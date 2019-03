SER Consumidor: Podemos comer huevos todos los días (31/03/2019)

Voz 2 00:00 no

Voz 7 01:57 buenos días cómo está bienvenidos muchas gracias por acompañarnos un placer como siempre está el acompañándoles en esta obra que tenemos por delante eh vamos a contarles muchas cosas de interés espero que les gusten en la producción Sonia Faura a los mandos

Voz 0927 02:11 técnicos Juan Carlos Ingelmo y nos cuenta ya lo que hemos preparado para hoy Julio López

Voz 1604 02:16 no podemos comer huevos todos los días hasta uno diario aunque tengamos el colesterol alto

Voz 8 02:22 lo aclara haremos con dos médicos la realidad es que lo suben un poco el colesterol además sube en el bueno la hablaremos de los

Voz 1604 02:29 perjuicios para la salud de los plásticos y micro plásticos que llegan a nosotros a través del pescado

Voz 9 02:34 cuando nosotros nos comemos un pescado contaminado estamos ingiriendo todos los contaminantes que él ha ido acumulando a lo largo de su vida en nuestro organismo también quedan acumulados

Voz 1604 02:46 Nos meteremos en un mundo de moda la compra de alimentos sagrados

Voz 10 02:49 el la compraran el pues favorece sobre todo el tema de la reducción del desliz alimentario y sobre todo comprar realmente lo que necesite

Voz 1604 02:58 sabremos cómo se hace el reciclado de pilas Easy hay trampa sonó

Voz 1606 03:02 con el tratamiento de las pilas aprovechar casi el ochenta por ciento del contenido en las mismas

Voz 11 03:06 por ejemplo para que nos hagamos una idea obtenemos bueno pues porcentajes muy importantes de de fin de manganeso de hierro

Voz 12 03:13 conoceremos una para rebajar el desperdicio alimentario

Voz 13 03:17 queremos restaurantes ofrecen menús porque también sobran menús cada día nunca eso especifica que te van a dar porque no saben nunca lo que va a sobrar pero sí que saben que les sobran siempre dos o tres menús

Voz 12 03:27 además

Voz 1604 03:27 las denuncias y consultas de los oyentes

Voz 14 03:30 tengo contratado Yoigo de este julio y tengo un año de permanencia pero resulta que llevo desde hace diez días sin conexión Lecea hoy

Voz 0927 03:40 yo hago Nos no aclara nuestro asesor jurídico y también vamos a hablar de la resolución del Tribunal de Justicia Europeo sobre los vencimientos anticipados de las hipotecas porque parece que van a poder seguir en marcha los desahucios y el humor de El Mundo Today

Voz 15 03:54 un niño pide en un parque para llevarse toda la arena que no se ha podido comer

Voz 0927 04:56 huevo si huevos no huevos todos los días era una locura no hace mucho pero ahora se puede comer incluso aunque tengamos el colesterol alto un huevo cada día bueno evidentemente en las cosas están cambiando y hay estudios que nos están cambiando Nos van a cambiar todavía más la percepción que tenemos del consumo de este rico producto nos vuelven locos sí pero si es para bien bueno nos vamos a la consulta de dos doctores porque la polémica sigue Nos gusta contrastar

Voz 17 05:25 no a comer bien el horror muy bueno

Voz 0927 05:29 días horas días miembro del grupo de Nutrición de la Sociedad Española de arteriosclerosis nos ha llamado la atención que ustedes dicen en un informe que está permitido que comamos incluso un huevo al día aunque tengamos el colesterol alto sí

Voz 1606 05:45 si piensa si esto son buenas noticias para para lo pronto

Voz 0927 05:49 tres de huevos seguro

Voz 1606 05:52 para para el españolito medio que le gusta la tortilla

Voz 16 05:58 PD

Voz 0927 05:58 usted entiende un poco que no les descolocó hemos porque hemos pasado de que cuando tenías algo de colesterol enseguida al paciente le quitaban los huevos y ahora puede comer uno diario a ver explíqueme

Voz 18 06:08 el miren este documento aparte de los huevos hemos revisado la última información científica sobre todos los alimentos e sobre sus efectos sobre la salud sobre factores de riesgo como el colesterol o la presión arterial entonces bueno en un la información se va acumulando y ahí entonces hay que ponerla al día es el concepto era que los fuegos subieron el colesterol y por tanto no eran buenos para la salud cardiovascular pero la realidad es que los suben poco el pero además sube en el bueno la acción protectora del HDL con lo cual aunque suban el malo el LDL como suben también en el bueno se queda igual el riesgo derivado del colesterol esto por un lado y por otro que ya han aparecido varios estudios de estos análisis de estos que evalúan grandes estudios de observación que ocurre con la gente eso es lo que comen se ha visto que el consumir huevos hasta uno al día no aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares o diabetes obesidad o no entonces Arona ante esto pues uno está obligado casi a decir bueno vamos a poner esto al día íbamos a dejar que la de consumo nuevo al día tranquilamente

Voz 0927 07:34 bueno es doctor como aquí como aquí hemos denunciado muchas veces que hay determinados estudios que están sesgados porque están patrocinados por determinados colectivos le tengo que preguntar detrás de esto no hay ningún colectivo en el sector del huevo que lo haya patrocinó este estudio no

Voz 1606 07:52 esto esto

Voz 18 07:53 de hecho por miembros del grupo de Nutrición de la Sociedad Española de Asís coordinado por el doctor Francisco Pérez Jiménez y por mí mismo ir nos hemos basado en información científica contrastada publicada en el revival estas eh de esta científicas de alto nivel con revisión por pares impares no es posible que algún estudio particular analizado en un contexto de otros estudios sí haya sido puedes patrocinado por alguna industria

Voz 1606 08:29 sí pero lo haremos sí

Voz 0927 08:33 ustedes saben ustedes hablan también en este contexto de de del queso no que el que eso también estaba muy vetado el otro día hablábamos precisamente con un investigador que han descubierto un queso precisamente sin colesterol el que eso no está vetado salvo algún queso bueno pues con más Sally eso pero más por otros problemas que tienen que ver con enfermedades coronarias no

