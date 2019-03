Nadie Sabe Nada: Huevos fritos (30/03/2019)

Voz 1 00:00 la Cadena SER presenta nadie sabe

Voz 1888 00:28 alegato eh alegato Berto Romero buenas tardes buenas tardes bienvenido la Cadena SER voy a estar aguantando el cartel todo por aquellos el cartel por lo que sea aquí en la Feria que tengo montada Leo tiene en el pie de micro ahí tiene un timbre de bicicleta un cartel no bocinazo llega es el micro de un payaso exacto efectivamente lo que soy oye eh que estamos en el teatro Lara la Cadena Ser la sala en vives íbamos a hacer hombro a mitad de improvisación majo muy bonito He hecho un poquito de de limpieza en mi mesa hasta cierto punto la casualidad ha querido ya sabes que las FAR en nuestro mejor aliado verdad bañeros azares sabes

Voz 0057 01:06 hostia eh aquí si es verdad que ETA no

Voz 1888 01:12 va eh entonces gente así

Voz 0057 01:14 ven gente que que te habla te duelen riéndose perros inquietantes si debe cinco mil euros porque que me ha puñales no

Voz 1888 01:27 los yo conocía uno se que llamábamos el tiburón más eh

Voz 1201 01:30 sí

Voz 1888 01:32 se cada que te decía es ahí está el Tigre se se no pares pero lo que fuera lo que fuera te lo decía sonriendo

Voz 0057 01:42 no que no me estoy en media voz de sabes quién soy

Voz 1888 01:45 muerto

Voz 1201 01:48 sí señor fulanito no

Voz 0057 01:50 yo no sé eh

Voz 1888 01:52 me ha pillado de de esa expresión pero el azar ha querido que las aún Machín que me acompaña

Voz 0057 01:59 la maquinita que tiene Andreo que con botones que él no

Voz 1888 02:02 hace ruidos muy molesto muy molesto gracias al anónimo por mi parte no lo sé seguidor que me ha mandado una igual a mi despacho hace ya está sólo eso es que bien hubiera tengo una pero él ha querido que tuviera dos muy bien gracias a la puesta en el suelo se y atención porque abre un nuevo horizonte sonoro que es que lo puedo activar con el pie pero lo bonito es que es no sé lo que voy a apretar porque claro claro yo no soy un no soy un simio que tenga una una sensibilidad especial en los los dedos aunque Love

Voz 0057 02:37 hace el zapato te restaría mucha de corta precisión si bien si no entonces

Voz 1888 02:43 voy a apretar ves lo que salga vale venga muy bien muy bien muy bien seguir muy bien otra vez lo digo otra vez

Voz 4 02:55 radio

Voz 0057 02:56 nada querido esto está perdiendo dinero sí sí yo esto lo veo pues los teatros otra vez

Voz 1201 03:03 mira legado un silbido

Voz 1888 03:06 que bonito con eso está Valencia que guay muy bien bueno quieres que eso es todo lo que tengo parado

Voz 0057 03:13 pero tenemos algo pendiente de la semana pasada la semana pasada una oyente llamada Isabel vino desde Valencia vino con regalos y con un discurso muy rico sí

Voz 1309 03:22 entonces bueno bueno bueno bueno bueno le cambió la vida

Voz 1888 03:25 porque tuvo que anular El tres si se quedó una semana en Madrid nos acordamos reenviar haciendo naranjas por la calle ya está aquí la valenciana a la gente sabes

Voz 0057 03:36 entonces nos dio una bolsa de esta de congelados de Ikea qué haces hombre se va caído es que es algo como gordo dice para verte Andreu todo el equipo todo el equipo que hace posible nadie sabía nada gracias a todos entonces lo que parece ser una cuña de queso o algo así tiene una forma de cuña envueltas estás haciendo una una han Boxing si envuelto en en papel de cocina muy básico todo no sí

Voz 1888 04:03 bueno he hecho en casa por la mañana qué haces aquí hay u o ya lo ha roto ya no

Voz 5 04:11 ya no

Voz 0057 04:14 pues es un cochecito de juguete que Eusebio Isabel no se envía un cochecitos juguetes que lleva dos muñequitos dentro ha decapitado a la fallida del golpe que me caída he decapitada Laffage quedará fallera no quiero que sea mira como sabéis callado

Voz 1888 04:30 porque de repente habéis pensado en este

Voz 0057 04:33 yo ya para él Valencia acaba de

Voz 1888 04:36 la desapareció de su horizonte laboral Berto hacía sin querer serenitos cuello muy fino también Berto yo le pongo luego lo se lo Antillas y vas a poner sí hombre sí he trabajado con mucha gente pero alguien tan manazas como tú tú tú mira que va a parte de mi tú pero te digo ya era como parte tener ya no he conocido en mi vida a alguien que pueda romper las cosas con con la velocidad tú ya te das cuenta o no pero tú sabes sólo había que sacar el papelito ITA Bull lo tiene

Voz 1201 05:08 en la mención

Voz 1888 05:09 le rompe la cabeza me ha caído en eso ya te he dicho muchas veces que eso lo aprendió de diciembre

Voz 0057 05:16 ya acá porque cuando yo entré en

Voz 1888 05:18 en tu programa John era muy hábil con los objetos cirujano pues podía hacerlo tenía una psicosis una psicomotricidad fina viable ya claro y entré a tu lado Ibiza vi cómo manipulaban las cosas hice me me pegó que lo sepas que se me pegó pegó lo malo no me vuelto torpe va por tu culpa a tu lado te deberes compra te lo quita salir de aquí si le pegas la cabeza con la cabeza esa cabeza tiene que volver a sus y me redime con Valencia Alenia

Voz 3 06:02 tenemos un contenido extra

Voz 1201 06:04 la track Ball

Voz 1888 06:07 a veces preparamos cosas se llamaría si la sanción a veces preparamos cosas más tú que ello eh las sienes me gusta verdad si te gusta preparar yo a veces no me te a ver si aprendes eso de mí también

Voz 0057 06:23 dar golpes en la mesa en un programa de radio lo tengo que aprender también

