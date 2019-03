Pablo Iglesias ve "evidente" el vínculo del Gobierno del PP con la 'policía política'

Voz 1 00:00 Pablo Iglesias buenos días buenos días Pepa

Voz 1727 00:02 decidimos en las era el secretario general de Podemos con usted que la Audiencia Nacional investigaba la guerra sucia contra su partido y contra su persona

Voz 2 00:10 bueno el procedimiento está bajo secreto de sumario de momento no puedo responder a esa pregunta

Voz 1727 00:15 cuando recibió la citación de García Castellón no puedo

Voz 2 00:17 a responder a esa pregunta se que hay secreto de sumario

Voz 1727 00:20 que por lo tanto tiene muy limitada la capacidad de contar lo que pasa ahí dentro en ese sumario en esa separa ATA pero puede contarnos el material fabricado contra usted está todo publicado ya y más sí

Voz 2 00:31 sí creo que os hay tres claves para entender lo que está pasando hay una operación para evitar que Podemos forme parte del Gobierno que Unidos Podemos forme parte del Gobierno y esa operación n tres patas muy evidente Si ya lo va conociendo todo el mundo tiene una primera pata policial pero ojo no es que la policía investigara como titulaba ayer Televisión Española es que un grupo de policías corruptos fabrican pruebas falsas para atacar a nuestra formación política hay a mí policías que además viven históricamente en una situación de privilegio que contrasta con la mayor parte de los policías y guardias civiles de este país que trabajan en condiciones muchas veces de precariedad que cumplen la ley estos mafiosos estos corruptos están fabricando pruebas falsas contra una formación política para tratar de evitar que entre en el Gobierno esa es la pata inicial después hay una pata política gubernamental quién les daba cobertura quién les daba las órdenes parece que se apunta al Ministerio del Interior parece que se apunta al gobierno del Partido Popular tercera pata quizá la más importante la pata mediática o diario un medio de comunicación digital financiado a través el Ministerio de Industria con una empresa pública que se llama Benissa que demuestra en tres momentos muy claves que está trabajando con los criminales de las cloacas el momento enero de dos mil dieciséis cuando publican un informe falso el informe PISA que nos atribuye quién la creación por parte de otros países justo en el momento en el que nosotros íbamos a ofrecer un acuerdo de gobierno al Partido Socialista siguiente momento el mes de mayo en el mes de mayo aparece Europa van se me atribuye tener una cuenta en un paraíso fiscal con un ingreso del Gobierno de Venezuela falso también tercer momento el famoso móvil los contenidos de ese móvil que aparecen en el mes de julio de dos mil dieciséis cuando nosotros hemos vuelto a hacer una oferta de gobierno para hacer un gobierno alternativo a la derecha las tres exclusivas las publica o diario a partir de ahí hay algunas preguntas que que formular

Voz 1 02:32 la primera quién protege

Voz 2 02:35 porque protege a Eduardo Inda la segunda que tienen las ventanas que tiene la tercera quién estaba interesado en este país

Voz 1 02:41 es

Voz 2 02:42 en que Unidos Podemos no formará parte del gobierno y hay una que se infiere de aquí ayer escuché al ministro Marlaska digamos sentirse muy preocupado con esto que se había sabido porque el Partido Socialista en la última legislatura unió dos veces sus votos al PP y a Ciudadanos para impedir la comparecencia en el Congreso el comisario Villarejo esto lo van a tener que explicar

Voz 1727 03:02 varias preguntas concretas antes de nada le ha llamado alguien del Gobierno después de que se haya publicado esto no de que lo hayamos sabido alguien del PP no

Voz 1 03:11 de Ciudadanos no

Voz 1727 03:13 cuando usted dijo en su reaparición política hace unos días vienen a por nosotros ya sabía que estaba esta investigación en marcha

Voz 2 03:21 sabía que esta investigación estaba en marcha pero como está bajo secreto de sumario no puedo decir nada más

Voz 1727 03:27 qué opina de lo que publica hoy El País un confidente venezolano al que Interior el misterio interior de entonces premia con permiso de residencia

Voz 2 03:36 esto se sabía o una comisión parlamentaria de la comisión de las cloacas se llamaba técnicamente comisión sobre el uso partidista del Ministerio del Interior que ya dejó claro en sus conclusiones que había habido policías corruptos que fabricaban informes falsos para atacar a nuestra formación política también a formaciones políticas catalanas