Voz 18 08:52 ya pero sin embargo también es lo mismo el el el que eso era un alimento que se prohibiría por subir contenido en grasas saturadas derivada de la grasa de leche sin embargo uno de los conceptos que en este documento analizamos si describimos es el que actualmente el alimento es mucho más importante que el nutriente

Voz 1606 09:17 si decide el aliento si al huevo los gritos

Voz 18 09:20 hay al colesterol pero luego tiene muchas otras en nutrientes beneficiosos y lo mismo con los lácteos tienen grasa saturada pero también tienen buenas proteínas tienen hidratos de carbono vitaminas minerales etcétera que alcanza la vitamina D que favorecer la salud el que haya algo de grasa saturada en el contexto de un alimento beneficioso en en el resto contra la revista El efecto perjudicial de las grasas

Voz 1606 09:48 Tura ya gol el colesterol hay que este es el tema entonces estudios también

Voz 18 09:54 variadas en que han evaluado la grandes poblaciones lo que comían los que comían más que eso

Voz 1606 10:01 pues lo tenían más problemas de salud

Voz 18 10:04 incluso en un análisis de estos meta análisis de varios estudios y la conclusión es que el aumento de de consumo de que eso favorece a la protección de Live Tour de alguien deba Soir cerebral con lo cual bueno lo está obligado a a poner al día toda esta información

Voz 1606 10:23 el día sí que los

Voz 18 10:26 Picos de primarias de cabecera pues tengan unos

Voz 1606 10:30 eso es para matar a sus pacientes mucho

Voz 1 10:35 voy a comer sano sí sí claro

Voz 0927 10:38 muchos muchos muchos cambios que evidentemente nos crean mucha confusión a los consumidores no sé si ustedes han analizado también pero lo leíamos una información precisamente referida esto que hablaban también de la margarina no como una grasa la grasa evidentemente más saludables el aceite de oliva virgen pero hablaba también de la margarina ya hay se recomendaba que no utilizarla para cocinar sí para para cocinar por cierto que veo que lo utilizan muchísimos el dinero es muy famosos que a mí me me pone malo eh

Voz 18 11:05 sí claro le de ahí hay eres este documentos muy completo ya he hay también información sobre el procesador los alimentos que ocurre al al al freír por ejemplo según el aceite les faro no se puede freír con aceites de semillas o la margarina que es un derivado de las gentes de semillas porque tienen un tipo de grasa saturada que Esther Moldavia Eli al calentar entonces y se se se transforma ir puede dar lugar a productos

Voz 1606 11:37 tóxicos sobre todo con el calor no sí sí sí

Voz 18 11:42 en cambio la grasa del aceite de oliva es termo estable es estable al calor con lo cual pues eso puede cocinar y Red freír irrefrenable

Voz 1 11:52 claro que obliga a esa bueno pues cosas cosas que vamos aprendiendo eh vamos con nota bueno pues

Voz 0927 11:59 Emilio Ros miembro del grupo de Nutrición de la Sociedad Española de arteriosclerosis muchísimas gracias

Voz 1359 12:04 ya gracioso es doctora Petra Sant muy buenos días hola buenos días miembro del consejo de expertos de la Fundación Española del Corazón podemos comer con toda entran

Voz 0927 12:13 Quili da huevos como dice la Sociedad Española de arteriosclerosis incluso siete a la semana uno cada día aunque tengamos problemas de colesterol

Voz 19 12:23 pues sí curiosamente SA ha publicado varios estudios es que que demostraban que el consumo de un huevo al villano no sube el cole serlo siempre y cuando ese consumo de de el huevo al días ese incluido dentro de una dieta saludable evidentemente lo que es la dieta mediterránea

Voz 0927 12:44 esa están ustedes de acuerdo con esta afirmación es que nos ha sorprendido es sorprendido en algunos círculos porque claro hemos pasado de que no se podían comer dos huevos a la semana que era mucho cuando teníamos el colesterol alto ahora sí te huevos ustedes entienden a confundiendo los consumidores no

Voz 19 12:58 por supuesto pero para eso están los estudios clínicos la las recomendaciones que te que hacemos los médicos siempre están basadas en en la medicina basada en la en la evidencia cuando hay dudas se hacen estudios clínicos ose hacen lo que se llama meta análisis que es mirar varios estudios clínicos y hacer un estudio de todos los resultados hay ir en este caso se ha hecho me análisis que es ver distintos estudios clínicos que han buscado Si el consumir un huevo al día puede ser perjudicial para enfermedad cardiovascular y se ha visto que no sé si es verdad que estamos un poco sorprendidos pero si el estudio si los estudios son fiables que lo lo son cuando publicados en las revistas impacto pues es que es así

Voz 0927 13:51 claro es que dicen aumenta reconocen que el consumo de huevos aumenta el colesterol malo pero también eleva al bueno

Voz 19 13:58 sí pero no se sabía antes pues no no se sabía antes porque no sabían hecho estudios buscando este este dato vale

Voz 0927 14:07 os saque desde desde la Fundación Española corazón están en esta línea igual podemos consumir con toda tranquilidad vamos las personas que tienen problemas

Voz 19 14:15 eso es pero siempre dentro de un estilo de vida saludable de puedo comer hubo al día así como alimentos y que están recomendados para disminuir disminuir la dosis o la o la enfermedad cardiovascular es decir si tomo verduras frutas pescados si hago ejercicio no es excusa decir bueno como han dicho que puedo comer un huevo pues me como algo voy además la hamburguesa

Voz 13 14:48 claro eso

Voz 19 14:49 muchos alimentos que además llevan huevo añadido claro claro claro entonces bueno pues que hay que hacerlo todo dentro de un orden ir sabiendo que no es tan malo como decían antes o decíamos antes los médicos de que el consumo de huevos podría elevar el colesterol y que estaba prohibido se ha visto que no está prohibido que se puede Tomás y que como digo siempre dentro de un estilo de vida salvaje

