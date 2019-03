Las Noches de Ortega: Miedo (29/03/2019)

Voz 1 00:00 ah sí

Voz 2 00:02 en la carta

Voz 0155 00:03 en las real

Voz 0853 00:16 buenas noches hoy vamos a sumergirnos de lleno

Voz 0155 00:22 en el mundo del miedo

Voz 0853 00:26 vamos a conversar con una persona que ha vivido tal vez la experiencia más traumática que podemos concebir en el mundo paranormal en mil novecientos ochenta y dos todas Familia su marido y sus seis hijos

Voz 0155 00:43 fueron poseídos a la vez por el demonio

Voz 0853 00:49 Mercedes Muñoz esta noche nos va a relatar todo lo que vivió

Voz 0155 00:56 desde aquí aconsejamos a las personas especialmente sensibles que no que no sigan escuchando a veces conocer ciertas historias

Voz 2 01:07 Nos puede cambiar la vida para mal Mercedes Muñoz buenas noches buenas noches nunca

Voz 0853 01:14 no

Voz 2 01:15 podrá olvidar lo que les sucedió no nunca eso es algo que por mucho tiempo que pase lo voy a tener yo dentro ver como tu marido y tus hijos se poseen por Satán es algo o qué que por mucho tiempo que pase ya digo o no no voy a poder olvidar cómo empezó todo Mercedes fue un sábado por la mañana

Voz 4 01:42 me levanté yo antes que la familia empecé a preparar el desayuno

Voz 0155 01:50 cuando salí de la cocina

Voz 4 01:53 me encontré con el espectáculo

Voz 2 01:58 que vio por mi marido o girando la cabeza al trescientos sesenta grados los chiquillos igual vomitando insultando me diciéndome en fin de Eto'o

Voz 0853 02:11 qué hizo usted

Voz 4 02:12 a hablar con ellos en primer lugar por pregunta que que os está pasando me callo en aquel momento en mi cabeza no cabía que eso de una posesión

Voz 2 02:21 on común claro a la vez que sean claro mi cerebro eso no no no lo procesado Normaa puede ir les dije que que os está pasando

Voz 0853 02:31 que qué dijeron ellos que no hallo siguieron

Voz 2 02:34 lo suyo con tu vómito es su giro de cabeza de trescientos sesenta grados escupiendo me vomitando me da en la cara y le dije vos cuando Euskal seis hablamos así no se puede hablar lo estoy viendo claro yo me voy ahora les dije ciao de casa huevo calmar hablamos mejor qué está pasando aquí en la casa porque esto no es ni medianamente normal salió use de casa dio un paseo exactamente cuánto tiempo estuvo cuarto de las veinte minutos regresó revés

Voz 4 03:10 si acaso en la casa con que se encontró con el mismo es peliagudo de antes

Voz 2 03:16 la misma cara lo mismo vómito lo mismo giro de cabeza yo he si no me contáis lo que pasa yo yo no puedo llegar veo alterada hizo peor yo yo en aquel en aquel momento ni Mesia pasaba por la cabeza la posesión diabólica claro lo pensaba que podía bueno pues Tardà alterado y le dije voy a volver a irme diez minuto voy a estar fuera o Call máis vuelvo y hablamos dice fue el diez minutos aproveché la pescadería volví que dieron mismo lo mismo seriedad se Gemma ahí que hizo usted porque claro ya no imagino que podium llame a a mi hermano le dije mira lo que está pasando en la calle que crees que puede ser ayer fue la primera persona que me habló de que a lo mejor se trataba de una posesión diabólica y que hizo en ese momento porque me imagino que el miedo era en miedo me agarro como si fuese una taza como si fuese una tenaza tenía yo el miedo enganchado al cuerpo le dije a mi hermano parece que se hace en estos casos P me pilla de nuevo él me habló de en fin que hay que hay que llamar a un sacerdote que la del exorcismo

Voz 0853 04:39 en exorcista exactamente y le llamó el sacerdote

Voz 2 04:42 me alegro que exorcista vino al día siguiente cuando entró él él mismo con la experiencia que él tenía me dijo nunca había visto nada igual dijo él nunca he visto imagínese a una persona acostumbrada como estaba a los exorcismos que te diga eso sí si no debe ser que aquello lo hago será posesión yo tenía en la casa era

Voz 0853 05:11 Lord

Voz 2 05:13 le dije bueno pues que que necesita usted me dijo no yo traigo todo tengo me hago bendita tengo tú mide mejor vaya surte de fui y volví a cabo de una hora aquí

