Entrevista a Kevin Costner en Hoy por Hoy con Toni Garrido

Voz 1995 00:00 gran el cine es una buena vara de medir cine les dice quiénes somos y en ocasiones mucho mejor que los periódicos a la radio el cine describe las sociedades momento se define de una forma u otra por los hombres y mujeres que conforman una constelación de estrellas en Hoy por hoy hoy vamos a tener la fortuna de poder hablar con una de esas figuras una de las figuras sobre las que cae el peso de una industria define la de Hollywood por lo menos durante los últimos treinta años Kevin Costner ha venido a España y ha venido a contarnos de una forma muy distinta a la romántica historia de atracos Così fugas de ponían Clyde seguro que lo recuerdan sabemos mucho sobre esa pareja de delincuentes que la sociedad estadounidense convirtió en mitos esos Robin Hood modernos que representaban a una sociedad empobrecida hay desencantada durante la Gran Depresión pero Isora hasta ahora porque no conocíamos a cara B de ese relato

Voz 1995 01:08 la película emboscada final dirigida por John Lee Hancock es la última gran producción de Netflix viene a llenar precisamente ese vacío el de la historia real de los dos Rangers de Texas con métodos de habilidades de la vieja escuela que abandonaron su retiro

Voz 1995 01:26 a la pareja de criminales el entonces América de la Gran Depresión la pareja criminales más conocida de todo el país Kevin Costner es el protagonista de esa película y es uno de los actores más populares de Hollywood por tanto del planeta ya estuvo con nosotros hace unos días

Voz 1995 01:46 tenso muchísimas gracias por protestar hoy con nosotros un verdadero placer de nada que lo que él mismo cuando se estrenó la película es difícil separar a Bonnie and Clyde del del mito de delfines ha construido muchos mitos y propiamente uno de ellos exponen

Voz 2 02:10 cuando se estrene una película usted tenía doce años recuerda haber ido al cine a ver la película ya ha metido el dinero sí me acuerdo me acuerdo hasta de la sala de puede muy emocionante porque

Voz 0317 02:23 hoy hablar mucho de la película que también había leído un par de libros que había una canción Bonnie and Clyde

Voz 0317 02:43 me gusta mucho la película tenía buenos sectores y en ese momento no pensé quién lo hace que estuviéramos glorificar sólo estábamos mirando está oleada de asesinatos los chavales fuera de control pero son más que eso ahora lo sabemos pero deberíamos haberlo sabido entonces pero a mí INE provocó tal vez como tipo ir a buscar libros inmediatamente por lo gráfico que era todo y también porque mi familia era de allí de esa zona de Oklahoma y lo perdieron todo en la gran sequía de los años treinta así que ellos estaban en esos campamentos de emigrantes de modo que es una época que atrapa mi imaginación sus vidas me interesan pero fue sólo al centrarme en los Highway Men que me di cuenta de que el personaje en esa película había sido menospreciado hasta el punto de que la esposa al ver la película contrató al famoso abogado de Texas Joe Joel que demandó a Warner Brothers posó difamación de la reputación de su marido ustedes no conocen a mi marido en absoluto mi marido fue un héroe irano bueno pues les puso la cara colorada

Voz 2 04:05 usted cree que el cine de ahora es capaz de conseguir todo eso es una wiki wiki es es fácil que el cine nos confirma lo hace mejor que también el cine documental no

Voz 0317 04:17 el documental es la opinión de una persona al lado del que decide ponerse los periódicos pueden engañarnos las revistas también la luz caliente de glamour la gente sigue admirando a otras personas por razones que no comprenden tal vez si las conocieran mejor no les darían y la hora como ser humano esa es una realidad la fama es algo malo

Voz 5 04:46 que es muy interesante lo que usted ha dicho que su familia eran básicamente el tipo de gente que hará la familias de Bonnie and Clyde entonces se puede decir sin glorificar lo un poco justificar el porqué de alguien se dedica al crimen en aquellos años tan duros

