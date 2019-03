Play Segunda: Empiezan las finales (28/03/2019)

Voz 1 00:00 bien sea en Cadena Ser punto com Play segunda con Óscar Egido hablamos de secunda con un equipo de Primera Play Segunda Play Segunda

Voz 1643 00:30 hola qué tal ya estamos aquí bienvenidos al capítulo ciento noventa y uno de segunda hay bienvenidos a la jornada treinta y dos de la Liga Un dos tres esta semana me preguntó un amigo sí creía que iba a bajar el Real Zaragoza la verdad que les respondí diciéndole que si preferiría que le contestara con el corazón oro cada año con la cabeza el me dijo

Voz 2 00:46 a las dos

Voz 1643 00:47 con la cabeza Le dije que creo que tienen la suerte de que esté por medio Lugo porque como dije la semana pasada tengo la sensación de que peligran creo que Nick Córdoba Nástic para sumar casi el doble de los puntos que necesita para salvarse porque los milagros dos veces consecutivas son tanto increíbles como impensables y me da la impresión de que el Extremadura puede salir de ahí se puede salvar pensé que me iba a escapar pero me recordó que me faltaba en mi otro argumento S era el el irracional Le dije la verdad con muchas ganas de Chinchón porque el ex del Zaragoza que hay veces que no está mal bajar al infierno para saber de dónde vienes yazidí dónde vas porque en otras temporadas a mí me pareció que el Zaragoza quiso volver a Primera sin asumir todavía que estaba en una categoría tan imprevisible como es la Segunda División conseguirá Zaragoza la permanencia no lo sé pero pase lo que pase lo vamos a contar aquí en Play Segunda Cadena Ser punto com donde todos los jueves a las seis a lomos de segunda con un equipo de Primera con Lucía Fernández a los mandos arranca a preso su director titular ya de el peso junto a Paco Hernández muy bueno esta vez no sabes quién es el amigo que me preguntó si lo sé si lo sé pero no pero mejor que lo digas tú yo creo no no yo sí lo sabía me lo sé pero es que lo que eleva a la categoría amigo a lo mejor me pasado bueno eso ya que lo España estuvo en él pero sí lo sé es uno de los jugadores además del equipo de la Liga de medio de la Cadena SER

Voz 3 02:09 lo eso es Toño García

Voz 1643 02:12 dicho todo o no nuevas porque tenemos aquí a la izquierda pero no si lo veces amigo también al PSE que es amigo y además también es también jugador de equipo la Liga medios sí pero no el otoño García el pero no se bueno malo la derrota de la Liga me hace que bajamos a Segunda

Voz 2 02:27 titulares no vamos a ver pero digo que pregunta

Voz 1643 02:29 que eso eso eso no hace que baje a Segunda

Voz 2 02:32 en una entrevista a mí no te estoy preguntando por cien

Voz 1643 02:35 lo que nadie se pierda la entrevista al entrenador en SER Deportivos Jorge Escorial ido impresionante has ido mal prevé la entrevista que el paso por el banquillo de Cadena SER como otra bueno que está aquí pero López que no tuvimos nunca como estaba el Rayo eh en Segunda División digo nunca en el arranque Si durante el programa como Val eso está ahí que si vuelve que siendo vuelve estaba viendo que puede ser aspirante a su director de Play Segunda pues en el casting mientras tú

Voz 2 02:58 yo todo lo que sea aspirar a ser la mitad de Alex me conformo eh

Voz 1643 03:03 de ahí está ahí queda eso bueno pues vamos a a qué tal lo hace Toni no Paco vamos a lo mejor los contenidos trabajábamos ya ya analizaremos la semana como siempre con Joseba Etxeberria

Voz 4 03:10 Sergio Sánchez vuelve la emoción por el ascenso directo por los play off el Sporting se engancha tras ganar ese Derby ir a crisis

Voz 2 03:18 también del Real Zaragoza en la llamada del ascenso os vamos a contar la última hora y las novedades de los partidos más destacados de esta jornada XXXII los tres primeros enfrentan a equipos que pelean por no descender y hablemos de un partido decisivo por la zona baja el Real Zaragoza se enfrenta al Nàstic con entrevista al delantero tarraconense Luis Suárez

Voz 4 03:35 esta semana nuestra historia se cuenta en el derbi en la resaca del derbi asturiano cruce de comunicados entre Real Oviedo y Sporting de Gijón a principios de esta semana un intercambio de palabras que ha terminado con la ruptura unilateral de las relaciones por parte de Oviedo además os contamos todas las veces que se ha remontado una ventaja de cero dos en esta Liga que además ya son varias

Voz 2 03:54 ya el final ya lo sabéis terminaremos con las happy Pires de Héctor Ruiz los ganadores de la Liga de Play Segunda en Benger con noticias de todos los equipos y de todos los partidos del fin de semana con el cierre de Jaume una Beira que pone la firma a una Segunda deprime

Voz 4 04:06 pero antes de todo eso repasamos los horarios de esta jornada que empieza con el Málaga Sporting de Gijón el viernes a las nueve de la noche para el sábado a las cuatro Almería Rayo Majadahonda a las seis Numancia Granada a las ocho y media Albacete Tenerife para el domingo a las doce empieza el día con el Córdoba Mallorca a las cuatro de la tarde Osasuna Extremadura para las seis dos partidos Alcorcón Lugo irreal Oviedo Deportivo de La Coruña para las ocho Las Palmas Elche ir el lunes a las nueve el Real Zaragoza Nàstic esta jornada le toca descansar al Cádiz

Voz 2 04:41 así ficción recordemos primero el Osasuna con sesenta puntos segundo Granada con cincuenta y ocho esos dos en ascenso directo en playoff estarían tercero al Albacete con cincuenta y seis puntos cuarto el Málaga con cincuenta y cuatro el Deportivo quinto con cincuenta tres puntos sexto el Mallorca con cincuenta y uno por abajo además de Reus está decimonoveno el Extremadura con treinta puntos está vigésimo el Nàstic con veinticuatro vigésimo primero el Córdoba con veintitrés y como te digo el Reus que ya está aforado petición a la jornada

