SER Historia: Juicio a animales (30/03/2019)

Voz 1 00:00 SER Historia con Nacho Ares en vista de las medios económicos del señor Shelton del riesgo de fuga y la naturaleza a través de las muertes del señor e incide el señor derbi solicito que se nieguen la libertad bajo fianza

Voz 2 00:14 y dado que ha rechazado el derecho a ser representados señor Shelton tiene algo que declara señor se le gustaría decir algo señor Shelton si se ya

Voz 1217 00:27 me pongo en pie

Voz 4 00:32 señoría soy un ciudadano ejemplar una persona normal no hay ningún riesgo de fuga este es presuntamente Mi primer delito la acusación no ha presentado ni una sola prueba en mi contra

Voz 0772 00:49 este fragmento de la película Un ciudadano ejemplar del año dos mil nueve nos hace recordar momentos de juicios juicios a personas sin embargo a lo largo de la historia por grotesco y extraño que parezca muchos animales han sido sometidos a juicios por las circunstancias más rocambolescas es quizá una de las anécdotas protagonizadas por los animales en la historia del del ser humano en definitiva porque siempre que hablamos de historia pensamos en esos actos protagonizados por el ser humano a lo largo del del tiempo desde la prehistoria hasta nuestros días y sin embargo algunos de ellos tuvieron como protagonistas a animales a este tema vamos a dedicar el Cronovisor en esta noche en donde nuestro programa va a ser un poco más corto de lo habitual debido al cambio de hora bienvenidos a Ser Historia los juicios a los animales ese va a ser el tema de nuestro Cronovisor durante la primera media hora de nuestro programa daremos paso a las noticias aquí a la vuelta tendremos la segunda mitad de nuestro programa dedicado a las curiosidades más llamativas de la Guerra Civil no siempre ha tenido este momento tan crudo de nuestro pasado ese lado tan oscuro

Voz 1859 02:14 tan nefasto recuerden que nuestro programa

soy Nacho Ares y les doy la bienvenida a Ser Historia comenzamos

Voz 5 02:32 un

Voz 0772 02:58 Jesús Callejo bienvenido una semana más a SER Historia

Voz 1630 03:01 qué tal Nacho Ares bien hallado

Voz 0772 03:02 esta semana muy zoológico tenemos el programa eh

Voz 0541 03:06 sí mucha gente la inmensa mayoría no lo han hacer

Voz 0772 03:09 dado cuando hemos puesto la fotografía de la pista semanal ya sabéis los que no seguís que todas las semanas a nuestra compañera Ana Caballero a través de las redes sociales el miércoles y el jueves coloca una fotografía que intenta representar Un diagrama con Playmobil o la Playmobil Gil y con algunos de los elementos que que pueden pues eso no pues orientar sobre el tema del que vamos a hablar hice muy poca gente lo acertado yo no sé si ha habido alguien chepa

Voz 0541 03:37 no iban mucho por lo del Arca de Noé que tenía pinta faltaba Labarca pero no era muy difícil esta vez estaba complicado el tema no porque no era un personaje histórico en concreto sino que

Voz 1630 03:49 es bien era eso situaciones grotescas

Voz 0541 03:53 pero totalmente grotescas porque hacer un juicio aún animal hay que ser animal hay que ser animal no pobres animales hay que ser idiota sí pero fíjate que jurídicamente estaba justificado ideológicamente incluso si me apuras entonces claro es que este tipo de juicios

Voz 1630 04:10 no se produjo en un momento determinado y en una en una ciudad en un país determinado Gemma esto fue algo universal a lo largo de Europa sobretodo en la Edad Media pero también antes y después de la Edad Media o juicios pero porque todavía todo giraba alrededor de una concepción de los animales los animales es eran seres que tenían alma eran seres que podían sufrir o padecer eran seres que tenían que sufrir las consecuencias de un delito donde ellos directa o indirectamente habían participado entonces bueno pues cuando no se encontraba al culpable físico material y humano pues el animal Risi rondaba por allí ahora contaremos unos cuantos casos pues era el que había que enjuiciar le condenarle o exorcizar le porque también había exorcismos para esto y esto es una práctica muy común hasta prácticamente bien entrado el siglo XX sea yo tengo un caso de Un perro en Suiza en mil novecientos es claro se le condena también por cómplice de un robo entonces dices cómo ha podido llegar está insana está estupidez hasta días de buenos días cercanos a a la época en que estamos viviendo porque había una regulación jurídica también Teológica to d s justificaba que los animales podría ser también Cool cómplices o culpables directamente de un crimen

Voz 0541 05:31 abogado pues Chacón ha asegurado no sabe quién es bueno ya no estoy en ejercicio sí que estuve durante muchísimo tiempo

Voz 1630 05:39 haciendo de letrado para la Administración del Estado sobre todo en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

Voz 0541 05:44 entonces eso una

Voz 1630 05:44 materia que siempre me ha interesado saber hasta qué punto los animales podían tener conciencia de lo que se les estaba haciendo evidentemente no los juicios que se declaraban contra ellos pues te puedes imaginar que la indefensión era absoluta pero en el fondo situadas cuenta Nacho eran juicios para consolar a una población imagínate por ejemplo una plaga de insectos que había arrasado una cosecha determinada dice bueno el que hacemos alguien tenemos que echar la culpa a Dios bueno al diablo de no pues vamos a echarlo directamente a la plaga de insectos a los cojos a los saltamontes y entonces bueno la gente se queda vamos a menos conforme como diciendo que hemos condenado ya ves tú como les condena no Atrápalo sobre sobretodo si son insectos pero cuando eran animales mamíferos sí que se les acercaba se les quemaba y además con una especie de festín público no con algarabía incluso con testigos de otros animales de la misma raza para que fueran para que presenciarán también esa ejecución sea algo que aparentemente es estúpido visto desde nuestra perspectiva pero que en aquel momento justificaba por una parte una una condena que había que hacer a alguien por otra parte era una especie de recompensa moral e yo no sé si espíritu valor de que alguien pagaban las consecuencias de lo que había ocurrido a esa población o a ese niño o ese desastre que había ocurrido en un lugar determinado

