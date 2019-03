SER Aventureros: 10 años de viaje por el mundo en bicicleta (30/03/2019)

Voz 1 00:00 comienza la Cadena SER

Voz 1025 01:01 bienvenidos a Ser aventureros a estas horas de la mañana tan madrugadores como siempre aquí estamos todos preparados para compartir con vosotros cada segundo cada instante

Voz 8 01:10 que cada ráfaga de aire cada rayo de sol cada olor que no le ha dicho Ángel Colina que hiciera caldo y nueve y que romántica verán bien vendido

Voz 1025 01:25 el aventurero gracias por ciento dardos por la mañana por la tarde muy buenas tardes a todos los que lo hacéis a través de Radio Caracol de la ONCE sesenta a partir de las tres de la tarde hola qué tal estáis muy buenas tardes

Voz 9 01:36 en la costa este de los EEUU buenas tardes desenvuelven hola Ángel Colina hola buenos días muy bien yo me ese otro poema

Voz 10 01:42 no no no no no vale no todo empieza a comprar

Voz 7 01:46 mañana temprano y sólo alumbre no no no

Voz 8 01:48 no ha sido bueno ahí aparición hoy aquí a ir un aparición por fin osea

Voz 1025 01:56 me va a parecer mentira quizá muchos oyentes pero José Luis Angulo después de estar varias semanas malito porque un mes exactamente bueno llevando un eh don no no tenía

Voz 7 02:07 yo no quiero pueda dar una pista de milagro en las zonas donde ya dijimos claves tiene a operar decimos que cuando crece luego pinche nada pero sabía

Voz 9 02:23 anda sabiendo que que tenías estos comienzos Ponseti del ya no hubiera venido mucho antes

Voz 1025 02:28 comenzaba el halo bárbaro a degüello por qué porque tenemos al otro lado de la línea desde Miami si no me equivoco y que por cierto estuve el otro día no lo vi el mítico John víspera de John que te debe estar buenos días

Voz 1176 02:44 qué tal Ponseti oye pero que no ha tenido que no has venido no

Voz 1025 02:48 tú tú que no me has visto no yo iba yo iba todo el rato Lincoln rota arriba Rincón

Voz 7 02:54 no ha venido preguntando por Time

Voz 1025 03:00 muy qué tal estás Cuéntame que hallaréis que clima que todo salga bien

Voz 1176 03:07 estoy es ya cansa mucho Tour dos voy a cuatro semanas fuera

Voz 11 03:13 lo de fuera de casa

Voz 1176 03:15 casa y estoy hasta hasta hasta arriba hasta ahí hasta ritmo muy duro esto es muy duro pero es muy duro por estar fuera de casa o por está

Voz 1025 03:25 por siempre ahí no nos

Voz 7 03:27 pero es muy duro en general la onda

Voz 1176 03:30 cuando no les pone rojo claro ahí cerró sí sí acá en la carretera en la calle seguro en tu caso prácticamente en la calle porque realmente no tengo tiempo no tengo tiempo ni para mí Palin tía ni para nada pues digo haciendo estoy batiendo el récord me he puesto creo que el mismo calzoncillo cuatro veces pero que sí

Voz 1025 03:53 viendo si se esa información para los oyentes pero tu lado el hotel hay servicio

Voz 1176 03:59 batería era ver a veces se olvida siempre porque luego se me olvida la ropa

Voz 12 04:03 en el hotel en Indian Wells en olvidaron las

Voz 1176 04:06 cosas allí diez tú

Voz 12 04:09 el cargador de el reveló también

Voz 1176 04:11 jo tengo que comprarlo otro nuevo nuevo no no puedo si tú tú dejas los K yo dejo los calzoncillos para él luego luego nadie lo tiro los tiros y lo tiro espera espera que te voy a contar una buena a mí banderas dice que antes cuando el calzoncillos airea cuando el idea que pasa a los tres días tuya crees que está limpio

Voz 13 04:39 bueno siempre porque no como no lo has visto

Voz 1176 04:41 en tres días esto está aunque te los ponen lo mejor es vuelve a salir no pasa nada

Voz 9 04:49 oye Academia esa del del humor en la que vas ahora deja latido porque es muy mala eh

Voz 7 04:52 pero déjame que no llegaba no digo no llegó a tu nivel yo sé que no ayuda

Voz 0882 04:58 yo estoy preocupado pero te estoy contando

Voz 7 05:00 contando la verdad la verdad de la vida

Voz 1176 05:04 ya sé que tú eres perfecto

Voz 14 05:07 perfecto pero hoy acto hoy igual que Villa oye no han mostrado hoy hemos desde que llegó ha empezado a comprar numeritos de Vigo uy que hoy

Voz 1176 05:16 Villa era alguien aquí él es él es perfecto eh yo sé que esto como la viaje no lo hace claro cómo se va a poner el mismo que por su puesto que no ahora por favor porque de pero la gente la gente normal que Curra que viene aquí a currar no tiene tiempo es lo que hace es lo que hace es lo que me entiende es perfecto pero los demás no lo somos vale muy bien esto me pongo el mismo calzoncillo cuatro veces

Voz 1025 05:47 ahí estamos pero pero eres de los que gira alcalde y te pones a lo de adelante atrás de nuestras adelante le vas levantando la vuelta

Voz 1176 05:53 no no lo sé yo sé que cuando lo tiro por aquí a los tres días para mí ya está limpio mentalmente esta

Voz 0412 05:59 sí sí claro si se queda de pie es que no está suficientemente lejos

Voz 1176 06:03 pero tú porque tú ya no lo has visto en tres días y cree mentalmente crees que Stalin vale muy bien está son las tácticas de los Juegos Juan Cano ITER eh

Voz 9 06:13 la posibilidad y la pues se situando sale sales que Chaves que Bazo semana semanas la posibilidad de llevarte por ejemplo diez calzoncillos lo que hay que ver qué voy a Halle

Voz 1176 06:21 claro

Voz 9 06:22 me decían pero oye yo no es hoteles donde iba que no tenía esos baños que tienes tú

Voz 7 06:27 en en el lavabo del el tiempo

Voz 1176 06:30 la la la ropa la ropa de que con la que voy a correr me la labor en la ducha hacían jabón

Voz 1025 06:37 gracias a Dios tiene ya sé que tú

Voz 1176 06:39 yo sé que tú eso claro no lo vas a hacer

Voz 7 06:42 pues bien Italia oye algo que está muy bien habido no pero que es la verdad

