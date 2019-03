¿Se ha acabado un ciclo en el Atlético de Madrid?

Voz 1623 00:00 la una menos cuarto una hora menos en Canarias el debate de los jueves con Romero que si hay hola Antonio de nuevo por aquí seguimos hoy haciendo pareja con Jordi Martí hola Jordi muy buenas ostrás muy buena vamos a ganar un debate por primera vez en era bueno ya veremos haré todo lo haré todo lo posible ganar el debate a Talavera ya están muy buenas

Voz 1 00:23 qué tal buenas noches como están salvando compañeros

Voz 0239 00:27 pala tú sobretodo no lo lleves a lo personal tranquilo no

Voz 1 00:31 ruso me Contigo contigo contigo la distancia corta hay que llevarlo a lo personal ahí queda ahí no queda más remedio Pablo Pinto muy buenas no me había dado cuenta el mérito el Cholo hasta que he visto juntos en el debate a Romero Jordi Martí

Voz 2 00:42 he ahí lo entendió el primero

Voz 1623 00:44 dan triunfo de bueno que he tenido es que tener clara una cosa

Voz 0985 00:49 sí todos reconocemos que la bandera el ciclo actual ha sido la fortaleza de la línea defensiva si hay cambios sustanciales en la línea defensiva parece que los va a haber Manu tenemos que hablar de un cambio de ciclo

Voz 0239 01:05 no pero no se sabe si el debate

Voz 2 01:08 el presidente Rajoy por poner un un primer tema pero habrá

Voz 0985 01:12 otros muchos

Voz 0239 01:13 bueno el primero quiero decir que tranquilos que este debate no significa que nosotros pensemos que el Cholo Simeone Talavera ciclos si lo haya terminado por el Atlético

Voz 1670 01:23 ha acabado un ciclo en el Atlético no

Voz 0239 01:26 por ello eh sí correcto y el Cholo Simeone va a abanderar el nuevo ciclo del Atlético de Madrid pero cuando tú pierdes a ocho de los futbolistas que te han dado gloria es evidente que se que se tiene que hablar de un nuevo ciclo diferente los que

Voz 1 01:40 ocho por recitar los chavales que hubieran recitar solo verdad

Voz 0239 01:47 no pero dejar Romero recita los que para no decir ocho te digo tres los semana quedarse no tres Los que se quedan sabes que juegan once no eso lo saben hasta ahí llega no pues mira tanto ya de veintitrés todo bueno si no porque el resto el resto del once titular tipo que el a el aficionado del Atlético de Madrid tiene en mente como que le ha dado la mayor gloria del ciclo del Cholo Simeone van a quedar tres uno va ser obliga a mí me salen pero el otro va a ser el otro va a ser Koke y el tercero a lo mejor va a ser Griezmann de los verde dentro de los verdaderamente histórico si quieres meterá Saúl te doy cuatro que yo creo que Saúl del histórico histórico del Atlético de Madrid del histórico que el Atlético de Madrid que la aficionada al Atlético de Madrid tiene en mente con el ciclo el Cholo Simeone minutos Saúl

Voz 1 02:31 de eso no sé

Voz 1576 02:37 dado por ahí a que tan lo dio tu son las rotan en la ratonera de la historia

Voz 1 02:40 pero tú no Dodi pero

Voz 1576 02:43 Nico histórico histórico de cuatro futbolistas Juanfran Godín Filipe ICO que de los que empezaron hace siete años y medio con con Diego Pablo Simeone lo que demuestra es que el ciclo

Voz 1670 02:55 en Hannat Romero eso no es todo

Voz 1576 02:58 eso es lo que a parar

Voz 1 03:01 ha dicho renovando pero escúchame aquí algún argumento no mira Antonio has dicho has dicho otro intenta que tu argumento

Voz 0239 03:11 no

Voz 1 03:12 te aleje de nosotros y no te traiga con nosotros Romero mira si no lo has dicho lo siguiente que era un era un titular