Voz 0317 05:12 bueno se puede entender ni Mis abuelos ni mis padres hicieron eso mi abuelo puso dinero en el banco a las once de la mañana se la dio a un banquero que conocía muy bien y una hora más tarde cerraron el banco para siempre y conocía el banquero lo podía haber susurrando asiste sufrieron sufrieron hasta el punto de que nunca se recuperaron como familia que abuelo nunca se recuperó de aquello empezó a beber mucho y habría sido una persona con mucho éxito pero hay personas que no vuelven a ser las de antes claramente la gente no tenía sentimientos favorables hacia las instituciones y los Laicos Silex las densa de entonces que lo comentabas de una forma más sensacionalista la gente empezó a ponerse del lado de los delincuentes para nosotros era importante contar eso así que lo hicimos no había glamour en esa vida era era muy poco saludable llevar tres años metidos en ese coche os imagináis eran gente herida para mí que estado ciento cuatro días persiguiendo les no había el alguno

Voz 6 06:06 es una como parece en tu trayectoria como actor hay una tema que puede ser la justicia casi que históricamente

Voz 5 06:16 desde Robben caer France Kaymer ancho archivos Jaca es de Just

Voz 5 06:38 eso es lo que te motiva o es el hombre bueno malo malo bueno como protagonista y como miedo

Voz 0317 06:49 bueno malo representa un western magros el mal en las personas son más complicadas pero la idea de justicia es algo que tenemos que recordarnos constantemente porque deberíamos admirar no me estoy explicando bien me atraen esos personajes porque eran poco habituales

Voz 0317 07:15 se hacen cosas que muchos de nosotros no podemos hacer es que cuando sienten que se ha cometido una injusticia no sienten ningún freno a la hora de arreglarlo no sienten culpa Ellos no van buscando pelea pero si se sienten maltratados imponen castigos casi bíblicos no están construidos ni como tú y como yo son personajes a los que yo interpreto pero respondo a ellos porque conozco hombres duros frecuentado y los conozco por la historia y tienen algo en común

Voz 1 07:41 no vacilan como lo hace la gente normal

Voz 0317 07:53 es muy difícil ser un criminal por eso tienen ventajas sobre la gente civilizada porque nos pensamos que les vamos a convencer de que lo dejes que dejan de ser quiénes son pero es demasiado tarde te tienen agarrado como una gran Ana Conde has caído en su trampa y hay gente como franja a Merkel Sven claramente quiénes son y antes de que los malos pueden reaccionar lo hacen Frank Hamer mató a mucha más gente que pone anclado comprende a los asesinos así que cuando los ve ahí una manera de enfrentarse a todos

Voz 6 08:21 el seis de fuerza clase

Voz 1995 08:28 Antena vivimos en en ese mundo yendo a la película grandes personajes y uno de ellos es cubrir que en mil novecientos treinta y cuatro Texas tenía una gobernadora

Voz 1995 08:53 parece que algunos aspectos señor Costner no no hemos evolucionado en el buen sentido

Voz 0317 09:01 no sé yo si era un progreso su marido era el gobernador y cuando se descubrió que ir al corrupto se presentó ido la hicieron gobernador a ella en la vida real el marido había sido gobernador eso no nos metemos era sospechoso digamos aunque sí es interesante que hubiera una mujer gobernadora eso lo conocemos pero si la letra pequeña de la historia en lo único que hicieron fue cambiar a un político por otro no lo había pensado pero tiene razones interesante

Voz 2 09:28 de nada ego fantástico que plantea

Voz 1995 09:31 la película que este no presenta es cómo cambia la historia cuando cambiamos la perspectiva de Cecilio vemos desde un punto de vista ahora vemos ese otro la historia cambia radicalmente y eso es algo que solamente el cine consigue de una forma tan

