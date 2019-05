Muere Claro Campoamor

en La Ventana acontece que no es poco un relato personal de la historia con Nieves Concostrina Cadena SER

eh me da un poco de cosita hablar de Clara Campoamor cuando sientes en el cogote el aliento de su biógrafo del gran Isaías pero hay que correr el riesgo el treinta de abril de mil novecientos setenta y dos murió en Lausana en Suiza exiliada sola Clara Campoamor la diputada liberal de izquierdas durante la Segunda República que se partió la cara a la que también nosotras pudiéramos votar no paró hasta conseguir el sufragio universal por el que no sólo se partió la cara sino por el que también acabó con el alma partida se fue de España hecha polvo y hecha polvo regreso