El Larguero: Los planes de futuro del Real Madrid y hablamos con el Doctor Ripoll (28/03/2019)

Voz 1 00:00 bueno pues vuelve la liga vuelve la competición liguera este fin de semana ahí en medio de los partidos que van a estar disputándose la

Voz 1375 00:44 en la jornada de este fin de semana donde hay mucho en juego sobre todo por la parte baja en medio de todo esto siguen los planes de futuro inmediato en muchos de los grandes clubes hoy bueno ya anoche hablábamos del asunto de Lucas Hernández en el Atlético de Madrid ídem la posible no sé si desbandada o os salida de más jugadores de los que esperaban en el Atlético de Madrid que puede hacer que por ejemplo la defensa sea totalmente nueva en eso trabaja el Atlético de Madrid sabiendo los que se van y los que tienen que llegar yo hoy os daremos alguna información más al igual que en el Real Madrid donde siguen pensando en el partido de este fin de semana contra el Huesca pero también en lo que será el Madrid de Zidane de la próxima temporada la ahí están los nombres de siempre uno de ellos el que tuvimos aquí antes de Navidad el deja asar al que intentarán fichar en Navidad sino en verano bueno esta hecho lo deja asar está cerrado Hassan vendrá al Madrid a partir de este verano lo DNI Mary en papel ya sabéis que está muy complicado aunque el Madrid no va a dejar de intentarlo parece que lo de papel es imposible este año veremos lo de Neymar bueno son los nombres que se barajan los que sabemos que están en la eh mesa encima de la mesa de la directiva del Real Madrid pero hay que añadir alguno más también ha estado Ramadán ni en la conocido a gente de unos cuantos futbolistas sobre todo croatas aunque llevan un poco de todo pero ahí lleva Savic lleva a cal y Nick lleva Jobbik lleva Llobet TIC lleva también ha Marcos Alonso el español lleva el Pjanic qué le gusta mucho a Zinedine Zidane esta tarde ha estado Ramadán y esta gente reunido con José Ángel Sánchez el director general del Real Madrid y ojo repito a ese nombre el de Pjanic que le gusta mucho a Zinedine Zidane enseguida los planes enseguida que está intentando fichar Ike puede fichar el la Madrid porque una cosa es tener músculo financiero para hacerlo que el Madrid lo tiene como hoy publican los compañeros del equipo donde ponen quinientos millones para fichar y otra cosa es que te puedas traerá a los que quiera extraer de repito lo deja Hassan está hecho vamos a ver qué pasa con alguno de los nombres que enseguida te damos más información aquí en el larguero y enseguida sanedrín con Romero con Pulido con Álvaro Benito con Mario Torrejón y la información de del día de hoy con Javier Red In el Atlético con Pedro Fullana en un día en el que la Federación ha anunciado que a partir de la temporada viene entre el veinte de mayo el quince de septiembre sólo se podrán jugar partidos de competiciones oficiales a partir de las siete y media nunca antes porque por el calor algo que es de sentido común en el fondo tampoco le afectara tantas jornadas porque entregue la Liga empieza a mediados finales de agosto luego para por la selección eh veinte de mayo ya no hay Liga prácticamente todo acabado pero es el comunicado que ha hecho repito hoy la Federación entre el veinte de mayo y el quince de septiembre no podrán jugarse partidos de competiciones oficiales antes de las siete y media la Federación que ha tomado esta decisión de manera unilateral dice en su comunicado que este asunto lo elevaron al CSD el asunto de cambiar los horarios el pasado mes de octubre y que el no al no haberse producido ninguna comunicación no ha habido ninguna respuesta por parte del CSD según dice la federación entiende que esto queda aprobado por entre comillas silencio administrativo positivo cierro comillas cómo cómo no contestan entienden que está pro bueno no sé si el cese de dirá algo o no hombre ya ya podía haber dicho algo no sé si blanco negro gris o nada pero claro al decir nada la federación entiende que eso dado no y que la decisión la toman de manera unilateral por cierto esta tarde a Luis Rubiales le han preguntado en Catalunya Ràdio Si el nuevo modelo de la Champions le parece una la idea de barra de bar algo que dijo en su día Javier Tebas bueno Javier a Javier te vas le parece todo de barra de bar todo lo que no se le ocurra él todo es de barra de bar eh la Liga

Voz 2 04:47 la Superliga europea sea con la UEFA

Voz 1375 04:50 con la UEFA que yo ya os he dicho que no creo que haya una Liga Europea de la mano de la UEFA sino que creo que habrá una Liga Europa al margen de la UEFA al margen de la UEFA pero eso le preguntaron a Tebas una idea de barra de bar la nueva ley del Deporte cuando vino aquí el ministro Guirao cosas que se hacen en una barra de bar tomando cañas a Luis Rubiales le han preguntado por esas opiniones de Tebas hoy concretamente por la Champions ya contestado esto el presidente de la federal yo no bebo alcohol

Voz 1610 05:16 pocos pero bueno yo creo que los términos que que utilizamos no definen yo no utilizaría desde luego para este tipo de cuestiones algo que plantea UEFA hablando con todos los como se Holder no con todos los actores del fútbol creo que es algo

