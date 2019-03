Agustín Jiménez: "Estoy en tierra de nadie pero tengo el cariño de todos"

Voz 1 00:00 pues así es muy para que suenen como a que culto François de Paul famosa

Voz 2 00:08 sí es que es el que usaba Fatih Erik Satie Composite

Voz 1 00:12 por para hacer sus otras para para su sobre eso lo hago yo mucho el uso de Olivos para

Voz 2 00:18 para mí algunas otras cosas disciplinas artísticas que hago mi pareja me dice que es como mucho a Santi sí

Voz 3 00:26 ah sí

Voz 4 00:32 es un

Voz 5 00:40 por qué crees que se usa

Voz 6 00:41 con seudónimo

Voz 2 00:43 yo creo que a veces para porque para que no haya prejuicios digo yo en lo cómo lo usaría para tener prejuicios sobre sobre uno mismo no muchas veces la gente ir diré ha pasado incluso a muchas autoras que han tenido que ponerse Aute nombres masculinos para que no existía ese prejuicio claro en el caso bueno yo creo que el animo desde el mal no cuando es que no es que estoy usando por ejemplo no hay mogollón de por ejemplo creo que Rubén Darío mola mucho pero es es ese llamaba Félix Rubén García Sarmiento nariz como ya he usa Adolfo Bécquer vacas no peleaba Gustavo Adolfo Domínguez Bastida se decía claro no puedes decir algo o El Greco Domenico te ese nombre no venden nada tú tú imagínate dice llama Domenico entonces

Voz 1 01:26 si preguntamos a nuestros gratas Pardos por su relación con el mar cuál es la tuya ostrás mira hacia el mar es

Voz 2 01:36 este idea te va a gustar este Ruidera en en trabajé un tiempo de hervidero para hacer esto no te los en otra vez dicho pero en directo en un espectáculo en vivo que hacía la SER en en un en un en un sitio de se de Hollywood de cosas de películas y tal una exposición que ve la SER tenía y aquí me educaron a hacer el ruido del mar entonces me daban con una especie de caja tipo pizza en los bordes había unas es plumillas Esteban Cavada que lo que sea pero clásico te hablo de los ruidos de antes no lo editó entonces pero echamos unos perdido

Voz 6 02:06 pero es el que hace ruido claro yo yo trabajé druida

Voz 2 02:09 en la radio trabajó mucho lideró entonces hay hacia con moviendo esas bolas invito a la gente desde sus casas que lo haga con una caja ponga en el borde pues estas estas esta gomas como aquella de para las para las ventanas no para que cuando choque elaboran no se al ruido Hypo unas bolas de perdigones y se empiecen a mover ir ante un micrófono ahí empecé yo digo con el mar es decir muy poca porque soy un hombre solo bien mal muy de mayor porque siempre he sido como me he vivido mucho en Madrid Togo también Extremadura fíjate que era eso gente que se van a no es que sea extremeño pero me siento muy muy extremeño entonces el mar a mí me sorprende todo el mareo sí de pequeño ayer lo hablaba tenía muchas infecciones de oído entonces me bañé muy poco ahora ya más me encanta ver en cada vez que me baño de alguna manera en el mar como me renuevo de alguna manera viene muy bien para muchas cosas no pero pero el bar es la de hacer ruido el mar siempre

Voz 6 03:05 es curioso fíjate que tuvimos a al saxofonista Arturo Soriano uno de los mejores de España en Europa y cuando le preguntamos por su relación con el mar hizo con el saxo el ruido del mar pero es la primera vez que un invitado dice que eso lo hacen con el mar tiene que ver con hacer el ruido del mar de las

Voz 7 03:24 el micrófono sí sí sí sí sí el ruedo

Voz 2 03:28 muchos ruidos que falsea va en antena si tenía que hacer un cargador de una pistola pues hacemos una grabadora no y lo luego yo mismo se limitaba algunos animarlos hacia yo con la boca porque había momentos en los que no nos teníamos el ruido oí aprendí a hacer ruidos con la boca de animales entonces ahí son momentos que me une mucho la radio yo funde una emisora de radio de joven en en una red comunitaria cuando pues que eran los dieciocho años que hace muchísimo

Voz 7 03:56 esta radio sigue aquí seis y radio perdió el bar de Hortaleza

Voz 2 04:01 o es un ejemplo de auto

Voz 7 04:04 Dion

Voz 2 04:05 ideal de combatir su el propio fe informativo que vivimos de alguna manera por por gente que que ve la profesión de una manera pues no no muy

Voz 6 04:14 no no muy ética no en este caso tenemos el periódico el periódico de Hortaleza yo soy uno de los dibujantes de muchas cosas pero habrá oyentes que la hayan reconocido los que no detrás de este François está Agustín Jiménez