Voz 0772 07:08 si te parece Jesús Callejo avanzamos en nuestro Cronovisor que hoy tenemos menos tiempo porque recordad que eh hoy tenemos una hora menos de de programa aquí tengo el teclado cuál es la fecha que los propones esta semana para

Voz 1630 07:21 vamos al siglo XVII en concreto al otro

Voz 0541 07:24 eso de septiembre de mil seiscientos veinticuatro

Voz 8 07:35 sí

Voz 9 07:38 adelante Jesús Callejo les está esperando junto al Cronovisor

Voz 10 07:44 no no

Voz 0772 07:52 un juicio barroco yo no me hubiera imaginado aparecer con esta casaca En este ambiente de letrados pero de letrados un poco curioso no Jesús cuando hemos traído

Voz 1630 08:03 pues mira estamos en la costa de cantadas en Asturias por desde hace unos cuantos años estos pescadores que estamos viendo aquí a nuestro alrededor están desesperados porque hay unos delfines de la especie de los calderones como así se les llama aquí que están arrasando no sólo con los pescados que a ellos les sirven de manutención sino también con las redes con los aperos de pesca y entonces bueno están bastante cabreados hasta el punto de que lo han puesto en conocimiento del sacerdote décadas el sacerdote a su vez una puesto en conocimiento del obispo de Oviedo y el obispo de Oviedo pues ha dicho bueno pues vamos a ver qué podemos hacer no se me ocurre otra cosa que hacer un juicio un juicio en alta mar que es lo que vamos a presenciar ahora mismo para eso fíjate que curioso Nacho Se recurre por supuesto a un abogado defensor aún fiscal hacía pocos años que sabía abierto la Universidad de Oviedo y en concreto la disciplina de derecho entonces dice bueno pues tenemos a los mejores catedráticos a los mejores personas que sabe enjuiciar un caso de estos entonces pues en este momento estamos entrando

Voz 0541 09:06 en el barco que nos va a llevar a alta mar además del párroco de Candau es tenemos a al abogado defensor a Don Juan García Arias de Viñuelas

Voz 1630 09:14 pues con el birrete tenemos como fiscal alto

Voz 0541 09:16 doctor Martín Vázquez catedrático de prima de cánones y además

Voz 1630 09:20 tenemos un fraile dominico

Voz 0541 09:22 que no falte la iglesia del cura Omar Fraile que no falte la Inquisición la isla ambos en épocas de inquisición

Voz 1630 09:27 con su isótopo con sus santos óleos en fin coso reliquias y con todo lo que sea menester varios testigos

Voz 0541 09:36 entramos en el barco zarpa ambos vemos ya un poco la costa como se va alejando Icomos los vamos a la zona donde supuestamente están estos calderones

Voz 1630 09:45 y ahí es donde se hace este paripé de juicio porque te efectivas un paripé el abogado que es lo que está diciendo que evidentemente los calderones los delfines son anteriores al ser humano que esas aguas llegaran suyas que por lo tanto tienen derecho a faenar ya pescar lo que les dé la real gana el fiscal dice que hombre eran suyas hasta que llegó el ser humano hasta que los canta así nos necesitan también esa ese pescado para para vivir y por lo tanto ellos también tiene su derecho a esa pesca y que además el mar es muy ancho muy grande y que pueden hacer sus faenas los calderones sino

Voz 0541 10:20 otro tipo de lugares no tiene que ser precisamente en ese sitio bueno concluyó

Voz 1630 10:25 ya te puedes imaginar no donde por dónde van los tiros por dónde va la sentencia me lo puedo imaginar se condena a los calderones y aquí interviene el fraile dominico este fraile dominico transita por supuesto hay un Escribano que no falte que es el notario de la época no Don Juan Valdés ni más ni menos para bien prestigioso Escribano para tomar nota de todo esto así que el fraile dominico una vez que se declara la sentencia condenatoria de los calderones se hace un exorcismo es decir con y Sopo con oraciones con ellas se les conmina a los calderones para que no vuelvan a estar en esa zona para que no rompan con la pesca de los canta senos para que no entren en un en una colisión de intereses bajo pena de excomunión es decir que si no lo hacen al final se les va a comulgar debidamente con la Santa Iglesia y con la Santa Inquisición y aquí viene lo interesante y lo curioso estos un juicio histórico no estamos hablando de una leyenda porque esto que escribe Juan Valdés el escribano aparece mucho tiempo después estabas

Voz 0541 11:34 en el año mil novecientos ochenta en el archivo histórico

Voz 1630 11:36 Provincial de Oviedo gracias a eso sabemos con todo tipo de detalles y con todo tipo de declaraciones lo que ocurre es justo en este momento que estamos en el Cronovisor dice mixta porque luego esto se escribe posteriormente por el maestro Gil González Dávila que era el cronista de Felipe IV en una de sus obras en el teatro Eclesiástico de la Santa Iglesia de Oviedo que habían pasado once años y él dice textualmente desde entonces no se ha vuelto a ver calderones en esta zona de la costa de captadas

Voz 0772 12:05 no tuvo éxito tuvo éxito sea por no

Voz 1630 12:08 que sean bellas sabemos que los delfines muy inteligente ya sabemos que tiene el cerebro bastante desarrollado pero es que funciona hasta el punto que fíjate cuando se encuentra este testimonio esté escrito en mil quinientos ochenta dos años después se hace un monumento en uno de los parques públicos calle encanta Se hace un monumento a a la al juicio de los delfines como así se ha denominado es

Voz 0541 12:28 el único caso que yo conozco personas hemos ido a España luego caso que yo conozco que además de un

Voz 1630 12:32 juicio notarial con todo la reglamentaciones legales y fiscales Además hay un monumento para demostrar para justificar que eso existió en el siglo XVII que no estamos hablando de una invención y ninguna novela sino que se produjo además con resultados efectivos los calderones siguen ejerciendo sus trabajos y de pesca en sus zonas pero siempre salvando ese territorio legítimo que desde ese momento los canta así nos han obtenido curioso llámalo como