Voz 1727 03:52 y que usaban confidentes como este

Voz 2 03:54 efectivamente se habló de la existencia de confidentes que fabricaban pruebas Iker recibieron con dinero público toda clase de beneficios por parte del Gobierno lo tiene que entender todo el mundo mientras en este país hay policías que no pueden llevar un chaleco antibalas sea gastado dinero de todos los españoles para fabricar pruebas para que una formación política no pudiera gobernar en este país es una de las vergüenzas mayores de nuestra democracia en los últimos cuarenta años ayer portavoces eso

Voz 1727 04:21 decía exactamente algo parecido en este programa de decía que la decisión de cuando filtrar de qué tipo de prueba a fabricar contra un dirigente político escapa al ámbito estrictamente policial no las de las decisiones Villarejo declarar ante el juez señalando no directamente como suele hacer las cosas a la ex vicepresidenta Sáenz de Santamaría usted le da crédito a lo que dice Villarejo

Voz 2 04:42 Villarejo es un corrupto es probablemente la expresión más repugnante de cómo han funcionado las cloacas del Estado todos los elementos que tengan que ver con un sumario que es secreto impiden que yo haga ningún comentario ahora bien la vinculación del gobierno del Partido Popular parece bastante evidente a tenor de las conclusiones de una comisión parlamentaria y a tenor de sus propias declaraciones ayer veía en el intermedio varias declaraciones de la entonces vicepresidenta que ahora recordémoslo está trabajando en un despacho de abogados al que supuestamente favoreció para que no fuera sancionado mientras era vicepresidenta que decía bueno estaba señalando todo el argumentario de los informes falsos creados por por los policías corruptos y difundidos por lo que hoy Diario era el argumentario de la vicepresidenta bueno pues que la gente saque sus propias conclusiones

Voz 1727 05:28 estamos en puertas de una campaña electoral en vísperas por lo tanto de que después del resultado electoral hipotéticamente todo vuelva a ponerse en marcha una nueva negociación está tranquilo el que se haya difundido la existencia de de aquella trama para reventar una hipotética negociación entre socialistas si ustedes y el hecho de que esté en manos del juez deja tranquilo con respecto a esa negociación que puede iniciarse en mayo

Voz 2 05:51 nuestra confianza en las instituciones es plena es más creo que ahora ha quedado claro algo que es muy importante creo que somos los únicos que podemos garantizar desde un Gobierno que se limpie las cloacas creo que hay sectores en el Partido Socialista que hubieran estado dispuestos pero otros no si no no se explicaría que hayan votado sistemáticamente en contra de la comparecencia de Villarejo en el Congreso de los Diputados como nosotros pedimos bueno creo que ahora la gente tiene mucha más información en para votar y creo que el día veintiocho hay una oportunidad de limpiar de mafia las instituciones de nuestro país

Voz 1727 06:23 una última cosa deja el asunto en manos de la justicia esa planteado por ejemplo convocar la Diputación Permanente del Congreso

Voz 2 06:29 estudiaremos todas las vías legales y políticas porque desde luego esto es enormemente grave no grave para Podemos esto es grave para la democracia española quién diga que la nuestra es una democracia sana cuando hemos visto que bajo órdenes supuestamente de un gobierno sean fabricado pruebas falsas para evitar un gobierno pues revela algo que dijimos en el mitin del sábado que en este país hay algunos que no se presentan a las elecciones que tienen más poder que los diputados que hayamos visto en las últimas semanas que por ejemplo

Voz 1 07:00 directivos del BBVA utilizaban

Voz 2 07:03 un policía pagado con el sueldo de todos los españoles y que además ha acumulado una ingente patrimonio personal para espiar a rivales o no pues revela lo que dijimos que nuestra democracia está limitada

Voz 1 07:14 en la medida en que hay poderes

Voz 2 07:17 empresas que tienen más poder que los diputados bueno hay que acabar con esto estoy que limpiarlo nuestra democracia se merece algo mejor

Voz 1727 07:23 sin embargo el hecho de que la justicia esté ahí que la llamada usted que está investigando es el mensaje de esperanza a las instituciones protegen contra los corruptos