Voz 0317 09:47 siempre sabemos que toda historia tiene dos caras y en este caso tenemos la violencia luego tenemos a la gente que tiene que limpiar después de la violencia y a los malos eso no es tan glamuroso porque las vidas no volvieron a ser igual murieron nueve policías eso significa que los hijos de nueve personas se quedaron sin padre

Voz 0317 10:11 pese a no tener a tu padre como hubiera resultado el tupido o perder a tu madre así que lo que ocurre es que la violencia tiene un precio pero es que se nos escapa a esa gente que perdió la vida no enfatizamos para nada con ellos y eso puede ser un error en las películas a mí me gusta que la violencia mis películas sea realmente dura y que tenga consecuencias y procuro hacerlo en las películas en las que trabajo si puedo

Voz 1995 10:53 la felicitación de de la familia bisnietos a tratamientos de su personaje Le han felicitado usted contar la verdadera historia como se siente uno cuando le felicita la Historia

Voz 0317 11:08 me sorprendió me llegó la carta después del estreno decía sencillamente gracias por restaurar la reputación de nuestro abuelo pensábamos que íbamos a ver una película sobre mi abuelo pero no pensé que estaba viendo a mi abuelo no no sé si debería sentirme muy bien por estas hora

Voz 0317 11:27 me hizo sentirme bien su reputación fue destruida asesinada para que una película

Voz 2 11:31 somos More en acero

Voz 5 11:34 quiero decir gracias para hacer tanto para mantener el western en el sin americano me da la sensación que tiene algo como un western semi moderno este Nasser preguntado sobre el futuro de western jazz

Voz 0317 11:55 el western siempre estará vivo pero son más complejos de lo que la gente secando si los hacen de buenos y malos no me resultarán intereses esos western aún no me gustan los mejores no dependen de las batallas de pistolas sino del lenguaje de la poesía que contienen IS lenguaje victoriano que empleaban cuando se fijan en lo azaroso de quién hizo la conquista del Oeste y porque lo duro que era y aún así la gente seguía viniendo cuando intentas profundizar quedar debajo de la piel de eso florecen

Voz 0317 12:25 qué quiero hacer que forman parte de la misma historia así que serían secuelas cosa que nunca ha hecho querría dirigirlos himno no es sobre las pistolas sino sobre la gente que marchó al oeste y tuvo que tomar decisiones a vida o muerte a azarosa es cuando puedes orquestar uno de sus momentos los quemamos como personas en una sala oscura mirándonos si observas con cuidado es plantearte yo habría hecho eso así piensas eso sí puedes ponerte en el lugar de esas personas eso es lo que amas del Westin no estar seguro de lo que habrías hecho en ese lugar ver que algunas personas tuvieron que hacerlos lo que exigía entonces la supervivencia estos cuatro western se en concreto tienen mujeres papeles femeninos importantes para mismo importante hacerlos serán entre doce y quince horas de western pero creo que nunca teatral espera incluso que los veas varias veces creo que es posible con el cine hacer cosas imágenes momentos que nunca se olvidan plantearte yo esto lo habría hecho a invitar a otra persona decirle quiero que veas esto quiero que de asestó imitarle si pensar me pregunto si se estarán preguntando lo mismo que yo no son sencillos los western son complicados esa es mi teoría sobre ellos y creo que este personaje Hummer es una extensión de eso afectó su carrera a caballo luego evolucionó a los dioses vivió sabe no

Voz 1995 13:46 que ella elija todo yo al cura actor Image son me disimules IU meras pero Tiko Larsson

Voz 0317 14:05 muchas gracias por decir eso a mí las películas me han enseñado a comportarme siempre supe que no eran reales pero cuando crean situaciones reales de heroísmo de bondad de empatía siempre pienso tengo que ser a6 es una iglesia marca la gente se piensa que es puro entretenimiento pero hay lecciones de vida de personajes tenemos la oportunidad de ser heroicos en nuestra vida cotidiana en cosas pequeñas cosas grandes así que sin la oscuridad hubiera gente mirando nuestra vida querrían ser nosotros