Voz 1296 05:33 serio y que se empieza con muchísimo tiempo dos términos

Voz 1375 05:36 hicimos nos definen ha dicho lanzándole ese dardo a Javier Tebas presidente de la Liga que no tardará en contestar pues mañana estos en lugar de aclarar las cosas cara a cara ahí llamarse por teléfono y quedarse reunir pues bueno mundial ha lanzado una pulla uno y otro día hacia el otro hoy el asunto de los horarios de los partidos ha servido para que Rubiales de meta estas K a Javier Tebas mañana empieza la jornada número veintinueve de Liga quedan diez como decía vuelve a la competición liguera y lo hace con el Girona Athletic Club de Bilbao a las nueve de la noche mañana también empieza la jornada treinta y dos Sense cuenta con El Málaga Sporting también a las nueve de la noche un partidazo in en un rato vamos a tener a uno de los protagonistas de la a sub diecisiete que en semana de selecciones bueno pues también ha tocaba los chavales de la sub diecisiete la clasificación para el Europeo hemos ganado a Kosovo uno cero con un gol de Pablo bueno un chaval de dieciséis años que entrena todos los días con Cristiano Ronaldo en la Juventus del que hablan por cierto maravillas quedamos con este nombre hoy ha marcado el gol Pablo Moreno que se formó en un equipo de barrio de Granada luego estuvo en La Masía unos años en las categorías inferiores del Barça idea hice lo ha llevado la Juventus y aunque está todavía jugando los de su categoría pero entrena todos los días con Cristiano Ronaldo hoy ha marcado ese gol con la sub diecisiete vamos a conocer un poco más este chaval eh esta noche en el en el larguero y además dos apuntes más en fútbol en Segunda B el Onteniente ha anunciado que va a abandonar la competición lo han hecho oficial esta tarde esta temporada el equipo está sufriendo varios problemas de impagos con los jugadores y el cuerpo técnico algo que no es nuevo en otros escenarios en otros equipos que también ha pasa esta temporada en otros clubes esta situación va a desembocar según han anunciado en su inminente desaparición después de casi un siglo de historia uno Un clásico de nuestro fútbol casi noventa años de historia anuncia que va a abandonar la competición así que en su grupo la segunda B en el grupo en el que está la lotería

Voz 3 07:35 el cuarto

Voz 1375 07:36 eh habrá un equipo menos ha sido la el tercero el tercer el Grupo III de la Segunda B habrá un equipo menos que es el el Ontinyent según han anunciado ellos un sonido más en la portada de este Larguero el de Gonzalo Higuaín que ha anunciado así su retirada de la selección argentina después de setenta y cinco partidos con la albiceleste pensándolo bien

Voz 4 07:55 fundamente para alegría de muchos por ahí de otros no tanto mi ciclo chata como como han dicho otros compañeros se pueden dejar de preocupar si estoy o no estoy que se preocupen de de los de los jugadores que iban a estar para que hagan le hagan bien a la selección y puedan lograr algo importante con la selección creo que lo que logramos nosotros cuando nos amaron fracasado creo que fracasar es otra es otra cosa fracasar es no lograr un objetivo fracasar es no clasificar tu mundial no llegar al final decir perderla

Voz 1375 08:26 Higuaín que no deja indiferente a la prensa Tina ni a la afición argentina que le han dado más palos que una alfombra cuando las acuden cada vez que ha estado con la selección argentina Él ha dicho que se acabó que ya que no se preocupen que no le van a dar más palos en una selección porque no va a ir más tranquilo Pipita que te los dan en el Chelsea Isabel por eso no te preocupes eh bueno en y fuera del fútbol en la Euroliga de baloncesto jornada vigesimonovena penúltima de la fase regular ha ganado el madre seis siete tres siete cuatro en Atenas al Panathinaikos y además lo ha hecho con un canas donde Rudy Fernández sobre la bocina triple de Rudy sobre la bocina parada la victoria al Real Madrid además el Barça legal no más desahogada mente al Buducnost nueve cinco ocho tres y el Herbalife Gran Canaria ha perdido en Tel Aviv ante el Maccabi noventa cincuenta y cinco y luego estaremos también con Mela Chércoles para que nos cuente la última hora de las motos en en Argentina segundo Gran Premio de la temporada este fin de semana tenemos también Fórmula uno en Bahrein este fin de semana en motos y hay coches Laren por cierto ha anunciado hoy que Fernando Alonso se subirá al monoplaza de la escudería británica el próximo martes en unos test de neumáticos en el mismo circuito de Sakhir en Bahrein hombre mientras sigue probando el coche del rally en Sudáfrica quién sabe si para competir en el en el Dakar como nos dijo Ponseti cosa que cada vez esta más cercana Joy como cada jueves tenemos debate enseguida estarán por aquí Antonio Romero Miguel Martín Talavera Jordi Martí Pablo Pinto para la pregunta del día ya podéis ir llamando al novecientos cien ochocientos ojo la pregunta se ha acabado un ciclo en el Atlético de Madrid no no si se ha acabado la etapa del Cholo no sino que que están aquí todos revolucionados hoy la pregunta es si se ha acabado un ciclo en el Atlético de Madrid por lo que se han ido por los que se van por los que se pueden ir o creéis que no novecientos cien ochocientos el Cholo sigue va a seguir no preguntamos si se ha acabado el Cholo Simeone sí está acabado el proyecto del Cholo preguntamos si se ha terminado un ciclo en el Atlético de Madrid después de lo que ha pasado esta temporada de lo que puede pasar este verano novecientos cien ochocientos Jordi Martí Antonio Romero Miguel Martín Talavera Pablo Pintos esperan para el debate de este jueves son las once y cuarenta una menos en Canarias Un coche el mejor coche y empezamos pero el icono pasas