Voz 1643 05:08 de una jornada que analizamos desde empresas

Voz 2 05:10 Honda

Voz 1643 05:27 perdió el líder en Tenerife después de que Osasuna fuera ganando cero dos al descanso es la segunda remontada de los tinerfeños en esta Liga con ese resultado ya que ante el Alcorcón también protagonizaron esta misma proeza nada no aprovechó el trópico todos los navarros yp perdió la oportunidad de ser líder tras empatar en Los Cármenes ante Las Palmas en el último minuto mientras que la UD no quiere fuera de casa desde la llegada de Pepe Mel ya que ganó en Riazor en su debut en el banquillo estos dos fallos anima en la lucha por el ascenso directo al que Serra enganchan Albacete y Málaga los manchego volaron en Lugo y los malagueños ganaron al colista el Nàstic rompiendo una racha de cuatro partidos sin ganar a los de Muñiz de tres empates y una derrota Deportivo y Almería empataron sin goles lo de Nacho González no ganan desde el diez de febrero salvo los tres puntos el Reus el Mallorca goleó al Zaragoza en el partido del lunes mantiene la sexta plaza tras sumar su tercera victoria consecutiva su sexto partido seguido puntuando el Cádiz no pudo pasar del empate en el derbi andaluz ante el Córdoba el Sporting se suma la pelea por el ascenso tras esa victoria en el derbi asturiano ante el Real Oviedo la cuarta consecutiva en un partido que tuvo emoción tensión penaltis fallados por los locales polémica por un gol anulado los visitantes en el tiempo de descuento al entender el colegiado que había falta de Ibrahima partido por cierto luego lo contamos ha estado protagonizado por comunicados de ambas partes y por ruptura de relaciones entre los dos equipos asturianos decisión unilateral que tomó el Oviedo por abajo leche se aleja del descenso gracias a su triunfo frente al Alcorcón y cogieron aire gracias a su victoria el Tenerife Majadahonda que mete en el lío al Numancia tras esa goleada de cuatro cero en el Cerro del Espino Extremadura sumó tres puntos lo hizo sin jugar porque le tocaba el Reus sumó un punto el Córdoba yp perdieron por abajo Nástic Lugo Zaragoza ya si bien la jornada treinta y dos de la Liga dos tres que como cada semana La analizamos en Play Segunda con nuestro técnico de cabecera Joseba Etxeberria buenas tardes hola buenas tardes está por ahí también el que más sabe de segunda de toda España hay de parte de alrededores nuestro compañero de Sergio Sánchez o la Serge muy buenas

Voz 6 07:30 hola qué tal muy buenas Joseba fallaron

Voz 1643 07:32 Sasuna y Granada se acercan Albacete Málaga y hombre pues la parte que nos toca y menos mal porque así recuperamos otra vez la la emoción de la ley con dos tres cuando parecía que el Granada lo mejor lo tanto pero cosas unas estaba despegando hacia el ascenso directo

Voz 1881 07:47 sí la verdad es que bueno pues se pone más emocionante no el final pues se Osasuna pues perdió una buena oportunidad no ha de ganar porque bueno va puse ganando cero Si un partido pues bastante controlado al final un gol en propia puerta Hay cambió la única de que el partido no parece un poco el el vértigo de Delibes no no es primeros pues no no pudieron ganar la Liga y el Albacete vi el Málaga pues a lineal más vidilla al ascenso directo no y bueno en cuanto a la emoción desde luego pues feliz pedir

Voz 1643 08:24 dichos del que el Tenerife había remontado ya un cero dos al descanso con el Alcorcón o falla la memoria es estamos en el banquillo el Tenerife a Falla

Voz 1881 08:35 si fallan no yo estuve las cinco primeras jornadas si eso fue ella con con Oltra ahí bueno partidos bastante parecidos los dos han final pues bueno con también parecía que lo tenía controlado incluso parecía que estaba más cerca pero en la igualdad que hay en esta categoría hay una pues se un simple gol pues cambia la tendencia el partido oí el otro día pues bueno fíjate bien Osasuna no tenía muy bien pero pero el Tenerife con ese gol a favor se lo creyó empezó a empujar empujar y al final consiguió importaría está actualmente en el gol de la victoria que que bueno que les aleja un poco de de la zona de este asunto

Voz 1643 09:17 se recupera Movistar abatido por arriba Sergio y pasa lo mismo en los play off tras ese Sporting un Oviedo cero el Sporting ser engancha a intentar luchar por quedar entre los diez primeros a pesar de toda la polémica que tuvo el derbi asturiano que lo que iba a ser una fiesta del fútbol durante la semana ha sido de toda una fiesta

Voz 6 09:34 sí que no fue poca no lo polémica que hubo al final del del partido en la que hablar ahora pero primero lo deportivo no cuatro victorias consecutivas para el Sporting Sporting Almería Oviedo Cádiz son saltos de los puntos no Sporting Almería con veinticinco lo cuarenta y siete cuarenta y nueve llegamos bueno para alcanzar a hasta los puestos de playoff realmente yo creo que todavía hay margen para mucho no el Sporting además tiene todavía que disputar el partido que no se disputa que es el encuentro frente al Reus con lo cual tiene tres puntos asegurados y está practicamente pues todo eso es lo que puede ser esas esta plaza no que veáis hay un vaivén importante de equipos allí en una clasificación que bueno este año está siendo un poco raro claro porque no es exactamente quién tiene sostener que no tienen los tiene aunque la sensación que te puede dar es una a veces es otra porque hay equipos que han sumado los tres puntos contra el Reus hay otros que todavía no pero da la sensación de que todo lo vasco muy apretado hasta el final y luego se suele decir que quién llega lanzado desde más abajo de la sexta plaza y consiguió alcanzar entra con una línea entre tremendo como pudo ser el caso por ejemplo del Real Valladolid la pasada temporada en cuanto a todo lo que fue en lo extradeportivo desagradable no porque era un partido cargado de tensión que parecía que iba a ser eso sólo lo que suele ser habitual en los derbis en cualquier tipo de derbi el derbi asturiano en este caso parecía que poco a poco se ha ido normalizando pero bueno las cosas se han complicado de mala manera ella pasaron muchos palos que me cuesta decir esto yo creo que la relación entre las aficiones es que tiene que ser una relación normal no entiendo ese odio no lo pudo entender y además yo creo que hay que ser muy prudente porque ambas partes porque luego nos podemos lamentar si pasan cosas raras y pasan cosas malas ahí tenemos a la vista que por no puede haber un play off en el que se enfrenta en Oviedo Sporting y entonces qué cómo lo arreglamos con romper relaciones se rompen pero luego volverán encauzar las es muy complicado no estoy echando la culpa a

