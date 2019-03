El Cine en la SER: Disney ablanda a Tim Burton con un 'Dumbo' animalista (29/03/2019)

Voz 2 00:00 el cine en la SER con Pepa Blanes

Voz 1463 00:23 en época de fusiones conglomerados y plataformas televisivas el estreno de la semana es un Rim de una película del año cuarenta y uno de rumbo ahora Disney realiza el clásico de la mano de Tim Burton esta vez sin animación y con un mensaje animalista hablaremos voy también de un estreno de Netflix es el reverso de la historia de Bonnie and Clyde contada desde el punto de vista de los agentes que perseguían a esta pareja de delincuentes Kevin Costner que ha estado en Madrid es uno de ellos también se estrenan conociendo a Astrid ya clásica que cuenta la vida de la escritora Astrid Lindgren la creadora de Pippi Calzaslargas in la comedia que te juegas la opera prima de Inés de León

Voz 5 01:46 su guía abrimos el cine la hacer José Manuel Romero novela están echando la bronca esta canción pues

Voz 6 01:54 veinte segundos es una canción muy parado nunca nadie pudo volar o algo así se titula gastar relacionadas

Voz 5 02:01 Elio Castro hola qué tal hola qué tal cómo estás

Voz 6 02:04 bien la música de inicio de este programa siempre discutida siempre hay polémica

Voz 7 02:11 bueno no sé si ya tenéis el Apple tibio la OS lo habéis encargado

Voz 6 02:14 oye esperando no yo tengo Petit osea yo fui uno de los hace tiempo pero que que va a pasar osea que se berrea actualizar o que no se van a cobrar más bueno pues nada

Voz 5 02:26 ya veremos esperaremos sólo oferta traemos la oferta si Spielberg hace algo

Voz 1463 02:33 expectantes bueno vamos a hablar de otro destreza o gran empresa que creará su propia plataforma digital ya lo anunciado pero de momento tampoco sabemos muchos más detalles es This Day que aparte bueno ha centrado una de sus estrategias en adaptar sus clásicos de la animación a la acción real veremos a la Dean próximamente esta Pray pululando El Rey León Hidum desde la primera de esta tanda que nos llega este viernes la dirige Tim Burton director especializado en personajes raros de bichos raros hice acerca esta historia pues de un elefante discriminado por tener las orejas gigantes esta vez con un punto de vista muy animalista hay más luminoso al que nos tiene acostumbrado tanto bueno tanto el clásico como este director de Alicia en el País de las Maravillas Colin Farrell Eva Green Danny De Vito y Michael Caine Michael Keaton perdón protagonizan esta historia ni en Beni cincuenta

Voz 4 03:23 es una familia

Voz 7 03:25 sea pequeña

Voz 4 03:38 me salgo

Voz 8 03:45 sí

Voz 9 03:49 sí sí

Voz 4 03:53 estamos más manías estamos Si bueno

Voz 0544 03:59 vamos a ver

Voz 4 04:00 sale está muy enfadado del pase

Voz 0544 04:03 el domingo fue probablemente la primera película que vivía en mi vida en el cine en pantalla grande is esperábamos a Tim Burton una nueva versión de humo con todos los medios y la verdad es que la decepción fue enorme gente casi te voy a decir Carod el fui un par de días después al dentista y me lo pasé mejor el dentista

Voz 1463 04:25 eso

Voz 0544 04:25 no aburrir y siempre es la película aburrirse más sin emoción sin captar el tono es verdad que hay una critica a los mega parques de atracciones que es un poco pues criticar a así mismo mundo Disney es verdad que tiene un mensaje animalista pero a mí me decepciona sobre todo la visión de Tim Burton es decir que es un directo

Voz 10 04:42 por qué no ONU ha regalado personajes como Eduardo Manostijeras

Voz 0544 04:46 las Edit

Voz 4 04:50 tantas y tantas películas

Voz 11 04:51 Nos han emocionado está por lo menos para mí no me emociona nada

Voz 0544 04:55 sospechó que probablemente al los niños pequeños tampoco les emocione

Voz 1463 04:59 no a mí de de hecho yo me preguntas y dos horas sentados en una sala de cine con una historia que tambalea o que a un adulto le hace también pues aburrirse

Voz 0544 05:09 sí o sea no no tiene esa emoción que tenía de ver a un elefante que era discriminado por sus propias tías las de fantasmas por todo el mundo del circo que se reían de él que aprovechaban y que sin embargo pues bueno pues Se tenía esa ese punto de de de de emoción de deliberación que tenía el personaje también de Dunn voy luego los personajes secundarios el ratones de que maestro de ceremonias el los cuervos con acento cordobés que veíamos nosotros en

Voz 6 05:41 no sé es que eran

Voz 0544 05:43 bueno quizá idealizado mucho la la película de pero yo creo que es sigue vigente y que está es

Voz 5 05:49 algo falló que al borde de la verdad es que sí y luego lo fan convencional no es que

Voz 1084 05:55 qué es no hay visión del director es que parece que no no no lo es lo que me está muy siendo un director que precisamente trabajó para Disney es apartó un tiempo porque no lo entendía muy bien del oscuro que hay aquí Margo es como todo luminoso no que queda yo creo que perdió de un botón bien toda esa amargura esa inocencia que que traumatizó a a muchas generaciones con una película sólo de un ahora que fue una cosa muy pequeñita y sin embargo fue uno de los clásicos de Disney más rentables quedado y aquí se queda en tierra de nadie con algo tan convencional y tan pobre que no tienen nada de de como tú decías no ni de épica ni de emoción y de nada

Voz 1463 06:34 a mí hay hay una cosa que me interesa que es que es algo que veíamos creo que era el gran showman la película de hiyab

Voz 6 06:40 sí un poco fallida pero sí me interesa

Voz 1463 06:42 ese momento en el que los espectáculos como el circo cambian a un espectáculo Mallorca que es el parque de atracciones eso me parece curioso me parece interesante que es un villano excesivo no muy alto Donald Trump con ese flequillo Heron pero sí que es verdad que la película le falta alma sólo él falta emoción Le falta sentimiento y luego me me hace pregunta me hace no se preocuparme por todos los biopic que van a ir llegando porque claro parece como que aquí sí que es cierto que tu adaptadas una película de los años cuarenta y a lo mejor hay cierto mensaje que ya no pues como hablábamos de cuando del programa de Málaga de Buñuel no hay cosas que no se pueden o se entienden como como normales y que se hacían como normales con como el trato a los animales y tal pero claro si esa corrección política va va a venir en cada adaptación de Disney pues no sé no sé qué qué Nos queda por ver en estas nuevas adaptaciones no es como si esa corrección política estuviera cargando muchas historias