Voz 1176 06:52 a Heim veteranos saber que si se va a cuatro semanas de mes de viaje por ahí pues se tiene que buscar uno la vida para para ponerse la ropa paran cosas que te por ejemplo más ha una llega aquí lanzaría el al cura con el caso pude yo pudiera irme que jugó con vinagre con vinagre blanco

Voz 7 07:13 a esto

Voz 1176 07:16 a qué sabe encontrar una posición con el alcalde de pillo tío oye Ponseti ahora en serio si el otro día fui al frontón salir pronto si salimos pronto digo Le digo una americano iba pero yo

Voz 7 07:32 ah vale vale vaya vale Fran

Voz 1176 07:35 que Frankie yo salimos pronto digo bueno les digo Ifrán que tienes algún plan les digo mira yo voy al frontón porque está aquí al lado estamos en una aventura cogemos la noventa y cinco en quince minutos salimos por la por la Sterling ya vamos a Dania al frontón de Dani al lado les digo xx xx xx conmigo le llevo leí me dice porque él él era entrenador de caballos antiguamente era entonces la forma de apostar en la en el frontón es la misma que la de los caballos dos sabía todo sabía todos los números yo veo yo veo cincuenta numeroso en una pantalla no no sea no sé no lo comprendo no lo sea similar pero él él sabía hay que apostar este hay tal y el tío se moción no se pidió un whisky luego tuve que conducir yo

Voz 15 08:30 se pidió unas cervezas sin jugó un atril Festa

Voz 1176 08:34 sí jugó jugó una quiniela

Voz 15 08:37 bueno pases se observa se de se desató

Voz 1176 08:39 tiro diría algo luego estuvimos ahí

Voz 9 08:43 sigue estando en los vestuarios

Voz 1176 08:46 estuvimos luego tomando unas unas cervezas con los con con los pelos

Voz 7 08:50 Paris de allí tal nada bien muy bien

Voz 1176 08:53 es que vamos a volver de hecho hoy vamos a volver porque nos toca nos toca salir pronto íbamos a volver al frontón que interesante pues entonces te parece

Voz 2 09:08 no

Voz 1025 09:09 tengo prisa oye te voy a poner para decir de hoy te voy a poder tu cabecera apele puede puede

Voz 2 09:16 que

Voz 1176 09:18 necesito más en Dios

Voz 1 09:20 un buen

Voz 1025 09:23 el ICO la cabecera deprimo ellos disfruta el día en Miami

Voz 1176 09:28 me voy al frontón oye también examen

Voz 7 09:30 acompañada por dónde porque calle va a salir

Voz 1176 09:33 voy por la noventa y cinco y luego he cogemos la Stirling

Voz 7 09:37 oye tu partido de tu partido va fatal

Voz 1025 09:40 ya te ya venga seguimos

Voz 7 09:42 mira con Lina Lina Lina El Bicho que pillaba colina borrado

Voz 1025 09:51 en cambio yo voy a borrar le hoy a otra cosa es que tengo para allá Barrabés ya te mucho

Voz 1025 10:04 y es que este es un programa de contraste ya sabéis Temosa un descerebrados que tiene una pedrada en toda la cabeza como yo mismo ve que le acompaña cómodo Ángel Colina que hoy también ha tomado al te cargado el tenemos

Voz 7 10:15 la Carlos Barrabés que la otra cara de la moneda van a ver muy bueno bueno madre mía si yo también diría padre de recibir no venga pidiéndolo

Voz 0322 10:28 pues la verdad es que hoy es un buen día porque

Voz 1025 10:31 es verás quería hablar de la arqueología

Voz 0322 10:33 España montaña sí que

Voz 1025 10:36 interesante a ver

Voz 0322 10:37 es que cada vez está la verdad estoy cada vez se descubren más cosas hay un grupo operativo muy interesante en Sobrarbe sabes que es donde está el monte perdido que es montaña espectacular para quien no la conozca seguramente es uno de los lugares más interesantes de Europa en el Parque Nacional de Ordesa justo dos mil doscientos metros pues han descubierto pinturas rupestres ya es alucinante porque básicamente esto lo que significa es algo que yo creo que que está en boca de mucha gente en la montaña hace muchos años y es que es altamente probable que los pastores antiguos te hace miles

Voz 16 11:12 qué años pues realmente subieran muy alto no

Voz 0322 11:16 hubieran vial alto no sólo que con las vacas y las ovejas con lo que tuviera el entonces sino probablemente ovejas sino que también es muy probable que alguno de ellos hiciera alguna cima imaginados por ejemplo en esa zona la brisa de Rolando que tiene dos mil ochocientos metros no pues ahí seguramente han pasado miles de una de las de las cosas que hay como en la en la mente de mucha gente en el Pirineo y en muchos macizos del mundo en Picos en muchos lugares es que muchas de las cimas que atribuimos a personas de las que sabemos el nombre antes fueron hechas por pastores digamos hace cientos e incluso miles de años bueno esto más que nada está refrendando que los pastores realmente pasaron temporadas muy largas en la montaña y realmente que lo tenían como su casa así que que esto es un gran cambio para muchas

Voz 1025 12:09 pero escúchame una cosa tiene alguna explicación

Voz 12 12:12 de él porque antes se movían en

Voz 1025 12:15 los niveles eso movían ya ahora no o simplemente

Voz 0322 12:20 lo que parece que están descubriendo este grupo de investigadores es realmente pues básicamente ya hay otros por el Pirineo también

Voz 1025 12:28 hombre si me leí que habían descubierto no Ordesa alberga pinturas rupestres ha por encima de los dos mil metros

Voz 0322 12:36 exactamente en Gori del refugiado de Gori que es curioso porque una de las cosas que sorprendentes y que es como la comidilla estos días por el Pirineo es que seguramente estás pasando al lado de pinturas rupestres sino lo sabes porque imaginar muchísima gente ha pasado por Boris no todos hemos pasado por ahí y resulta que si resulta que al lado había ni más ni menos una especie de tesoros así que que es tremendo porque estas zonas que no han sido realmente habita de una manera masiva nunca sí que es cierto que han tenido visita sobre todo en verano buscando pastos no durante miles y miles de años estamos hablando de que realmente se han encontrado restos pues de lo que se llama las matadas los los los lo que serían los cercados no hace miles de años se han encontrado restos de poste dólmenes también con muchísimos restos así que realmente una de las cosas que se está abriendo es entender cómo era la cultura de los pastores hace miles de años en las montañas no son en el Pirineo muchísimas montañas