Voz 1 11:37 está por ahí Javi Herráez hola Javi qué tal muy buenas

Voz 1375 11:41 hola qué tal Manu muy buenas noches por aquí Mario Torrejón al amarillo qué tal buenas noches Manu y enseguida vamos con Antonio Romero con Álvaro Benito para comentar el están por ahí no Antonio Romero hola Antonio muy buenas hola qué tal muy buenas a todo está Álvaro nuestro comentarista hola Álvaro qué tal buenas noches mano bueno si sale el equipo diciendo por dinero no va a ser quinientos millones de euros para para para para gastar lo que haga falta pero a Javi Herráez en el Madrid pendientes de de los rumores de la rumorología permanente que va a ser cada día cada día uno cada día una noticia un desmentido ahora interés a este interés al otro y no sé si Zidane va a ser capaz de de mantener la concentración del equipo en las diez jornadas que faltan que que que viene ahora el Huesca y que que hay que seguir haciendo todo lo posible por ganar los diez partidos queda

Voz 8 12:30 sí y además que Zidane se empeña en ello no que no lo dice de cara a la galería que la gente entienda que para ciudad en estos partidos son muy importantes que el Madrid no gana la Liga pues es evidente hombre salvo un milagro milagro no pero que Zidane quiere hacernos una selección de los que se van a quedar a marchar puesto diez partidos pero

Voz 9 12:49 sí que va a influir evidentemente en la decisión que tenga

Voz 8 12:51 Zidane en en su cabeza y mientras como tú decías hay una doble velocidad no por un lado está el partido del Huesca que es un partido en el que alguno tiene que hacer no sé si méritos pero sí Darra

Voz 0239 13:03 posible fijeza a su continuidad el Real Madrid

Voz 8 13:05 si por otro lado el club se sigue moviendo porque no es que tiene que moverse porque ser Mari tiene que hacer un nuevo equipo como tú decías pues eso la gente Ramadán y que es un hombre que conoce que tiene jugadores de mercado balcánico y que pueden interesar a Mari en un futuro en un presente por otro como tú decías Zidane que quiere sujetar la de veinticinco futbolistas y hoy por la tarde ha entrenado evidentemente porque un mensaje que hay que mantener el orden y buscar la victoria ante el Huesca el resto de de encuentros hombre la portada no le ha hecho mucha gracia Casino Royale no a toda página además L'Equipe no desde que Zidane se hizo cargo del Real Madrid hace quince días es que parece que el equipo la prensa francesa quieren acaparar los fichajes del Real Madrid y hacen un flaco favor al Madrid y también evidentemente a alojó a alguien

Voz 1375 13:51 lo mejor por eso lo hacen ahora se lo preguntamos a un compañero de Oriente

Voz 8 13:53 millones de euros a hablando la foto de Zidane Demba AP de de Hazard como tú decías al principio de de esta Larguero pues sí que vendrá la la foto de todo has de Pogba bueno pues es que parece que esto es una feria no hoy y eso no gusta no gusta veinte veinte el Real Madrid y mucho menos a Zidane que con esa flema que tiene él esa forma de llevar las cosas le resta importancia pero me consta me han contado que que que que evidentemente porque no les gusta que estas cosas quieren que que Marie estas cosas pasan pero chico es que ella a todos los días a todas horas y cuando falta fíjate desde ahora que estamos todavía en marzo en abril

Voz 0239 14:27 hasta agosto lo que vamos a oír Díez cuéntanos

Voz 1375 14:30 ahora también contar enseguida un compañero del equipo antes de que nos cuente más detalles Mario Torrejón y Romero y Álvaro en su opinión pero te digo una cosa tampoco Ture tú ves la portada del equipo oí que dicen quinientos millones y bueno que con quinientos no fichados de esos dos difícil en ahí hay que replegarse bien que igual no te llega para dos no no pero con quinientos millones a siete Nono como quieras a dos de los que salen en esa foto que sabemos los tiene el Madrid este verano o el que viene o dentro de dos

