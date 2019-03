Las mentiras de la semana

Voz 1 00:00 esa pues verdad buscando si hiciera correcto o no era correcto

Voz 2 00:05 emoción lo nuestro lo que nos tocó con la absoluta certeza las Faith Muse los españoles necesitan certidumbre la manipulación perversa de repetir una mentira muchas veces es verdad no era la leyenda no se dejen arrastrar sus vuelos impresas Time

Voz 3 00:33 es viernes y toca hacer la prueba del algodón

Voz 1727 00:35 on a las frases de nuestros políticos Marisol

Voz 3 00:38 lo has buenos días hola buenos días esta semana

Voz 4 00:41 hemos tenido que hacer criba eh porque había mucho material esta semana ávido

Voz 1508 00:44 muchas declaraciones que no se sostienen vamos a empezar con Pablo Casado hemos comentado muchas veces en la tertulia como los partidos de centro derecha se venden como los auténticos defensores de la familia yeso es lo que está haciendo el líder del PP el problema es que a la hora de presentar la hoja de servicios de los populares en favor de las familias se pasa de frenada bueno mejor dicho se inventa una realidad paralela vamos a escuchar lo que dijo el domingo en La Sexta

Voz 5 01:11 el permiso paternidad no creo el Partido Popular año dos mil cuatro dos Samaras luego lo explicamos cuando vimos al Gobierno a cuatro semanas en los últimos presupuestos lo dejamos extendido a cinco semanas

Voz 1508 01:22 cualquier padre que haya tenido un hijo antes de dos mil siete habrá dado un respingo a escuchar a Casado porque esos padres sólo tuvieron derecho a dos días de permiso fue precisamente la ley de Igualdad que entró en vigor ese año la que creó el permiso de paternidad de hecho fue la medida estrella e hizo posible que los padres pudieran cogerse quince días o bien durante las dieciséis semanas de baja de la madre o inmediatamente después pero hay más Casado atribuye también al PP que el permiso se ampliara a cuatro semanas pero no es así la ley de dos mil siete ya contemplaba esa ampliación pero la crisis económica se la llevó por delante porque el Gobierno de Zapatero la paralizó

Voz 1727 02:00 bueno y desde luego la estrella de esta semana la estrella absoluto ha sido Suárez Illana el fichaje estrella de paz

Voz 1508 02:10 Pablo Casado es el caso de uno de los fichajes estrella de esta semana Suárez Illana el hijo de Adolfo Suárez se ha convertido en el número dos de Casado por Madrid estuvo ayer en Onda Cero os confieso que creo que terminaría hemos antes si dijeramos que es verdad de todo lo que dijo en la entrevista pero como esta sección consiste en explicar las mentiras vamos a empezar con su reflexión sobre la educación en España

Voz 7 02:32 yo le explico todo el mundo que es Educación para la Ciudadanía es una asignatura que se estudia en toda España

Voz 8 02:42 quién le impuso

Voz 7 02:44 Zapatero el Gobierno de la Nación luego tenemos ya que hay una asignatura que se estudia en toda España y que la implanta un Gobierno de la Nación señores pues han hay casada tienen algo en común más allá de la afinidad ideológica

Voz 1508 02:58 desconocimiento de lo que ha hecho su partido porque Educación para la Ciudadanía la suprimió el ministro José Ignacio Wert con la Ley Orgánica de Mejora de la educación es cierto que el PP no apoyó en su día la ley educativa de Zapatero porque creía que adoctrinar ideológica y moralmente de hecho hubo padres que presentaron la objeción de conciencia y el asunto llegó al Supremo que en dos mil nueve dictaminó que no cabía la objeción porque los contenidos no lesionar los derechos de los padres en cualquier caso en dos mil trece entró en vigor la nueva ley del PP que suprimió esta asignatura sí es cierto que de la misma manera que hay comunidades que han decidido fijar por ejemplo como asignatura Tecnología hay otras que han optado por mantener Educación para la Ciudadanía pero no porque lo exigiera el Estado sino porque la ley del PP lo permitía así

Voz 1727 03:45 qué maraña creíamos que lo del aborto era todo lo que había dicho sin contrastar sin documentar siendo mentira o media mentira pero resulta que Suárez Illana se presenta como candidato por un partido del que desconoce o ignora sus medida más recientes

Voz 6 04:00 sí sí entonces yo hay quiero introducir otro elemento Suárez Illana no sólo ha sido elegido por Casado como número dos de la lista por Madrid donde siempre estaban vicepresidentas au vicepresidentes el partido y del Gobierno no es que lo hizo presidente de la fundación ideológica del PP del think tank del PP de la Fundación Concordia y Libertad Verdad pensar que el fundamento de digamos la cantera o el motor ideológico del partido está dirigido por Suárez Illana con lo que ya empezamos a saber qué piensa dice pues yo me echaría a temblar sinceramente si fuera militante de un partido con ese fondo ideológico o esa dirección ideológica