Voz 2 07:32 esperemos que sí esperemos que sí todavía no sabemos lo que va a pasar creo que en este país sigue habiendo una enorme sensación de impunidad pero nosotros vamos a colaborar con la Audiencia Nacional y con y con las autoridades judiciales para que se llegue hasta el final bueno y que esto que esto se sepa

Voz 1727 07:48 Pedro Sánchez ha mandado un mensaje en TV

Voz 1 07:52 han no han vuelto hablar de esto ni desde su vuelta

Voz 2 07:58 hemos intercambiado algún mensaje en algún momento pero no sobre esta cuestión

Voz 1727 08:02 vamos a hacer una pausa sobre las nueve y cuarto ocho y cuarto en Canarias entráramos en en la precampaña

Voz 1 08:11 hoy por hoy

Voz 1727 08:15 tiene esta mañana de viernes con Pablo Simón Jesús Maraña Mariola Urrea ir con Pablo Iglesias invitado de los de hoy por hoy una semana muy especial para esta formación política para él personalmente porque es la semana en la que se ha destapado ha hecho público que existía una presunta guerra sucia contra su persona y su formación y que el objetivo era intentar reventar la negociación política para un gobierno de coalición con el PSOE vamos ya con la precampaña podemos aspira a ganar estas elecciones porque le dan en caída libre todas las encuestas todas son todas ya sé que ustedes relativizan todos los políticos pero es que son todas y algunas por debajo de treinta escaños

Voz 2 08:50 y a mí eso no me gusta hay que decirlo claramente es verdad que las encuestas a veces equivocan pero a mi me gusta mucho más responder en una entrevista cuando las entrevistas nos colocan por arriba aunque después los resultados no correspondan con lo que dicen las encuestas eso es una realidad por supuesto que nosotros aspiramos a ganar somos conscientes de que hemos cometido errores gravísimos y creo que hemos hecho bien reconocerlos y además digamos reconocerlos claramente a mí no me gusta me parece poco creíble cuando un político sale diciendo no hemos sido capaces de hacer entender nuestro mensaje que es un poco llamar idiota la gente es decir no ha sabido entenderme nosotros hemos cometido errores muy graves pero creo que cuando estás en una situación difícil es el momento en el que tienes que demostrar lo que vales y en el que tienes que demostrar que somos un instrumento imprescindible para que ciertas cosas cambiar en este país por supuesto que salimos a ganar con todo creo que estamos en unas elecciones en la que lo fundamental más que vencer va a ser convencer vimos lo que le ocurrió a Susana Díaz en Andalucía ganando las elecciones o lo que le ocurrió a Inés Arrimadas ganando las elecciones creo que vamos a gobiernos de coalición nosotros aspiramos a ganar pero creo que lo determinante el día veintiocho va a ser qué Gobierno se configura

Voz 1727 09:57 toda la autocrítica que el escuchado señor Iglesias es decir que no vio venir que Manuela Carmena iba irse que Errejón iba a irse dígame qué ha hecho mal Pablo Iglesias para quedarse solo al frente del partido que ha hecho con toda la ilusión que generó en esta en este país que dio setenta y uno escaños de la nada y que ahora le están dando las encuestas XXX o menos veinte

Voz 2 10:16 nosotros hemos cometido errores muy graves el primer error y claro que lo hemos dicho ha sido actuar como un partido más en las luchas internas luchas internas que muchas veces no han sido por diferencias políticas han sido por sillones y cargos y creo que reconocer esto es algo poco frecuente en la política española es difícil escuchar a un cargo público reconocer que su partido ha actuado como ciudadanos identifican a los partidos como como un problema y esto lo tenemos que reconocer y esto no puede volver a ocurrir a partir de ahora bueno estoy muy satisfecho de las miles de personas que siguen trabajando en Podemos de los procesos que hemos llevado a cabo procesos de primarias y de participar León de algo que buena parte de la ciudadanía entiende incluso gente que no nos va a votar nunca es que somos un instrumento imprescindible para que ciertas cosas cambien no solamente para limpiar el estado de las cloacas sino para que en este país se cumpla la Constitución en lo que se refiere a la fiscalidad la Constitución dice que tiene que haber una fiscalidad exhiba en lo que se refiere al derecho a la vivienda en lo que se refiere al derecho al trabajo en lo que se refiere por ejemplo que haya una sanidad pública de calidad y protegida su incluso gente que no es de Podemos reconoce que si nosotros no estamos en un gobierno eso no se va a garantizar donde seguida

