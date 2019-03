Voz 1150

00:05

vox lo estás solo Italia acaba de aprobar una ley de autodefensa que considera legal el uso de armas para repeler un robo sólo el Partido Demócrata votó en contra es decir el Movimiento cinco Estrellas antaño partido antisistema sí ha entrado en la ignominia la fronda reaccionaria sigue avanzando en Europa y este es el problema no por los de Abascal y sus extravagancias precisó los tendrían poco recorrido pero sí la extrema derecha europea sigue ascendiendo su lenguaje y sus propuestas por el continente y cada vez son más los que se pliegan a su discurso como ha ocurrido con la derecha española la amenaza es seria Weimar no supo aplicar medidas profilácticas que hiciesen frente al auge del fascismo será capaz Madrid de aprender la lección se pregunta el historiador Jesús casquete en plena campaña electoral el tema del momento es la invitación del presidente mexicano López Obrador al Rey de España para que pidan disculpas por el proceso colonizador así anda el de despistadas y entretenida Services mientras en España suenan tambores patrióticos respuestas y risotadas las reflexiones más sensatas han venido de América si el ex presidente colombiano Juan Manuel Santos ha acertado al etiquetar la proclama de López Obrador como expresión del populismo folclórico ha sido escritor argentino Martín Caparrós quién ha ido al fondo del problema creo que toda esta cuestión forma parte de una ambigüedad básica de muchos de nosotros sentirse y declararse latinoamericanos y apoyar causas aborígenes pero hablando en español la lengua de los colonizadores nuestros ancestros demasiado profundo para que tenga eco en el debate político con treinta y cinco por ciento de independentistas habría que buscarle una solución esta obviedad ha dicho Miquel Iceta la derecha se ha echado encima el PSOE asustado y ha dado un paso atrás mal asunto cuando en política no se puede decir siquiera aquello que es evidente para tranquilidad de Iceta el Financial Times que no tienen nada el independentista ni revolucionario pero sí tiene tradición democrática ya escribió en un editorial después de las elecciones catalanas del dos mil quince algo muy parecido a lo que ha dicho el secretario general del PSC