Voz 1671 04:40 es una buena razón por la que acabamos con el antiguo régimen es por la constatación de que el talento político no es algo hereditario creo que si algo se condena

Voz 4 04:49 el régimen se refiere siglos antes estoy hablando el antiquísimo que ahora esto hay que precisar claro claro pues precisión

Voz 1671 04:56 dos digamos que los duques no otra no necesariamente tienen por línea línea hereditaria el talento político yo creo que esto es una constatación evidente puedes hacer fichajes externos pero luego ser político es bastante más difícil de lo que parece por cierto a ver si tenemos suerte en algún momento se pone también la alcachofa para saber por ejemplo nuevos fichajes estrella como toreros y otros que opinan sobre política fiscal medioambiental etcétera que también ser interesante

Voz 1727 05:21 acaba de ser nuestro invitado aunque no hace autocrítica en general no Pablo Iglesias un minuto para comentarlo siquiera antes de seguir con las muchas hace autocrítica en general pero no de manera de descender al detalle no es lo hemos hecho mal lo hemos hecho mal pero no acabamos de ver porque está tan solo aunque dice que no

Voz 1671 05:37 también le hacen la crítica otros e India de autocrítica

Voz 1727 05:40 la otra es que esto es una larga tradición sólo contó

Voz 6 05:42 muchas gracias Jorge Semprún os acordáis no cuando el Comité central del PC uno que le decía te voy a hacer autocrítica

Voz 1505 05:49 entonces el Mariola no hay que la idea de que está muy bien es subrayar esa concepción de la responsabilidad y asumo los errores ya asumo la responsabilidad pero no se traducen en nada no se traducen en lo que en política se traduce cualquier tipo de error que da como resultado un fracaso electoral que es poner el cargo a disposición no es que tus tus votantes vuelvan a reivindicar tu condición de secretario no es son decisiones que uno tiene que administrar individualmente

Voz 1727 06:23 se nos acumula la faena porque esta semana se estrena en las Papa Arruche as Beatriz Talegón fue secretaria general de la Unión Internacional de las Juventudes Socialistas o iba de ser en tertulias y redes sociales la voz española del independentismo catalán

Voz 1508 06:38 es una habitual de las tertulias en Cataluña defiende cada paso de los independentistas pero también es muy activa en redes y con un tuit valoró este momento

Voz 9 06:49 Emilio continuo la actriz Papito vio que hay ahí

Voz 1508 06:55 se puso a él en la televisión alemana Deutsche Welle El ministro de Exteriores cortó la entrevista porque la incomodar a las preguntas del periodista Tim Sebastián Beatriz Talegón lo vio tuiteó esto cuando burel pierde los papeles no te lo contarán en ningún medio español su mensaje tuvo casi dos mil tuits se ve que Talegón no lee la prensa ni escucha la radio ni ve la televisión pero por suerte los tuiteros sí fueron muchísimos los oyentes lectores espectadores que con sus pantallas y enlaces le demostraron que mentía porque medios con diferentes líneas editoriales contar

Voz 1727 07:28 pues yo de escuchar la radio por la televisión con leer los periódicos entramos en contradicción con lo que hemos escrito en Twitter sé que ese es un riesgo Juli desconcierto

Voz 1671 07:37 concierto Manglano Beatriz Talegón además tiene una virtud que es un infalible detector de bulos no hay un bulo que no comparta es decir es probablemente una de las personas más sin que en términos de difusión y luego hay algo llamativo fíjate porque aunque ella no vea la televisión la radio etcétera sí tuvo un montón de respuestas debajo de su tuit que el estaban puntualizando que será falso insistiera hizo acto de enmienda es decir de borrar el Twitter es decir me he equivocado por lo tanto rectifico no pasaría nada porque a veces nos cuelan

Voz 7 08:04 quizás cosas pasa a todos a todos pues sí

Voz 1671 08:06 Prime es el tuit de paso publicas la corrección para que para no difundir este tipo de cosas que yo creo que es el procedimiento de buen uso no me parece ese es el

Voz 6 08:14 paso fundamental en este en este mundo ya

Voz 1671 08:17 de

Voz 6 08:18 la interacción de redes sociales permanentemente a cualquiera nos puede colar en un momento determinado un un bulo no lo importante rectificar inmediatamente porque estás haciendo además el servicio que procede ganando al algo un poquito de credibilidad no