En las tomas falsas de "Dolor y Gloria" aparece Almodóvar gritando "Rosalía, que soy Pedro"

Voz 0684 00:00 la patria una marca yo no veo rojos y azules sobre españoles es blanco y entonces vi Balbino por eso es el más caro más la mayoría de cobren españoles del Partido Popular y a uno lo saben problema no soy yo ver medicina química

Voz 2 00:43 yo creo

Voz 3 00:43 más que Albert Rivera sería un excelente ministro de Exteriores que llevaría mucho mejor la política contra las mentiras de México así contra la actuación de senadores franceses

Voz 4 00:54 quién no quiere permanecer aquí coge la puerta

Voz 0313 01:03 ya tenemos en marcha todo por la radio en La Ventana pasemos lista alineación de hoy Toni Martínez hola especialistas

Voz 5 01:10 según Dario El Mundo Today Negre Aróstegui José Antonio Páramo señor Chet hola Iñaki de la Torre

Voz 1 01:18 con hoy repite son las ocas

Voz 0230 01:21 hoy tenemos desafío importantísimo Sara Socas tiene que hacer un taller de rap para Francino como paradigma Francino tiene que acabar pateando Diego Jabbar hoy

Voz 6 01:30 de eso

Voz 0313 01:33 tú

Voz 0230 01:34 Adolfo Suárez Adolfo Suárez Illana ha causado un poco de revuelo hoy con una frase con el aborto en la que ha utilizado un argumento

Voz 0016 01:46 que hunde sus raíces en la antropología mira los neandertales también los sábados tropas que esperaban a que naciera entonces Le Le cortaba la cabeza

Voz 0230 02:00 aparte de las implicaciones políticas que tenga hablar del aborto de los neandertales vamos a intentar averiguar de dónde ha sacado Adolfo Suárez Illana esa información tan precisa

Voz 7 02:14 sobre los neandertales

Voz 0230 02:22 dos cientos mil cincuenta mil años en ese período es el de los neandertales es verdad que se hacían cosas que hoy veríamos quizá como chocantes seguramente los sapiens en aquella época también hacían cosas turbias pero Suárez Illana se mete específicamente con los neandertales que además se extinguieron y no pueden pedir disculpas quejamos del presidente de México que exige perdón por la conquista de hace quinientos años Isaac sale Suárez Illana con que los neandertales cortaban la cabeza a los recién nacidos la duda es cómo puede saber Adolfo Suárez Illana eso de los neandertales con esa precisión

Voz 8 03:00 son esperaban aquí nacieron decía otra sí

Voz 0230 03:06 les cortaban la cabeza pues hemos hablado con un antropólogo se llama Manuel mandarines es doctor en antropología es investigador del CSIC planteada la doctrina Suárez Illana sobre los neandertales comienza responder así

Voz 2 03:20 no sé a mí

Voz 0230 03:23 luego la escucharemos con el interesante pero por el inicio de esta frase cabría pensar que podríamos estar ante un fe fe me Albert léxica ya tiene mérito mira que se habla de Donald Trump y sus noticias falsas pero podríamos estar ante el récord del mundo de las noticias falsas un caso de noticia falsa sobre sucesos de hace doscientos mil años

Voz 1606 03:51 no se preocupe la tía les solucionará el caso

Voz 9 03:56 hola

Voz 0313 03:59 de momento vamos con las twiterías con calorcito no bueno pues nos con fiel porque mirad lo que dice María

Voz 1606 04:07 la meteorología espera pacientemente a que acabas de lavar las malditas de sofá y los nórdicos de la cama para bajar la temperatura diez literario

Voz 10 04:15 ahí cuando te vienes arriba te vienes arriba Hinault calcula las pérdidas el tuit desde P en total

Voz 1606 04:20 llevaba trío de ases cariño trío de ases pero otros acuden Fuji que dónde está nuestro bebé bueno técnicamente ya no es nuestro

Voz 1 04:29 no

Voz 1606 04:30 ahora vamos a escuchar la verdad insondable

Voz 10 04:32 la selección que nos proporciona María de la Oh My God

Voz 1606 04:35 tener pareja es fácil cuando uno de los dosis un pincho de tortilla mula no lo ganó tan fácilmente quiere esta mujer como legítima esposa eh que solo estoy mirando porque uno de los tweets que requieren un poquito de reflexión hasta llegar a asimilarlo lo tuiteo Zarra estos nada asusta tanto a un astronauta como que llamen a la puerta

Voz 11 05:00 no tiene sentido

Voz 6 05:04 y después de las twiterías llegan las noticias El Mundo Today

Voz 1981 05:08 con esa música fantástica para Pablo Iglesias se compromete a cambiar el pañal a todos los españoles si sale elegido presidente llevo meses preparándome y estoy dispuesto a cambiar este país español español asegura el líder de Podemos que no dudará durará dudara perdón en mancharse las manos para limpiar España la reina Letizia abandona la monarquía tras finalizar sus reportajes sobre la Casa Real para Televisión Española periodista decide infiltrarse en la Casa Real desde dentro para llevar a cabo la mayor investigación jamás realizada sobre la monarquía los datos que hasta ido aparecerán en el documental reina por seis mil quinientos setenta días que estrenará Televisión Española este domingo luego doña Letizia recuperará su puesto de presentadora del Telediario

