¿Eres capaz de resolver el enigma de la gripe?

Voz 1 00:00 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1995 00:05 con Toni Garrido buen tiempo preocupante solo

Voz 2 00:10 en unas temperaturas maravillosas en la mayor parte del país

Voz 3 00:19 Lilia día bueno un día le ideal

Voz 2 00:23 esto sólo lo puede estropear y pues esto sólo lo puede Estopa

Voz 1995 00:27 a la llegada del helicóptero del mal fue él quien inscribió Rivera como Alberto Carlos una vez le tocó estar en una mesa electoral in nadie se atrevió a votar se rumorea que antes de ofrecer su dimisión Theresa May amenazó con llevarlo al Parlamento británico

Voz 4 00:46 o sea sitios de agarrar

Voz 1995 00:48 ya está aquí

Voz 5 00:52 letona

Voz 3 00:53 no

Voz 1995 00:55 el director de la escuela de pensamiento matemático Miguel de Guzmán buenos días buenos días allí muy bien no te fastidia fenomenal antes de comenzar nos han hecho saber que hay un colegio francés me franceses en un colegio francés uno en Lyon que no se escucha y que traduce los piensan muchos que usted lanza para ponérselos a sus alumnos que esa gente no tiene corazón no que no tiene esas se siente usted al saber que la maldad matemática traspasa fronteras hasta ahora no

Voz 6 01:33 no asombrado hasta Lyon sí señor Iván además a venir a Madrid a verme y hachas da conmigo ustedes

Voz 1995 01:39 no vengáis niñas niños no hagáis esto en casa no hagáis esto de las matemáticas en casa bueno antes de de tenemos ya un oyente que ha llamado ahora la salud pero antes hay que resolver el piensa mucho que lanzó usted la semana pasada que dice en una finca hay más de treinta árboles y menos de cien Si los cuentas de nueve nueve no sobra ningún árbol pero si los cuenta es de cinco en cinco sobran dos cuántos árboles ahí señor letona

Voz 7 02:05 exacto hay setenta y dos árboles porque lo único que tenemos que hacer es como es un múltiplos de nueve buscar los múltiplos de nueve que estén entre setenta y cien es decir entre treinta y seis y noventa y nueve y que sea múltiples de nueve y además y además al dividirlo por cinco desde la estos dos esa solución setenta y dos claramente sus múltiplos de nueve setenta y dos menos dos son setenta y setenta como acaba acaban pero es múltiple de cinco

Voz 1995 02:31 vale pues déjeme decir que éste no debe ser muy difícil porque han llegado cientos de respuesta yo no me lo sé claro el noventa por ciento entre ellos Carmen Toledo Newman Sayed Paco Cuevas todos han acertado el noventa por ciento de los que ha mandado la respuesta en acertados así que enhorabuena no pero vamos en las centenas de pero hay un diez por ciento que no sabe si es que con ese carácter no vamos a ninguna parte si no voy a bajar el nivel a dos más dos son cuatro señores de verde Marga ha marcado el teléfono ha llamado está en Barcelona gracias por llamar a éste siempre buenos días que no cuelga cuelga Málaga tiene esa oportunidad cuelga ya está venga marca gracias a Dios

Voz 0540 03:19 adiós adiós aprovechaba para felicitarle por el programa que me encanta

Voz 1995 03:24 pero quiere seguir mandarle verdad ya está cuelga no pasa nada tu vida tienes según tú tuya tienes cosas importantes buenas qué hacer no potestades no lo que venga manera que tengo ganas de

Voz 6 03:35 de marca en un rato venga vamos con el primero de los enigmas que dice un señor miraba una foto decía ni hermanos ni hermanas tengo pero el hijo de ese hombre es el hijo de mi padre quién de la foto

Voz 1995 03:54 te lo de Vilches eh mi hermano no es muy bien desde aquí voz sabía que iba a acertar te venga vamos a casa viento cincuenta

Voz 6 04:11 Casillas ciento cincuenta monos cuántas sillas quedan vacías

Voz 0540 04:19 el principio y no se sientan quedan todas vacías dice sientan no queda ninguna batía

Voz 1995 04:23 lo repito eh megalítico cincuenta sillas ciento cincuenta monos cuántas sillas quedan vacías a sentarse no estoy diciendo siento cincuenta créeme Marga están perverso profesor letona lo voy a pedir que