Voz 1727 11:27 viento para pero por cerrar este asunto se que los periodistas le hemos preguntado de todas las maneras posibles por la crisis interna en Podemos por eso he querido recuperar algo que ha dicho Santiago el escritor el ensayista el filósofo que apostó claramente por Podemos en en sus inicios que sigue hablando de ustedes con mucho cariño y que hacía una reflexión que me me pareció extraordinariamente dura esta semana en este programa sobre la evolución del partido

Voz 3 11:52 pues creo que que ha construido un un partido en el que la única posibilidad de intervención colectiva era la conspiración de conspiración en conspiración y tanto más cuanto que esas conspiraciones acaban siempre saliendo a la a la luz pública pues se ha generado un partido muy muy centralista poco autoritario con un programa político muy decente pero en el que la tentativas de fundar un partido sobre el amor sea traducido en un partido finalmente fracturado por el por el despecho y por por la sensación de traición que eso que lo que erosiona cualquier construcción política no había un espacio de deliberación republicana interna digamos que permitiera no confundir lo personal y lo político

Voz 1727 12:43 dice que la única posibilidad lo ha dicho claramente de participación interna a la conspiración

Voz 2 12:48 me parece una reflexión muy valiosa yo una reflexión muy inteligente pero no me resigno no me resigno a que la única manera de detener debates y de confrontar posiciones diferentes en nuestra formación política sea la conspiración lo que dice Alba es verdad claro que esa dinámica ha sido una realidad en Podemos y lo ha visto todo el mundo ha sido digamos a la luz del día hasta los grupos The Telegraph se han hecho públicos muchas veces pero creo que eso forma parte de la adolescencia de una formación política que nació hace solamente cinco años

Voz 1 13:18 creo que hemos madurado mucho a golpes con mucho dolor pero aspiro a que tengamos

Voz 2 13:23 es una organización política que pueda debatir

Voz 1 13:26 que pueda expresarla

Voz 2 13:28 diferencias políticas que eso también se exprese en votaciones de la gente y que eso se haga con salud republicana Hinault con dinámicas propias de camarillas de

Voz 1727 13:37 te cantidad se que se ha clavado uno de los formación

Voz 2 13:39 Política para mí eso es es una malísima es una malísima noticia con todo sea quiero recordar algo normalmente los partidos políticos tradicionales quién Verdún congresos Eva veamos dónde está Soraya Sáenz de Santamaría o dónde está la señora Cospedal lo donde está Eduardo Madina

Voz 1727 13:56 a ustedes no querían eso sí claro que sí yo intenté

Voz 2 13:59 otra cosa diferente intenté algo que hizo que muchos dirigentes de otros partidos me dijeran eres un ingenuo intenté que el perdedor de un congreso se convirtiera en presidente de la Comunidad de Madrid representando a nuestra formación política salió mal no lo vi venir pero yo intenté que nosotros no actuamos como otro partido salió mal y yo tengo que asumir la responsabilidad sobre todo no se puede pedir cuentas a quien ya no está en nuestra formación política hay que pedírselo al que está en este caso el máximo representante suyo yo no salió bien y la responsabilidad es mía ahora nos toca pues no faltar más el respeto a la gente que que no sigue apoyando hay una anécdota que conté en el mitin del sábado muy dolorosa para mí una de las enfermeras que cuido a mis hijos este verano que en una de las revisiones a las que fue y me dijo que tengo que hacer para hacer un microcrédito y a mi se me caía la cara de vergüenza alguien que Hamás ha ocupado un cargo público en Podemos que jamás ha cobrado un sueldo de Podemos que a pesar de la imagen que nosotros hemos dado en los medios de comunicación de luchas internas estaba dispuesta a hacer un microcrédito para financiar una campaña que no depende de los bancos eso es Podemos eso es unidas podemos gente como esa que se merecen muchas veces no conformarse con lo que los dirigentes hemos ido

Voz 1727 15:07 cree que Errejón tienen cabeza montar un partido más allá de la Comunidad de Madrid

Voz 1 15:12 no lo sé preguntárselo a él quiero que

Voz 1727 15:15 Kutcher otro dirigente de su partido fue el que ganó las primarias

Voz 1 15:18 en Barcelona en Podem

Voz 1727 15:21 cuando digo renuncia porque no está de acuerdo cree que el candidato que han pactado ustedes es independentista Hinault se identifica con sus postulados pero dice algo que le reprochan muchos a Podemos no tiene el mismo discurso en Barcelona