Voz 12 05:54 tú

Voz 1981 05:56 se exige que los caballos mayores de dieciocho años puedan votar en las próximas

Voz 0230 06:01 Abascal también exige una reforma de la ley electoral que permita que los votantes de Vox puedan disparar al aire en vez de depositar un voto en la urna

Voz 10 06:11 a última hora Armand cuéntanos la procesión María del Pino huye a Bélgica tras la retirada de lazos amarillos en Madrid desde Waterloo el ex president Carles Puigdemont ha grabado varios vídeos en los que se les bien recibiendo a las orugas a las que considera animales represaliados

Voz 1981 06:26 a las carteras Arman vamos ahora con algunos titulares breves y que hay Woody Allen producirán montando a Harry sale a la voz y la bandera de España en la que se somos los mocos Dani Mateo un mosquito se prepara para picar al hombre que mató a su padre el pasado verano los dos obispos sujetan al Papa por los brazos para que los feligreses puedan besarle el anillo nos nuevos bolsos de Zara se venderán llenos para que no puedas

Voz 0313 06:53 tras nada

Voz 1981 06:55 ni en las tomas falsas de dolor y Gloria parece Almodóvar gritando Rosalía que soy pelo

Voz 13 07:01 bueno

Voz 0230 07:32 la expresión una de las expresiones clave del día es como un dicho mágico como la palabra para un hechizo para un embrujo atención

Voz 4 07:39 Don Juan

Voz 0230 07:42 I don't want to know that I es Josep Borrell ministro de Exteriores hablando en inglés con acento catalán con un periodista alemán

Voz 4 07:49 Juan

Voz 0230 07:50 One two duda todo el mundo sabe ya que Borrell se levantó de esa entrevista con el periodista alemán molesto con las preguntas que le hacían sobre Cataluña es una mala semana para la diplomacia española mala

Voz 16 08:08 sabéis que los reyes días

Voz 17 08:09 estará en Argentina ya en el aeropuerto no había escalerilla para que bajaran del avión

Voz 6 08:15 luego lo de López Obrador

Voz 18 08:23 bueno el presidente de Meji

Voz 0230 08:26 como ha exigido a España que pidiera perdón por la conquista hoy por Hernán Cortés y luego

Voz 19 08:31 veía no leía

Voz 0230 08:38 cuarenta y un senadores franceses firmaron un manifiesto contra el juicio del Prius es ayer

Voz 6 08:44 no un son Lan

Voz 0230 08:49 Josep Borrell y estaba en una televisión alemana el entrevistador le preguntaba por qué no se reformará la Constitución para que pueda haber autodeterminación que es lo que quiere el ochenta por ciento de los españoles una dato que sólo tenía el entrevistador

Voz 6 09:02 Marcia altamente Ivo Rey responde pero usted mi

Voz 0230 09:05 ante todo el rato

Voz 6 09:08 con todo la continuismo

Voz 0230 09:12 ayer a continuación unos minutos tensos

Voz 4 09:15 durante años tope absoluto

Voz 0230 09:22 bueno aquí un poco el alemán parecía Borrell e finalmente el ministro se levanta se va porque dice que las preguntas son un despropósito ahora escucharemos la palabra mágica

Voz 4 09:33 jugamos aunque no no obtienes animo

Voz 0230 09:44 con todo dorado

Voz 8 09:46 pero habla con sus asesores regresa borró

Voz 0230 09:49 ella la entrevista aunque ya se le nota en en la cara por cómo está mirando el periodista que Borrell por dentro está pensando

Voz 0684 10:06 al final regaña al periodista

Voz 0230 10:09 de que haga mejores preguntas el periodista dice yo no estoy aquí para hacer las preguntas que usted quiera en fin es una es una situación tensa la imagen que ha quedado en Europa no ha sido del todo positivo

Voz 4 10:19 esto en cuanto duda

Voz 20 10:21 sí

Voz 6 10:30 a continuación José María Aznar diciendo verdades como puños hoy aquí porque el Partido Popular es el Partido Popular cosas y es dos dos y el Partido Popular es el Partido Popular y además ya os habéis fijado que os habréis picado dice

Voz 8 10:44 y con mucho énfasis en el sentido existencial en el sentido de ser escuchamos

Voz 0230 10:54 esto sí llaman a la puerta de tu casa

Voz 21 10:58 un plan

Voz 6 10:59 bien

Voz 0230 11:03 ya tiene al visitante intimidado si es un comercial de Orange ya no vuelve lo que quería decir Aznar es que con Mariano Rajoy y el Partido Popular no le gustaba

