El día que Irlanda dio un disgusto a todos los fumadores

Voz 1

00:00

haciendo la sección de hoy la verdad es que por una parte me parece que tuviese lugar ayer mismo por la otra parece como si hablara de historia antigua porque hoy vamos a recordar el mal rato que pasó en dos mil cuatro una parte considerable de la población de Irlanda concretamente la parte fumadora de Irlanda la noche del veintiocho de marzo los pubs estaban llenos de Cenicero y humo pero al día siguiente ni una cosa ni la otra a partir de veintinueve de marzo los fumadores tenían que salir fuera con su vicio para gran alegría evidentemente de los no fumadores que llevaban años aguantando sus humos cuando Irlanda se convirtió en el primer país del mundo en prohibir el tabaco incluso en los locales de ocio los fumadores del resto del planeta Nos quedamos pues un poco horrorizados con la terrible sospecha de que pronto llegaría nuestro turno en España como supongo que recordaréis primero tuvimos esa ley como de transición que perdió que permitía fumar en ciertos locales que duró de enero de dos mil seis hasta dos mil once cuando ya quedó prohibido fumar en todos los locales públicos y la verdad es que visto desde la perspectiva actual parece una barbaridad que se considerara lo más normal del mundo fumar en bares oficinas discotecas y eso también te da cierta esperanza porque demuestra que somos capaces de dejar nuestros nuestros vicios ancestrales porque demuestra que somos capaces de dejar de lado vicios ancestrales en relativamente poco tiempo