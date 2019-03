Aquel nido de corruptos de Interior

Voz 1100

00:00

buenos días Pepa convendría no minimizar la gravedad de los actos llevados a cabo por esa llamada policía patriótica que en realidad no era otra cosa que una pandilla de desalmados con el dinero de todos nosotros aupados a cargo de enorme responsabilidad sin inventaba en delitos y delincuentes para mayor gloria de su partido el PP de Mariano Rajoy lo hicieron con varios políticos catalanes volvieron a hacerlo con Podemos con el daño que causan es así esas maniobras D'Ors responsables obvios por su cargo el entonces director general de la Policía el inefable Ignacio Cosidó Irving masivo ministros el conocido con decorador de vírgenes Jorge Fernández Díaz porque aquellos funcionarios que robaban teléfonos me hace Mortadelo Villarejo os inventaba vigueses millonarios y las cuentas de poder emita su separatistas catalanes estaban bajo su mando directo que hay dos reportaban sus ondas a la cuadrilla a periodistas corruptos hasta el bajón que amamantan digitales y mentiras auténtica basura profesional y política pero que goza de muchas horas extras era hacerle visores patrias impulsoras que Of Fun gente progresistas así que era alegre muchachada hizo lo que les vino en gana del del Gobierno bajo la mirada cariñosa Soraya Sáenz de Santamaría al presidente INAR ya está ahora les ha exigido responsabilidad algún pues sepan todos que habrá del PP el partido de Pablo Casado ese mismo