Voz 1888 06:26 no te vamos que Ferrera tiene la verdad es que no puedo gestionar tanto ruido que sabes que te lleve un amigo así como todavía lo tengo todavía otro

Voz 6 06:36 no

Voz 1888 06:37 un tío dar el nombre real eh que es eso no es una máquina de ruido pero eso no está contigo ahora por ejemplo soy yo no hombre que pasa si todo va haciendo ruido sea lo que tenga a mano la respiración no sabe estar tranquilo tío muy curioso el que bueno yo lo conozco sí si lo que venir es que bueno

Voz 6 07:06 a veces preparamos cosas resulta que ya sabes que en este programa tenemos varias debilidades frutos secos animó en el vivos que hablan de cosas así y también instrumentos que por lo que sea pues tú decidiste que yo ya abandonar el mundo para mí muy prometedor de los instrumentos para mí era insoportable

Voz 0057 07:22 o sea ahí hay un tramo de programas de nadie sabe nada que es insoportable ya ya cada programa con con instrumentos de juguete yo lo hacía mucha gracia pero no hostia pero yo lo vi yo para Radio no lo veía

Voz 6 07:33 sí

Voz 0057 07:33 te acuerdas que me coronel El año pasado el último programa con una batería de juguete Aíto

Voz 1888 07:38 el techo de cristal

Voz 1201 07:40 sí que me cayó y me cortó pero

Voz 1888 07:44 bueno siempre me ha quedado esa cosa cómo me ves amputado un recurso

Voz 0057 07:48 y es que también te digo

Voz 6 07:50 por el ya que cuenta que te divertido lo lo trae de por supuesto yo sólo pedí un poco de espacio poco en tiempo para descansar tres estaba ahí

Voz 1888 07:59 eso está ícono of en una herida en Open bum bum bum bum bum

Voz 6 08:06 una herida abierta o aún ir resulta que yo en el programa pues ya sabe que tengo estoy rodeado de gente perturbada como yo y todo al final tono juntamos largo de los colectivos más perturbados si si no contamos los guionistas que estarían ya en el Fénix de la perturbación serían los músicos Messi el músico e música es una persona muy retorcida el consejo yo a claro está en un plano que nosotros no podemos conocer mundo va con una unas notas en la cabeza unas afinidades una cosa

Voz 0057 08:39 pero a mí me complace unidades quiero decir afinación

Voz 1888 08:43 ya sabes que no lo sé pero me gusta vas a financiar en vale vale por unas al final la cabeza muy bien

Voz 6 08:50 entonces yo me paso muchas horas con ellos pues hablo con Koke todos los de la banda

Voz 1888 08:55 en el que están cerrados siempre hay en la en la jaula es es en Madrid aunque que ser de Madrid tenemos encierra vale muy bien no da abasto bueno entonces sobre todo a hablo mucho con ellos y tal pero hay uno que por lo que sea tengo mucha afinidad en el mundo de los instrumentos

Voz 6 09:15 escucha el programa eh

Voz 1888 09:17 se enteró de que a mí me estaba haciendo mucha ilusión el mundo de Fermín si conoce todo el mundo en mil vale

Voz 0057 09:25 David tú tú los los hacen todos los ponentes o la derecha

Voz 6 09:32 entonces me dijo hombre que toca todo todo lo que pueda sonar toca dime dime Andreu eh

Voz 1201 09:39 pues mira Berto eh Le dije a mí

Voz 6 09:43 compañero oye porque él él no sé cómo fue

Voz 1888 09:45 sí le dije tú tú me encontré un cero porque te quería sorprender si un día Celemín Sereim te quería traer un cereal Milito Carlos pero cómo sería la cosa que yo me

Voz 6 09:55 mismo qué vergüenza no tengo ningún pudor te diste cuenta que era una mala idea sacar a dije tío Andreu igual hable conmigo mismo digo dónde vas

Voz 0057 10:03 esto Cáceres min es un poco el el hermano electrónico de la gaita osea es un instrumento que mete un follón sacó guapo guapo bueno hay que hay que es como es como el porno poquito cocinó agobia bueno

Voz 6 10:19 no has ido nada desencaminado comparando Celemín con el porno y luego te diré porque el caso es que mi compañero que ya está aquí que dice presenta joder y me dice oye que ya encontrado Celemín es más ya lo tocando el programa en una actuación que veremos próximamente yo yo está aquí va pirata

Voz 3 10:57 yo todo de toda la vida que

Voz 1888 11:04 sí surgió una idea como tú ocho gramos entre manos y que usan Fermín en directo ese planteo así es que para tocarlo conseguí uno me han dejado que tema es el Zeppelin que algunos

Voz 1309 11:17 lo es que los estén

Voz 0057 11:20 tras hace poco a hacerlo

Voz 1201 11:23 la la la la la

Voz 7 11:25 sí lo cual no

Voz 0057 11:30 yo es que hace poco peli me está amado muchísimas entonces poco más tarde tras tarde eh que pena que pena gracias suerte que no lo conozca lo estoy descubriendo ahora es verdad

Voz 1201 11:40 se mira lo apunta el hambre tú se agota el hambre con las ganas de comer porque con motivo del

Voz 1888 11:49 eh ya lo dice pirata yo lo vi un día camerinos con con este espacio Mueble parece una caja de puros eh

Voz 3 11:56 la salida

Voz 1888 11:56 entonces yo era así una radio antigua una caja de puros pero es digna con colgado un galán de noche

Voz 0057 12:01 de de a Blanchard

Voz 1888 12:04 bueno puede llegar a Egipto americana tu corbata muy alto los te queman el instrumento eh

Voz 1309 12:10 describiendo lo básicamente es una caja de cartón enchufada potencia metros aquí al lado un palo opuesto una barra de hierro colocado en un extremo al otro otra barra retorcida vamos que es eso la resistencia lavabo no puedes a la plancha plancha