Voz 1359 15:15 muy bien doctora Petra Sala miembro del consejo de expertos de la Fundación Española el corazón muchísimas gracias un saludo

Voz 19 15:20 nosotros no

Voz 0927 16:13 bueno la verdad es que está un poco a la cosa pero bueno parece que la tendencia ahora esa que podemos consumir más huevos de los que nos decían antes bueno hablamos ahora del problema de los micro plásticos un serio problema medioambiental para los mares los océanos para la pesca pero ojo también para nuestra salud

Voz 23 16:34 calidad de vida

Voz 24 16:37 consumido

Voz 0927 16:39 Ethel el Harrak hola muy buenos días

Voz 25 16:41 días científica del CSIC y experta en tú

Voz 0927 16:44 lo lo que tiene que ver con los micro plásticos ir los efectos que puede tener en en las personas en los humanos Greenpeace ha dicho que es una bomba de relojería tóxica en en muchas especies comerciales no

Voz 25 16:57 a ver la experiencia que tenemos nosotros en los trabajos que vamos realizando desde hace años es sobre todo asociada a todos los compuestos químicos que llevan asociados los plásticos los plásticos están formados por el polímero en sí pero a parte por una gran cantidad de sustancias adictivas que se le añaden para conformar Le sus propiedades de flexibilidad la de dureza de color etcétera esos compuestos químicos que es el añade son los que pueden provocar efectos tóxicos

Voz 1606 17:27 ya hablamos

Voz 0927 17:29 plásticos en general o específicamente de los micro plásticos esas cositas tan pequeñitas que muchas veces ni se ven pero que están en todo tipo de productos de belleza aunque dicen que los los están retirando y que son los que ingieren mucho los los en los mares los pescados no

Voz 25 17:45 sí a ver el problema es el mismo ya sea el plástico grande osea micro plásticos lo que pasa que cuando el plástico se ha fragmentado en esas pequeñas partículas de plástico el problema es que estas micro partículas son mucho más fácilmente eh ingeridas pues por ejemplo por los por los animales marinos por los peces

Voz 0927 18:06 el problema problemas para los pescados pero claro también para las personas no

Voz 25 18:10 sí porque esos compuestos el problema que tienen es que una vez que los ingiere el pescado el pez por ejemplo no es capaz de metabolizar luz y entonces los va acumulando a lo largo de toda su vida entonces cuando nosotros nos comemos un pescado contaminado estamos ingiriendo todos los contaminantes que él ha ido acumulando a lo largo de su vida en nuestro organismo también quedan acumulados porque los seres humanos tampoco somos capaces de metabolizar los

Voz 0927 18:38 estáis de acuerdo con los datos quedaba Greenpeace de que ésta puede estar presente más o menos doscientos setenta especies entre ellas cosas de productos tan conocidos como los mejillones las ostras los atunes la caballa etc

Voz 25 18:50 sí la verdad es que nosotros hemos realizado estudios en diferentes tipos de de peces también bueno de cetáceos marinos y también en moluscos mejillones ostras erizos y en todas ellas hemos encontrado en mayor o menor cantidad algunos de estos compuestos

Voz 0927 19:09 estos estos restos de de plásticos están en muchas especies marinas y tenemos que entender que probablemente también nosotros no porque ingerir luego esos pescados

Voz 25 19:20 exacto sea la además la la exposición humana este tipo de compuestos ese da básicamente ubiquen por la alimentación no sea por lo que estamos comiendo pero también por el aire que respiramos nosotros estamos rodeados de materiales plásticos en nuestras casas en nuestros trabajos etcétera que están tan bien soltando estos compuestos químicos al aire quedan absorbidos en las partículas pequeñas del aire y cuando respiramos también es otra vía de entrada de esos compuestos para el ser humano

Voz 0927 19:51 para el ser humano que que daños Le puede le puede generar

Voz 25 19:55 bueno esos compuestos existen una gran cantidad de compuestos que se añaden a los clásicos más de tres mil compuestos diferentes de ellos a día de hoy se sabe que al menos hay sesenta que que presentan riesgos de salud para los seres humanos entonces entre los diferentes efectos tóxicos que pueden provocar algunos de ellos son directores endocrinos que quiere decir que alteran el sistema hormonal de nuestro organismo por ejemplo pueden alterar el funcionamiento de la tiroides por ejemplo pero además pueden causar otro tipo de efecto es como problemas de fértil Didac problemas neurológicos e incluso algunos de ellos están caracterizados como posibles cancerígenos para humanos

Voz 0927 20:36 que me en tu opinión como experta crees que debería limitarse de hecho ya hay muchos países que que han prohibido concretamente los estas micro esferas estos micro plásticos Reino Unido Australia Francia en España parece que no hay nada en este sentido intención

Voz 25 20:51 sí a ver aquí es cierto que existen muchas con muchos compuestos distintos que se añaden entonces Se trata de evaluar en cada una de las aplicaciones en que se están utilizando estos micro plásticos que qué sustancias adictivas que que compuestos químicos aditivos llevan incorpora

Voz 11 21:09 claros para saber si son de los que son

Voz 25 21:12 tóxicos o no

Voz 0927 21:14 bueno estamos hablando de un problema muy serio porque se habla de ocho millones de toneladas de plásticos que entran en nuestros océanos cada año estamos hablando de cantidad de productos esto que hablamos de las micro esferas que se utilizan en muchos productos todavía habitualmente cosméticos dentífricos abrasivo industriales detergentes para lado vajillas etcétera etcétera no

Voz 25 21:32 si estamos realmente uno o cuando se si prestas atención en tu en tu día a día te das cuenta que es que estás rodeado de plástico por todas las partes entonces en en todo tipo de aplicaciones es un consumo excesivo el que se está realizando de este material evidentemente para poder intentar minimizar estos efectos hay que intentar reducir el consumo de plástico

