Flash Deportes SER de las 14:30 (28/03/2019)

previo pago de la cláusula de ochenta millones de euros el francés firma hasta dos mil veinticuatro ha sido operado de una lesión de rodilla esta noche no jugará más con el club rojiblanco es la salida más cara de la historia colchonera se va uno de sus canteranos algo que sorprendió a propios y extraños en su momento esto decía anoche un gran Atlético como Paulo Futre en El Larguero sobre la marcha del mayor de los hermanos

Voz 2

00:26

sí ha sorprendido no lo pesaba viera a Lucas comer a un nuevo que en te de leche no cielo nuestro nuestra bandera rendido no lo pensaba Pierre a a Lucas comer un huevo en un cielo nuestro nuestra bandera