Voz 1576 03:19 sólo lo que te estoy viendo es que el ciclo va con el entrenador que no es que este año este verano que se va a salir dos futbolistas que han sido histórico como Filipe Godín se ha acabado el ciclo el ciclo está con el entrenador porque ha ido haciendo esa renovación durante estas siete temporadas siempre se ha ido abriendo la ventana ha ido saliendo aire ido entrando aire limpio y aire nuevo y por eso se ha ido retro alimentando el proyecto por eso un proyecto que tú desea que se acabe al igual que Jordi Martí fíjate si está vivo

Voz 1 03:48 no te has querido está aquí hace siete meses

Voz 1576 03:51 qué hace siete meses ganaba su último título siete meses no hace siete años siete meses hace ocho ganaba el anterior es decir la Europa League y la Superliga

Voz 1 03:59 a cambio de ciclo real todo según sean yo te digo otra cosa

Voz 1576 04:04 para ser un cambio de ciclo es verdad que es la pegó mundial en Turín como ejemplo Ramadi contra Ajax aunque ahora no viene a cuento pero sigue su sólo ha contestado sigue compitiendo sigue demostrando que el proyecto está muy habitual calor de la salida de Lucas ayer hecha oficial que hemos venido con hace muchos meses si quieres enterrar por vigesimosexta vez Els

Voz 1 04:26 todo ha notado batido no estás en tu derecho

Voz 0985 04:29 a mí me gustaría decir algo que apenas se ha podido hablar que es que no sólo hay un cambio de ciclo Pablo tala sino que a la fuerza el Cholo tendrá que cambiar el paso porque aquí se ha producido algo insólito con la plantilla mejorada y más exuberante al Cholo su equipo nos o no le evoluciona sino que le va para atrás por lo tanto atentos al cambio de ciclo cambio de paso tendrá que aclararse el sólo a qué quiere exactamente jugar hice la plantilla que la querido para esta temporada le sirve para lo que él quiere Koeman

Voz 2 05:03 la presencia de Conan se le amontonan los problemas Pablo

Voz 1670 05:08 toros momento Parro Barrameda decía no es que era muy sencillo a darle la vuelta al calcetín a Kaká es decir del Atleti se ha ido Courtois se ha ido Miranda salido Gabi se ha ido arduas ha ido el Guaje se ha ido Falcao

Voz 3 05:20 ha ido de Gabi hay dos Raúl García

Voz 1 05:23 el Atlético de Madrid ahí Raúl gracias a los títulos uno al principio vital no no no estuvo tres años cuatro por los hombres se han ido todos el Atlético de Madrid sí ha seguido ganando al Atlético de Madrid por qué porque ahora se vayan dos o tres de más fortaleza de fiar

Voz 0985 05:38 mira lo que le caracterizaba a Pablo es decir cada

Voz 1 05:41 por ahí Sanyo varios que se ha ido Courtois que se ido Miranda que hay lugar en el que se ha ido parte desaforadas

Voz 0239 05:46 dentro de que has seguido ganando lo de hoy es una realidad el año más salgan a la Europa League que vosotros ari ari celebrado como un título mayor para mí es un título menor el año pasado hace del del defecto virtud porque lo que tiene que hacer el Atlético de Madrid ganarle al cara a entrar en los octavos de final de la Liga de Campeones no está en en la Europa League pero sí

Voz 1 06:04 ya está aquí con los delitos de verdad viajo cohetes tirar al Talavera

Voz 0239 06:10 para cuando te toca el Madrid que ahora toca el Athletic dos es ese título de la Europa League que vosotros celebradas yo creo que en el mundo del fútbol se ve cómo hacer de defecto virtud porque el Atlético de Madrid nunca debió jugar la Europa League siempre es la queréis agarrar a un título como la no da para describir que el Athletic a los que todavía no yo niego la mayor yo digo que el Atlético de Madrid el Cholo Simeone ha ido de más a menos y que últimamente gana muy poquito por no decir que no gana

Voz 1576 06:39 mira yo te dejo eso sino que el Chelsea perdona Pablo el Cholo Simeone cuando llega al equipo hay que muchos defensas que luego han sido históricos con él pero que venía del Depor Filipe que no se terminado adaptar con Gregorio Manzano y que no estaba jugando nada bien Godín claro

