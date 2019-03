Voz 2 00:00 sí

Voz 6 00:24 SER Historia presenta el asesinato de Kennedy

Voz 8 00:33 Santiago no espere que cuente quién disparó al presidente casi podría decir que ni yo mismo los pero sí puedo contar cómo se tramo todo mucho más sencillo de lo que usted cuenta en su libro nosotros no vimos conspiración por ningún sitio sin embargo Ustea construido respuestas sobre preguntas inexistentes incluso ha querido ver a alguno de nuestros hombres vestidos de mentido aquella mañana de India

Voz 8 01:12 la historia es mucho más sencillo la verdad es sólo una está en boca de todos pero es tan violenta que nadie es capaz de aceptarla nadie quiere reconocer que la propia CIA mató al presidente Kennedy

Voz 10 01:30 pocos meses esa a comienzos del verano de mil novecientos sesenta y tres transmitía Mis hombres de confianza la decisión que habíamos tomado en la cúpula de la agencia todos estábamos de acuerdo con lo que se iba a ser aunque había discrepancias

Voz 4 01:48 en cuanto Tutu para llevarlo ves lo que dicen de él Howe se busca por traición si nos dejamos llevar por su política pronto nos veremos abocados a la

Voz 10 01:59 la edición tengo que reconocer Querido John que nunca antes se había leído esto de un presidente de los EEUU

Voz 4 02:06 pero hay que hacer algo de urgencia sí pero como ha recibido órdenes de que tuvimos con premura antes de que sea demasiado tarde lo que propone la CIA no es sencillo es casi apocalíptico a pesar de este panfleto en el que se acusa a Kennedy de comunista degenerado o no ser el ejemplo para muchos americanos la gente está con él eso es evidente aquí la gente no tiene nada que decir deja que ellos elijan a su presidente con los votos nosotros nos encargamos de gobernar en caso contrario los asesores de la Casa Blanca intentarán hacer su trabajo sí pero Kennedy ha cometido un error más de un error se niega a escuchar los consejos de los asesores su política no es precisamente pacifista pero es muy hábil haciendo creer a los votantes que sí lo es la última locura de su gabinete es la de invertir millones de dólares en la carrera espacial por conseguir ya

Voz 10 02:53 Aralar una eso yo también

Voz 4 02:55 en fin al estamento militar ya nuestros superiores lo que él no es de su agrado son las reticencias que tiene JFK en abordar el tema de bien precisamente por eso debemos actuar con rapidez no creo que tengamos más de cuarenta y ocho horas para tomar una decisión en la reunión del próximo miércoles hay que quede un plan cerrazón creo que tengo a la persona idónea perfecto ya sabes que nadie más que tuvo de saber de quién se trata su nombre no nos interesa yo tengo también a otra persona actuaran por separado confiamos en tu elección los ciento jugar yo solamente me limito transmitir las órdenes que me han dado

Voz 13 03:51 sí dígame eres tú soy contamos contigo entiendo debemos vernos espera en la parada del autobús en la esquina de la calle Houston mañana a las cinco en punto de la tarde aquí estaré pierda cuidado recuerda que no debes girar te debes mirar al edificio de depósito de libros escolares así será como de costumbre hasta mañana entonces

Voz 10 04:16 una vez hecho el contacto la última pieza de la maquinaria todo el engranaje comenzó a girar de forma inexorable los intereses de unas pocas personas ligadas al gobierno en la sombra tenían más

Voz 6 04:29 eso que los millones de votos que le ha sacado el sur

Voz 10 04:35 lo tenían pensado desde el mismo momento en que JFK

Voz 6 04:40 fue elegido presidente en las elecciones de mil novecientos sesenta

Voz 10 04:46 a nadie le gustó ni la victoria ni la mayoría obtenida se entendió como una suerte de peligro a los intereses

Voz 4 04:54 este Eric eso querido amigo

Voz 15 04:57 era inadmisible

Voz 15 05:17 muy bien Osvaldo

Voz 17 05:19 buenas tardes la fecha será el veintidós de novia caen piernas Froome leernos bonito día para empezar un fin de semana emocionante a las once quince tendrás que estar prevenido con suficiente tiempo de antelación protocolo señala a las doce del mediodía como la hora prevista el itinerario es el que ya conoces la comitiva irá en dirección oeste de verdad en efectos Ugal lo tienes todo preparado lo estará para ese día no se preocupe cuento con nunca arcano noventa y uno XXXVIII calibre seis y medio no están ten muy presente esto qué te voy a decir lo más importante de todo es que solamente has de disparar una vez como dices eso significa que habrá más gente en otros puntos del habla limita T hacer tu cometido sólo recuerda un solo disparo no te interesa saber nada más ahora voy a tomar no te vuelvas espera un par de minutos antes de regresar a tu trabajo