Voz 0853 05:28 Iker que estaba solucionado

Voz 2 05:30 Ana en cuanto yo voy a puerta casa es lo que me encontré que el sacerdote también estaba poseído también es acceso también también dándole vueltas a la cabeza o más malo de mí yo no puedo más que mi marido te poseído muy seis Txiki yo también pero ahora que el sacerdote también vomitando sacerdote encima llamé a mi hermano mira Adecco esto se nos está yendo de la mano osea la posesión que tengo en la casa en dura está en una posición normal mismo sacerdote acabó poseído pues todo necesita algo que coma más fuerte que le dijo su hermano Francisco que lo comento no no él me dijo que llamara otros trajes dote otro sacerdote acabó el sacerdote también poseído por el demonio y Madre de Dios aquí la posición muy grande

Voz 0853 06:28 elegante que hizo usted entonces que

Voz 2 06:33 lo que hice yo esa es la permita que tengo qué dices tiran la toalla tiras relató ya decir tirar la toalla

Voz 0853 06:43 en qué sentido

Voz 2 06:45 me marché de casa yo yo no podía con aquello aquello lo estaba llegando a cotas que no eran normales no abandone a mi familia lo digo con todo mi pesar con todo pero también pido que me entienda dónde dónde fue me fui a casa de mi madre en aquel momento aún vivía

Voz 0853 07:06 cómo cómo vivió esos

Voz 2 07:09 uf pues tiempo es el tiempo que estuve en casa de mi madre no no no quiero ni recordarlo fue duro fue la sensación de fracaso devolver a la casa a la madre por un lado y luego la sensación de que he abandonado mi familia la sensación de culpa yo iba cada día a ver cómo estaban las cosas que me vieran a casa se pone el oído en la en la puerta de la casa pero yo seguía oyendo Grozni dos se vio oyes no Blanes latín al revés seguía oyendo blasfemias blasfemias que no quiero unir repetirlas es una persona muy creyente lo que yo llegué a oir ahí de la Virgen de San de nuestro señor Jesús lo que yo llegué a Kutcher a través de esa puerta

Voz 0853 08:03 madre santísima

Voz 2 08:06 cada día iba Pavel que pero no y al final dejé de ir

Voz 0853 08:10 conocí a un señor Israel dice Mi vida no volvió a saber nada de su marido ni de sus hijos

Voz 2 08:20 yo lleva sabiendo de ellos el que de mi hermano Francisco que lleva la casa que yo le mandaba ir a la casa le decía no entres escucha la puerta ahí bueno me iba diciendo que que seguían poseído que seguía y luego también pues a través de vecinos me decían aquello era espantoso escucharon ruido ahí hasta hace poco a poco fueron pasando los años me fui olvidando sí eso fue lo que en el fondo me me ha amargado la vida no la sensación de haber abandonado el nombre a toda mi familia y su hermano como imagino que es le Leiva es que mi mi hermano acabo poseído también su hermano acabó y un día entró no no escuchó ruidos ensalada que la posesión ya había acabado inconsciente de mi hermano Fazio que siempre ha sido un inconsciente siempre es bueno e inconsciente entró oí y acabó Posey o con con con las mismas características de esa de las posiciones de cabeza le gira estoy yo me enteré a través del vecino de arriba Bay que iba ellos veían a través del patio luces iban viendo que estaba que que estaba la familia y fueron informando los vecinos de de la posesión y acabaron poseído también poner también los vecinos y el demonio

Voz 5 09:53 se ve que sexta instaló en la cinco bien instalado sino que estaba gusto empezó en mi casa lo fue subió

Voz 6 10:02 en dos rellano rellano rellano rellano rellano rellano

Voz 2 10:06 todo el edificio luego los pesos abajo en el segundo y el primero también lo pues yo en un bar que habían en en la la planta baja el bar también llegó a poseer el también al al bar Los Cameros poseídos los cliente dejaron de ir normal claro que a nadie le gusta estar poseído por el demonio un desastre luego el demonio siguió ir el barrio entero en el barrio entero acabó poseído por el

Voz 0853 10:39 todo el barrio más a todo el barrio

Voz 2 10:42 ahí fue donde Men me dije a mí misma menos mal que te ha sido menos mal que te ha sido de la que te has librado me dije a mí misma no sin un poco de hoy también y usted contó a que que rehizo su vida sin conexión señor sí le contó a este hombre Jaime lo que pasó con su familia así lo junto a ir ahí me demostró que era un señor que otra persona me hubieran hecho los de él sabiendo como sabía que mi marido y mis hijos estaban poseídos sabiendo eso dijo p'alante qué bien contigo p'alante palo cada falta y ahí me demostró en fin que era un señor un señor de los pies a la cabeza sí que con con ese no no sigo con él porque bueno el fíjate si era bueno que un día fue a acá a casa a ver si mi marido silla poseído se preocupaba por mis hijos y fue allí a cabo poseído por el demonio también

Voz 0853 11:49 hoy eso

Voz 2 11:51 chamizo para sacar a papás de que me atenga jurado parece que sacaran me ha tenga jurada digo que cabe hecho yo esto