Voz 1888 12:25 correcto es sin dar la Torra tecnológica pero esto como esto cómo va esto electricidad no entre magnetismo muestra Manetino Allen básicamente consiste es el padre sintetizadores modernos bueno bueno ante el Papa Papa ya que esto emite unas ondas alrededor suyo que está van bueno están viniendo todo lo que ahora está metiendo aparezca entonces en tu cuerpo a cuerpo elaborará en vas creando las notas digamos el instrumento de la vara de la trágica

Voz 9 13:05 ya daba te acercasen carmelita

Voz 11 13:12 bueno esto condenas

Voz 9 13:15 ah vale vale vale con un

Voz 11 13:18 la otra

Voz 9 13:23 y todo hace más sangre

Voz 11 13:30 esto es todo lo que hay

Voz 0057 13:44 sí es grato está que saber yo aquí veo motos yo aquí veo un dos tres cuatro cinco potencialmente para escuchar otras emisoras si quiere como botones nada para cambiar el de tipo de Honda

Voz 12 14:02 esto está

Voz 11 14:03 es

Voz 13 14:04 de seguido de instrumento

Voz 0057 14:06 no

Voz 1888 14:08 tutor es el instrumento más lástima

Voz 3 14:10 pero claro esto es un poquito bienvenidos a fábrica

Voz 14 14:22 muy bien con la barriga lo toca la barriga

Voz 3 14:29 sí se entonces tanto

Voz 1309 14:33 no no no no hemos venido a vernos

Voz 0057 14:36 oye ahora Mahler no os riáis algo se puede hacer una melodía con esto

Voz 1888 14:39 el se podían de hecho en música que estás con este pacto bueno y

Voz 13 14:46 eh

Voz 1888 14:55 qué no

Voz 1201 15:00 ah y no National Tribeca que siempre que pesan mucho en la tele

Voz 14 15:06 la peli de terror se asocia mucho no

Voz 1888 15:11 oye si es mucho pedir que yo no te lo había encargado por lo tanto pero se podía hacerlas entre nadie de el baby

Voz 0057 15:17 ya sabes cómo es era entrenar a lo mejor no

Voz 16 15:21 ya saben

Voz 18 15:42 mil

Voz 14 15:45 sí sé yo ahora salida

Voz 0057 15:56 es mágico porque si realmente ves un señor con las manos y en el aire hacia

Voz 1201 16:00 pues mira oye no tiene precio locas

Voz 6 16:06 dicho

Voz 1201 16:07 sí que tienes sí que tiene y no es muy alta

Voz 1888 16:11 muchísimas gracias a partir de ahora se va a disparar la venta Hay la práctica de certamen comenzaré mi 11M no se Celemín Fermín Celemín hasta siete julio

Voz 1201 16:21 Celemín siete Julio San Celemín eh

Voz 19 16:24 no no no

Voz 1201 16:27 eh

Voz 1309 16:29 la verdad sea Bloco contestaré Pamplona como poder manipulando eso

Voz 11 16:34 poco de lo bien que tirados

Voz 1201 16:35 siete piratas sí sí sí sí sí hombre va perdona ver problema primera pila cada día e gracias pirata aplauso para él

Voz 0057 16:55 oye pues igual podríamos aislar la la parte de la sintonía que ha tocado

Voz 1888 16:59 sí

Voz 1309 17:00 que ha tocado piratear un día una sintonía alternativos

Voz 6 17:04 sí sí tiene sus cosas oye yo he visto una concertista no que rodeada de una orquesta cuidado porque te te saca la la vida eh pillado y una pieza de clásico

Voz 0057 17:15 lo que bonito de verdad me encanta me encanta balconada

Voz 1888 17:19 Amorós que vamos a seguir seguir

Voz 3 17:31 déjame

Voz 1888 17:32 déjeme que recuerde dos cosas Caballero Eguna que si quieren contactar con el programa y mandarnos cualquier duda pregunta de chiste lo que sea pues ya saben cómo hacerlo a través de Internet como búsquelo pensaba que iba es decir ya saben cómo hacerlas algo lo iban a Garay pues mire estamos a punto ya de ese plano Ilbo que siga en el programa que por lo que sea ahora ya le ha perdido el miedo o el respeto

Voz 6 17:53 esto a nosotros los dos cosa que por otro lado agradezco mucho

Voz 1888 17:57 eh y quiere algo en lo que lo diga pero ahora no imagínate si no sería una persona que quiere ahora va pero iremos contigo muy en cualquiera que quiera vale vamos a leer alguna pregunta si por ejemplo Mira da Wolf desde Twitter dice sabíais que los

Voz 0057 18:14 monos comensales regulares de plátano los pelan al revés es decir los pelean por el culo me enteré de hace

Voz 20 18:20 como como con uno no no no no no no no no nos y Cheste

Voz 0057 18:24 esto es muy fuerte nosotros siempre hemos pegado al plátano por el pito rico sí claro los monos cogen lo pillan por el pito rico si lo abren por arriba y lo pruebas

Voz 1888 18:36 y bueno es más fácil

Voz 0057 18:38 así que por el pitorro muchas veces y el plátano no está en su punto justo de maduración a veces no se pela bien machaca un trozo etcétera y por el otro lado hace así como meter la única hace hice abren bien fíjate qué lástima no tener

Voz 1309 18:53 Álvaro o no tener un mono

Voz 1888 18:56 pero nadie tiene un platano nadie puede conseguir un plátano y un mira ahí tienen un de plata

Voz 1201 19:01 venga vamos del plátano tú atención Black Panthers a ver el plátano estas negro que parece un algarrobas

Voz 11 19:18 no

Voz 1201 19:19 te te importa que te lo abra

Voz 1888 19:21 esto no es que estén maduros que esto está ya ha vuelto no

Voz 1201 19:23 ver mira la madre comprobación

Voz 0057 19:26 gráfica horas Berto lo voy narrando para los que estéis en casa a ver el plátano hace años que vivió su mejor momento de su vida hace años que lo pasajero

Voz 1888 19:34 la ha estado en Hiroshima eh

Voz 1309 19:37 Plátano de Pompeya también está el plátano para puré todo un bombero eh o estábamos en blogs está maduro o estamos maduros en nada un uso alternativo por donde hasta que dejaron unos segundos para que por donde ataca es la apertura

