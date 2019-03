Hora 25 Deportes: Los horarios siguen dividiendo a Tebas y Rubiales (28/03/2019)

No hay resultados

Voz 1 00:00 hombre veinticinco Deportes

Voz 2 00:04 con Ángels Barceló Ike sus Gallego buenas tardes hablabas de ese fichaje del Athletic Lucas de Lucas Hernández al Bayern se iba a caballo se ha despedido no de se de la gente del Atleti se ha despedido en un tuit o con los tiempos que los tiempos que corren no sabe si largo o corto en tú no sabes si su adscrito el escrito su comunidad y Manager

Voz 3 00:26 ya no sabe si por ejemplo adscrito así una decepción para muchos de vosotros difícil de entender pero se trata de una decisión muy meditada y considerando lo mejor para mi familia para mi esté donde esté siempre Milito será aupa Atleti quedaría

Voz 2 00:37 súper frío o a lo mejor lo escrito así una decepción para muchos de vosotros difícil de entender pero se trata de una decisión muy meditada considerando sobre todo lo mejor para mi familia para mi esté donde esté siempre será Milito grito la ley así queda mejor John me quedo con la segunda quiero pensar que la escrito del museo lo hecho gratis lo hecho gratis a Lucas Hernández pues con los ochenta millones que van a pagar algo te podría dar la Comisión Lucas porque la segunda quedado mucho mejor que la primera bueno

Voz 0919 01:07 es el nombre de las últimas horas sin duda alguna Lucas Hernández y su fichaje oficial por el Bayern de Munich pero bueno el mercado va a tener mucho tanto que por ejemplo hoy L'Equipe L'Equipe dedica la portada a los fichajes del Real Madrid y titula a toda página Casino Royale L'Equipe va a competir de aquí a junio en portadas con el Marca y con el as con los votos

Voz 3 01:32 ex del Real Madrid ya adelantó basta súper interesante

Voz 0919 01:36 y tenemos hoy baloncesto en directo que se juega la penúltima jornada de la primera fase de la Euroliga juegan a esta hora dos partidos el Real Madrid en Grecia ante el Panathinaikos Marta Caser los blancos lo tienen todo hecho buenas

Voz 1509 01:48 muy buenas los blancos con los deberes hechos como decía ayer Pablo Laso gallego son terceros lo tienen ya seguro tienen practicamente imposible llegar al segundo puesto al primero están sufriendo y de qué manera en el OAKA frente al Panathinaikos primer minuto ya cumplido del segundo cuarto Pierre del Real Madrid por dieciocho Panathinaikos treinta y dos Real Madrid

Voz 0919 02:09 también está en juego en Israel el Maccabi Gran Canaria pierde acaba de comenzar el partido ya por veinticinco a trece el equipo canario pero el Gran Canaria da igual lo que hagan no tiene opciones de pasar a la siguiente fase a las nueve se juega un partido importante en el Palau el Barça recibe al Buducnost el equipo azulgrana que quiere ganar para ser quinto porque si fuera sexto en la siguiente fase jugaría ante el Real Madrid si es quinto jugaría ante el Efes así que los azulgrana quieren ganar hoy para ser quinto en la Vuelta Ciclista a Cataluña la Volta a Cataluña la cuarta etapa las ganado el colombiano Miguel Ángel López hay que ver cómo están los colombianos Miguel Ángel López que es el nuevo líder de la general y una noticia de automovilismo Mc Laren ha confirmado oficialmente de que Fernando Alonso la próxima semana se subirá al McLaren para probar el coche este fin de semana se disputará la segunda carrera del Mundial en Bahrein después de esa carrera Alonso probará el McLaren porque por ahora por ahora sólo es piloto probador y como siempre en el inicio del programa pues promesas

Voz 4 03:19 hola Jesús Gallego pues bien yo creo que es muy bueno para el Atlético que se haya ido ochenta millones de euros por un tío que les costo apenas nada pues vamos con la que mandarlo y el Madrid pues no debería de gastarse ese dineral en ni nada bueno ya veremos lo que hacen venga un saludo Yale o

Voz 5 03:41 lo de no fichajes está a cabo en la calle Nos queda mucho mucho mucho tiempo para hablar de ellos dejado vuestros mensajes

Voz 6 03:48 queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte del programa los lo que quieras mandando tu nota de voz en el Whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta

Voz 7 04:03 hola Gallego como ha sido oyente de la Cadena SER considera parte un gran periodista te voy a decir varias cosas primera la Federación no quita acreditaciones algo así inalámbricos Tebas si la Federación no impone unas preguntas a entrenadores o jugadores Tebas si tercero sólo por compañerismo al quedar hasta el carné identidad Tebas en esta vida en esta vida si siembras porque recoges porque había un saludo amigos

Voz 6 04:40 el Guaza de Hora veinticinco Deportes seis ocho a nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho

Voz 2 04:46 veinticinco exprésate

Voz 0919 04:51 evidentemente este oyente era de

Voz 5 04:54 Rubiales porque todo el mundo todo el mundo está dividido o de Rubiales o de Tebas por qué ese conflicto ese conflicto no va a arrastrar a todos el más hoy tenemos un nuevo capítulo de esa serie cómica Tebas y Rubicón la guerra de los horarios del fútbol

Voz 2 05:21 este marco convierte a Javier Teba en ministro sueco es en los últimos meses ocasionó vivo no está capacitado para el cargo tras la espantada el club y la Liga acabemos a pedales pedales Javier Tebas vemos cuidar Esteban Pollán está eh

Voz 0919 05:50 ayer el Consejo Superior de Deportes le dio un palo gordo a la Federación de Rubiales por emitió un dictamen jurídico en el que afirmaba que los horarios en Primera y Segunda los pone la Liga que no puede ser que la Liga comercialice los derechos televisivos y luego llegue la Federación y pongan los horarios que ella quiera la Federación puede imponerlos en Segunda B y en Tercera pero en Primera segunda el que manda es Tebas

Voz 2 06:14 pero que nadie se preocupe nos vamos a seguir poniendo porque así lo dice la ley lo dicen los informes internos del Consejo Superior de Deportes nada

Voz 0919 06:22 sacando pecho Tebas pero claro Rubiales no se iba a quedar quieto y atención se ha inventado una película para tocar las narices ha modificado el reglamento de la Federación para establecer un horario protegido por razones de salud no se puede jugar

Voz 2 06:41 en invierno por la noche en lugar de mucho frío o en verano a media tarde durante mucho calor mucho calor hace mucho calor

Voz 0919 06:54 la del veinte de mayo al quince de septiembre Rubiales impone que no se pueda jugar partidos antes de las siete y media de la tarde para no poner en riesgo la salud de la gente claro además lo aprobado saltándose al Consejo Superior de Deportes porque dice la federación que el Consejo no ha contestado a sus consultas en tiempo Ike por silencio administrativo toma decretazo Caruso

Voz 2 07:17 Javier Tebas que dice es verdad en verano con lo sabemos no iba en no paquete está Santander que Córdoba no sé si a la temperatura en verano

Voz 0919 07:30 claro efectivamente no es lo mismo el verano en Huesca donde nació Tebas que Murcia donde nació Rubiales y además que con el cambio climático cualquiera sabe qué pasará dentro de unos años no además esta medida dice Tebas que al fútbol profesional no le va a afectar

Voz 2 07:45 viga lo que diga Rubial son cosa que tenemos que cuidar sino únicamente en China o pensar en otro país de compensar en la televisión y el dinero que esto genera todo muy importante

Voz 0919 07:56 a a que entonces esto de los horarios tiene que ver con tener audiencia en China tener audiencia en Asia que no se puede uno vender para tener audiencia en Asia y eso lo dice Rubiales que es miembro del Comité Ejecutivo de la UEFA y amigo del presidente Ceferino Ferine que está diseñando llevarse la Champions al fin de semana para poder poner los partidos de Champions un domingo a las dos de la tarde

Voz 9 08:25 que sea Prime Time en China y en Asia

Voz 0919 08:27 el poderlo vender a las televisiones vamos a ver Rubiales en España no vale pero cuando te lo cambie en la Champions si va a valer

Voz 9 08:39 le va a decir Rubiales hace Ferine que piense menos en las televisiones y en China y pies

Voz 0919 08:43 además en la salud de los futbolistas o eso sólo vale para tocarle las narices a Javier

Voz 2 08:49 Eva no

Voz 0919 08:51 seguro que eso sale en un futuro capítulo de la serie Tebas y Rubi

Voz 2 09:51 con Torres los cuarenta actúan contra el cambio climático

Voz 0919 10:28 son las ocho y cuarenta minutos hace algo más de veinticuatro horas sí concretó el traspaso más importante de la historia del Atlético de Madrid la venta de Lucas Hernández al Bayern de Munich bueno pues hasta ahora nadie ha dicho nada más allá de un tuit comunicado oficial nadie ha dado la cara nadie ha salido a contestar preguntas Pedro Fullana buenas tardes muy buenas y esto va a seguir así o alguien del Atlético de Madrid se va a plantar a dar