Voz 10 14:58 es Penn quinientos millones no te llega

Voz 1375 15:03 no saber bien no viéndolo del Real Madrid tiene muchas e incorrecciones esa portada salen que quiere decir que seguro que los jugadores del equipo Él hace su trabajo pero digo que vino desde la perspectiva del Real Madrid sino para es incorrecciones por lo que dices tú de de cantidad de millones de precio porque no creo que en el Real Madrid sea vamos a gastar quinientos mil quinientos uno uno cuatrocientos noventa quiero decir que no no creo que el Real Madrid eh vamos me consta que no tiene esa esa y Fran Mérida es decir exactamente eso y que va a venir es que no va a hacer ninguna sola oferta por acercar de ninguna manera este año no hay no hay caso en papel va a venir seguro y estoy convencido de ello yo creo que por va es muy difícil porque no conozco a casi nadie o a nadie a estas alto ahora llevo ya unos cuantos años haciendo fútbol también en en la radio que se rebaje sueldo no lo conozco lo periodistas cómo vamos a hacerlo en la Volta no conozco alguno no yo ninguno

Voz 0465 15:58 entonces sí entonces yo creo

Voz 1375 16:02 qué Pobra do gorda robot luego vale vale perfecto no pero digo que poco cobra quince millones netos sino tengan la información en el Manchester United claro querrá por lo menos una uno más aunque sea dieciséis millones netos vale Pontón diecisiete que tuvieron esto es el Madrid no lo va a pagar si es sencillo con lo cual operaciones más que difícil yo diría casi imposible por decir a los que estaban en la portada se eh está por ahí Antón Mamón que es compañero de L'Équipe el diario francés que hoy lleva ese asunto esa fotografía tan impactante y tan bueno tan tan tan visual en la portada del periódico francés más prestigioso periódico deportivo francés más prestigioso Antonio hola muy buenas

Voz 11 16:39 hola buenas eh

Voz 1375 16:42 no sé si esa portada lo que quiere decir es cuidado que desde que Zidane se ha vuelto a sentar en el banquillo el Real Madrid que tiemble el oye que tiemble el United con Pogba porque vais a joder franceses por supuesto también a animar que transmite el equipo con esa portada o que quiere transmitir L'Equipe con esa portada además de que el Madrid tiene pasta para fichar

Voz 11 17:07 lo que queremos es que la la llegada de Digital lo cambia todo lo de todo para el Madrid loco al metro para los grandes jugadores de de Europa porque bueno ahí quizás porque un Zidane que viene al Madrid viene porque sabe que va a poder ganar de nuevo la Champions y para eso está ve que que hace un fin de ciclo que que va a cambiar a la plantilla ir siquiera Cristiano que se que va a tener un nuevo Cristiano eso uno uno Cristiano no no no no hay jugadores que que que que que pueden tomar packaging Cristiano I P bueno delantero pero sólo hay algunos jugadores estrellas que que casi seguramente hay por lo menos uno que va viniera en Madrid

Voz 3 18:01 estábamos que han pero los grandes clubes

Voz 11 18:04 como el País pueden sembrar para llegar a saber qué hacer en Madrid

Voz 1375 18:10 Antoine hemos visto a la fotografía que ha sacado el Paris Saint Germain para presentar la campaña de abonos de la temporada que viene en esa fotografía mandan un mensaje también de Europa porque salen en papel Aimar creo que sale y también me parece más Aimar y rating eso es un anuncio claro del Paris Saint Germain diciendo al mundo entero especialmente al Madrid en va peine y mar seguirán aquí el año que viene

Voz 11 18:34 bueno claro el París de los qataríes siempre ha sido un club y un con firme que Argel la define nunca ha dejado nada a nadie y el Barcelona para niños para sirva para para antes sí sí Neymar en breve para los dirigentes de claro en no se va el próximo verano ni los jugadores también es el mensaje que barrio por ejemplo ha dicho hace hace un mes pero pero bueno el fútbol no se sabe cuándo oscila siempre y cuando sabes que el país tiene la Champions y todo eso hay muchas incógnitas que en que cada temporada cada verano

Voz 3 19:23 sus dirigentes del país and súper

Voz 11 19:25 dado ha logrado a a un termal sus mejores jugadores pero no se sabe si si si si iba a poder hacer lo mismo cada verano así hay más incógnitas hay incógnitas pero

Voz 3 19:40 con claro que anualmente en París

Voz 11 19:43 es imposible que que que que hay un me Maze se vayan

Voz 1375 19:51 Antón Mamón compañero del equipo un abrazo y gracias hasta luego chao claro que Romero ya bonito todos no pueden venir todos no pero sobre todo yo creo que en el Madrid hay un cuidado muy especial de no tocarle las narices no al que la bici que por supuesto tiene una buena relación con Florentino Pérez sino al que de verdad suelta la manteca que es el emir de Qatar que es la verdadera propiedad de del club porque es que que de Madrid lo que era cierto de cara si algún día bien en papel será de buen rollo y negociando por ahora cierra la puerta

Voz 0239 20:25 bueno más que el Madrid lo que era una buena sabe más que el Madrid quiere hacerlo todo garaje con el jeque no le queda otra porque sabe que que yendo por detrás un tengo que tiene tanta que le cuesta tampoco conseguirla yo te voy a hacer Madrid claro el Real Madrid cualquiera cualquier club del mundo tiene todas las de perder es decir que tienes que entrar a negociar de de una manera frontal de cara y con el consentimiento de de la directiva del club no lo lo que yo noto en la calle y entiendo por ahí lo que decía Mario y lo que decía Javi de del desmentido del Real Madrid que el Real Madrid se ponga el señor Real Madrid