Voz 1025 13:34 Colin que interesante muy bien pues estaremos

Voz 12 13:37 en pero ellos sí tiene algo que que

Voz 1025 13:39 tras Te por Internet no que por sí

Voz 0322 13:42 hay muchísima información yo quiero desde aquí animar a los grupos esto es que estar investigando porque realmente yo creo que es un trabajo precioso y además creo que muchos vamos a aprender de esta

Voz 1025 13:53 pues apuntada ha apuntado queda amigo cuida de muchedumbre feliz fin de semana en muy es un abrazo

Voz 1176 14:00 has no echamos

Voz 1025 14:02 seguimos con más cochecitos en Ser aventureros

Voz 17 14:05 hacían

Voz 7 14:24 quién no se asusten nadie que vamos a tener todas las secciones de tú has traído

Voz 8 14:29 qué te voy a decir una cosa sólo una persona acertado no verdad de la semana pasada no lo ponemos fácil no lo pasamos faldas daba pasado hablábamos de aplicaciones para las mujeres que viajan solos sí señor quién me llevará la sorpresa porque todas las que pensábamos ángeles ellos todos verdad setenta y sólo una persona lo voy a decir ya pero lo lo recordaré así

Voz 1025 14:50 ver día a día

Voz 8 14:51 yo exactamente en la que no nuevo decirlo

Voz 7 14:55 ah bueno luego eh

Voz 8 14:57 yo sorprende color misterio que tú tú tienes algo parado y aparte meterte con todo eso no yo no tengo vale muy bien así para dejar más tiempo don José Luis han traído libros no echando un libro sí señor soviético a yo pensaba que era el vuelo diecinueve

Voz 7 15:12 pues has venido a hablar de prohibición ahí hay un libro sabe el once de abril el vuelo diecinueve

Voz 1025 15:19 la sandía diseños que a partir de ahora sabrá olla una portada chula e por ciento iba mejor libro interior del libro eso a Chema ya gabinete el mismo

Voz 7 15:33 el libro tiene buena puerta para que él él ha pero es verdad que voy si no me quedo mirando un libro

Voz 10 15:40 portadas te muy bien con una buena fotografía tiene

Voz 1025 15:43 ha salido no han visto nada dentro no puedo ver claro es señor Alfonso Ojea que estamos como estamos

Voz 9 15:50 es que tal mientas Don bien

Voz 1025 15:52 tampoco te pongas chiquito que te no no no estoy como está nota parecía caminando

Voz 7 15:56 no pero toda agresivo bienvenido no no que estáis agresivo vosotros

Voz 1025 16:03 también bueno a ver qué te quedaste a mitad de Japón el otro día había mitad de Japón porque hay que recordar a nuestros oyentes que Alfonso Ojea es el único tío que sale por la mañana a esquiar y se va con Japón

Voz 10 16:15 Japón pilla catorce horas de vuelo XXXV catorce horas treinta y cinco minutos a hora y media más de tren bala se desde el aeropuerto de Narita en Tokio directamente

Voz 7 16:25 a a esquiar realmente fuiste otra nos vamos a esquiar a tomar van

Voz 0089 16:30 años porque ya sabes que los japoneses eso del deporte no va mucho Clos son Chen lo son

Voz 7 16:35 a levantarse temprano para esquiar como era sí

Voz 9 16:38 levantamos temprano a las ocho de la mañana ya están vamos dos sí

Voz 1025 16:42 ya que ahora terminaba y sobre las dos de la tarde

Voz 9 16:44 osea no no pero cuidado que allí la mayor parte de las

Voz 18 16:47 hace un están iluminadas y terminan a las diez de la noche en muchas de ellas en así su sino

Voz 9 16:51 no todo el dominio esquiable una serie de piezas pero lo más importante es querido conmigo no tenía

Voz 7 16:57 que esquiando está las nueve de la noche sin duda alguna porque eso es la la una de la

Voz 0089 17:01 las virtualidad es que tiene elegir Japón para para esquiar es que las

Voz 7 17:05 nadie se ha ocurrido que bueno voy a Nevada

Voz 0089 17:07 no tiene una pista iluminada Cerler pero no las las iluminan a partir de que cae el sol habitualmente el abono para practicar ese deporte en esa pista pues es distinto al que sacas de día solamente suele ser una o dos pistas aquí en Japón en estaciones como hoja Cuba como nos agua Olsen que no comentó habla Olsen son como se dice en japonés los baños termales

Voz 9 17:28 no está mucha lo agradecemos porque lo ha dicho él entonces saques no los baños de agua en una traducción y bueno pues ahí que también es es la comarca de no

Voz 0089 17:37 ah pues también esquí hasta altas horas de la madrugada saber lo que hay hemos visto a muchísimo australiano ha muchísimo que le le pilla relativamente cerca de Australia en Japón y que hemos estaba allí pero sobre todo mucha gente free-ride de fuera de pista que van a hacer reportajes au simplemente a disfrutar hay mucho periodista también Australiano de de la nieve unos decían que iban allí porque les sale muy barato y que se come muy bien no sabemos hablaremos un día con nuestro compañero lo que comen en

Voz 9 18:05 en Australia porque yo he comido a usted es importante tampoco sé que si me dime ocho estabas en la pista ya de salud desayunado ya está las dos no comían nada no puedes comer algo por supuesto muy infinidad de bares pero sobre todo lo que hay en Japón son Marc máquinas de vende máquinas de venta

Voz 7 18:21 de que el país tiene por todos los lados no entonces pase esquiando por una pista terminando así pues pues esto no hablar de lo que no se podía eso es bueno venden de todo ha

Voz 9 18:38 bueno por cierto continental lo que desayuno continental lo desayuno japonés puedes elegirlo como bueno el desayuno japonés está lleno de

Voz 0089 18:47 diosas que son estas empanadillas por así

Voz 9 18:49 sí rellenas sobre todo de yo soy muy fan de sobre todo rellenos de diosas claro como

Voz 0089 18:55 de carne también de pescado y son el mayor consumidor del mundo de pescado ese país Japón no y sobretodo mucho arroz pero a Ruz que tiene un altísimo contenido en esa no es lavado