Voz 8 11:16 ahora ya se porque ahora ya

Voz 0230 11:20 lo dice a continuación con una técnica de mitin que es es chulas muy buena en la que se habla sobre los aplausos si tienes que dar un mitin bueno no es muy bonito hablar sobre los aplausos porque ya tienes el tono de voz muy alto enardecido cuando llega al dentro de señalar el énfasis subes un poquito más los aplausos suben contigo

Voz 0684 11:44 pero es este es el partido por el pueblo trabajador identificado con sábado al frente por unidad

Voz 0313 11:59 ahí veis como es en el fondo lleno uno de claro

Voz 0230 12:02 es un subidón es un subidón pero ya sobre su bidones un elogio Pablo Casado Aznar vino a decir a Pablo yo sólo estaba en modo Aznar Estir a Aznar destinado a mano tienes esto la fuerza no con la fuerza levantó una Gürtel que es una correa en alemán es un pequeño trozo pequeño truco de ahí estiras la mano Se levanta la Gürtel como como Aznar Baker se dedique a Vox

Voz 1606 12:28 no mira a la cara

Voz 0684 12:29 nadie me habla de una derecha cobardes venga derechista cobarde porque no me lo aguantan la mirada camino nombre

Voz 22 12:38 la amén

Voz 23 12:42 Beto

Voz 0230 12:44 es decir de otro mensaje para Vox no

Voz 0684 12:49 se trata de repartir armas análisis Cate descontar barroco en favor de España el pueblo

Voz 0230 12:56 eso armas no votos sí bueno está bien pero es que es un es un síntoma de que el clima que se vive en hecha claro no es decir sí sí si se puede corear en muy

Voz 6 13:10 ah claro dice

Voz 1606 13:14 sí

Voz 6 13:15 bien bien bien

Voz 0230 13:19 un síntoma de que el debate está algo escorado eh hablando de todo un poco vamos a escuchar al número dos del centro hechas baña por Madrid Adolfo Suárez Illana que ha hecho esta consideración sobre el aborto de la que antes

Voz 0016 13:33 claro eso es una vida seguro sino lo tocamos eso acaba siendo una vida eso es incuestionable el que a mí me digan que se puede matar antes o después mitiga los neandertales también lo usaban copas que esperaban a que naciera y entonces Le le cortaba la cabeza

Voz 0230 13:52 nada gente a continuación curiosamente la gente los neandertales eh a continuación curiosamente Adolfo Suárez Illana ha hablado de que en Cataluña a los niños se les enseña salvajadas no me voy a poner yo aquí en dar todas las salvo

Voz 0016 14:07 todas entrecomillas ha dicho con todo el respeto también entre comillas eh

Voz 0230 14:13 así esas cosas que enseñan

Voz 6 14:15 en Cataluña las comillas lo anularía todos los pero bueno

Voz 0230 14:19 sin discutir sin entrar a discutir que sea lo que sea lo que expliquen en Catalunya

Voz 8 14:24 no descartamos

Voz 0230 14:26 que a Suárez Illana hayan explicado también alguna salvajada por lo que ha contado bueno porque hay una persona que es curioso esto hay una persona que habla del aborto los neandertales el asesinato de bebés y a continuación dice hay que ver avalase sigan por ahí bueno para esto de Suárez Illana el neandertal y el aborto os he de decir que no es algo que será ahí ocurrido hoy no es una idea nueva ahí muy lejano fíjate qué

Voz 17 14:53 navegando navegando se encuentran artículos de prensa llegando navegando sin mucho navegar eh Google Illana aborto neandertal

Voz 0230 15:01 hasta se encuentra en artículos de prensa entrevistas de Suárez Illana insistiendo en la misma idea desde el año dos mil ocho en una entrevista en el diario El Comercio el once de julio de dos mil ocho dijo tiene muy poco de progresista cero algo que ya hacía el neandertal

Voz 24 15:16 y hablaba sobre el aborto

Voz 0230 15:19 en un artículo en el mundo en el año dos mil nueve titulaba los neandertales eran progresistas resulta decía resulta que estos homínidos extinguidos van a ser la reserva ideológica del ala más radical del PSOE de Zapatero yacía toda una teoría sobre el neandertal el aborto el PSOE Zapatero sí es una idea que él lleva proponiendo desde hace años en la asocia neandertal PSOE niños doce punto piensa fuerte fuerte Illes al sede que hemos hecho humorismo de investigación Nerea Aróstegui

Voz 0532 15:50 qué hemos hecho pues hemos llamado a Manuel que tiene una carrera extensa es doctorado en Antropología y teología tiene más de una docena de ensayos ya desarrollado gran parte de su carrera como titular del CSIC que es lo que Nolito pues esto

