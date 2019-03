Los Mossos advirtieron a Puigdemont de los riesgos del 1-O

Voz 1

00:00

el primer mensaje fue que por favor esas manifestaciones nos ponían en en en una situación que no era querida por nosotros esto fue el el mensaje el segundo fue que que tuviesen todo lo que por parte de mozos no había ninguna participación como ellos obviamente ya sabían ni connivencia en la preparación y en la participación ni en ninguna fase previa de el digamos el montaje de esta votación del día uno que no vamos como ellos obviamente sabían perfectamente de esta situación la tercera tenía que ver con la preocupación insistimos de lo que podía pasar el yo octubre en caso de que se lleve a cabo la votación y finalmente se les recordó que los que estábamos en esa reunión a comisarios de Policía comisiones verse Elvira teníamos una advertencia del Tribunal Constitucional y que por lo tanto incluso sin tenerla nuestra obligación era siempre dar cumplimiento de los mandatos judiciales