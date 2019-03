Sucedió una Noche: "Una pastilla roja, el músico de Lean y los atracadores más castizos" (31/03/2019)

Voz 1 00:00 bienvenido

dónde invertir muy buenas a todos bienvenidos otra semana a sucedió una noche os voy a presentar el menú que hemos preparado para el programa vamos a hablar por ejemplo de una película estrenada hace ahora veinte años que revolucionó el cine de acción y de ciencia ficción

Voz 7 01:03 dices tenido un sueño mío que pareciese Monreal

Voz 3 01:07 sí

Voz 7 01:09 y así no pudieras despertar de ese sueño como diferencia harías el mundo de los sueños de la

Voz 0229 01:15 recordaremos a uno de los mejores compositores de cine de la historia francés para más señas charlaremos con el actor que ganó el premio de interpretación en el Festival de Málaga el actor argentino o asistiremos en primera fila a un atraco muy castizo

Voz 8 01:29 pero tú lo ha pensado bien naturalmente está seguro de que no se descubrirá nuca no no pasará nada pero guapos

Voz 9 01:37 a vosotros estáis de acuerdo claro si es un negocio pinchado entonces apunta a una jefe siga

para empezar tenemos nada menos que a William Shakespeare Orson Welles éste es el menú comenzamos a servirlo ya

Voz 10 01:53 ya

Voz 11 01:56 el espectáculo está a punto de comerse pero no se alarmen ustedes no les cobraremos la entrada

Voz 12 02:02 es un montaje excelente Tom estupenda producción estupendamente escrita Jim estupendamente interpretada Harry dile a Chapman que su fotografía es perfecta

Voz 0229 02:13 la película de TCM como decíamos esta semana dentro de la programación de TCM apostamos por una película dirigida y protagonizada por uno de los grandes genios de la historia

Voz 13 02:23 quién usted señor Orson Wells señora

Voz 14 02:27 el director

Voz 0544 02:32 desde que era niño Orson Wells había sentido una gran admiración por él no

Voz 15 02:39 el dramaturgo más representado de la histórica autor que XXXVII obras teatrales ciento cincuenta y cuatro sonetos varios poemas narrativos que en su conjunto están considerados como la máxima expresión de la humanidad en lengua inglesa

Voz 0544 02:55 en sus años de teatro Wells había llevado a los escenarios varias adaptaciones de sus

Voz 13 02:59 obras así pero los físicos se compaginan contraviene William Shakespeare es el autor de vamos aquí

Voz 0544 03:10 finalmente en mil novecientos cuarenta y ocho el director decidió abordar la adaptación a la pantalla de uno de sus tramas más sangrientos y conocidos

Voz 16 03:21 el señor Gil

Voz 11 03:24 quiénes son estas que no parecen seres de la tierra aunque habiten en ella hablar si es que podéis

Voz 17 03:30 Alves señor Deco ha dado el de De Gea

Voz 0544 03:35 Orson Wells había convencido a una modesta productora llamada Republic Pictures para que financiara la película y lo hizo aceptando un reto personal que sirviera de paso para tirar por tierra su fama de derrochador dirigir Mac Beth con un presupuesto casi ridículo de setenta mil dólares rodarla en tan solo veintitrés días

Voz 13 03:54 como si fracasamos

Voz 18 03:57 son las no fracasara pues el director

Voz 0544 04:04 volvió a la papeleta utilizando una escenografía y un vestuario muy rudimentario con decorados que procedían de otras películas supliendo la falta de medios con una gran originalidad en la puesta en escena la gitana

Voz 19 04:17 el viento ha derribado chimenea Billy según dicen se escucharon los lamentos en el aire extraño adscritos a las aves nocturnas la mano durante a la noche en que la tierra tuvo del templo

Voz 0544 04:37 pues sabía que sólo con ingenio cinematográfico podría sacar partido de los medios precarios con los que contaba los juegos de luces y sombras y sus originales encuadres y movimientos de cámara brillan como pocas veces en su cine la película está llena de soluciones muy imaginativas como en efecto especial que inventó para lograr la imagen fantasmagórica del personaje de banco creada simplemente con un poco de a Lina sobre el objetivo

Voz 7 05:07 Brennan Mike como el fuero de Rusia o como el rinoceronte armado o como el tigre

Voz 11 05:12 Canya Gaspar

Voz 7 05:15 mis más nervios te juro Carlota emperador o vuelve a la vida y hay desafiaban al campo con para atados atrás así

Voz 5 05:27 no

Voz 0544 05:29 el argumento de Macbeth es de sobra conocido estos oráculos

Voz 11 05:34 decirme de Ramis pero porqué de Cobos el señor de Cóndor es un próspero Caballero llegar a ser Reyes Tatuan lejos página hable escombros Taser con

Voz 0544 05:45 después de que unas brujas Le profeta dicen que se convertirá en Rey espoleado por su ambiciosa esposa el caballero escocés Macbeth asesina al rey Duncan para apoderarse de su trono

Voz 18 05:55 el sueño como en la muerte según su se habría naturalezas que no pondremos hacer contra un Duncan indefenso tuvo he dicho que no pondremos en la cuenta de sus dos oficiales para que carguen con esto

Voz 19 06:09 Traian mundos sólo varones por qué duro debe forjar únicamente de machos