Voz 2 16:02 no sé ni sé de dónde ha podido sacar esta información porque todo lo que yo he leído y he leído bastante sobre los neandertales no dicen absolutamente nada es que es un tema que no he visto tratado en ninguno de los documentos que yo he leído sobre el andar sale puede ser que al señor Illana tenga documentos a los que yo no he tenido acceso pero por lo que yo sé no se puede hacer esa afirmación de ninguna manera

Voz 0230 16:35 de todas maneras de todas maneras de todas maneras sea cual sea la ciencia hay tendríamos una clave para explicar la desaparición de Ander tales Seahawks

Voz 0313 16:41 señor cada uno recién a tiros hay un momento que no hay más

Voz 0230 16:44 lo demás es decir hay un momento de unos máxime si sería además les cortaban la cabeza como Alicia narraba logia

Voz 6 16:50 Córdoba dos maneras sea cual sea

Voz 0230 16:53 la la la respuesta científica o antropológica o la investigación sí es un ejemplo que tú has puesto en circulación hace diez años no ha tenido éxito no ha tenido éxito desde hace diez años tú lo has intentado esto con tu idea lo has puesto las publicado lo has explicado quizá hubiera que cambiar de ejemplo porque cuando una idea es buena oye circula con facilidad

Voz 10 17:27 no no mentales bueno no lo sé no lo sé vamos a abrir nuestra seguir damos el tema de la ciencia en la naturaleza con nuestro notáis no el olor sito fuerte ya que o ley Soleil es nuestro aventurero biólogo Antonio grullas

Voz 1 17:43 hoy ya no puede venir aquí

Voz 1606 17:47 la la naturaleza que eso eso que ver con avutarda

Voz 26 17:51 lo tuyo te fijas bien que usan agotar da buscando

Voz 6 17:53 no tema

Voz 1606 17:56 sexo drogas caballo un caballo pero sexo drogas también lo que se escucha dentales no no no yo no hablo de persona hablo de animales

Voz 27 18:11 a ver es gratis

Voz 1606 18:14 por ahí que que para mí es Eren

Voz 28 18:16 ya tiene casa de me siento seguro mejor

Voz 1606 18:19 tranquilo ahí es cuando vengo a la ciudad me me me agobio me da me da miedo todos los coches y dos señoras mayores

Voz 0313 18:27 pasión no también

Voz 1606 18:29 todas todas las mayores a partir de veinte no sé si es por mi pelo largo por mi forma de decir me miran con con odio Chaves Guardia Civil esto que pusiera Judy sí sí sí estoy un poco como yo como ellos no miran con odio en fin yo de ahí ahí ahí buscas la tranquilidad estoy tranquilo aunque el otro día te permiten el partido no estaba yo caminando

Voz 28 18:57 Ana Botella planeo Javi fue el centro y me entró sueño pues metería dormirá en el suelo y cuando desperté coño que no veía nada menos que la madre que parió que me quedo ciego sabes lo quiera que un Leo medio despistado sesentón mi cara de tal forma que depositó sus testículos Mis ojos claros lo veía todo negro

Voz 1606 19:17 en León te ven respingo yo pegó un respingo nada nos tocamos las manos quedamos en que ninguno diría nadie nada nadie esto lo ocurrido lo que pasa aunque

Voz 6 19:28 Belenguer

Voz 1606 19:29 para hacer un poquito el sabor pero bueno es que bonita anécdota a Vietto

Voz 28 19:35 si te pasa de todo repasa de todo pero viernes de contar alguna cosa que estás haciendo hay cosa interesante atención sí han descubierto una nueva especie en esto siempre que se cubra una nueva especie a mi me gusta explicar muy bien el escarabajo

Voz 1606 19:46 lo tuvo en La Pampa argentina es igual que el escarabajo pelotero pero en Argentina y Francia por el manejo del balón no mira cómo maneja las bolitas negras esa que arrastran pim pam pim regate puede hacer ciento cincuenta toque con la bonitas a veces sin que todo el suelo que post muy pesados conseguido grabar a uno ahí bueno es si vamos a hacer

Voz 29 20:11 no pibe por ahí lo que trato de decirte que Jorge Luis Borges abandonó el dogmatismo yeso lo releyendo de su obra no hace me caso ontología son fantástica de verdad a pie su genealogía sin crónica SL contra Concha no tanto no tanto su geografía gramática eso para mí es una pelota inglés ya todo lo que

Voz 1606 20:29 bajo pero es casi todo el día sonidos muy bueno pues Susana Susana calidad muestra Susana se pasa ahora escuchando el sonido que hacerlo escarabajos me lo quitara

Voz 28 20:43 estará escuchando pero bueno esquí una iniciativa muy bonita tenéis no acabó con iniciativa precioso hemos abierto una especie de consulta psicológica para Piraña del Amazonas hemos detectado que siempre están como muy dañada sabe con lo diente fuera la ceja como de cabreo y bueno pensamos que interesante escucharle a ver qué es lo que pasa que les cabrea tanto ha querido que queden pasa Piraña a eso de dónde viene de intentamos explicar Piraña estas en el Amazonas no Manzanares alegra sacara alegra esa cara niega que la la vida con una mirada más positiva y eso oye pues el de Antonio Vega yo estaré firmando libros que me queréis pasar donde en el final de Bangladesh Bangladesh cuando mañana el libro que ha escrito a cuatro manos con un mandil José Luis se lleva el Madrid interesantísimo explica el mismo al Madrid la historia en su visa de su vida de Madrid que llegó a Palo Alto y montó una PP