Voz 0544 07:39 sí bueno hay que ver ahí hay algunas que les Sansa

Voz 6 07:42 ha sido bueno el libro de la selva pues salió yo creo que que bien

Voz 0544 07:46 pero sí es verdad que es un movimiento pero por ejemplo también el retorno de Mary Poppins pues tampoco

Voz 12 07:51 ha sido muy bien criticado no vamos a SAS no ha sido ensalzado no entonces

Voz 0544 07:58 bueno vamos a ver en la siguiente saber lo que nos ofrecen a ver la la visión y a ver si aciertan en este traspaso porque sí que es verdad que es que claro siempre apostaba por volver a poner en los cines o en los DVD's o en los en los vídeos VHS los clásicos cada cierto tiempo y ahora pues claro tiene que adaptarse a los tiempos de hacer estas nuevas versiones pero yo que el que pierde el filtro pasarlo por el filtro

Voz 1084 08:24 de de la actualidad yo creo que les sienta mal

Voz 0544 08:27 al le sienta mal porque

Voz 1084 08:29 dónde con qué ojos lo mires pero te queda una cosa como muy impostada de pretenciosa de decir si te estoy colando el discurso de estos tiempos pero de una forma que que no es natural

Voz 1463 08:40 claro es que sería más fácil hacer una nueva historia que puede tener una base en bueno pues en un animal marginado

Voz 6 08:47 por todo ello visita romper completamente todos los esquemas no

Voz 1084 08:51 bueno en fin de hecho ésta podría ser más secuela que posiblemente captación nueva de animación real porque no tiene ya poco que ver con la nueva salvo en el animal

Voz 4 09:01 pues veremos cómo le va la taquilla pero es curioso

Voz 1463 09:03 solamente Tim Burton que decía que que tumbó era un personaje que siempre le había interesado explicaba en el preestreno pues que las vidas de los trabajadores del circo estaban curiosamente relacionadas

Voz 6 09:17 se abstuvo hubo Wall historias escribió antes de la Segunda Guerra Mundial los tiempos eran difíciles para la gente el circo estaba en apuros en ese momento es cuando llega rumbo a las vidas de esta gente del circo que sufren historias paralelas a las de la gente

Voz 7 09:33 bueno

Voz 1463 09:34 la verdad es que no mucho decirle pero que en realidad no está ni siquiera creen

Voz 0544 09:39 yo creo que también es verdad lo que decías tú que la película refleja ese cambio de modelo de negocio del entretenimiento no de pequeños espectáculos que van pasando por por ciudades y pueblos a unos grandes parques de atracciones que son los que atraen a la gente a ir allí no entonces ese esa visión sí que ese es curiosa

Voz 1084 09:58 pero yo poco más poco más signos dejan el entretenimiento del futuro del circo sin animales que ahora por ejemplo lo han prohibido ya en Madrid capital creo sea de nos deja ahí ya a las puertas de donde estamos

Voz 1463 10:10 luego es interesante y bueno el el reflejo que tumbó hablaba de acoso no como fiesta habla más de pues de la avaricia que quiere decir que está cambia los temas bueno vamos a seguir con otro estreno que no pasará por los cines sino que llega directamente a Netflix es emboscada final una película que trata de desmontar o de contar de otra manera el mito de Bonnie and Clyde coge el punto de vista de los dos Rangers de Texas que fueron asignados como investigadores especiales para capturar en las yo treinta y cuatro a la famosa pareja de delincuentes dirige John Lee Hancock un responsable de encuentro con Mister banco The Blind Side la protagonizan Woody Harrelson y Kevin Costner

Voz 13 10:49 son héroes que son como Robin Hood son Robin Hood más Robin Hood le disparó a quemarropa en la cabeza a un empleado de gasolinera por cuatro dólares y un depósito capturar hemos Acaip barro a su amante escribe es hoy subrayando dos veces

Voz 4 11:06 dos hombres y una mujer sí están buscando a Bonnie Clyde no los he visto si así fuera les deseo suerte sólo roban a los bancos roban a la pobre gente como yo

Voz 5 11:21 bueno José que aporta está cada vez ver nada

Voz 1084 11:27 esa es que yo creo que el cine uno de los poderes del cine no es crear pues es imaginario ese mito alrededor de películas y es verdad que es muy difícil luchar contra la imagen que tenemos de Bonnie and Clyde llega película del del sesenta y siete y luchar contra Warren Beatty Faye Dunaway

Voz 6 11:43 a estas alturas a pesar del lazo sí sí expresar de Oscar

Voz 14 11:49 muy difícil porque fue una película que indudablemente cuando la vi

Voz 1084 11:52 es te marca IT deja unos personajes que fueron muy carismáticos Hypo empatizar con con eso entonces esta película viene a decirte que que esa historia no está completa que faltaba la visión de de los policías que es verdad que la familia de de los detectives estaban muy disgustados porque decían que que sólo los deja como tontos no que realmente al final habían dado caza y vienen a contarnos esto ahora pero en una película muy convencional dos horas hace un poco larga y al final es una historia de detectives detrás de de dos que dos una pareja de criminales que no los pilla ni ni a la de tres la única parte interesantes como refleja bien el odio ese de la grada depresión de mil novecientos treinta y cuatro contra contra los bancos no mucha de las clases bajas que se han quedado arruinadas

Voz 4 12:37 con con con los bancos y eso es lo lo único que

Voz 1084 12:41 de salvar la fascinación fascinación popular perdón de de la gente por esos dos criminales porque los veían como unos Robin Hood que no lo eran que realmente eran criminales pero es verdad que a nuestros días ha llegado también esa imagen un poco de Robin Hood

Voz 1463 12:54 algo que me parece tremendamente aburrida un thriller de persecución claro a hacer ahora una cada vez de una pelea Lula que bueno pues que es tan potente y hacerla tan aburrida que es que te da igual si los capturaron y es que acabe entonces es bueno es es tremendo