Voz 0544 06:16 Jeanette Nolan daba vida a una inquietante Lady Macbeth pero en la película destaca sobre todo la interpretación del propio Wells contenida veces estridente otras el director se ciñó lo más posible al texto de Shakespeare y Mc MET fue la primera de sus adaptaciones a la pantalla de la obra del dramaturgo inglés a la que seguirían Otelo y Campanadas a medianoche también fue la última película que rodó en su país Estados Unidos harto de las trabas que constantemente le imponía la industria de Hollywood

Voz 13 06:45 eh

Voz 19 06:47 nada vale la pena de estabilidad mortal es como un nombre el de la Gran Vía se han derramado el vino de la vida sólo quedan posos de los que das la mover

Voz 0544 07:01 la película no tuvo éxito el público y la crítica le dieron la espalda en su día echando en cara al director lo que precisamente no era culpa suya los escasos medios con los que había contado además ese mismo año Laurence Olivier había presentado su versión de Hamlet mucho más lujosa Aitor los las comparaban sin embargo en tiempo acabó haciendo justicia con los años el Mac Beth de Wells ha sido reconocida como una de las versiones con más rigor y fuerza visual de la tragedia escocesa

Voz 13 07:39 ahora lo de siempre nuestro juego de las películas hija dinamita señor algo que

Voz 9 07:46 la fábrica de una bomba ni siquiera saben lo que es una bomba puede pensar que ha fabricado una pompa matado a alguien donde esta señor precoz dicen que así todo has sea ya no apático hacerlo clavar en Cañada yo pido lo está alabando esta demanda

Voz 21 08:35 vuelve a casa ahora mismo y prometo no discutir eres muy quede con qué crees que estás hablando con mi esposo no estamos casados claro que estamos casados que quiere decir después de tres años que no estamos casados legalmente no estemos Casado ha habido por el amor de Dios está bien nos pasaremos está satisfecha no hay sarcástica proposición quién te costó lo tuyo convencerme para que me cazar antes y apenas de conocía pero aún así te conozco para que lo sepas no eres ninguna ganga

Voz 3 09:30 no te levantas

Voz 23 09:34 el ajetreado día violando derechos civiles estarán en el barrio y no podía no pasarme por aquí tenía que comprobar personalmente cómo mató a adaptarme antiguo territorio

Voz 3 09:45 he estado copando

Voz 24 09:51 a sí

Voz 26 10:13 no

Voz 13 10:24 si hubiera venido hace cuatro meses para pedirte un aborto que hubieras hecho nada es lo que se consigue con no hacer nada significa que otra persona trabajo algún imbécil que no tiene

Voz 16 10:35 vida eh eh sí

Voz 0229 11:02 cuatro películas que también se pueden ver en TCM en la semana que viene hoy el juego era bastante difícil reconocemos empezábamos con la película más reciente American pastoral la adaptación de una novela de Philip Roth Mcgregor dirigió y protagonizó en dos mil dieciséis acompañado de Jennifer Connelly que era Akin escuchábamos en el diálogo de Dakota Fanning la hija acusada de poner una bomba banda sonora era obra de sangre desplante la segunda película era mucho más antigua Matrimonio original una de las pocas comedias que dirigió Alfred Hitchcock utilizada por Carole Lombard Robert Longo en tercer lugar otra película relativamente reciente Josh Brolin irrumpía en el apartamento de Joaquim Phoenix para fumarse un porro con él en puro vicio dirigida por Paul Thomas Anderson en dos mil catorce con música del guitarrista de Radiohead Joni Green terminábamos con Michael Caine en las normas de la casa de la sidra película de mil novecientos noventa y nueve que cuenta con esta banda sonora que suena de fondo a cargo de Rachel por mano

Voz 24 12:09 claro

Voz 23 12:12 dale un título pero mío es que mirar Enciclopedia curiosa Delfín parece para una bomba que hace veinte años

Voz 0544 12:20 hasta el día como hoy treinta y uno de marzo Se estrenaba una película que revolucionó los efectos especiales arrasó en las taquillas se convirtió en una película de culto para millones de espectadores

Voz 13 12:30 sabes lo que te estoy hablando de Matrix

Voz 0544 12:33 nos rodea extractores pasó la historia futurista de un mundo dominado por las máquinas en el que los humanos han sido convertidos en meras fuentes de energía mientras sueñan con un mundo que no es real mezclaba acción con filosofía y estaba dirigida a un público que había crecido con las videoconsolas y los cómics las hermanas Wachowski conmocionaron al mundo con su película el cine para muchos ya no volvió a ser el mismo

Voz 11 13:00 cuando sin reglas y controles sin límites ni fronteras

Voz 9 13:05 de cualquier cosa si hemos vamos a recordar

Voz 0544 13:07 la contándonos una docena de curiosidad desde Matrix que quizá no conozca is

Voz 0229 13:17 el personaje de Brad Pitt Leonardo Di Caprio eran los primeros candidatos para el papel pero ambos rechazaron la oferta porque no estaban dispuestos a entregar un año de su vida a una sola película cuya Smith parte renunció para irse a rodar Wild Wild West que a la postre sería la película peor valorada de toda su carrera tampoco aceptaron Tom Cruise ni Val Kilmer por lo que al final el papel fue a parar a quién Reeves que no contaba para nadie en los planes iniciales

Voz 29 13:46 el día a Espasa con los últimos años buscándole

Voz 13 13:49 yo me he pasado toda América esperándote por cierto una curiosidad respecto al nombre

