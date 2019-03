Acento Robinson: 'Calcio storico, violencia e historia' (31/03/2019)

Voz 1 00:00 preguntó sino domina

Voz 1546 00:44 acento Robinson desde hace más de quinientos años en Florencia se practiquen el deporte más violento de todos los deportes por equipos en el año mil quinientos setenta y cuatro el rey Enrique III de Francia decía es demasiado pequeño para ser una guerra ir demasiado cruel para ser juego sirve frío al los Torrijo Fiorentino o el calcio costumbre la temporada se celebra durante el mes de junio en la Praza es Santa Cruz La fecha coincide con las fiestas de San Giovanni patrono de Florencia dos equipos de veintisiete jugadores se enfrenten en cincuenta minutos con él escribo de llevar la pelota a la línea de fondo del campo contrario la ciudad se dividen cuatro los cuatro varios más antiguos de Florencia cuatro colores los blancos rojos verdes y los azules otros grandes jugadores y multi campeón del histórico es el argentino Marcelo II tiene cuarenta años está con nosotros aquí en acento Robinson

Voz 4 02:19 cuatro iglesias cuatro colores cuatro barrios

Voz 1913 02:23 Plaza de la Santa Croce de Florencia desde mil quinientos ochenta durante la tercera semana de junio se juega el calcio Fiorentino esta es una disciplina catalogada por muchos como la más violenta del mundo tiene su origen en el Ajax Parton no juego que utilizaban las legiones romanas para entrenar y mantenerse en forma cuando no había tierra el terreno de juego era un rectángulo delimitado con cuerdas y el objetivo llevar una pelota al otro extremo del campo utilizando toda la violencia necesaria para conseguirlo todo vale

Voz 6 03:03 Silvia seis y provincia se pero esta forma primitiva del fútbol las reglas del calcio las escribió el conde Giovanni Bardi es que al principio este era un juego solo para aristócratas ricos incluso

Voz 1913 03:15 en el Vaticano hubo papas como Clemente VII Urbano VIII conocidos por practicarlo después de dos siglos sin calcio en mil novecientos treinta durante el Gobierno fascista de Benito Mussolini se recuperaron los torneos en la actualidad coincidiendo con las fiestas de San Giovanni patrono de Florencia todos los años enfrentan cuatro barrios populares de la ciudad defendiendo cuatro colores el rojo el blanco el verde y el azul la plaza de la Santa Croce sea condiciona con tierra arcos y gradas los Caixa anti entrenan duro durante todo el año dos equipos de veintisiete jugadores cada uno se disputan la pelota que debe llegar al fondo del campo para marcar el que mete más goles gane vale casi todos los pies y las manos patadas empujones y puñetazos ya está cabezazos siempre que sean uno aún el resultado además de por los goles se mide por el número de cejas partidas narices y huesos rotos cabezas ensangrentadas ojos morados labios hinchados

Voz 7 04:25 la del barrio en Chile

Voz 8 04:30 para el que lo mira sin ninguna implicación emocional es difícil de entender sólo vemos un espectáculo feroz brutal violento en las gradas se respira el ambiente que podemos imaginar el cien en los ha ayudado el Circo Romano

Voz 1913 04:44 cuando competían entre sí los gladiadores los cachean te dicen que la arena no hay que pensar sólo vale el instinto de supervivencia es el desafío del hombre contra el miedo y contra el dolor

Voz 1546 05:24 pues Marcelo II a estoy encantado saltarte cómo estás

Voz 9 05:29 muy muy yo les agradezco por por poder darle difusión a esta manifestación histórica

Voz 1546 05:36 Fiorentina sí porque supongo que es exactamente lo que es la que yo lo vi me acordé del Coliseo romano no era una cosa de gladiadores aunque estemos hablando de Florencia final acabo pero hay algo de esto no medieval puesto en día con muy pocos cambios no

Voz 4 05:58 absolutamente absolutamente es una manifestación

Voz 9 06:00 el histórica que data de hace alrededor de quinientos cincuenta años atrás que en su primer momento leer paz queda edificio del fútbol el RACC el desprendimiento deportivo se utilizaba como entrenamiento militar es no fueron pocos los orígenes

Voz 10 06:21 pero mira a voluntad

Voz 1546 06:32 eso era un poco también para espanta los romanos tales miedo de estos valiente de Florencia sur de Port y sus pasatiempos dicen ahí no Mons atacar esta gente eh

Voz 9 06:48 es que tampoco fue también contra contra los romanos digamos la primera la tienen aparcado el primer partido más importante más trascendencia fue justo cuando Fidel sentado seriada