Voz 18 06:25 en aquella época no había otra mejor manera de hacer las cosas los contactos y la información se proporcionaban de forma personal y no se decía por teléfono

Voz 10 06:37 Toni Porcar todo dejando una nota lugar determinado

Voz 18 06:40 no había que dejar huella te absolutamente nada Lee Harvey Oswald sospechaba que no trabajaría solo pero no lo podría conseguir mar Dunn del mismo modo que jamás vio el rostro del mediador como de costumbre esa mañana de viernes oscura

Voz 10 07:01 tenía tareas que hacer en una de las plantas superiores del edificio del depósito de libros escolares de Texas el revuelo entre los trabajadores por la llegada de la comitiva presidencial era grande

Voz 6 07:15 por lo que el horario de trabajo se había

Voz 10 07:18 ha relajado de forma considerable Guirós da quién demonios llama Maura

Voz 19 07:30 sí dígame quiénes hola Carreño influyó Marina me decía lo que quieres estoy bastante ocupado en el trabajo

Voz 20 07:37 pero no decías que estaba todo más tranquilo porque pasaría por aquí el presidente

Voz 19 07:42 si es que está a punto de pasar yo estoy aquí con los compañeros y no me lo quería perder

Voz 20 07:47 con los ciento Carreño Vila ahora hay creí que habría pasado dijiste que sería el mediodía

Voz 19 07:53 ya pero al parecer llevan retraso por aquí no ha aparecido nadie todavía pero se escucha cierto revuelo por la calle Houston seguro que está llegar tengo que dejarte llama a menudo muy bien

Voz 20 08:04 pero sólo Gemma para ver cómo había ido Tour hoy encargar de una excusa para el niño Party compras que tienes que hacer antes de que llegue a casa

Voz 19 08:11 no te preocupes ahora te llamo casa cuando pase la comitiva descuida que venga cariño

Voz 20 08:16 pasarlo bien con Charlie el resto de chico si no es muy no

Voz 19 08:21 así lo haremos descuida darle un beso al pequeño Yu y dile que se porte bien en unos minutos Kimi vida

Voz 18 08:40 pero Lee Harvey Oswald no volvió a llamar a su esposa estaba demasiado concentrado en lo que tenía entre manos nada podía fallar como si fue

Voz 6 08:52 el veintidós de noviembre de mil novecientos sesenta y tres a las once de la mañana aterrizamos con el Air Force One en el aeropuerto de apenas diez minutos después la comitiva presidencial abandonaba el aeropuerto en dirección al centro de la ciudad y a las doce y media en punto la limusina del presidente recorría la calle justo en dirección a la plaza

Voz 10 09:40 poca gente del Gobierno comprendió lo que había sucedido realmente aquel claro día de noviembre de mil novecientos sesenta y tres en la ciudad de Santiago

Voz 8 09:51 no me guíe con cara de incredulidad que él también era perfecto Rame prueba de cinco décadas después los periodistas continúan lanzando ideas confusas como las que usted mismo publica este libro las veinte grandes conspiraciones del éxitos buen trabajo Santiago pero en el equipo que participó en el asesinato del presidente nadie sabía realmente lo que su compañero iba ahí reside la razón del éxito había muchos hombres que ni siquiera sospechaban que trabajaban en una misión en la que el objetivo final era matar al presidente tenían un cometido y lo llevaron a cabo a la perfección la única persona que conocía todo el entramado calle era yo en menos sospechoso aquel a quien nadie hecho ni siquiera en falta en la plaza batirle lo estuve todos con sitio al mismo sitio ahora bien yo me limité a cumplir una orden todos tuvimos el mismo grado de culpa ni tampoco apreté ningún gatillo una dos o tres veces

Voz 10 11:17 pero eso es otra historia aquella seguramente nadie

Voz 8 11:20 él por O'Keefe Sanse