Voz 1606 21:39 interesante pues ahí estaremos en gracias Antonio

Voz 5 21:42 hola adiós a animales Paloma no hace falta

Voz 0230 21:47 bueno La Ventana con Carles Francino

Voz 0684 21:58 bien

Voz 0313 22:03 faltan veintitrés minutos para que sean las seis de la tarde las cinco en Canarias por cierto yo a esa hora hoy me voy a sí sí viejos si te queda Roberto con el día con Nieves Comic ante el pozo siguen negó un momentito no hacer en Getty no me voy porque mañana abrimos la Ventana en Ibiza no claro si fuera carretera pero mar mañana hay un avión a media mañana falla y si no llega

Voz 6 22:25 a ver si llega tarde mejor mejor que te contiene hoy como pasa con mucha habla seis lejos claro claro al páramo te quieres venir venga pero si no llegamos yo tengo abogado eh en las ramas necesitamos un asesorarles

Voz 30 22:47 tú por ejemplo que el avión llega tarde abogado una reducción de jornada contrato de alquiler factura tenemos la solución al alcance de la mano Con trata ahora la tarifa plana de legal

Voz 1957 22:57 dinerito quince euros al mes sólo siente ese poder maravilloso decir tengo un abogado Llama gratis alega alitas Teléfono novecientos cien seis seis tres novecientos cien seis seis tres informativo de garitas abogado

Voz 0313 23:13 a ver ayer se estreno en todo por la radio Sara Socas la princesa del freestyle demostración de todo yo no sé cómo son bueno Reina y yo no sé antes yo no sé cómo surgió la con lo lo dijiste dijiste queden mire a se contesta

Voz 0230 23:27 sí salió algo de un taller que Tony ha recordado hoy

Voz 6 23:31 tiene que un tres y Francino tiene que reparó pero eso y los demás no Francino tiene que yo aquí que es pero como se trata

Voz 0230 23:40 no a ver a ver lecciones básicas consenso básico vamos a ver empezamos a ver mira sacos

Voz 31 23:47 lo primero para arrimar de lo más sencillo verbos en infinitivo no te estás liando no me estás buscando palabras locas verbos en infinitivo como es ir ir por ejemplo

Voz 0313 24:00 que haga trabajo nuevo me vais a tocar no

Voz 6 24:03 vale vale un mal no

Voz 0230 24:09 es un poco arriesgado verbos en infinitivo eso apuntar

Voz 31 24:14 expresando deseo intensión así no tienes que pensar nada porque tú dices voy andar a caminar a luchar a cagar cada uno lo que la apetece parece un momento entonces estamos

Voz 0230 24:24 en Onda perfecto El Hair

Voz 31 24:26 es una fantasía es decir

Voz 22 24:29 porque lo puede ir remando con toda tu con todos los sustantivos bailando tú por ejemplo Si yo te digo a ti tiempo que es un sustantivo con que Vermont gerundio lo remarcó

Voz 0313 24:39 miento ha con verbo Vernon gerundio

Voz 32 24:42 el pues comiendo durmiendo tiempos duros

Voz 0313 24:44 viendo comiendo

Voz 22 24:48 lo que lo que alguien lo más el participio pues más de lo mismo lado cansado lo podéis arrimando con distintos sustantivo

Voz 31 24:58 puede ir diciendo Prado pasado

Voz 22 25:00 casado cada uno lo que vaya deseando

Voz 31 25:04 después tú te preguntará como a los que nos dedicamos un poco las batallas de gallo conseguimos Ri mar tan rápidamente y además responder

Voz 0313 25:15 darle a mí lo que me importa es eso darle sentido además son menos unos ripios y lo puede más o menos pero darle sentido a lo que estamos hablando ahora de repente en el en el en el freestyle salen cosas argumentos que enlazan con eso entrena

Voz 31 25:30 por ello hombre al principio pues lo que te haya dado la madre naturaleza si tienes el ingenio de una de una ameba pues no no pero todo el mundo puede entrenar y conseguirlo entonces si tú por ejemplo dice yo quiero acabar con la palabra fuerte porque tema llamado débil por ejemplo posturas que la última línea va a ser fuerte Tetuán metiendo hay suerte muerte verte lo que cada uno vaya queriendo esto muy importante lo de pensar en un auto en un anónimo o en una idea contraria vale por ejemplo dar la vuelta a los conceptos Si tú me dices algo de agua pues yo te digo fuego por supuesto por ejemplo que me llama gorda pues estoy doblemente fuerte por ejemplo saque porque no sabe entonces sí