Voz 0541 13:04 quieras pero los resultados son de lo más efectivo

Voz 0772 13:07 pues desde luego porque cuando hemos propuesto este tema los juicios animales a lo largo de la historia segundo seguro que muchos de los que nos están escuchando no dan crédito a las palabras de nuestro coronó a Jesús Callejo en relación a los documentos históricos que vamos a leer no efectivamente es que el hombre es capaz de absolutamente todo no solamente llegará a la luna sino también de juzgar a unos delfines su a unos ratones como vamos a escuchar

Voz 1217 13:33 el día de Santa Úrsula ano Domini mil quinientos diecinueve Simon Flis residente de estilo compareció ante el juez y alcalde de la Comuna de Gluck declaró en nombre del pueblo de estilo que deseaba iniciar un proceso en contra de los ratones de campo con arreglo por lo prescrito por la ley como la ley manda que los ratones deben ser defendidos solicitó a las autoridades se nombrase un defensor a fin de que los ratones no tuvieron en reclamo alguno

Voz 0772 14:05 todo eso que los ratones no pudieran luego decir no nos han defendido

Voz 0541 14:11 no puedo edicto en donde una reclamación cueste ratón que tienes aquí delante del del grupo no tenga que casi empate que yo el latiguillo que ellos tiene más ricos como va a juzgar ese pobre muchacho juzgar a pesar de todo lo que hacen nadie quiera tener ratones en su casa hay menos eso Granero hay por algo será es verdad que los rápido

Voz 0772 14:28 yo tengo un ratón divertido yo no sé si lo contado alguna vez en mi casa de El Cairo e Ataúlfo es un ratón

Voz 11 14:37 los al final

Voz 0772 14:38 KC y lo eché hayan a la vera del río no pero a los jefes están viendo pueden entrar en Youtube buscar ratón Ataúlfo El Cairo lo puede hacer José María Sendra que se está riendo a través del del cristal nuestro técnico y ahí va a haber un poco la la grabación de vídeo que hice del del relator militó de ese es una cosa debatida eramos amigos éramos amigos hombre más que luego pues imagino cómo es esto del de las cosechas no cuando ya empieza a poner su pata en tu terreno esconde ya empieza molesta

Voz 1630 15:06 es totalmente hay conflicto de intereses lo que pasaba con los calderones no encantadas fíjate

Voz 0541 15:12 que curioso porque esto que hemos escuchado este juicio de mil quinientos diecinueve en el Tirol

Voz 1630 15:17 al final esta sentencia les destierra cara no vas a ir matando uno a uno Se los destierra pero se tiene una consideración hay un atenuante es para las los ratones hembra que estén embarazadas en ese momento se les da un plazo más de dos semanas para que abandonen el

Voz 0541 15:31 a todo el sadismo es que te parece hay humanitario cadenaser com verdad chocante curioso casi estrambótico pero salas de un par de semanas más como diciendo bueno pues me tengan las crea porque si no va es más

Voz 1630 15:44 cinco Rosso tener que hacer el trasiego no el exilio de esa manera tres años después en un en Francia

Voz 0541 15:52 ocurre algo parecido porque también los ratones están asolando unos cultivos de cebada y ahí se nombra a un abogado era más tenemos hasta el nombre no Bartolomé

Voz 1630 16:00 eh Chase Eric esté Bartolomé hechas seré como así se les denomina que además incluso luego llegó a ser magistrado de Provence él tiene una táctica muy muy es un tío muy inteligente dice buena nombrado defensor de estos ratones a ver que qué digo yo no sabiendo que ya están condenados de antemano entonces es lo que hace es que prorroga tampoco la historia no es el vicario local que está interesado en que estos se se marchen porque es verdad que la Iglesia siempre estaba metida en este tipo de juicios a por una parte estaba la parte judicial legal vamos a llamarlo más administrativa pero la iglesia en la que decía es que se les condene pólvora total no tienen alma pero de alguna forma Dios ya les juzgará una vez que sea ya que les al hayamos ejecutado osea se han exiliado entonces lo que hace este abogado francés es decir Guard pues consigue una demoraba una prueba dice vamos a ver si convocamos a estos ratones que son los que han asolado este campo de cebada habrá otros que no sean los culpables y que por lo tanto pues toda la comarca se tiene que enterar de esta especie de

Voz 0541 17:02 edicto porque hacen un edicto público tipo pregonero

Voz 1630 17:05 dice bueno pues dan otro plazo más lo concede en el cuando ya por fin han conseguido ese plazo dice pero es que si regresan aquí hay una serie de de riesgos porque hay gatos al acecho

Voz 0541 17:16 durante Borau unos cuantos entonces no podrá ser juzgado por lo tanto hay que prorrogar nuevo plazo para

Voz 1630 17:21 que tengan la seguridad absoluta de que llegan al juicio entonces hay que tener una especie de pasillos o corredores sanitarios para que puedan llega bueno conclusión da tantas prórrogas esta abogado Bartolomé que al final vicaría dice meras a cabo les indulto déjame en paz porque el proceso legal me está costando dinero y esta es una de las consecuencias muy interesantes desde los juicios de animales que al final sí que generaban unos unos gastos que no compensaba porque tú imagínate a un cerdo aún Perrin medido a un gato tú le tienes primero que K durar luego la tienes que meter en una celda le tienes que alimentar por lo menos dos o tres semanas hasta que se produzca el juicio luego en el caso de que lo que pasaba en muchos casos tienes que contratar

Voz 0541 18:00 un verdugo hay que pagarle pero también un carpintero para que haga el

Voz 1630 18:03 alzó hasta alimentarle mucho poco pero elementales al final echas cuentas de Estremera es que no me compensa eh esto no me vale la pena porque es verdad que ha podido cometer lo que sea el caso de la te contaré porque en el caso de la Cerda de Falete

Voz 0541 18:19 es muy interesante porque también hay muchos datos muchos datos históricos un poco lo mismo que pasa con los calderones de Qantas es que está cerda es lo que debe decir porque hemos hablado de delfines han hablado los comentó también un poco

