ENRIQUE GARCÍA / GANADORES PREMIO HIPERIÓN DE POESÍA

en un momento en el que yo lo escribí que era un momento en el que bueno acaba de terminar despidamos incorporar al mercado laboral yo tenía la sensación de estar en la vida me han contado esto en la vida que yo quería en un fracaso a la hora de la escritura lo estoy pensando a la familia como un contrato social que me impone lo que tiene que hacer y que esperar algo de TIM y genera mayor ansiedad porque no fue cumplirlo

curiosamente Jesús Munárriz cuando me llamó para decirme que había ganado hace mucho que era que una revisión muy de ahora muy débil de los jóvenes de muchos temas que no eran nuevos

Voz 4

01:20

especie de iluminación el entrañable no de las entrañas sobre quiénes somos nosotros no en el efecto que tiene en nosotros la familia y el el territorio en territorio como como lugar de los afectos no y la propia tierra en este caso pues Castilla y León Castilla a la tierra que nos que nos conforma la belleza de Castilla que no siempre es novias