en política como en tantos otros temas de la vida las cosas no son lo que son sino lo que parecen en campaña electoral en la que lleva a nuestro país desde finales del dos mil quince de este principio llega a su máximo esplendor dentro de un mes a estas horas sabremos si es posible salir del atasco institucional gracias a un gobierno que cuente con una mayoría estable ya sea con un partido en solitario o gracias a una coalición que goce de la coherencia necesaria hasta entonces estamos asistiendo ya a la puesta en escena de las distintas alternativas posibles es tiempo de escenografía por el momento el PSOE va ganando en este arte del teatro que sólo pretende que el aplauso será más sonoro y prolongado el centro derecha está dando una impresión de falta de dirección de escena con una improvisación que tienen sus seguidores que no no son pocos bastante perplejos Sánchez se está revelando como un buen escenógrafo pero debe tener mucho cuidado con aquellos que iban por libre o al menos eso parece mientras en la presentación del programa electoral se olvidó de Cataluña su hombre en Barcelona advertía que si un sesenta y cinco por ciento de los catalanes quieren la independencia habrá quedársela la pregunta que queda en el aire la siguiente metedura de pata del señor Iceta o globos sonda pactado con su jefe