Voz 30 13:57 me llama

Voz 0229 13:59 Neo Trinity Morfeo todos esos nombres tan balones que tienen los personajes están sacados de diferentes modelos de sintetizadores musicales dos Neo el confuso durante la primera parte de la película Keanu Reeves tiene cara de no entender nada más aún en los primeros cuarenta y cinco minutos de metraje solo pronuncia ochenta frases de las cuales más de la mitad son preguntas en la que sin público

Voz 13 14:25 es la pregunta que te ha traído aquí tres el personaje de Morfeo como aprendí imagínate yo soy Morfeo es un honor conocerse no Dolores Millo Laurence Fishburne tampoco fue la primera opción

Voz 0229 14:39 las Matos quien le ofrecieron el papel a son Connery primero pero éste devolvió el guión diciendo que no había entendido ni una palabra

Voz 9 14:46 cuatro el tobillo de Carrie Ann Moss

Voz 0229 14:48 durante el casting de la película Carrie Ann Moss en su papel de Trinity sufrió una caída hay se torció el tobillo

Voz 13 14:54 el Mundo cae la primera vez

Voz 0229 14:56 la Trinity la actriz temía que por ello no le dieran el papel no dijo nada a nadie de esta forma acabó rodando toda la película con sus muchas escenas de acción lesionada y con fuertes dolores Tivisa

Voz 13 15:12 en cambio

Voz 0229 15:13 quizás sea un ejemplo de discriminación machista hubo Wedding se lesionó en una pierna el primer día de rodaje en el examen médico descubrieron que tenía un pólipo y quedarían operarle así que en vez de sustituirle por otro actor dejaron sus escenas de acción para el final de rodaje cuando ya estuviera recuperado nunca visto aún no van a bajar el trabajo de una máquina cinco aumentando el presupuesto la Warner no estaba muy entusiasmada con el guión de Matrix sólo aprobaron un presupuesto de diez millones de dolares lejos de los ochenta que pedía las Wachowski lo que hicieron entonces las directoras puede gastarse casi todo ese dinero en el rodaje de la primera escena de la Peña

Voz 7 15:54 no hay quién poéticas que buscan tres hay más agentes sin citas Petra cliente puede escuché de acuerdo Carlin

Voz 13 16:07 una espectacular persecución por los tejados que dejó boquiabiertos a los ejecutivos de la Warner

Voz 0229 16:12 que acto seguido firmaron un cheque en blanco a las directoras

Voz 2 16:15 por ese motivo Matrix fue rediseñada

Voz 9 16:19 seis el tiempo bala

Voz 0229 16:21 los efectos especiales con Matrix los efectos especiales creados por ordenador subieron un peldaño más en su imparable evolución eso que

Voz 13 16:28 significa significa el cinturón Dorothy porque vamos

Voz 0229 16:33 el monto uno de los más espectaculares será el llamado tiempo bala consistente en aparentar que se congela a la acción mientras la cámara sigue moviéndose alrededor de la escena que intentas

Voz 13 16:48 qué puedo esquivar las balas sortear las malas

Voz 0229 16:50 las quedar suspendido en el aire y otras florituras que las Wachowski ya habían visto los vídeos de

Voz 13 16:55 Di para Björk Rolling Stones también las pelear resultaba muy vistosas lucha corneó una mezcla de diferentes artes marciales con saltos espectaculares tanque actores se pasaban el día colgados como marionetas Keanu Reeves

Voz 0544 17:20 Bono fue realmente divertido la mayor parte del tiempo tenía un cable sujeto a la espalda y luego estaba una máquina hidráulica que me impulsaba ocho o diez metros en el aire la parte más divertida era caer porque una vez que la máquina Esperanza el cuerpo sigue subiendo y el cable que da despedazado cae

Voz 13 17:39 sin sujeción unos tres metros y tú sólo esperas que los cables

Voz 0544 17:43 el van a tensar

Voz 9 17:50 siete La filosofía de Matrix la película está plagada de referencias filosóficas

Voz 13 17:55 así religiosas Hallelujah eres mi Jesucristo particular elegido el Mesías que va a salvar al mundo Morfeo el dios de los suyos

Voz 0229 18:05 los encargado de despertar a los hombres de su letargo virtual chica es Trinity es decir aves se llama Nabucco Sor como Rey Babilonia la ciudad lesión es el nombre místico de Jerusalén sí

Voz 13 18:18 bueno sí la guerra acabara mañana sería tensión donde se celebraría es una ciudad

Voz 0229 18:23 la última ciudad humano además hay referencias al mito de la caverna de Platón Alicia en el País de las Maravillas a las distopía

Voz 13 18:31 el vampirismo

Voz 0229 18:35 no por supuesto numerosos planteamientos filosóficos relativos a la certeza de la realidad entonces esto no sé qué real de que es real una de las frases más famosas de la película pertenece al filósofo francés Jean Baudrillard Benito

Voz 13 18:54 esto

Voz 0229 18:58 pertenece a su obra simulacro y simulación de la que un ejemplar del mismo les sirve a Neo para guardar los disquetes con los que trafica al comienzo de la película

Voz 13 19:07 son signos extraños la descodificador no hay más remedio los traductores de imagen trabajan para el programa de constructor llenas acostumbrar de yo Gianni del código una rubia una morena baja una pelirroja

Voz 0229 19:20 la pantalla desde la que los rebeldes controlan a los infiltrados en Matrix tiene una serie de signos extraños que eso pues simplemente letras y números puestos del revés mezclados con caracteres japoneses nueve las gafas puedo ver tus ojos la marca blinde consiguió colocar sus modelos de gafas en la película en eso que se llama Product Pleiss men o introducir en una película un determinado producto haciendo publicidad encubierta las gafas de los buenos son siempre redondas baladas mientras que las de los malos son de forma rectangular eso el traidor cifra es el único del grupo de los rebeldes que la lleva rectangulares