Voz 12 06:59 con un nombre

Voz 9 07:02 pues romanos in bueno y al final nunca pudieron conquistar la si vence y pensar que abrían las puertas de la ciudad hice ponía a jugar Cachón costumbre para mostrarle a los romanos y carácter Fiorentino he teme que no le tenía miedo a nada ni a nadie

Voz 1546 07:18 pues ahí arriba a es que tal vez este deporte es lo más violento violento que yo he visto en mi vida en cuanto equipos no han tímidamente alguno igualmente violento eso pasa un poco la dureza no esto es casi

Voz 9 07:39 es violento no es más que violento el deporte el deporte rey hilado más violento está catalogado el hockey sobre hielo el problema que esto no es un deporte sin es una manifestación histórica en no hay nada parecido a esto porque realmente en el reglamento de permiten golpearle en el reglamento que no está escrito táctico el objetivo es tratar de devolver la mayor cantidad de jugadores para poder sacarlos de la cancha

Voz 4 08:08 y poder tener mayor cantidad de jugadores en cancha que esos prende la violencia está implícito

Voz 1546 08:23 cuando joven patio de fútbol el equipo local el atacar a piara desprevenido del equipo rival que que el ambiente el estadio preceptores otro coso no es que esté esos primeros minutos a golpe limpio intentando crear KO al mayor número de jugadores posibles para luego

Voz 4 08:44 pero claro no

Voz 9 08:46 también se pensaba que los equipos están constituidos por veintisiete jugador

Voz 13 08:50 es dura cincuenta minutos no hay entre tiempo y no hay cambios no hay guantes tampoco

Voz 14 08:59 no no no son mano a mano

Voz 9 09:01 abierta a mano a mano

Voz 13 09:04 si entonces la táctica Hercesa

Voz 9 09:07 tratar de golpear y mandar no causa más órganos de jugadores para tener superioridad numérica

Voz 1546 09:11 y luego hay una táctica que he visto que hay algunos más corpulentos que otros no los más livianos lo más rápidos la día es a llegase con unos rivales qui a distraer los rivales con la lucha pegándose para que el más liviano regate a no sé cuántos

Voz 9 09:30 es absolutamente como todos los deportes está sufriendo en este momento en este preciso momento está sufriendo un cambio muy grande sino vamos a veinte años atrás el claxon costumbre estaba jugado por es gente normal gente que tenía su negocio que trabajó en un banco que trabajaba trabajando el cuero o sean cocineros de lo que sea ahora lo practican en un noventa por ciento deportista después cada cada puesto está caracterizado por cuestiones físicas

Voz 1546 10:04 pero tú has jugado al rugby primero en con apuntan sin Argentina y luego profesamente metal lleve pintando Italia tanto en el rugby Lignum vía trece como el quince mí es un deportista sobre secreto el rugby con un run un gran currículum ni como ya sabemos todos lo en el tumbé es muy noble duro como completarías la dureza entre uno el otro

Voz 9 10:30 es que son dos cosas diferentes yo siempre usé el Carlson costumbre nunca traté compararlo porque era todo al revés de lo que me enseñaba el Recre el Rayo hay caballerosidad hay un montón de valores y de principios que hacen al Rally el deporte que es y lamentablemente para jugar este deporte así llamémosle son costumbres olvidar de todo lo que lo que me enseñó el régimen lo largo vidas

Voz 1546 10:56 la caballerosidad la nobleza olvida lo estoy

Voz 9 11:02 lo único lo único que rescato es el sentido de pertenencia al color y al equipo nada más el resto es guerra

Voz 1546 11:10 sí claro es que el rugby hay realmente un elemento clasista de que el rugby es universitario le gente que tiene estudio Si eso comentas subraya la morosidad los lores a hay algo similar que unifica a los jugadores de la calcio costumbre

Voz 9 11:34 primer en la locura eso es eso es el común denominador en cualquier jugador porque si bien hay puestos en los cuales está más expuesto a que tenga mal o a que bossa Ajmal todos nosotros cuando entramos a a la arena sabemos que no sabemos y podemos siendo ahí cómo entramos me pasó a mí que abrieron no me rompió un hueso es muy muy duro y es difícil de explicar porque vacas ese la locura todo es es uno en moldes de adrenalina muy muy grande bien tengo cuarenta y un años siempre tengo buenas