Voz 0772 18:30 en la introducción de de de insectos de de de de cerdos de de burros de de de de perros ahí juicios contra absolutamente todo contar todo tipo de animales

Voz 0541 18:40 los que más tenían que perder en todo estará los gatos pero por una razón acuérdate de la época que estamos hablando estamos hablando

Voz 1630 18:45 ese final de la de la Edad Media ese principio del renacimiento de la Edad Moderna si la Inquisición perseguía mucho la erigía la brujería la pizzería un animal que estaba asociado a las brujas quién era el gato el gato hiciera negro ni te cuento hasta el punto que cuando había cuatro quién síntoma atisbo indicio de que un gato podría estar detrás de alguna fechoría hay por supuesto detrás de una bruja menos alguien que fuera acusada de feria el gato también era condenado acuérdate cuando hablamos de Juana de Arco en cuanto a la condena a la hoguera por herejía también echan gatos en la hoguera porque se piensa que los gatos son los sicarios de estas brujas para hacer las maldades porque entran donde ellas no pueden entrar igual que pasa también con los ratones por eso los ratones los sapos los gatos incluso algunos perros negros se asocian a la magia negra al mundo hechicera del tenían todas las papeletas para perder en cualquier juicio que hiciera contra ellos entonces se tendrá que se quemaron gatos casi nos quedamos sin gatos heladas media por esa esa razón igual que pasa con la peste borbónica cuando llegan la peste borbónica se asocia todo este mal a los gatos es que eran ignorantes de que realmente era las ratas a las ratas eran las pulgas y ni siquiera las pulgas GER Force India pestes es desde que como los transmisores son los que habían pululando por allí eran gatos Se pensaban que ellos eran los que traían esta especie de maldición entonces bueno pues a todos perros y Gogol insectos de todo tipo aves cuervos también les juzgaron y en el caso de los cerdos con mucho más intensidad porque es verdad que los cerdos igual que pasa con los perros rabiosos que llegaron a matar a personas los cerdos en aquella época que pasaban un hambre canina igual que todo el mundo llegaron a comer a bebés entonces claro que había que hacer cuando un cerdo había comido y por lo tanto ha asesinado matado a un bebé al cerdo se les juzga se la cuelga bueno pues con todas las consecuencias hasta se le viste de ser humano para que tenga una apariencia humana a que a la hora de ejecutar la gente los que están congregados allí tengan más simpatía tenga la sensación de que realmente están ejecutando a alguien que se lo merecen a pesar de que el pobre animal pues nadie entiende lo que está pasando allí pero sí tiene consciencia en aquel momento se pensaba que los animales no tienen consciencia sabes últimamente sobre todo después de la declaración de Cambridge sí se sabe que los animales los como dice la declaración de Kempes en la Universidad de Cambridge en el Reino Unido dicen los animales no humanos tienen consciencia por lo tanto te por lo tanto tiene sentimientos tiene inteligencia Hinault se les puede juzgar por este tipo de delitos por qué a diferencia de lo que se pensaba antes de que no sentía ni padecían sí que sienten dolor sí que tienen una empatía hay una relación con el entorno de afectividad de amor fin de sentimientos puros y duros que los animales en este caso ya digo mamíferos sobre sobretodo si que tienen esa consciencia declarado por la declaración de Camps desde el año dos mil dos por diecisiete enero científicos hasta hace muy poco se ha tenido que hacer esa declaración

Voz 0541 21:58 para demostrar de una forma fehaciente lo que todo el mundo ya intuía lo que ya incluye hasta Santo Tomás de

Voz 1630 22:02 sino más cercano en el tiempo no recurrió con

Voz 0772 22:05 fue Juan Pablo II no también dio a la el Vaticano dio el con la confirmación de que realmente los animales tenían alma

Voz 1630 22:13 eso sí en el creo que fue en el año mil novecientos noventa Juan Pablo II también hay que tener una especie de aliento vital es lo más parecido al alma y la plato a un animal aunque tengan un alma grupal como dicen en fin algunos esotéricos si no tenían un alma individual inmortal como tienen los humanos y grité tendrían alma grupal cuando mueren ese alma se reagrupa en su especie pero claro está declaración de Camps desde el dos mil doce antes del dos mil dos el dos mil doce si que certifica que de alguna forma no sólo tienen consciencia sino que tienen estados afectivos entonces hay que considerarlos con una serie de derechos inicial inmune alguien hables como se decía entonces porque de de no considerarlo así a los animales es estás tratando como cosas como Res núcleos efectivamente se ha demostrado al demente y mucho más ahora que no son cosas que no son nulos que tienen sentimientos y que tienen ese espíritu vital vamos a llamarle alma sea grupal osea individual nos da igual pero todo este tipo de barbaridades ahora mismo serían impensables porque porque hay unas leyes y hay unos derechos que se les reconoce

Voz 11 23:17 bueno un paso más allá

Voz 0772 23:20 también se ha hablado o no de las plantas de ese proto sistema nervioso que tienen a partir del cual cuando se corta una hoja gritan chillan somos porque la verdad es que es el mundo de la fauna ahí de

Voz 1630 23:33 de en eso se porque yo tengo una obra además que trata sobre eso no sobre el mundo vegetal si sobre si las plantas tienen también una especie de alma caer llamarlo alma su poco pretencioso pero bueno por ejemplo Erasmus Darwin no el abuelo de de Charlie Darwin si pensaba que tenían una especie de alma de sentimientos y que además tenían inteligencia entendiendo inteligencia el como te compuertas a la hora de tener un problema de tu entorno a cómo lo resuelve si la explota Se sabe cómo lo resuelven además hay multitud de ejemplos que podríamos poner hombre Tello de eso a llegar a decir que tienen consciencia que tienen actividad es más complicado sí que los animales lo tiene sin ningún tipo de duda porque tiene un sistema neuronal muy complejo pero las plan ah sí tienen otro tipo de sistema que sin ningún tipo de duda sí que se puede decir que tiene un tipo de inteligencia no una inteligencia como un animal pero la inteligencia suficiente como para sobrevivir a costa muchas veces de sus semejantes