Voz 1 15:35 que en Cornellà en Cádiz que en Vigo

Voz 4 15:39 no lo ha puesto el acento en tener un proyecto de país nosotros oye desde el Senado que fui portavoz cuando se discuten los ciento cincuenta y cinco tuve encendidos debates con Sáenz de Santa María y al final llegamos a la conclusión de que ella defendía un proyecto de España yo defendí a otro yo creo que esto no ha sido asimilado excluido por la actual dirección de Podemos para mucha gente parece que les hemos dado la la espalda a España

Voz 1 16:06 otro que ha dejado su cargo otro que ha renunciado

Voz 1727 16:08 a ir en las listas máximo respeto a

Voz 1 16:11 a esa opinión

Voz 2 16:12 yo creo que nosotros con Catalunya hemos sido muy valientes porque hemos dicho cosas que no han gustado ni a los jefes de los independentistas ni tampoco han gustado al resto de partidos en España yo he dicho abiertamente cada vez que me han querido preguntar si hay presos políticos en Catalunya es verdad que la Junta Electoral ha prohibido decir esto a los medios de comunicación catalanes yo no tengo que decir eso quiere decir que están en la cárcel por pensar siquiera en las dictaduras iba en la cárcel por pensar mi padre estuvo en la cárcel por repartir propaganda que era ilegal en el franquismo bueno nosotros decimos

Voz 1 16:40 que las cárceles españolas usted está en la cárcel por repartir propaganda no

Voz 2 16:46 están en la cárcel además por una cosa que creo que dijo Jordi Cuixart con con muchísima claridad por un ejercicio de desobediencia masiva quién hace un ejercicio de desobediencia masiva sabe que se tiene que enfrentar a la ley esto lo hemos dicho Nos han caído muchos palos por decir esto qué es la verdad y también los han caído muchos palos de los jefes de los independentistas por decir no queremos que Catalunya vaya de España queremos un país en el que Catalunya pueda compartir un Estado con el resto de gentes y de territorios que forman un país diverso y al decir esto nos han dicho que nosotros éramos igual que los del ciento cincuenta y cinco es verdad que en digamos en un contexto de guerra de banderas de darnos palos o con la rojigualda o con la estelada lo que nosotros hemos dicho no ha dejado satisfechos a muchos sectores pero creo que hemos sido enormemente valientes al decir la verdad lo de Cataluña no se va a solucionar ni con palos ni con ciento cincuenta y cinco ni con cárcel sino con diálogo con reconciliación y con negociación política

Voz 1727 17:36 concreto van a llevar en el programa ustedes a propósito de la crisis territorial que haya un referéndum en Cataluña lo hemos dicho siempre van a el programa siempre

Voz 2 17:46 hemos dicho defendemos que nuestra posición es que la solución democrática al conflicto más sensata tendría que hacer un referéndum ahora bien también decimos que cualquier solución tiene que implicar el consenso de muchos actores políticos yo no me chupo el dedo y sé que hay muchos actores políticos que no defienden la misma solución que nosotros ojo también que se aclare si yo hasta hace unas horas pensaba que el Partido Socialista no estaba de acuerdo contuvieron referéndum Iceta hace muy poco acaba de decir que si en cualquier caso yo propuse al presidente del Gobierno en el mes de noviembre termino

Voz 1 18:16 la sí propuso que hubiera una mesa con

Voz 2 18:19 todos los partidos con representación parlamentaria tanto a nivel estatal como a nivel catalán para buscar una solución negociada que seguramente no va a satisfacer a todo el mundo todos tendremos que ceder algo pero nuestra posición respecto a lo que se debería hacer una solución democrática siempre defenderemos que Catalunya siga en España

Voz 1727 18:36 en concreto en el programa electoral de Podemos irá un referéndum sobre la independencia en Cataluña si en concreto no sobre la independencia no son un referéndum donde