Voz 1 06:55 te quiero llegar con eso que lo serán a gorrazos de Villanueva esos hace ocho años que estamos todos esos futbolistas que no

Voz 1576 07:00 y es que has acabado Marti es que según Jordi Martí como ver defensas nuevos la próxima temporada

Voz 1 07:05 eso hace poco más o menos que hay que tirar todo

Voz 1576 07:08 proyecto y que ya era el lema dejó al es absolutamente para

Voz 1 07:10 no no perdona perdona que acabamos de escuchar que este trabajo Saura que renovó

Voz 1576 07:15 es que como no habrá que renovar la como en su día llegó no conocía a los defensas y al final hizo la hizo una fortaleza hizo virtud en la tarea defensiva para que su equipo siguiera creciendo por lo tanto yo no sé lo qué va a pasar en el futuro pero desde luego

Voz 1670 07:28 mira lo que ha ganado crédito el entrenador

Voz 1576 07:31 proyectos los jugadores y el club para que le tenga un respeto

Voz 0239 07:34 creo que tiene que ver con el respeto no significa no significa ponerle una alfombra roja todo lo que haga yo le tengo un respeto inmenso al Atlético de Madrid como institución y al Cholo Simeone como entrenador no de los repetido nada más de mil quinientas veces esta temporada destapaba es el mejor entrenador del Atlético de Madrid en su historia con Luis Aragón les pero es evidente que esta plantilla a la que sólo Simeone ha exprimido hasta la última gota necesita un cambio radical y a eso se le llama en el fútbol cambio de ciclo Zaman

Voz 1 08:06 pregunta por favor habló Romero Jordi contestar una pregunta el Atlético de Madrid la próxima temporada dos VII VIII pregunto no no no no pues ya está es que el Cholo es haber metido durante siete años seguidos al equipo entre los tres primeros en ese es el ciclón

Voz 0239 08:22 yo Sky la las copas o no caigan las copas

Voz 1 08:24 ese es el ciclo del Cholo Simeone estar ahí entre los tres p

Voz 2 08:27 a para los títulos de octavo os esa bueno once octavos pero sabiendo que es lo que pasaba no sólo es que se olvida rápido

Voz 0985 08:35 te abonó pero se avecina tormenta cuando tú en los refuerzos nota acaban de salir cuando tus aficionados tienen interrogantes cuando te apea el Girona de la Copa cuando te apea la Juventus de la Champions una Champions muy ilusionante de mala manera cuando te está fallando tu corazón fallando no o tienes que renovar tu corazón que es la línea defensiva y además el Cholo anda despistado porque no sabe manejarse en la opulencia vienen curvas

Voz 1 09:00 yo voy a te pilla muy de cerca Jordi se acaba un ciclo en el Barça tras la salida de Xavi Iniesta no han seguido ganando han seguido ganando ya han seguido exactamente igual con más bonito ya era otra otros tiempos y otra cosa muy bien pero el Barça así

Voz 2 09:12 sí arribo conclusión con el tema tus noticias eh si la pero ojo que el tema Griezmann para el tema

Voz 1576 09:23 si la pregunta del debate hubiera sido deseo que es acabar el ciclo del Atlético de Madrid Jos daba la razón a Jordi Martí y Antonio

Voz 1670 09:30 a la pregunta de si se ha acabado es una

Voz 1576 09:33 evidencia que no hay ningún síntoma que denota que ha terminado el ciclo del Atlético de Madrid

Voz 4 09:39 sinceramente sinceramente hábil explicaba

Voz 0985 09:42 sinceramente realmente cuando tiene que renovarse más de la mitad de la línea defensiva que ha sido bandera y corazón de este de la ley por Jordi del equipo más que el equipo no sé quien dijo