Voz 0853 12:04 pero la veo con con mucho sentimiento de culpa la veo

Voz 2 12:07 normal que esté culpable porque no pero tampoco tendría que ser porque abandone hambre Fauset hizo lo que tenía que hacer los abandoné yo no podía más tenía que dejar aquel chino a verlo lo lo que usted me está diciendo me lo he dicho a mi misma mi psicóloga me oye mi creo que hice lo que tenía que hacer que no me la utilice claro pero chico no

Voz 4 12:28 bueno no puedo evitar pensar que que los abandone no se abandone tú pero amén Sprins

Voz 2 12:35 yo me tendría que haber quedado yo allí aunque me fuera apostilló el demonio pues mira pues que me pondré hacemos lo mujer no son nunca fui fuego humana usted yo fui fui a fácil no a escapar fue fácil no no no diga

Voz 0853 12:50 eso sí sin tu familia sigue poseída lo sabe hoy ha perdido una no ya no están ya no están poseídos qué bien

Voz 2 12:59 John fue del ochenta y dos dos mil cuatro optar como llegó el demonio se fue que bien se echó por lo que fue aquel barrio un barrio humilde pero muy bien situado contienda buenos con su buenas paradas de autobús ya digo ir de un menú o bien cuidado y limpio

Voz 5 13:27 hice conoce qué demonio por lo que sea

Voz 2 13:30 le gustó aquel bares cien caprichoso en el ochenta y dos dos mil cuatro dijo adiós muy buenas

Voz 7 13:37 no todo lo que tenía ahí de hombro

Voz 4 13:44 ahí estoy yo me enteré a a través de de familia me enteré

Voz 0853 13:50 que ya todo había acabado y cuando supo que ya su familia ya no estaba poseída intentó usted ponerse en contacto con ellos con con la

Voz 2 14:00 Jesute no pudo no pude con miedo a que me ese censuradas por miedo a que me ese juzgad por miedo a que me dijeran porque hemos abandonado pero no he vuelto a saber nada de mi de Pedro ni de mi seis chiquillo

Voz 0853 14:25 yo quiero decirle una cosa nosotros hemos localizado a a Pedro a subir a su ex esposo que me diciendo el aceptado estar con nosotros lo tenemos al otro lado de la línea telefónica depende de usted si quiere hablar con él han pasado muchos años desde el ochenta y dos Desde que como usted dice los abandonó yo creo que no fue un abandonó fue supervivencia por su parte todo caso está al teléfono no sé si quiere saludarle

Voz 2 14:58 por lo que usted quiera lo que queda de verdad no se chico no sé no sé no sé lo que quiero hacer es su decisión aquí por un lado Goyo la curiosidad de la curiosidad no me apetece saber cómo le va como a los chiquillos son mis hijos y hanciéndome lo por otro lado no sé y cerrar carpetazo no

Voz 0853 15:28 decida qué fácil es como

Voz 2 15:32 a usted lo ubicaba sí seguro así sí sea sea viable sal salud saluda Pedro Pedro buenas noches

Voz 8 15:40 hola cómo estás cómo sois

Voz 9 15:47 ya se puede imaginar

Voz 2 15:48 ya

Voz 9 15:51 a la a la mínima pero el problema es que hubo en el matrimonio

Voz 8 15:57 hombre no

Voz 9 15:59 la al al primer contratiempo Sed de mal

Voz 5 16:03 Pedro no fue el primer cuadro perdonen que intervenga no es el primer contratiempo contra tiempo exacto al hecho de que usted esté poseído por el demonio y los seis hijos a mí no me parece encontrar tiempo pequeño yo Pedro yo de verdad que yo he sufrido igual que tú claro lo he pasado mal me sentí culpable Portillo pero chiquillos por todo pero tampoco me digas que fue un contratiempo aquello que tenía previsto Comics ojos y además asco Pedro quedaba casco que tu cabeza giraba trescientos sesenta grados Pedro la tuya de los chiquillos Pedro claro Pedro que me lo que me déjame hablar Pedro que me vomitaba se encima Pedro lo Pedro que vomita al a los sacerdotes exorcistas Pedro Pedro tienen eso no es un contratiempo Pedro

Voz 9 16:54 pero yo también lo hizo eh que yo pueda ha habido pues Tobacco en parte merced de intentar entender en dialogar con el no dialoga te te puerta carpetazo que visita

Voz 8 17:12 a tu vida visto unos no

Voz 9 17:15 voy a perdonar perdona

Voz 2 17:18 si os parece es pusiste Mon pidiendo diálogo cuando en cuando

Voz 10 17:22 no no es posible el diálogo yo lo estoy mezclando momentos bueno última chutó el que hablamos de diálogo aquí yo no podía dialogar contigo que era panaderos a ver era hábil pero bueno como están los chiquillos