Voz 0927 21:59 bueno a nivel nacional no pero parece que en la Unión Europea sí que está en marcha o tiene medidas en marcha para solucionar de alguna manera este problema no

Voz 25 22:06 sí ahora parece ser que que se está ya en línea de poder prohibir lo que son los el uso de los plásticos de de un solo uso entonces todos estos por ejemplo a los bastón en los bastoncillos

Voz 19 22:19 las bolsas de plástico

Voz 25 22:21 joder al menos reducir una parte del consumo por esta vía muy bien pues

Voz 0927 22:27 el Harrak te científica del CSIC muchísima gracia supongo que tendremos que hablar de este asunto porque de todos estos no son problemas sólo medioambientales sino que ya también son problemas para para las personas y eso todavía nos preocupa más eh

Voz 1 22:41 sí es verdad que damos gracias

Voz 0927 22:43 adiós un beso adiós para evitarlo

Voz 0927 22:58 hay más cosas las que tenemos que ir cambiando también en nuestros hábitos porque de nuestro modo de actuar también depende mucho el medio ambiente el planeta por ejemplo en algo tan cotidiano como la compra de alimentos qué tal abandonar tanto en base y evitar tanto desperdicio suene a Faura nos mete en el mundo de las compras a granel

Voz 4 23:18 otra cesta de la compra consumo responsable Sostenibilidad otra forma de consumir

Voz 1463 23:28 si cada año se tira a la basura mil doscientos millones de kilos de alimentos en los hogares españoles eso supone que tú y cada uno de nosotros desperdiciamos ciento setenta y nueve kilos para evitar estas cifras tan espectaculares y hacer frente al espíritu Alimentario existe un movimiento que cada día tiene más adeptos la compra a granel es decir comprar lo que realmente se necesita Carmen Redondo portavoz dispara COP Confederación Española de Cooperativas de Consumidores y Usuarios lo explica

Voz 10 23:59 la compra a granel permite adquirir aquellos alimentos de manera que podamos adecuar nuestras necesidades reales a a esa compra además la compraran el pues favorece sobre todo el tema de la reducción del desperdicio alimentario en muchos casos no porque permite comprar aquellos productos frescos adecuarlo a nuestras necesidades sobre todo comprar realmente lo que necesitamos

Voz 1463 24:22 Heidi Garnica es una joven enamorada de este tipo de compra tanto que incluso abrió la tienda Pepita ganó en Madrid para compartir su pasión y que más gente se uniera

Voz 27 24:31 ella antes de tener la tienda cuando empecé a consumir a granel yo me quería compra quiere probar muchas cosas están donde está sólo el en el envase tipo es un kilo final no lo con su mes y es una pena que esas que se que esa comida al final no no llegue a buen puerto no entonces aquí esta Gené porque hay una gran variedad de productos productos de muy buena calidad y tú te llevas un poquitito pruebas repite Si siempre in no experiencias nunca

Voz 1463 24:59 además Carmen Redondo cree que esta otra forma de comprar tiene grandes beneficios sobre otros métodos de compra supone menos comida en la basura más ecología

Voz 10 25:08 el mercado está abriendo a muchísimas posibilidades y esto nos permite pues sobre todo eso evitar en aquellos productos que estén sobre envasados no lo que pasa es que sí que es verdad que al final necesitamos una forma de transportar esos materiales y al final pues bueno pues podemos emplear pues otro tipo de envase rellena hables como en utilizar nuestros propios bolsas o o

Voz 19 25:30 no no no de pelo también existe una fuerte

Voz 1463 25:33 campaña sobre todo en redes para denunciar el sobre envasado de los alimentos en los supermercados y al frente de esta campaña desnuda la fruta está Isabel Vicente una de sus impulsoras

Voz 28 25:43 a través de las redes sociales y con puedo con fotografías es denunciamos el abuso de el del plástico en el empaquetado sobre todo de frutas verduras y hortalizas porque consideramos que siempre han podido vender sin ningún tipo de envase y que ese plástico pues perjudica a medio ambiente y no aportar nada no

Voz 29 26:04 ya

Voz 1463 26:05 es que la compra a granel entre otras ventajas tiene una importante Se reduce la utilización del plástico dato importante si tenemos en cuenta que cada año cada ciudadano europeo genera de media treinta y un kilos de residuos plásticos

Voz 28 26:18 es una cantidad que sobre todo si analizásemos aquí cantidades de plástico podríamos haber evitado pues lo con la compra a granel o con utilizando otros productos que no sean desechables por ejemplo evitar el agua embotellada cuando no es necesario o los platos los cubiertos de plástico las tasas esas de de llevar el café todo eso se podría evitar

Voz 1463 26:38 ya hay medidas para reducir las bolsas de plástico está claro que hay otras opciones para evitarlo en esta tienda especializada de productos a granel lo saben bien

Voz 27 26:47 se puede extraer tu propio o en base hay gente que trae trata de gente que trae un al bolsitas de Abel

Voz 16 26:51 son también que es algo tan hijo hechas a mano hay hay un perfil de los compradores de productos a granel parejas jóvenes son aún mayores

Voz 27 27:01 qué les recuerda la compra de antaño deportistas gente preocupada por su nutrición o sea es un poco cada vez más gente como con conciencia de alimentarse

Voz 1463 27:12 está claro que este tipo de compra engancha y los clientes de Pepita grano lo confirman

Voz 1604 27:18 al dejar menos huella contaminar menos San más sostenible

Voz 30 27:21 sobre todo por la calidad de los productos y luego porque hay muchas cosas que es difícil

Voz 1463 27:25 me encontraron otro tipo de tiendas y luego pues traer de tu propia

Voz 30 27:28 botes de lo rellena engancha tanto que hasta

Voz 1463 27:31 ha llegado a la academia de Operación Triunfo de la mano de Roy y Alfred