Voz 15 12:14 jugar a la pelota

Voz 4 12:28 Marcelo sientes miedo

Voz 16 12:34 con pitidos pero pero el miedo a como explicarte no el miedo a algo Estiarte igual lo que integridad física sentí miedo como como nos pasa muchas veces a nosotros de sentí miedo a no poder estar a la altura de jugar un partido a las cosas al no hace bien las cosas se pueden repercuta en el resultado de que el equipo Marquina en miedo es que también lo como motor para hacer cosas locas no porque esto es si una cosa Loop el momento que enfrentar a otros veintisiete jugadores teleobjetivo ese mismo intruso golpear más fuerte creo que recibir tratar en cierto modo y en cuanto a jugadores he es una cosa que obviamente cuando vos vos el arte o el Kibo mejores el miedo a pasar la te People Somiedo a la altura de lo que puede ser la la manifestación deportiva después cuando miedo Versina que produce y todo ya sin duda a sobrepasar ciertos momentos de mucha tensión

Voz 17 13:59 el miedo es lo que hace que enganchó tanto esa sensación pero realmente y muchas veces me pasa que mucho

Voz 16 14:07 pero el juego porque ante el disculpado en él porque la ciudad ha y bueno este es un momento de muy muy bonito en el momento de arena antes del partido son quinientas cincuenta personas puede ser mucho realmente hermoso de Granada que hay un montón de gente mirando te más el momento que el árbitro dices bueno empezar división todos corriendo todos los años digo claro Bertran en el mar disfrutan de Familia imitando pero bueno eso que no instante al mi tiempo ahí empieza lo bueno

Voz 1546 15:25 vale ya diez médicos pero esto Manzano no es que cuando estaba cuando Rubí profesional forense han tu club que prohibía participar aquel aunque ayer fuer de temprano porque eso se celebra en el mes de junio no coincidiendo con las fiel estas a lista entre cuatro barrios más antiguas de críos accederá a tu temprana de rugby pero aun así el club y prohibía hacerlo no

Voz 20 16:20 sí porque tenían un contrato profesional ideas que Ortega donde el riesgo de hacer de manera muy grande lo que pasa es que hay tuve la suerte de que el equipo nuestro de Recre está muy ligado al color que es el color azul de Santa Cruz de Sojuela entonces digamos que hubo intervención política del color que permitió y habló con el club a que me dejaran jugar

Voz 4 16:44 el problema es que cuando juegas una vez Wass

Voz 20 16:47 no no dejar guantes es una droga en realmente

Voz 4 16:50 en estuvo eso espetos viene el calcio

Voz 21 16:52 tampoco hay respeto mutuo pues los cuatro colores al fin y al cabo todos compartimos pues

Voz 22 16:57 por ello tuvo personal le juegas por orgullo personal por tu barrio para representar a Florencia para darle algo decía la ciudad de Florencia que que

Voz 23 17:08 es una pasión que da gloria a la ciudad de Florencia da gloria al barrio es algo visceral sin lo que no puedes vivir

Voz 24 17:18 es una cosa miserable menos día ese afán de Arnedo

Voz 25 17:18 una importante victoria final no es importante es el orgullo de ser Florentino Gill orgullo de estar en una libre verdadera República al final lo das todo por nada y a su belleza

Voz 26 17:30 Brno hoy es difícil para nosotros es sacrificio porque todo el mundo tiene su vida su familia en su trabajo pero siempre nos la hemos para encontrar tiempo para esta pasión y damos nuestro corazón nuestra alma nuestros cuerpos

Voz 1546 17:49 en el que bueno que que no cobran los jugadores y luego hay la los rumores de que de vez en cuando vine a alguien pagado no hay tal pero en principio es pero supongo que los jugadores a ustedes deben de adquirir un estatus social muy importante intento lo que es la ciudad

Voz 20 18:10 absolutamente parece que eso Fiorentino como las o hace mucho nunca nunca es otro puedes ir por mi color color azul nunca pagó a ningún jugador siempre fue una cuestión de amor por por esta manifestación de amor por el deporte de amor por por el color por el barrio fue siempre eso obviamente hay muchos rumores que en otro colores si le pagan a los jugadores porque hubo años en en equipos como los blancos otros equipos de que venía mucha gente afuera de la ciudad incluso fuera del país y y ahí fue que ese alimento tu esta cuestión de rumores con el tema de pagaron no el jugador

Voz 1546 18:52 es que yo invitaría a nuestros oyentes a verlo más vienen y tuvo con ella es una conocimiento o como diría Maazel una manifestación Egipto histórico a muy lindo y eso es un puesta en escena realmente muy pero muy elegante y luego comienza la aquí con cuando comience una guerra no ha de alguna forma parte de forma legítima ilegal a partir la cara y cuerpo de del prójimo no sin que te meten en la cárcel pero