Voz 1375 21:02 se ponga las manos en la cabeza

Voz 0239 21:05 porque lo que sí notas en la calle Manu que a la gente le ponen le ponen Aimar eso es indiscutible

Voz 1375 21:10 fíjate que me parece que últimamente hasta más eh

Voz 0239 21:13 no me lo creo pero que tú preguntas a los madridistas de la calle y todos esperan que Florentino Pérez

Voz 1375 21:18 bueno eso de la chistera Iker José Mateos

Voz 0239 21:21 Aimar en donde es evidente que no va a poder ser a corto plazo lo de Neymar veremos cómo acaba porque el verano es muy largo y ahora lo que se trata es de intentar hacer es mejor equipo posible jugadorazo como Hazard que no llegan a ser Conejo son mirlo blanco jugó en Mateo como Neymar pero que evidentemente a Zidane le valen exactamente lo mismo y por otra parte lo que contaba Herráez quedan diez partidos de temporada no es un cásting porque me me imagino que a estas alturas de la película todo está más o menos dibujado un boceto que que quién se queda quién quién puede venir quién no puede venir pero creo que no es agradable en reunirte con veinticinco futbolistas cada mañana en Valdebebas Eva jugando de partidos por delante y encontrar cada día que se van a ir cuatro cinco ocho diez no hoy por eso Zidane hace bien por lo menos de cara a la plantilla en intentar cortar todos los rumores

Voz 1375 22:07 yo yo lo dije en su momento antes de

Voz 0239 22:10 la del terremoto que tres cuatro

Voz 1375 22:12 fuera tres cuatro dentro y eso es lo que va a ser mucho más eso no yo no algo sino la revolución hombres una desde luego es un es un cambio eh desde luego es tres o cuatro piezas angulares seguramente importante fuera tres o cuatro piezas para mí Hazard muy importante desde luego dentro y luego veremos qué pasa con otro delantero aunque sea con auto convenciendo y convenciendo cada vez más en el en el Real Madrid de Ettore que es difícil mejorar lo que clara del potencial del vídeo sí sí

Voz 0239 22:39 dice que yo estoy contigo no cuenta Rodero Rodrigo lo cuento como con ya a Vinicius de la pasada temporada si se claro tiene que tiene que hacer algo tan espectacular como hizo de inicio como para que que el año que viene lo veamos como futbolista consolidarán la primera plantilla aunque la intención de la directiva sea esa pero si dices yo estoy muy de acuerdo contigo tres o cuatro Lleida dos uno Hazard el otro militar hay que acertar muy bien en los dos que vengan porque lo guía del Olympique este año no pero lo que ha demostrado año la la la plantilla del Real Madrid o que se recupera futbolistas que este año parecían irrecuperable oso que apareció recuperables por ejemplo Marcelo por ejemplo disco yo Abel ya aquí no lo cuento o con tres o cuatro a lo mejor el año que viene no tenga

Voz 1375 23:22 es posible es posible que dé créditos alguno más por alguna circunstancia concreta por ejemplo yo dije el otro día que a lo mejor lo de Modric no está tan claro como parece que voy a renovar que no sé yo no lo veo tan claro ni mucho menos no ha renovado de momento la filmado nada ni ni ni creo que haya una propuesta en firme en cuanto a eso me da la sensación de que este verano por lo menos se va a volver a hablar de ello no digo que vaya a suceder pero que de nuevo se va a volver a hablar de ello ya tiene una edad además con lo cual no serían incluso descabellado y además termina en dos mil veinte y ahí sí que necesita una pieza más de la que es la que tiene previstas puede ser claro que si tienes un problema de esos ahora es que no no me han las cuentas de mucho más que eso a mí lo que no me sale Álvaro bueno arbóreo todos eh es en torno a quién quiere construir su su nuevo proyecto el Real Madrid lo ha construido en torno a Cristiano durante una década no le ha salido mal el Barça ha construido en torno a Messi no le ha ido mal ahora el PSC intenta construirlo en torno al Aimar pero sabiendo que cada verano estás no se me va me va pero en torno a quién debe construir el Madrid su proyecto o no hace falta que sea una figura

Voz 1610 24:24 bueno lo primero que creo que jugadores como Cristiano y como Messi no hay ni ahí ni ni aparecerán seguramente los próximos veinte años no sé si aparecerá alguien con esta capacidad para para dominar el fútbol mundial durante tantas temporadas ideas y conseguir estos registros y además e influir tanto en que en que usted sus equipos respectivos pues tantos títulos no porque prácticamente no han dejado que nadie más gane Champions no

Voz 1375 24:52 repartido repartido repartía la Champions

Voz 1610 24:54 los últimos diez años las migajas para los demás para mí el presidente jugador importante que pueda haber en el mercado es

