Voz 0194 00:28 hay veces que parece que la clase política se ponen de acuerdo empiezan todos a utilizar los mismos términos para calificarse unos a otros de uno de esos términos hablamos

Voz 1880 00:38 si hoy hemos elegido una palabra que ayer Inés Arrimadas utilizaba en un par de ocasiones en la misma frase es chulería

Voz 1490 00:45 ya que la cosa es muy seria e que la cosas muy serio para las excusas y la chulería del Partido Popular el señor Pablo Casado la cosa es muy seria ya además ya está bien que el Partido Popular se toman a la ligera a broma chulería una oferta clara sensata nítida innecesaria para España que es la que ha hecho el señor Albert Rivera

Voz 1880 01:05 Arrimadas está harta ya está bien dice no soporta la chulería de casado pero desde el PP tampoco soportan otras José María Aznar

Voz 3 01:12 y que ponga fin al desafío a la insurgencia ya la chulería de esa pandilla de incompetentes de los que gobiernan hoy

Voz 1880 01:26 decir nada de eso si te parece lo dejamos a Isaías suya la Unidad de vigilancia ese insulten Thiago Noone que dice Aznar pero bueno el caso es que Aznar hablaba de chulería esta mañana en Valencia lo acabamos de escuchar pero hablaba de chulería con chulería que eso es

Voz 0194 01:39 es más Serres chulo chulería no falta lo están viendo lo están oyendo en la clase política pero vamos al diccionario para ver qué dice

Voz 1880 01:46 la mente pues mira la chulería es cierto aire o gracia en las palabras su ademanes jactancia o arrogancia dicho o hecho jactancia eso como sinónimos fanfarrón hería jactancia bravucón hería alarde Viza ría bravura arrogancia el chulo es el que habla con chulería luego iremos a la quinta acepción de chulo pero luego nunca primero Ximo logia es un préstamo del italiano del siglo XVII de chulo niño acortamiento de otra palabra que es fan chulo diminutivo de fan Te tomado del latín Infants infantil o sea que originariamente era el chico niño en general vamos a inaugurar Angels a los chulos musicales de la cara B con los inhumanos

Voz 0194 02:41 Pedro Martínez gerente de la Asociación de Comunicación Política Nos ayuda muchas veces a entender ciertos comportamientos Pedro muy buenas noches para noche habría que hacer una pregunta doble para empezar

Voz 4 02:51 por qué los políticos o porque estos políticos tienen tal chulería porque a la vez insultan llamándose chulos los unos a los otros bueno seguramente forma parte del de la condición humana los políticos sean político o no lo sean son también de esta especie lo que sí es probable que tengan más facilidad de detectarse par de detectarse unos a otros cuando uno tiene esas cualidades es un exceso de confianza diría eso es una debilidad

Voz 5 03:20 fíjate en la chulería podemos encontrar precisamente eso o me estoy pasando de confianza en mí mismo o probablemente tenga su el tono claro tenga que subir el tono para tapar una serie de inseguridad es que probablemente tenga

Voz 0194 03:37 y luego hay cierta cierta voluntariedad de hablar como habla la gente luego volveremos a escuchar escuchando ayer Aznar sólo faltaba que dijera te espero en la en la calle si hay ahí esa voluntariedad decir voy a hablar como habla la gente para que me entiendas

Voz 5 03:50 yo creo que en realidad lo que pasa por ejemplo en el en el caso de las nada es que hay muchas veces que los políticos se vienen arriba en el se olvidan de que hay una doble audiencia de que tienen no solamente a la gente que está delante sino la gente que les escucha o que el jueves luego en el informativo ir pierden de vista que él escenarios ya no es solamente el grupo con el que puede que estén

Voz 4 04:12 muy a que puede que esté muy en confianza sino también gente que va a haber ese corte de una manera completamente contextualizada es decir ciertos comportamientos o ciertas actitudes au ciertas palabras pueden enardecer a lo mejor al público que te está escuchando pero te pueden ser contraproducentes totalmente totalmente de hecho el el votante

Voz 5 04:30 no yo creo que si preguntamos aquí hacemos un sondeo rápido poco representativo pero va a preferir siempre un político que tenga una cualidad después de honestidad de humildad y tal a un político o un representante que sea más bien chulesco