Voz 0544 13:15 de hecho tampoco resuelve el el final no

Voz 1084 13:19 a los que le pegaron que fueron ciento más de ciento cincuenta

Voz 0544 13:22 sesenta ahí porque claro sobre lo que decías tú Juanma es que es verdad que ponían Clay pues la película conectó con el público de su época que vio pues en los personajes un síntoma de rebeldía contra contra esos años que se vivía en Norteamérica esa juventud que se reían un poco del poder en fin no sé claro Si lo peor que puede tener una películas que no conecte con el público de sopor de su propia porque el que tiene que verlo no llegan un poco ahí en tierra de nadie pues es lo peor que puede pasar

Voz 1463 13:52 quizá lo único interesante pues es ver a Kevin Costner haciendo pareja con Comú dejaron son como si fueran la misma genera es que también es curioso aunque Woody Harrelson está muy castigado en esta película has estado con Kevin en Madrid que bueno Kevin Costner que es siempre poníamos a a Elio Castro la canción de lolitas a Kevin gastado en Madrid no sabemos y con Lolita pero sí contigo

Voz 1084 14:17 sí nos decía que que un poco el el cine puede crear también Fake News venía con esa idea sobre sobre esta historia que que es un poco espeluznante no bueno decía que hablando de las armas decía que es verdad que Hollywood Lasa glorifica

Voz 15 14:31 hombre homenajes que América está llena de armas somos un país muy joven e hicieron falta armas para que la gente se moviera por Estados Unidos todo se tomó por la fuerza mucho más que en Europa y todo el mundo estaba en primera fila en los últimos doscientos años para ver cómo lo hacíamos somos un país muy joven y las armas son una parte del paisaje Guns

Voz 6 14:54 o sea que sí que sí que muy bien que él tiene armas también claro no venía a decir sí sí que lo en el cine pero que no pasa son nuestras

Voz 1084 15:02 luego también estuvimos hablando de del debate Netflix plataformas de locos contaban poco de el odio visceral que hay entre las clases bajas a los bancos nos contó la historia de que su abuelo también sufrió las locuras bancarias era de aquellos años

Voz 15 15:18 de mi familia fue víctima Mi abuelo me contó la historia de que en mil novecientos setenta y tres el era un granjero llevó doce mil dólares a Blanco a las once conocía el banquero nunca le avisó y cerraron el banco a medio día cogieron los doce mil dólares que pertenecían a mi abuelo y mi abuela no sólo perdieron todo está sino todo lo que tenían en efectivo y lo conocían el banquero le podía haber dicho Walter eh metas el dinero entonces la gente tenía un resentimiento contra los bancos se supone que era un sitio para guardar de forma segura el dinero lo llevaron sin ninguna explicación la gente pedía a sus vidas Islamiya familia tuvo que mudarse en lo que se llamó la diáspora entiendo ese mundo muy bien

Voz 1463 16:04 bueno bueno el cine reflejado muy bien de presión no sea que

Voz 0544 16:11 quizá por ejemplo mucho mejor

Voz 1463 16:15 bueno pues dejamos a Kevin Costner a Lolita ahora solo

Voz 6 16:18 verdad en Tele buen plataformas es verdad que lleva tiempo alejado del cine no de la gran pantalla

Voz 1463 16:24 bueno pues vamos a ir al cine español que insisten la comedia esta vez tenemos una película que visteis en Málaga es bueno de una nueva voz la de Inés de León que debuta en la comedia con qué te juegas es un encargo una historia de Astrid Gil Casares que produce Santiago Segura Movistar Plus es una comedia romántica aunque qué dice la directora que Santi romántica de aire clásico y que protagoniza Leticia Dolera Javier Rey y Amaya Salamanca un trío amoroso en el que Dolera es una monologuista en apuros que trabaja aquí en el picnic de Malasaña Ike conquista a los dos hermanos dos ricos herederos con varios traumas

Voz 7 16:58 he estado con el ajedrez este que tienes aquí que es precioso pero yo nunca he sabido cómo va lo de Roque cómo funcionan exactamente buscar en Internet mira más te que cuando se canse Marisa Marte te vas que si lo haces ahora está saliendo ya lo había hecho me parece que no lo Pierce

Voz 5 17:27 bueno a Elio ejercicios la verdad

Voz 0544 17:30 es que me gusta el planteamiento el intento

Voz 14 17:33 pero me parece que le falta que no adecuar el ritmo

Voz 6 17:36 a lo que es lo que pretende parece que hay algún golpe que está bien que te hace reír sonreír la situación puede dar de sí mucho de lo más de lo que da pero me parece que es un problema eso de tempo lo que muchas veces pasa en en el cine que ellos parece que están muy acelerados pero a lo mejor no les conviene tanta aceleración sino otro ritmo no es una escribo la así

Voz 0544 18:01 alocada con muchas referencias al cine americano de chopos hay muchas comentarios sobre la comedia romántica románticas tánica también no como sin Gil pero yo creo que no acaban de redondear la idea ni las actuaciones de los de los tres protagonistas Letizia ni ni Javier Rey

Voz 1463 18:21 no yo creo que la película que está bien el intento que me gusta que se haga una comedia romántica que bueno cambien algunas cosas algunos planteamientos me parece que tenía mimbres para ser algo un poquito más amplio que al final se ha quedado ahí hay que no no ha funcionado del todo pero ojalá le vaya

Voz 4 18:39 muy bien y ojalá tenga una buena taquilla yo es opinó lo mismo se queda en la intención no

Voz 1084 18:47 tanto en ejecución como en guión yo creo que tiene serios problemas y es verdad que esperamos bastante porque el planteamiento está bien ni que sea esta comedia también tan rápida tan deslenguado a pero claro para hacer esos diálogos tienen que ser muy afilados que que quieren mucho ritmo a la película y al final se queda en nada yo creo que es una comedia bastante fallida para lo las las intenciones que tenía yo creo Keynes de León el mundo que tiene referencia sobre todo de la comedia americana hace monólogos y demás y yo esperaba algo mucho más cañero o menos comercial pero más afilado