Voz 31 27:35 bueno amigos y amigas como nos gusta a la vida buscó está la vida Kokoiti Beto

Voz 1604 27:41 ya

Voz 0927 28:09 cada día está más de moda bueno pues sin los micro plásticos fue un problema medioambiental también lo son otros muchos materiales plásticos y no plásticos

Voz 1604 28:16 por ejemplo las pilas y de vez en cuando Seve

Voz 0927 28:19 en las redes comentarios negativos incluso algunos vídeos a los que de verdad no siempre le generan dudas a los a los usuarios y vamos a ver qué es lo que pasa exactamente como es el reciclado de pilas

Voz 32 28:34 ecología buenas prácticas queremos ser sostenibles

Voz 0927 28:38 Julio Lema muy buenos días buenos días director comercial y de comunicación de de las quiero que escuche esto

Voz 33 28:44 depósito de residuos peligrosos ibamos a cenar a las cámaras

Voz 34 28:52 se tira al suelo ir directamente se echa tierra ya está esto vamos recicla X

Voz 33 29:00 maravilla para medio ambiente

Voz 11 29:05 les sorprende bueno no no me sorprende porque ya por desgracia ya lo habíamos lo habíamos escuchado y bueno pues evidentemente gentes de la Fundación algo pilas lamentamos se que que que imágenes de este de este tipo imágenes además insisto son del año dos mil nueve son te hace bastante

Voz 0927 29:23 son de hace tiempo sondear si no sabíamos tiempos

Voz 11 29:25 hace casi diez diez años no hay que bueno pues que se ese tipo era evitamos que ese tipo de de imágenes lo pongan en entredicho el esfuerzo que se realizaba en toda España y como como país para bueno pues sobre todo en los en los diez mil tuvimos años bueno pues alcanzar en bueno pues unos ratios de recogida importante cuando emergió el esfuerzo no sólo estamos hablando lentes fuerza entidades como eco pilas no globo comentaré no sino al esfuerzo de de muchísimos ciudadanos de millones yo diría de millones de ciudadanos

Voz 0927 29:55 sin duda

Voz 11 29:56 claro que bueno pues hoy hace una labor de Copisa recopilar pilas en pacientemente en su casa a la espera de bueno tener las suficientes para llevarlas al contenedor más más cercano no y luego

Voz 0927 30:06 los a esto usted esto usted lo interpreta como un caso aislado que se producía hace años y que ahora bueno a lo mejor también se puede producir no pero no es una denuncia firme en el sentido de que se hagan las cosas sino

Voz 11 30:19 efectivamente efectivamente ahora hacemos en este caso ya la la la oportunidad para que sea para que podamos

Voz 0927 30:25 para que la gente no se quede con esta imagen con este sonido y crea que todo el mundo lo hace mal

Voz 11 30:30 eso eso eso es lo que nos lo que lo que nos preocupa menos lamenta no porque efectivamente las cosas

Voz 1606 30:35 se están haciendo muy bien es decir

Voz 11 30:38 en España estamos alcanzando actualmente unos niveles de reciclaje de pilas similares a los que bueno tienen países que supone tiene una tradición bueno hemos mucho mayor en materia de derechos las por ejemplo es mereció las pilas a las a las que acostumbramos a comprar las pilas salinas Linas las las pilas bastón usamos para atendernos es un transistor no ahí estamos superando el cincuenta por ciento de reciclaje y comparado con lo que se vende venden porcentaje de de lo que de la venta de este tipo de de este tipo de de pilas es un es un es un esfuerzo muy importante que se ha hecho fundamentalmente en los últimos diez años aunque pilas lleva funcionando desde hace prácticamente veinte años el esfuerzo máximos ha realizado en estos diez últimos años

Voz 0927 31:22 por eso ahora mismo este tipo y márgenes

Voz 11 31:24 bueno pues eso ya ponen quizás en en en entredicho esa buena labor y ese esfuerzo que hemos hecho ciudadanos entidades como la Fundación

Voz 0927 31:32 señor Leo nos puede contar muy brevemente como es el reciclado de pilas cómo es físicamente que es lo que hacen

Voz 11 31:38 sí es muy es muy sencillo lógicamente hay muchas tecnologías de de pilas y de baterías tantas lógicamente cada tecnología se trata de una manera diferente no si nos basamos en las pilas en las más comunes las que comentaba antes minas al cabinas bien el el proceso es un proceso de de de selección llegan una planta hay seis separan estas pilas del resto de de pilas porque cada una insisto lleva su tratamiento adecuado y estas pilas en en particular se llevan el proceso de curado molienda en ese proceso se separa una parte que es la consideramos la llama el Black más con distintos procesos porque distintas tecnologías no de tratamiento pero en definitiva lo que se persigue con el tratamiento de la pilas aprovechar casi el ochenta por ciento del contenido de las mismas por ejemplo para que para que nos hagamos una idea obtenemos bueno pues porcentajes muy importantes de de zinc de manganeso de hierro de de de plásticos etcétera que se vuelven a reintroducir en el en el proceso productivo no para que nos hagamos una idea por ejemplo el zinc se podría utilizar para estos procesos de galvanizado del recubrimiento tanto de automóviles como de la gama blanca de los electrodomésticos de lavadoras ese ese acabado con brillo se consigue gracias a un material que proviene por ejemplo del reciclaje de pilas ya

Voz 0927 33:02 bueno supongo que esto como siempre habrá casos puede haber plantas puede haber operarios que en un momento determinado por lo que sea y pueden llevar a cabo malas prácticas o está suficientemente vigilado como para que esto se no ocurra o sean casos muy aislados

Voz 11 33:20 a ver en evitar el al cien por cien que pueden acudir casos estos pues en cualquier materia es difícil pero sí que podemos asegurar que hay un control muy muy exhaustivo de bueno pues evidentemente las plantas con las que trabajamos son plantas habitadas plantas plantas que llevan años trabajando con nosotros Iker y recibe incluso nuestros controles y ellos que ellos mismos también auditar