Voz 0194 04:46 ya hay límite entre la chulería y la mala educación I

Voz 5 04:49 sí una falta de decoro digámoslo así porque uno puede tener una persona educada de tener una salida de de del contexto IU y ahí es donde vamos a encontrar pues esa falta de de decoro de saber ajustarse bien como se suele decir en retórica el el auditorio el audio

Voz 4 05:08 que a la que te está dirigiendo también se puede ser chulo con el gesto no sólo con la palabra muchísimo muchísimo dejen de hecho hay gestos que son muchísimo más ofensivo que cualquier para vamos a hacer una cosa vamos a escuchar a unos cuantos chulos

Voz 1880 05:20 eh bueno o que los califique lo que los califique vale a ver yo creo que el ganador es este

Voz 1880 05:30 no sé si recordáis este momento el presidente de Estados Unidos es un periodista de la CNN le dice que debería dejar de trabajar allí en noviembre del año pasado

Voz 5 05:45 de hecho es uno de los ejemplos de lo que hablan justo antes no solamente Trump quiere con la palabra sino que el gesto que tiene de tú que me vas a venir a contar a mí aquí y ahora quiere es un periodo histórico entre sí

Voz 0194 05:56 ya he hecho leería mezclado con arrogancia como hombre potencia es más tú lo tienes arrogante quiénes prepotente y pueden

Voz 5 06:02 incluso que que haya a en la que no yo creo que Trump no pero que la persona puede que lo haga de manera consciente pero al final hay hay gente que te traslada esa sensación de distancia de arrogancia de tal y luego te pones hablar con ella y es un amor pero en este caso yo creo que no pero pero sí que es verdad que entrar lo veo muy claramente como cuando se cuando habla cuando tramitadas

Voz 4 06:24 eso eso puede habla de periodista

Voz 5 06:26 habla de determinados rivales de adversario utiliza una gestualidad facial que denota una bueno un desprecio

Voz 1880 06:33 absoluto chulos de España pues yo perdonadme lo dirá ahora mismo también Pedro pero yo me quedo con Aznar eso es como esos letreros

Voz 7 06:40 que uno ve cuando pasa ahora por las autopistas y le dicen No podemos conducir por ti y yo siempre pienso y quién te ha dicho a ti que quiero que conduzcas por mí

Voz 5 06:59 me voy a meter en el berenjenal pero sí diría que tiene primera regularidad porque si os fijáis cada vez que sale nos deja el titular Fantástico de hecho salió de puede no sé cuánto tiempo dijo que nadie se lo dije mirando

Voz 0194 07:14 y es además es decirlo y el tono en el en el que lo dice

Voz 1880 07:19 yo creo que otros obra de hete de derecha sería Trillo

Voz 5 07:28 Jack y fíjate rompería una lanza en favor de Trillo que lo que contó halal comienza que yo era una un prócer una votación de un procedimiento en el Congreso y empezaba a leer el nombre el procedimiento completo y al final pobre yo creo que al revés lo que quiso decir Madre de la

Voz 4 07:44 eso sí que Elio que líos yo Elías que Helios lo que estamos aquí

Voz 1880 07:48 eres ahora no sé yo me quedaría con las madrileñas igual porque las conozco más pero en este caso tampoco se sigan haría Cristina Cifuentes lo Esperanza Aguirre

Voz 0589 07:55 no quiero que la gente piense que me escondo no tengo nada de qué esconderme otra cosa es que haya dejado la política justamente he dimitido no porque nadie haya insinuado jamás que no lo ha hecho que yo me lleva un duro de los cientos de miles de euros que manejaban desde que era concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento ministra de Educación

Voz 0194 08:15 este hecho tu usara decidido me quedaría con las madrileñas antes en el Boletín Ester Bazán dice yo no sabré pronunciarlo porque no soy madrileña o no lo diré con la chulería que lo dicen que vamos a hablar de eso que se van a bueno a lo mejor se enfadan porque tenemos que pensar que son más chulos que el resto Pedro la chulería no tiene color no no es de derechas ni de izquierdas la chulería como decíamos al principio es algo

Voz 5 08:38 inherente al ser humano y van a encontrar gente de izquierda a derecha tremendamente chulas ya hay gente que dé igual de izquierda ni de derecha que tremendamente normal conciliadora Hay asesinato en en en Irak como o no

Voz 9 08:52 tengo sólo cinco minutos para decirle un montón de

Voz 1880 08:54 esos pero sobre todo tengo un montón de gente

Voz 9 08:57 diga

Voz 1880 08:58 así que intentar es Express Lucien o mirad no sé si os acordáis de de todo el niño del chalé del año pasado