Voz 1463 19:24 sí bueno también es una historia de encargos

Voz 6 19:27 sí sí que es verdad que que yo creo que sí que hay una voz

Voz 1463 19:29 así que esperemos que su segunda su segunda película pues vaya más por algo book Tomás personal de todas maneras la directora decía en Málaga que sus intenciones eran hacer otra especie de comedia romántica

Voz 1640 19:41 es que te juegas es una comedia romántica que se burla de las comedias románticas sea que hay más comedia que Romance in tendremos un triángulo amoroso entre Leticia Dolera Amaia Salamanca Javier Rey parecería que serían ellas dos enamoradas de él pues no son Amaia Salamanca Javierre enamorados de Leticia Dolera

Voz 1463 19:57 bueno es ese punto de vista sí que me parece interesante me parece que se ha hecho poco quizá en la comedia romántica e IU uno de los personajes más diferentes de Javier Rey que bueno pues el actor que hemos visto con la intensidad de Fariña o la película sin fin aquí se vuelve a la comedia haciendo de un pijo que quiere ser hippy

Voz 1002 20:15 la verdad que tiene buenas intenciones para con para con su empresa para con e incluso el planeta de una manera bastante ecológica pero luego le pierdes un Julito es siempre cree que tiene la razón y la entrada del personaje de de de Letizia transforma un poco todo su mundo

Voz 1463 20:33 bueno pues es estrena vamos a cambiar de de película sesenta también el biopic de la escritora sueca Astrid Lindgren la creadora de Pippi Calzaslargas que es todo un fenómeno literario mundial que ha conquistado a varias generaciones con el personaje con este personaje sin embargo en conociendo a Astrit apenas aparece de esta niña irreverente libre que para mí era un poco cursi pero bueno sí sí pero sí que cuenta el período en el que ella se convierte en escritora y una época sombría porque fue madre soltera hay periodista en una época muy conservadora

Voz 15 21:03 como he dicho he visto Bloomberg

Voz 7 21:06 y me ha dicho que le gustaría conocerte Astrid pero seguirás haciendo tus tareas de casa Bloomberg conocerme

Voz 16 21:19 pero parda parda daba él

Voz 0544 21:23 a mí no me ha gustado la la película ahí

Voz 17 21:25 sí que eso que nadie se espere que va a hablar mucho de Pippi Calzaslargas en lo que es la adolescencia y juventud no de

Voz 0544 21:34 esta mujer me parece que está muy bien interpretada por Ana que es la hija del director Woody Agustí de eso pernil Agus la actriz y Billy Agus un pequeño paréntesis

Voz 1463 21:43 Iker parece no te recuerda tía Ingrid García Johnson

Voz 0544 21:46 sí bueno de hecho a mí me ha dicho me dijo identificar ya Johnson que para ella estas libros de esta escritora fueron fundamentales en su

Voz 1463 21:55 fíjate qué quiere decir

Voz 0544 21:57 no iba a decir que Villalobos fue el director de pelo al conquistador que le ganó el Oscar a Almodóvar en Mujeres al borde nota que de nervios pero la película es muy interesante es verdad que tiene un ritmo lento clásico reposado pero que es es una mujer enfrentándose en poco a este a ese mundo de sus padres ir el mundo machista de la Suecia

Voz 1463 22:17 entonces yo creo que es una película que

Voz 0544 22:19 a tener mucho en cuenta la verdad es que es es

Voz 1463 22:22 bonitas muy clásicas muy interesante pero se ve muy bien nada aburrida como el resto de cosas que hemos ido comentando anteriormente y luego me encanta la actriz me encanta la hija de Billy Agus

Voz 1084 22:33 hace un papel impresionante está impresionante la verdad lo que decía es que es que es clásica pero también es una película muy dominguero no de disgusto del domingo por la tarde tiene todo ese encanto que a mí me interesa bastante el punto de vista que que lo Centre sobretodo en sus años de juventud en esa infancia y como ya era una niña diferente himnos traslade a esa rebeldía ese feminismo inconsciente casi de de ella no de de su juventud que luego ha inspirado a tantas generaciones después cómo se construye un poco esa esa autora y me parece el punto de vista que lo enfoca hay muy interesante

Voz 1463 23:03 pues esta es la película que recomendamos para este fin de semana conociendo has ahora si os tengo que despedir

Voz 6 23:08 bueno pues nada es para siempre

Voz 1463 23:11 días tú te quedas que tenemos mucha seres que ver

Voz 16 23:17 con Sada y va a hacer ahora a mi padre pasaba nada dará no ha pasado nada la zona cara eh

Voz 2 24:53 la

Voz 1463 25:07 abrimos sección de televisión con Dani Garrán qué tal

Voz 0457 25:10 hola muy buenas bueno vamos a hablar de una serie que en

Voz 1463 25:12 estos momentos no sé si me lo creo mucho es más popular en Internet que juegos

Voz 0457 25:17 porque porque el bebé está más buscaba ahora mismo que Juego de tronos que The Walking Dead vamos a hablar de Love and Robots una antología animada de cortos con dos grandes productores detrás que son Tim Miller y David Fincher son dieciocho piezas independientes entre sí unidas por una sola intención que es ofrecer animación de calidad al público adulto la idea pues era muy apetecible pues cada una de las piezas que duran entre cinco y quince minutos estas realizada por un equipo de animación diferente se les dio absoluta libertad creativa mientras que las historias incluyeran los elementos del título que son amor muerte robots el resultado es una macedonia de historias de estilos de técnicas que ofrecen una panorámica de la animación más avanzada del momento para sacar pecho voy a decir que cinco de estas historias están dirigidas por España

Voz 1463 26:07 toma ya puede hablar con directores españoles que están detrás de algunos de los cortos de esta serie nos acompaña aquí Javier Recio director del vertedero que estuvo nominado al Oscar por La Dama y la Muerte hola qué tal muy buenas y Víctor Maldonado codirector de tres cortos junto Alfredo Torres que nos escucha desde Los Ángeles Orange cómo estás

Voz 4 26:30 hola qué hay ya no podía que bueno hay hay

Voz 1463 26:36 director más que no ha podido estar con nosotros pero hemos hablado con él no

Voz 0457 26:39 hablar con él vamos a comenzar con él que que no puede contestar porque

