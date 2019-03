Entre pintxos y montaditos

Voz 1 00:00 hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 00:08 la vida tiene pues sus cosas hay grandes asuntos relevantes el Brexit lo de la política en España si todo esto está bien pero al igual que la semana pasada que estábamos en Santiago resolvamos el dilema sobre si el pulpo es marisco no que sí lo es hoy tenemos otro dilema de esos fundamentales fundamentales la croqueta es pincho

Voz 2 00:29 bueno es pincho

Voz 3 00:35 pincho de creo que no lo sé

Voz 1995 00:39 son David de Jorge muy buenos días pues muy bien muy contentos de estar en tu ciudad manera maravillosa dependa luce el sol y tenemos una duda la croqueta es pincho pincho

Voz 0477 00:52 mira es un frito con todas sus letras y entrar en la categoría de objeto precioso diamante una turquesas pinchos todo osea aunque hay de verdad que cada vez es más difícil como las buenas e aunque no

Voz 1995 01:02 es verdad

Voz 0477 01:03 nos bombardean con tela largos con leche de gintonic de río Congo instantes las he visto de croquetas de increíble Geely y esa moda de ponerle encima aliño en con sus biberones de salsas que les ponen como sabes cómo pelotones de salsas encima y texturas dio dejar en paz a la croqueta por Dios

Voz 1995 01:21 la edad es cada vez dignidad y el congelado ha hecho mucho daño a la croqueta

Voz 0477 01:25 bueno no no estoy de acuerdo hay croquetas congeladas muy buenas pero jamás concreta divide tranquila guías coño

Voz 1995 01:32 pero entonces lo habremos no en la categoría de pinche sino la de piedras precio

Voz 0477 01:35 eso es es que es que esa esa es una es una cosa que me da Unesco tendría que declarar Patrimonio de Bien Inmaterial de la Humanidad material material eso eso eso yo que sé es un poco como con motor rimbombante joven

Voz 1995 01:51 vale ir pudiese explicar a gente como como el sueco por poner la diferencia entre un pincho una tapa y un monto habito

Voz 0477 02:01 hombre no es fácil cuando yo creo que la diferencia entre pincho tapa es la misma que había entre Roberto López Ufarte y Rafa Gordillo sea los dos juegan al fútbol pero uno metía goles en Atocha y el otro en el Benito Villamarín sea es lo mismo pero con luz música y donde diferentes por ejemplo el Montaditos que es otra historia distinta a mí me suena pues mi al whisky de casarme en Sevilla o que hacen en la bodega

Voz 1995 02:25 eso con Montaditos siempre pan con algo encima

Voz 0477 02:28 o no o Mollet con cosas dentro osea no tienen no yo creo que eso puede ser una no no entiendo o te las ves levantando la polémica yo estoy de acuerdo si lo desea por Suecia no no no sea lo que sea

Voz 1995 02:46 Montaditos

Voz 0477 02:48 no a ver tu whisky te van a dar muy nuboso o vas a las Bodegas San José Arenal que está cercada Maestranza y ahí no se discute nada en la bodega Montaditos pringao Kadima te dan un oye Tito relleno de pringao

Voz 1995 03:07 eso se llama Montaditos determinante bueno debemos a pedir a David de Jorge que nos de sus porque estén atentos por si quieren coger esto se graba o lo que sea o lo puedes luego en el pocas cosas pero nos va a dar la receta de sus tres pinchos ahorita voy pasa cero tú como casi

Voz 0477 03:23 así en agosto quedar estas pruebas

Voz 1995 03:26 es la receta de usted Pintos favoritos vayan a apuntar sumó apuntarlo fueron vale pero en papel porque tú qué relación tiene con los pinchadiscos

Voz 0477 03:34 pues bueno no veo estupenda encima desde bien crío porque haber ahora todo se ha convertido en una cosa como muy modernos se muy maravillosa pero antiguamente cuando yo era crío en Hondarribia que es donde yo vivo pues no había pinchos de tortilla patata en los bares y punto para comer pinchos teníamos que ir a la parte vieja de Donostia comer y afortunadamente los tiempos han cambiado la oferta sea generalizado es mucho más profesional que entonces ya había muchísima gente que se dedica a comer pinchos y me parece algo alucinante email lloc cuál es reivindico pues los que me gustan pues a mi me gusta Chan ve al ajillo me gustan los Tigres picantes me gusta la ensaladilla los calamares el chorizo cocido la merluza rebozado boquerones en vinagre las papas aliñada ese ese tipo de cosas pero no le hago ascos lo gigante tampoco a los pinchos moderno estos que se hacen ahora que el algunos les llaman alta cocina en miniatura que es como muy rimbombante pero Bono no que son buenos pues están buenos y la gente

Voz 1995 04:30 San Sebastián por ejemplo va a comer pinchos es una cosa de turistas ahí deja a los que vaya anillos

Voz 0477 04:35 no haber los tiempos han cambiado y es verdad que ahora mismo hay locales en gente de la ciudad que colara o que comer pinchos porque hay que apaciguar un poco la la manga etarras con los vinos y con unas cervecitas y la manera de apaciguar esa manga es meterte en la boca una Gil Picardo un platito de jamón pero lógicamente si hay algo que atrae a los turistas que vienen no solamente es nuestro carácter abierto nuestra luz nuestro buen rollo sino también esa oferta de esas barras que al final son como cataratas de color y sonido sagrado los guiris con tu aún Bari plantarse frente a ese esa exuberancia osea les ves que parecen Santa Teresa de Jesús con él aparecía dándose la aparecía Dios alucina alucinar pues con esa facilidad de coger los pinchos esa confianza que les da el tabernero de que no está contabilizando lo que ellos hacen y cómo normalmente porque