Voz 20 19:24 eso legítimamente puedes hacer todo eso es y fíjate bueno Teresa te comento y te invito a que venga cuando quieras por qué porque verlo en vivo es es una cuestión que no es el diez por ciento de lo que dice

Voz 1546 19:42 bueno si es que tenía ganas despierta las ganas de yo yo estoy tentado de la verdad

Voz 27 19:49 ves un erial sentirla espeta que promo sentir estrictamente asesores sospecha pero hay sospechas que

Voz 28 20:04 no decisión expresa tal a tres veces el decreto de engañando

Voz 1546 20:09 empezamos a jugar en el dos mil tres y luego a partir de dos mil seis sin matizaron Puxeu algunas reglas ahora yo no he visto uno dos mil tres pero el actual yo no noto alguna

Voz 20 20:28 no no se tuvo en el dos mil seis y bueno fue un partido muy duro eso me tocó jugar gracias a Dios fue muy duro porque ese fue las manos a todos los jugadores tuvimos cincuenta minutos en una guerra en la cancha tuvo que entrar la policía se metieron se metió gente de la tribuna fue una cosa muy fea pero bueno ése fue justo el año que te comenté que en el equipo blanco jugamos Sasuna contra blancos ya en el equipo blanco se habían metido eh sí creo que alrededor de diez jugadores que no había eh que no había que no es nunca Juan venía de fuera del país fuera de la región entonces bueno eso no son muy muy lindo para el Cachón costumbre lo terminó la policía lamentablemente puede cuarenta cincuenta minutos idea hay sí cambiar muchas reglas

Voz 1546 21:18 ya lo decía Si yo soy por ello no entro por Xisco Pete que lleva no entro

Voz 20 21:24 fue el edificio explicarme devienen debiera de reír porque no lo puedo explicar revisó

Voz 1546 21:30 eso Marcelo ha había alguna ventaja o hubo una alguna ventaja de haber sido un curtido profesional de rugby cuando tienes que practicar este manifestación cultural

Voz 20 21:47 sí absolutamente creo que es el deportista que más ventaja tiene respecto a todos los otros quedasen Cachón costumbre porque buenos boxeadores muy bueno en el uno contra uno pero tiene las piernas muy débiles y obviamente un taxista trabaja muy bien con las dianas lo que cambia un poco el ranking de esto lo que me estás solado es el deportista del MNAC que son la en el mix más alto que eso son manejan muy bien en el cuerpo a cuerpo pero bueno les falta la parte de llevar la pelota si bien es siempre la violencia muy muy cruda en este en este deporte pero también se juega es un juego de pelota la pelota llevarla dentro hacer en la cancha lo que es es amigo la revista es está tiene mucha venta

Voz 1546 22:34 y tú tú entrena solubles muchos años entrenando

Voz 20 22:39 sí sí bueno después cuando conocí ese deporte de manera Morey bueno siempre con acordando luego con los tiempos que maneja o el Rally me he dedicado ahora que juego más al Rayo y me dedico dicho que es un poco menos violento porque ya tengo dos hijas sanos con con la nariz rota eficaz

Voz 1546 23:01 en la actualidad como estábamos comentando antes a ya no juega instó cualquiera a casi todo ustedes deportistas Si tú eres entrenador de rugby

Voz 20 23:14 entré mucho en esta el seleccionador italiano bueno

Voz 4 23:17 ahora por mi empresa

Voz 20 23:20 que el Rayo y totalmente lamentablemente porque bueno viajo demasiado en nombre no tengo el tiempo disponible para dedicarle al Rajoy que es lo que quiero

Voz 1546 23:28 de qué estas haciendo en la actualidad

Voz 20 23:32 ahora en este momento me encuentro en México estoy yo tengo una empresa de qué hacemos el monitoreo del sueño tuvimos presente en la Copa del Mundo de fútbol de de Rusia llevó Nador no estamos expandiendo a a diferentes deportes

Voz 1546 23:48 bueno bueno siempre ligado al deporte no

Voz 20 23:52 cierto vivía nació en el deporte

Voz 1546 23:56 pues Marcelo II ha sido un placer un auténtico placer hablar contigo sobre este lo que tú elocuente mente mencionas que es una manifestación cultural

Voz 29 24:07 la mente muy muy diferente muchísimas gracias todo el rato Marcelo para compartirlo gracias Chacho