Voz 1463 26:43 no fue interrumpido al ver todo

Voz 0457 26:46 lo que bueno no ha podido estar pero hemos podido hablar con la unos minutos y artista de animación está detrás de uno de los cortos también más impactantes visualmente de la antología que se llama la testigo

Voz 4 26:57 el servicio de Emergencias por ejemplo

Voz 7 27:03 un asesinato de su quiero creo que el asesino viene bien teme su ubicación

Voz 2 27:09 sí sí sí

Voz 7 27:14 Henderson Harrington es el edificio de enfrente me vio la ventana les yo estaba en el hotel no sé cómo sería mi señora

Voz 0457 27:31 bueno la verdad que es una pasa habitualmente visualmente a mí me me ha impactado mucho es mejor que nos cuenta de que valor lo tenéis que ver Alberto Le preguntaba cómo entró a formar parte del proyecto ya están los contra él

Voz 20 27:43 aquí porque conocí un Londres estaba involucrado en el proyecto aquí nada pues me presentó a Tim Miller ahí David Fincher que también conocía mi trabajo iluminada me propusieron una ver si podía presentar algún tipo de historia he con los ingredientes que pedían que básicamente los ingredientes era todo aquello que no se vea normalmente en lo que es el el mainstream Animation tipo Disney Pixar

Voz 4 28:12 será entonces pues dentro de sí

Voz 20 28:15 qué tipo de ingredientes pues dijeron haz lo que quieras le gustaría que existen

Voz 1463 28:20 bueno yo desde luego agradezco que no haya princesas y si eso es cortos contándonos vosotros como abajo como fue el el primer encuentro para para formar parte de este proyecto Javier empieza

Voz 11 28:32 bueno pues en mi caso por ejemplo yo estaba en Nueva York que estaba trabajando en no en princesas dinero algo parecido en este tipo de animación así más familiar más comercial me contactó Carlos Baena que era un antiguo animador de Pixar y que está metido en el proyecto al principio un poco como de director creativo no y entonces sabía bueno que está un poco cansado de este tipo de animación y le gustaba mucho la mala muerte les gustaba así que fuera más oscuro y tal hice te gustaría dirigir algo oscuro pero poquito más ocurre todavía

Voz 6 28:59 yo claro al principio no sabía muy bien de qué iba el tema no

Voz 11 29:01 pero ya con volver a dirigir algo así que no fuera comercial pues me apetecía mucho no entonces pues me puse en contacto con IVA Iker que el estudio de Madrid con el que hicimos la pieza del vertedero y bueno siempre son un proceso un poco de selección de tuvimos que hacer un picnic superarlo a otros cuatro directores con otros cuatro estudios que no sé quiénes fueron

Voz 6 29:21 pero lo consiguió nosotros propusimos

Voz 11 29:25 el da idea del vertedero buena la idea el guión nos vino pero sí como el aspecto visual y como yo quería tratar el guión cómo íbamos a planificar para hacer una producción de de España y todo eso y el encanto hoy hay empezamos

Voz 1463 29:39 pues muy bien y haber Víctor tú llegó también como dijo el Fincher a tus vidas City Miller

Voz 21 29:47 pues creo que es bastante parecido hueco que con Javi yo creo que aquí es uno de los uno de los los que no se habla es el chico hasta que hace referencia a Javier que es Carlos Baena que era el director creativo al principio hechos vuelquen Nos junto a todos yo con cargos había trabajado en el tan anteriormente en una película que le estaba dirigiendo y nos conocíamos y nos hizo un poco lo mismo lo es comentó el proyecto y en nuestro caso creo que el estaban buscando un poquito un perfil de coser siempre con la idea de hacer algo oscuro oí a olvidar irme pero no

Voz 0544 30:18 en nuestro caso buscaban a alguien que tocas un poquito más

Voz 21 30:21 a la comedia y nos presenta unos presentaron de hecho de los tres cortos que hemos dirigido a prestigioso el vamos a dirigir uno Nos presentaron guiones en principio elegimos el de un por uno de los corzos se más your al poder

Voz 1463 30:33 en el que el que decidimos que queríamos

Voz 21 30:36 traté de base porque los atraído por la idea pizarra que había detrás y lo que pasa al final es que es bueno muy buena relación con y con el equipo de de Blur y Netflix ya al final acabamos haciéndolos los tres cortos que no sabían los tres guiones que nos habían presentado los acabamos haciendo los tres pero pero en un principio se lo vamos a hacer uno

Voz 1463 30:53 bueno pues si os parece vamos a escuchar cada uno de vuestros cortos vamos a hablar un poco de de nuestros cortos los demás que bueno que alguien de sus países

Voz 4 31:02 no lo digo

Voz 0457 31:05 da a empezar con el de Javi que dirige el vertedero un corto en el que un inspector de Gobierno trata de desahuciar al protagonista que es un hombre que vive apaciblemente en un vertedero Navarra anunciar fácilmente a su hogar

Voz 22 31:19 vertedero es mío pero mi compinche se Otto y yo estamos muy a como dice el buen el hogar que el nombre hecho Castillo vienés sin permitió caerá fulminado por fuera y rayos

Voz 1463 31:47 bueno cómo cómo surge cuando dices que te llega el guión ahí como latas porque claro lo habéis hecho aquí en España hay decías que era complicado no cambiar la idiosincrasia de de un lugar con con la de aquí

Voz 11 31:59 claro como que no hay nada mejor para hacer un corto así de la América profunda que contratar un equipo

Voz 6 32:04 lleno de España desde Madrid que mucho de yo nunca Anestad de Estados Unidos

Voz 11 32:08 está claro para delante no entonces pues esa parte un poco complicada afortunadamente hemos visto tantas películas americanas que en el fondo estamos ya

Voz 6 32:14 bueno de eso por si cabía alguna noticia

Voz 11 32:16 también cuando que llegaba de Blair como diciendo hoy esto esto en Estados Unido no no como el ladrillo o cosas así no pero bueno lo difícil fue en para mí lo difícil como director pues tenemos otro reto muy grande uno era el tema de cómo que este personaje protagonista Gormley en cómo siendo un personaje así con un final como el que tienen a un poco así psicópata como poder en ocho minutos y medio oye cierto cariño pues aquí en tiendas pero bueno es un poco loco y tal pero en el fondo como que causaron cierta simpatía no con pequeños detalles Ése fue como el reto grande para mí y luego tengo me es un reto enorme que a nivel técnico no hacer un vertedero con más de mil pieza de balas de basura modelar once deslizaron se crearon y lo hacen montones de basura y todo lo que deseaba Sureda basura Pacer basura en el mundo real muy fácil en demasía