Voz 0057 20:10 mira si intentamos abrirlo por el pito rito nacional está muy blandito vamos a tener un problema vamos a tener un problema pero por aquí es este en esta especie de remacha que tiene natural se mete de plata no me me también

Voz 1888 20:25 o sea que venga abrir un plan de Irlanda el plato no sería el calçots los frutos

Voz 0057 20:30 el plátano es la fruta mejor diseñado ergonómicamente Varadero es fruto del amor no la al perdón el pacto y la fruta mejor diseñado ergonómicamente Paseo de comida eso sí es el plátano es la fruta más honesta es la fruta que te hice come porque me hicieron para eso soy una piña por ejemplo comer pero la piña de está diciendo no me comas sea protegido se ha puesto pinchos único Chimbo por ejemplo tú te lo puedes comer pero es un drama esas frutas no quiere ser comida de alguna manera violando ya

Voz 1201 21:02 no

Voz 0057 21:04 pero el plátano nació para los los humano para los simios si verdad te vale venga mete las así por el tal le quita el capuchino que está está muy mal

Voz 1201 21:13 tú no hagas lo hagas lo que hagas pero sin sí

Voz 1309 21:22 yo te lo haces a pues está bien desde dentro bueno mira no hombre está bastante bien de dentro si bien ya te lo devuelvo no sin antes de hacer una cata

Voz 1201 21:34 está buenísimo me encanta si una prosa muchas gracias para que para que luego digan

Voz 6 21:49 este programa no sirve para nada hemos aprendido a pagar un plátano o de la manera opuesta

Voz 1888 21:53 no tengan manía eh que lo mordido eso amarillos un poquito esa ropa pero dio hasta la propia palabra eh que tienes Sarro mate mejor ojo alguna pregunta vamos a ver dice Bío alta

Voz 6 22:10 dar de Twitter he comprado sal del Himalaya que según el envase se originó hace ciento cincuenta millones de años así la que sabe a huevo

Voz 1888 22:19 venga e ir me caduca en noviembre

Voz 1201 22:25 obsceno acaba con un gol de nada también es boutade Se puede tener más mala suerte la verdad es que que mala

Voz 1888 22:42 en el otro día hablé de un millar el final de los ciento cincuenta millones e jode macha hablé de en otro pocas que dice que te comenté la semana pasada hablé uno va mucho por ahí por los otros ponentes en cuanto la casa tienes que estar ahí está tu trabajo eh pues si me aire iremos necesito necesito ver otras pues eh yo también sé yo también haré eso no me parece mal yo también negociación

Voz 0057 23:03 Acebes abierta no me parece mal pero bueno cada día recibiendo a gente en el programa no me he quejado ya

Voz 1309 23:07 nunca pero la radio otros cómicos

Voz 0057 23:10 tienes ahí a reírte con otra gente

Voz 1309 23:12 son más jóvenes bueno voy a ir y eso es una exime

Voz 0057 23:15 este es el típico cómico mayor que va con cómico jóvenes que vergüenza Kerber esbelta recambios bordó de jóvenes que vergüenza pues es escúchame qué qué hacen en ese pues que busca que su población se busca caballos de Renfe les eh el campamento Crichton que te dije entonces hablé momento da de una saga que probé una vez que me la dejó probar mi compañera de la serie va Ugarte una sal que sabía huevo frito

Voz 6 23:41 ah sí sale a huevo frito Lassad

Voz 0057 23:45 ya puedes echar a todo entonces todo sabe a huevo frito que es una putada también según cómo no

Voz 6 23:49 quisiera hechas un huevo frito sea nula o lo potencia que te flipa

Voz 0057 23:53 exaltan los ojos de sus cuencas es eso es al no pero claro una de las cosas que que sale el tema de la conversaciones que claro tu tu cuerpo reacciona mal porque tu cuerpo tiene una lectura de que si tú te comes huevo frito es mucho ya hay siete comedor ya ya

Voz 6 24:08 yo siempre dos eh pese empiezas siempre da lección

Voz 1888 24:11 Bdos pero cuatro uno eh

Voz 6 24:13 sí voy a tu casa me dices que luego fritos no me pongas una

Voz 1888 24:16 el Inter dije voy si te digo huevos fritos rancio rancias y te digo agarrados a ver yo agarrado a ver lo primero lo primero lo primero que escasa e mísero lo miserable miserable miserable nada eso es lo que tú eres sí sí lo hiciera se lo primero que tienes que venir para nada

Voz 20 24:38 mira el segundo que Si yo te ofrezco huevo frito

Voz 1888 24:43 no te voy a dar uno no pero lo que yo siempre hago concordar la gente no los números plural

Voz 6 24:48 no siempre dice tengo huevo frito John y tú dices si con la esperanza de que venga dando viene uno O y lo que es peor toda esa gente que te dice lo hago sin aceite porque el aceite en malo y entonces es allí una cosa como un igualando

Voz 1888 25:01 el lema es el problema usted anda pero es problema tuyo problemas Andreu me estoy cojo un disgusto que hace el favor de escucha a la gente con lo que me gusta a mí lo huevos escuchara de Si te dicen te hago un huevo frito porque esperados si te lo han dicho bien claro Thiago un huevo o educación the Kiel educación de esa persona eso no es eso no es de mala educación tan eso no es el la información correcta mira está siendo honesto contigo mira

Voz 6 25:31 escúchame una cosa que te estoy hablando

Voz 1888 25:34 allá todo el rato no hace cinco años no que yo vengo de una tradición familiar del del exceso

Voz 6 25:41 mi madre que tú la conoces Mi madre cocina como el subieron como si no hubiera un mañana como si hubieran dicho por la radio que mañana sacaba al mundo entonces dice hace unos huevos con unas pero las de aceite unas barras de pan yo vengo de asisto yo también sabe vale entonces yo voy por los sitios web en Villegas Amis esa cosa hay digo me voy yo me quedo levantó una mesa

Voz 0057 26:04 nacido Andreo tienes tu problema con tu madre grotesca arreglar no tiene la culpa a la gente que te invita a comer a su casa no tienen la culpa con el huevo revuelto que es