Voz 9 19:06 sí aunque sí porque si no sería

Voz 0089 19:09 imposible con los palillos coger un grano de arroz entonces en lo que a la la es una muy y con mucha mina es decir tiene un alto contenido de vamos de sustancias que hacen que sea diera y claro ellos cogen trocitos de una pasta de arroz no que es como el arroz allí se come que nos pensamos muchas veces que los palillos son a grano por verano pero no entonces ellos lo han solucionado diferencia de China

Voz 19 19:33 pues que utiliza un arroz que tiene eso es esas sustancias que hace que sea agrega

Voz 0089 19:38 yo comíamos por supuesto desayuno ambos hundida Desayuno continental que no lo conocemos muy bien y otro día desayuno japonés que no luego no

Voz 9 19:45 por la tarde mucha verdura muy salado

Voz 0089 19:47 los desayuno japoneses son salados muy bien ya eh

Voz 1025 19:50 al medio día

Voz 0089 19:52 al PP más que se exima al medio día se asimile y ternera de Kobe

Voz 10 19:57 que con todo el respeto a la a Kobe como un como localidad bajaba

Voz 0089 20:01 esa vamos creo yo que nuestras las españolas dan muchísima mayor calidad que que ellos y es una magnifica Carmen pero aquí tenemos una capacidad de elegir terneras de muchos sitios que en Japón solamente hay ternera de Kobe porque es una isla que sabéis que por ejemplo el ochenta por ciento del arroz lo tiene que importar la mayor parte de los alimentos los importa porque no tiene espacio voy a dar un detalle en el trayecto de tren desde el aeropuerto de Narita que está a una hora del centro de Tokio no hay una sola parcela que no esté edificada desde el aeropuerto hasta hasta ahora la corona metropolitana de de Tokio todo está edificado ese es el problema histórico que ha tenido en Japón pero eso se produjo lo que se produjo mil novecientos veintitrés les expansionismo nipón por toda Asia que dio lugar evidentemente la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico todavía ese problema lo siguen teniendo son muchísima gente para tan poco espacio y eso se nota sobre todo en ciudades que tú conocerás como es el caso de de Tokio Sabra

Voz 9 20:57 ya en pista se nota en pistas no

Voz 0089 21:00 en pistas no se nota principalmente por un detalle que voy a deciros es decir el el japonés en ese aspecto se parece mucho al español en lo que es la práctica del esquí no lo ve como un deporte lo ve como ocio de hecho el deporte no está muy bien visto en Japón de manera general nubes gimnasios ni tampoco gente como aquí haciendo jogging

Voz 9 21:16 Basora su carrera no no porque no pero no quita horas de trabajo ya sabéis que si algo tiene los japoneses que el trabajo es lo más santo los pasando son más santo que que que han sido muy buenos en gimnasia siempre son el subrayas olímpicos no ves japoneses evidente

Voz 0089 21:32 demente esquiando en las estaciones pero lo esquivan como es que en España como ocio no

Voz 9 21:38 por eso si realmente una experiencia interesante

Voz 0089 21:40 por unos mil ochocientos euros todo incluido lo lo está promocionando la oficina de turismo en toda Europa a la sociedad Turismo de Japón son mil ochocientos euros la ida la vuelta en avión todos lo gastos incluidos el forfait todo absolutamente todos los traslados para estar en un sitio que no es para mí ha aparecido realmente impresionante más que Tokio como es el Japón rural

Voz 1025 22:00 muy bien hoy estamos cambiando bueno vamos cambiando la dinámica del programa hemos querido darle un nuevo ritmo porque nos lo ha pedido Ángel Colina

Voz 9 22:07 haces lo que estamos haciendo es poner la cabecera al final avale a que te despedimos si no es bueno es de constructivismo Honey muy bueno muy bueno muy buena crónicas puede

Voz 1025 22:17 por cerrar con la cabecera

Voz 20 22:22 eh

Voz 5 22:23 sí durante mi Alfonso Ojea

Voz 8 22:31 con gran aporte documentación gran meritoria

Voz 7 22:36 como diría yo elocuencia Lord explicarse verdad no se ve hay un profesional era el único que hay aquí

Voz 21 22:43 no por la mañana Lugano bastante a las ocho de estábamos funcionando

Voz 9 22:47 ya estamos en pistas como algo bueno que estábamos a las seis y media para que sea ayunar y poder desplazarnos

Voz 7 22:51 los hoteles no están ahí también de yo todavía han pasado oye semana no me recuperado lo de los baños la semana que viene lo bueno

Voz 18 23:22 vamos por perderte y encontrar Ángel Robinson a afirma

Voz 1025 23:31 ahí

Voz 18 23:31 de hecho a conciencia Milan bien gusta calidad hace feliz

Voz 22 23:42 oiga venga dijo una idea

Voz 23 23:45 conoce a mi patrón Yes we son el circo es de él tal vez le diera una placa es una gran idea ahora voy a verle consigo la placa ya estoy en el tren fantástico donde estás Wilson está en el no

Voz 25 24:07 el cuerpo

Voz 24 24:10 montón

Voz 26 24:12 no

Voz 1025 24:24 seguimos en Ser aventureros mágicos Chema va ahí te tutee levanta de tu sitio y te vas al otro lado de la gente no lo ve ahora yo ahora me ido

Voz 7 24:34 te das cuenta no como ha cambiado claro

Voz 1025 24:39 en fin bueno nuestra próxima invitada que debe estar flipando con menos mal que es amiga de bicicleta en que ya le habrá dicho no prefiriendo no hay ni un usando ahí están todos muy perturbados en Laura Martínez a la hora como cuando los días voy a decir tú no me completo por por aquello que me la puse en el guión Laura Martínez Calderón estudia si bien no a mí me encanta de toda tu tu biografía vamos amante deporte clases de gimnasia en fin viajar por medio mundo pero tú a qué ha venido a hablar de tu libro

Voz 10 25:10 hay del viaje que es el libro un del libro que es un viaje

Voz 12 25:15 sí porque Cuéntame cómo llegas tú al mundo el viaje

Voz 1025 25:20 por naturaleza lo que te apetece es como bicicleta ningún buen día coger las maletas Sirte no cómo funciona tu vida

Voz 1903 25:28 realmente arranca un día aprender inglés por tres meses a Edimburgo himno no vuelvo llamas

Voz 9 25:34 es algo aprendido inglesa bueno más

Voz 10 25:40 menos pero hombre aquí tengo pero

Voz 9 25:42 yo arrancarse con el inglés y te fuiste moviendo te quedaste

Voz 1903 25:45 que me que me iba para tres meses me quedé un año en Edimburgo en Edimburgo después de tan poca luz y tanto frío