Voz 1 09:52 al principio que del del del

Voz 5 09:55 los primeros desde los primeros pasos del Cholo fue

Voz 1 09:58 Brown Godín Filipe Juanfran no

Voz 1576 10:00 Godín Koke Juanfran indicó que digo que cuatro Godín Filipe se va

Voz 0239 10:05 los otros dos son titularon frase valses vaya base Baer Juanfran no se sabe no bueno pero aunque va aunque se quede

Voz 1 10:12 creo que yo no intento que estoy dando eh estoy preguntando que si se lo a Filipe sí sí sabe de diálogo semanas que fue Gabi se fue maravilloso ciclo

Voz 0239 10:26 del ciclo del Cholo Simeone yo repito meto Oblak porque para mí la incidencia de Oblak en el Atlético de Madrid ha mejorado a la que tuvo Courtois del ciclo de Simeone la próxima temporada Si todo van más o menos bien va a estar Oblak va a estar Koke y a lo mejor Griezmann si cambiar ocho Theo de tu equipo titular desde que empezaste hasta ahora no es un cambio de ciclo que venga Dios y lo van a estar banal

Voz 1576 10:49 estar bastante más de los que tú piensas por cierto

Voz 0985 10:52 yo me gustaría decirte una cosa Talavera que tras muchas veces Irán Cox eran consejos míos que tú rechazase cuando pagaste veintitrés millones por salario anual el esfuerzo con Oblak se abría una brecha salarial

Voz 4 11:08 que este muy difícil digestión de muy difícil Hess

Voz 0985 11:11 John dentro del vestuario cuidado eh y ahora se va Lucas pero cuidado con sobre inflacionarios

Voz 0239 11:17 otro debate se ha trabajado pero todo todo todo

Voz 1670 11:19 a un nuevo paquete ha acabado un ciclo en el Atlético de Madrid vamos con los oyentes

Voz 1576 14:01 el Larguero con Manu

Voz 8 14:03 Carreño

Voz 1623 14:06 pues vamos a ver si gana el debate La extraña pareja Jordi Romero o Talavera Hay Pablo Pinto porque los oyentes están ya por ahí esperando se ha acabado un ciclo en el Atlético de Madrid hola Adriana muy buenas

Voz 16 14:18 hola buenas noches qué tal estás bien trabajando trabajando

Voz 17 14:23 he atendiendo en un juego

Voz 16 14:26 en un salón de juegos como va la noche

Voz 1670 14:29 con responsabilidad siempre con respeto

Voz 1 14:32 muy tranquila

Voz 16 14:33 sí vale ya que se juega todo un poco no ruleta el caso a votar sí

Voz 1670 14:40 pues nada está atento al juego bueno se te escape Bray algo pero mientras tanto de dónde llamas por cierto

Voz 16 14:46 Zaragoza de Zaragoza de equipo poderes yo del Zaragoza y de Madrid vale y crees que en el Atlético se ha acabado un ciclo si yo he acabado creo que se debió acabar el momento que les el niño en la Champions creo que mi hijo había en cualquier otro club del mundo el entrenador expedir mismo guión lo habrían estado yo creo que a Simeone SL con consiente bastante creo que sería lo mismo y creo que como ha dicho cuando están poniendo sueldos estratosféricos sí creo que es una bomba que les va a explotar y que lo que está pasando es porque no le pagan a él me pagan haré fans unos cuantos millones

Voz 1670 15:25 bueno pero te lo tiene claro

Voz 16 15:28 entonces una cosa que yo pero después pelotaris puede acabar muy mal y ahora mismo al Atlético de Madrid está intentando luchar no llega fichando por millonada jugadores que no son del estilo juega el Atlético de Madrid y eso que me pasa que cuando han dicho que entre aire fresco el aire que ha entrado en la que ha venido el sábado vino Gaitán siendo adaptado Vitolo

Voz 1 15:53 Nieto aunque sabes que ganó la Supercopa en Tallin no lo sabes no

Voz 16 15:57 sí bueno ganó a vale vale vale en

Voz 17 16:00 sí

Voz 16 16:01 sí pero pero ganó la Supercopa desde ese día no ha vuelto a hacer nada

