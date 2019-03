Molinero y López negaron ante Llarena haber recibido órdenes políticas

Voz 1

00:00

pero en ningún momento insisto ni por parte de la Generalitat ni por parte del propio Sayez for o del vicepresidente se trasladó signos manifestó oseznos insinuó ni siquiera en entonces último ninguna referencia que Le a que que teníamos que hacer alguna cosa distinta de la que nosotros eh planteamos desde el primer momento que íbamos a ir al cumplimiento las ordenes recibidas primero con la Fiscalía posteriormente por el Tribunal Superior por estas dos vías no yo directamente nadie me hizo nunca llegar que el señor Ford había hecho llegar mensajes diferentes