Voz 1881 11:25 una persona en concreto a nadie en concreto pero sí que dijo

Voz 6 11:28 creo que es un error y llevar todo tan al extremo porque Ron reconducir las cosas luego es difícil

Voz 1643 11:35 puede haber un playoff pueden encontrarse sobre ninguno la próxima temporada esto muy claro cómo al final te encuentras en el camino hay que tener mucho cuidado con las decisiones que que se toman y en lo que decías de que el que viene por detrás como le pasó al Valladolid de los que vienen apretando tiene muchas opciones de de Osasuna cuando subió a Primera División que acabó sexto o del Córdoba que acabó séptimo porque estaban de por medio y acabó subiendo en el campo de Las Palmas así que él no estar entre los seis primeros no quiere decir que no vaya a acabar subiendo la a la primera división un puesto ese de estar cerca de los primeros Joseba en el que le gustaría estar por ejemplo el Real Zaragoza sigue sin abrir hueco todavía con los de abajo tiene cinco partidos contra equipos de arriba tiene tres encuentros de aquí al final con rivales directos como son el Extremadura el Córdoba de Tenerife tiene

Voz 6 12:23 yo no sé si llamarlo final aunque no

Voz 1643 12:25 sí lo es ese partido del lunes contra el Nástic de Tarragona que se va a jugar gran parte de su aspiración a seguir en en Segunda yo creo que lo que les a Zaragoza es que va sumar gratis los tres puntos del Reus y eso nos da un poquito de respiro de alivio

Voz 1881 12:39 sí yo creo que las las sensaciones del Zaragoza son mejores que que porque bueno tú es jugar en Zaragoza es un equipo que se que combina bien que que llegan muchas veces con claridad a zona de tres cuartos luego le falta pues ese último pase esa esa definición que al final también es lo más lo más complicado pero pero bueno un equipo llamaba están arriba pues al final con el te vas metiendo abajo canales es más más complicado incluso el otro día pues se frente al Mallorca hasta las función que yo creo que es una jugada que que bueno que como mucho pueden ser falta pero a partir de ahí es verdad es que que bueno que el Mallorca fue muy superior no he bueno está en una una zona delicada pero ya te digo al final la sensación que queda es que que juega bastante mejor aunque sea pues hasta llegar tres donde no lo creen que los resultados pero todos sabemos que que en la segunda división es que es muy igualada y cuando bueno pues te has metido ahí abajo pues todo cada vez es más complicado no yo creo que a una tienen pues partidos claves en casa y bueno a sacarlos adelante más el ese partido el Reus pues el puente era para arriba no todavía queda mucho pero cada vez menos ella al final pues uno de striptease situaciones un poco con dinámicas negativas es cuanto más hay que mantener la calma y bueno con

Voz 6 14:09 ya ven

Voz 1881 14:10 en el trabajo no es bueno es verdad que quien tras la llegada edicto el cambio cambió muchísimo pero bueno ahora otra vez pues con las con las últimas derrotas pues bueno pueden generar dudas Si bueno este tipo de situaciones pues pongo hay que mantener la la calma para para confiar en el trabajo no

Voz 1643 14:32 el Zaragoza en peligro y en zona más peligroso todavía Lugo porque el Zaragoza tiene un colchón de cuatro puntos con el Extremadura más esos tres del Reus serían siete el Lugo Estados por encima de decimonoveno por encima yo diría que el desde el décimo cuarto que es el Numancia empatado con el Tenerife a treinta y seis lo vimos puntos de Majahonda todavía no están salvados bueno como Juan alguno pegó un bajón de los que están por encima de también tienen sustituida la temporada porque entramos en las diez jornadas decisivas en este tramo se va a decidir quién se salva que juega Perelló a quién sube que se queda en el camino y mirando la clasificación Besaya Córdoba Hay Nàstic que tienen partidos complicados este fin de semana el Córdoba recibe al Mallorca y como hemos hecho el Nástic visita a Zaragoza alguno puede pensar que está en defenestrados lo que Nástic y Córdoba no tienen opciones el Córdoba el año pasado que los milagros existen lo que yo no sé si se repiten pero lo tienen complicado

Voz 6 15:23 sí lo que pasa es que los milagros que empezar antes no parece que ya es un poco tarde yo no doy a nadie estrado porque hemos aprendido esta segunda división de la liga el dos tres que puede pasar cualquier cosa pero realmente sería como Twitter milagro porque ahora mismo estamos viendo que el Córdoba hasta con veinticuatro puntos en veintitrés perdón Nàstic veinticuatro puntos es que el Nàstic suponiendo una salvación barata no que lo lleváramos a una salvación barata de cuarenta y cinco puntos tendría que conseguir siete victorias en los partidos que quedan cuando llevas Aix no toda la Liga y el Córdoba estaría hay hay todavía tendría que sumar los puntos el Reus el Nàstic ya los ha sumado en el que incluso tiene peor porque eran los ha sonado el Córdoba se puede agarrar así consiguen enganchar una buena racha y esos tres puntos del frente al al Reus pues que además bueno pues tiene que jugar por ejemplo contra el Nástic en la jornada XXXIX hay que puede estar en una situación ya muy complicada que tiene que recibirá al luego en casa por ahí quizá el Córdoba tengo alguna opción más de agarrarse a eso no porque el Nástic es que la situación se ve tremendamente complicada ICANN ha con mucho ojo se debe andar el Lugo Lugo mirando su situación es muy complicada porque estamos viendo que ya es una eso esos puntos del Reus que encima tiene que visitará Córdoba en la jornada treinta y cuatro Córdoba que todavía estará en la pelea todavía no estará ni mucho menos defendido que tiene que visita al al Extremadura en la antepenúltima jornada y luego ya si va Tarragona cuando ya está todo decidido para las posiblemente pero tiene partidos complicados contra los rivales de abajo íntima la dinámica en la que está muy mala yo me quedo mucho con la dinámica no con las sensaciones que que quedan los equipos en estos momentos y también con la incapacidad de sacar buenos resultados porque sí