Voz 4 09:04 si los militantes que me eligieron para ser secretario general consideran que esa decisión ha sido incoherente y que yo he dicho una cosa que después me he cumplido les doy la oportunidad de que me echen el mismo lunes

Voz 5 09:16 fijaos aquí pasa una cosa muy interesante ya hemos mencionado la palabra hemos mencionado la gestualidad y fijado un tercer componente muy importante el tono sea hay hay maneras de de de comunicar cosas que es como cuando le dice al perro me das una orden en realidad lo está haciendo solamente a través del tono porque estás utilizando una palabra que obviamente el perro Nautile no no no comprende pero son dos casos muy ilustrativo de que no solamente es lo que están diciendo sin el como lo están diciendo con que con el desprecio con la solería

Voz 1880 09:58 este es el Tigre de Gales Tom Jones con esa chulería en el escenario además con este nuevo año suena la canción del año sesenta y cinco por la que se le empezó a conocer

Voz 2 10:08 somos chulos los políticos de ahora

Voz 0194 10:11 o que Aznar es de los de antes claro y es el que tiene primera regularidad como él no saber en todo en todas las pocas porque yo creo que su

Voz 11 10:21 lo eh Alfonso Guerra era a principios de los ochenta eran más chulo que un ocho que se decía no corderos de descamisado y la regadera y todo aquello yo creo que todos los partidos además tienen aún chulo

Voz 12 10:39 al que hace de malo al que hace de de de

Voz 0194 10:42 al que ponen de sparring para que todo el mundo les el problema es cuando líder es un chulo claro entonces ya veremos pero tiene que ser el tono de un líder político este no

Voz 0860 10:52 no yo creo que no en de todas formas yo creo que chulería una palabra tan bonita en mi opinión que no es así que hable a los políticos que no se apropien de lo político no se merecen ser chulo ni utilizar esa palabra como chulería yo creo que para ser chulo y para la chulería que tener arte gracias y los políticos la tiene por ejemplo un chulo y chulería era meter los goles de Beteta metía Sócrates chulo por el perdón de un chulo yo de los políticos de verdad no les concedo ninguno el mérito de ser chulo ni de Eto'o casos son bravucón eh retadora pendenciero parece que están ayer me recordaba el señor el señor Aznar a duelo en Opel Corral que la rodea

Voz 4 11:40 política no tiene usted que esa sea la mano al cinto Alaska Chavela pistolas no me interesa no yo creo que los los desde ahora no son chulos porque son inseguros esconde inseguridad no el chulo chulo

Voz 13 11:51 a al que hable a Aroca que es el que cae bien al que está justificado es el que tiene algo de auto paródico no el chulo de barrio nuevas nunca te lo diría pero en el fondo está representando un cierto papel no la chulería es un problema yo creo cuando es un síntoma de creerse invulnerable o de querer parecer invulnerable no cuando parece que que que no te vas a equivocar nunca y que no necesita a nadie eso es un problema de que el chulo chulo

Voz 1880 12:13 suele suele terminar sólo porque si no necesitas acabas solo

Voz 2 12:35 es la famosa hablaría suena gozaría Sara Montiel rauda verdad

Voz 0194 12:40 tendremos escrutados Esperanza Aguirre ahí algunos fragmentos de intervenciones de Esperanza Aguirre que no son palabras retadora pero que en cambio el tono y además es que era un tono muy parecido a éste al tono de Saramago

Voz 1880 12:53 bien decía antes Carmen lo de más chulo que un ocho bueno pues es una expresión madrileña resulta que aquí en Madrid los chulapos los que van vestidos con el traje típico cogían la línea ocho del tranvía para bajar a la a la pradera de San Isidro o las fiestas del patrón nos iban vestidos de chulapos y de ahí vienen no los chulos los chulapos que bajaban a las pista

Voz 0194 13:13 sí es verdad que los madrileños tenéis fama de chulo me primero

Voz 1880 13:16 yo soy abulense muy como Suárez Illana

Voz 2 13:23 bueno se lo lo lo lo por él se fue muy pronto fue muy bueno antes hablábamos de la quinta acepción del diccionario de la RAE de la palabra