Voz 1 16:05 ha ganado los mismos títulos que el rival de la Supercopa los mitos títulos uno N

Voz 1670 16:11 el acuerdo no te equipo de Twitter

Voz 1 16:13 tipo

Voz 16 16:15 sí sí en Madrid no lo ha sabido hacer

Voz 1670 16:17 no le vas a no le va a hacer Talavera no

Voz 1 16:22 tengo claro pero yo creo que voto para nosotros porque desea que acabe el ciclo del Atlético de Madrid que es lo que decía

Voz 0239 16:30 el Marbella ante recuerdo que en una temporada en la que el Real Madrid evidentemente afronta un cambio de ciclo han caído dos entrenadores nos iban por el tercero en el Atlético de Madrid no pasa nada por mucho que tú te ponga bueno siete años han caído bastante mayor tú tú estás hablando tú estás hablando de la última temporada en la última temporada en el equipo que hoy no viene al caso pero al que tú no para de referir T sea fulminado por no cumplir los objetivos dos entrenadores nosotros estamos diciendo que acaba un ciclo tú te remiten a la Supercopa de Europa Adrián gracias a la sabia gracias por el voto sí ha terminado un ciclo

Voz 1670 17:04 para votos para arremeter para Jordi Martí el voto desde Zaragoza un abrazo que vaya bien la noche Adrián baraja ale hasta luego gracias por llamarnos y hoy por hoy esta enorme Adrián otro Madrid y ahora bien hasta ve gol a Mariano

Voz 1 17:17 sí

Voz 19 17:18 si hola buenas de donde no sea más de Miranda Ebro Miranda de Ebro buena tierra tú no estás currando no no no estoy nunca se está tranquilo relajado escuchando Larguero

Voz 1670 17:27 Peres

Voz 19 17:28 el Madrid del Madrid también pálida ya ya ya se lo está temiendo Talavera que hubiera variado tiro de la Copa de la Federación Española muy un abrazo muy grande para ellos claro que sí enhorabuena enhorabuena gracias el voto te crees que termina un ciclo en el Atlético de Madrid si yo pienso que sí pienso que ustedes hace falta empezar un nuevo ciclo de la mano de Simeone sí yo daría salida Griezmann ya que es un jugador con lo que cobra nuevos no está aportando gran cosa de Atlético de Madrid

Voz 1670 18:05 así se lo debe empezar otro pero con el Cholo no sólo sirve sin Griezmann el TS ajuste salarial que provocado claro efectivamente y que se vaya también Hollande no todos los oyentes

Voz 19 18:20 no lo que pasa es que eso es eso justo salarial crear valor

Voz 1670 18:23 claro que eso es totalmente totalmente mira por eso por eso hagan almirantes la Copa Federación Le ha ganado tres cero en la ida hoy empatado a dos en Cornellà título para el Mirandés que ahí no correr pero no dime

Voz 19 18:36 tiene sí que tenemos una gran afición que se lo merece

Voz 1670 18:40 unas cuantas veces estoy allí en en anduvo haciendo a partir de este señor cuando grandes partidos en la Copa del Rey pues hoy enhorabuena por esa Copa Federación oye un abrazo Mariano gracias por el otro adiós chao

Voz 0239 18:50 dos cero para romper y para ello subimos no tranquilos hecho no pasa nada no en bosque y es un debate que y lo pierde la semana que viene

Voz 1 18:59 no le falta contestar a todo el debate

Voz 2 19:02 pero es cierto que no tiene no tiene notas deberá afearle la llamada cada oyente que no te dé la razón Antonio Raúl buenas noches pero una cosa es echar al entrenador artificio de toda la velada oyente escúchame claro ya bueno pero que acabamos de presentar un oyente pues a dónde llamas de dónde llamas a orillas de Alcantarilla

Voz 1 19:31 en Murcia ante me disculpo discúlpame Antonio que no te haya escuchado lo siento

Voz 18 19:35 no te no te preocupes tala de periodista nunca en periodista e muchas veces por cierto prepárate para la remontada porque vais a ganar el debate

