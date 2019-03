Doctor Ripoll: "¿Si Messi se operase de pubalgia? Tres meses, tres y medio de recuperación"

no sé porque además muy bien hecho concedidos muy bien empleados porque nos acercamos al tramo definitivo que la intención cuando se establece que ella una pubalgia veces huesos establece lesiones irreversibles que no en el caso benéfico hablado en términos generales pudiera llevar al quirófano

Voz 1

02:12

no sé hay una opción conservadora siempre pero no olvidemos que futbolistas de la talla Xabi Alonso por ejemplo pues han tenido que pasar por el quirófano por este motivo eh estamos hablando de voz y como estás muy informal y es y es el propio futbolista el que lo pide está lesiones que lo pido el doctor mire yo es que no puedo más con este honor y entonces pues se hace una operación que por cierto no estaba sencilla lleva sus buenos tres también meses tres meses de recuperación