Voz 1880 13:36 si lo dice persona de las clases populares de Madrid que afecta en el traje y en el modo de conducirse dos en las zarzuelas de finales del XIX de principios del XX todavía no eran chulapos sino chulos los que llevaban el traje típico pero poco a poco se fue dejando esa palabra tras para que no se confundían los dos términos los unos con los otros así que ahora nada de chulos ahora los madrileños van vestidos de chulapos y a todo esto con perdón para chulo que animaba a repetir esta semana en la cara B Loquillo que nació en Barcelona

Voz 0194 14:19 el Barça que en Barcelona la chulería va por barrios y él es un barrio de chulos así se

Voz 2 14:27 el tuyo tu barrio no era de hecho

Voz 0194 14:32 símbolos del cine no sé si por donde habrá vetado Tom Waits y claro pues

Voz 15 14:37 John Wayne mil novecientos treinta y nueve la diligencia con que ustedes el famoso Ringo que mis amigos me llaman rico que lo poco que tenía cuando era niño Mi nombre es Henry me parece que conocía tu familia Henry

Voz 1880 14:53 antes hablábamos de los gestos pero aquí habría que sumar también

Voz 16 14:57 la forma de andar de John Wayne que tampoco estaba nada mal

Voz 1880 15:00 los chulos de cines que hay hay muchísimos de ese estilo no

Voz 16 15:03 lo en Innsbruck o Marlon Brando o

Voz 1880 15:06 Humphrey Bogart en España también tenemos nuestros chiringuitos acordados por ejemplo de Javier Bardem en Jamón jamón

Voz 17 15:20 Juan José Millás

Voz 1880 15:26 yo no sé si coincidiremos conmigo yo creo que Aroca sino entre todos los títulos pero esa chulería bonita en los títulos de la música en mejores Elvis no y su movimiento de cadera

Voz 0194 15:52 bueno puedo tomar un Brando de las FAS también ha habido mujeres chulas en el cine sí la verdad es que esta esta sí está pensando pues cara como en esta cabeza mía no me sale el nombre de la compañera de Humphrey Bogart en las películas Lauren Lauren Lauren Lauren Bacall era una Jane Fonda también ha hecho papeletas nulas y si hay mujeres chulas tan ella era hoy con los chicos de pelvis pero hay personajes más actores que son la personificación de la H

Voz 1880 16:19 sí personajes como por ejemplo James Bond el que sea cualquiera de los actores que ha hecho de Jenson es el mito por excelencia

Voz 2 16:25 Martini con volcán mezclado no agitado

Voz 16 16:37 vamos a quedarnos con personajes de un par de series también por ejemplo el protagonista de Breaking Bad Walter White au su pseudónimo como narcotraficante que es Heisenberg vamos a escuchar la escena en la que conocedor del miedo que provoca su nombre pide esto a los narcos rivales dímelo

Voz 19 16:56 y un pico ni idea de eres si la tienes soy el cocinero soy el hombre que mató a Bush Frings que chorrada el cártel mató a Free estas

Voz 16 17:08 Nos vamos con el último también otra serie el doctor House se les encanta donada vez pero me he traído al actor no al personaje y bueno no el actor sino al músico cantando y tocando el piano Hugh Laurie

Voz 1880 17:37 de la literatura que has traído pues se ha traído dos nombres que son Pérez Reverte Sánchez Dragó aquí podríamos entrar en el eterno debate de separará la autoría la obra pero no se años si te parece lo vamos a dejar para eso para que no nos da tiempo pero bueno antes de irnos sí que quería hablar de el primer disco de una productora que se llama dieciocho chulos justo este año cumple veinte años y allí en esa productora estaban el Gran Wyoming Pablo Carbonell Faemino cansado Javier Krahe Pepín Tre bueno pues ese primer disco que editaron fue el octavo de Javier Krahe que se titulaba dolor de garganta

Voz 20 18:09 es ardía dos acostumbre de algunas mujeres gracias a mí me ponen las mece

Voz 1880 18:36 con nos vamos nos vamos con la mejor de las chulería es Gloria Gaynor soy lo que soy

Voz 16 18:43 yo soy mi propia creación especial así que ven a echar un vistazo dame la patada o la ovación es en mi mundo en el que quiero tener un poco de orgullo mi mundo no es un lugar en el que me tenga que esconder además de su bloque estima

Voz 1880 19:13 totalmente canción realmente es de Jerry Herman de mil novecientos ochenta y tres pero ese mismo año la grabó Gloria Gaynor y es cuando se popularizó ir realmente es una canción icónica para el colectivo LGTB preso de soy lo que soy tan feliz que estoy más tú la tuya