Voz 1881 17:01 si te dan una sensación que es un tanto buenas

Voz 6 17:04 pero se empieza porque era el equipo porque no consiguió puntos eso también empieza a hacer mucho daño yo creo que el respeto a la pregunta que me comentabas que me hacía sus claro sería a ver imposible no va es porque no hay nada imposible hemos visto que en la una división pasan cosas que nos sorprenden pero sería complicadísimo y para mí sí que sería un milagro que ahora mismo Nástic y Córdoba se salvará vamos a ver qué pasa de aquí al final porque todavía hay margen toda la que hay que eran esos veintitrés puntos pero poniendo incluso una salvación barata de cuarenta y cinco cuarenta y seis puntos tendrán que ser mucho mucho mejores en este último tramo de temporada en este último cuarto que no han sido el los tres anteriores es que muy difícil que

Voz 1643 17:42 la XXIV de veintitrés puntos en treinta y un partidos ahora tienen que hacer casi casi el doble de puntos para conseguir la salvación en tan sólo once encuentros en un tercio prácticamente de lo que han hecho el resto sí que es muy muy complicado así que se puede pensar que la plaza que tiene la Extremadura en la que puede bailar la que pueda estará en juego como decía la semana pasada sedado todos Sergio que el Lugo lo tiene complicado es quizá que se vaya a jugar esa plaza con con el Extremadura en cuanto a partidas de hasta el fin de semana Joseba yo he estado mirando y claro no hay no como las basada que decías hay un Sporting Oviedo que que luzca por encima de del resto tú cuánto queda

Voz 1881 18:19 bueno tengo duda entre dos entre lo normal a la Sporting es bueno viendo un poco en la dinámica de El Sporting de esas cuatro victorias consecutivas que el Málaga si alguna duda después de la victoria en el otro día yo creo que pues se partió en la jornada no al final

Voz 6 18:40 Nos buenas plantillas que

Voz 1881 18:42 que bueno que que el Málaga después de de la dictó ya el otro día yo creo que que bueno que sea pero bueno si algún equipo está ahora mismo con confianza es el Sporting además de de las cuatro victorias seguidas haber ganado el el derbi y bueno tiene una dinámica muy muy ascendente bueno yo ya te digo que tengo duda entre esos dos partidos porque el Oviedo es un partidazo pero me decanto más por el Málaga Sporting

Voz 1643 19:10 Málaga Sporting y Oviedo de por sí partidos que tienen a un equipo play off ya dos aspirantes que quieren quitarle ese pues ante los seis primeros no cese alguno de esos dos Sergio

Voz 7 19:23 sí yo lo que ven los dos maravillosa es el otro el domingo

Voz 6 19:28 que en el domingo vamos a estar en el en el Oviedo de ponen lo hubiera a ver cómo cómo está el ambiente no porque estaba un tanto enrarecido sí que la gente muy a tope con su equipo como o tiene que ser porque la verdad es que para mí bueno un partido bastante igualado le asturiano que podría haber pasado cualquier cosa enrarecido no sólo lo que hablamos extradeportivo que cuando hablábamos anteriormente Óscar hay que decir que con cuidado con todo no con las decisiones que se toman y con los comunicados que se hacen por ambas partes pero también en lo que es más centrado en el campo con esa decisión del gol que sea anulada en el último minuto al Real Oviedo a ver la gente cómo bueno como si partimos de la base te extraño haber una protesta que va entrar la gente la entrada al campo al Tartiere en el minuto doce a ver todo eso cómo se asimila porque es lo vieron necesita bueno volver a ganar y volver a engancharse en la pelea por el play off hay que fijarlo curioso que eso decimos que siempre es decir de la segunda división es que el deporte ningún calendario que te da la sensación de que lo iba a disparar hacia los puestos de ascenso directo no con tres partidos en casa con el Reus por medio y sin embargo en esos partidos ha sumado dos puntos quitándole el Reus sólo dos puntos no el último un empate en casa frente al Almería y con la sensación de que si ese claro la pólvora que se ha mojado la pólvora mejor dicho que ahora mismo no hay dinamita que no tiene capacidad para conseguir gol las sensaciones que Nacho González incluso bueno pues no se puede decir que esté cuestionado ya por lo menos desde dentro del club pero sí que los aficionados empiezan a tener dudas así que es un partido que va va a mostrar mucha exigencia para ambos equipos y no sé si incluso un empate pues no dejaría a ninguno de los dos

Voz 1643 21:00 pues Oviedo deportivo al apuntamos como el mejor partido de esta jornada treinta y dos para Sergio para Joseba con a muchas gracias y hasta el próximo jueves en Segunda vosotros la bronca gracias pues conocido de los dos partidos con mayúsculas es Málaga Sporting del viernes a las nueve la noche Real Oviedo Deportivo de La Coruña que se va a jugar el domingo a las diez de la tarde vamos a conocer la última hora hora y las novedades de los tres primeros de la tabla empezando por el del líder Osasuna que cayó en Tenerife cuando parecía que tenía ya el partido hecho con ese cero dos al descanso que ahora vuelve a casa buscando el que sería su décimo segundo triunfo consecutivo en El Sadar Pamplona Javier Maqueda y muy buenas

Voz 0888 21:41 el Oscar muy buenas no me equivoco no serían doce eso

Voz 1643 21:44 yo a veces me bailan ya son once doce de cuánto lleva siete te pierdes eh