Voz 4 33:07 eso es

Voz 11 33:08 pero en el mundo virtual es tremendamente complicado oí encima hacer un montón de basura pues hay Plan Baker el estudio de Madrid a la que hicimos esto pues lo hicieron fantásticamente fue un trabajo muy duro también

Voz 1463 33:19 luego es lo que quizá tiene la historia tiene algo de Universal o por lo menos a los españoles nos toca un poco porque es verdad que aquí vivimos este proceso de gente implicación este proceso de Desahucios sí que políticamente puede tener hasta hasta un paralelismo no con nuestra Historia tan tan Green de alguna manera

Voz 6 33:37 sí bueno yo creo que evitando el final sí que hay un cierto paralelismo con eso pero bueno que pasar pasa como en muchos

Voz 1463 33:43 estás dando malas ideas

Voz 6 33:46 a mí no me meto ahí pero de hecho no tenía

Voz 11 33:50 ante importancia la primera versión de guión no tenía tanta importancia el que fuera un inspector era como bueno que aparece hay que lo va a hacer aplican y que mucho luego fue evolucionando poco la historia Arif añadió pues nada son dos frases y tal que ya ya aplica mal el tío rápidamente te cae mal sino que además delante ya con eso como que a nadie y me encanta la gente que llega dicha otra persona para construir condominio no es una cosa muy fan pienso que en ocho minutos y medio cómo convences al espectador de este que o en mal

Voz 1084 34:18 es interesante para para los dos porque decías mucha gente puede creer que quién dirija animación sólo dirige es decir sólo visualmente técnicamente pone las cosas en su sitio no diseña pero tú también estás hablando de la narrativa Un poco de que ese personaje tienes que empatizar con él tienes que construir pues ese desarrollo narrativo que no sólo es técnico con cómo se combina eso porque no en vuestro equipo o como forma es para que alguien se encarga más de la narrativa visual el diseño otros de la parte técnica también para Víctor

Voz 11 34:48 no

Voz 12 34:50 con yo estoy aquí

Voz 4 34:56 Pelé no Hablar por hablar por lo menos tenga Víctor está fuera cortesía

Voz 21 35:04 no bueno yo creo que que que ésta es el bueno el el Excel el cargo de director es que tengas un poquito tienes que controlar todos esos aspectos que han encontrado narrativa tienes que tener una cierta visión visual pero pero también tienes que e ir también es muy importante que creo que Javi estaban de acuerdo en Egipto es actores para que te den la voz en contra la voz adecuada para el personaje de pero que es parte de ser un director que tienes que tener una visión global y después tienes que tener a tu equipo detrás quilla Tous especialistas claro nosotros bueno yo hablo por mí mismo yo no yo tengo un capacidades como ilustrador muy limitadas pero por eso eh me rodeo de gente que me pueda ayudar en ese en esos aspectos pero creo que como director y creo que es lo que lo que buscaban en estos corto será eh a que os damos una historia pero queremos una visión súper fresca y cuando se dice visión es verdad que siempre se qué pieza sólo visual pero no es de todo el eh yo creo que lo importante de aquí sobre todo en estos porque ser un tema clave Javi tendrá su opinión pero con algo en contra del tono y el y encontrar el tono de algo así muchas cosas repito el encontrar el actor adecuado encontrarla en la banda sonora adecuada cuando yo creo que eso es todo todo parte de de ser director

Voz 11 36:12 pues eso es un poco lo que ha dicho Víctor es un poco haber dejarte ayudar por el equipo por supuesto el equipo siempre tienen muchas sugerencias pero también es un poco filtrar que haya como una visión global tiene bueno queremos esto hay muchas veces caída muy buena qué dice es muy buena pero no desencaminado debamos sobre todo cuando tiene un corto ocho minutos y medio no no puedes no puedes dar algo que no vale para nada hay no puede dejarte algo fuera que es importante tienes que saber muy bien juntarlo todo y eso va pues eso desde las voces incluso en el caso entró corto hicimos un especial atención a la arquitectura esa a como de sucio está como de larga tienen la uña la uña del pulgar que la tiene

Voz 6 36:48 vale lo pequeño detalle

Voz 11 36:52 algo que te definan un poco al personaje no hay nadie que tener una visión muy global de todo

Voz 1463 36:57 si ahora vamos con con tus cortos Víctor que nos hemos repasado pero es que Palencia has mencionado algo que me que me han hecho que me he interesado que es el tema de los actores porque claro están los haber rodado en inglés están rodados en inglés como osa entonces los actores estaban fueran venido aquí en tu caso medido a Kiko como ha sido

Voz 6 37:15 no no como se hace aquí bueno pues lo hicimos

Voz 4 37:20 desarrollando por qué no

Voz 11 37:23 pero en todo caso hubiera ido yo para allá pero bueno eran poco complicada de lo que hicimos fue en en mi caso por lo menos en el caso nuestro corto fue una videoconferencia Tim Miller fue el director de de actores que yo la agradezco mucho porque tiene experiencia Pool no del de trabajar más con humanos

Voz 1463 37:39 pero claro porque la dama y la muerte no decía ni una palabra de verdad

Voz 11 37:45 no decía hacían como ruidito toda la experiencia que tengo mentalidad entonces y ahora de pronto con acento tiene que decían pero qué quieres más de Luisiana o más de yo estaba muy perdido y la verdad es que a mí me ayudó muchísimo en esa grabación porque yo estaba asiduo todo en nuestra diferencia había veces que digo en no sé qué ha dicho

Voz 6 38:05 sabes porque con un acento muy muy fuerte

Voz 11 38:07 P

Voz 12 38:08 en tu caso Víctor

Voz 21 38:10 a para nosotros con poco diferente porque nosotros estábamos como vivimos aquí en Los Ángeles pudimos pudimos hacer llevar nosotros no las las las grabaciones de voz así que tuvimos un poquito más de el boquita más fácil estar en la misma sala con los actores que que como Javi Torres que hacerlo por Sky cae Tito es un poquito más más complicado y por eso creo que el un mitin que estuviese Zin ahí P de cuerpo presente pero si nosotros tuvimos la suerte de poder estar aquí y poder hablar con los actores poco y tener un poco de es completamente diferente en la misma sala de estar cara a diez mil kilómetros

