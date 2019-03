'Vacaciones en paz' para los niños del pueblo saharaui

Voz 1 00:00 hoy por Hoy Madrid Marta Gonzales Novo esa

Voz 1515 00:33 bueno aunque que acabamos de estrenar hace muy poquitos días la primavera y les queremos contar una propuesta solidaria preciosa pensando ya fundamentalmente en el verano la que nos proponen desde la Asociación del pueblo Saharaui de Madrid que anima a los ciudadanos a participar en el programa Vacaciones en paz en nuestros estudios nos acompañan para empezar David Jiménez Roma él es el presidente de la asociación y miembro del Grupo de Trabajo de Vacaciones en Paz David qué tal hola hola buenos días haber tenemos de quería quería para sumarnos a este proyecto tú no sólo eres el responsable de esta organización en Madrid sino que además también es una de las familias de acogida de niños del pueblo saharaui desde hace tres o cuatro años no cómo podemos hacerlo de qué forma beneficiosa te ha repercutido su muerte a esto también a título particular

Voz 4 01:21 sí así es mi pareja Raquel y yo llevamos está acogiendo este será el tercer año a a dos niños saharauis árbitro Ignacio Galán y ahora mismo estamos desde la coordinación del proyecto comenzando las las entrevistas de futuras personas interesadas en el acogimiento y hasta mediados de

Voz 5 01:45 a finales de abril pues

Voz 4 01:47 pues tenemos tiempo para para dar toda esta información a quién a quién Luis

Voz 1515 01:52 bueno ahora vamos a explicar de qué forma

Voz 6 01:54 puede formar parte desde Pro

Voz 1515 01:57 el texto precioso siempre todos los años siempre una vez al año en las familias a contarnos previamente que esperan y después como ha sido el experiencia tú llevas ya con tu pareja haciéndolo desde hace más o menos cuatro años creo que descubriste en qué situación se encontraba el pueblo saharaui en el año dos mil diez cuando fuiste a correr la maratón al Sahara no allí qué pasó

Voz 4 02:19 sí así es había leído sobre sobre la situación de los refugiados en Tinduf en Argelia decidí ir a un proyecto de diabetes y de a correr la maratón en los campos de refugiados y dar un apoyo clínico y conocer de cerca la la la problemática de de este pueblo tan abandonado y a raíz de ahí pues ya empecé a colaborar con con la Asociación de Pinto con con la Asociación de Madrid con con el conjunto de asociaciones que hay que decirlo formamos formas fue más que la Federación de Asociaciones madrileña por el pueblo del Sáhara

Voz 1515 02:55 ya estoy como son las vivencias como es el después también porque estás dos meses con ellos pero luego te pasas diez sin ellos se han creado muchos lazos para ellos también es bueno pues encontrarse totalmente diferente

Voz 4 03:09 no hay que entender que sobretodo el primer año cuando vienen cosas

Voz 7 03:12 como un agua de un grifo corriendo o

Voz 4 03:16 el interruptor de la luz o la inmensidad de de agua del mar o de una piscina el alboroto de de de una ciudad grande es algo que que que en sus en sus caras y en su miradas detente te llega luego hay otra parte del del proyecto muy importante que es que hagan un tipo de revisiones médicas y una labor educacional hay alimentaria muy importantes durante esos dos meses y la vuelta muy a pesar de lo que algunas personas se creen no es nada traumática todo lo contrario la última semana por norma general ya no hay que les aguante porque están deseando ver a sus familias y es algo lógico y normal y tenemos verdaderos archivos gráficos y de sonido de la vuelta de Hydra felicidad con el reencuentro de su familia

Voz 1515 03:59 se suelen repetir adoptar temporalmente a acoger temporalmente a estos niños en verano salir repetir con los mismos niños

Voz 4 04:06 sí de hecho uno de los objetivos del proyecto es que los tres o cuatro años que los niños y las niñas pueden venir a disfrutar de este programa estén con la misma familia hemos invitado a nadie

Voz 1515 04:16 el día de acogida también el estudio nos acompañan César Sánchez Hernández ya verás González chicos qué tal hola a ver qué tal es vuestra experiencia quiénes acoge y vosotros durante el verano

Voz 1322 04:26 bueno pues nosotros nuestra experiencia es solamente de un año porque empezamos a coger el verano pasado ingrata experiencia fue maravillosa la verdad muy gratificante y enriquecedora hay nada este verano pues volverá el niño bueno él mismo yo quién es como se llama Randa Randazzo donde tiene tiene diez años cumple ahora once marzo a qué viene muy bien además nosotros como tenemos dos hijos y en mayor tiene la misma edad pues ha sido bastante fácil la convivencia hay al final ya tenían una relación casi de hermanos no de pelearse de abrazarse de picar y tener celillos no

Voz 1515 05:07 no sé si era la primera vez en España en Madrid pero con que se quedaba perplejo pues al abrir un grifo con una piscina con que

Voz 0227 05:17 que casualmente con rondan no hemos tenido esa es esa sorpresa nosotros de ver cómo se sorprendía porque no les vimos en ningún momento que sorprendió pese a no sé en el caso momento dado de las escaleras mecánicas que no se atrevía bajar las mucho la bajaba con mucho cuidado pero hasta cuando legábamos el mar a nivel del mar que lo único que dijo fue o