Voz 16 19:46 son jugadores que el Atleti Madrid está acabando su ciclo hombre buf soltó la bomba

Voz 18 19:54 no a pesar de ese fracaso a mí me la Juve creo que la les du Madrid perder ante la Juve es algo increíble yo pensaba que se iba a ganar y soy del Barça eh a Jordi la Champions Bagram fijo la Champions

Voz 0985 20:09 estoy contigo estoy con una tenemos estoy contenta con la antorcha Damm más alto grado contigo a tu eres un hombre sensato por este comentario que sustentan la Champions como razón el hecho de que no ha habido cambio de ciclo bueno

Voz 1670 20:28 hola adiós y bueno ya lo hemos perdieron escucha ahora sí sí sí ahora sí Antoni

Voz 18 20:36 no yo creo que esto no de la siguiente manera a ver si va a seguir Oblak sólo va a continuar con el con el equipo el los siguientes años micro yo considero que el ciclo se hubiera acabado si se hubiera tenido que sólo ha sido a las

Voz 1 20:53 les Antonio

Voz 18 20:54 yo creo que es importante que a pesar de la derrota es verdad que joder que se tienen que ir Lucas se va porque me da pena que se vaya pero el dinero y esto esto el dinero y él los clubes que tienen más dinero es lo que prima ahora que es lo que para mí es lamentable pero espero que el ciclo a uno cero para el Madrid

Voz 1670 21:14 voto rotundo de Antonio Raúl para Talavera y Pablo para Pablo Pinto oye tú qué tal

Voz 18 21:20 el Barça ahora Antonio Rouco

Voz 0239 21:23 Barça ahí muy bien

Voz 1670 21:26 Antonio Raúl juega seguro que bien seguro no juego no juego

Voz 18 21:29 no pero me encanta el fútbol soy del Real Murcia

Voz 1670 21:31 sí pero también el Barça muy empates nombres sensatez por llamarnos eh gracias gracias hasta luego dos uno ha dicho entonces Raúl vais a ganar el debate Talavera ahí Pablo Pinto

Voz 0239 21:43 no ha dicho que año la falta

Voz 1 21:45 me ha dicho que hemos visto el rosco que ya es algo hola Angel

Voz 20 21:49 si hola buenas noches buenas noches de donde nos llama la mano

Voz 1670 21:54 desde Castellón pues nada bienvenido al larguero y te están escuchando los cuatro no asusté de ese que de equipo

Voz 20 22:00 soy un poco Marimón buenas estoy marengo on

Voz 16 22:06 pero

Voz 20 22:07 pero creo creo que no se la jugó a buen el fútbol es fútbol no lo ha intentado en el que se va ni el que viene tienen hay anchos lo que se lo va a arreglar todo tú solo de una colmados de otra pasó

Voz 1670 22:26 nosotros aunque se vayan jugadores importantes no se ha acabado un ciclo

Voz 20 22:30 no no ni mucho menos tiene las patas y bien que es el Griezmann el portero yo otro Roses tal y que está con que bordea ningún hizo lo que yo creo que el que el Cholo va a seguir manteniendo

Voz 19 22:45 manteniendo la línea de su

Voz 1670 22:49 es una pregunta más Manu para ver si cambia el voto no para que luego tú para que luego Race de los madridistas sólo te lo digo yo no

Voz 0239 22:57 el otro gracia osito Pablo Pinto que decía por debajo vamos no no lo escucho ahora

Voz 16 23:00 sí sí tenga me aterra a la Quinta Estación

Voz 20 23:04 los malaguistas sabemos algo de un velo

Voz 1 23:06 dotado Andre total en Castellón mucho más diga que si uno

Voz 20 23:09 habrá encima estamos en fiestas Estacio fiestas así esta semana

Voz 1 23:13 Castellón podamos darle nada porque no

Voz 20 23:16 yo nunca las fiestas de la Magdalena ahí cuando no

Voz 21 23:18 pues bien lo mejor la millor te reta Vermont

Voz 1670 23:22 hombre la millor torretas definió cuando acaban hasta cuando treinta fiestas

