Manu Carreño: "A ver a cuántos jugadores puede traer el Madrid, no por lo que cuestan sino por las fichas"

yo sigo pensando que el Madrid tiene un problema muy gordo mudos que no es la pasta que tengan que la tiene para fichar sino la pasta que hay que tener luego para pagar las fichas de las estrellas mundiales y europeas IS sí es un problema gordo que tiene en Madrid Barça no digo el Madrid sólo Madrid Barça exactamente igual y Atlético porque es que vendía Si quieres a Griezmann le tienes que soltar veinte kilos uno detrás de otro en fila india no se te va ir esos pues tener uno y cuando lo tienes siete desequilibra la plantilla el presupuesto

es decir más como inflado en claro lo que acaba decir Mario el que más cobra es Ramos con doce doce doce los cobran en la Premier tal tu llamas ahora Hurricane hice saltó de era trescientos porque hay el Madrid los puede con los puede pagar ahora luego tienes que decirle a Cain cuánto gana en el Tottenham y cuánto le vas a dar aquí y ahí es donde está el proteína insuperable pagarlo no siempre es un problema de incendio que al que venga después de que te va a decir si aquellas pagado veinticinco a mí me lo vas a pagar veintiséis con cuánto el Barça pagará en va P de sueldo cuanto las ya no te digo la barbaridad que supone compraran animar compraran papel sino la pasta que le tienes que poner en un contrato de cinco años o seis como poco de cuatro a esta gente es que es una burrada ese es el problema que tiene el Madrid por eso hay que estar pendiente de Vinicius de Rodrigo de no sé quién de Brahim porque fichar a estos tíos hoy en día es que lo que dice Álvaro Benito Romero es una burrada y ese es el problema en Madrid y habrá cuántos puede traer habrá con después de caer no por lo que cuesta sino por las fichas que hay que ponerles