Voz 13 25:04 en en el panorama no en el mercado en el panorama

Voz 1610 25:07 a Neymar pero para mí está a unos cuantos escalones por debajo de esto pero unos cuantos os ahí es un grandísimo jugador lo que pasa que estos son extraterrestres

Voz 1375 25:15 no está mediaticamente tan por debajo pero sí está futbolísticamente por debajo no sí sobre todo de lo que

Voz 1610 25:20 te digo que es que los registros y lo que lo que influye en el rendimiento global para ganar los títulos al final Neymar es un jugador con una calidad inmensa muy bonito de ver eh nos deja a todos los años detalles increíbles de su capacidad pero pero su equipo no no progresa en la máxima competición no oí los otras dos ya ya ya en la que no llena de de

Voz 1375 25:43 de ese tipo de trofeos es que anima Neymar que ha hecho de que algún día que ver qué va muy muy bien el Barça así pero yo lo tiene veintiocho años tiene veintiocho años eh el Barça pero el que en el paso de dicha París desde luego deportivamente no ha sido bueno Álvaro Cano Pérez el Barça estaba con con Messi al lado ha rodeado

Voz 1610 26:02 con mucho mejores jugadores pero a ver yo por juventud todos pensamos y tenemos un nombre en la cabeza que puede estar llamado a dominar el fútbol en los próximos años que es en va P también pienso que muy por debajo de Messi Cristiano de la influencia que pueda tener en en en un equipo en una en una entidad

Voz 8 26:21 club como la que han tenido estos dos que que sobre

Voz 1610 26:24 Ellos tiene que construir el resto porque son tan tan superiores que no te queda otra cosa que que buscarles acomodo Ike que estén a gusto y que los que les acompañen pues ello sí que y adaptar incluso todo a a a su rendimiento porque te hacen ganar en esa aquí estamos para ganar

Voz 14 26:42 yo estoy de la

Voz 1610 26:43 el pensamiento de que es muy difícil que venga este chico primero porque por lo que decís todo lo que habéis hablado de de que el Madrid quiere muy de cara con el París Saint Germain y creo que en este caso tendría que haber un movimiento de mucha disposición del propio jugador de cambiar de aires para que los clubes sesenta dan a a negociar y no lo veo no veo cree que

Voz 1375 27:04 te diga oye me quiero ir al Madrid

Voz 1610 27:07 esa negocia llegara a un acuerdo a un precio más o menos justo que nos convenga todos porque yo quiero jugar en el Real Madrid si no creo que sea el caso no ya a partir de ahí pues ya todo lo demás son jugadores importantes que yo creo que sí que no hay que hacer una revolución pero sí que hay que refrescar ciertos puestos si traer algún primer espada de de de primera línea europea ya que acertar aquí sí que acertar mucho porque los precios desorbitados ahora mismo el mercado del fútbol está muy inflado y hay jugadores muchísimos jugadores que no valen el dinero que piden puede Yemen a para mí una oportunidad buena mercados Hazard por porque por los años que le quedan de contrato que les puede extraer a un precio razonable un jugador bueno ya Pardilla ya no sabría decirte medidas que preguntar casos con Boga Boga

Voz 1375 27:53 yo pero no parece que se le ha pasado el arroz ya a poco sí

Voz 1610 27:56 yo yo nunca le he visto cocinando arroz a yo nunca yo nunca le he visto siendo determinante en la consecución de títulos salvo en este Mundial donde para mí ha rendido a al nivel que que nos vendían que podía rendir en su carrera y tengo un pensamiento con el que es que no sé son juega no sé no sé si es es jugar tácticamente es ordenado

Voz 1375 28:23 muy irregular eh

Voz 1610 28:25 bueno bueno con un gran potencial pero no no yo no soy muy amigo de de de este tipo de jugadores la verdad dentro de que tiene una gran capacidad individual para jugar al fútbol pero no sé yo no por el precio que ya yo ya lo dije en su día cuando se rumoreaba antes de fichar por el arte que podía venir camino entraba por el ojo hoy ya es una oye esto son gusto personal a cada uno Nos gustan un tipo de jugadores si uno esta manera de ver el fútbol

Voz 1375 28:51 todo todas las características dicho de Pogba Álvaro Benito lo piensa en el club lo sabe bien dónde juega sólo tiene mucho potencial pero que sólo justificaría el Madrid fichó lo entendería sólo que el Madrid fuera a por Pogba si Zidane se empeñan mucho pero te dijera al presidente no apoyaba pero Sergio Ramos el riñón no que es por eso digo sí ahora vuelve a la carga es que yo me has dicho que yo voy a hacer el equipo poco a Sergio Ramos que es el capitán y buque insignia de Cristiano Ronaldo cobra doce millones de euros netos eso ser ese es ahora mismo el Luis el el baremo por el que hay que medir a los demás fichajes tras a uno que vaya a comer más tiene ser realmente muy bueno Álvaro si tuviera que fichar a Neymar o en papel sólo uno de los dos coma dos cientos si no sé cuánto me fichar a uno de los dos

Voz 1610 29:40 yo San para rendimiento inmediato o como no usar con libertad absoluta Bolivia

