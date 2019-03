Óscar Martínez, el argentino que triunfó en Málaga

Voz 2 00:00 mira yo empecé muy joven estudiar catorce años lucía sol lucía en mi maestra de sexto grado Lucía Agostini ahora charlamos te diría que con el tiempo me di cuenta de que ya en mi primera infancia se figuraba la vocación pero cuando la sentí con toda claridad fue a esa edad viendo teatro saqué entradas para ver un espectáculo vía dos grandísimos actores

Voz 3 00:34 muy bien pues bueno la per formal muy convincente incluso mejor que la que hiciste hoy a la mañana muy buena

Voz 2 00:42 me sentí una especie de revelación física una empatía tan grande en la identificación de que yo quiero hacer lo que están haciendo estos señores que se divertía divertir tanto al público en una comedia y a los veintiún años empecé a trabajar en forma profesional de esto hace ya cuarenta y ocho años no es uno de los placeres de la profesión lo inesperado el tener que que encarnar historias y personajes que que que que lo ponen a prueba a uno que amplían el espectro digamos de de instrumento eso es bueno llame bien lo que te voy a dar hoy más que nunca hay que cuidarse mucho de la gente que uno no conoce mucho dicen que son una cosa pero son otra es bueno porque doblemente decía porque eso te hace crecer renueva el el desafío y el placer por el trabajo pero además te enriquece también que se porque puedes de golpe darte cuenta de que tiene recursos que no conocías que no sabía que tenía Diego insta soy egoísta

Voz 3 01:53 eso queréis escuchando machista soy controlador soy celosos amantes del intrascendente

Voz 2 02:00 cuando uno está muy involucrado muy comprometido con un proyecto porque le apasiona tal vez más que otros después eso no en fin no tiene su correlato digamos en la aceptación del público es doloroso como cebo

Voz 3 02:13 con esa resistencia examina confía en que en que tú fue pensado no tenía nada que preocuparte supongo

Voz 2 02:21 que sigue con los años uno va no es cierto iba aceptando que eso es así que nada es definitivo ni el éxito es definitivo ni un tropiezo lo es tampoco

Voz 5 02:32 a ustedes el Premio Nobel de litera

Voz 2 02:35 pura amantes librará

Voz 5 02:38 no ilustre de sala

Voz 6 02:40 Cardiel One to One

Voz 2 02:47 ese es un caso de una película que costó mucho hacer que a mí me ofrecieron cuatro cinco años antes de que la pudiéramos llevar a cabo digo

Voz 8 02:56 llegó esta argentina de su pueblo es a las salas de asegura quieren que de unas charlas darle una distinción quieren nombrarlo ciudadano ilustre de salas que de unas charlas todo en el marco del aniversario del puerto

Voz 2 03:09 en la que yo estuve comprometido y enamorado de la historia y de la posibilidad del proyecto desde el inicio luego se frustró dos veces ya con contratos firmados y productoras mal lograron esos rodajes muy fuerte te para mí recorrer nuevamente Mi pueblo nuestro pueblo vivirlo porque si bien hubo casi cuatro décadas viviendo en Europa yo sigo siendo salas aunque no lo quiera ir la tercera bueno fue la vencida y pudimos hacerla lo que no esperaba eh creo que los directores el guionista tampoco es el éxito que tuvo la Paixao más como una película de Lee como una película de arte como una película para un grupo un gueto digamos gente este premio es diferente único y en cierto sentido quizás es mucho más importante que el Premio Nobel fue una película no sólo premiada varios países y compromisos muy importantes tanto la película como el guión como la dirección como yo mismo llegan en Venecia platino gane el Fénix se gana el premio de la Academia Argentina me siento muy honrado de ser ciudadano ilustre de salas ya espero llevar con dignidad este galardón se convirtió en un éxito de público muy grande y se vendió incluso a países donde nunca se ha vendido una película argentina como China por ejemplo eso no no estaba en los cálculos de nadie y fue obviamente muy gratificantes pues mira Historia me interesa me me atrapa me divierte me conmueve no no dudo es es casi una sensación corporal Si no es más difícil

Voz 8 04:58 hazme el coste el director paquistaní ganó todos los premios quiere los derechos del rostro perdido parece una película

Voz 2 05:04 claro pero no hay nada para contar en Pakistán se ponga a escribir esa historia está contada por supuesto no es sólo el guión no puede leer un muy buen guión pero no confían en el director pues la calidad de la producción que en cine es muy importante en el equipo colectivo de trabajo a los colegas con los que vas a trabajar no

Voz 9 05:24 sí te lo diré si hace miles de años pero me dicen y cómo estás

Voz 2 05:32 pero el guión es la piedra basal fundamental sin un buen guión guión que a uno lo lo interpela que a uno lo atraviese es muy difícil estar bien veo digamos como pasó con el ciudadano me pasó con Relatos Salvajes me pasó así un enamoramiento instantáneo si hubo decís que el auto anoche mientras dormíamos para dar un par de vueltas que manejaba en el momento del accidente yo te pongo al mejor abogado a que te reduzcan la condena lo máximo posible ir por ese enorme favor yo te ofrezco quinientos mil dólares que es una cifra que no podría ganar en toda una vida de trabajo que soy me siento que soy muy privilegiado porque vivo de lo que me gusta y encima me miman me dan premios me pagan bien nunca pierdo de vista que eso es una bendición independientemente de los méritos que uno pueda tener o no también es cierto que hay factores no sé si es suerte me gusta las esa palabra pero sí que hay muchos factores que uno no maneja que no dependen exclusivamente de uno en una profesión como la leerme así que está ahí hay que estar agradecido siempre cuero

Voz 3 06:44 batacazo llegamos gracias por la compañía

Voz 2 06:48 hasta luego