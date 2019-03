Reto de estilo, repaso al currículo y rendidos al arte

No hay resultados

Voz 1509 00:00 bueno entrado Brian Pérez en estudio que ha empezado a repartir papeles me he sentido un poco como como antes de un examen en la facultad

Voz 0159 00:06 para qué días buenos días para que sepamos de lo que estás hablando claro porque aquí que Benigni con documentación repartiendo papel es casi casi como un pero

Voz 1 00:17 hoy este viernes os traigo reto de estilo repaso al currículum in regresarán nuestros tendremos que no ir rendidos a Alarte

Voz 1509 00:26 vamos allá

Voz 2 00:31 bueno

Voz 1 00:31 para esta ERE hay que viajar hasta Argentina el reto de estilo reto de estilo hay que viajar hasta Argentina donde los Reyes Felipe y Letizia han tenido viaje de esta durante tres días ha empezado el viaje empezó un poquito accidentado y eso la escalerilla no llegaba al avión estuvieron los Reyes durante una hora en el aeropuerto hasta que descender del avión Borrell abajo no espera Borrell abajo porque ya había llegado a lleva Borrell en la verdad bueno una escalerilla que no llegaba al avión luego incluso se supo que el avión de los reyes había tocado o medio chocado con el avión a Macri Bono pero parece que todo sonoros

Voz 3 01:08 adiós pues entonces es lo mismo que que sufrimos yo creo que todos los mortales cuando viajamos en avión que muchas veces te tienen ahí no sabes por qué pero se tarda muchísimo

Voz 0159 01:14 yo creo que por primera seguro que ellos están más cómodo porque claro yo creo que por primera vez se sintieron un poco plebe vale entonces bueno la verdad que hasta ahí un poco accidentado pero al final todo

Voz 1 01:25 dado que el la el viaje de Estado a quedó reducido como siempre a un tema de moda que ha sido el duelo estilo entre la primera dama argentina Juliana Guada Il ha enviado entonces importantísimo de aquí bien el despliegue de papeles que estas fotos esos de estilismo estas fotos se las hemos pasado a Sergio Díez para que la suba el Twitter de de buena sale vale entonces esto son los estilismos que llevado la reina estos días y que ha comentado toda la prensa rosa en el duelo de estilo gótico tenemos una gama queda el reto para tenemos de todo pues la verdad es que dicen que ha habido semi batallitas no unas ganadas por ella

Voz 4 02:02 a unas ganadas por unas horas por la reina otros por Julianna

Voz 1 02:05 no pero bueno ha habido de todo hay que decir que varias revistas de la prensa rosa han hecho recuento ya han llegado a la conclusión de que la maleta de la Reina Letizia ascendía a catorce mil novecientos setenta y uno con ochenta y cinco

Voz 3 02:18 Javi también que el papel de la monarquía haya quedado en un repaso de vestidos de ellas ya ves eh

Voz 1 02:23 pero bueno la verdad que ha habido de todo desde Pedro del Hierro a a Carolinas Herreras Azahara osea que estés de Zara por ejemplo entonces pues bueno que la verdad ha habido de los estilo ir había un poco enfrentamiento porque en la visita del año pasado que ella con Macri y su esposa a Madrid pues decía que había ganado ella Julian no entonces un poco como que

Voz 1509 02:46 entonces la mía que

Voz 0159 02:48 cobrarse la revancha pero bueno

Voz 1 02:51 la verdad que parece que dejan las cosas la prensa rosa un poquito en tablas y dicen que el tema quedado de Amiri que te diría Moyà as una homilía también equivale a nadie ciudad de Amiri si ya está no hay bueno y además han ido con Sanyo con algún regalito con un maletín de piel el Rey Icon y con un poncho con un poncho de lana las reinas es falso entonces pues bueno en la vuelta parece que con escalerilla que ha llegado el avión esto no

Voz 1509 03:18 muy bien bueno reto de estilo que dejamos de entonces en tablas vamos con la segunda vamos con repaso el currículo

Voz 5 03:32 bueno de toda la vida no cuando

Voz 1 03:35 Nos ponemos a repasar el currículum actualizarlo tal es porque siempre tenemos un anhelo muchas veces pues de un futuro mejor un poco más de Mani nuestras vidas

Voz 0159 03:43 sí un anhelo económico bueno pues

Voz 1 03:45 nosotros yo y todos los oyentes tienen que estar atentos a repasar su currículum para una oferta ya ha saltado a la prensa rosa a más de una revista eh para ganar Manny maní del bueno vale os cuento esta oferta es en concreto de Matthew Le Express que es un multimillonario mundial de es tan solo veintiséis años poco tensión vale el caso es que Matthew tiene empresas de comercio electrónico y otros muchos negocios pero el mundo pero este es el principal si is siempre viaja pues a todo tren con todo lujo tal Ica está buscando está buscando un asistente vale Él mismo lo explicaba en un vídeo

Voz 6 04:22 hago Smolensk Matthews de no

Voz 1 04:25 decía que necesitaba personas que trabajen duro que sean divertidas espontáneas expertos en informar

Voz 0159 04:31 el campo estaba quedamos totalmente el perfil conocimientos en redes sociales es que soy un poco rebelde para estar detrás de Matthew y hacer traidor la además por lo de no no decía porque yo soy divertida por lo deban eh hay consideró que eso también por lo de