Voz 1217 24:29 lleno de no bajó esta noticia el ánimo de Jerjes quién irritado mandó dar al el espanto trescientos azotes de buena mano y arrojar al fondo de él al mismo tiempo un par de grillos aún tengo oído más sobre ello que envío haya unos verdugos para que marcase en al el espanto

Voz 3 24:45 sí

Voz 1217 24:46 lo cierto es que ordenó que al tiempo de azotar le le cargas en de balones y oprobio bárbaros e impíos diciéndole a Agua Amarga este castigo te da Dios porque te has atrevido contra él sin haber antes recibido de su parte la menor injuria entiende lo habían brama por ello que el rey Jerjes quieras o no quieras pasará ahora sobre Ci con razón veo que nadie te hace sacrificios pues eres un río pérfido Islam

Voz 0772 25:09 no Jesús Callejo y vemos que no solamente se ha castigado a animales por sus fechorías a través de de estos juicios sino también a otros elementos de la naturaleza como las aguas esa escasa era muy tonto este texto Heródoto de hablando de de Jerjes I en donde le tengo aquí en la mano al bueno de Jerjes se puso a dar palos ahí al agua

Voz 1630 25:37 me puso dar trescientos latigazos le tiró un par de ellos cuando habla de ellos evite de esta refiriendo a grilletes una forma de de que sufran las consecuencias todo porque dentro de esas guerras Médicas que que describe esto que entre el imperio persa contra los griegos pues hacen una especie de barca vamos de puente con barcas el el espanto lo que sería actualmente el margen de Arda anhelos pues les juega una mala pasada ahí destruye ese puente entonces bueno pues Jerges es lo malo cuando tú te declara a Dios no cuando él cree que es Dios y que nada nada humano y nada que esté fuera de él puede les puede afectar entonces dices qué hago pues nada no se le ocurre otra cosa que qué hacer esa flagelación del espanto como así se ha denominado es decir uno de los actos más estúpidos más el ególatra es que de los que te puedes imaginar porque no sirve para nada pero sí que hubo un conjuro para que supo cómo funciona también la magia además de darle los trescientos latigazos un conjuro hay diciendo aguas amargas ojalá te tengas todas las consecuencias negativas por haber hecho esto porque nosotros no hemos hecho nada contraté desde este momento tú serás tanta tal empiezan a el último traicionados no puede canciones de todo tipo que en el fondo era lo que se hacía en la magia negra en aquella época bueno casos de estos es verdad que hay poco que en el caso de Jerjes que estaba como Nacho talla si ya sí le fue pero también hay un caso que yo conozco en Alemania

Voz 0772 26:57 es una una Chota hace mucho que no escuchamos

Voz 0541 27:00 pero ya te digo que es lo que tiene cuando al Dios cuando no

Voz 1630 27:03 admite es un tipo de de fallo

Voz 0772 27:05 demuestra también un poco la la impericia la impotencia la ignorancia de él que es incapaz de reconocer sus fallos total no

Voz 1630 27:13 te totalmente y es alguien que dice ser cómo puede ir contra mí los elementos bueno esto también Felipe según

Voz 0541 27:19 yo se las tuvo en contra

Voz 1630 27:21 esos elementos pero bueno por lo menos tuvo una frase más o menos gloriosa para justificar que que la armada invencible no fue por culpa suya sino fue por los elementos pero es que en este caso a sabiendas que no los elementos la toma contra contrae en el caso que te contaba de Alemania en el siglo XIV Se juega un bosque entero en Alemania hay un un ladrón que hace sus fechorías entonces pues va huyendo de las autoridades de bosque en buen que diga de árbol en árbol dentro del Bosque tipo Robin Hood que es escapa no les llegan a a capturar to the no se le ocurre otra cosa al ser de turno que decir bueno voy a talar voy a quemar este bosque Antesa hace un juicio previo no otras peces simulacro otra otra estupidez de de juicio y en ese momento se le condena al bosque a ser talado ya ser quemado sencillamente porque un ladrón suelo se le escapó el eje Isère refugió en en ese bosque os veas hasta donde llegan este tipo de cosas

Voz 0772 28:16 muy bien Jesús Callejo crono y hoy tenemos un Cronovisor más cortito te esperamos la semana que viene intentando hacer un poquito más historia por supuesto

Voz 1630 28:25 aquí estaré Nacho

Voz 0772 28:31 lo a nosotros todavía nos queda media hora como este programa eh atención porque iban a llegar las dos de la mañana pero en realidad van a ser las tres hay que adelantar el reloj nuestros compañeros del servicio de informativos que ya están entrando en el estudio nos lo van a recordar nosotros volvemos a la vuelta

Voz 5 29:15 yo

Voz 9 29:29 estás escuchando SER Historia en la Cadena Ser con Nacho Ares la Historia como nunca antes habían contado

Voz 1764 29:45 el dieciocho de junio el Ejército sale de los cuarteles apoyado por la Falange la Guardia Civil hilos Carles el alma del complot el general Mola subleva al norte tipo de ganó el sur pero el éxito depende de Franco general más joven de la ejército exiliado en el Marruecos España al anunciarse la sublevación la multitud se lanza a las calles y reclama armas tras haber vacilado la República resulta anulada hay demasiado España dirimirá sus cuentas con un solo juez

Voz 13 30:21 sí sí

Voz 14 30:26 en o he

Voz 0772 30:36 acabamos de escuchar un fragmento de un documental francés e Historia de la Guerra Civil española mil novecientos treinta y seis mil novecientos treinta y nueve en donde se recrea en la voz en en off cómo fue el comienzo de golpe de Estado ese levantamiento en definitiva lo que sería a la postre el inicio de la de la Guerra Civil española siempre que hablamos de la de la Guerra Civil española lo he comentado une y mil veces es un tema que reconozco que no me gusta tratar porque digas lo que digas siempre vas a herir la sensibilidad de alguien es muy difícil pues por toda la polémica política que ha levantado en los últimos años al al respecto y que realmente es un tema pues a poco agradable no desde el punto de vista de de del aspecto más humano porque bueno pues nuestros abuelos nuestros padres la vivieron muy cerca o incluso fueron protagonistas de de ella sin embargo hay testimonios que nos pueden hacer ver aún así con el paso de de las décadas con el paso de la historia ahora que estamos con esos ochenta años del del final del del conflicto ver quizá es el lado más humano me atreveré dice que hasta divertido no curioso por lo menos yo estoy convencido de que dentro de unos años un montón de años cuando haya pasado una o dos generaciones más incluso se vea esto con con otro con otro cariz con con otro enfoque Pedro Corral bienvenido a Ser Historia Nacho en muchas