Voz 1201 26:16 no no no no no no no no

Voz 1309 26:26 llamé a la gente que salga todo pero a ver si que comer huevo el huevo hubo revueltos el fracaso

Voz 1888 26:32 todo una tortilla una no es verdad que es otra disciplina cuatro rebotes se les pone leches Se hacen mantequilla es otra cosa no es una tortilla tortilla mal hecha no Songo'o revueltos porque no sabe cocinar y juego revuelto es una maravilla huevos aceite generoso

Voz 6 26:50 jo Easy luego Jacquire es que el otro se queda bizco tú le pones un poquito de sobrasada encima

Voz 1888 26:56 Dios y un chorrito de miedo que se los comía si sale caro echarle cacahuetes también así se trate Salvador Dalí y como estaba Salvador Dalí cobra masón gratuitas Carlos

Voz 1309 27:09 es estudia la Salvador Dalí huevo hervido de mierda si te te lo tiraba por la por el balcón eh

Voz 1888 27:16 bueno a lo que iba que para tengo que parar porque me he puesto nervioso nuevo pero que no no no vas a parar porque me has interrumpido las las once en que hay que hacer una pausa en la Cadena SER boa están todas en la Cadena SER esperando eh pero no adelante adelante volverte aquí momento que sacaba explica estaba va de huevos

Voz 3 27:34 esto es Sabina con Andreu Buenafuente

Voz 21 27:45 cara

Voz 0057 27:48 buenas tardes bienvenidos de nuevo la Cadena SER estamos en el programa de debate

Voz 22 27:53 huevos fritos bien hechos nuevos

Voz 1888 27:55 mitos mal hecho

Voz 0057 27:58 el título es canción esquina diseño

Voz 23 28:02 pero bueno ha sido un tema a colación estamos

Voz 1888 28:05 la debatiendo si alguien del público

Voz 23 28:08 una opinión al respecto Claudel

Voz 0057 28:10 pero vamos no salimos de opinión al respeto quiere decir que ojito con pasarse con otra otras he dicho respeto opinión al respeto del sistema vamos a venir con educación sabes que sólo hay una cosa que me gusta más que hablar mal que no darte cuenta de que habló pero insisto yo medida de aquí te viene formativo para que la gente dijo velas clandestinas es nueve formativo new age no en un poquito poquito si los huevos a debate en qué punto está vamos a ver estábamos hablando de la sal que sabe a huevo frito que a mí me ha originado todo no eso la original ya entonces cuando tú comes esta sal en ponerse esta sal a los alimentos que tienes como una disonancia cognitiva porque tú trufa blanca

Voz 24 28:55 no

Voz 0057 28:56 sitúan huevo frito le pones trufa blanca arraigada

Voz 1201 29:01 te quedas como Fernando Trueba Ellos te voy a decir una cosa parafraseando a los

Voz 0057 29:16 que hablan de la paella en contraposición a A

Voz 14 29:18 a otro tipo de de arroces

Voz 0057 29:21 tú me estás hablando de lo que tú me estás hablando no es de un huevo frito sino de un huevo con cosas

Voz 1888 29:25 pero dicho es usted no admite usted perdone pero poner huevos fritos mermelada ya al final ya está bien estoy creando logren una obra de arte vale entonces la obra de

Voz 6 29:38 de cómo estan pura reacción

Voz 0057 29:41 desde entonces la sal que por fin cuando tú te la pones a los alimentos tu cerebro está diciendo siempre todo el rato no te pases con esto porque tú sabes que comerte jugó cuatro huevos fritos es para tu salud bueno te va a dar una noche compleja hombre colesterol se poner más claro en bruto barniz

Voz 1888 30:01 dada la sangre no la sal tiene eso

Voz 0057 30:04 tu cerebro te está dice otro rato ojo no te pases ya dicho esto sí es su comentario sobre este comentario me ha llegado la información de que esas sal es la sal del Himalaya de la que hablaba ese que le caducaba este mes bueno hombre sí sí sí la de ciento cincuenta millones de años y que es por el azufre porque el sabor del azufre sí sí sí es parecido al del festival

Voz 6 30:30 a bordo el azufre y el olor de la es de lo peor es supongo

Voz 1888 30:34 en una cantidad mínima no no no como

Voz 6 30:36 sea sufren sufren en las últimas azúcar a su fue una

Voz 1888 30:43 una vez de yo de joven hicimos una una gincana te parece que cerremos el informativo de los huevos hombre siempre porque está la gente esperando más contenidos sobre debería llegar hasta aquí

Voz 6 30:57 bueno pues estamos al sol gracias hasta aquí al sol si quiere más información el huevos Veinticuatro horas tienen ahí ustedes todo muchas gracias y hasta les dejamos con la imagen curiosa

Voz 1888 31:08 el día en este huevo hervido rodando por una calle de San Francisco la verdad es lo que los americanos llaman Robin muchas gracias esta mañana

Voz 3 31:25 ahora hayamos adiós

Voz 0057 31:27 además dieron huevos pues que una vez que hicimos una gincana en el pueblo para organizamos para una yincana por un camino que había allí me pues entonces era como de ver de qué va la ermita cerrar en mi en mi pueblo Cardona hay una fortaleza mediador medieval preciosa castillo de Cardona buscarlo en Google vos vais a cagar castillo de Cardona eso es la hostia entonces alrededor de ese castillo hay un camino un paseo que rodea todo el toda la montaña que llaman el camino nuevo camino es más viejo casi que el propio pueblo eh pero les siguen llamando ya en su momento fue en su momento fue

Voz 1888 32:01 llevo ya se queda así como Nueva York se habría que empezó

Voz 0057 32:04 la llamarla ya York si es verdad

Voz 1888 32:06 yo os York normal si ya existe la York la otra York claro la otra Dios

Voz 0057 32:12 exacto entonces que decía así hicimos una gincana era como de terror entonces el tema era terroríficos por la noche y entonces uno se disfrazaron de zombis otro no sé qué tal entonces a mí me tocó un rato de hacer como de gran mago iba como con una túnica delante tenía una hoguera para hacer magia lo que hacemos es compramos un saco de azufre yo cogía un puñado azufre