Voz 13 19:57 Jara pudiera estar aquí cuando ojalá pudiera entrar justo cuando lo hagan así en ese instante Sabinillas que bien

Voz 9 20:07 la chica de rojo sus extraños acompañantes

Voz 0229 20:10 recordáis la escena en la que aparece la mujer de rojo

Voz 13 20:13 escuchando meneo Ovidio sale mujer estaba mira

Voz 0229 20:19 Hillary al congelarse la escena vemos que entre las personas que hay en la calle algunas caras parecen repetidas un truco digital para suplir la falta de extra

Voz 18 20:28 las naves para esta escena usaron como figurantes a varias parejas de hermanos gemelos

Voz 0229 20:40 la influencia de Matrix la película tuvo una gran influencia en campos como la publicidad y la moda o los videoclips por ejemplo de Rafael vestido con Moneo en el vídeo de Maldito duende o de los Estopa homenajeando la película en el de Cacho a Cacho

Voz 13 20:55 las tenía ordenador

Voz 0229 20:57 como hiciste también por supuesto tuvo una enorme influencia en los videojuegos por no hablar sobre cómo afectó a algunas personas en particular esas tenido esa sensación penosa es con seguridad así suena eso estás dispuesto si alguna vez en dos mil dos una mujer fue hallada no culpable por motivos de salud mental tras haber asesinado a su casero en Ohio un año más tarde otro chico que había matado a sus padres recibió un veredicto similar en ambos casos los abogados defendieron las tesis de que los acusados habían cometido sus crímenes tras haber visto repetidas veces la película y estar convencidos de que cantaban en una simulación virtual

Voz 7 21:35 funcionen es mundo no sabéis lo que es pero oye estoy como una pastilla Trabadelo tu mente está endureciendo

Voz 0229 21:43 ha habido otros casos de hecho en términos jurídicos ya se conoce como la defensa Matrix Ida P la iglesia de Matrix esta detectarlos cree como hace unas semanas os contábamos acerca del gran bosque Matrix es otra de las películas que cuentan con una religión a su medida el culto se llama materialismo y su símbolo sagrado es el programa japonés para el color rojo y un homenaje a la pastilla de ese color sus seguidores celebran su festividad el diecinueve de abril aniversario del descubrimiento del LSD y es que la iglesia de matriz considera el uso de sustancias alucinógenas y psicotrópicas como sacramento

Voz 11 22:21 ella

Voz 0229 22:22 vente como veis matriz ha acabado siendo mucho más que una película por desgracia no se puede explicar

Voz 7 22:29 lo que se va a verla con tus propios ojos

Voz 32 22:47 esta pancarta

Voz 23 22:59 M

Voz 13 23:01 el Museo ese avión despega y tú lo estás a su lado te arrepentirás tal vez no hoy ni mañana pero sí muy pronto y para el resto de tu vida de su vida este Casasola toda mi vida he estado esperando decir hoy tenemos como invitado al actor argentino

Voz 0544 23:18 Óscar Martínez que acaba de ganar en el Festival de Málaga el premio al mejor actor por la película yo mi mujer y mi mujer muerta a Óscar Martínez lo hemos visto en películas como El ciudadano ilustre Relatos Salvajes capitán Kovacic o el nido vacío también en España le hemos visto en obras teatrales como arte y esto es lo que los ha contado de su vida de su carrera como actor

Voz 34 23:45 la mire yo empecé muy joven estudiar catorce años Lucía Lucía en mi maestra de sexto grado lucía el botín ahora charlamos te diría que con el tiempo me di cuenta de que ya en mi primera infancia siempre figuraba la vocación pero cuando la sentí con toda claridad fue a esa edad viendo teatro saque entradas para ver un espectáculo a dos grandísimos actores buenos la performance muy convincente incluso mejor que la que hiciste hoy a la mañana muy buena tinte felicito sentí una especie de revelación física una empatía tan grande en una identificación que yo quiero hacer lo que están haciendo estos señores que se divertían divertir tanto al público en una comedia y a los veintiún años empecé a trabajar en forma profesional de esto hace ya cuarenta y ocho años

Voz 35 24:50 es uno de los placeres de la profesión

Voz 34 24:53 lo inesperado el el tener que que encarnar historias y personajes que que que que lo ponen a prueba a uno que amplían el espectro digamos de de instrumento eso es bueno llame bien lo que te voy a hoy más que nunca hay que cuidarse mucho de la gente que uno no conoce muchos dicen que son una cosa pero son otra y es bueno porque doblemente decía porque eso te hace crecer renueva el el desafío y el placer por el trabajo pero además te enriquece que se porque puedes de golpe darte cuenta de que tiene recursos que no conocías no sabía que tenía Six Diego insta soy egoísta

Voz 9 25:33 eso quieres escuchar machistas soy controlador soy celoso amante del intrascendente

Voz 34 25:40 cuando uno está muy involucrado muy comprometido con un proyecto porque le apasiona tal vez más que otros después eso no en fin no tiene su correlato digamos en la aceptación del público es doloroso como cebo

Voz 18 25:54 con esas resistencias son miedo confía en que en que todo sea fue pensado no tenía nada yo creo parte supongo que que con los años

Voz 34 26:03 los unos no no es cierto iba aceptando que eso es así que nada es definitivo ni el éxito es definitivo ni un tropiezo lo es tampoco

