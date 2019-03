Voz 0099

00:00

yo sé que están pasando cosas más importantes en España pero no me resisto a hacer memoria ya nadie lo recuerda pero hace exactamente cuatro años Alberto Garzón declaró reiteradamente que si viviera en Madrid no votaría a su propio partido ni en las municipales ni en las autonómicas luego expulsado de una tacada a los cinco mil militantes de Izquierda Unida en la Comunidad de Madrid vació una organización que no controlaba para imponer sus líneas y fuego podría haber intentado convencer a los críticos podría haberse sentado a negociar podría haber esperado a la renovación de los cargos pero escogió la vía rápida entre quiénes de un día para otro se enteraron de que ya no pertenecían a la coalición fundada por el partido donde había militado durante décadas dentro y fuera de la cárcel estuvo por ejemplo Marcos Ana este es el contexto de la más reciente de las divisiones de la izquierda madrileña que se presentará dividida en cuatro listas distintas tres a la izquierda del PSOE a las próximas elecciones autonómicas en dos mil quince a Garzón expuso a cinco mil militantes en Madrid porque se oponían a diluir Izquierda Unida en Podemos cuatro años más tarde con menos de la mitad de afiliados encuentras exactamente en la misma situación cuando se opta por las soluciones personales sobre los intereses del partido aunque en lugar de sillones llano que más que algunas sillas cojas que repartir el ejemplo es contagioso yo que vivía que el proceso en primera persona debería celebrar hoy esta venganza el destino pero a mi desolación no tiene límites