Voz 13 10:55 explicaciones a los socios

Voz 0919 10:57 abonados a contestar a las preguntas de los periodistas a nivel

Voz 13 11:00 institucional va a seguir así hoy ha tenido la oportunidad Enrique Cerezo en un acto en el Wanda Metropolitano pero no ha hablado del tema no ha aceptado preguntas sobre este asunto simplemente de fútbol femenino así que institucionalmente digamos que no van a responder por ahora sí lo va a tener que hacer Diego Pablo Simeone

Voz 0919 11:15 es decir la tarde y me une va a ser el primero que hable del tema quiere decir dos cosas primero que le obliga mañana comparecer ante los medios

Voz 13 11:22 vamos a ver qué dice obligado está pero porque juega partidos haría o no

Voz 0919 11:26 que interpretarlo como es el que manda

Voz 13 11:28 bueno evidentemente es el que manda nivel deportivos en el que manda también en los despachos en cuanto a la planificación deportiva con Andrea Berta y Simeone ex director deportivo entrenador y prácticamente todo en el Atlético de Madrid Sebas con el consentimiento de Simeone porque no ha podido retenerlo como seguirá Godín porque al final no ha presionado para que le den más dinero y más años al capitán del Atlético de Madrid y lo mismo va a pasar con Filipe Luis así que veremos qué dice mañana Simeone que será el primero que va a hablar de este asunto mañana por la tarde después del entrenamiento ahora el Atlético de Madrid

Voz 1142 11:56 es trabajar mucho los despachos busca dos laterales zurdos Sidor centrales muchos nombres sobre la mesa muchas propuestas pero por los que ha estado profundizando en las últimas semanas son Tagle a Zico the lights Alex Téllez del Oporto gusta mucho para el futuro Matías o

Voz 13 12:11 libera el lateral del Getafe Lucas no va a estar ya este fin de semana Lucas es historia se operó ya está bajo supervisión del Bayern de Múnich lo que sí te puedo decir hoy es que a nivel deportivo como mínimo en los aficionados van a poder ver otra vez el tridente el fin de semana en Vitoria van a jugar de inicio Morata Diego Costa y Antoine Griezmann al que el objetivo del

Voz 14 12:33 mercado

Voz 0919 12:34 sin duda alguna es el Real Madrid hoy el diario L'Equipe sale a toda página con una portada dedicada al Real Madrid Casino Royale una buena película habla de todo el dinero que se va a gastar el Real Madrid este verano en traer según dice el L'Équipe por lo menos a cinco jugadores claro tras para atraer a cinco jugadores hay que sacará otro seis por lo menos Javier Herráez buenas tardes Gallego buenas tardes y el Madrid mientras tanto no hace nada y piensa en el partido con el Huesca porque todo esto lo que vaya a pasar en el Real Madrid tiene que pasar primero en la cabeza de Zinedine Zidane

Voz 15 13:06 sí señor que es francés y quizá por eso Le equipe estos últimos días también venga desde la prensa francesa cosas como estas no a mi pensamiento no me choca pero sí que alguien en el club sí que la extraña un poquito que L'Equipe eso a toda página con foto decide Andy AP de Hazard de Pogba hable de que el Madrid se va a gastar quinientos millones de euros así como suena no eh bueno L'Equipe además que siempre ha presumido de marcar el paso de llevar la bandera del rigor periodístico no fichar el Madrid OME como la fichó este año carga fichar a lo que pueda fichar un mega crack tiene casi casi a Eric Sen ya tiene ha hecho público ya el asunto de militado viene Rodrigo quiere potenciada Vinicius jamás

Voz 0919 13:46 así que evidentemente el que va a venir es es

Voz 15 13:48 cazar el el belga de del Chelsea pero es lo que ha chocado un poco esta tarde equipos ha entrenado en Valdebebas vía ciudad me cuentan que bueno que sabía el tema pop esta mañana bueno no lo ha hecho mucha gracia aunque bueno pues afirma que tiene él evidentemente pasa de del asunto no hay ningún tipo de novedad la portada esté o no esté el Madrid va a seguir su paso

Voz 0919 14:07 quedan muchas portadas de los fichajes del Real Madrid en el Marca en el as en L'Equipe

Voz 13 14:12 también se ha sumado a la carrera éste sí que su fichaje del Celta para las últimas jornadas