Voz 22 26:15 yo te llamo viejo lo que fuera tuve muy experimentado

Voz 0313 26:22 yo te tiro del pellejo acá

Voz 0230 26:26 a qué Flow

Voz 1 26:33 venga venga

Voz 22 26:35 al igual entonces bueno yo quería también un poco ponerte a prueba y que lo intentara

Voz 0313 26:41 tres cosas tan fundamentales e infinitivo el gerundio sobre todo irá idea contraria siempre

Voz 22 26:46 claro no es lo primero para la batalla de gallos para responder sobre todo para tener algo a lo que agarrarse porque sino claro está hablando con la nana

Voz 31 26:54 entonces bueno si tú tienes algo

Voz 0230 26:58 sobre lo que quiera arrimar una idea no lo ha entrado de los cuatro lo que tiene puso Pedro rápido dentro de los cuatro

Voz 33 27:03 no tendrías que hacer así a partir de ahora

Voz 0313 27:13 les propongo hacer un ejercicio a ver cómo nos sale les suena ficticio pues me dice que becarios así que más digo yo si los vamos a multiplicar por cien mil cambiamos escenario del Miño

Voz 1 27:39 mira

Voz 6 27:42 adiós pude el ripio me pude la la la tendencia al ripio a arrimar lo toda así marítima

Voz 0313 27:49 pero los blancos estaban mejor armados pero los negros eran muchos más José a que todo invitaba a pensar en eso en que correría la sangre yo soy como los ritmo ahora

Voz 1 28:04 el desmadre venga armados armados sangre

Voz 0313 28:10 no como los blancos estaban armados pero los negros eran muchos más Gemma racial todo invitaba a pensar que correría la sangre toque empezaría

Voz 22 28:18 con hambre pues por ejemplo simplemente podría cambiar la última frase al anterior porque ya pensar

Voz 6 28:27 a dicho

Voz 0313 28:30 como has dicho eso cambiar la última frase más saber otro párrafo Ararar a un general llamado por los suyos a derrotar a los negros y que también hizo el esfuerzo de ponerse en el lugar de los otros

Voz 6 28:46 suyos negros

Voz 22 28:51 en lugar de lo eso eh en el el el lugar de otro buen contrario al de los nueve

Voz 0230 28:56 tras por ejemplo simplemente para que arrimen declara otro

Voz 31 28:59 la verdad que te tala ésta el rap un poco tenso

Voz 22 29:03 con el tema del que está sopla como para acabar con la verdad

Voz 0313 29:07 Lemmens pues ya es mejor pensar rimas y no coger texto no sé si venga pues empieza tú que yo no voy a tal pero bueno no sea una palabra un concepto una frase que tuve

Voz 22 29:17 que te vaya diciendo yo no sé como tú

Voz 0313 29:19 era cómo se hace el cómo funciona como funciona por

Voz 22 29:22 a saludar a punto una temática una palabra pues por ejemplo Suárez Illana

Voz 6 29:34 ya nada fácil derribar

Voz 0313 29:36 no es fácil derribar si las palabras de Yllana me recuerdan a mi hermana cuando duerme por la noche y pone en peligro en el coche

Voz 1 29:56 palabra de cantante que esto

Voz 0230 29:58 bueno pero haremos más talleres bueno

Voz 0313 30:02 dos milenio al que hay que corre por Internet hay el mundo milenio no os lo avisamos la vida nos inventamos un trabajo de hecho si tú ves porque me han inventado un nombre Belloch también bueno no lo pusieron los medios yo nunca me consideré youtuber los que me dijeron si tú quieres entonces chorro

Voz 1 30:22 es mucho más técnica

Voz 6 30:24 qué esto yo estuve miedo

Voz 32 30:28 te me gusta dejar el titular ahí porque el el artículo trece esto que es aprobado ya no es tan malo como parece todos los medios

Voz 0313 30:36 en La Rioja

Voz 32 30:38 es verdad que todos los medios ponían el grito al cielo se volvía loco diciendo que vamos a morir de Internet va a cambiar todo va pues no es la primera vez que en Europa se reconoce el FEIL Yus y y aquí como en Estados Unidos porque no no existía esta quimera explicar el que es el fair Yus una vez que el contenido es transformar el contenido con copyright es transformado puede usarse para fines educativos se tienen en cuenta la porción de contenido usado con copyright el impacto de este en el producto final