Voz 1463 38:45 bueno pues vamos a repasar si quédese Dani tres robot empecemos por

Voz 0457 38:49 sí vamos a vamos con con ello es es uno de de los cortos más humorísticos que hay en toda la antología en el que un grupo de robot pasean por un planeta tierra post apocalíptico en el que servían de los tontos que queramos los humanos no cuando se cruzan pues con

Voz 23 39:03 comida con un balón o eh

Voz 0457 39:06 con una bomba

Voz 4 39:08 mira a aniquilar a cuantos más humanos mejor y lo más rápido posible para ser justos sólo las usaron unas pocas veces justos con unas pocas pasta así que esto es lo que los mató su arrogancia la que puso fin a su reinado su creencia de que eran el culmen de la evolución los hizo envenenar el agua matar las diez y asfixiar el aire hizo falta ningún invierno nuclear pasto o con el prudente otoño de su bien si perdona es que sumaba mejor que decir bien cagada porque era gilipollas

Voz 0457 39:49 buena el oyente corta tiene un planteamiento tan extraño como interesantes unos científicos crean un yogur súper inteligente que no tarda en apoderarse del mundo

Voz 22 39:58 el yogur afirmó haber hallado soluciones para muchos de los problemas del país el yogur era taimado y astuto y consiguió que le cediese uno Getxo durante un siglo

Voz 6 40:08 a cambio de la promesa de que respetaría los derechos

Voz 22 40:10 es humanos y constitucionales de los que vivían en el está

Voz 4 40:18 continuo evolucionando

Voz 22 40:20 muy pronto entregó una compleja fórmula para terminar con la deuda nacional

Voz 4 40:24 en cuestión de un año

Voz 0457 40:28 por último también está detrás del corto en el que podemos imaginarnos cómo habría cambiado el mundo si Hitler hubiera muerto de seis maneras diferentes durante

Voz 1463 40:37 Juventus supuesto número tres

Voz 24 40:39 muere por asfixia al verse dentro de un bloque de gelatina

Voz 1463 40:42 es una víctima aleatoria de un arma pasar

Voz 24 40:45 Latina desarrollada por la aristocracia rusa

Voz 4 40:48 resultado galerna basada en la que se usa para acabar con los enemigos del zar Nicolás II

Voz 2 40:54 comienza la primera guerra mundial

Voz 25 40:56 archiduque Francisco Fernando la guerra acaba en mil novecientos quince Rusia se convierte en la única superpotencia Vladimir Putin ese primer macho en pisar la Luna en mil novecientos ochenta y ocho

Voz 1463 41:08 bueno Víctor eh en esta sesión Tarantino pero la del yogur que tenemos que preguntarte si podría dirigir España EEUU mejor que los que tenemos actualmente

Voz 6 41:21 no hablar

Voz 26 41:23 eso se van tocando la idea oficiamos pillamos el nosotros

Voz 21 41:28 Nuestro en manera que queríamos dirigir el el proyecto hicimos unas cuantas promesas respecto que hay al respecto esos sobre todo contra ya que estábamos aquí que les hizo mucha gracia a Tim y Lérida ya la gente de Blur y ver si así que sigo todos creo que todos hemos hecho el paralelismo al respecto de de ese corte lo que está pasando en la actualidad

Voz 1084 41:48 no la verdad es que los tres forman también como una especie de trilogía de una una sátira futurista no porque lo que decías ante combinan el humor pero también con mucha mala leche política podríamos decir yo yo me quedo con la crítica a los gatos en Instagram

Voz 6 42:05 el Rey garganta pero no sé también

Voz 1084 42:10 los tuyos que son los vuestro son especialmente cortos no son de los más cortitos cómo se condensa toda la historia en tan poco tiempo

Voz 21 42:20 bueno es una de las cositas que que lo hizo difícil al mismo tiempo lo hizo apetecible para nosotros porque porque era bueno a veces a veces sobre todo cuando trabajas en en películas en cerca hacerlo todos los forma con poco alargado y el cien veces mira el reto es yo tengo el de yogur que creo que son lo que eran cuatro minutos y poco es como estudiar la Historia que aparentemente es un poquito compleja y hacerlo de la manera más más sucinta ahí indirecta al ganando era parte era parte de la gracia y es verdad que el De3 robot dura diez minutitos que es que creo que es bueno es es de los es de los que tiene una duración media centró gran antología pero pero si los otros dos será era era parte de parte del reto hacerlo hacerlo rápido y hacerlo porque también son nosotros también somos conscientes que son dos suerte el de el de historias alternativas Ur son dos premisas que

Voz 12 43:09 son divertidas de manera corta

Voz 21 43:12 creo que eso venimos a alargar hubiese sido un poquito hubiese perdido un poco la gracia entonces mira lo abrazamos la idea de hacer los muy cortito si no parece pareció nos pareció bien

Voz 1463 43:24 me gustaría preguntaros porque claro eh decía antes antes de empezar a grabar Javier que que que bueno que no esperábais un tanto bueno pues que la SER la serie hubiera te haya tenido tanta repercusión como lleváis eso o cómo vivirse que de repente sea una de las series del momento aunque esto también os voy a decir sintiendo lo mucho que es muy fugaz

Voz 6 43:45 yo la verdad es que estoy muy sorprendido a ver lo que había dicho que ahora

Voz 11 43:48 como que se está hablando más que Juego de Tronos ingenian

Voz 6 43:51 te vence a eso ya lo sabía me parece increíble yo

Voz 11 43:56 no yo por lo menos Juan parte cuando me enseñaron el proyecto yo lo sabe Bono sabía que me tenía que meter ahí y me tenía que meter ahí porque sabía que iba a cambiar algo la verdad es que no esperaba que fuera tanto éxito pero digo a ver si que la industria lo ya pidiendo ya mucho tiempo un cambio aquí tenemos mogollón de eh de gente de otra generación que han crecido viendo SAF par mi Family Guy y que porque no le das al acuerdo con un poco más de calidad visual porque no sabes porque claro nunca ha pasado porque es un riesgo muy grande sobre todo a nivel de largometraje distribuidora y tal pero ahora con Netflix era como lo que hacía falta la ecuación es decir que tiene que ser Netflix sino otro no lo va a hacer un que bueno aquí