Voz 1859 32:00 a vosotros por nuestra hospitalidad

Voz 0772 32:02 Pedro Corral acaba de publicar con con Almuzara eso no estaba en mi libro de la Guerra Civil es el segundo ensayo que que publica con con Almuzara antes Se publicó años atrás desertores y sin embargo en en este dedicado a la Guerra Civil y Pedro quizás has ese lado más anecdótico dentro de lo terrible que fue todo aquello más anecdótico más curioso que incluso al al lector profano que no creo que hay mucha gente en en este tema le podíamos hacer esbozar una sonrisa no decir jobar puesto

Voz 1859 32:35 digo que no me la tragedia siempre siempre está detrás no hay algunos casos en particular en los que la tragedia se presenta en primerísimo plano no pero estoy muy de acuerdo con lo que has dicho en la en la introducción la Guerra Civil en la guerra civil puede ser muy desagradable tratar en una reunión de de de amigos o en en entre entre incluso familiares no errar pero quizá por eso mismo que ha pasado no que en los últimos años o sea se ha politizado la visión retrospectiva de la Guerra Civil yo creo que la guerra civil vista como pasado como algo que que sucedió ya ha quedado atrás pero que qué tiene que seguir siendo estudiada investigada difundida por supuesto divulgada yo creo que que las generaciones jóvenes deben conocer lo que lo que ocurrió en España hace ochenta años pero desde ese punto de vista meramente de de investigador como como me pasa a mí yo tengo una curiosidad ya por la Guerra Civil insaciable es un es es un campo inabarcable como dices tú de historias humanas de de de cosas chocantes de historias que verdaderamente nos han dejado o nos han ocultado o no no hemos querido darle la importancia que que debiéramos darle no hay que se descubren ahora ochenta años después bajo otra perspectiva bueno S eso siempre para mí yo estaría dispuesta a seguir investigando creo que que moriré con las botas puestas en este sentido porque me atrae muchísimo pero desde ese punto de vista de algo no te voy a decir arqueología que también la hecho arqueología la Guerra Civil pero pero casi no yo recuerdo hace

Voz 0772 34:20 fue unos años nosotros en las redes sociales tanto en Twitter en Facebook en Instagram pues son recibimos comentarios de todo tipo la mayor parte son son bastante benévolos con nosotros pero en ocasiones siempre entra ya a colación cuando hablamos de estos temas de la Guerra Civil pues algún desaforado que qué recuerdo que criticaba un comentario que yo hice fíjate que que transgresión que había sido una guerra entre hermanos y él me corregía dice no fue una guerra entre buenos y malos agarrar de la idea que tiene la gente de de esto no porque lo comentábamos hace unas semanas que hacemos el programa en Petrer en en Alicante Caja celebrando buenos recordando un poco a la salida no del del Gobierno de Juan Negrín ese gobierno último de la de la Segunda República al exilio en donde yo hice un comentario que que quizá los tenemos una serie de de arquetipos de de de la izquierda anarquía está ir de la derecha o ultra fascista que que es lo que quizá decía este este esta persona no que me hacía ese comentario y los dos

Voz 1859 35:20 tenemos dos extremos Louis

Voz 0772 35:22 del el detalle de de de de de compañeros que han trabajado en la excavación de algunas fosas por ejemplo sacando gente del lado republicano que todos llevaban pues sus estampitas de la Virgen de de sus querencias que pensar es que la la izquierda pues será anárquica anarquista dejaba de lado la la religión iba quemando iglesias y es mucho más flexible no mucho más laxo quizá la la idea que tenemos que tener de todo ello no

Voz 1859 35:51 sí claro esa esa esa guerra de de buenos y malos sin pero sobre todo esa guerra que nos han vendido yo creo que fruto de la propaganda de uno y otro bando en plena en plena contienda que los dos bandos se esforzaron por trasladar la imagen de que toda la sociedad de sus respectivas zonas estaba amplísima ente rotundamente volcada con sus respectivas causas eso es falso e yo tengo cálculos de movilización de Quintas que por cierto hay que recordar que las quintas forzosas el régimen vamos en la zona franquista semana elijan en agosto los primeros reemplazo los primeros reclutas forzosos son llamados ya en agosto del XXXVI un mes después del golpe en el caso republicano tendrán que esperar a septiembre por la la la la reacción contraria de las fuerzas sobretodo anarquistas a refundar el ejército regular pero que será refundado por Largo Caballero al final el Ejército Popular de pública pero nutrido de reemplazos que sucede con estos reemplazos Nacho pues que a la gente le pilla donde le toca aderezos y eso es lo que te aseguro que yo entrevistado sí ya ha hablado no solo para investigaciones sino allá por el gusto de de poder hablar con veteranos de la Guerra Civil allá por donde me los he encontrado la frase que yo Maceo hizo siempre estos veteranos es a mí me tocó o a mí me cogió en pocos ha encontrado de no no podían me fui agrio a aquí pues esto con los de la Falange no ya me fui con los de la Columna de Hierro era muy pocos el la gran mayoría eran reclutas forzosos en el libro de desertores lo que tengo es ha determinado que los mandos de ambos ejércitos se quejaban de la escasa formación y preparación ideológica que tenían sus hombres no sabían por qué luchaban sus tropas fíjate eso en el bando franquista no por ejemplo con lo que nos ha tocado de oír siempre eh durante cuarenta años al régimen no nuevas que todos eran eh furibundos franquistas super convencidos bueno yo acabo de tener el privilegio de encontrar gracias a un buen amigo a lo voy a citar Luis Antonio Díaz casero eh que encuentra unos testimonios de prisioneros franquistas de la última batalla de la guerra civil de la que habló en este libro no son prisioneros bueno son todos eh cogidos por los republicanos en la Casa de Campo en el último intento de tomar Madrid de los de los franquistas el ocho de marzo del XXXIX se han cumplido hace cuatro horas el ochenta aniversario bueno estos prisioneros franquistas son estos fascistas de correage de gomina no son campesino Nos de Extremadura y de Andalucía de Galicia arrastrados desde sus aldeas para el frente de combate sin sin comerlo ni beberlo y cuando les preguntan los los los los oficiales republicanos hay vosotros qué pensar alguna ideología ea pues hay uno que dice si yo militaba en la suben tuve socialistas unificadas pero que hace un tío de las Juventudes Socialistas unificadas pegando tiros en el ejército de Franco contra sus correligionarios pues esos casos fueron a montones Nacho a montones yo descubrí en desertores una guerra civil absolutamente insólita no me podía no me podía creer lo que estaba viendo en la documentación