Voz 9 25:51 te voy a cada uno en su sitio como para quedarse veinte años no lejos has encantadoras pero no sé yo si es el

Voz 1025 25:58 el mejor rincón del planeta fue más bien como un trampolín

Voz 1903 26:01 me fui allí y allí descubrí qué fácil era moverse y abrir vidas no entonces de allí hice un poquito de dinero y me fui a Canarias de Canarias ya

Voz 1025 26:13 o también si lo que hacía era ahorrar Dean

Voz 1903 26:16 pero para un mes para pagar una habitación en ese mes buscaban trabajo y luego ya pues si me gustaba me quedaba iba iba formando me la vida que más me gustaba hasta que me cansaba que solía pasar al año así me movía otro sitio pues estuve

Voz 9 26:31 en de Canarias te fuiste a Cabo Verde Cabo Verde

Voz 10 26:35 luego mucho por Europa moviendo me

Voz 1903 26:37 empecé a hacer espectáculo de calle Illa era la libertad total

Voz 27 26:41 que cuenta desde este espectáculo de calle cosa

Voz 1025 26:43 es aprender inglés en Edimburgo y la otra terminal viendo que en la calle hay una cosa te lleva a la otra

Voz 9 26:49 el fuego es sobretodo en malabares con fuego percusión ahí donde te salía esa pasión la salida de dentro era una sorpresa era una vez cubrirse no lo había hecho nunca jamás has aprendido ni no

Voz 1903 27:02 no siempre me ha gustado hacer cosas nuevas en las que mientras hago voy aprendiendo no me gusta aprender para hacer me gusta hace

Voz 1025 27:10 en los primeros días no no tenemos nada claro es si es malísimo

Voz 10 27:13 muy poquito muy poquito pero eso te corte porque luego todo es bueno

Voz 9 27:18 bueno oye y físicamente es relativamente joven no bastante joven estás experincia genes destaca

Voz 28 27:24 ahondando como que hoy en día en esa Europa tan Cerradicas tratan pues te cita ya no es fácil incluso aquí en Madrid los los mimos tienen que tener un permiso al ayuntamiento etc etc eso que nos está contando qué hacías cuánto tiempo hace

Voz 1903 27:40 cuando hace pues diecinueve años o así

Voz 9 27:45 su mujer muy mala con que esa libertad día estaba bastante tapada no

Voz 1025 27:50 porque ahora ha se ha seguido viajando sigues haciendo

Voz 9 27:52 que es cuando terminaba este tour periplo por Europa que pasó

Voz 1903 27:55 más bien se es como una veleta no eso me llevó a vivir en diferentes sitios volver a Canarias mucho de ahí me fui para India estuve viajando por India y luego me quede en el norte iba a clase con un maestro japonés estaba ahí contenta en las vacaciones de esas clases como una veleta conozco Aitor que llevaba un año y medio viajando en bici y es cuando arrancó el viaje en bici a

Voz 1025 28:19 miga pero que tampoco habías hecho antes nunca

Voz 1903 28:22 no nunca nunca nunca contestando te a lo que dices de antes y ahora yo creo que sí en la que siempre que ofrezca algo de calidad ahí bueno la gente te recibe bien incluso aunque la va no esté muy permitido nos pasó me acuerdo en Gran Canaria que vino la policía nos dijo que no se podía hay toda la gente que había alrededor se levantó y empezó a aplaudir

Voz 9 28:43 aplaudir hasta que la policía se fue fue

Voz 1903 28:46 momentos superemos llegan a la policía

Voz 9 28:50 en los países como la India Irán digamos pues no todos los países reaccionan igual ante su espectáculo sita siempre habéis hecho más o menos lo mismo para

Voz 1903 28:59 no realmente no ha vuelto a hacerlo desde entonces arrancamos en bici ya es un es un viaje constante en el que

Voz 1025 29:06 que hay que recordar a la gente que te lo hemos dicho que aquí donde ha pasado diez años pedaleando que eso son como cien mil kilómetros MoMA

Voz 1903 29:14 sí yo llegué a los ochenta y tantos mil y Aitor ya pasado los cien mil sí

Voz 1025 29:21 esos diez años y temo vías como ibas viajan

Voz 9 29:24 de qué manera siempre en bici conozco Aitor

Voz 1903 29:26 Nepal arrancamos con la bici lo que iba a ser en principio Nepal España iba a ser un año pero bueno pues arrancamos Nos gustó mucho Se se gasta muy muy muy poquito viajando en bici y y bueno pues hacemos eso Pakistán China todos los tacones y allí conocemos aún japones que lleva a diez años en bici y en un desayuno Él venía de África entonces ahí desayunando juntos sendos caía la baba con el japonés contando y dijimos venga quita quita las tazas los platos saca el mapa del mundo y haber japonés Dai su que grande ahí sí que como Nos vamos Payá fue el punto de no retorno fue el punto en que dejamos de volver yo llamé para vender la caravana que era lo que tenía Aitor vendió el piso hay pues ya fue un un viaje realmente fue empezar a a vivir viajando porque ya no era un viaje con un destino

Voz 1025 30:21 sino que hará viajar era ir ir

Voz 1903 30:24 a permitir también que el viaje se fuera haciendo así sólo mientras íbamos no porque tampoco teníamos un plan muy muy fijo sino bueno íbamos un poco formando el viaje vuestro

Voz 9 30:34 digamos que ella era era método debido a viajar

Voz 1903 30:38 sí y seguir haciendo lo que nos gustara hasta que siempre con los años la gente cuando vais a parar siempre decíamos pues cuando nos levantemos un día Hay

Voz 9 30:47 no sintamos que esto ya no es lo que queremos hacer eso ha pasado no eso me pasaba a mí hace muy poco

Voz 1903 30:53 sí sí no

Voz 9 30:55 me dijiste ya bueno fueron

Voz 1903 30:58 fueran un montón de cosas que quiero hacer que se se se hicieron así como como se personificar One

Voz 10 31:05 plan detrás de mí en la bici dándole en el hombro de veces

Voz 1025 31:08 que ya toca

Voz 10 31:11 no quiere ir más en bici me podría tirar la vida porque es una maravilla viajar así

Voz 1903 31:16 pero es un más quiero hacer muchas otras cosas la visite toma al cien por cien entonces

