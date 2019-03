Voz 0084 00:00 y los mejores discos del mes en el play

Voz 0084 00:07 acaba marzo empieza la primavera y los buenos discos se van acumulando mes a mes en estas últimas cuatro semanas han llegado algunos álbumes potentes discos que nos han gustado mucho que dan forma a este play led de marzo que comenzamos con una banda de aquí con de limbo

Voz 0084 03:41 la descarga se titula esta maravilla aparte de vaya tercer álbum de de limbos banda asentada en Madrid que ha editado este mes el que puede que sea su mejor disco hasta la fecha un álbum sugerente divertido potente que invita al baile y al buen rollo y que confirma a estos chicos como una de las formaciones más interesantes del panorama actual gracias a unas canciones que mezclan estilos e influencias con buen gusto y pasión por lo que hacen vaya es un disco que nos ha contagiado la alegría de la primavera con esos toques brasileiros Conde limbos hemos abierto la entrega de este play list de los discos del sofá Sonoro resumen mensual que vamos a seguir con otro de nuestros favoritos el enorme

Voz 0084 07:16 no se ha comido mucho la cabeza el bueno ni Waterhouse a la hora de elegir el título de su cuarta entrega este disco homónimo llega tras el inesperado éxito que supuso never tu Ice su disco de dos mil dieciséis el sencillo con el que se presentó aquel álbum supera los cien millones de reproducciones en Spotify es difícil que se acerque siquiera esas cifras pero lo nuevo de el joven músico y productor californiano está a la altura de las expectativas que su magnífica trayectoria Por otro lado han ido generando con el paso de los años esto que hemos escuchado es I feel anoche caminó un tema pegajoso y sudoroso de ese Rickman blues de tintes retro marca de la casa de este chico prodigio produce por habitual también de alas genial guitarrista raro será que este disco no acabe en nuestra lista de lo mejor del año de momento se ha hecho un hueco en el pleno de este mes de marzo con el que no podía faltar por otra parte algo de soul soul del bueno a cargo de Durant Jones de Dickens

Voz 0084 11:14 Don You Now titula este elegante tema siempre impoluto Duran Jones un tipo que debutó hace tres años con un disco Pequeño grabado en un garaje de Indiana que fue conquistando al público poco a poco hasta que el serbio decidió reeditar lo fichara a la banda el año pasado se presentaron en el festival Mad Cool de Madrid este mes han vuelto con una delicia de álbum que remite a los grandes del soul un disco cálido fácil de escuchar de esos que te hacen la vida más llevadera una virtud que tienen pocos trabajos que en sofá Sonoro apreciamos mucho esa virtud tan quien la tienen nuestros siguientes protagonistas de cactus blog

Voz 11 14:29 con este te espero

Voz 0084 14:30 ha dado esa abre el segundo álbum de los cactus Blossom easy way es el título del segundo disco de esta banda americana formada por dos hermanos que captó nuestra atención y ganó nuestro cariño con su anterior entrega y que con este disco no han hecho sin hacerlo más grande todavía un álbum breve de diez canciones donde todo está en su sitio canciones melancólicas perfectas para tarde Ceres y con un ritmo y un tempo perfectos un gran descubrimiento para los amantes de la buena música americana menos descubrimiento pero en la misma calidad tienen nuestro siguen de disco una joya perdida rescatada del legendario Times avanzan

Voz 0084 18:44 este mes ha llegado a las tiendas Sky blue yo un álbum grabado portando avanzan que permanecía guardado desde hace cuarenta años el trovador más triste de Nashville nos dejó hace ya más de veinte años y resulta conmovedor volver a escucharle con temas nuevos este disco no es uno de sus mejores trabajos pero como esta clase de álbumes que aparecen de la nada tiene su punto nostálgico e histórico que lo dan un valor extra la voz y la profundidad en estas canciones resultan conmovedoras escuchábamos The last in On My Mind el tema que cerraba el álbum hemos hecho un hueco en el play list de este mes a Times van en esta lista tampoco podía faltar la última delicia de un compositor de pluma afilada Andrew Bird que ha sido franco desde el título mi mejor trabajo hasta la fecha

Voz 0084 25:24 es el tema de este disco de Andrew Bird podíamos haber cogido cualquier otro muchos problemas es un álbum excelso grabado al calor de las últimas elecciones en Estados Unidos las que llevaron a Donald Trump a la Casa Blanca Andrew Berta un estudio de California hacer un disco que reflexiona sobre las realidades actuales sobre el extraño mundo que nos ha tocado vivir may Find es Word dieta es un trabajo fascinante de nuestros favoritos de este mes un disco que mantiene el gran momento que vive Wert ya en dos mil dieciséis Nos atrapó con con mucha fuerza con Sirius y su regreso lo ha vuelto a conseguir con Andrew ver vamos llegando al final de este repaso mensual por los discos que más Nos han gustado en sofá Sonoro está lista la vamos a cerrar con una despedida con el álbum póstumo de Leo va a tu Wells un disco que viene producido portan hago airbags de los Black Keys que se enamoró de la guitarra de la historia de este anciano que grabó su primer disco en dos mil catorce siendo ya octogenario que fue una de las sorpresas de aquel año poco después editó un segundo trabajo tras patearse todos los festivales de blues y de América murió en diciembre de dos mil diecisiete Wells que había pasado la vida tocando en iglesias perdidas del sur vivió un cuento de hadas musical en los años finales de su vida mi este mes ha llegado su disco póstumo un álbum titulado Los ángeles del cielo no firman Mi nombre Wells no llegó a ver el disco en las tiendas y como en sofá Sonoro hemos sido muy fan de su música vamos a cerrar este play list de este mes de marzo con este año One to be at the meeting tiene más contenido y otros programas en sofás claro punto com Nos vamos con Leo Wells adiós