Voz 0919 14:17 Yago Aspas después de me parece que casi tres meses lesionado Paula Montes vuelve este fin de semana para intentar salvar al equipo buenas tardes

Voz 1694 14:26 qué tal Gallego buenas tardes y sin de la mejor noticia que podía recibir el secretismo también Fran Escribá por fin Yago Aspas tiene ya el alta estoy podrá jugar ante el Villarreal el delantero del Celta se lesionaba el veintidós de diciembre en el Camp Nou día aunque jugaba quince minutos después de mes y medio ante el Getafe recaía cuando iba a saltar al campo ante el Levante en dieciséis de febrero después de tres meses volverá a jugar en Balaídos cuando su equipo lo decías más lo necesita

Voz 13 14:49 vaya partido este fin de semana entre el Celta y el Villarreal madre mía qué angustia otro gran partido este fin de semana es el que van a jugar el Sevilla y el Valencia el Valencia una mala noticia para Marcelino esta mañana se ha lesionado quién Ximo va mano buenas tardes

Voz 0962 15:04 hola muy buenas Koke Len conocíamos el parte médico es uno de los jugadores clave aunque se van alternando nunca están los dos al cien por cien y con novia Nico qué leen esta vez le tocará jugar a Colombia porque Cockell en va a estar de baja este partido contra el Sevilla también la semana que viene entre semana el miércoles contra el Real Madrid baja de última hora que acabamos de conocer también sobrino así que tres lesionados sobrino Koke leen IPIC por cierto mimo hay polémica con las entradas que el Sevilla le ha dado al Valencia para sus aficionados porque las van a devolver todas porque pues sinceramente es una ha habido un problema en cuanto a la política en cuanto al precio parece ser que ese es el motivo en el Valencia de todas formas quieren estudiar la cuestión con calma y pronunciarse en las próximas horas

Voz 13 15:49 cuarenta euros despedían a los afiliados de Valencia a cada uno por su entrada bueno es el tema va tener lío mañana finalmente por fin

Voz 0919 15:58 vuelve la Liga en Primera División con el partido que a Juárez Girona y el Athletic de Bilbao mañana a las nueve última hora de los dos equipos Raúl Musac buenas

Voz 0298 16:07 tardes quedaba buenas tardes el Girona para ganar en casa tras cinco meses de sequía el Athletic para engancharse a la lucha por Europa catalanes y vascos abren mañana la jornada

Voz 16 16:17 veintinueve en Montilivi Garitano recupera Íñigo Martínez tras sanción que por sanción Yeray cosa que mantendrá Núñez en la zaga y también podrá regresar capa tras lesión quién no entra finalmente

Voz 13 16:27 Aduriz en el Girona todos a punto excepto

Voz 16 16:30 todos los lesionados de larga duración Mujica y Aday del brasileño Douglas pitas Sánchez Martínez de mal recuerdo en Girona porque era quién pitaba el Girona Lugo que frustró el ascenso en dos mil quince

Voz 13 16:43 uno de los partidos significativos de este fin de semana es el que van a jugar el Rayo Vallecano y el Betis porque se estrena un nuevo horario en la Primera División española los domingos a las dos de la tarde además es el partido en abierto que se puede ver en gol como los horarios los pone la Liga de Fútbol Profesional Javier Tebas este fin de semana se estrena escenario claro hay que cambiar hábitos de entrenamiento y eso están haciendo los dos equipos el

Voz 0919 17:13 Mayo de Paco Jémez se estrena Paco en el banquillo rayista ha cambiado la hora de los entrenamientos durante toda la semana que hace Gonzalo Conejo buenas tardes

Voz 17 17:22 buenas tardes pues este ha sido el primer entrenamiento de la semana de aclimatación para el partido del domingo ante el Betis que será como dices a las dos mañana y pasado también será ahora en esta ocasión fue en el estadio de Vallecas y el entrenamiento un partido ante el B jugaron dos onces diferentes en cada parte las ausencias fueron a vincula que está con su selección y amar que lleva dos días con molestias

Voz 13 17:42 el Betis de Setién jugando por primera vez a las dos de la tarde cambia también sus rutinas ante Ortega qué tal Gallego muy buena si la cambia mañana programado Quique Setién entrenamiento a la una el partido

Voz 0298 17:54 pues hala dos el domingo correcto pero la hora se cambia

Voz 13 17:57 sábado el cántabro elige la hora solar del domingo así que mañana entrenamiento a la una del mediodía tiene a todos los internacionales ya por aquí salvo guardado Yuri Francis todo disponibles para Vallecas