Voz 1309 32:34 lo tiraba al fuego igual

Voz 25 32:37 si hay un follón una peste a podría hoy

Voz 0057 32:40 yo recuerdo como uno de los de los recuerdo más bonito de mi eh echara sufran fuego y la gente yo creo que es peligrosísimo pero pero estuve haciendo eso de pues igual de diez y media de la mañana

Voz 1888 32:54 echando alcanzó anda que llegaría esa llegaría a casa como el que viene del infierno no acaben en algún puesto de huevos espera rival lleva el demonio en el cuerpo muy bien pues se tenemos pendiente una persona humana para hablar con ella y además hombre ha llegado en los títeres olía traído los títulos te digo te has ido a comprar o atención vamos a proceder a la reparación de muñeco valenciano

Voz 0057 33:20 pero a ver esto me pone en un compromiso ahora estamos un programa de humor Si yo lo arreglo lo arreglo bien aquí no se ríe nadie estamos fracasando como programa de humor pero si lo arreglo en plan guasa hay hago alguna cosa fea va en realidad estoy ofendiendo a la persona que me lo ha regalado la persona votar no la persona abrió programa de humor pero tanto sabe sabe lo que viene a ser como me pongo para que me invitas ya yo cojo tu idea estelar devuelvo de la siguiente manera podrías pegarle a la cabeza al revés pero es que es muy es muy peligroso no quiero que se interprete como un insulto

Voz 1888 33:54 Valencia no me no Valencia está por encima de eso yo creo que esta fallera mirando para atrás como Daniel exorcista Izquierda mucho miedo M Clan es como una metáfora de cuidado tú que si te pegan la piel de los de pegados eh mira

Voz 0057 34:11 en su vida disipo de Sadam Latre

Voz 1888 34:15 pero no te engancha y entonces se coloca la adhesivo hoy la parte siempre son vascos e todo el mundo tiene en casa adhesivo y una fallera con el cuello roto yo es que aguanta no tengas prisa no tiene prisa es que no encaja bien porque te sean Cort esto está pidiendo el corte natural ya no voy a poner natural lo voy a tener un ratas y ha aguantado para que se vale perfecto mientras tú aguantas a la aceleran su corte natural yo voy si te parece a acercarme al muchacho que amablemente ha dicho yo quiero hablar aquí están las filas cuatro interés al número no tiene más bueno esto no esto no se va a pegar en la cinco eh yo no perdonar la cuatro cuatro tres dos uno dos ya que sólo toca resolver uno dos a Verdonk si a ver si me movéis las sillas uno dos es verdad es tafalleras se va a quedar así encabeza eh esto no lo no lo bien Berto atiende

Voz 26 35:15 eh soy Alberto de Aravaca que es tu barrio que ya lo he dicho más veces es lo mismo que suelen decir la gente Reus pues

Voz 1309 35:25 no

Voz 6 35:25 pero es verdad estoy en Aravaca tan déjame que te interrumpa te diga que lleva Sun como una sudadera que está dando calor

Voz 1201 35:31 lo de verla pero a muerte contigo porque si viene de Aravaca los dos sabemos que allí hace rasca un poquito pegaba quería preguntarle a Berto sobre su opinión

Voz 1309 35:41 de la de las pipas con sabores las Tijuana alas Bacon eso es el los frutos secos del futuro

Voz 0057 35:48 osea osea pasado de rosca eso es juegan a ser Dios siempre coger un fruto seco e intentar mejorarlos juegan a ser Dios pero Dios por ejemplo ya lo hizo adiós te hizo canguro que es un animal divertidísimo cielos ni Torrico que no hay no hay manera de pillarlo entonces yo yo digo sí sí a la innovación

Voz 27 36:10 sí ya está buenas tardes

Voz 1201 36:13 pero a ver si no vemos por el pueblo oye una cosa vamos a sentar un ratito aquí nos hemos sentado en un escalón del teatro sí

Voz 6 36:28 que si todas las pipas les tiras esa sal del huevo frito les

Voz 0057 36:32 el Pipa al huevo nada nada nada de va de ahí el gran pimpón buenos que te ponga la cosas muy parece mentira que estoy en el mejor momento de mi carrera si bien yo estoy bien estoy muy contento la verdad estoy muy a gusto contigo aquí también ya tiene yo también venimos aquí de vez en cuando yo para no haber estudiado creo que estamos Un no conseguido cosas yo para no haber estudiado todo creo que es una por la que se puede se puede por lo menos estar un rato que te digo una cosa yo estudie lo que no me quedo ya ves y eso se notaba los exámenes y por lo tanto en los suspensos claro pero es algo estudie una vez estudie algo bueno me parece mentira que no sacan de ahí no se pierde la magia sí sí como está porque como el canario cuando lo sacas de la jaula para Alba locales sabe ya es que hay gente que que tienes la costumbre de Los Pajaritos que tienen casa dejarnos volar a veces si yo yo lo de tener pájaros enjaulados me me da muchísima pena muchísima pena no me gusta nada pero de pequeño tuve tuve un periquito y entonces abríamos la puerta el periquito eso no volaba por la casa

Voz 25 37:44 qué pasa cuna vez mi madre limpio muy bien

Voz 0057 37:47 en en cristal de la cocina

Voz 28 37:50 un

Voz 23 37:52 ya lo estoy viendo

Voz 0057 37:55 de repente el periquito hizo como

Voz 23 37:57 puede haber

Voz 1888 38:00 qué pensó Libertad Freedom claro sello

Voz 27 38:05 tú

Voz 0057 38:06 y se quedó pobrecito media hora el que nos quedó pan sí que lo volví a intentar pena yo no a mí los pájaros no me gusta ya