Voz 1463 44:35 porque buena tenéis Apple ta

Voz 4 44:40 en el J

Voz 1463 44:43 Victory en tu caso eh ahí en Los Ángeles como como sea recibido porque aquí en España sí que la está habiendo mucha gente

Voz 11 44:51 eh

Voz 21 44:52 pues pues sí yo soy un poco lo de Javi Estepona aquí además tienes el plus de Los Ángeles que bueno sarta Estopa son de carteles y People's de de de de anunció aquí para que bueno que hace hace nada hace un par de semanas y me acuerdo que hará eso pasear y de repente ves un un un edificio eh con un cartel gigante de de los dejan Robots esos tras dos tantos es verdad que Netflix en cuando apuesta por algo o apuesta ir y yo soy el primero primero sorprendido porque Cecil encantadísima de este proyecto pero es verdad que es un proyecto muy para es para cierto tipo de público esto no lo va a haber Mi madre no les va a ser usted como ejemplo

Voz 4 45:31 pero pero es verdad que me explico

Voz 21 45:33 yo creo que lo que quiere es encontrar un agradar a un cierto tipo de público aunque ese tipo de ese tipo de público sea como más limitado lo que intentaba con esto yo creo que hay se ha hecho mal grande de lo que ellos creían Irene bueno yo no sé Javi bueno ha visto seguro todo este enseguida a los dos días de haber salido la antología las cantidades sanar que ha habido una estoy alucinando porque porque ya te pones a mirar Twitter o Instagram miles y miles de te eh personas haciendo pues pues coger su cuarto favorito hice en hacer pues sus dibujos o yo que he visto grafitis incluso sea de de de los robots delito a alguien lo que no sé dónde en el mundo que también es un gran de eso en en la persona es creo que es un país lo que decías tú que es verdad que es un poco el el juego de nuestros tiempos que es el el el Super en el pico de popularidad a tope y después pues pasará pero es verdad que ese tipo de popular ha sido mucho más más grande de lo que de lo que esperábamos

Voz 1463 46:30 pues de momento nos alegramos y como decías es saber si si no sabemos son enfocados a ánimo hace un par adultos podemos decir uno algo bueno pues no llega demasiado como decíais vosotros al gran público es un producto que además asociamos rápidamente pues concierto nicho como decíais pero a pesar de eso pues Netflix sí que llevan tiempo prestando atención a este estilo no

Voz 0457 46:53 sí lleva tiempo animación pero le faltaba este salto no tan notorio sobre todo por por los temas por los temas que trata

Voz 0544 47:00 yo le preguntaba Alberto precisamente sobre él

Voz 0457 47:03 esta de la animación actual IEC factor Disney ese factor Princesas Disney que parece que lo invade un poco todo Disney son realmente buenos

Voz 20 47:13 haciendo Disney la verdad es que no hay nadie mejor que ellos el problema ha sido eh yo creo en los últimos años han sacado productos muy exitosos que han eclipsado cualquier otro tipo de iniciativa entonces pues productos con Márquez en eh muy fuerte que hacía mucho dinero y entonces pues pues nada es un poco hacia donde ha derivado la animación en general antiguamente pues hacían películas con amor ciento un Dálmatas los arrestos gatos Blancanieves todo aquello en lo que pasa que se ha convertido ya hoy día en una cosa más de producto y un poquito casi avaro Hollywood general eh se basa mucho en en el éxito o no cosas que funcionan pues es una fórmula que venga hay que seguir bombardeando el personal hasta que hasta que acabemos IFE sigue pronto iré alguien y haga algo distinto que es un poco el caso de de este loft en blogs que yo creo que que por ahí va

Voz 1463 48:15 eh cómo lo vais vosotros creéis que el éxito de de productos como como está sería puede hacer que los estudios el lance no sea arriesgar un poco más en en en haciendo animación de otros estilos

Voz 11 48:27 yo espero que sí yo creo que además de pádel es cierto que hay y seguramente me gustaría pensar que los de Amazon Prime por ejemplo de tal reunió diciendo como en emoción

Voz 4 48:36 vamos a hacer algo igual pero Badiola

Voz 6 48:38 a quién llamamos claro yo espero que sí

Voz 11 48:40 de verdad cambié cambié entre esto y la película de Spiderman que tuvo mucho éxito año que por cierto Alberto Mielgo también era responsable en gran parte de la estética eso yo creo que este es un buen año para para que cambie un poquito la animación sobretodo bueno la animación estadounidense final es un poco lo que nos afecta a todo el occidente porque en Japón como que te da lleva mucho tiempo

Voz 1084 49:01 no pero aquí como que no faltaba un poquito

Voz 11 49:04 pero yo creo que sí

Voz 12 49:05 Víctor sí totalmente de acuerdo

Voz 21 49:08 yo soy un poquito yo tengo punto cínico todavía de de haber de estos cambios a ver si de verdad pasan porque una cosa es hacer una antología hecha por Necso y otra cosa es por ejemplo ir un paso más allá es decir a ver quién así se consiguen hacer películas enteras para adultos en animación que eso ya es como siguiente el siguiente paso y creo que eso un poquito más es un poquito más complicado pero igual es lo que dice Avi que que no hubo luso hora apelo a los zona apela hay unas cuentas claras por más que no tiene sentido que no el que no intenten intenten dar como mínimo no sé si copiar la fórmula ésta de las antologías como mínimo probar otras cosas de adultos es es es como todo cuando algo funciona cuando éstos Hollywood

Voz 6 49:50 sí sí

Voz 21 49:52 que si quieres la gente que era la el va para Javi para para nosotros va a ser un placer positivo así que ya veremos

Voz 1084 50:01 bueno como es también la situación de de la animación e en España sobre todo en el que está que estas aquí pero no sé no sé

Voz 23 50:09 la valora o no ha despegado

Voz 1084 50:11 mercado porque todos estáis trabajando al final de forma internacional fuera

Voz 11 50:15 sí yo creo que si todos los que estamos aquí