Voz 36 26:13 a ustedes el Premio Nobel de Literatura id flamantes Ciudadano Ilustre de sala

Voz 34 26:28 ese es un caso de una película que costó mucho hacer que a mí me ofrecieron cuatro cinco años antes de que la pudiéramos llevar a cabo digo

Voz 18 26:37 llegó esta argentina de su pueblo es Salas salas está segura quieren que de unas charlas darle una distinción quieren nombrarlo ciudadano ilustre de salas que de unas charlas todo en el marco del aniversario del pueblo

Voz 34 26:49 en la que yo estuve comprometido y enamorado de la historia y de la posibilidad del proyecto desde el inicio luego se frustró dos veces ya con contratos firmados y productoras ese mal lograron esos rodajes muy fuerte te para mí recorrer nuevamente Mi pueblo nuestro pueblo vivirlo porque si bien llevo casi cuatro décadas viviendo en Europa yo sigo siendo salas aunque no lo quiera ir la tercera bueno fue la vencida y pudimos la lo que no esperaba creo que los directores y el guionista tampoco es el éxito que tuvo la Paixao más como una película de Lee como una película de arte como una película para un grupo un gueto digamos de gente este premio es diferente y único y en cierto sentido quizás es mucho más importante que el Premio Nobel fue una película no sólo premiada varios países y premios muy importantes tanto la película como el guión como la dirección como yo mismo llegan en Venecia platino gane el Fénix se gana el premio de la Academia en Argentina

Voz 13 27:57 me siento muy honrado de ser ciudadano

Voz 34 27:59 no Ilustre de salas ya espero llevar con dignidad este galardón se convirtió en un éxito de público muy grande y se vendió incluso a países donde nunca se había vendido una película argentina como China por ejemplo eso no no estaba en los cálculos de nadie fue obviamente muy gratificantes a mí la Historia me interesa me atrapa me divierte me conmueve no no dudo es es casi una sensación corporal sino es más difícil Aznar el coste el director paquistaní ganó todos los cráneos tienen los derechos del rostro para hacer una película Clay para contar en Pakistán se ponga escribir esa historia de esta contada por supuesto no es sólo el guión no puede leer muy buen guión pero no confían en el director pues la calidad de la prueba acción que en cine es muy importante en el equipo colectivo de trabajo de los colegas con los que va a trabajar

Voz 16 29:06 pero creo que si tú allí

Voz 34 29:11 miles de años y cómo estás pero el guión es la piedra basal es fundamental sin un buen guión au sin guión que a uno lo lo interpela de que a uno lo atraviese es muy difícil estar bien lo veo digamos como pasó con el ciudadano me pasó con Relatos Salvajes me pasó con así un enamoramiento instantáneo si vos decís que te llevas del auto anoche mientras dormíamos para dar un par de vueltas manejadas en el momento del accidente yo te pone al mejor abogado para que te reduzcan la condena lo máximo posible y por ese enorme favor yo te ofrezco quinientos mil dólares que es una cifra que no podría ganar en toda una vida de trabajo la verdad que soy me siento que que soy muy privilegiado porque vivo de lo que me gusta y encima me miman me dan premios me pagan bien nunca pierdo de vista que eso es una bendición independientemente de los méritos que uno pueda tener o no también es cierto que hay factores suerte me gusta las esa palabra pero sí que hay muchos factores que uno no maneja que no dependen exclusivamente de uno en una profesión como el anuncio así que está ahí hay que estar agradecido siempre

Voz 9 30:24 pero hasta que llegamos gracias por la compañía

Voz 38 30:28 hasta luego

Voz 0229 30:51 claro

Voz 5 30:57 Siria no

Voz 40 31:21 no

Voz 5 31:24 eh eh vi

Voz 39 31:37 eh

Voz 40 31:41 el

Voz 41 31:47 nada nada

Voz 0229 32:22 que canta es la cantante británica si la Black mil novecientos sesenta y seis tuvo un gran éxito con este tema que pertenecía a la película al fin el film que lanzó la carrera de Michael que otorga la canción es Burt Bacharach que siempre la citaba como su favorita entre todas sus composiciones de música de cine vamos a seguir hablando en los próximos minutos porque nuestro siguiente personaje era eso

Voz 0544 32:46 compositor cinematográfico

Voz 43 32:48 es lo que el cine los mejor es tan difícil será alguien que la gente no

Voz 0229 32:56 aunque esta sección la visita normalmente directores actores y actrices también los gusta recordar de vez en cuando otros profesionales del cine para no olvidar que una película es una labor colectiva el viernes veintinueve se cumplieron diez años de la muerte de uno de los grandes compositores de la historia del cine el francés Maurice Jarre vamos a recordar su carrera y su música

Voz 44 33:18 en

Voz 0544 33:26 a diferencia de otros compositores de la vocación musical de Maurice Jarre llegó un poco tarde día al escuchar esta melodía que suena de fondo la Rapsodia húngara de Leeds en uno de los discos de su padre decidió que quería dedicarse a la música tenía diecinueve años cuando se matriculó en el conservatorio de París ciertamente resultaba un bicho raro todos sus compañeros tenían menos de doce años ido opinaban sus instrumentos mientras que él