Voz 27 38:16 no

Voz 1201 38:19 puesto a venga no

Voz 0057 38:24 no va que que nada se ha hecho mayor también bueno que es que volvamos a nuestro recinto eh eh me cuesta mucho un poco triste pero yo no yo por dentro no puntadas para yo qué sé esto va así siempre es igual lo que haga sí sí sí sí pero yo he venido aquí a hacer ahí me pasa con periodista yo soy periodista y es verdad me daba temblar cualquier

Voz 1201 38:52 sí yo soy yo soy celiacos no os riáis hombre vale

Voz 0057 38:59 dónde estábamos no lo sé que me había puesto yo poco triste pero que no que no me sale la lágrima para si eso lo de actuar tío cuando te tienes que llenar mola mucho que que pasa de cero a ciento solo ya que no haya corte medio porque claro hay truco no o hay truquitos de esto de meterte algo que pican los ojo porque muchas escenas que vemos tu que eres actor y también dramaturgo y creador cineasta todo turba sí bueno bueno yo qué sé si si cuando vemos en una escena que buenos cafés puso en escena que el actor llora sí

Voz 1888 39:32 qué Giuseppe me quedo sabes que le cae la lágrima no será tocan está fijado el buen actor actriz hace como que mira que molesta una lágrima pero ellos hacen llorar es mi triunfo no es me orgasmo Emilio a colación

Voz 0057 39:45 que no es una forma de ella ocular ante la acumulación de interpretación emocional Si bueno latas emocional también sí pero

Voz 1888 39:53 no se lo quitan no eso quiere decir que en muchos casos ha sido artificial claro pero artificial que quiere decir que es pues por corte han dicho que pongan mentón lo han puesto a a veces qué planes tiene una foto de Eduardo Inda que usted cosas así yp pero tú no lo ves porque lo han quitado de y te ponen que una cosa que pica

Voz 0057 40:12 pues te empiezan a llegar los ojos pero también es verdad que el el ya al principio del plano ya estás con los medios de nota que claro que hago jodido pero las actas de la hostia que si es buen actor casi todos los actores suponen así no pues ya tiene los ojos de lágrimas y mocos y de todo mocos te dan todo lo que les pidan ya incluso con las orejas pueden sacar algo es cera líquida no sé qué decirles del cerebro pero eso ya que bueno que me flipa pues si perdemos un día alguno

Voz 1201 40:48 vamos para mesa vamos el resto damos el panorama que por cierto no sé en qué punto está a ver si estamos en la segunda mitad

Voz 1888 41:07 el programa era a Yemen pero le venga a la cabeza que bien aquí la prueba es

Voz 0057 41:12 ponerlo boca abajo a ver si aguanta pero no sé si lo hemos dado suficiente tiempo

Voz 1888 41:15 creéis que lo pero hemos ya no hombre pero hay un señor Ainhoa no no porque qué pasa señor que lo que pasa es que pasa que le he visto muy preocupado

Voz 0057 41:25 un señor ha levantado la mano qué ocurre que pasado

Voz 1888 41:28 preocupado Miguel

Voz 24 41:30 ayer en mi mujeres especialista en porcelana y ella la que tiene que dar el visto bueno

Voz 1888 41:34 no he venido a ver está estáis porque esta están separados no sé si lo puedo decir ya sí hombre yo no sé si te lo puedo preguntar

Voz 24 41:48 es que yo las he traído ahí a mi mujer y a mi hija yo no venía yo venía dejadas y me iba a usted no quería estar ahí

Voz 1201 41:56 no es que no quisiera estar Teresa va demasiado pero lleva dos semanas aquí ya no se va a usted ni con agua caliente a mí me encanta Biel cree que es muy sincero tiene usted no keniata aquí hace

Voz 24 42:14 yo las he traído Yeda puerta pues me han como no pedían viven en nada a la que llegó a la primera fila esta señora a la que hablamos señorita hola hola

Voz 1201 42:25 María aquí vivía la aguantando

Voz 24 42:28 me hice mi pareja ha venido se llama Jorge digo yo soy Jorge pasa y estoy qué actitud más bueno pero también piense lo que hubiera hecho ahora si aquí no hay nada que hubiera una vuelta por los comercios que era compra una flor las vaya a ver si de algún a alguien te digo pues hago tiempo hasta que salgan Miguel ahí puedes suerte aquí porque qué le ha parecido

Voz 1201 43:00 yo no está mal no está mal a esta es la actitud la que queremos yo phishing

Voz 24 43:18 pero yo sé que me así es el programa de la RAE roto algunos llama como quiere nunca había escuchado el de radio la verdad es que un par de veces en el que mi hija lo ponía el vale vale vale vale pero vamos sonaba como Elisa mi mujer ya yo estoy agotada ya nadie me lo pregunta a nivel personal esto este jubilado estoy casi vale porque tenía

Voz 1201 43:49 no jubilado ya un poquito no a ver si me voy

Voz 24 43:52 me estoy de vuelta

Voz 1309 43:55 está claro el el

Voz 1201 43:57 no tener que quedar bien el jubilados eso es verdad a cierta edad aún uno ya dice lo que quiere hacer lo que quiere no

Voz 24 44:06 tienen nada nada cuánto le queda sino

Voz 1888 44:09 mucho pregunta de qué

Voz 1201 44:13 lo de vida de ciencia de paciencia muchos años de Boston

Voz 24 44:17 dónde está el tema político no lo sé porque lo puedo girar año que viene si cambia el Gobierno vetas cuándo

Voz 0057 44:23 el funcionario

Voz 24 44:26 Carnicero carniceros usted iba a ver a ver

Voz 1201 44:31 a veces ocurren este programa que encuentras a encuentras una persona que no se hablaba no pero es que me me interesa

Voz 0057 44:37 mucho cómo cree usted que puede afectar el cambio político al sector de la

Voz 24 44:41 la carnicería no al sector de la carnicería no al sector de los jubilados jubilados va a diciendo no me va si civiles va a vale vale que usted decidirá cuándo siquiera jubila no la política o los políticos que nos gobiernan en claro porque si yo me jubilo acierte Gay cambia el plan político se dice a los setenta yo ahora tengo sesenta pues queda

Voz 1201 45:03 Miguel cuál es cuál es la carne que más que más salida tienen ahora actualmente que es hallado