Voz 9 31:21 es una es una de esas

Voz 1903 31:24 esa será terminar porque el libro es una recapitulación de los cuadernos de viaje porque siempre he amado escribir siempre escrito de toda la vida entonces era así un poco sacar de hay anécdotas formar el libro injusto llegado de California en febrero justo el libro salía impreso salimos llegamos a la vez

Voz 9 31:43 qué bonito sí sí ahora me quedo aquí

Voz 1903 31:46 no hay verano pues tratando de dar salida a los mil ejemplares que auto Dita

Voz 7 31:51 pero además es una locura

Voz 1025 31:54 gente que nos está escuchando cómo puede conseguir el libro Si quieres

Voz 1903 31:57 pues también muy rudimentaria mentes se llama El Mundo es mi casa el libro hice consiguen la misma página web del mismo nombre del libro para hacerlo fácil El Mundo es mi casa ahí hemos puesto un link así para comprar por ahora nada más que hay en las presentaciones voy haciendo presentaciones hecho ya unas cuantas así están saliendo más hay ahí en las presentaciones siempre se puede también comprar

Voz 1025 32:24 y cuáles son los otros planes porque entiendo que eso te llevará de nuevo a surten en la bicicleta después porque ha vendido el piso

Voz 7 32:30 sí sí

Voz 10 32:34 pero realmente hay tornillo también nos hemos separado ha sido más una bifurcación de caminos que una que nos encontramos

Voz 1903 32:43 sí sí sí sí entonces el sigue seguimos en contacto muy a menudo el está a punto de entrar en Guatemala ahora mismo aquí yo pues eso me quedo la bici la tengo en California pero yo creo que sí

Voz 9 32:55 ya lo típico no sé si ya no pero hasta allí para coger da piano volveré para ella vuelvo en octubre o así pero ya

Voz 1903 33:05 estoy como en periodo de formación de otras cosas que no tienen nada que ver como bueno siempre practicado mucho yoga Aizoon como cosas más internas más de auto indagación y de

Voz 1025 33:18 bueno

Voz 9 33:18 la última yo quería preguntarte porque ahora que se habla mucho de la bici el peligro de lo poco que se respeta no la la separación cuando te adelantan entonces estas cosas los accidentes etcétera no cómo es porque claro tú me has viajado por países muy complicados con anclaje como muy complicado carreteras malas etcétera como es cómo se vive todo eso en en bicicleta cuando llevas tantos años en en la carretera

Voz 1903 33:41 pues además nosotros llevamos un montón de alforjas somos como eso una caravana llevamos cinco mochilas muy grandes entonces también necesitamos más espacio todavía hay normalmente el coche no se da cuenta de la de la alforjas que llevas lo bueno es ese hombre en India es el caos más la del mundo hay impuesta el a veces te la juegas recuerda en Irán o en Yemen los camiones el oírlo venir a veces si es decir Dios Dios no puede es decir no

Voz 9 34:09 además qué es mucho

Voz 1903 34:11 esos países que hay mucho tráfico llevamos Nos ponemos el el espejo retrovisor

Voz 9 34:16 sí para ver yo encontré el truco pues

Voz 1903 34:18 de si ves que está muy justita la carretera y que te va a pasar muy cerca como yo se van a lanzar pues Thomas la carretera le pides perdón pero te pones en el medio y cuando ves que hay espacio más grande entonces te quitas porque si se mete pues pero es que la gente

Voz 10 34:35 pero bueno sí que te la juegas tú el del coche no pero te la juegas tú

Voz 1903 34:40 que te enganche con nada ahí vamos entonces muchas veces te metes en el carril

Voz 1025 34:44 aparte de eso ya sí yo termino

Voz 9 34:46 con con con la entrevista que que recuerdos buenos te llevas de estos diez años porque

Voz 0089 34:52 con muchísimo son infinitos

Voz 1903 34:54 pues y sobretodo son bueno es una cosa que me encanta

Voz 9 34:57 ya queda algo pendiente a volver en algún alguno de estos países son no

Voz 1025 35:01 lo hiciste lo que querías hacer en cada uno de ellos

Voz 9 35:04 sí algunos sitios volvería como The Sun Live Aid en el Kurdistán no

Voz 1903 35:09 Ladakh en el norte de India Mongolia

Voz 9 35:12 hay sitios que volvería así muy puntualmente

Voz 1903 35:16 pero eso lo recuerdo son buenos y el gran descubrimiento de siempre digo es que el mundo está lleno de buena gente y que lo que nos cuentan es una mentira tan gorda que que te sorprende es de tu propia ignorancia en cuanto entradas en cada país y cuando sales vas pidiendo perdón

Voz 10 35:31 es decir madre mía perdonar me por eso por mi ignorancia

Voz 1903 35:36 todas estas historias que te preguntas y que me lo ha contado no y como tenía yo esto en la cabeza

Voz 1025 35:42 ya me ha gustado mucho gay que diga es lo que dice ese de Mongolia porque en el programa Todos somos muy de Mongolia sí sí tanto Chema que tienes ahí atrás como Ángel como yo hemos tenido la suerte de disfrutar un montón de

Voz 9 35:54 también de tiempo y tú lo has dicho palabras

Voz 1025 35:57 Mongolia he dicho me gustaría volver porque Mongolia nosotros no pero acogedor si no nos quedó una amiga Button aparte aparte

Voz 1903 36:05 países como una maravilla

Voz 1025 36:07 murió en bici es muy muy muy

Voz 1903 36:10 pero quizá de lo más duro con ciertas partes de África requiere de cien por cien mental y físico pero pero es una maravilla lo te vuelves como un animal no te te la naturaleza pero que yo

Voz 1025 36:23 yo tengo la imagen de llegar al Gobi como nosotros llegamos de de ir de de un mundo sin desierto a un mundo de cierto descomunal

Voz 9 36:33 yo tengo el recuerdo de deberes quince días sin ducharnos

Voz 7 36:36 pero esto también perdió pero todo lo que hago

Voz 9 36:41 hay congelado si se lo negó

Voz 7 36:44 pero baja pero

Voz 1903 36:46 te te recogen esta un poco con lo que eres al final

Voz 9 36:49 es la vida eso es bien

Voz 1025 36:51 ya sabéis Laura Martínez Calderón que acaba de sacar su libro que tiene ahí unos cuantos ejemplares que os están esperando

