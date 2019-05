Inaugurada la Expo Universal de Londres

en La Ventana acontece que no es poco un relato personal de la historia con Nieves Concostrina cabe en la SER

el primero de Mayo de mil ochocientos cincuenta y uno Se inauguró la primera exposición universal fue en Londres dentro de un magnífico imponente palacio de Cristal que levantaron en Hyde Park veinte metros de altura hay noventa mil metros cuadrados no busquen ese palacio porque es les quemó en el XXXVI fue la primera Expo tal y como ahora las entendemos con una ciudad anfitriona muchos países vacilando de su cultura su tecnología o de lo que fuera menester pero cómo empezó esto de organizar exhibiciones universales pues por un pique entre países por un pulso que comenzaron a echar Francia y Reino Unido

todo empezó un siglo antes en Londres a mediados del XVIII con eso que ahora suena tan antiguo que son las ferias de muestras los británicos estaban en plena revolución industrial trataba de enseñar todos los logros tecnológicos pero entre ellos y sólo para ellos mirad qué modernos somos y cuánto avanzamos a Francia Le gustó la idea dijo pues nosotros también y montaron su Expo de ellos para ellos durante décadas se miraban los dos países diciendo yo he inventado más cosa que tú tú has progresado menos que yo yo he reunido más expositores la mía es más grande que la tuya hasta que llegó la globalización dijo Londres vamos a organizar una Expo muy grande a la que vengan todos los países que quieran nos enseñen lo que tienen lo que han inventado su cultura sus extravagancias en fin lo que tengo ya que el Primero de Mayo de mil ochocientos cincuenta y uno Se abrió en Londres la gran exposición de los trabajos de la Industria de todas las naciones así se llamaba veintiocho países acudieron el más vacilón Estados Unidos que llegó arrasando con su recién inventada máquina cosechadora España también fue con finas telas bonitas espadas toledanas