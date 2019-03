Adolfo Suárez Illana: "Pido disculpas y se acabó la polémica"

Voz 0016

00:00

he estado toda la tarde en buscando e hiciera correcta o no era correcta me afirmación sobre esa ley incluye un despacho mayor me confirma que no es correcta con lo cual cuando uno se equivoca meter la pata lo mejor es pedir disculpas no era la ley de Nueva York como yo decía así que lo siento mucho pido disculpas y punto se acabó la polémica