Voz 30 24:17 ves hubieran echado a todos

Voz 31 24:42 ahora seguimos con más acento Robinson

Voz 35 25:49 a mí

Voz 32 25:59 mensaje

Voz 36 27:01 con acento Robinson

Voz 22 27:05 la selección inglesa de fútbol jugó su primer partido internacional en el siglo XIX completamente fue el treinta de noviembre de mil ochocientos setenta y dos y fue contra Escocia empataron a cero pero ese ese no es el asunto de hoy lo que les quiero contar con estos datos que hubo que esperar ciento seis años se dice pronto ciento seis años para que jugaran futbolista negro con Inglaterra el honor por decirlo de alguna manera recayó envidian Andersson lateral derecho de Nottingham Forest y fue en mil novecientos setenta y ocho antes que vi hubo algún precedente en las categorías inferiores de Inglaterra como Benjamin o Delle en categoría alevín o Laurie Cunningham en la sub veintiuno incluso nuestro protagonista fue convocado una vez con la sub-veintiuno inglesa meses antes de dar el gran salto a la absoluta y entrar en la ida

Voz 37 27:53 Dennis

Voz 1914 28:06 Anderson no tuvo una carrera fácil en la Premier militaba en el Nottingham Forest un equipo que en sólo tres años había subido a la máxima división había ganado la Liga ir dos veces la Copa de Europa por supuesto con Anderson en sus filas

Voz 28 28:21 os vais a Jon has desvanezca plazo echó señora han hecho eh pues no se cree que es

Voz 22 28:39 Anderson era un lateral derecho de largo recorrido era buen defensa y un carrilero con olfato de gol marcó XXXVIII goles a lo largo de su carrera en su campo con su afición podríamos decir que pasaban más o menos desapercibido pero cuando jugaba como visitante debía encajar insultos cánticos racistas e incluso que lanzará

Voz 1914 28:58 plátanos como sucedió por ejemplo en el campo del Cars la y una vez para con nuestro recuerdo decirle al técnico Claude

Voz 38 29:08 yo no puedo jugar esta noche contestarme tú puedes vio claro no tenía otra opción intentado tú juegas juegas lo mejor que sepas esto no va del color de tu piel esto va de escombros jugadas al oír

Voz 22 29:25 su fútbol progresaba fue convocado con la selección absoluta que entonces dirigía Greenwood VIP Anderson se convirtió en el primer negro de la selección inglesa el veintinueve de noviembre de mil novecientos setenta y ocho fue un partido contra Checoslovaquia en el mítico estadio de Wembley

Voz 1914 29:51 esa noche Inglaterra ganó uno cero con gol de Coppel

Voz 39 29:55 Icono Anderson debutando tenía veintidós años pues era una noche helada y mis pensamientos eran

Voz 40 30:03 no voy a por mi familia

Voz 39 30:06 mis amigos quiero estar en la próxima lista la próxima todo era fútbol hacerlo bien te van a estar en la próxima convocatoria hacerla

Voz 22 30:15 el día de su debut recibió cientos de telegramas de felicitación entre ellos de la reina Isabel Segunda o el del cantante Elton John pero lo realmente importante es que caía una barrera que se daba un paso más hacia adelante Anderson se había convertido en símbolo de la avance en la integración racial de un país ampliamente multicultural Anderson estuvo un total de diez años en la selección pero le costó ganarse un puesto más o menos fijo y eso que también marcaba goles

Voz 41 30:46 han entidad

Voz 22 30:52 no tuvo excesiva suerte con la selección pero siempre estuvo en los clubes punteros de cada momento y curiosamente todos vestían de rojo y blanco el Nottingham Forest el Arsenal y el Manchester United aunque ya con la retirada sobrevolando jugó en las filas del Sheffield Wesley el Barnes ley o el Middlesbrough en mil novecientos noventa y siete Los Triqui tease los aficionados

Voz 1914 31:11 el Forest la incluyeron en el once ideal de todos los tiempos del club y para que no falte de nada en su currículum también ha sido comentarista esporádico en la televisión oficial del Manchester United

Voz 22 31:28 Anderson ha sido y es muchas cosas pero siempre será el primer futbolista negro que vistió la elástica de los pross la camiseta de Inglaterra

Voz 42 31:58 tal

Voz 43 32:01 P el lado humano del deporte con Michael Robinson

Voz 1546 32:34 pues sí que estamos con más acento Robinson y una semana más con Raúl Román compañero amigo de Informe Robinson midió me acuerdo hace cohesión y Obidos que habla cómo estamos