Voz 1606 33:45 sus sus sus procesos entonces

Voz 11 33:48 entendemos que el proceso está muy controlado por eso el el estas estas imágenes bueno pues nos preocupan evidentemente porque ponen como comentaba en entredicho está buena labor durante tantos no

Voz 1 34:00 que de la gente con esta imagen

Voz 0927 34:03 Julio Lema director comercial y de comunicación de la Fundación para la gestión y el reciclaje de pilas muchísimas gracias

Voz 11 34:09 muchísima preciadas buenos días muchas gracias

Voz 0927 34:32 Sonia comentarios que te hayan llamado la atención esta semana

Voz 1463 34:34 buenos días Jesús pues mira te comento en cuanto a la nueva normativa del uso de las toallitas que lo hablamos en el programa anterior las empresas pondrán un logo verde cuando se pueda tirar inodoro y otro rojo cuando no bueno pues Arthur Caster comentó que prohibidas hice acabó el problema además muchos comentarios sobre una de las últimas medidas de la Unión Europea a partir del dos mil veintiuno se prohibirán los platos vasos y cubiertos de plástico las pajita entre otros artículos de plástico así que Paco bosques dijo me parece muy buena idea tenían que haberlo hecho mucho antes Sara Rodríguez también se preguntaba que si pagas las bolsas de plástico en las tiendas no contaminadas César Alonso comentó que vamos a hacer ahora con los mojitos

Voz 0927 35:17 la encuesta que planteamos esta semana esta semana

Voz 1463 35:19 planteamos que producto recicla más en casa envases papel vidrio u otros

Voz 0927 35:25 me da Sonia los resultados de la encuesta de la semana pasada

Voz 1463 35:28 en cuanto a la encuesta de la semana pasada planteamos cómo piensas contribuir a una movilidad sostenible en tu ciudad han votado trescientas siete personas el cincuenta por ciento de ellos lo hará uso no transporte público el treinta y uno por ciento de los votantes comprará un coche eléctrico o híbrido el catorce por ciento de ellos dejará el coche y tan sólo el cinco por ciento compartiría coche

Voz 23 35:50 el plan cesados por perderte

Voz 35 35:53 Juan Ángel Robinson vuelve esto no ha hecho dicho tiene gusta calidad tirazo

Voz 0927 36:10 les preocupa el desperdicio alimentario nos vamos a las AP y las web

Voz 24 36:13 el mundo Laguardia

Voz 0394 36:16 era Jorge CEO de we say it buenos días hola buenos días bueno en primer lugar no puedes explicar qué es esta aplicación

Voz 13 36:24 pues mira huy solicite es una aplicación que luche contra el desperdicio alimentario intentamos salvar cada día pues muchos kilos de comida que sino fuera por nosotros pues acabarían en la basura

Voz 0394 36:36 cómo funciona pues mira es mucho

Voz 13 36:37 fácil las tiendas los comercios los ofrecen sus lotes que son pro lotes ciegos de productos por ejemplo una panadería pues dice posos damos lo que cinco referencias que pueden ser pues pasta ensaladas dulces y pan y las ponemos a la venta ir a la hora que ellos nos dicen ahora que el consumidor lo compra los recoge lo lo ha buscado

Voz 0394 37:00 hay por ejemplo restaurantes o bares que ofrecen algo en esta pizzería si si tuviéramos resonante

Voz 13 37:07 te ofrecen menos porque también sobran menús cada día y entonces pues lo que hacen es que te ofrecen un menú y te ponen primer plato segundo plato postre nunca especifica que te van a dar porque no saben nunca lo que va a sobrar pero sí que saben que les sobran siempre dos o tres menús entonces pues puedes encontrar restaurantes que te dicen pues tenemos dos lotes a la venta después cuando clínicas en el restaurante en concreto te especifica que te van a dar el siempre saber las unidades que compras nunca sabes lo que te vas a llevar

Voz 0394 37:33 cuántos comercios hay con vosotros aproximadamente pero ahora mismo no sé

Voz 13 37:37 doscientos

Voz 0394 37:38 sí es son a nivel nacional

Voz 13 37:41 sí bueno básicamente de los la mayor parte están en Barcelona nosotros empezamos en Barcelona Johnson de somos más fuertes y después en Madrid

Voz 0394 37:48 este dispensado a ampliar a toda España

Voz 13 37:51 sí estamos abiertos a toda España Nos llaman de de muchos puntos si cuando tenemos un mínimo de local pues abrimos una una ciudad pero sí evidentemente queremos dar comida en todo en todo el territorio

Voz 0394 38:01 cómo se pueden asociar los comercios con vosotros

Voz 13 38:04 pues mira es más fácil a través de de nuestra web pues no se comunican con nosotros si nada es totalmente gratuito para ellos esto es importante decirlo no les va a costar nada ir es ponernos en contacto enseguida con ellos y en menos de una semana ya están dados de alta en la en la aplicación ya pueden empezar a la comida

Voz 0394 38:22 pues se va Jorge muchísimas gracias Theo de we say it venga

Voz 13 38:27 muchísimas gracias a vosotros puesto

Voz 36 38:39 pues unos You Gov Thomas ha sido muy bueno y muy

Voz 37 38:58 no yo no he sido

Voz 16 39:11 hablamos ya de otra cláusula abusiva de los bancos que raro pero Europa permite los desahucios

Voz 38 39:21 yo

Voz 16 39:21 derechos Patricia Suárez muy buenos días

Voz 0927 39:26 es Díaz presidenta de la Asociación de Usuarios Financieros oye queríamos una valoración tuya sobre este reenvío sobre esta resolución del Tribunal de Justicia Europeo de esta semana sobre las cláusulas de vencimiento anticipado que las declara abusivas pero se ha quedado en un sí pero no no no no no no no acaba de resolver y está generando muchas dudas a vosotros los profesionales no