Voz 9 17:42 ahora te te preocupas por lo que siente cuando siempre van bien mira San Juan

Voz 10 17:54 no es al revés al revés esto es sigue poseído si es posible

Voz 9 17:59 no no lo veo que si se Castaño pues bueno uno uno no es tonto y al que yo cierta simplemente pues no lo que yo también me pasa a veces que podré

Voz 2 18:17 bueno mujer

Voz 9 18:20 vela Mercedes pero que cuela fair para nadie pero si seguramente Amy de

Voz 8 18:29 yo creo que lo mejor es que se acepte que

Voz 9 18:34 al al primer contratiempo no dejaste dio

Voz 6 18:38 no no no no no no no se sienta establece verdad para amparan nada

Voz 0853 18:43 para nada está está jugando con usted no

Voz 2 18:47 de verdad que UGT hizo lo que tenía que hacer y punto que que dura que querían exacto

Voz 0853 18:52 es que bueno ahora no no pienso que va a tarjeta a partir de ahora porque no sé si ha vuelto a rehacer su vida no sentimentalmente Jean yo ya no quiero

Voz 7 19:03 no bueno pues voy a dedicarme a Irán

Voz 2 19:06 a lo mio a mi a mi afición cuál es oficial que Garcilaso de la Vega Garcilaso Garcilaso de la Vega mi obsesión de de decir yo estoy todo el día con Garcilaso de la Vega a la que encuentro hoy en minuticos libre Garcilaso de la

Voz 0853 19:24 sí

Voz 2 19:26 entrar ahora pues bueno voy a intentar a profundizar en la orden Garcilaso muy bien porque para mí no hay nada mejor que Garcilaso de la Vega y lo que lo que me ayudó a mí Garcilaso en la época de las posesión diabólica lo que me ayudó si no fuera avión Garcilaso de la Vega yo creo que me fuera vio ahorcado

Voz 0853 19:49 hombre Mercedes tampoco diga por qué

Voz 2 19:52 yo estaba ahí en casa en la época en la que yo estaba en casa de mi madre cuando yo iba a pone la oreja en la puerta si seguían poseídos la única ilusión que tenía yo era volver a casa hilera Garcilaso lo único que Mann miren me mantenía viva yo estoy vivo no hay cayó en la depresión no cayó en las drogas porque me lo ofrecieron meras ofrecieron sino que caigan las drogas se grandes a Garcilaso de la Vega Saavedra aquí Garcilaso lo de que estás en el cielo gracias

Voz 0853 20:23 nos sumamos a ese agradecimiento a Garcilaso de la Vega

Voz 2 20:27 sí por Si Porxinos estuviese escuchando de del cielo hombre que podía que por qué te podía sede que podría se va yo lo veo que podía ser entiendo anota los ojos no hombre yo qué sé yo creo que Garcilaso de la Vega escucha cadenas eh bueno Mercedes yo creo que desde el cielo os escucho la Cadena SER

Voz 0853 20:51 Mercedes quiero agradecerle muy seriamente que haya estado con nosotros que nos ha contado una parte importantísima de su alguna parte hizo sufrir muchísimo mucho mucho quiero decirle que no se sienta mal que siga el consejo de subir musicóloga si cuando lo dice que en fin que no sabe por haber abandonado ese y sobre todo que no crea su ex marido cuando le dice que al al al menor problema porque no fue menor pero no fue un problema menor sedes no gracias de verdad ya está cuando se quiera

Voz 2 21:25 puedo suba por supuesto de salud saluda a Garcilaso de la Vega si estuviese se escuchan en transistor buenas noches

Voz 11 21:36 hola

Voz 12 21:42 hola

Voz 2 21:44 ha sido la historia de Mercedes

Voz 0155 21:47 que vio como toda su familia fue poseída a la vez por el mal y pido por suerte ese Familia abandonó el lado oscuro y ya está en la luz con nosotros os dejo con un consejo escuchar la Cadena SER ETA García Lasso de la Vega pero no lo hagáis a la vez buenas noches y hasta el viernes

Voz 2 22:14 sí

Voz 0155 22:17 la es no

Voz 14 22:21 huy

Voz 15 22:24 a mí

Voz 17 22:53 y no

Voz 19 23:03 mu

Voz 14 23:05 una mujer no

Voz 18 23:20 Dani

Voz 21 23:28 los

Voz 18 23:32 no sé Setién

Voz 22 23:36 no no no

Voz 23 23:45 no

Voz 24 23:48 no

Voz 25 23:57 no

Voz 18 24:09 eh

Voz 14 24:19 bueno la

Voz 20 24:27 fue ex

Voz 27 24:34 a eh

Voz 18 24:39 eh

Voz 28 24:44 a mí no

Voz 23 24:59 sí

Voz 30 25:06 muy bien

Voz 21 25:24 sí

Voz 18 25:27 sí