Voz 0057 45:08 según hay pues estamos en el bombo está trabajamos pollo o no apoyaría el pollo carne el pollo el pollo Emilio la ternera el buey el pollo

Voz 24 45:20 todo lo que sea producto elaborado hoy en día hay mucha yo lo que más me gusta la carne que y además lo aconsejo a la gente cuando vayan a su carnicero agregan dame la carne más tierna que hay es la que tenga más días muerta no muerta no matadas muerta a los Estados

Voz 1201 45:40 es diferente morir que matar daré hay que estar

Voz 24 45:43 y cuál es la más tierna hay una la carne más tierna de Kobe y esas cosas la carne de membrillo

Voz 1201 45:49 además no es una broma no queda hay una parte hay una hay una pieza de la

Voz 24 45:58 la vaca que se llama carne de membrillo o el desguace membrillo SES hace del membrillo que se llama carne de membrillo pero es que la carne de un animal la más tiernas de sólo promesas cola una broma aquí pero

Voz 1201 46:11 pero pero en crudo minuto debe Gloria minuto llevar Jack y diez Miguel vuelta por las Miguel atienda casi de su generación lleva usted un ha hecho una intervención muy buena muy buena para no tener que entrar ni eh la situación regala siempre pegado lo voy a hacer un regalo lo voy a regalar

Voz 1888 46:32 con cuadritos amante sabemos te lo que son sea amante

Voz 0057 46:34 el otro día el otro día que no era un comentario no sé si lo leí en You Tube si alguien decía que que esto de regala regalos está muy feo ambas que te lo regalaron con todo cariño lo regalas tu yo ya aprovechando que lo vas a hacer quiere decir amigos esto es una comunidad si esto es la disolución de Lego estamos haciendo aquí es muy bonito y muy espiritual es la disolución de Lego si nuestro regalo si son para nosotros eso no tenemos nada también te digo que es tan importantes como yo

Voz 1201 47:01 la mente digo eh populista que

Voz 1888 47:05 si me regalan un millón de euros sabes un millón de euros a mí los cojones lo voy a arreglar ya desde el punto de vista de alegó también entonces amante es una medida que tenemos nosotros es saludarlos los oyentes del programa

Voz 0057 47:17 la idea pasa hacemos promo de nuevo a la autora de la sustracción que es la niña apoyo niña apoyo está entonces un deseo

Voz 1201 47:29 la mantel como podemos observar es un deseo de desde de de buena vida

Voz 1888 47:34 Esperanza de tranquilidad también nos reímos de toda la ciencias estas de relajación la tonterías que creo que usted está en esa línea hice lo pone usted en la carnicería y cada mañana haces Amante amante ya verá como la carne muchas gracias a Miguel acción plazas vale gracias

Voz 1201 47:52 eh sin embargo Sin embargo hasta

Voz 1309 48:04 ahora sin embargo necesario no porque esa suma un aplauso

Voz 0057 48:09 que vida venimos de un momento en el que Miguel quería contar es que la experta en en cerámicas es su porcelana en un momento momento verdades

Voz 29 48:20 yo no soy en pegar eh yo porque he trabajado en la porcelana pero pintando pegando no

Voz 0057 48:26 ah bueno era un era un callejón sin salida a lo que planteaba Miquel bueno pero sabe usted más que cualquier otro que no haya tocado porcelana así

Voz 1888 48:34 no

Voz 0057 48:35 es que eso estará ya listo para hacer la prueba

Voz 29 48:38 yo no lo sé si ese pegamento será adecuados para la

Voz 0057 48:43 la porcelana que realmente sea experto en cerámica aquí que va a haber malvive Maribel solo ella sola hace como la escena de Ghosts no

Voz 1201 48:54 en torno a a hacer Cenicero pero así se rompe idea dice a mí no me busques yo qué hago yo viga yo estoy pecadora no verdad yo soy A

Voz 1888 49:02 era entonces pues a mi me parece Berto que es un buen final de programa que dejemos para el último instante darle la vuelta boca abajo al coche Zico con las figuritas muy no

Voz 1201 49:14 y cuando los digan se está acabando

Voz 1888 49:16 Ama e Irak espera con el broche en dos minutos falta que no se cae la cabeza hemos triunfado que la cabeza se cae hemos triunfa también

Voz 0057 49:25 vale pero quiero decir ya severa ahí te parece bien vale será triunfo de el cariño o Triunfo de la comedia pero

Voz 1201 49:38 y es estábamos con el con la lectura de alguna pregunta rápida pero Ramón nos diga

Voz 0057 49:43 Nos pasamos a la comprobación empírica alza el puño desde Twitter dice los médicos de cabecera para el médico de cabecera

Voz 1201 49:51 tanto que seres humanos

Voz 6 49:53 lo dice buenas alguno de los dos es zurdo o diestro en caso afirmativo de piernas brazos

Voz 0057 50:01 el abogado abordarlos yo no yo soy diestro yo soy diestro de manos y las piernas con no tengo ninguna habilidad con ellas pero queda no ninguna sabe hacer nada más que la otra entonces

Voz 1888 50:15 el resto de piernas

Voz 0057 50:16 claro pero a mí diestro desde la parte baja digamos no

Voz 1888 50:20 de piernas tú puedes andar no no no no de piernas

Voz 0057 50:22 de capacidad a supongo que se refiere a que puedes hacer la misma cantidad de usar del del mismo modo Un la el otro pero si las piernas no es que no hacen nada fíjate en sentido estricto

Voz 1888 50:35 mira me me he puesto de para que me vea si tú no tú no fuera así no nos legó la la derecha tiraría tiranía se refiere creciera dice que no que no se al serán pidió esto

Voz 0057 50:49 no no es que una pierna este entrega no no hablamos pues de chutar por ejemplo

Voz 1309 50:54 a modo pasa al fútbol

Voz 0057 50:57 practicas un deporte con las piernas pues hay una que es más hábil que la otra no sé de qué me están hablando ya no lo sé yo lo único que hago es caminar qué quieres que te diga la verdad me caminan igual a dos