Voz 8 05:39 nada más porque se echó a correr a meterse en el agua sí pero tenía una cara empecé playa anillo

Voz 1515 05:45 las seis al norte le íbamos a alguna playa de

Voz 0227 05:47 la playa de Salinas de San Juan de Nieva a Asturias pero vamos El no de las cosas tampoco ha tenido miedo la que tenemos que un día la primera nuestros tenemos cual opina que lo a una piscina pues iba conlleva yo no estaba empezó a bajarse irse tiró donde cubría

Voz 8 06:05 bueno yo le pregunté sabes nadar hizo así como si dice tiro lo dicen todo claro del socorrista intentando sacarle yo no podía con él porque es bastante alto para su edad pero es que cuando se lo del agua se volvió a tirar adelante tendría otra vez sí pero aprendió a no ser día sin haber aprendido unas semanas bucear hubo bueno quince días

Voz 1515 06:27 es como si el contacto durante el resto del año con él os habéis escrito os podéis llamar como es

Voz 0227 06:32 a escribir no porque lo sabe no sabe muy extendida familia tampoco sabe mucho

Voz 1 06:36 Jorge te Adrian Bowie

Voz 0227 06:39 yo soy de Iván dado muchas fotos Si tenemos sin contactos durante todo el año

Voz 1322 06:44 sí porque allí la familia sólo un par de ellos hablan un poco de español los demás no entonces como árabe por ahora no sabemos nosotros puesto felicitación verlo pues yo que soy muy impulsiva el verano pasado alergias César me voy apuntara árabe quiero aprender árabe claro y a mi formen la Casa Árabe hablé con un amigo me dijo pues estar quince años es súper difícil hay muchos

Voz 8 07:04 en árabe marroquí el Jatamí ya lo dije bueno porque mejoramiento villano aquí es un vial

Voz 0227 07:10 esto además que tienen que era más que lo hablan hay un par de Mauritania la no no no se habla más el Fassa anilla sea que también es

Voz 1515 07:17 qué pasó con una bicicleta pues nada como se pueden

Voz 1322 07:19 enviar cosas desde aquí tal estuvimos hiel de hecho en uno de los mensajes de voz como decía bicicleta para madrasa

Voz 1515 07:27 hay entonces dijimos pues vamos a mandarle una pregunta que os planteo a los tres como padres de acogida hay madres de acogida que le cambiaba uno una experiencia de este tipo para animar al resto de personas que no estaban escuchando y que que se sumen a ver

Voz 0227 07:41 pues no lo sé yo creo que en primera vista parece que les estamos haciendo un favor a los niños no yo creo que lo pisas bien cuando se van lo piensas Si haces un examen de conciencia y piensa sabes a ciencia cierta que el favor te lo ha hecho latín porque es un lazo y una es maravilloso

Voz 1322 08:01 sí luego además pues aparte que conoces otra cultura otra manera de te quedas con algo que olvidas enseguida como unos pasa porque la vida nos arrastra pero de repente piensas en cosas que no son en qué es lo realmente importante no que aprendes a relativizar un montón de cosas yo me acuerdo que rana había una cosa que hacía mucho que era pues nuestro hijo mayor que es así muy sensible que yo enseguida y tal pues dan cuando le veía llorar le hacía una burla pero se ponía a llorar Él y claro nosotros nos chocaba porque aquí no es habitual ver a una persona que está manifestando una emoción negativa que les en su cara pero es que luego claro jugar al final acaba riéndose porque es que en realidad yo era una tontería como que tienen otra manera de ver muchas cosas que aquí no entendemos índices Jo pues

Voz 1515 08:47 son muy valiosas también hay David bares

Voz 4 08:52 la dureza están hechos de otra pasta por por por sus condiciones por donde han nacido por por el cómo viven están hechos de otra pasta hay te tramiten una una serie de valores que aquí practicamente a veces como que pasan pasan desapercibidos por pues bueno no sé si será por el ajetreo en el que vivimos o la ilusión que no queremos que vimos que no es que no es que no en la cierta pero esas sonrisas lágrimas son muy muy muy verdaderas y el cariño que ellos de ellas TDT tramiten ese es espectacular osea con cualquier Un yo me acuerdo cuando estaba allí aquí un muñeco decapitado y sin un brazo y es una sonrisa impresionante eso te llena y te da ganas de seguir adelante con el proyecto que como decimos de la Asociación ojalá algún día no exista este proyecto estoy podamos ir a verles a su tierra natal y pasar una vacaciones en paz nosotros y nosotras

Voz 1515 09:52 ticos enhorabuena corre a acoger a estos niños que vaya muy bien este verano

Voz 6 09:58 sí que vaya bien con tus hijos pequeños

Voz 1515 10:01 mira no ya os contaré a la vuelta de las vacaciones experiencia entre tanto busquen información pueden hacerlo tienen la capacidad apoyen esta causa que al final

Voz 9 10:10 no esto no

Voz 1515 10:13 sabes quién regalamos aquí no te llevas muchas

Voz 10 10:16 en esa herida muchísimas gracias gracias gracias