Voz 1375 29:46 está saludando que quiere pero sin pero siempre mal

Voz 1610 29:49 eh sin condiciones era por edad y por por inversión y por la inversión que hay que hacer que es una barbaridad en cualquiera de los dos me quedaría con papel eh porque es un jugador que creo que todavía puede progresar y que tienes muchos años para amortizar lo pero hoy sigo pensando que a día de hoy es un jugador más determinante al cien por cien Neymar osea en el en el presente ya un Neymar al cien por cien creo que es es a día de hoy mejor jugador que tú Romero electo

Voz 0239 30:16 bueno es que hace mucho tiempo que los debemos al cien por cien el año más

Voz 9 30:19 desgraciadamente se lesionó en la ronda de cuartos de final

Voz 0239 30:21 este año la vuelta a pasar lo mismo y últimamente es más noticia por lo que hace fuera del fútbol que por lo que hace dentro del campo la firma el Paris san Germain pagándole una millonada para ser el buque insignia del equipo de resulta que el buque insignia del equipo es un chaval de dieciocho años creo que para ser un mega crack tu objetivo o tu prioridad fundamental en la vida tiene que ser el el fútbol y es evidente que la cabeza Neymar no está sólo y exclusivamente en el fútbol si yo firmaría en papel creo que por progresión Poor por lo que puede dar en un futuro porque ha demostrado

Voz 1375 30:54 a tener a corta edad ser capaz de echarse a España

Voz 0239 30:57 la la selección francesa y al París Saint Germain y me parece que que de Neymar ya hemos visto que de primer espada Le cuesta que en el Barcelona jugó muy bien pero la segunda espada en el Paris Saint Germain nunca ha sido primer espada aunque para ello el primer espada yo creo que que firmarían

Voz 7 36:09 a las doce y siete Canarias había preguntado pero yo

Voz 1375 36:16 sí porque tengo dudas de saber si esa potencia física sino tiene metros por delante si estaría igual de espectaculares ahora

Voz 1610 36:24 no me son jugador que con espacio es demoledor y casi imparable pero me parece un chico que jugaba muy bien al fútbol en cualquier circunstancia creo que él y uno de ellos iba por resolver el profesor Álvaro

Voz 8 36:37 el tema pero va a venir porque no te lo venden vale fuera Neymar está en otra cosa que hubo el cumpleaños estar otra cosa ya vende Vinicio está Vinicius es una realidad el larguero otro día que es una realidad va a venir Rodrigo Neymar tampoco parece que a la gente ya leyendo tanto el ojo como hace un par de años ya hay un futbolista que el Madrid no quiere fichar porque negociar con el Tottenhan es una locura yo le pregunto por Hurricane que yo creo que es el único futbolista que te puede firmar treinta y cinco goles al año el Madrid no ha preguntado Kane no hay Cain por el dinero por Levi que tú quieras para esto sería un futbolista que podría marcar no sé si una época pero sí como decía Manu ser el hombre

Voz 1375 37:18 que el siguiente proyecto

Voz 1610 37:21 yo tanto como para liderar un proyecto no lo sé no lo sé no tengo o no tengo referencias de de cómo es el si es porque los líderes tienen que ser algo con algo innato no de con ese carácter que para liderar un grupo y sobre todo Real Madrid lo que sí creo que el Real Madrid necesita fichar gol yo Llúria por Mané ha por Kane yo son los dos fichajes que que acometería Nosa Real Madrid no le faltan futbolistas de creación creo que hay muchos y muy buenos y todavía con con años de fútbol por delante hay que recuperar una buena versión una gran versión de estos pero al Real Madrid lo que le falta es gol Se han ido cincuenta goles y no ha venido ninguno hizo así suena entonces no hay tantos goleadores en el mercado es eso se decía acto eh no a Lewandowski ya ya tiene una edad avanzada con la cual Ted sí que te planteas pues hacer una inversión portar que es uno de los pocos goleadores que quedan de garantías pero gente que te asegura tres treinta o más goles muy pocos no hay que te aseguren que tengan la capacidad de de hacerlo yo yo ficharía gol es lo que yo haría yo soy yo creo que que decidan también lo ve lo sabe

Voz 1375 38:37 quizás esta temporada el que más lo es

Voz 1610 38:40 cuando oí y hará todo lo posible por traer gol porque al al equipo este año le ha faltado gol