Voz 23 32:46 muy bien Michael encantado una vez más de acompañante que ser

Voz 1546 32:54 me vine hablando de una historia de amor que tiene que ver con el Madrid no imaginamos vender miles historias de More alrededor del Atlético Madrid pero esas uno que pues trazaba fronteras no ha geográficas en este caso no o como hilo conductor el amor cuente no

Voz 23 33:15 pues sí es una historia de amor también hay amor por el fútbol porque nuestro protagonista era un enamorado absoluto de del fútbol pero también es una historia de amor entre entre dos personas la historia podríamos decir que arranca cuando el Atlético de Madrid firma un jugador sueco que se a Henry Carlson el llega a Madrid con con su esposa a sus tres hijos y una joven de veintiún años que era amiga de la familia para que ayude en casa cuidar de los niños una institutriz podríamos decir no bueno este Carlson comienza a jugar en el Atlético de Madrid un futbolista que no fue demasiado popular en en España no consiguió gran las cosas en el Atlético de Madrid si las consiguió en el Oviedo en el fútbol canario Él se llamaba Antonio Durán era catalán de Girona de argucias aunque se había desarrollado como futbolista en Canarias porque su padre era funcionario viajó allí y luego acabó jugando en el Córdoba firmó el Atlético de Madrid Duran se hizo muy amigo de Carson de hecho los compañeros le llamaban el traductor porque no no sé quizá Duran debía de saber inglés y le ayudaba a comunicarse

Voz 25 34:20 con el resto de poniendo que también los suecos bueno es sólo en el caso

Voz 23 34:30 es entendían y que además se llevaba muy bien

Voz 25 34:32 Duran creo que era un tipo muy bromista como Modric no dudan era el Modric entonces

Voz 44 34:42 e inquietantes de

Voz 23 34:44 esa amistad Duran empezó a frecuentar la la la vivienda la casa que tenía Carlson cerca de Manuel Becerra de Bages me dijeron y allí conoció a Aula una Jorgen son se llamaba esta joven de veintiún años Duran tenía tres o cuatro años más que ella bueno surgió el amor

Voz 1546 35:06 pero entonces realmente

Voz 45 35:09 Eli iba con coartada versus compacta no ya a los niños porque le gustaba mucho jugaría ellos ya acabó invita

Voz 23 35:17 dando a Aula al cine a pasear ella ella nos contó que ya en su es decir alguien le había pronosticado verás como coordinador español y te casas con eh

Voz 1546 35:27 encontrar

Voz 40 35:28 la comida que quería y después la que atrapa España también no entonces se da un poco pobres ayer se no había estado Lafuente dando tanda las si ese excesivo nunca tenía miedo allí va a salir nada cuando fui a España me dijeron ya verás que basa encontraron un español está de moda da dijo Dunn él vida a casa pero meando con los niños y poca voz como sea fue vamos a salir a a ir al sin ir era muy buena muy tranquilo hace esa si se pensaba más situarle fue hablando de cosas eh el me explicó cómo estaba hace esas si estábamos bien desde escapándose así fue

Voz 23 36:33 no bueno ella acabó habla

Voz 1546 36:36 lo más castellano que que el jugador

Voz 23 36:40 si en un primer momento pero ahora la historia continúa Antonio Durán salió un año cedido al Oviedo donde fue máximo goleador y ayudó al equipo a subir a Primera División estuvo separado ese año de de una entonces decidieron que querían estar juntos sí decidieron casarse se casaron en Oviedo y muy poco después fueron a Suecia cuando él tenía todavía edad de seguir jugando al fútbol tenía treinta años pero deciden ir a vivir allí allí ya tienen algunos hijos llegaron a tener cuatro a todos les pusieron nombres españoles pero Antonio era un obseso del fútbol que además había quedado enamorado de de las tácticas de Helenio Herrera I de la forma de entrenar de Helenio Herrera que había sido entrenador suyo en el Atlético de Madrid con el que había ganado la Liga él tenía el problema de que era el suplente de Ben Barek del propio Carlsen jugaba en su misma posición en esa época no había cambios entonces jugaba muy poco

Voz 37 37:31 era muy complicado jugar una delantera de interior donde estaba me parecían Carson

Voz 46 37:36 pues cuando se lesionaba el CAR sólo eran cuando entraba a jugar

Voz 37 37:45 el Atleti le ganó la Liga al Barça seis cuatro y recuerdo que Duran incluso metió un gol de esas cosas que te quedan de niños para todos