Voz 0888 21:48 la verdad que este año con las estadísticas que está consiguiendo Osasuna uno es fácil que se pierda pero sí sería la décimo segunda victoria consecutivas de Osasuna en El Sadar y sería prolongará diecinueve los partidos consecutivos que el conjunto rojillo no pierde los quince de esta temporada más los cuatro de la temporada pasada por lo tanto hablamos de unos números estratosféricos de este Osasuna en casa que la mejor noticia es que ya en lo que resta de temporada no tiene que visitar las islas porque lo de Tenerife ya su maldición le persigue parecía que iba a ser la primera vez en la historia en ganar con ese cero dos al descanso se escapó el partido también perdió en Mallorca también perdió en Las Palmas la mejor noticia es que ya no tiene que visitar las islas la plantilla pues viene hablando durante toda la semana que lo de Tenerife fue un simple accidente claro hablamos de un equipo que había conseguido ocho victorias en las últimas nueve jornadas pues no van a entrar los nervios las dudas y estas cosas por haber perdido un partido en el que hay que reconocer que Osasuna durante la primera hora lo bordó lo que pasa es que en el tramo final del partido pues el Tenerife le dio la vuelta al marcador las buenas noticias también para Yagoba rasante que recupera su máximo goleador a Juan Villar que no pudo estar en Tenerife por unas molestias musculares intentará aumentar esa renta de once goles que lleva el onubense y además también recupera a su capitán a Oier Sanjurjo al que también se echó de menos en ese centro del campo rojillo la única baja va a ser por lesión la de Íñigo Pérez y la duda en el equipo donde volver aseguró ayer a ese centro campo es la de los centrales los dos Garcías tanto Unai como David están apercibidos de sanción a Iker Osasuna sólo tiene a tres centrales en la primera plantilla tanto no descartamos que Aridane puedan traer uno de los dos García ya así no quedarse con ambos de cara al próximo partido en Lugo no quedan entradas ya en el estadio del Saro bueno quedaba muy poquitas por lo tanto lo más seguro es que se le agote de nuevo el las entradas en El Sadar para ese partido frente al Extremadura que llega a Pamplona en puestos de descenso directo pero después de haber sumado puntos en las últimas jornadas además de los tres lógicamente frente al Reus y con dos bajas importantes la de Fausto Tinsa la de Olabe en el centro del campo que fueron o que están sancionados por lo tanto a las cuatro la tarde en El Sadar ese partido del líder Osasuna Extremadura

Voz 1643 24:04 en las heridas de esa nota que se lo llevó a rasante aún balneario

Voz 0888 24:10 sí sí sí el lunes estuvieron en el Balneario de Elgorriaga en el norte de Navarra y ahí pues eso una jornada de convivencia que lo llamó el Misteri que mejor no que hacer piña que hacer grupo después de una derrota de esas dolorosas el viernes en Tenerife que llevarse a toda la plantilla ya un balneario y luego a comer ya pensarían el Extremadura

Voz 1643 24:29 yo en una jornada para olvidar un tropiezo porque un borrón lo tiene cualquiera y como decía Laquidain es una derrota en cuanto al hecho las últimos ocho o nueve partidos entonces tampoco tienen que saltar las alarmas a seguir voy a pelear que Osasuna el abismo es yo diría el máximo candidato a volver a la primera división la que muchas gracias un abrazo el segundo el que va detrás de ante Osasuna Granada que visita Los Pajaritos para jugar contra el Numancia el sábado a las seis de la tarde en Granada hasta a Luis muy buenas hola qué tal chico muy buenas nada que tu cerebro otra vez para visitar Soria ya hemos dicho muchas veces que cada vez que no está Montoro el Granada no gana pero el Granada juega de visitante ya granadas el mejor visitante de toda la Segunda

Voz 8 25:11 la vida sin Montoro que ese la gran película de esta semana lleva renqueante bastantes semanas el el valenciano hizo forzó para jugar el partido del pasado domingo ante la Unión Deportiva Las Palmas en el Estadio Nuevo Los Cármenes bastantes palos porque había aquí aquí ha habido bastante polémica por la dureza excesiva en algunos lances de partido de la Unión Deportiva Las Palmas que se lo terminó ese terminó lesionando está todas las semanas sin trabajar o y tampoco lo ha hecho junto al resto de compañeros así que si lo vamos a dar ya practicamente como descartado de cara al partido del próximo como fin de semana en Los Pajaritos ante el Numancia tiene un buen puñado de bajas Diego Martínez no va a poder contar ni con Rodri Nickon Germán los dos están sancionados por lo tanto va a tener que modificar tanto la punta de lanza entendemos que volverá Adrián Ramos a ser el nueve del conjunto nazarí el centro de la defensa no está Germán el llamado a sustituir al gaditano debería ser Bernardo Cruz pero es que también está tocado porque arrastra una contractura en el adductor derecho y hoy

Voz 1643 26:07 tampoco ha trabajado con el grupo están creciendo los eh

Voz 8 26:10 darnos a a Diego Martínez que va a intentar seguir

Voz 1643 26:13 con esa bandera de el mejor visitante

Voz 8 26:15 de la categoría son cinco partidos consecutivos sin conocer la la derrota son tres victorias consecutivas dos empates pero claro son dos partidos de estos dos últimos que los cuenta como empate con una gran carencia que es la que es el está echando en cara este Granada Club de Fútbol las últimas jornadas sólo dos goles a favor en los últimos tres partidos

Voz 1643 26:33 verdad que normalmente echa el cerrojazo atrás y es muy

Voz 8 26:35 difícil que encaje goles también el mejor el equipo menos goleado de toda la categoría Peres que le está costando nada más ver puerta

Voz 1643 26:42 pues el Numancia Granada el sábado a las seis de la tarde de Granada siguiendo las en la de Osasuna el Numancia a no confiarse porque el descenso está a punto pero otras Luis muchas gracias

Voz 8 26:53 los chicos ya el tercero en la tabla es el alma

Voz 1643 26:56 ante un Albacete que después de un mes malo ha sumado ya su segunda victoria consecutiva para no perder de vista ese ascenso directo para aprovechar los tropiezos de Osasuna Granada el sábado a las ocho y media recibe precisamente el Albacete al verdugo de Osasuna el viernes pasado que es el Club Deportivo Tenerife en Albacete esta Juanma Sevilla Juanma muy buena hola qué tal muy buenas aunque antes de hablar de ese partido de lo que hay que lo era de la renovación de Luis Miguel Ramis porque a pesar como decía yo de un mes malo cuando vuelven las victorias hay que atar altivo la devuelto a todo lo acepte la ilusión y que ha hecho olvidar las temporadas anteriores

