Álvaro Benito: "El Real Madrid necesita fichar gol, no le faltan futbolistas de creación"

Voz 0458 00:00 a mí lo que no me sale Álvaro bueno a todos eh

Voz 1 00:04 en torno a quién quiere construir su su nuevo proyecto

Voz 0458 00:08 el Real Madrid lo ha construido en torno a Cristiano durante una década no le ha salido mal el Barça ha construido en torno a Messi no le ha ido mal ahora el PS intenta construirlo en torno a Aimar pero sabiendo que cada verano estás no se me va me va

Voz 1 00:20 pero en torno a quién debe construir el Madrid su proyecto o no hace falta que sea una figura

Voz 2 00:27 bueno lo primero que creo que jugadores como cristiana ahí como Messi no hay ni ahí ni ni aparecerán seguramente los próximos veinte años no sé si aparecerá alguien con esta capacidad para para dominar el fútbol mundial durante tantas temporadas ya sin conseguir estos registros y además e influir tanto en que en que usted sus equipos respectivos cuántos títulos no porque prácticamente no han dejado que nadie más gane Champions no

Voz 0458 00:54 repartido repartido las Champions esto

Voz 2 00:57 los últimos diez años sin las migajas para los demás para mí el presidente jugador importante que puede haber en el mercado es en el panorama no en el mercado en el panorama es Neimar pero para mí está a unos cuantos escalones por debajo de estos pero unos cuantos os ahí es un grandísimo jugador lo que pasa que estos son

Voz 0458 01:16 hasta terrestres no está mediáticamente tan por debajo pero si está futbolísticamente por debajo no

Voz 2 01:21 sí sobre todo de lo que ya te digo que es que los registros y lo que lo que influye en el rendimiento global para ganar los títulos al final Neymar es un jugador con una calidad inmensa muy bonito de ver eh nos deja a todos los años detalles increíbles de de su capacidad pero pero su equipo no no progresa en la máxima competición no oí los otros dos ya ya en la tiene llena de de de ese tipo de trofeos

Voz 3 01:48 qué ha hecho ver que algún día que ver que te va muy muy bien en el Barça sí pero lleva tiene veintiocho años tiene veintiocho años aquí

Voz 0458 01:54 un juego muy era del Barça pero es verdad que en El Paso dicha París desde luego deportivamente ha sido bueno

Voz 2 02:00 el descaro pero en el Barça estaba con con Messi al lado por Inma rodeado y con mucho mejores jugadores pero a ver yo por juventud todos pensamos y tenemos un nombre en la cabeza que puede estar llamado a dominar el fútbol en los próximos años que es en a In Touch bien pienso que muy por debajo de Messi Cristiano de la influencia que pueda tener en en en un equipo en una en una entidad o en un club como la que han tenido estos dos que que sobre ellos tienes que construir el resto porque son tan tan superiores que no te queda otra cosa que que buscarles acomodo y que y que estén a gusto y que los que les acompañen pues

Voz 0458 02:37 pero sí que Ike y adaptar incluso todo ha

Voz 2 02:39 a a su rendimiento porque te hacen ganar en de aquí estamos para gana yo estoy la verdad pensamiento que es muy difícil que venga a este chico primero porque en por lo que decís todo lo que habéis hablado de de que el Madrid tiene muy de cara con el Paris Saint Germain yo creo que en este caso tendría que haber un movimiento de mucha disposición del propio jugador de cambiar de aires para que los clubes se sentarán a negociar y no lo veo no veo que cree que diga oye me quiere al Madrid si así que ponerse a negociar llegará a un acuerdo a un precio más o menos justo que nos convenga todos porque yo quiero jugar en el Real Madrid si no creo que sea el caso no ya a partir de ahí pues ya todo lo demás son jugadores importantes que yo creo que sí que no hay que hacer una revolución pero sí que hay que refrescar ciertos puestos y traer algún primer espada de deprimen de primera línea europea ya hay que acertar aquí sí que acertar mucho porque los precios desorbitados ahora mismo el mercado el fútbol está muy inflado y hay jugadores muchísimos jugadores que no valen el dinero que piden puede Yemen ha para mí una oportunidad buena mercados Hazard por porque por los años que le quedan de contrato que les puede extraer a un precio razonable un jugador bueno ya Pardilla ya no sabría decirte medidas que preguntar casos con Boga

Voz 0458 03:56 yo creo que hay que sale ha pasado el arroz ya pongo

Voz 2 03:59 yo yo nunca le he visto cocinando arroz a yo nunca nunca le he visto siendo determinante en la consecución de títulos salvo en este Mundial donde para mí ha rendido a al nivel que que nos vendían que podía rendir en su carrera y tengo un pensamiento con el que es que no sé en qué posición G

Voz 4 04:18 haga no sé no sé

Voz 2 04:20 pero yo sí es es jugar tácticamente es ordenado muy irregular y bueno con un gran potencial pero no no no yo no soy muy amigo de de de este tipo de jugadores la verdad dentro de que tengo una gran capacidad individual para jugar al fútbol pero no sé yo no por el precio que ya yo ya lo dije en su día cuando se rumoreaba antes de fichar por el durante que podía venir que a mí no me entraba por el ojo hoy ya es una realidad esto son gusto personal a cada uno Nos gustan un tipo de jugadores y uno esta manera de ver el fútbol

