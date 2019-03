pues algo así o una jugada por la banda que la central de hecho hace y hay dos pero la verdad es que gracias al equipo también que me ayuda en nada muy contento por la victoria del equipo ingerir así que ahora no queda otro partido para ronda élite

pues queda el domingo contra Ucrania hay ahí podéis cerrar ya el pasea al Europeo de Irlanda no si oye lo que muchos seguramente no sepan es que Pablo Moreno que en septiembre cumplirá diecisiete años está entrenando con un equipo de pronto en mayo a mayo perdóname hombres hay gente que te quería hacer yo un poco más viejo de lo que eres perdóname diecisiete años en el tres de mayo lo que muchos no saben es que este Pablo Moreno está entrenando a diario con con la Juventus eso cómo lo llevas

te da consejos si me me dice que hay

qué suerte no qué casualidad y qué suerte no tener porque tú saliste de un barrio de de un equipo de Granada no de ahí luego te fuiste a La masía en la cantera del Barça pero pero tu ídolo siempre ha sido Cristiano y que ahora coincide con él la leche no