Voz 0995 27:32 desde luego estaba ya bastante avanzada la renovación

Voz 9 27:34 con ya a la Cadena Ser adelantábamos a mediados del mes de enero

Voz 0995 27:37 pese habían dado ya los primeros pasos y el club pues anunciaba ayer coincidiendo con esta racha que tú estas comentando tras ganar el otro día en Lugo pues aprovechado para anunciar la continuidad de en Ramis por dos temporadas más finalizaba contrato en junio esta temporada finalmente va a estar Luis Miguel Ramis citó su cuerpo técnico hasta el año dos mil veintiuno así que el Albacete consolida su proyecto de futuro con la renovación del técnico catalán ya aquí en Albacete tú has dicho muchísima ilusión de cara a lo que resta de temporada se centra en el último tercio de la competición y un Albacete que es candidato al ascenso y que quiere Oscar seguir con su condición de invicto en el Carlos Belmonte porque recordamos aquí todavía en el coliseo manchego no ha ganado nadie

Voz 1643 28:17 no es eso lo más importante que viene en Albacete que no ha perdido todavía en casa ese bastión del Carlos Belmonte es al que se va a agarrarse a Ferrar para alimentarse hubiera a primera división y también Juanma que Ramón no sólo ha renovado sino que recupera en las jugadoras importantes en las últimas semanas ha recuperado a a gente como aún Jenny pero al tramo final de Liga que van a ser muy necesarios

Voz 0995 28:38 sí sí ahora mismo está lesionado caro Gorosito es duda Reitman ahí está un poquito con gripe aunque yo creo que va a llegar al partido del sábado y lo demás tú lo has dicho recupera a hombres importantes has estado en un estado extraordinario de forma o Jenny Valderrama también ha vuelto al equipo Tejero es un auténtico correcaminos por la banda derecha romanza Zulia pues sigue como siempre delantero peleón Susaeta tiene muchísima calidad a balón parado son muchos los recursos que tiene está Albacete

Voz 10 29:04 sí confía en eso en seguir fuerte en Cannes

Voz 0995 29:06 esa para seguir luchando hoy seguir inmerso en esa pelea por conseguir el ascenso no va a ser fácil este año en Albacete hay muchísima ilusión

Voz 1643 29:13 pues el Albacete Tenerife el sábado a las ocho y media Ana lo cuenta desde el Belmonte Juanma Sevilla en el Juanma muchas gracias un abrazo hasta luego pues en la zona baja destaca un partido uno en el que es el Nástic gana aspira todavía a la salvación y puede complicar al Zaragoza o un partido que es el Nástic lo pierde pude ver un poquito hundida sus aspiraciones los maños reciben a los tarraconenses va a ser el lunes a las nueve en el partido que cierra la jornada en el que es el segundo lunes de los seguidos que tiene el Real Zaragoza desde Tarragona se escucha Luis Suárez que es delantero del Nàstic Luis muy buenas a todos los oyentes lo primero cómo estáis como está de ánimos ese vestuario

Voz 11 29:51 bueno de la ánimo siempre está arriba pues arte del duro golpe Ximo el fin de semana pasado sabíamos que que no iba a ser fácil verdad que necesitaba además bueno no me molestó mucho saber muy muy jodido por decirlo así el partido pasado pero nada ya una una semana ahí esperando que se reúne para para comernos el campo en Zaragoza

Voz 1643 30:13 por eso Ali son ganas no ha sido el Luis una semana dura no sólo por la derrota porque hasta ayer por la mañana mismo estaban hablando de Enrique Martín Monreal seguía en el banquillo o no eso cómo se lleva eso en El Vestuario es se habla poco vosotros entre a parte de espera dice barcos dicen

Voz 11 30:32 no bueno El Vestuario va va parte no sabemos que que la red todos esos están hablando cosas pero nosotros estamos con el míster que queremos sacarlo de ahí allí he Lola extremadamente y Mikel para continuar el otro puesto en redes sociales Si nada trabajando de la quedan igual que nosotros a tope no dejando nada

Voz 1643 30:57 ya me sale el partido de lunes que yo no sé si exagero si digo que el Zaragoza Nàstic que es para vosotros es una final

Voz 11 31:04 bueno final son todos los partidos menos quedan excluidos del lunes sí que nada afrontarlo de la mejor manera Hay traernos los tres puntos a Tarragona

Voz 1643 31:14 es un partido tan importante Luis que la plantilla elástica haber dicho que la ves a pagar el viaje y el autobús a todos los aficionados que quieran ir a Zaragoza San apuntando muchos os arruina la gente que va pero no tanto

Voz 11 31:27 bueno él no se una otro tú mismo el dinero para que nuestra gente voy a apoyarlos sabemos que que siempre está dándolo todo por nosotros oí porque no de agradecerle de esta manera no luce halal mueve pues muy claro que que vaya mucha gente pero lo que vaya a son importantes para nosotros

Voz 1643 31:46 además es un partido importante sobre todo para no descolgarse supongo que activo tiene que ser tener aceras hasta hasta el final hasta el último partido que va a ser ante el Lugo porque es que el propio Lugo en esa última jornada puede ser incluso un rival directo por la salvación

Voz 11 31:59 sí claro otro lo lo que estamos hablando de llegar vivo el último digamos viva la última fecha pues él el pasó en la tenemos aquí en casa no entonces sí tratar de descolgar no conseguir los máximos puntos posibles así que la fecha manejan hablando por sí sola no que que nosotros sabemos buenos resultados y que lo resultado tiene otros porque yo no me acompaña también