Voz 47 37:56 él lo que no podía estar lejos del íbamos a lo mejor en el autobús que hablando de de después del entrenamiento y todo era era fue él era fútbol

Voz 46 38:06 era muy táctico también Durán le cogió la esposa de Leño

Voz 25 38:11 bueno cuando fue Suecia primero empezó entrenando al equipo de una empresa en el que se encargaba también de cortar el césped la empresa se llamaba tira muy sacaba tiempo para para hacer entrenamientos de los que había prendido con Helenio Herrera con el equipo de la empresa el entrenador corta produce esprín entraba también han cambiado los centros Magna Mauri Newman ahí Hafez doce exprés en esa época en decía que era un fútbol

Voz 48 38:41 ver que el que el español era lo que

Voz 23 38:43 corría bueno hubo un un presidente de un club que vio a sus métodos de entrenamiento el presidente del San vi quién le dio una oportunidad de ahí fuera otro equipo mayor que en la vida ver con el que peleó la Liga y entonces uno de los clubes más importantes de de Suecia que era el mal Mou llevaba diez años sin ganar la Liga bueno le dicen que hay un español al presidente del club le comentan que hay un español que está haciendo jugar a un equipo muy bien hice quiere entrevistar con el presidente del mal Mou Se llamaba Eric Persson y era un nombres de ideas socialdemócratas según me contó un periodista sueco desconfiaba de los españoles porque no le gustaban al régimen franquista y demás entonces no sabía lo que se iba a encontrar pero Duran le cautivó hablándole de el uno para todos para uno y uno para todos de de Alejandro Dumas le le citó frases de Helenio Herrera y acabó contratando y con con Antoni Durán como entrenador el mal Mou vivió una de sus épocas más gloriosas

Voz 49 39:43 vivos Howard

Voz 43 39:46 era sin duda un entrenador duro quería que el fútbol se jugar a su manera

Voz 21 39:51 o nos trataba a todos igual fuéramos internacional eso no lo mismo para todo el mundo disciplina

Voz 43 40:00 tengo buena disciplina trabajo duro en el entrenamiento Él fue el primero en hacerlo pero a la vez te dabas cuenta de que era muy cálido con los jugadores

Voz 21 40:12 pensaba que era importante a los jugadores no sólo en el césped también fuera de él que hacían familiar que comían bebían y eso era algo nuevo oí

Voz 23 40:24 nosotros también contamos su historia porque se le considera el primer español que entrenó en una Liga extra

Voz 25 40:29 era desde luego sí que no

Voz 23 40:32 sin ninguna duda que es el primer español como entrenador de fútbol que ganó una Liga fuera de España Duran ganó en en ocho años ganó cuatro Ligas con el mal Mou

Voz 44 40:41 hay desarrolló la cantera

Voz 23 40:44 del mal mus subió al primer equipo a varios chicos como este afán TAP per Roland Andersson Roy Anderson que que luego fueron internacionales suecos y que unos años más tarde jugarían una final contra el Nottingham Forest IU Duran está considerado una figura esencial en la historia del mal Mou de un equipo sueco y en España es alguien bastantes conocí

Voz 1546 41:05 y además estaban lejos de Europa la perdió uno cero contra es un gol de Frances Hodgson el letrado

Voz 25 41:15 es el entrenador que era británico también

Voz 1546 41:19 pues esto sí tiene su aquél un un chico español que iba por el amor a Suecia ir realmente suscita realmente empuja

Voz 50 41:30 mal mal eh hasta

Voz 23 41:33 sus mejores años del estás si él como te decía fíjate sus hijos que tienen nombre español ninguno de ellos habla español más o menos lo entiende porque él se auto impuso hablar en sueco en casa para poder comunicarse mejor con con sus jugadores y uno de sus hijos Miguel conserva unas notas escritas a mano manuscritas por Antonio Durán en las que hablaba de su de su forma de juego era muy curioso porque que a leernos y luego poderlas traducir unos imaginaba el la la esencia de juego por ejemplo de un de un Pep Guardiola de un Barcelona el decía el dueño del balón es el dueño del juego a hablaba de passing Gein etcétera y uno de los jugadores Anderson los dijo sí sí el trataba de que jugáramos como luego ha jugado del Barcelona pero nosotros no éramos tan bueno