Voz 0772 39:25 entonces bueno o esas son las historias humanas

Voz 1859 39:28 que te rompen todos los todos los esquemas todos los prejuicios estamos hablando como dices tú de buenos y de malos es miran hay cincuenta mil más de cincuenta mil españoles lucharon en la Guerra Civil en los dos bandos Nacho qué hacemos con ellos como los etiquetados les ponemos primero el sello de fascista pero cuando luego estuvieron combatiendo hechos prisioneros por los republicanos reciclados enviadas al frente otra vez en unidades del Ejército Popular les quitamos ese sello y les ponemos el sello de luchadores por la libertad es que ese no es gastar los sellos de caucho losetas de caucho se desgasta muy rara

Voz 0772 40:05 desde luego que sí y anécdotas como esa tú cuentes mucho Pedro Corral en este libro eso no estaba en mi libro de la de la Guerra Civil hay algunas que son deliciosas algunas muy humanas y emocionantes no y hay algunas curiosas singulares como el

Voz 1859 40:22 este primo no de de Franco que Franco parece que tenía la familia en en contra no que que lo lo detuvieron

Voz 0772 40:29 darnos un poco la historia Yell Se negó un poco a

Voz 1859 40:31 bueno yo lo titulo a la guerra civil de las Franco y los Bahamonde es el primo hermano de de Franco es un aviador Ricardo de la Puente Bahamonde que ya en el año treinta y cuatro cuando la revolución Asturias tiene un papel singular como jefe era León porque se niega a bombardear a los mineros sale destituye se juzga en consejo de guerra es el condena a muerte ya en el año XXXV luego en el XXXVI será será indultado por el Gobierno del Frente Popular destina como jefe del aeródromo de Tetuán jefe de las Fuerzas áreas del norte de África del protectorado español en África bueno es justo el aeródromo de Tetuán sanear Amel donde tiene que aterrizar el Dragon Rapide que trae a Franco desde Canarias escala en Casablanca para hacerse con el mando del Ejército sublevado en África qué hace Ricardo de la Puente Bahamonde en primer lugar desconoce totalmente que su primo hermano con el que había jugado de niño en El Ferrol casi dice la Familia los recuerdos familiares es que eran casi como hermanos Ricardo de la Puente resiste a los golpistas se niega a entregar el aro como It's Sáenz de Buruaga que es el coronel que dirige a las fuerzas sublevarse en Tetuán ataca el aeródromo que cuya defensa ha establecido con los medios de los que dispone Ricardo de la Puente ir Ricardo la cuenta del aeródromo después de una hora y pico de combate no bueno será fusilado el cuatro de agosto en la fortaleza el hacho en Ceuta de una manera en la que su primo que ya ha llegado a a Tetuán aterrizan esa misma aeródromo unas horas después conoce que su primo ha sido detenido que Ricardo de la cuenta ha sido detenido él se inhibe completamente dice primero que Tetuan es una plaza aislada Ceuta es una plaza aislada es decir no puede decidir sobre el indulto de su primo la Junta de Defensa Nacional que está ya gobernando la zona sobre elevada en Burgos entonces con esa excusa de que eh de Ceuta es una una plaza aislada cual lo cual es falso están ya volando e los pueden del puente aéreo que está llevando tropas a Sevilla al aeropuerto de Tablada ya está funcionando se quede aislada nada en lo que hace es arrogarse la posibilidad de confirmar o no la ejecución de su primo al final lo que hace es Le deja la firma de la sentencia de la ejecución a a su segunda al general Orgaz pero se inhibe el quiere demostrar a sus compañeros de sublevación que está tan comprometido con el golpe que es capaz incluso de dejar que ese fusible a su primo terrible eso yo creo que además influirá mucho seguramente en sus compañeros de sublevación bueno pues lo que son las cosas verdad Enrique de Lapuente Bahamonde el hermano de Ricardo en los años sesenta será el segundo jefe de la Casa Militar de Franco fíjate yo no sé si Franco se quiere hacer perdonar aún aquello que hizo con su primo Ricardo pero el caso es que el hermano de Ricardo será el segundo jefe de su Casa Militar ya prácticamente hasta hasta su muerte el año setenta y cinco no bueno la una guerra civil en una familia la Franco Bahamonde

Voz 1764 43:56 es la batalla del Ebro la ofensiva más potente que la República ha lanzado jamás el veinticinco de julio cien mil hombres atraviesan el río al norte de Valencia el ataque es un éxito los republicanos avanzan unos cuarenta kilómetros en agosto el avance es detenido comienza ahora el Verdún español a pesar del bombardeo intensivo y incesante de la aviación y la artillería nacionalista ahora muy superiores los republicanos logran resistir durante tres meses en noviembre sin embargo se produce la retirada general la República perdido su ejército del norte la batalla del Ebro Illa