Voz 0313 31:06 no sea ese Moma

Voz 32 31:09 todo el ferias entonces esto en Europa nunca se había recogido es decir tú en un colegio tú no podía poner una película para los chavales de manera ilegal de hecho a partir de ahora ya no es ilegal tú lo puedes poner eso me me explotaba la cabeza que me podía yo leyendo artículos de periódico de periodista que no tenía ni idea hablando de esto me tiene que ir a la Fuente madre a la web de la Unión Europea a leerlo decir a ver puesta hay poniendo que no es así vamos a vamos a poner los puntos sobre la si estábamos en y esto es lo más importante dentro de todo el artículo toda la parrafada bien la enmienda XXI que todo el mundo decía van a morir los mes ponen como sección los Game Pleiss los fan Fix los mes al uso del copyright no no son infracciones de copyright no es para nada sólo fue el ex los Fancy son historias de ficción ejemplo Harry Potter tu tormentas una historia paralela al mundo vale por ejemplo eso es un fan fi no se no se incumpliría el copyright para nada por ejemplo también el problema de todo esto es que You Tube miente porque yo tuve sacó una campaña hace poco que era te imaginas el titulaba así antes de lo piden poner un anuncio dice te imaginas que no puedes ver los vídeos que más te gustan yo me preguntaba mínimo no es ya lo que está pasando ahora en You Tube sabes que yo me meto en la página en la página principal inerme esa es la suscripción a lo que yo estoy me sale Televisión Española los canales de televisión que están poniendo pasta no me salen las con su cristiana a la que yo estoy puesto pues yo tuve muy mal y el problema de todo esto es que You Tube a la ley te obliga a Youtube no puede borrar el contenido que no incumpla el copyright pero tiene la obligación de llevar a cabo el filtro para no perjudicar a los creadores ya es decir Monzó es también el la para la prensa se permite el hipervínculo y todo todo esto espero que que es lo que pasa You Tube que no quiere trabajar entonces para el tú es mucho más fácil borrar el contenido dudoso te te además Letizia Alpidio Ile da esa tú imagínate tú pones cinco segundos de una canción de Iñaki todo el dinero del vídeo aunque dura veinte minutos documenta todo el dinero del vídeo que Iñaki porque sólo hay cinco segundos eso eso no respeta el fair Yus es una putada porque al final todos los medios y van repitiendo una mentira se hace verdad como decía Goebbels una mete una mentira repetida cien veces se convierte en verdad pero suerte que hoy día tenemos internet menos buenos

Voz 6 33:30 eso sí

Voz 0313 34:06 pues sí estamos ya en clase de música con Iñaki

Voz 33 34:10 Torre los House Martín no se porque los Jos Martins siempre queda bien sí sí es una maravilla siempre es Hans Martin pero que no sé si Undiano traje por aquí que por Jito el cantante sigue haciendo canciones muy parecidas a las de los House martes con otra mujer que se ya que Abbot sigue dando mucho que lo quiera buscar pero bueno hoy de lo que hablo es de cosas que no os habéis dado cuenta que habéis oído un instrumento con el que se oye mucho más de lo que creemos en el rock y que de repente por ejemplo en esta canción hay un solo

Voz 1981 34:37 de que pues lo vais a ver dentro

Voz 33 34:54 es muy gracioso la campana se utiliza la música sinfónica en algunas cosas utiliza tome las campanas tubulares has tubular Belles famosas que decía Mike Oldfield pues es que estar en un montón de canciones más que seguro que no os acordáis o que no os habéis fijado que están ahí las tenéis ya por supuestas

Voz 0684 35:09 por ejemplo en esta canción

Voz 33 35:16 a pensar si sabéis donde suena una campana o varias campanas en la verdad tengo suena o no a ver a ver no no la rodaría apenas para que vaya pensando

Voz 34 35:24 sí

Voz 33 35:28 pues también hay un solo primero que es de un modo sea de un de un sintetizador creo que son muy vamos ir de repente llega el solo de guitarra y ocurre esto es como si la campana se hubiera dedicado a hacer una de cada tres notas sigue sonando de fondo como si hiciera una de cada tres notas haciéndole la armonía a la a la guitarra saque es gracioso porque es un arreglo que no se nos ocurre que nos parece extemporáneo que es una cosa rara para el rock pero es que aparecen un montón de sitios más yo he traído un montón de ejemplos esto es que hace una chica como tú lo sitio como este para que éste ya demasiado joven para nuestra edad para que no siga por este camino no digamos no que lo que Rappel verlo y quizás la bueno también bueno pues atentos porque también para gente que tenemos esta poca edad resulta que no nos hemos da cuenta que la melodía principal de la sintonía del gran programa de la infancia de los ochenta también tiene campanas

Voz 1981 37:12 la tardaríamos en casa y resulta que estamos

Voz 33 37:14 de una campana porque las campanas también tienen afinación dependiendo de los grandes o pequeñas que sean no tiene un montón de actividades que no se sabían ocurrido yo me di cuenta el otro diálogos digo con qué canción fue porque guárdame por supuesto hay un montón de canciones que mencionan la campana de hecho hay una muy famosa de los a CDC que se aman las campanas del infierno que empieza como área excavada hablabas

Voz 36 37:36 yo

Voz 6 37:39 eh

Voz 33 38:11 el van bajando el volumen pero sigue siendo una campana finales la misma tonalidad que la que la canción osea que tú tienes que elegir además que campan a usas también hay otras que son como unas tiritas de campanillas no