Voz 0412 36:58 sí

Voz 12 36:59 que tiene un millón de

Voz 9 37:02 nota de todos estos años que no hay una excusa

Voz 1025 37:08 para que no os paséis precisamente por su página con Prince el libro

Voz 9 37:13 te parece bien me recuerda

Voz 1903 37:17 el mundo es mi casa punto com El Mundo

Voz 9 37:19 punto com así es fácil pero no lo sabemos hacer

Voz 5 37:26 si hay una

Voz 2 37:29 cinco

Voz 5 37:36 vientos porla no sé si vas pasando voz de eh venga a alguna no

Voz 1025 39:48 bueno pues seguimos ya ves que historia sabemos torero maravillosas el lo decía al principio al programa de todos los que habéis participado en la sección de Chema solo Asier Díaz ha acertado con la que no tenía nada que ver

Voz 9 40:02 con mujeres vamos que no existe encabezaba la semana pasada

Voz 0412 40:05 hablamos de a aplicaciones para mujeres viajera

Voz 9 40:09 si hablamos de alguna

Voz 7 40:11 también es mentira no el grito me parecía que era mentira

Voz 0412 40:15 había una uña nombre me acuerdo pero que que tuvo gritando se crea una señal de alarma para qué

Voz 0882 40:23 que una persona que estuviese en el otro lado

Voz 0412 40:26 es que ahora te poder ayudo y había otra porque era como Tinder que igual que tú The para para para viajes para mujeres viajeras exclusivamente pero se elige a los compañeros igual que a la derecha los que te gustan a la izquierda a los que no te gusta si los dos hacen hacéis Mats pues podéis quedar en algún lugar del mundo donde donde estamos

Voz 19 40:45 si esa existe Illa que existe es curiosamente es la Street que

Voz 0412 40:53 viajar con tu mascota viaja con tumor haciendo mujer viajar con tu mascota echando a no existe

Voz 1025 40:59 ya en la que acertaba así ardía da así que ya sabéis que ahora va a contar Chema una historia de la cual

Voz 0412 41:06 o en la que hay podemos verla que yo todo lo que no todo es mentira ya lo dice la cabecera

Voz 2 41:13 no todo es mentira

Voz 1 41:18 con Chema Rodríguez y todo su equipo

Voz 32 41:25 a ver dos dedos llega soy soy lo vamos a ir a Jamaica Inglaterra no vamos a ir a a un barco a un barco que que se llama el gas

Voz 33 41:37 el si el

Voz 0412 41:39 en pay as es que está estamos

Voz 9 41:42 sí en en en Inglaterra una de las razones

Voz 1025 41:45 están ellos con un lío gordo nosotros también

Voz 9 41:49 el pero pues pues nada

Voz 0412 41:51 la razones por las que se precipita el Brexit oí por las que mucha gente vota en su momento el en Inglaterra eso unas razones en las cuestión migratoria no la necesidad que tienen algunas personas tienen en Inglaterra todo todo de bueno de de

Voz 9 42:06 controla de ellos mismos sus flujos migratorios

Voz 0412 42:08 sí porque uno verdaderamente una de las cosas que descubre Londres y una de las cosas maravillosas que tiene esa multiculturalidad el hecho de cómo en como en Nueva York en otras grandes

Voz 0089 42:19 en vez del mundo pueden multiplicidad

Voz 0412 42:21 culturas de lenguas de colores de tal pues eso no empezó hace mucho tiempo eso eso lo que se ve el Londres de lleno de de indios y paquistaníes Si jamaicano pues eso empezó justo después de la Guerra Mundial empezó con un barco en concreto un barco que es el en país es un barco que se dedica Abbas durante la época de la Segunda Guerra Mundial a llevar tropas nazis de un lugar a otro

Voz 33 42:46 en por el por el por el

Voz 0412 42:49 Atlántico manejaba tropas nazis y cuando acaba la Segunda Guerra Mundial los ingleses lo dedican de hicieron el primer viaje cosas acabo la Guerra Mundial se decide en Inglaterra que para reconstruir el país fíjate qué diferencia de mentalidad ahora no para reconstruir el país lo que necesitamos son inmigrantes hay que traer gente de fuera gente que enriquezca el mundo que tenemos y hagan muchos trabajos para las que no hay gente puesto que la Segunda Guerra Mundial ha dejado muy diezmada a la población bueno pues deciden que van a dar vía libre para que vengan gentes de los países de la coman web y el primer el primer el primer grupo de gente que llega son quinientas personas que vienen desde Jamaica en un barco en el año mil novecientos cuarenta y ocho marca el inicio de lo que se fuese boom migratorio en el que terminaron viniendo entre mil novecientos cuarenta y ocho en mil novecientos setenta y uno que es lo que se llama la generación nos vienen quinientas mil personas quieren también persona de India de Pakistán de Jamaica de que bueno de todas la de toda la la como en el esas esas quinientas mil personas fueron la avanzadilla de la que se convirtió en una de las corriente migratoria más importantes

Voz 33 44:08 antes de que de

Voz 0412 44:11 de oeste a este porque las grandes flujos migratorios casi siempre han sido

Voz 1903 44:15 no es sin embargo en este

Voz 0412 44:17 caso fue desde el Caribe hacia hacia Inglaterra la generación Guindos a

Voz 1025 44:25 pillado la mentira porque la hay ya sabéis que os puede ganar el libro La aventura de viajar de la editorial de espectacular que lo mandamos a casa es tan fácil como poniendo en el en Twitter arroba será aventureros ha rociado de aventureros la mentira la mentira que se en este caso lo que ha dicho Chema que es verdad no nos Juan más así es fácil es participar

Voz 34 44:50 a nosotros nos vamos a otra historia

Voz 1025 44:58 y esta es la historia de Jorge Crivillé es un nadador de aguas abiertas que es de Alicante que comenzara en el dos mil nueve a raíz de una lesión de espalda y que tiene entre otros méritos en su espalda nunca mejor dicho la triple corona que es a los jugadores que hacen en agua abierta Darra vuelta Manhattan cruzar el Canal de Santa Catalina tras el cada además Concha que se hice rápido pero echó muchas más cosas y ahora estando un proyecto espectacular porque lo que le apetece él es completar pues todos los océanos habidos y por haber en el planeta Tierra señor Jorge Crevillent del estar muy buenos días

Voz 16 45:33 qué tal buenos días dejado

Voz 1025 45:35 yo unas cuantas cosas pero es para que las cuentes tú la primero lo primero es completar no ese paseo por todos los océanos que tenemos a este planeta