Voz 2 18:47 todas las opciones sean posibles y además las opciones no tienen porque ser necesariamente dos nosotros vamos a defender que Cataluña siga dentro de España quizá con un encaje constitucional diferente cuando se le pone independencia al referéndum se está tratando de condicionar la dirección nosotros decimos que la mayor parte de los catalanes podría decir pedir seguir en España en unas condiciones diferentes eso es decir que Catalunya tiene que seguir dentro de España ahora bien que no se puede ocultar que hay muchos sectores de la sociedad catalana que querrían irse eso es una realidad y un dato para que nadie celuloide antes de que el Partido Popular tratará de tumbar aquel Estat porque fue votado en el Congreso de los diputados en el Parlament de Catalunya por la ciudadanía catalana las fuerzas políticas que defendía la independencia no llegaban al veinte por ciento de los votos si ahora están por encima del cuarenta y cinco por ciento es por la torpeza por la estupidez de una derecha que ha gestionado un problema político a palos y a lo bruto o esto se hace con sentido de la responsabilidad de Estado con negociación en busca de un proceso de reconciliación o por desgracia habrá más catalanes que se quieran ir yo no deseo eso

Voz 1727 19:54 osea que ustedes llevaran esas referéndum por concretar independientemente del apoyo que tengo ahora mismo porque Iceta dice si tienen más de un sesenta y cinco por ciento de apoyo entonces hay que plantearlo ustedes lo llevan ya en el programa de ahora

Voz 2 20:06 nuestra propuesta pero somos conscientes de que muchas de nuestras propuestas es hay otras muchas necesitarían de apoyos que irá más allá del apoyo que nosotros tengamos uno no puede obsequiar Se con sus propuestas para llegar a una solución como esa yo creo que eso sería imposible sin una mayoría más amplia que defendía el referéndum pero ojo todas las encuestas por hablar de encuestas dicen que más del ochenta por ciento de los ciudadanos catalanes entre ellos muchos que votan al Partido Socialista a ciudadanos y hasta al Partido Popular serían favorables a que hubiera un referéndum en Cataluña lo que nosotros estamos proponiendo es lo que piensa no el cincuenta mil sesenta No el setenta y el ochenta por ciento de los ciudadanos catalanes que un gobernante español ignore y desprecie lo que piensa el ochenta por ciento de la ciudadanía catalana me parece una torpe

Voz 1727 20:53 voy a abrir la mesa ya para que intervengan mis compañeros de mesa el análisis esta mañana una última cosa había dicho muchos electores de cualquier partido aunque no voten a Podemos saben que somos un instrumento para implementar en España políticas sociales Podemos ya no aspira a ser el partido que implementen las políticas en un instrumento de apoyo al Partido Socialista

Voz 2 21:14 no todo lo contrario el Ministerio mal una instrucción muy mal un instrumento de Gobierno y eso además es algo que ya ha aprendido todo el mundo en este país si nosotros no estamos en el Gobierno hay cosas que no pasan el presidente del Gobierno se comprometió conmigo a retirarle la medalla a Billy el Niño mentira mentira no les retiraron la medalla Billy el Niño sigue habiendo un torturador que cobra una pensión superior a la que cobran los policías que han cumplido con la ley en este país comprometió conmigo también ha intervenido el mercado la vivienda declarando Zonas de mercado tensionado para que pudiéramos bajar el precio de los alquileres a los españoles la clave la garantía para que ciertas cosas se lleven a cabo es que nosotros estemos dentro del Gobierno yo prefiero estar como primera fuerza pero lo fundamental es que nosotros estemos dentro del Gobierno como instrumento para que la gente pueda defender pues la sanidad pública la educación cosas que vienen en la constitución de eso

Voz 1727 22:04 no defiendo eso los hechos me remito

Voz 2 22:06 que hay cosas que dicen en campaña que después no cumple yo creo esto es una realidad con el Partido Socialista yo estoy un poco extrañado de que en esta campaña ya muchos que cojan la Constitución española Gisela tiren al rival político como si fuera un ladrillo pero no la abren inglés el Allen nosotros somos la única fuerza política que puede garantizar que secunda lo que dice la Constitución en materia de vivienda en materia de fiscalidad en materia de derecho al trabajo en materia de protección a los a los trabajadores españoles que están que se han visto obligados a irse al extranjero y creo que eso lo sabe cada vez más gente incluso mucha gente que nunca nos votaría

Voz 1727 22:41 se siente solo Paul ese as en Podemos

Voz 2 22:43 lo contrario me siento acompañado por una amplia pluralidad de compañeros y sobretodo de gente