Voz 8 04:31 cómico escritor actor ánimo

Voz 9 04:37 a ver si José piden tantas veces que no todo ya digo que no sabe lo que es verdad es que como Cuadrado como

Voz 10 04:51 entonces así como ser que tiene como letras

Voz 9 04:54 que esté poniendo la misma cara que puso kiosquero así cuando lo compré porque algo se le caían las lágrimas no lo compra nadie digo lo más como lo a no funciona ellos citó a las letras y nos amplía a saber

Voz 8 05:09 Agustín te hemos traído a este programa que hoy gira entorno al salón

Voz 6 05:14 sí qué relación tienes tú con es salón con ese salón de tu casa cuando eras pequeño lo recuerdas cómo era salón de tu casa familiar que esto

Voz 2 05:22 te yo te voy a ser muy sincero mi casa tiene cuarenta la de mis padece coherente tantos metros cuadrados el salón es todo Saló con está muy rápido no existe un salón éxito en la vida es ir al salón mientras en el comedor preparado no existía sea todo está junto y sí si voy junto a su codazo al lado sea no es una cuestión la puerta son plegables destaca el que no se puede hacer una puertas llevarte por delante no sé cuánto espacio entonces no he vivido la vida del salón de tal pero sí conoció no salones a lo mejor de abuela o de estas cosas que sí son casas a lo mejor de pueblo

Voz 1 05:58 qué has insitir aquí hacemos vida

Voz 2 06:01 te acuerdas esa frase de hipótesis la casa puede estar estará ETA bueno aquí hacemos vida que será el salón no como la la sala donde de alguna manera pues ahí se situaría la gente pero también se comía se luego se transformaba en un comedor había salones que para mí se sabía que eran comedor si es que realmente intocables sea es decir había por un lado comience la cocina precisaron las visitas que era una cosa que yo nunca entendía que de hecho ha llegado a vivir hay gente que ha llegado vivirlo de este tu esta esta cosa de plástico se ponía encima de los sofás para que no se todo para que nunca se manchada no entonces claro eso es lo lo he visto no esas decoraciones barrocas o rococó se adoptan extrañas que había en algunos y el olor

Voz 6 06:41 viviré que incluso en en casas pequeñas nos han contado algunos invitados estaba la cocina estaba la sala de estar que a la vez era estaba una habitación para uno de los hermanos o dos de los hermanos pero que era donde ese comía estudiaba se veía la tele y el salón quedaba reservado para las visitas pero no por ello tenía que ser una casa lujosa casas pequeñas donde salón quedaba sólo para las Navidades para cuando venían

Voz 9 07:07 no sé si en momento se convirtió en el corazón de la

Voz 2 07:11 casa no

Voz 9 07:11 sin lugar donde donde realmente se va a Cela

Voz 2 07:14 institucionalizar el recibimiento que que supongo es heredado de pues gran en mansiones entonces uno hace lo que puede dice y aquí es donde vamos a tú dices vamos a celebrar navidad donde se colocan los adornos traídos por nuestros viajes como trofeos

Voz 6 07:27 los Marcos con las fotografías yo yo tengo yo

Voz 2 07:30 en un en casa pues una reproducción de lo que sería una Pelé antigua está la tele antigua una o una sevillana un toro una una botella de resolver esto no fui pidiendo amigos y traerme pero esto es muy no sé no digo trae metralleta tengo distintos estoy enteros y souvenirs típicos que se traen de que dicho algunos ya existen no hasta cintas de casete de de chiste de Eugenio

Voz 6 07:54 bueno pues sacar su house cine hay una cosa que se me ha olvidado citar cuando repasaba todo lo que eras

Voz 1 08:00 que es quiere ilusionista fe

Voz 2 08:04 sí tengo tengo carné de la sociedad española ilusionismo el que aprobó el examen de ingreso de la sociedad española ilusionismo en el círculo mágico de Madrid muchos compañeros de magia me conocen mi profesor una vez profe fue la escuela de Tamariz estudie yo fue Tamariz y tal y lo que más me gustaba era crear esa ilusión que dices la he aplicado a la comedia cuando tú estás haciendo comedia tienes que preparar una sorpresa no puede no te pueden pillar por dónde vas porque entonces la gracias se venido existe ese devenir de dicen no no me acaba de gustar esta persona con la comedia está bien hacer pero siempre yo creo que es una cuestión de de los templos como se ganó una cosa de de de saber medir y cuando darle golpeo asestar eso también hay ilusionismo está muy estudiados Agustín cuando te has

Voz 6 08:47 cuenta de que puedes hacer reír a la gente

Voz 2 08:51 Nos no hay un momento es que hay momentos en los que yo me di cuenta con catorce años y haces una obra de teatro sale es la gente también mitad año eran eran muy mucho más pequeño que ahora entonces Si bastante cómo no peligroso no sé si me explico hay una cosa como en mi en mi forma eso que hacía gracia pero no debes contar con ellos sea no es no no no cuento nunca con ese factor X esa como le quieren llamar ese elemento que nunca puedes explica en una fórmula sobre cómo