Voz 20 23:25 a la semana que estamos en la que estamos hasta el domingo hasta el domingo bueno pues nada pasa

Voz 1670 23:30 por lo bien y gracias por llamarnos Ángel hola

Voz 20 23:33 un abrazo y gracias por llamar

Voz 0985 23:35 empate a dos ostras qué responsabilidades

Voz 16 23:38 seis

Voz 0985 23:40 qué responsabilidad para nuestro oyente que tendrá que decantar la balanza pues el partido hasta el final hay partida

Voz 1670 23:45 hola Javier

Voz 17 23:46 hola buenas noches dónde llamas de Madrid

Voz 16 23:49 mueres

Voz 17 23:50 lo siento por alguno que por ahí pero de Madrid del Madrid

Voz 1623 23:53 sí vale pues tú dirás Secret

Voz 2 23:58 a la jugada a la escuadra

Voz 1623 24:02 David López y Javier te escuchamos

Voz 17 24:08 como mérito mermeladas media darles vueltas Jordi

Voz 2 24:11 no es nada Javi a mí también pero a veces es un gravísimo habría a ver

Voz 1 24:17 pues Javier esto es

Voz 17 24:20 después del resultado que tuvo en tan bueno en el guarda Un entrenador que a él han subido una millonada de ganar en un entrenador como somos no como tiene dinero

Voz 1670 24:33 qué más en el mundo que no sí

Voz 17 24:36 qué pasa es que en la nublado los millones no ha sabido o no ha sabido gestionar ese partido ahorro la renovación de la ficha hacinadas

Voz 1 24:50 no pero como bien apunta Pablo Pinto la situación fue después bueno y la otra es la mejor todo el cuerpo

Voz 2 24:58 pero mira tú estaría

Voz 1623 25:06 este es el tiempo que los oyentes que no lo de Hawn y saludar eh

Voz 17 25:10 me parece que tengo familiares que Sanyo del Madrid el Atlético de Madrid

Voz 1 25:13 así Javier a ver si yo te respeto lo único que te doy estos datos por sí puede cambiar tu tu perfil

Voz 2 25:18 los oyentes por correo nada claro

Voz 17 25:23 así me lo han dado mucho hoy es un buen entrenador pero para ello dan todo entonces pues fíjate cómo juegas mira te cómo juegas en un ente y en un vestuario para ganar la Juve el Vestuario no hay que hacer algo no se Olano escalerillas

Voz 1670 25:43 muy bien este año también está un poco taparse un poquito eh no no sí sí por supuesto

Voz 2 25:47 perdona perdona que que te está dando la gota que está dando el voto no sé pero lo puede Javier Javier

Voz 0985 25:57 el que sensata eh

Voz 19 25:58 sí exacto no no es azotada liga al final supo esos equipos tienen sus

Voz 2 26:05 bueno gana sabían la diferencia es que el Madrid tiene una mala temporada Funny Games dile le convierten en el entrenador mejor pagado del mundo

Voz 17 26:16 no tiene muy bien como Dios lo siento Gustavo no no hombre no nombren Ramos ha acabado el pico te cuadre montos los jugadores buenos que tiene pues octavo

Voz 2 26:27 pero que lo oiga Javier Javier un rumbo

Voz 1 26:34 o debería haber se en una mala temporada Javier lechoso no debe irse saltó

Voz 22 26:38 el barco luego cuando están volver como este

Voz 16 26:41 tú otro entrenador o a lo mejor posiblemente

Voz 17 26:44 de hacerle cambiar la visión de juego como puede como puede hacer

Voz 1623 26:46 Javier gracias por el voto que lo has explicado muy bien era el voto que decidía y aguantando ahí dos aguantando como un jabato los mordiscos de Talavera de Erbil para la adiós Javier un abrazo gracias a quedar E incluso con el lastre de Romero me llevo la victoria mucha eh esto es del AVE en Internet casi cinco mil votos

Voz 3 27:09 se ha acabado un ciclo en el Atlético de Madrid setenta y cinco por ciento si veinticinco por ciento no vosotros