Voz 16 45:46 sí bueno señor es una propuesta son varias pruebas son siete inconcreto se llama es el depósito feas dos son pues te de las pruebas temáticas que haya a nivel mundial en la anotación de aguas abiertas son el Canal de la Mancha que ya lo hice el de Santa Catalina el poca ahí efectivamente el canal de en Hawai que también lo tengo

Voz 1025 46:09 si el canal de Japón que también lo tienes no

Voz 16 46:12 efectivamente y luego el el estrecho de Cook el canal del norte y el estrecho de Gibraltar que estas tres pruebas últimas son las que me faltaría por

Voz 0322 46:22 por completar qué quieres hacer lo correcto y qué tal tienes lo primero como que qué te pasa en la espalda porque ahí porque tú

Voz 1025 46:32 da para la natación quitara por el que era lo único deporte que podías hacer

Voz 16 46:36 pues fue por recomendación médica fue un traumatólogo mi traumatólogo maya que en aquel entonces esto sí que corría me gustaba correr por montaña oí y bicicleta de montaña tan entonces me dijo Mira tienes hay dos producciones tienes una degeneración vertebral lo conveniente es que hagas natación esos esos otros deportes y así empezó y así empecé la verdad es que eso fue los inicios fueron duros pero pues como dicen no todo caminos empieza con un pasito

Voz 9 47:04 oye donde entrenas porque entiendo que no es lo mismo claro entrenar en una piscina que meterte estas ha abierto claro

Voz 16 47:12 claro bueno pues a ver tengo convino con vino entre piscina Aimar

Voz 1025 47:16 de hecho ahora mismo estoy entrenando sí días

Voz 16 47:18 semana Yago cuatro piscina sembrar

Voz 0322 47:21 si cuéntame una cosa es tú lo haces

Voz 1025 47:25 como hobby o es como se gana la vida con esto como no

Voz 16 47:28 no que va que va que va en absoluto no yo tengo mi trabajo esto es un hobby lo que pasa es que es un hobby que es verdad que que bueno que ya ocupó una parte muy importante de mi vida ha pasado ya efectivamente será algo más que un hobby no ya para mí es algo vital además lo hago por una causa también solidaria que es el apoyo a los pacientes de cáncer con allá Lee Valley son dos dos asociaciones

Voz 1025 47:55 sí tengo me o que simplemente por especificar si le culpo español de pacientes de cáncer con la Real no lo sé eso me lo tienes que decir tú

Voz 16 48:04 es el pues la asociación de afectados

Voz 1025 48:08 se leucemias

Voz 16 48:10 en forma

Voz 0322 48:11 muy bien si no bueno ahí

Voz 16 48:15 eso entonces ya como os comentaba ya ha pues se ha pasado de algo más que un hobby hacer algo ya fundamental y parte bueno pues piedra angular en mi vida vaya y financiación

Voz 1025 48:28 la esta historia de éxito dejó ya tranquilos

Voz 16 48:31 pues gracias a la Fundación Asisa que desde hace ya de modo Kai que que está acompañando me hace ya cuatro años pues gracias a ellos puedo estar haciendo estas cosas que hago son una ayuda inestimable y con la cual pues bueno espero seguir contando para también termina de estas tres pruebas

Voz 1025 48:50 oye Jorge todo el mundo que quiera saber más de todo lo que hace es que era haber lo que haces en internet encontramos como te pongas

Voz 16 48:57 sí sí sí efectivamente en Internet cuando ahí está la web que también la Fundación Aziza ha creado para mí que es tres W es Jorge Crivillé es punto es bueno ahí tenéis pues más información y ahí sí que es verdad que cuando haga la prueba se podrá seguir en directo como otras veces que también pondremos el enlace en la en la página bueno pues el que quiera no no seguirle continuamente porque será muchas horas pero bueno lo que quiera estar echando un vistazo a ver por dónde voy lo podrá hacer

Voz 1025 49:26 eso cuando es eh

Voz 16 49:29 de la prueba en concreto que es la próxima que voy a hacer que es el el estrecho de Cook en Nueva Zelanda tendré de días entre el once y el quince de abril

Voz 1025 49:37 pues vamos a estar pendiente de ti porque esto es dentro de nada osea que el once de abril que es jueves si no me equivoco vamos a estar muy pendientes a ver qué pasa cuando ves ya cuántas horas le vas a meter tú crees

Voz 16 49:48 pues no lo sé pero yo calculo entre las nueve diez o hasta doce horas entre nueve y doce horas dependiendo de la situación

Voz 1025 49:56 nadie Bt con cuidado

Voz 7 49:59 lo la piel un poco los de Vito poquito a poco me quiere un abrazo enorme Jorge mucha suerte gracias por acompañarnos aventureros

Voz 16 50:10 gracias a vosotros un abrazo

Voz 7 50:12 es como Jorge Guillén al espacio

Voz 7 50:27 aquí está Javier Gregory hola Javier qué tal estás hola buenos días a estudiado en la semana pasada

Voz 1025 50:32 la NASA no tenían trajes espaciales para las mujeres sólo para

Voz 0882 50:35 el problema es que lo averiguaron tarde cuando ya estaban montando la primera expedición como decíamos el pasado sábado el primer paseo espacial protagonizado sólo por mujeres pues se dan cuenta de que no

Voz 9 50:45 mientras no tienen traje a su medida

Voz 0882 50:48 sólo hay uno en la estación espacial

Voz 7 50:50 a ver tiene agua caliente se encoge no te mueve maga de la danza que también cuenta mentiras verdad le perdona la realidad continúa

Voz 0882 51:04 elegimos una previsión vamos informando en otros como un partido de fútbol se puede suspender no antes incluso de que empiece

Voz 7 51:10 ya no es un tema baladí porque un traje espacial

Voz 0882 51:13 hasta veinte millones de euros pesa de cien a ciento cincuenta kilos es decir que improvisar un trajes espaciales

Voz 9 51:19 es complicado a la Estación Espacial Internacional donde

Voz 0882 51:21 sólo hay cuatro trajes y la NASA sólo tiene once en total bueno pues se un fallo de previsión que la NASA desde luego es una metedura pata importante que espero que no vuelvan a fallar sobre todo si tenemos en cuenta que la buena noticia de la semana

Voz 9 51:35 a ver esto para el vicepresidente de esta