Voz 1727 22:50 que no que no sigue apoyando Mariola Urrea cómo estás lejos la primera lejos de donde no todo podía es decir aquello lo que está lejos en Madrid

Voz 1505 22:58 no gracias buenos días señor Iglesias buenos días usted hace siempre menciona la idea de que asumir responsabilidades como líder de una organización a mí esto particularmente me gusta ir desde este planteamiento le pregunto si el veintiocho de abril podemos obtiene menos de la mitad de los escaños que tiene ahora usted dimitirá

Voz 2 23:20 lo voy a ser muy claro aunque cuando se sale a jugar un partido uno sale a jugar a ganarlo no tiene mucho sentido digamos hacer números sobre hipotéticos resultado yo le aseguro que cumpliré con mi responsabilidad que mi cargo sin prestar a disposición de los inscritos y que si los órganos de mi formación política los inscritos consideran que me tengo que ir May

Voz 1 23:39 mire

Voz 1671 23:41 hola señor Iglesias en la campaña electoral de dos mil quince esa famosa campaña de la remontada hubo un proceso progresivo de agregación de confluencias territoriales que se fueron sumando a la marca de Podemos y sin embargo ahora parece que estamos viendo un poco la dinámica distinta no Mònica Oltra Compromís se separan las mareas también esto hasta desde una perspectiva demoscópicas muy valioso porque muchas veces los votantes de esos territorios dicen que van a votar por Podemos pero no tenemos muy claro Si se refiera podemos las mareas osea está ahí una sopa de letras que es lo que está pasando ahora es decir qué está ocurriendo para que estas confluencia se separen hay que hacer una reflexión también organizativa sobre el funcionamiento de Podemos para que haya una estructura territorial estable

Voz 2 24:19 con toda claridad yo creo que que es fumar menos efectivos es una mala noticia yo he sido siempre un defensor de los procesos de confluencia a pesar de lo de lo que se Nos atacado por ello ha habido un cierto consenso en muchos medios de comunicación sobre que sumar restaba sobre que era un error llegar a un acuerdo con Izquierda Unida Sobrequés era un error llegar a acuerdos con fuerzas políticas digamos de ámbito territorial de ámbito valenciano de ámbito catalán de ámbito gallego yo siempre he defendido que crecer es bueno y que construir en la diversidad y la pluralidad es bueno cuando hay algunos de esas formaciones políticas que ya no quieren nativos compartir con nosotros una candidatura electoral porque no se han puesto de acuerdo en nuestras direcciones en esos territorios yo creo que eso es una mala noticia y lo digo abiertamente yo aspiro a liderar un proyecto que pueda agregar a cada vez más sectores el hecho de que haya menos no es una buena noticia ahora bien creo que en estos años se han aclarado bastantes cosas y creo que es una evidencia que nosotros seguimos siendo el instrumento fundamenta tal para que determinadas cosas cambien en este país y estoy muy orgulloso y muy satisfecho de haber podido llegar a acuerdos con otras formaciones políticas como Izquierda Unida o como Equo para estar juntos en estas elecciones

Voz 5 25:32 maraña en estos días se cumplen exactamente tres años de aquel acuerdo PSOE Ciudadanos que finalmente no aquella sesión de investidura Podemos no apoyo si se repitiera ese escenario es decir si la única suma posible fuera esa usted mantendría una posición distinta facilitaría un acuerdo como es

Voz 2 25:52 nosotros haríamos lo mismo que hicimos hace tres años que es consultar a los inscritos hace tres años hubo bueno mucha artillería mediática que señalaba que Ciudadanos era en realidad una fuerza progresista que podemos tenía que servir de muleta para facilitar un gobierno de Rivera presidido por Sánchez hoy quién sigue defendiendo sus le cae la cara de vergüenza porque todos hemos visto donde ha acabado Albert Rivera en la plaza de Colón con Abascal icono cansado eso es lo que representa Albert Rivera eso es lo que representa