Voz 1 04:45 por lo de los conocimientos en las redes sociales la ambición el estar dispuesta a aprender esto es un poco como muy vuestro no he dicho oye igual se plantea nada bueno entonces que ese gana con esta oferta todos los gastos pagados desde luego durante los viajes cincuenta y dos mil dólares anuales que todo el mundo ha flipado absolutamente ojo que esto no es todo hay que sumar incentivos extras etcétera incesante

Voz 0159 05:07 dos extras bonos porque por ser más

Voz 1 05:09 simpática no pues por trabajos que no estén incluidos igual en lo que viene explica explicó

Voz 0159 05:17 pero eficaz eh

Voz 1 05:20 en el mismo contrato no entonces pues claro esto te puedes ir bastante más arriba pues bueno hay que decir que la prensa rosa ha asaltado esta oferta la prensa rosa española porque

Voz 3 05:28 no es habitual ya a mí me intriga la última R rendidos Alar

Voz 1 05:31 bueno rendidos a Alarte a que ha habido un poco de polémica vale porque os venga a hablar de una persona que parece que todo lo que toca lo convierte en oro y que además hasta o con mucha polémica estas semanas por qué se ha desvelado su supuesto casi no escuchamos al alcalde de Valladolid ni más ni menos hablar de los quinientos mil euros por concierto que le pedía Rosa

Voz 1509 05:51 lo comentábamos en lo de Torija este lunes en el programa del lunes y sí

Voz 1 05:56 pues parece que hay un poco de polémica que de la que se habla que ha podido aprovechar Rosalía porque antes de el cierre de esta semana ha sacado un nuevo Bosingwa vale

Voz 3 06:06 ha criticado vale bastante criticado

Voz 1 06:08 hay gente que lo ha amado ingente lo demás

Voz 1509 06:11 escuchar porque yo todavía no lo escucha entonces vamos a escucharlo

Voz 7 06:14 el Damon lo cantó con hondura trae una figura de basura

Voz 8 06:22 Tom puro

Voz 0159 06:24 sí una Liga vuelve más al reggaeton con ella en un avión con más nada lamenta alguien tiene un poquito de flamenquito eh pero

Voz 9 06:35 más más centrado Rosalía pero tiene más más centrado en el reggaetón a mí no me gusta escucharlo juventud Curro sobre lo que la gente no debería ya revisó

Voz 0159 06:53 qué tal cómo escondí Baldwin pues también pues él era

Voz 1 06:56 lo que siguió de extraer reggaetón que ya estaba perdido un poco en pro del flamenco ya que Bono aquí ha venido un poco la crítica porque la gente está diciendo poco que se ha aprovechado del tirón de lo del caché para adelantar el lanzamiento de Dhul bueno pues puede ser como pueden

Voz 0159 07:11 no no es no sería perfecto porque al final El Mundo este eso y cada uno juega sus cartas estás Balmain estrategias pues un poco para todos no bueno pues se vamos a ir al sitio

Voz 1 07:22 yo

Voz 10 07:26 realmente es muy desagradable esta sintonía pero como estos

Voz 0159 07:28 viernes siempre siempre siempre el acertamos no hombre

Voz 11 07:36 bueno checos vengo a ver a ver qué tal si os da este viernes os traigo la artista un artista femenina que saltó a la fama en mil novecientos ochenta y cinco y que ha sido la intérprete femenina con más semanas en la primera posición de las listas de éxitos

Voz 12 07:55 in the Mariah Carey Celine Dion

Voz 1 08:00 León no

Voz 3 08:03 sí es hermana de entiendo un artista nacional pero no es un artista internacional International International bueno pues ni idea si nos

Voz 8 08:11 os puedo decir que además de cantante ha sido actriz Whitney Houston Yellow Whitney Houston y esto no es que lo en los ochenta son mi época es que

Voz 5 08:25 yo también soy muy joven

Voz 0159 08:28 es decir para todos los que estáis desde casa pero tengo más controlados los que estáis viendo

Voz 1 08:33 son jovencísimos los dos bueno yo también claro más joven que ellos dos incluso

Voz 0159 08:38 pero además ha sido súper rápido con dos pistas que saltó al ochenta y cinco ochenta y cinco quince mil que más tiempo

Voz 1509 08:45 pues ha estado en el número uno para mí esto te da la clave no me he ido a grandes grandes

Voz 0159 08:49 another frente solistas que podrían rondar esa época pop Mariah Carey podría haber sido

Voz 13 08:55 tengo que decir además que

Voz 1 08:58 es es la artista femenina más galardonada de todos los tiempos y que en dos mil uno firmó el contrato con el salario más alto de la historia de cien millones de dólares ido obviamente pues estamos hablando de Whitney Houston

Voz 0159 09:09 el cantaba como los ángeles

Voz 4 09:11 sí

Voz 1 09:11 pues bueno chicos Whitney Houston nos dejó con Whitney Houston

Voz 13 09:16 que disfrutéis del fin de semana ya me voy

Voz 1 09:19 Di Simon segundo para celebrar que

Voz 0159 09:22 hace es la primera vez que ganó algo en dos semanas que espero que hagas algo especial es la primera vez que que unas cañas algo iba decida hoy mitos yo a desayunar pero no me merezco que me inviten otra vez

Voz 1 09:34 perfecto ambientada quedas Brian

Voz 0159 09:37 Brian muchas gracias me voy a apoya rapidamente luego chao