Voz 1643 32:22 el lloviendo a las fechas mirando el calendario lo que le quedan de arriba Granada en Mallorca y Sporting de gente que pueda el acceso directo el play off y luego el resto es de mitad de tabla para abajo rivales directos que es a los que hay que ganar el Numancia Almería Extremadura Córdoba Elche Lugo el Alcorcón que veremos en qué situación llega en uno de los partidos no tantas en lo que no puede fallar

Voz 11 32:46 sí claro no son los partidos que que que queremos jugar lo que sabemos que que venimos con un partido que todo no ha tocado techo justo igual que están en Play yo y todo eso y con una allá cuando los rivales ya nosotros queremos sacar los puntos para para no descolgarse no lo de llegar vivo en las últimas fechas

Voz 1643 33:05 el Córdoba lo hizo el año pasado hizo algo que parecía un milagro salvarse ahora para el Nàstic sería un milagro o es un objetivo que puede y debe ser real

Voz 11 33:16 no son muy largo no es un milagro porque si te digo que no quedan cuatro si tenemos que ganar tres partidos pues diríamos que si un milagro todavía no que estamos a ocho puntos ya once partido y el último partido es aquí contra el uvas entonces por decirlo así contando con esa victoria de Lugo he estamos a cinco entonces yo creo que se puede sacar un milagro está muy complicado pero sí que puede sacar no

Voz 1643 33:41 te va a ser rivales que como digo son directos Numancia que todavía está metido en el lío el Extremadura en Córdoba en Lugo son partidas fundamentales en lo personal y cinco goles en lo que va de temporada como valorase el año N el Nàstic y el primero en segunda grata te pones

Voz 11 33:59 bueno el primer año ese una muy contento porque tres teniendo mucho menos auto al algo así que me ha costado mucho encontrar la como

Voz 7 34:07 hágalo aquí porque sabíamos que venía a jugador

Voz 11 34:09 es una experiencia pero bueno al final el premio que te está dando el fútbol es que está jugando que te lleva cinco goles el primer año se división es el premio que que te da el trabajo que ha crecido de clases a diario no es verdad muy contento de dicho

Voz 1643 34:28 además en la en España en el Valladolid B en el Granada B no hay mucho salto de Segunda B a Segunda porque siempre dicen que de Segunda a Primera hay como un cambio de velocidad que van como aviones de segunda B a Segunda hace nota tanto también

Voz 11 34:41 sí claro claro que se nota porque otro nivel de juego hay muchos jugadores que que puede simplemente en primera división y claro que sí esa nota mundos no es lo mismo ir a cualquier campo pueden Sepe artificial en Segunda B a ir al próximo lunes al campanas al que vamos a ir no es lo mismo

Voz 1643 35:00 no no se va a La Romareda que es difícil en el colombiano si no me equivoco cumplió veintiuno años Se hace poquito en diciembre pero me han dicho que te estás sacando o que te queda poquito ya para tener la nacionalidad española

Voz 11 35:12 sí claro tengo ya todos los papeles hecho en la próxima semana dos o tres semanas o cuatro por mucho me llegará el pasaporte español que también una

Voz 1643 35:23 ya como jugador en nada y estás en edad de de poder jugar con la sub-veintiuno que está preparando el Europeo

Voz 11 35:32 sí bueno yo estoy abierto a cualquier posibilidad Si si me convocadas en a la sub veintiuno española pues encantado dirías con problemas pero bueno todo está abierto no así se me da la oportunidad te diría

Voz 1643 35:47 así que sin tema Colombia te juegas te gustaría jugar con España

Voz 11 35:51 sí claro claro sin ninguna duda aparte de mi hijo es español allí eso no entonces al final es un compló y al final son personas que con uno como jugador le puede venir bien no hubo una sub veintiuno española con tantos jugadores de primer hice un televisión pone proponen al final sería un premio espectacular para

Voz 12 36:12 tu trabajo que hace individualmente

Voz 1643 36:15 pues nada me queda ahí Él desde luego no lo quiero escuchar hoy llamarte nuestros además una cosa que tiene ese nombre y apellidos de Deraa futbolista eh Luis Suárez como nuestro comentarista de Carrusel Deportivo que jugó el Barça que jugó en el Inter de Milán y que fue Balón de Oro y el uruguayo Luis Suárez que está jugando en el Barça el nombre el apellido para jugar con España lo tienes

Voz 11 36:35 sí claro claro claro con lo tengo ya te ahí sí me convoca ya ya hay un paso oí que me llegue el pasado puerto sería otra cosa pero vamos que si aquí se día pues espectacular para mí ir agradecerlo en su momento no pero nada ahora mismo a trabajar a pensar en el nazi hiciese da la oportunidad bienvenida

Voz 1643 36:57 pues Luis Suárez muchísima gracia que nada que siete te Gemma España dentro de un mes y enhorabuena a defender los colores de la roja y en cuanto a el lastre pues lo que hemos dicho a pelear porque hasta la última jornada Segunda división sabemos que no hay nada decidido sigue lo que hará parece imposible a lo mejor tú meses una realidad muchas gracias Luis sí mucha suerte para nada

Voz 11 37:17 pues nada muchas gracias hasta luego pues el rival

Voz 1643 37:19 el Nàstic es el Zaragoza que está cuatro puntos por encima del descenso que sólo ha ganado uno de los últimos seis partidos dos empates y tres derrotas cinco dos de los último dieciocho Easy pierda ante Nastic en La Romareda como hemos dicho antes la con Luis Suárez es sería candidatos al descenso porque su calendario lo que queda no es sencillo de quedan varios de arriba como el Cádiz Alcorcón Deportivo Sporting y Málaga ITER rivales directos que serían en Extremadura el Córdoba y el Tenerife aunque también tiene que sumar en varas tras los tres puntos de Santis ya en Zaragoza muy buenas hola buenas como se ve allí en Zaragoza alguno

Voz 13 37:55 piensa que el equipo va sufrir bueno está sufriendo porque el objetivo del Real Zaragoza a otro eso está claro pero se considera que la ventaja que tiene el Zaragoza puede ser definitiva porque como bien apuntas de los equipos de bajo es el único todavía no se enfrenta al Reus sumará esos tres puntos se califica haga como final el encuentro ante el Nástic de Tarragona porque de ganarlo Si la lógica impera el fútbol aunque a veces no lo hace el Extremadura pierde en su partido en El Sadar frente al líder Osasuna el Zaragoza ganando al Nástic pondrá tierra de por medio diez puntos de diferencia con todo lo que ello conlleva contando ya eso sí con esos puntos frente al