Voz 0540 04:40 los monos de igual no se sientan en las sillas no vamos a tonterías a que no se ha tengo señores

Voz 1995 04:46 a usted no le tú no juegue nerviosos María por favor te pido escucha con mucha atención

Voz 6 04:52 no tengo que repetir otra vez sí pero un símbolo soy amable yo en esto de repetirlos

Voz 1995 04:56 bueno un momento no suele haber mucha atención al enunciado si escuchas atentamente vas a tener la respuesta venga repita

Voz 6 05:05 ciento cincuenta sillas seiscientos cincuenta monos cuántas sillas quedan vacías

Voz 0540 05:13 no yo ya lo tengo ya todo no

Voz 1995 05:17 ahora ver Marga te lo voy a hacer yo despacito vale dice ciento cincuenta sillas ciento cincuenta monos

Voz 0540 05:28 ciento cincuenta monos verdes no había entendido cien vacías

Voz 8 05:33 todo bien

Voz 1995 05:35 yo lo yo yo he dicho siento si alguien tiene una relación que larguísima

Voz 0540 05:40 sencillas sólo ciento cincuenta mongol pues me quedan cien libre lo que explica Patito marca preguntas

Voz 8 05:46 ha sido muy

Voz 1995 05:51 pero lo ha hecho lo ha hecho muy bien el señor letona hay que decir que dentro de su maldad lo ha hecho correctamente no hablan bien de mí dependiera renta por cierto tengo que decir que soy eso

Voz 9 06:05 es descendiente de desde gana prestigio osea que figúrate si están a estar en el en el Wikipedia de desgrana pero bueno que venga vamos a vamos a lo siguiente

Voz 6 06:20 el siguiente una madre tiene seis niños Hi5 patatas como el estribo y las patatas uniformemente entre los seis niños

Voz 0540 06:31 pues puede cortar las cinco patatas en seis trozos idas y el cinco trozos

Voz 6 06:37 uno con eso no es una solución porque a lo por el recorte no es exacto ilegal un poquito más a un niño que a otro niño y lo que trata es que de lo mismo a los seis niños

Voz 0540 06:51 pues igual notando ninguna hombre

Voz 1995 06:54 es una solución no suena bien pero no es la que está prevista

Voz 6 06:58 la que está prevista es que para que sea una distribución lo más exacta posible

Voz 0540 07:04 nítido de patata hacer muy bien pero viéndolos vendí la cantidad la misma todos era tendrías que empezar

Voz 1995 07:14 es lo único se lo marca que

Voz 6 07:17 hace es mucho más fácil repartir un Pure que repartir unas patatas cortadas

Voz 1995 07:22 vamos digo yo venga la última señor ultima cuál es el animal que come con la cola

Voz 0540 07:33 el animal que come con la con la pues Leza

Voz 10 07:39 cuando conmigo y me pregunta trampa no

Voz 1995 07:43 a pues

Voz 10 07:45 mal que come con Alcoy

Voz 1995 07:48 no hay doble sentido no no no que va a estar es no no no lo va a poner a los niños y cuando vayan ustedes al colegio a recoger a los niños les pone cuál es el animal que come con la cola estoy muy infantil también le digo que sí

Voz 0540 08:05 de lo que hacemos cola para no en su es el servir por ejemplo

Voz 11 08:08 no no habíamos con lo que habíamos apostado por ya era lo que queríamos Marga cuentas

Voz 1995 08:18 una solución que no tiene solución pues bien el animal que come con todos porque no hay ningún animal que para comer se quite la gorra se quiten la que muy bueno lo cierto es que comenzó a las orejas

Voz 11 08:33 Vargas ha estado

Voz 1995 08:37 esa gustan me ha gustado mucho y que nos dijeras que te gusta el programa ya a partir de ahí ya no has ganado a nosotros a siempre detonarlo marcado un beso muy grande eh qué tiempo tenemos ahora en Barcelona

Voz 0540 08:47 mira aburrido hicimos por qué no llueve hace pues cuatro meses yo estoy muy harta ya de que no son sólo muchísimo es que yo soy muy de Llobet y aquí nada ni gota