Voz 6 09:17 con ese don no cuentas yo aquí que sí

Voz 2 09:20 no no nos contar con la técnico la técnica sí porque porque cuando estás cansado cuando tienes problemas personales en la técnica en la que te sigue ayudando a hacer el show continúa obviamente si hay momentos en los que un profesor te pide por favor que no hagas gracias en clase porque le están dando la risa el y pierde el respeto yo yo Trio profesores que han hecho por favor te pedirían hicieran más gracias vale crean un pato es un pacto secreto pues me río yo pierdo igual en lo entiendo y es verdad te das cuenta que tú has traspasado una línea que otros no están tan material nuevo entonces yo no cosas que se te han ocurrido porque yo soy muy de de pensar chiste nuevo gracias nueva material siempre que sea que intentar pensar en en uno en no caer en los tópicos en las frases hechas en los refranes pues un momento claramente estamos también en un en creando un bagaje humorístico que ya está muy manido

Voz 6 10:15 Agustín ha sido también guionista de dos hitos como siete vidas o La hora de José Mota cómo se hacen los guiones de La hora de José Mota

Voz 9 10:27 sí desde hace José votar mucho y eso hay que decirlo veladamente yo entré cuando empezó el solo en solitario me llamó Goyo Jiménez que trabajaba

Voz 2 10:36 de de segundo del yo no conocí a eso pero enseguida conectamos el humor además yo no soy manchego entonces pero con muy rápido con la idea que tiene porque Goyo Jiménez que lo manchego realmente es una marca ya asentada entonces claro pero bueno entendía estoy entendí muy bien realmente es lo que te he dicho poco antes se plantea una situación y a partir de ahí empezó a trabajar y luego ya marcamos una serie de estos pero José es Jose y tiene una capacidad de improvisación o de ver en el mismo se tú estabas dice usted no acaba de funcionar como el vicio podemos hacerlo de esta manera yo al ser actor también tenía muchas cosas que a pie de pie de plato puede decir oye mira lo a lo mejor por este lado hace una pausa más larga es un poco también el trabajo que hacían muchas veces haces argumento y diálogos el argumento pues pues crear plantear un esquema no sé yo plantee por ejemplo el de Julio César El asesinato de Julio César en Historia directo entrevistando pues a bruto o pues sí la verdad es que estoy un poco nervioso Estoy como estamos aquí con los cuchillo esperando a que venga claro que esa situación no claro esas cosas las planteaba eso así un poco como porque no es extraño no es una la situación y luego pues él decía bueno pues sí mira mama acuchillado lo buenos que conocía gente he visto gente aquí está mi hijo es una cosa bonita intentaba darle también un empaque pero es una persona respeta mucho el digamos que que les que tenga un poquito de peso un poquito de peso intelectual no hay cosas así que nosotros intentamos por la Santa Inquisición pues que últimamente lo están torturando como se debía ACB que Aíto natural de mala manera sin tan pequeños Peñíscola hacían tal entonces todo eso era lo de historia directo por ejemplo una cosa que a mi me gusta mucho estábamos entonces yo creo que es una es una comediante entonces sé si es una persona que creo escucha

Voz 1 12:19 si es que llega la hora de despedirnos

Voz 6 12:24 no hemos Gray Martín preguntamos siempre a nuestros invitados quién ha sido o es el faro de su vida quién ha sido el faro o es el de Agustín

Voz 1 12:34 pues que hay varias personas ver a personas y en este caso

Voz 2 12:38 eso eso Mis hijos está en en adolescencia juventud ir para mí empezó empezó a Aimar llame a al ver que realmente creado bueno yo no ellos eran quince a ustedes tendemos a decir esto lo he hecho yo no es una obra ellos son El Mundo y tal pero los veo y veo sus opiniones y veo que de alguna manera hecho algo bien sea luego mi amor el amor de mi vida que para mí ha te digo sinceramente es la persona que para mí me resulta una inspiración pero un espacio es decir porque es un estado de una inteligencia y una brillante también artística de para mí de qué te digo que eso eso es concertista de clave incluso la primera vez que la escuche la primera vez que me enamoré estaba tocando abajo sea eso te digo esta esta pedantería pero es que vi entonces para mí siempre que que si tengo que la todos los días quién dice qué te parece

Voz 6 13:30 esas Haití

Voz 2 13:32 sí es que dice sí si dice que me regaló un libro es la primera es que no me regalo libres a ti porque porque decía que tenía esa parte lo hace la emoción

Voz 1 13:41 pero es que estoy