Voz 3 18:08 pagos del Baloncesto Euroliga penúltima jornada de la primera fase se están jugando dos partidos cómo está el Real Madrid en Grecia con el Panathinaikos

Voz 1509 18:16 ha recortado diferencias el equipo de Pablo Laso pero sigue por muchos puntos de dice concreto queda menos de treinta segundos para llegar al descanso Panathinaikos cuarenta y cinco Real Madrid treinta y tres yo en Israel están jugando el gran

Voz 0919 18:30 en Canaria ante el Maccabi en el segundo cuarto XXXVII Maccabi veintiuno Gran Canaria ya sabéis que los canarios no tienen opciones de clasificación a las nueve en el Palau el Barça ante el Buducnost jugándose la cinta plaza que es importante para el Barça porque ni siquiera sexto jugaría con el Real Madrid y lo quieren evitar once minutos para las nueve esto es hora25 deportes en la SER

Voz 18 18:56 la casa no sé que tenga ese algo que tres indignas

Voz 1 19:56 Hora veinticinco Deportes

Voz 12 20:00 Jesús Gallego silencia

Voz 13 20:04 mismo

Voz 0919 20:45 el polideportivo abrimos con ciclismo cuarta etapa de la Vuelta a Cataluña que está realmente interesante en esta Vuelta a Cataluña se está viendo que los colombianos este año vienen tremendos Miguel Ángel López ha ganado la etapa con final en alto además ha atacado a falta de nueve kilómetros que estamos acostumbrados los últimos años en el ciclismo a que lo grande favorito se reserven queda a apenas un kilómetro para lanzar un ataque bueno por Miguel Ángel López atacado a nueve kilómetros ha ganado la etapa es el nuevo líder y ojito Borja Cuadrado como viene el pelotón colombiano este año buenas tardes

Voz 0298 21:20 no qué tal Gallego muy buenas es una barbaridad lo que ha hecho Superman López como decías tú no es habitual pero además lo que no es habitual es que el que es valiente al final consiga el premio Superman López ha ganado es verdad que ha soltado a última hora Soler a una de las jóvenes promesas del ciclismo español pero ha estado muy fuertes se coloca como líder de la general con catorce segundos sobraban Jake y como dices luego colombianos Egan Bernal tercero a diecisiete cuarto Nairo Quintana a veinticinco tienen a un sprinter que ese Fernando Gaviria que es de los mejores del mundo más corredores colombianos como Rigoberto Urán que ha sido podio en el en el Tour de Francia en fin que tenemos una generación espectacular de de colombianos y ahora Superman López a tres etapas del final es el gran favorito para conseguir la victoria aunque eso sí hoy Gaye hay que destacar también en Italia hay que hablar también del ciclismo español Mikel Landa quinto día de competición venían muy tocado por las lesiones que sufrió en la calle

Voz 0919 22:08 una caída en el Tour de Francia del año pasado bueno pues como así

Voz 0298 22:10 Nos ha ganado hoy en la tercera etapa de la Semana Coppi Bartali está preparándose para el Giro de Italia que arranca el próximo once de mayo y con esta victoria del yo que Nos ilusiona para que llegue a la línea de salida con esperanzas de que podamos conseguir una vitoriano

Voz 13 22:23 ojalá ojalá pero cuidado al turco los colombianos eh

Voz 0919 22:28 la apretarle gracias Borja vamos a hablar de tenis Master mil de Miami ayer a estas horas os contábamos que Roberto Bautista que había eliminado a Djokovic se enfrentaba iba a salir a la pista para jugar ante Isner el norteamericano por meterse en la semifinal de ese Master mil no pudo ser Miguel Ángel Zubiarrain porque si ya lo decíamos ayer

Voz 22 22:49 Nos hace veinticinco y se claro hizo veinticuatro y cuatro seis veinticuatro y se de a pesar de todo el segundo se lo pudo muy bien Gadafi Bautista tuvo bola de set con seis cinco y luego empezó ahí Bret se puso tres a cero pero no no fue capaz de aguantar y claro cuando estás en ventaja y te hacen dos seis es debidos es muy complicado así que jugó un buen partido Juanjo a un buen torneo está jugando bien y por lo tanto bueno pues felicitarle y decirle que entre el freno que éstos tenían sino una vengo de bombardeos así que hoy está lloviendo en Miami acababa de empezar el partido contra David Martí si está todo parado luego jugarán Federer Anderson Un cuarto de final la chica semifinales y hay dos cuartos de final masculinos pero bueno esto es lo que hay si el tiempo no lo impide