Voz 0458 04:54 no todas las características ha dicho de Pogba Álvaro Benito lo piensan en el club lo sabe bien dónde juega tiene mucho potencial creo que sólo justificaría el Madrid fichó Hussain tendría sólo que el Madrid fuera a por Pogba si Zidane se empeñan mucho pero me dijera al presidente apoyaba pero Sergio Ramos el no que es claro por eso digo sí ahora vuelve a la carga ciudad dices que me has dicho que yo voy a hacer el equipo quiera Pogba Sergio Ramos que el capitán y buque insignia la ausencia de Cristiano Ronaldo cobra doce millones de euros netos

Voz 5 05:23 eso es eso es ahora mismo el Luis el el

Voz 0458 05:26 baremo por el que hay que medir a los demás fichajes tras a uno que vaya a cobrar más tiene ser realmente muy bueno Álora si tuvieras que fichar a Neymar o en papel sólo uno de los dos coma doscientos si no sé cuantos millones fichar a uno de los dos

Voz 2 05:42 yo San para rendimiento inmediato o cómo usar con libertad absoluta libertad pero sin pero siempre sin condiciones por edad y por por inversión y por la inversión que hay que hacer que es una barbaridad en cualquiera de los dos me quedaría con en papel porque es un jugador que creo que todavía puede progresa y que tienes muchos años para amortizar lo pero sigo pensando que a día de hoy es un jugador más determinante al cien por cien Neymar os en en el presente ya un Neymar al cien por cien creo que que es a día de hoy mejor jugador que he tú Romero Beto

Voz 0239 06:18 bueno la verdad es que hace mucho tiempo que no les vamos hacia el año pasado desgraciadamente se lesionó en la ronda de cuartos de final este año ha vuelto a pasar lo mismo y últimamente más noticia por lo que hace fuera del fútbol que por lo que hace dentro del campo la firma el Paris Saint Germain pagándole una millonada para ser el buque insignia del equipo y resulta que el buque insignia del equipo es un chaval de dieciocho años creo que para ser un mega crack tu objetivo o tu prioridad fundamental en la vida tiene que ser el el fútbol es evidente que la cabeza Neymar no está sólo y exclusivamente en el fútbol

Voz 5 06:49 hay yo firmaría en papel

Voz 0239 06:51 que creo que por progresión Poor

Voz 0458 06:54 por lo que puede dar en un futuro porque ha demostrado

Voz 0239 06:56 a tener a corta edad ser capaz de

Voz 6 06:59 echarse a la espalda a la selección francesa y al París Saint Germain

Voz 0239 07:02 y me parece que que de Neymar ya hemos visto que de primer espada alegó que en el Barcelona jugó muy bien pero la segunda espada en el Paris Saint Germaine nunca ha sido primer espada aunque para ello el ex primer espada yo yo creo que que firmara

Voz 0458 07:16 en Madrid sin ninguna duda Neymar me parece que es un jugador completamente hecho y cuajado que sabe perfectamente lo que hace que aunque repito que ha sido un error irse a París a jugar al fútbol porque no se juega contra nadie hasta que juegan en la Champions y yo creo que hay que verle con la camiseta del Madrid es que si le ves con la camiseta del Madrid no en casi ningún caso es lo mismo jugar con otra camiseta que con esta yo creo que habría que darle la oportunidad de verle con la camiseta yo sin duda a animar a además tengo una duda técnica que seguramente a lo mejor algo que puede resolver si en papel que me parece buenísimo tendría dificultades ante sí el equipo que jugara en este caso sea imagínate el Real Madrid en un supuesto eh no tenga espacio por delante tengo ahora de contestarle que diera la de escualos lo perdono

Voz 8 12:04 Manu Carreño

Voz 23 12:12 a las doce y siete Canarias había preguntado ahora Benito

Voz 0458 12:17 hola Álvaro Benito no sé si porque tengo dudas de saber sin duda esa potencia física sino tiene metros por delante si sería igual de espectacular ahora

Voz 24 12:26 hombre son jugador que con espacios es demoledor casi imparable pero sí mercantil me parece un chico que juega muy bien al fútbol en cualquier circunstancia eso es lo que él

Voz 3 12:36 y uno da que tengo yo sí me el profesor Álvaro que en papel no va a venir porque no te lo venden vale fuera Neymar está en otra cosa que el cumpleaños estar otra cosa ya vende Vinicio está Vinicius es una realidad el larguero otro día que es una realidad va a venir Rodrigo Neymar tampoco parece que a la gente ya les llene tanto Rojo como hace un par de años ya hay un futbolista que el Madrid no quiere fichar porque negociar con el Tottenham es una locura yo le pregunto por Hurricane que yo creo que es el único futbolista que te puede firmar treinta y cinco goles al año el Madrid no ha preguntado por Kane no hay Caine por el dinero por Levi por lo que tú quieras para esto sería un futbolista que podría marcar no sé si una época pero sí como decía Manu ser el hombre que lidere el siguiente proyecto