Voz 19 39:47 claro es que al final lo que lo que vamos a acceder es lo que diga el jueves nacional dejó esta acción Alba tiene que valorar si se puede expulsar esa cláusula en el contrato queda vigente el contrato o no si considera que el contrato no queda vigente archivará el procedimiento de ejecución hipotecaria mandará al declarativo y considera que el contrato puede subsistir entonces seguiremos en la ejecución hipotecaria y ya habrá que esperar a los próximos meses a ver qué opinan los distintos ni sobre todo y más importante habrá que esperar a ver qué dice el Supremo

Voz 0927 40:24 vale estas cláusulas de vencimiento para que la gente por si alguien está despistado cláusulas de vencimiento anticipado que declara abusivas está presente en miles de hipotecas permite a los bancos iniciar procedimiento de desahucio por un solo impago pero en la resolución del Tribunal de Justicia Europeo bueno parece que dice es abusiva pero da un respiro a la banca porque avala que los jueces pongan remedio a la nulidad de la cláusula abusiva sustituyéndolo por la nuevo por lo nuevo que son tres meses italo sea un poquito lío eso para para todos los usos

Voz 19 40:55 si Dios pero la realidad es que me lo piensas que el juez tiene que valorar si realmente te el contrato puede subsistir si la cláusula del vencimiento anticipado yo creo que les permitan sus señorías que puede subsistir y eso significa al fin y al cabo que tendremos que ir al declarativo que es justo lo que los bancos no quieren porque son procedimiento más largo es un procedimiento que le permita consumidor o poner otras cláusula has de abusivas o arrase las costas una serie de cosas veo al final yo lo que creo es que el Supremo tendrá que poner ven que es nuestro máximo tribunal

Voz 13 41:37 espero que sea a favor del consumidor

Voz 19 41:40 que no sea justicia salomónica como a veces no se está haciendo bueno tú sabes

Voz 0927 41:47 sí hoy es sólo un apunte más que está también esta semana hemos conocido que se están admitiendo a trámite muchas demandas por los gastos hipotecarios contra todo tipo de bancos Bankinter Popular Pastor en Santander

Voz 19 42:02 hay miles de miles de procedimientos iniciados nosotros desde a su fin tenemos tres demandas colectivas contra toda la banca ya lo sabe y ahora lo que pasa es que claro aquí también tenemos muchas dudas ya hemos pedido a los jueces que pregunten a Europa hay dos cuestiones prejudicial es ya una en Ceuta y otra en Palma de Mallorca que precisamente el martes pasado estuvimos en Mallorca hablando con la magistrada que lleva esta cuestión prejudicial ya que lo dice Europa ya un poquito más que con él

Voz 0927 42:33 el viento anticipada o madre mía Patricia Suárez presidente a su fin como siempre muchísimas gracias un beso

Voz 19 42:38 sí

Voz 1 42:39 un abrazo muy fuerte Jesús adiós en SER Consumidor

Voz 16 43:23 Jesús Soria César Díaz muy buenos días

Voz 0927 43:26 días asesor jurídico de CECU Confederación Española Consumidores y Usuarios vamos a ya con el primer caso

Voz 12 43:31 este oyente contrató una tarifa desistió en el plazo legal si le quieren cobrar ciento cincuenta euros

Voz 14 43:39 sí yo tengo contratado Yoigo desde julio y tengo un año de permanencia pero resulta que llevó desde hace diez días sin conexión Lecea se cuántas veces menos señales de humo esto de todo pero no obstante no tengo conexión iraquí no nos afecta ninguna solución dicen que no es Kagan que no

Voz 0927 43:58 a escala pero no nos ponen Inter

Voz 14 44:00 te vuelta yo ya no sé qué hacer para que vengan a claro lo he dicho es que claro que es tanto así que la permanencia pues ya no se aplicará ellos dicen que si me voy me sancionarán pero yo entiendo que sí no tengo servicios y además estoy así que no tengo por qué cumplir ninguno a permanencia puesto que no esté recibiendo recibiendo los servicios me gustaría saber que

Voz 0927 44:22 puede hacer se puede ir esta mujer sin más por el mal servicio que le están dando puede tener problemas

Voz 25 44:27 cada evidentemente si no no sin más es porque no les están dando servicio que ya está pagando con lo cual además han respondido hoy no le da solución entonces aquí ya puede por fin de contrato resolverlo y además le cobra en la parte correspondiente a la que no ha tenido servicio lo que sí que le recomendamos dar de baja es que lo comunique claramente que se da de baja por incumplimiento de contrato en ese caso unas aplica ninguna aplicar su aplicar ninguna permanencia y que por tanto tienen derecho que la práctica habitual patrimonial

Voz 0927 44:59 vale porque eso sí puede pasar no si no lo haces por escrita luego yo Se puede hacerlo

Voz 25 45:04 claro la práctica habitual lo que hacen es que te vas de ha porque normalmente nadie se va la gente pues dice primero se queja ahí ya final acabas Dámaso de baja por por esa operación no y al final las empresas pero cobran y si no lo pagas al final te mete un fichero amorosos ha sacado por tres están acosando es la práctica habitual antes bueno por lo menos hay salvaguardando nosotros vamos a hacerlo lo mejor posible vale fritura de baja por incumplimiento no te pueden cobrar pero lo mejor posible a decirle mira en medio baja usted no está cumpliendo contrato por lo cual no hay ninguna deuda que yo le tenga que pagar y no me patrimoniales

Voz 12 45:38 Letizia no es dice vivo en Granada ya hace unos viernes estuvimos en Valencia aparcamos el vehículo en el Parking barreras San Vicente ochenta y tres y no había ninguna información de que iba a estar cerrado sin poder sacar el coche el domingo lunes y martes obviamente de haberlo sabido no hubiéramos aparcado el caso es que fuimos a sacar el coche el domingo y nos encontramos un folio encima de la puerta del parking indicando el horario diario Ike iba a permanecer cerrado domingo lunes y martes sin ningún teléfono de contacto para urgencias ni correo electrónico ni personal por internet conseguimos un número pero nadie contestaba tuvimos que coger un autobús a ultima hora para volver a Granada el domingo y así trabajar el lunes pero ha habido que volver a Valencia para recoger el coche vamos que nos ha costado dinero cansancio pérdida de un día de trabajo que puedo reclamar que puede reclamar vaya

