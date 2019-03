¿Pastilla roja o pastilla azul?

dale un título escribirá Enciclopedia curiosa delfines hace veinte años tal día como hoy treinta y uno de marzo se estrenaba una película que revolucionó los efectos especiales arrasó en las taquillas se convirtió en una película de culto para millones de espectadores sabes estoy hablando de Matrix nos rodea está por Torres partes la historia futurista de un mundo dominado por las máquinas en el que los humanos han sido convertidos en meras fuentes de energía mientras sueñan con un mundo que no es real mezclaba acción con filosofía y estaba dirigida a un público que había crecido con las videoconsolas y los cómics las hermanas Wachowski conmocionaron al mundo con su película el cine para muchos ya no volvió a ser el mismo

bueno el personaje de Neo Brad Pitt y Leonardo Di Caprio eran los primeros candidatos para el papel pero ambos rechazaron la oferta por no estaban dispuestos a entregar un año de subida a una sola película William Smith por su parte renunció para irse a rodar Wild Wild West que a la postre sería la película peor valorada de toda su carrera tampoco aceptaron Tom Cruise nival Kilmer por lo que al final el papel fue a parar a quién Reeves que no contaba para nadie en los planes iniciales

toda mi vida esperándote por cierto una curiosidad respecto al nombre Blanes tienes me llamo Trinity

Neo Trinity Morfeo todos esos nombres tan balones que tienen los personajes están sacados de diferentes modelos de sintetizadores musicales dos Neo el confuso durante la primera parte de la película Keanu Reeves tiene cara de no entender nada más aún en los primeros cuarenta y cinco minutos de metraje solo pronuncia ochenta frases de las cuales más de la mitad son preguntas es mi pregunta es la que sin público

es la pregunta a la que ha traído aquí tres el personaje de Morfeo como hombres imaginado yo soy Morfeo es un nos conoce Esther no Dolores Millo Laurence Fishburne tampoco fue la primera opción

los machos quién le ofrecieron el papel a son Connery primero pero éste devolvió el guión diciendo que no había entendido ni una palabra cuatro el tobillo de Carrie Ann Moss durante el casting de la película Carrie Ann Moss en su papel de Trinity sufrió una caída hay se torció el tobillo otros Belmondo caerá primera verdad Trinity la actriz temía que por ello no le dieran el papel no dijo nada a nadie de esta forma acabó rodando toda la película con sus muchas escenas de acción lesionada y con fuertes dolores Tivisa