Voz 25 42:22 son futbolista esto yo sí

Voz 1546 42:26 yo me acuerdo comentando partidos de del equipo de Pep Guardiola El Petit no muchas veces decir pues no intentes hacer esto en casa que es muy muy muy difícil parece sencillo pero pero no lo es ahora yo siempre he pensado de que espero que le entraron en Cádiz no está viendo esto no porque intentamos jugar así descendemos pero me hubiese gustado que los equipos los filiales intenta jugar como aquel y poquitín es que obviamente nacer con ese tipo de juego intentar hacer lo de anoche puede ser peligroso pero hacerlo de jóvenes IMS introducir ese tipo de fútbol

Voz 51 43:10 sí en beneficio de un joven jugador

Voz 1546 43:12 pero de mayor reanude entonces el el fútbol español nació esos principios nació mucho antes que aquí

Voz 23 43:22 con otro catalán Antoni Durán lo cierto es que yo entrevisté a cuatro de los jugadores que habían estado a sus órdenes hablaban de él maravillas de sus métodos de entrenamiento físicamente el era el primero además que se ponía a correr delante de ellos por los bosques de de Malmö y jugaba participaba también en las pachangas con ellos y hay una eliminatoria que ellos recuerdan muchísimo contra el Milan que además terminó siendo el campeón de aquella edición de la Copa de Europa de sesenta y ocho el Malmö ganó dos uno en en el partido de ida en Suecia y en la vuelta se adelantó cero uno marcó un cero dos que ellos dicen que debió haberse concedido pero que luego se anuló al final Milán acabó remontando el partido y ellos se quejaban mucho el arbitraje pero lo tuvieron contra las cuerdas y luego resultó ser él

Voz 49 44:09 el campeón we Wagon

Voz 25 44:12 ganamos dos uno y fue realmente fantástico vencer al

Voz 43 44:15 mejor equipo del mundo en aquel momento

Voz 49 44:17 bueno

Voz 21 44:20 ya hemos trabajado mucho en los entrenamientos no estábamos muy nerviosos porque marcamos el primer gol puedes creer que ochenta mil personas enmudecieron en y marcamos el cero dos pero la pitó dijo que no era el gol abrir una recuerdo que Rollán son cabecera el árbitro pitó falta no había nadie cerca de mí fue un shock para nosotros esa frase estudiando esto al final entendimos que el arbitro había sido sobornado y suspendieron pero a nosotros no nos sirve que ya has to play en pronto

Voz 43 44:59 por delante de ochenta mil personas ya fue algo fantástico recuerdo que Antonio Durán lo disfruto de verdad

Voz 23 45:12 Antonio Durán después de esos ocho años salió firmó por otro equipo en el Tíbet Gardens y luego otra vez volvió a la vida verja otro equipo en el que habían anteriormente y ahí sufre yo un problema médico un aneurisma cerebral y tuvo que dejar de entrenar pues de forma algo prematura SER logró recuperarse aunque los médicos llegaron a a desahuciar Lola a su esposa le dijeron que no que no que que iba a perder la vida pero bueno logró salir adelante lo que pasa es que perdió parte de la visión la memoria también tampoco era la misma y aunque pudo vivir hasta bastante mayor junto a Aula la maravillosa esposa a la que tuvimos el placer de conocer y de entrevistar pero tuvo que que que concluir con su carrera de entrenador antes de tiempo desde luego en en Malmö es una auténtica leyenda Antonio Durán a me gustaría comentar que un compañero Ruggeri Suriñach un periodista de la revista Panenka fue el que me me habló primero de de esta historia y fue a raíz de un artículo que publicó en la revista como yo conocí la historia de dura

Voz 1546 46:15 pues sí es una historia muy superior idiomas aunque sí sí sí enfermo tiene en Japón venden no de bien feliz para siempre etc etcétera dejó dejó su legado eh tanto humanamente con palos pedí que me sentí también estaré muy bella pues muchísimas gracias raro

Voz 23 46:36 a ti Michael por haberme permitido venido aquí recordar este este Informe Robinson que para mí fue muy muy hermoso

Voz 24 46:43 siempre es un placer a mi novio

Voz 52 46:46 una historia de amor

Voz 43 46:49 quién explicando

Voz 40 46:50 a ella como qué hago

Voz 53 46:54 el novillero porque salió

Voz 21 46:58 Elvis

Voz 53 47:00 juntos y hablando no estoy tranquilo se llama nadie nada

Voz 52 47:10 no

Voz 40 47:13 Evo vial al secretario ahí te ves en cuando es muy bonito ahí me siento ellos banco hablar con él cuento lo que ha pasado que hace que como es clave cuando eso lo he hecho tremendos

Voz 54 47:52 ya no