Voz 1643 38:35 Deus en el partido de por cierto tocaría en las semanas

Voz 13 38:38 Santa que el Zaragoza tendrá por lo tanto fiesta durante esas fechas a ases

Voz 14 38:44 dado mal lógicamente la derrota en Tarragona una T

Voz 13 38:46 Jornada marcada además por las bajas por las ausencias numerosas lesiones y por lo tanto bueno pues hay hay preocupación pero dentro de esa preocupación y ese desánimo por no conseguir este año el ascenso sí que el optimismo en cuanto a las opciones del Real Zaragoza que una semana más bien condicionado ese partido por las ausencias en defensa Víctor tiene la defensa entre alfileres y por lo tanto va a tener pocas opciones para encuadrar una línea defensiva que pare al Nàstic de Tarragona por lo demás va recuperaría definitivamente Álvaro Vázquez que ya jugó unos minutos en el partido frente al Mallorca ya en Palma un jugador vital el pichichi el Zaragoza con ocho goles en este momento no hay nervios se califica como final de ese partido ante el Nàstic Easy el Zaragoza

Voz 2 39:32 Ana todo el mundo bueno pues viendo la

Voz 13 39:35 la puntuación piensa que con menos de cincuenta este año va a ser suficiente ganando al Nástic el Zaragoza tocará con la punta de los dedos la permanencia en Primera

Voz 1643 39:43 pues en Tarragona el partido del lunes y todos los que vienen una final en Zaragoza se toman como una final este partido porque no sé si las cuentas de la lechera o las cuentas de La Romareda pero efectivamente ganando al Nástic la Extremadura cayera en El Sadar donde Osasuna lleva once partidos seguidos ganando y luego sumando los tres puntos de Reus la verdad es que es aire fresco para el equipo que dirige Víctor Fernández Sanz dice de muchas gracias Si nada que solucione rápido el sufrimiento esperemos un saludo así viene la jornada treinta y dos en la Liga dos cero una jornada que vamos a vivir en Carrusel y que vamos a contarle analizar la próxima semana en Play Segunda con Joseba Etxeberria con Sergio Sánchez y el resto de compañeros de la Cadena SER

Voz 15 40:22 sí

Voz 16 40:24 el Good a la Segunda División Play según

Voz 15 40:26 el Un dos tres

Voz 1643 40:34 todas la segunda división en la última jornada lo comentamos siempre cada vez con el narrador de la Liga dos tres y en Gol Televisión compañera todo par de muy buenas qué tal muy buenas claro mira que éstas semana he venido al esa sacar pecho con esa casa pedazo de remontada que que hizo el Tenerife con Osasuna no puede todavía no me digas no proceder no lo da tregua pero sí me ha dicho que te manda recuerdos ameno para que lo sepa que se acuerda ETI que te sigue todos los jueves cuando escucha luego podcast

Voz 12 41:03 vaya hombre no no me puedo creer que después de estar tapados tanto tiempo oye precisamente no venga cuando me iba a estrenar correr me

Voz 1643 41:12 pero mira que le le dio suerte a la cosa porque la semana pasada solamente pudo con un ratito en el programa de operador de Pino luego de hablar del Tenerife es decir la solución no es echar a Oltra problema de Tenerife no es destituir al técnico y mira que Oltra ha salvado la cabeza y con sobresaliente claro que hay que hay que va hay que relevar de opinadores más quede

Voz 12 41:32 pero hay que traerlo de sentido con chaqueta el otro pelaje que sienta mejor

Voz 1643 41:38 es decir que va de te ha soltado que si vas a empezar con la remontada al Tenerife a la primera píldora la primera a su equipo que no estaba bueno pues luego

Voz 12 41:48 además iba dedicada pero bueno en todo caso pues con ella ofrenda en Santa Cruz decía que no podía ser otro Valera había que empezar devoran el volcán porque desde luego si tú coges el pelo de la media aparte pues no parecía que la demasiados visos creíble como para que el Club Deportivo Tenerife pudiera revertir la situación pero al final de la Liga uno tres al final les dio por explotar por entrar en combustión y desde luego la remontada del Club Deportivo Tenerife imponiéndose por tres a dos así lo seguramente uno de esos momentos épicos que no hemos tenido tantos en las últimas semanas y desde luego se dio en un lugar donde lo estaban buscando deseando anhelando desde hace mucho tiempo y al final les llegó es una victoria más habla de que el Club Deportivo Tenerife sumaba la sexta en casa donde además pensasteis Victoria está empatado ocho tan solo ha perdido vos por ahí obviamente pasan a sus aspiraciones de de consolidar una plaza lejana al los puestos de descenso no hay que olvidar que con esos tres puntos que son de computar en Extremadura este pasado fin de semana pues aún con esa victoria el conjunto de Oltras sólo está seis puntos por encima de la zona roja en todo caso vamos a ver si es capaz de seguir acumulando méritos en casa ahora para poder escapar de esa posición pero por lo pronto treinta y seis puntos la aparición estelar de Isma López la aparición de Naranjo brotes verdes en el Club Deportivo Tenerife para una remontada muy ética y que a muchos les va a costar mucho olvidar entre ellos aunque seguro

Voz 1643 43:13 no y una victoria muy necesaria como dice Héctor para mantener ese colchón de seis puntos con el Extremadura la segunda remontada de un cero dos el Tenerife en esta Liga después de hacerlo con el Alcorcón antes de mucho antes de las Navidades ha habido una píldora para esa remontada el Tenerife yo me había jugado el actor tiene que ser para para el veterano caí en vez de una píldora yo no no sé ni qué mandar para curar las heridas eh

Voz 12 43:38 bueno voy a irme de la si te parece menos el avión vamos planeando para aterrizar en Mallorca se lleva la palma y es que

Voz 7 43:48 si el Real Club Deportivo Mallorca estaba