Voz 23 33:51 no sabía tocar nada quiere un consejo dijo

Voz 11 33:54 el ratón eso es adaptarse a las circunstancias

Voz 0544 33:57 Jarre se veía demasiado mayor para aprender así que se apuntó a lo que le pareció más fácil las clases de percusión aquel hecho marcaría decisivamente su obra musical posterior ya que la abundancia de percusiones es una de las características de su estilo de la percusión pasó a estudiar solfeo composición y armonía Se especializó en música étnica otro hecho que queda patente en sus bandas sonoras supongo que con bien

Voz 11 34:33 de arriba a pie a caballo y en camello

Voz 0544 34:37 la música hindú de películas como Pasaje a la India o El hombre que pudo reinar las sonoridades africanas de gorilas en la niebla

Voz 9 34:44 que están totalmente los conquistadores cincuenta

Voz 45 34:46 especie ha conseguido que se acostumbren a mí invitándole sentado pastillas mismo becas y otras gestas

Voz 0544 34:53 la música árabe de león del desierto o Lawrence de Arabia

Voz 13 34:56 a dónde vamos

Voz 0544 34:59 las melodías japonesas de según sol rojo o Taipan tras graduarse en el Conservatorio siguió estudiando con dioses Marte note el musicólogo inventor de la llamada la onda Marte Not un teclado eléctrico poco considerado el precedente del sin techo Ador y es que la música electrónica fue otra de las pasiones de Maurice Jarre aunque no pudo ponerla en práctica hasta los años ochenta cuando empezó a colaborar con el director Peter va a ir como el propio Jarre explicaba en una entrevista emitida en el programa de televisión Días de cine

Voz 23 35:44 me dio la oportunidad de trabajar con música electrónica yo había estudiado esta modalidad de música hacía mucho tiempo pero ninguno de los directores con los que había trabajado hasta ese momento

Voz 0544 35:54 fue lo bastante valiente como para pedirme que compusieron una banda sonora electrónica sus colaboraciones con Peter va a ir en los años ochenta y noventa están entre lo mejor de su producción cinematográfica con películas como el año que vivimos peligrosamente la costa de los mosquitos o único testigo

Voz 13 36:09 le he dicho a él y que usted entiende de carpintería dice que usted podría ayudar a Fucka construir su estable

Voz 39 36:16 bueno si todavía sigo aquí

Voz 0544 36:36 Maurice Jarre debutó en el cine en los años cincuenta de la mano del director francés Georges Fran You para el que compuso diversas bandas sonoras fue su trabajo para este director lo que llamó la atención del productor Sam Spiegel que por entonces preparaba una gran superproducción Lawrence de Arabia la idea original era que tres compositores compusieron la banda sonora creando cada uno de ellos una línea musical diferente para los distintos momentos de la película sin embargo el único que se presentó con el trabajo finalizado follar y más aún había compuesto otras melodías adicionales que se dispuso a tocar en el piano ante el director David Greene

Voz 0229 37:13 mira debe ser nueve David Lins elevan hoy le dijo al productor se es esto es exactamente lo que tenía en mente orillar se encargará de toda la banda sonora así que Spiegel media Moix simplemente me dijo tiene seis semanas para escribir dos horas de música

Voz 0544 37:31 si piensas en el espacio enseguida te viene a la mente la música de La Guerra de las Galaxias de John Williams si piensas en la antigua Roma lo que suena son las marchas de micros roza insite imaginas el oeste enseguida lo relacionan con melodías de Dimitri ción Keane o Morricone pero si piensas en el desierto no hay música más apropiada que la T Maurice Jarre compuso

Voz 11 37:52 la Lorin estoy Arabia ahí está el ferrocarril es el desierto desde aquí hasta el otro lado no hay más agua que la criba

Voz 0544 38:19 Lawrence de Arabia le hizo ganar su primer Oscar y marcó el comienzo de su relación con el director David Lynn en cuatro películas míticas un par de años más tarde llegó el mayor éxito comercial de la carrera de Maurice Jarre con la partitura que compuso para Doctor Zhivago en la que destacaba el uso de la bala Laika

Voz 13 38:36 Blanca

Voz 0229 38:39 en la laica es muy melódica tiene un sonido que te envuelve es como si te estuviera a abrazarlo

Voz 0544 38:47 el motivo principal es uno de los temas más famosos de la historia del cine Lara

Voz 23 39:09 Doctor Zhivago le valió hallar su segundo Oscar la colaboración con David Lee continuaría en mil

Voz 0544 39:14 me ciento setenta con La hija de Ryan ya en los ochenta con Pasaje a la India la que algunos consideran su obra maestra con ella el compositor logró su tercera estatuilla

Voz 34 39:24 baby gracias por cuarta vez

Voz 0544 39:35 Maurice Jarre trabajó para muchos otros directores William Wyler Alfred Hitchcock Visconti formó también buen equipo con Richard Fleischer

Voz 11 39:43 pero en varias películas que usaron para el que trabajó en el hombre de Mackintosh o el juez de la horca adelante yo seré la ley en Star

Voz 3 39:51 conozco las porque no se violando todos a lo largo

Voz 11 39:56 vivida y cómo piensa usted con esto una soga

Voz 0544 40:01 junto a John Huston logró también otra de las mejores partituras de su carrera poniendo música a las aventuras de Michael Caine y Sean Connery en el hombre que pudo reinar

Voz 11 40:10 a Soldado

Voz 0544 40:29 en los años setenta Maurice asistió al encumbramiento musical de su hijo Jean Michel Jarre el autor de oxígeno y especialista en música electrónica in new age Jarre nunca tuvo una relación fluida con él desde que se separó de su madre aunque en los últimos años de su vida hicieron las paces los podía haber a menudo juntos los ochenta fueron una época de mucho trabajo para Maurice Jarre en esos años compuso infinidad de bandas sonoras de éxito como Firefox Mad Max tres o la inquietante atracción fatal