Voz 0927 46:33 el problema eh pues sí la verdad es que sí iraquí nada

Voz 25 46:35 total negligencia pues de otra manera compañía que deben dar información clara yo creo que entre la más importantes que puede tener un parking además del precio es el horario no para que no sepa cuándo puede coger o no coger el coche desde en este caso si la información no estaba fácilmente accesibles Yasin estaba allí cuando entró que puede reclamar de prejuicios callado que haya sufrido como consecuencia de esto como mínimo se me ocurre los transportes que hayan tenido que pagar para ir y volver El día de trabajo sí ha tenido una consecuencia económica luego también se puede hacer daño moral ya sabemos pues lo hemos dicho muchas veces que esto no tienen no tienen un baremo objetivo no entonces uno en función de lo que he sufrido pues puede reclamar por daños morales pero lo más probable es que tenga que acabar acudió al juzgado repetimos como siempre que si no supera las dos mil euros nuestra reclamación necesitaremos abogado y procurador

Voz 0927 47:23 y luego la suerte que el juez que valores no lo valore no

Voz 25 47:26 claro claro por eso hay que ser un poco pues tampoco pasarnos no no no tira a la baja pero tampoco me Putin al juez que puede decir pues no admito tu demanda hay encima tener que pagar las costas

Voz 12 47:37 este oyente tiene problemas con una cuenta del Banco de Santander

Voz 40 47:41 en Almería que si España abrió una cuenta en Banco Santander en producto Un dos tres en el cual hay que cumplir una serie de condiciones de las cuales yo cumplía su altamente todas salvo el que al cabo del tiempo cuando me empezaron a cobrar ocho euros cada mes en este caso pues era porque no tenía una tarjeta de crédito una tarjeta de crédito que efectivamente solicité para que no me cobraran esta comisión pero que resulta que no me la Consejería no sé por qué tipo de motivos me la concedían tampoco es que yo sea una persona ayudara al final lo imposible por completo quién hasta que un momento dado saber un acumulado cerca de cien euros de comisiones indebidas por culpa de de ellos de sugestión ir con un correo electrónico a la atención cliente ir el con fecha quince de fechas entre combinados puesta

Voz 0927 48:30 osea que con esta cuenta uno dos tres del Santander le prometían una serie cosas como no incumplen no sé qué puede hacer en este en este caso que no no no parece que le le crean problemas por una cosa concreta no

Voz 25 48:42 claro aquí como decíamos antes anterior la formación es fundamental primero se ha sido un error administrativo por supuesto no se puede cobrar una comisión porque sino arroz del banco es una cuestión de que es que esta persona tenía que sacas una una tarjeta para que no lo cobra una comisión prestada jeta está sujeta a determinadas condiciones me parece bien pero tiene que estar bien claro en la página web la información que le den para que el consumidor lo sepa no puede ser que una cosa y luego es que cumpla condición para la condición no sea la grabación tiene que estar siempre muy clara hicimos así puede podrá cobrar podrá reclamar el esta comisión

Voz 12 49:15 cuenta Voley con Iberia y al recoger la maleta descubrí que me la habían roto en Iberia iniciaron un caso con la incidencia para darme una nueva o el coste de la que me habían roto pero va a hacer cuatro meses y todavía sigo esperando a que tengo derecho qué puedo hacer

Voz 25 49:32 bueno pues aquí como ya ha reclamado ya al andador puesta de parece que no le siberiano vamos más pues lo que le queda es tener que acudir al Tribunal a los juzgados a reclamar pues una indemnización por la maleta o una nueva o el coste de una nueva como como considere igual que antes como si la reclamación superado el mil euros pues puede abogado ni procurador

Voz 12 49:51 de usuarios se queja de que para gestionar el DNI de su hija llamó al teléfono once ochenta y siete cero idea encontrado que sólo por la llamada Le han cobrado diez euros Se pueden reclamar

Voz 0927 50:03 se puede reclamar esto

Voz 25 50:05 pues volvemos otra vez al caso decía que hemos contaba antes no en este caso las compañías estados de tarificación adicional están obligadas a antes de que empiecen a cobrar a informar durante el lo Price y quince primeros segundos del precio de la llamada Bali luego dejar cinco segundos porque he consumido decida si quiere si quiere continuar con la llamada o no y a partir de ahí se empieza a cobrar la llamada además esta normativa lo que hice escala llamaron a más de diez minutos y que si el coste superior a dos coma cinco euros el minuto tiene que haber una aceptación expresa del consumidor y en este caso la llamada porque hemos podido consultar era de más de tres euros con lo cual si no se cumple todas todas estas cosas todas estas condiciones podrá reclamar la devolución de la depresión hayan

Voz 0927 50:43 en reclamar a la empresa la devolución perpetuo César Díaz asesor jurídico de CECU como siempre muchísimas gracias un fuerte abrazo a vosotros

Voz 16 51:43 la buena noticia la hora del planeta celebró ayer su día y nos ha gustado que tantas empresas organismos públicos entidades oficinas con su

Voz 42 51:51 bidones apagarán sus luces desde las ocho y media de la tarde a las nueve y media un gesto que visualizará lucha de todos contra el cambio climático Un cambio que empieza en pequeños gestos de todos con retos que dependen mucho de nosotros por ejemplo hasta que retuviera sin carne porque se necesitan quince mil quinientos litros de agua para producir un kilo de carne o está retuviera sin plástico de un solo uso porque cada año se vierten cien millones de toneladas de plástico a la naturaleza o hasta retos día sin emisiones porque el transporte urbano es el causante del treinta por ciento de todas las emisiones de CO2