Voz 14 44:55 oh

Voz 0772 44:59 escuchábamos un nuevo fragmento de este documental francés Historia de la Guerra Civil de la Guerra Civil española quizá una de las batallas más cruentas de ir definitivas no de de de la Guerra Civil la batalla del Ebro con esas cantidad ingente de fallecidos y que no unas izquierdas hace ver un poco reflexionando también un poco en lo que nuestro invitado Pedro Corral autor de este libro eso no estaba en mi libro de de la Guerra Civil publicado por por Almuzara el el hecho de que era una guerra sin sentido en que los que participaban en ella salvo los mandos quizá pues pues no voy a decir que en y les iban y les venía no pero en la mayor parte de los casos es así más de uno se encontraría en el en el frente en plena batalla pues con algún vecino o algún familiar las situaciones tendrían que ser absolutamente rocambolescas no sí quizá el el uno de los detalles que yo tengo aquí anotado como una anécdota curiosa para mí muy emocionante el uno de junio del año mil novecientos treinta y siete en el frente de Madrid trescientos combatientes se juntan en un campo de fútbol pues puso trescientos combatiente de un lado o del otro son de los dos en plena Guerra Civil en pleno corazón crece y se ponen a fumar se ponen a charlar se ponen a hablar

Voz 1859 46:14 fíjate en plena en plena Guerra Civil que te diría más Nacho seis meses después de los terrible de los combates en el Puente de los Franceses en la batalla de Madrid se ha cumplido apenas medio año de guerra el uno de junio del XXXVI sucede algo extraordinario en ese mismo sector del Puente de los Franceses hay unos dinamitaron del ejército popular que se habían estado haciendo señas con con los del bando franquista ya habían convenida en verse enmedio de de las dos trincheras no de las dos línea de trincheras en tierra de nadie en un campo de fútbol que ya no es así este que está ahora sepultado por viviendas de en la colonia Manzanares pero ahí Se saltan estos dinamitaron saltan tres o cuatro eh soldado nacionales al final acaban siendo trescientos entonces tienen que llegar los mandos de de las respectivas unidades franquista y republicano que hacéis orden dentro que hacéis aquí abrazándose y besándose con el enemigo no hay un informe de un comisario republicano diciendo está llegando a la vergüenza de besarse con el enemigo no tú fíjate el la la implicación que tendrían esos esos combatientes al final no bueno esto ya son soldados de reclutas lo hemos hemos dicho que en agosto y septiembre ya están desfilando quintos por las cajas de reclutas estos dicen ahí porque no paramos un poquito esta por un momento esta locura no mira lo que no queda claro en la documentación que yo entré en archivo de la de la Guerra Civil de Salamanca es que terminan jugando al fútbol en ese en ese campo seguramente porque estaría lleno de cráteres de de bomba hay algunos campos hemos jugado de niño de verdad Nacho

Voz 0772 47:58 en campos parecidos no creo que

Voz 1859 48:01 que se pudiera llegar a tanto pero yo siempre he pensado que la foto que le faltó a Robert Capa de nuestra guerra civil es un partido de fútbol entre combatientes de uno y otro lado que se dio además que cedieron en en tierra de nadie no sólo eso de partidos de pelota vasca bailes seáis denuncia de mandos viendo que sus soldados han ido a organizar un baile con los enemigos en tierra de nadie vamos a ver estas La vaquilla eso lo aquí así yo siempre he dicho que la mejor película la guerra civil es la Luis García Berlanga García Berlanga sabía de qué está hablando con todo cuando retrata ese ese episodio de la de la vaquilla no bueno yo fíjate en cantidad de frentes pasivos hubo treguas no declaradas oye no nos vamos a molestar un poco como la guerra de Gila oye no los molestamos ahora se cumple el centenario de Miguel bueno pues oye no me molesta no no vea no tira insana no se espesa o no de dejar ya el mortero Stella analice soy el ametralladoras que no la meta sport dónde pues eso es lo que hay que al fin y al cabo eran españoles no claro bueno oye si había gente comprometida yo eso no lo no lo niego había gente idealista gente que pensaba que merecía la pena dar la vida por por la causa por la que estaban luchando y eso yo nunca he puesto eso en cuenta lo que sí que criticado critica o no pero sí que querido ponen de relieve que nos hemos ocultado a nosotros mismos una guerra civil que se parece más a lo que fue en realidad que a lo que ya digo la influencia las dos propagandas nos han dejado de de herencia no yo creo que nos tenemos que quitaron poco encima esa sombra esa sospecha de que de que aunque parezca mentira a veces oyendo yo soy político este de concejal en el Ayuntamiento de Madrid y a veces piensa también por qué no paramos esto no porque no por qué no nos relajamos todos un poco por qué no nos no Nos esperamos todos un poquito más porque a veces parece que si el cainismo español que que estamos condenados a enfrentarnos eso no es verdad eso no es verdad nosotros yo creo los españoles sabemos apreciar la vida sabemos disfrutar de la vida sabemos disfrutar del que piensa diferente sea una maravilla esa es una riqueza esa es sería pensar todo lo mismo Nacho

Voz 0772 50:18 es que lo haga la lectura que hay que hacer un poco de de ese legado un legado terrible pero también humano qué podemos aprender de de él para enfrentarnos al al futuro recomiendo a todos los que nos están escuchando este libro eso no estaba en mi libro de la Guerra Civil de Pedro Corral nuestro invitado publicado por por Almuzara Pedro ha sido una delicia compartir minutos contigo muchísimas gracias por habernos ayudado hacer un poquito más de Historia

Voz 1859 50:43 gracias Nacho y de verdad que que me ha encantado tú introducción no puede estar más de acuerdo ojalá que veamos alguna vez esta guerra civil definitivamente como la vieron fíjate quién te voy a decir como la vieron quiénes la protagonizaron en la sufrieron más directamente como algo del pasado que había que pasar página y mirar al futuro no yo creo que gracias a ese legado de los que sufrieron la Guerra de los que la protagonizaron supieron perdonar estamos aquí yo creo que ese es el permanente homenaje que debemos hacerles

Voz 0772 51:12 pues pasemos página

Voz 16 51:16 eh

Voz 17 51:19 no no