Voz 3 23:42 el gran favorito a partir de ahora evidentemente Roger Federer gracias Miguel Ángel volver

Voz 0919 23:46 hemos al baloncesto ha llegado al descanso el partido del Real Madrid en Grecia Marta

Voz 1509 23:52 al descanso en el o acá con el Real Madrid perdiendo de doce puntos recordamos que los de Pablo Laso no se juegan apenas nada en este partido los Griego sí que están luchando por meterse en los puestos de play off el Real Madrid ya tiene asegurado el tercer puesto doce puntos abajo el equipo de Pablo Laso once puntos de Tabares el máximo anotador cuarenta y cinco Panathinaikos Real Madrid treinta y tres

Voz 0919 24:12 el Gran Canaria sin opciones está jugando en Israel pierde por dieciocho Maccabi cuarenta y ocho Gran Canaria treinta el partido más interesante del día se juega dentro de nada en el Palau Barça burle no

Voz 3 24:23 Xavi Saisó el Barça quiere ganar ser quinto evitar al Real Madrid

Voz 23 24:27 efectivamente esta es la clave del partido de hoy o de la última jornada al Barça a las dos tiene que ganar al menos un partido porque sino le amenazan esta quinta posición vamos a ver si es hoy es el penúltimo clasificado el pudor nos aunque hay que recordar que el Barça que sus perdió en la primera vuelta en la cancha del unos jugador de Stahl cortado Kevin Seraphin que sigue con problemas en la rodilla vuelve Adam Hanga floja entrada

Voz 0919 24:53 pero el Palau empieza en cuatro minutos y medio Yves mañana juega Baskonia o partido importantísimo para meterse entre los ocho primeros y estar en la siguiente fase recibe al Anadolu en Vitoria como están el día antes como para el partido Kevin Fernández hola hola

Voz 1264 25:09 llego con la moral muy alta porque tres meses después recuperan a su capitán toco Shengelia que reaparece después de su grave lesión de rodilla mañana estará disponible y escucha el está con unas ganas terribles

Voz 24 25:19 yo quiero ayudar al equipo en la cárcel que en el camino que va no quiero meterme en ese camino o a estar ahí

Voz 1264 25:29 los así el Baskonia gana mañana y no lo hacen Armani Milán Olympiacos el Baskonia estará ya matemáticamente en el playoff enfrente el Anadolu Efes te viejos conocidos como hicieron historia aquí el conjunto turco no se juegan nada deportivamente el partido de mañana a las ocho y media

Voz 13 25:44 en el Buesa Arena en la NBA Héctor González

Voz 0919 25:46 qué destacamos de las últimas horas pues sólo jugó

Voz 25 25:49 con española anoche que fue Ricky Rubio ganaron los Utah Jazz ante unos Lakers Enebro sin Le Bron con diez puntos ocho

Voz 15 25:55 instancias cinco rebotes del base

Voz 25 25:57 español el protagonista de la noche Davy Booker cincuenta puntos en la derrota de Phoenix venía hacer Booker cincuenta y nueve su último partido con los sans noticia que hemos conocido esta tarde el partido europeo de la fase regular del año que viene en la NBA no se jugará en Londres sino en París

Voz 0919 26:11 a ver cuando llegan a España con ese partido y en Fórmula Uno la escudería Mclaren ha confirmado que Fernando Alonso probará el coche la próxima semana en Bahrein era esperado puede haber sorpresas Manu Franco buenas tardes

Voz 26 26:26 hola buenas tardes pues como tú sabes osea vuelta a probar el Toyota del Dakar para las queremos a ver si están en el próximo año pero vuelve a la Fórmula uno porque martes y miércoles el bazar en claro ayudando a Carlos añorando Norris a desarrollar el coche es algo que que esperamos de alguna manera aunque no está confirmado oficio achique Alonso

Voz 2 26:48 la Fórmula uno también aquí lo contaremos gracias al Manuel la semana cerramos con el nuevo disco de La Casa Azul este tema podría ser peor pensando podría ser peor

Voz 3 27:13 Hora Veinticinco con Ángels Barceló a las once y media El Larguero nosotros volvemos mañana ocho y media

Voz 2 27:18 un saludo de Gallego gracias por escuchar

Voz 3 27:20 adiós

Voz 2 27:23 Itu el gato antes de tener loca