Voz 1995 05:27 yo estoy flipado el del bar que tienes muchos amigos cómo lo hace para saber que te has jaleado

Voz 0477 05:32 siete como Roca Rey cuando sale a la Maestranza saca el capote y deja a todo el mundo flipa hoy lo estás Quero no está los que llevan un montón de generaciones en las barras atendiendo a la gente pues tienen sus tienen porque parece que no pero control en verdad con ellos están control supuso que controlan pero no es eso sino que el habito hace al monje me refiero que hay muy poca gente que va a los bares a timar osea tú vas a un bar hiciera es un tío que pisa el suelo que se viste por los pies pues cuando te preguntan cuántos pinchos te has comido pues de esos que te has comido y punto

Voz 1995 06:09 al decirlo ya había si me hace la boca agua yo lo único que se fije en euskera

Voz 4 06:15 Zurita ETA pincha uvas

Voz 1995 06:20 lo juro es lo único que hace ya muchos años no se porque vine con unos amigos y lo único que aprendía es decir es

Voz 4 06:25 a Zurich ETA Obama

Voz 1995 06:28 que estoy diciendo David S

Voz 0477 06:31 pincho que sabe es una medida pequeñita de cerveza pues para poder beber la misma cerveza que sí que beber unas cañas en unos cañones pero como prolongadas M

Voz 1995 06:42 la útil conocimiento útil nueve cero dos catorce sesenta sesenta llámennos porque hoy vamos a poner a prueba sus conocimientos sobre el pincho y mientras ustedes nos llaman nueve cero dos catorce sesenta sesenta mientras ustedes nos llaman vamos con esas tres recetas setas de pinchos

Voz 0477 07:00 a esto es como se llama ahora son muy originales se osea unas la Gilda que yo creo que todo mundo sabe que en un palillo Monda dientes plano no redondo porque si Redondo las líneas es importante que sea plano bosques en sarta pues cuatro guindillas de estas maravillosas en curtidas un ancho en salazón de categoría y en apuntaba una oliva una manzanilla con su hueso tienen que tener hueso eso pringado de un buen aceite de oliva pues es uno de los grandes pinchos de esta ciudad que tampoco hace falta volverse loco lo eso es un pinchazo increíble y luego hay otra variación de creada por el amigo Miguel que se jubiló ya pero dejó la herencia a la Bodega Donostiarra en el barrio de Gros que es una especie como de adaptación de la agenda pero convertirán Induráin se llama banderilla la banderilla se llama el Indurain que el cese sigo viendo todavía en la Bodega Donostiarra en San Sebastián en el barrio de Gros yo y eso es una Gilda que además de las cuatro guindillas y de Lancho ahí de la aceituna de La Oliva eso iba un poco de cebolla de cebolleta de abajo lleva un taco de bonito en escabeche verá un taco de tamaño formidable claro cuando ves el pincha de perfil la sensación es que Indurain está montado en una bicicleta con su casco aerodinámico Sahin la evolucionada se llama el Induráin inicio pedir un Induráin ibais

Voz 1995 08:24 en en colorines me encanta que me Induráin sí sí sí

Voz 0477 08:30 Miguel choca tanto la anécdota de que él hacía esa especie de adaptación de Gilda con el taco de bonito en escabeche y un cliente un poquito trompa pues le dijo Bin ya has dicho que Induráin ganó en aquella época en el de las gestas de gran Miguelón no el pincho se quedó como con con

Voz 1995 08:47 Como Induráin es así no sé si estamos ahora en la época de recogida pero proponernos una una receta para las olivas Scaramella salida

Voz 0477 08:55 sale aliñada no me encantan

Voz 1995 08:58 a eso me parece super interesante mi padre hacía yo no sé cómo cómo lo hacía como sea Alinha

Voz 0477 09:03 asume a estamos hablando de aliñar de Ad de aceitunas que vienen ya osea que ya están alineadas que ya está ningún su jugo no aceitunas de las que de las que cogemos de alarma coño no a que estamos Manzanillo ya la manzanilla bueno yo soy muy defensor de la de la bolsa de plástico de Manzanilla Hall cara de toda la vida que me parece un aperitivo en sea no digo por marca hago hacer publicidad pero el sobre de cómo con su consumo y su jugo soy súper fan entonces me da igual que sea la manzanilla que desea pero es añadas tú que has descubierto hace bien poco el mortero Toni Garrido qué sientes al otro día una pues con un mortero pues se trata de manjar pues montón de pimienta has de meter cebolleta fresca también ajos tomillo laurel romero por ejemplo en ese mortero darle unos golpes y añadir perejil rallado hay zumo de limón un montón de pimentón de la Vera que un picante por ejemplo y si no puede suaves y no les gustan

Voz 1995 09:58 hay un montón cuánto es un montón por dos cuchara

Voz 0477 10:01 peras potentes pues como para un par de kilos de olivas que uno quiere aliñar para montar una buena fiesta y luego lo último que añado a esa especie como maravilloso en el fondo de mortero además en morteros un aparato que no hay ni que siempre funciona no te traiciona enciende siempre en la trata enchufarles añades una pulpa hecho ligero un golpe de vinagre en un golpecitos por ejemplo de vermú un buen chorro de aceite de oliva añade es esa especie de barro maravilloso sobre las aceitunas puestas en un bol remover bien remover es bien con las manos las olvidas Ayun Arde horas te comes unas olivas aprobadas unas aceitunas

Voz 1995 10:35 minas en colores que yo creo que unas no

Voz 0477 10:38 Franz aperitivo de de de de de este país