Voz 13 40:57 es que estoy casado no se presentó la oportunidad y la aprovechamos que podíamos pasarlo bien creí que tú cuadrillas pasarte lo bien no pensaste

Voz 0544 41:06 fueron también los años de su colaboración con Peter Baer que ya hemos comentado de todos sus trabajos para él Jarre escogía como su favorito el club de los poetas muertos coges las rosas mientras

Voz 0229 41:16 pongáis la expresión aquí de ese sentimiento

Voz 13 41:19 todo Skaar P

Voz 23 41:21 qué significa esa aprovecha el momento

Voz 48 41:30 todo yo

Voz 49 41:42 los años noventa marcaron el declive como compositor de Maurice Jarre aunque en esta década

Voz 0544 41:47 todavía conseguiría algún éxito como Ghost

Voz 49 41:50 con un paseo por las nubes en el año dos mil

Voz 0544 41:52 tres anunció su retirada de la música su última aparición pública fue en el año dos mil nueve en el Festival de Cine de Berlín

Voz 49 41:58 sin donde recogió el premio honorífico a toda una carrera para entonces ya estaba muy enfermo

Voz 0544 42:05 pocas semanas después el veintinueve de marzo de ese año fallecía en su casa de Los Ángeles a la edad de ochenta y cuatro años víctima de un cáncer las más de ciento cincuenta bandas sonoras que compuso a lo largo de su vida con varias obras maestras entre ellas le confirman como uno de los grandes maestros que ha dado la música de cine

Voz 54 43:52 esta música es obra de otro compositor

Voz 0229 43:54 en CES Ludovic Burgos Icon ella ganó el Oscar a la mejor banda sonora en el año dos mil doce es una de las melodías de de artes la película triunfadora en la ceremonia de aquel año una película muda y en blanco y negro que sin embargo consiguió seducir a los espectadores del siglo XXI y en blanco y negro es también la comedia que nos trae hoy nuestro especialista Jack Bourbon Jack Bourbon presenta

Voz 0544 44:18 Ander una comedia ruido entre risas desfile

Voz 55 44:21 a eso

Voz 0544 44:25 en él nada hola qué tal amigos en la comedia que os traigo hoy no hay estrellas internacionales tan sólo producto nacional china bien

Voz 9 44:46 el entonces centros déjale traigan a Paul Newman Benítez

Voz 0544 44:53 sí porque nuestra película de hoy es Atraco a las tres una comedia con toques de sainete y un excelente parto dirigida por José María Forqué en mil novecientos sesenta y dos

Voz 57 45:04 ahora

Voz 0229 45:14 cuando en mil novecientos noventa y cuatro Luis García Berlanga ganó el Goya al mejor director por todos a la cárcel su agradecimiento se convirtió en toda una reivindicación

Voz 58 45:22 mí me gustaría dedicar este premio a una serie de amigos y compañeros

Voz 5 45:27 basar la haría nos dio una ahora mismo

Voz 58 45:33 el José María Forqué que también a trabajar al género que durante los años cincuenta rompieron de una vez con aquel cine sombrío histórico que representaba el cine del franquismo y fueron ellos los primos que desear un género autóctono español no existe en España que es la comedia popular ya ha sido muy maltratada por los críticos y que sin embargo creo que ahí está nuestro mejor género y como he dicho álbum y cogiendo nunca español

Voz 0229 45:59 esta comedia popular daría al cine español títulos como Los tramposos La Gran Familia La ciudad no es para mí por supuesto la película que nos ocupa hoy Atraco a las tres y es que uno de los grandes artífices de esta comedia popular fue Pedro Masó Tour guionista el directo congoleño escrito ciento cuarenta

Voz 59 46:17 el te he probado series de televisión y luego pues un montón de películas ochenta películas ochenta y que han sido prácticamente el noventa por ciento y lo digo por falta grandes éxitos

Voz 0229 46:29 Pedro Masó hoy el periodista Vicente Coello escribieron el guión de Atraco a las tres en apenas nueve días trabajando por las noches en la terraza de su casa a base de muchos litros de café inspiraron para ello en otras películas como la británica oro en barras o la italiana Rufus que también presentaban bandas de atracadores de los peculiares

Voz 9 46:50 de aquí a salir el coche a las tres menos dos minutos les menos nueve minutos llegar al punto supermercado algo ahí no están supermercado montan pais punto supermercado bueno ella y el supermercado está ahí donde está el banco es el punto X falta mucho para llegar

Voz 0229 47:08 Masó además de guionista ejercía como productor y ofreció la dirección a José María Forqué

Voz 60 47:13 me fui a trabajar después de que ya habíamos hecho juntos Usted puede ser un asesino cero noventa y lo que fuera Mexico y cuando tuvo el las manos y lo leyó ayer Pedro esta cosita Pde G estancos interpelará a muchas satisfacciones nos dará mucho de que van y le salió redonda salió tan redonda que hoy su clásico

Voz 28 47:40 no

Voz 0229 47:46 los protagonistas de Atraco a las tres trabajan en un banco

Voz 11 47:49 buenos días señor tiene muy buen aspecto me encuentro muy bien esta madre supe distinguida esposa boda mi familia está perfectamente siempre os distingo presente mis oraciones