Voz 1375 38:46 bueno veremos a ver qué pasa que el Madrid tiene que andar peinados porque yo sigo pensando que el Madrid tiene un problema muy gordo muy que no es la pasta que tengan que la tiene para fichar sino la pasta que hay que tener luego para pagar las fichas de las estrellas mundiales y europeas sí es un problema gordo que tiene en Madrid Barça no digo el Madrid sólo Madrid Barça exactamente igual y Atlético porque es que hoy en día Si quieres a Griezmann le tienes que soltar veinte kilos uno detrás de otro en fila india sino se te va ir esos puedes tener uno cuando lo tienes CT de seguir ahora la plantilla el presupuesto es una locura es una locura es lo que acaso está pagando caro lo que acaba de decir como inflado en claro lo que acaba decir Mari en el que más cobra erramos con doce doce doce los cobran en la Premier tal tu llamas ahora Hurricane ir resaltó la trescientos porque hay el Madrid los puede con los puede pagar ahora luego tienes que decirle a Cain cuánto gana en el Tottenham y cuánto le vas a dar aquí y ahí es donde está el problema no superaba de pagarlo es un problema de incendio salvo al que venga después de que te va a decir si aquellas pagado veinticinco a mí me vas a pagar veintiséis cuanto le vas a pagar en vapores sueldo cuanto las ya no te digo la barbaridad que supone compraran Aimar compraran va le sino la pasta que Le tienes que poner en un contrato de cinco años o seis como poco de cuatro a esta gente es que es una burrada ese es el problema que tiene el Madrid por eso hay que estar pendiente de Vinicius de Rodrigo de no sé quién de Brahim porque fichar a estos tíos hoy en día es que lo que dice Álvaro delito Romero es una burrada y ese es el problema en Madrid habrá cuántos puede traer habrá después pueden caer no por lo que cuesta sino por las fichas que hay que ponerles

Voz 1610 40:33 que no permitir fallar yo creo que es su momento que en donde el mercado no te puedes permitir un error porque el desembolso es es brutal

Voz 1375 40:41 luego una cosa

Voz 0239 40:44 tiene nada que ver lo que ingresa este tipo de futbolistas por publicidad jugando en el Madrid una balsa que lo que ingresa el otro equipo no en ningún nombre para que nadie se pueda sentir herido luego una reflexión

Voz 1375 40:54 sí pero anteriormente perdona pero antes era muy fácil que vinieran o mucho más fácil que

Voz 9 40:58 no no no fueran llegaba Florentino Pérez firmaba una ya estaba tan blanco a Zidane y se venía corriendo ahora para

Voz 1375 41:04 ver a la estrella del tótem a mover la estrella de United City moverá estrella al Bayern cuidador que que no está claro que el problema

Voz 0239 41:12 primero que los sueldos están muy inflados de está pagando mucho dinero a jugadores no voy a decir medianías pero a jugadores que no son ni mucho menos cracks que puedan liderar un proyecto como el del Real Madrid y luego una reflexión que ha hecho en alguna ocasión que creo que es muy difícil llevarla practica pero que yo realmente lo siento me parece que estamos llegando a un punto en el que el convencimiento a los jugadores no tiene que ser exclusivamente el dinero porque con dinero solo no lo vas a convencer porque cualquier equipo cualquier equipo medio alto

Voz 1375 41:41 adelanta

Voz 0239 41:42 te adelante y te paga lo que tú le puedes pagan el Real Madrid en el Atlético de Madrid nos va a llegar un momento creo que va a llegar en el que Real Madrid y Barcelona en menor medida Atlético de Madrid le va a tener que decir al futbolista siquiera es si realmente quiere jugar en el Real Madrid en Valdebebas porque otra cosa y aparte tienes que bajar del dinero

Voz 1375 42:01 es una teoría pero es casi imposible eso hay una teoría Luis Romero que que va muy acorde con lo que te acabo de decir que es que hay jugadores que hacen en este caso comillas la tontería de Malta la tontería de imaginarme lo que yo yo seguramente haría lo mismo pero que la tontería de irse a un sitio donde no se juegue donde no se compite tanto a ganar dieciséis dieciocho pero cuando vuelvas y luego luego volverá a volver para jugar al fútbol para competir es casi imposible porque caso nadie te lo va a pagar

Voz 0239 42:27 yo pero yo no voy analiza los últimos futbolistas que han salido del Real Madrid lo felices que han sido sus equipos a Di María yo creo que la feliz en el Madrid en el Paris san Germain Özil ha desaparecido del mapa Morata parece ganan contra la felicidad James fue de las cosas por dinero James está como loco como loco por volver otra vez a la capital de España es decir que en la vida y a esos niveles a lo mejor un club con la fuerza deportiva que tiene el Real Madrid tiene que intentar el convencimiento por otro lado no sé qué lado pero sigo

Voz 1375 43:02 nuestra te ponga pero dudo mucho Romero no se habla claro donde ella al jugador y le digas oye que esto es el Madrid te tienes que hoy aquí cobrando menos y sobre todo por

Voz 1610 43:10 es una cosa mano yo mi duda es la siguiente hasta cuándo podrá exponer el cebo deportivo si esto sigue así claro sea bueno aventajado de llegarán porque no porque no ya de claro caro por eso hasta cuándo porque ya no vas a poder tener a los mejores jugadores Jean ya no les está pudiendo fichar eh ya no les estas viviendo fichar Se te están escapando estas ventanas y seguirá siendo así porque el jugador lo que ha dicho Manu es muy extraño que alguien anteponga pues tiene que tener mucho amor a unos colores o querer vestía una camiseta para renunciar a es que muchos sitios te pagan casi el doble una cosa es que te paga el Real Madrid nueve y en el otro diez

Voz 1375 43:47 yo otras dieciocho Grace y otra cosa es que te para