Voz 1 26:22 Ciudadanos nosotros bueno

Voz 2 26:24 hemos demostrado dos cosas muy importantes la primera aquel acuerdo no era un acuerdo progresista y había una mayoría alternativa nosotros no repitió hasta la saciedad que no había números para un gobierno alternativo usted acaba de decir si esa fuera la única mayoría posible hace tres años se repitió por tierra Mariaire que esa era la única mayoría posible es mentira Se repitió hasta el punto que Pedro Sánchez llegó a denunciar en una entrevista en Salvados que Telefónica y el grupo Prisa le habían presionado para no llegar a un acuerdo con Podemos Se repitió hasta el punto de que cuando nosotros presentamos una moción de censura el propio partido socialista dijo que no había números cuando el Partido Socialista presentó la moción de censura nosotros construimos los números para demostrar tres años después que claro que era una malla era posible una mayoría alternativa que sacara al Partido Popular del Gobierno yo estoy convencido esto me lo ha dicho directivos de grande las empresas que después de las próximas elecciones va a haber una presión enorme para que nada cambie en este país para que si no pueden gobernar las tres derechas tratar de que Ciudadanos se ponga de acuerdo con el Partido Socialista creo que Ábalos fue muy explícito en una entrevista hace poco diciendo que bueno que le encantaría recibir el apoyo de Ciudadanos de que piensa Alarte el PSOE es verdad que le verás que si hay una parte la propia presidenta del Partido Socialista escribió una carta abierta ciudadanos diciéndole por qué no nos ponemos de acuerdo bueno que la gente compare en aquel acuerdo que hicieron Rivera con Sánchez el salario mínimo había un uno por ciento en el que firmamos nosotros en Moncloa subía un veintidós por ciento y hoy el salario mínimo en España es de novecientos euros creo que todos los votantes de izquierdas incluso los que se han planteado votar al Partido Socialista saben que la única manera de que haya un gobierno progresista en España es que uno los podemos este dentro de ese Gobierno creo que eso se va a notar en las elecciones

Voz 1727 28:11 así terminando tengo a ver si somos capaces de hacer tres preguntas muy concretas una usted dice la única manera la acabo de decir de nuevo es estar en el Gobierno pero ya han estado en el Gobierno de varias ciudades por ejemplo Madrid Zaragoza y quiénes lideran la gestión de este tiempo no han querido ir con Podemos de nuevo aquel lo atribuye

Voz 2 28:29 el caso de Zaragoza es diferente para mí Pedro Santiesteban es un grandísimo compañero que ha dicho hasta la saciedad que él quería ir con Podemos y la verdad es que lamento que nuestros compañeros en Aragón no se hayan puesto de acuerdo con un alcalde que es un ejemplo de valentía lo de Madrid es ha sido terrible para nosotros para nosotros ha sido muy duro bueno pues que hace cuatro años nosotros fuimos quién propusimos a Manuela Carmena como candidata a la Alcaldía fuimos la formación política que más le apoyo no entendemos esto hay que decirlo explícitamente que ella haya decidido construir un nuevo partido que excluye a Podemos Izquierda Unida ya fuerzas políticas que fueron absolutamente cruciales no solamente para que ganara las elecciones sino para el Gobierno cuando se habla de la gestión económica del Ayuntamiento de Madrid que es una gestión significa a veces se omite que el artificio de esa gestión económica fue un señor Izquierda Unida que se llama Carlos Sánchez Mato que finalmente fue a mí esta expresión me pares

Voz 1 29:22 ese terrible pero se utiliza mucho en los medios

Voz 2 29:25 comunicación purgado bueno a pesar de todo nosotros hemos dicho a pesar de que Manuela Carmena no ha querido contar con nosotros hemos dicho nos parece la opción más sensata posible para el Ayuntamiento de Madrid a pesar de de que nosotros no hemos recibido la generosidad que que dimos

Voz 1727 29:41 ya ha dicho oiga qué va a votar el veintiocho de abril

Voz 2 29:44 me lo tiene que decir a mi yo creo que sería muy importante que todos los activos del progresismo en unas elecciones que probablemente sean las más importantes en este país desde mil novecientos setenta y siete se posicionen y no me hago ilusiones puede ser que a lo mejor la señora Carmena identifique más con el PSOE que con nosotros pero en cualquier caso se identifique con la fuerza progresista que se identifique en unas elecciones tan importantes como esa mi opinión es que todos los activos el progresismo se tienen que posicionar es mi opinión a lo mejor la señora Carmena dice no no no yo no voy a decir a quién hoy a votar yo creo que los madrileños merecen saber cómo se posición en política estatal su alcaldesa pero esto es mi opinión

Voz 1727 30:20 al gracias suerte hablamos antes de las elecciones eh

Voz 2 30:24 pues del Madrid y todo lo demás las veces que sean necesarias