Voz 0313 38:21 ahora es CD monográfico campamento monográfico

Voz 33 38:23 pero para que os dais cuenta de cuántas cosas que os digo siempre que hay en segundo plano que tienes que escuchar los discos no hay que hoy los hay que escucharlos y tres encuentros este tipo de cosas justifique si aquí es muy buena idea buena claro gracias a cobran

Voz 0313 38:34 lo mismo sigo otra canción

Voz 33 38:36 otro que venía formación clásica era George Martin que era el productor decidí dels sobre todo el empezó haciendo grabaciones de orquestas porque es lo que se hacían en los estudios primero implicados

Voz 4 38:54 no

Voz 33 39:02 bueno ex tifón cuando tenga sesenta y cuatro cantaba I McCartney bueno pues ahí ahí tiene ese disco también hay exactamente tu dirás va acercándose peligrosamente bueno pues de hecho él hizo una gran fiesta cuando cumplió sesenta y cuatro años McCartney hizo una gran fiesta que estuvo cantando esta canción pues pues bueno vamos otra vez al seguimos el Reino Unido porque hay otra canción en la que yo creo que no habíais caído que hay campanas que es esta

Voz 12 39:26 no sé no sé

Voz 33 39:33 en esta en la segunda estrofa creo en la segunda traba si os fijáis porque están un poco bajitas hay unas campanas estable

Voz 12 40:00 este discos lo produjo

Voz 33 40:03 Mark Ronson como sabéis a Amy Winehouse y él era muy fan de la tesis de Phil Spector el productor de hecho le hizo ponerse esa especie de la cabeza que era el que llevaba bueno pues la es la usaban mucho pero eran Campanillas Joaquín hindú de la ronda gala otra famosa que nutren a parte de la Be my baby voy terminando porque hay otra canción en la que en la primera estrofa no pero la segunda para animarla pues si ocurre ahí va la primera de la estrofa de las estrofas de María de Blondie los dos enseño siempre la segundas estrofas de las canciones siempre están más alimentadas de recursos y de arreglos que la primera bueno pues en la segunda sí que aparecen en las campanas por último la campana carismas me gusta que además tiene doble sentido porque cuando a veces en inglés Ring my Bell es bueno Ahmed tilín pero también cuando algo te suena dices Ring my velos Dreams sea me está sonando alguno se que es pero también Read my Bell pues puede tener otro sentido y entonces esto le está diciendo Anita Ward en el uno de los grandes clásicos de la música disco porque no me hace sonar la campanilla

Voz 38 42:01 son Campanillas

Voz 0313 42:12 oye ya que con tu permiso con el de Tony Clarke me gustaría

Voz 6 42:15 a cerrar todo por la radio ya que repite Sarah Sarah Socas

Voz 0313 42:19 ayer nos hizo un ejercicio fantástico con un poema de Lorca del Romancero de banco para demostrarnos que todo o casi todo se puede les hoy se cumplen setenta y siete años de la muerte de Miguel Hernández tú te atrevería es con algo de Miguel Hernández para

Voz 1 42:40 venga

Voz 39 42:41 pues venga vamos allá y y

Voz 40 42:51 a ello Juanes a sillas ellos un equipo ello perseguido por el yugo Paracuellos frase como la herramienta Halo Call peces destinados de una tierra descontenta Yunis ha hecho ahora a dos entre Giro de paga Astra ya han ardido un alma color los llevo vieja Jay en calles ida empieza a vivir y empieza a morir de punta a punta levantando la corteza de su madre con la Junta empieza a sentir la vida como una guerra fatigosa los huesos de la tierra contar su año no sabe ya sabe que es una corona sal para la habrá para el labra Labrador

Voz 6 43:33 la grado

Voz 40 43:38 y mientras trabajamos Jade carne de cementerio a fuerza de golpe fuerte gruñido con una ambición de muerte de su padre ha sido cada nuevo día en más o menos criatura que escucha bajo su piel la voz de la sepultura como Rice se hunde lentamente para que la tierra en un debe su frente me duele este niño hambriento como una grandiosa fina y

Voz 0230 44:04 seny ciento resuelve Myanmar encina

Voz 40 44:07 de de arar los rastrojos devorar un mendrugo de claras con los ojos porque es carne de yugo me da en el pecho y su vida la garganta sufriendo viendo el barbecho tan grande bajo suplanta bajo su planta salvar a este chiquillo menor con grano da plena de donde saldrán martillo verdugo de esta cadena que Salgado el corazón del hombre jornaleros que antes de ser hombres son ya han sido niños Llum Eros

Voz 41 44:41 el qué

Voz 22 44:42 el niños Montero que bueno Serrat lo llevó a la

Voz 40 44:46 música hace ya años

Voz 1 44:49 no voy a decir adiós

Voz 33 44:54 en La Ventana con Carles