Voz 0229 48:03 pero mientras el director general se lleva todos los parabienes ellos trabajan por sueldos miserables viven como sus días pasan sin posibilidad de mejoras

Voz 9 48:12 estoy harto de levantarme a las siete de la mañana de trabajar o de que pase el giro por mis manos sin a uno tiempo que saborear los palabras señor director cansados cuando pero bueno

Voz 0229 48:22 es así como el cajero Galindo idea un plan para salir de pobres

Voz 9 48:27 dar una sana topa entendido cursar a primera vista parece un poco raro pero es más fácil de lo que lo tengo estudiado científicamente alta con planos no falta más que ponernos

Voz 0229 48:45 el resto de los empleados se unen a él juntos preparan el atraco que cómo no estará lleno de imprevistos

Voz 63 48:53 que mil está de parto tener un hijo que no se puede tener un hijo en estos momentos es una paridad usted no la conoce cuándo se pone de parto pues habrá que frenar la guerra como en

Voz 0229 49:07 atraco a las tres refleja la situación que vivía en nuestro país en aquellos años cuando dentro del régimen franquista la Falange dejó paso a los gobiernos formados por tecnócratas

Voz 9 49:16 trabajar en esta oficina hay mucha molicie pero dentro de poco banner tantos más derechos que una vela

Voz 0229 49:23 José María Forqué consiguió sortear la censura a base de humor negro colando de esta forma una crítica mordaz a las miserias y carencias de los españoles de a pie condenados por el sistema a unas vidas anodinas

Voz 9 49:35 a la batería eh no pleno que Jamis día hay más clientes menos vacas pero mientras sigan haciendo pantanos está aquí

Voz 0229 49:43 ejemplos el personaje de Gracita Morales que cobra a sus vecinos por disfrutar del único televisor que hay en el edificio

Voz 9 49:49 todos los genes me ha dicho que si no me paga que me lleve un aparatito mira has venido oiga es que tiene que el único ejercicio que hace subir y bajar la sillita que usted está aquí no somos he dicho que la televisión es un artículo de lujo

Voz 3 50:08 a apagarlo

Voz 9 50:14 para el productor Pedro Masó consiguió reunir para la película un excelente reparto hay saga a ver los atracadores alinear a ver

Voz 60 50:25 tuvimos la mecha de médicos a esa película una serie el actor jóvenes ya que el tiempo empezaba a tiempo como era Rafita Prado como era Agustín González que eras japan actor pero que aquello fue aquello fue

Voz 0229 50:40 a un aldabonazo para su carrera como también lo fue para otros miembros del reparto como Manuel Alexandre casen y en especial Alfredo Landa que debutaba en el cine haciendo del miembro más apocado y temeroso de la banda parece mentira

Voz 64 50:54 ella era

Voz 60 50:58 esto es un ronco como la Copa

Voz 9 51:00 nosotros somos incapaces de semejante pero un banco no es un

Voz 60 51:04 pues el día íbamos a una cosita pequeña que daba vueltas allí el comedia de Jardiel Poncela que se Alfredo Landa lo cual tratamos yo el contrato de Fitch de aquella película fueron diez mil pesetas pero fueron tiene presentadas maravillosamente empleadas porque cogimos un actor que posteriormente ha hecho todo cuanto ha hecho

Voz 0229 51:23 el papel principal se lo dejaron a José Luis López Vázquez que era de todos los actores del reparto el más sagrado

Voz 9 51:29 Fernando Galindo advirtió por un amigo un violines invitaciones para usted demanda lo que quiera

Voz 0229 51:36 López Vázquez está impecable en su personaje de trabajador frustrado con aires de grandeza

Voz 9 51:41 qué vida nos espera Martínez tener todo lo que a uno le dé la gana qué quieres champán champán que adquiere caviar caviar que quieres

Voz 19 51:48 que yo soy casado ya estoy esperando otro hijo y eso que parta seremos rico Martine Aubry cuanto más rico

Voz 0229 51:55 la película no gustó nada a los distribuidores les pareció una comedia tonta y la estrenaron sin mucho entusiasmo Pedro Masó se marchó desilusionado a París fue allí donde leyó en los periódicos que Atraco a las tres se había convertido en un gran éxito

Voz 9 52:09 Boca Boca estaba llenando las salas para ver si millonaria

Voz 0229 52:15 duración critica en su día tampoco fue muy entusiasta existía al eterno desdén hacia la comedia española que mencionaba Berlanga al principio ya sido con los años cuando Atraco a las tres ha empezado a ser considerada como una

Voz 13 52:26 a películas de un género y una época

Voz 0544 52:35 atraco a las tres ha sido también adaptada al teatro y en dos mil tres Se rodó un make bastante mediocre titulado Atraco a las tres y media que protagonizaron entre otros Josema Yuste y Elsa Pataky nada que ver con la original todo un clásico del cine español y uno de los atracos más desternillantes que hemos visto en el cine en fin Amigos hasta la semana que viene

Voz 65 53:06 hora de marcharnos Elio Castro y Antonio Martínez hacemos Sucedió una noche esperamos la semana que viene a la misma hora o así lo prefería en los podcast de Cadena Ser punto com Canal TCM punto com hoy nos vamos a despedir con una canción que la leyenda del country Marty Stuart grabó para la película Todos los caballos bellos que Matt Damon y Penélope Cruz protagonizaron en el año dos mil feliz domingo a todos hasta la semana que

Voz 54 53:31 bien

Voz 66 53:35 pues Skaar a ambas yo he era eh

