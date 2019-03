Crónica negra de Madrid

Voz 1 00:00 deben Jendel bueno ya saben que los viernes

Voz 1515 00:16 Herreros está terminar el programa hablando de la Historia bueno más misteriosa Un poco más truculenta de Madrid a veces más espeluznante que para eso estrenamos este espacio o principio de temporada en septiembre con nuestro investigador del misterio periodista de lo oculto David Zurdo a que estas qué tal

Voz 2 00:33 pues muy bien a que estoy dispuesto ha contado crímenes bastante

Voz 1515 00:37 eso lo he dicho te vas a meter miedo a los oyentes yenes Vila que también le encantan estos temas nos acompaña hoy aquí sigue buena me encantan pero sí muy miedos

Voz 2 00:45 David Ben no no pero estos yo lo que no dan miedo como tal aunque dan un poco de respeto a veces sobre todo te pueden poner los pelos de punta pero no por miedo sino por ver cómo a veces pues se comporta el ser humano con con sus congéneres

Voz 1515 00:56 bueno vamos a empezar por el crimen de la calle de la cabeza crimen porque además esta calle recibe el nombre no

Voz 3 01:01 sí es uno de los crímenes más famosos de la de la crónica negra de la historia de Madrid ocurren en el siglo XVI buena está envuelto evidentemente en la leyenda no pero pero pero es cierto que la placa de la calle recoge los elementos esenciales de este crimen que son pues una cabeza de carnero una cabezas han sangrienta sangrante de Carnero una cabeza humana que está cortada hay puesta en un plato y un cuchillo son los elementos esenciales de este fin

Voz 1515 01:25 no hay que sucedió exactamente con esa calle Un criado portugués ya digo que

Voz 3 01:31 ya en el terreno sobre todo de la leyenda pero criado portugués pues tenía mucha envidia su señal que era un hombre muy adinerado entonces en cierto momento decide que la mejor forma de quedarse con su dinero es eliminarlo lo mata le cortó la cabeza sellaba su dinero el crimen queda en ese momento impune el Ulla Portugal allí con el dinero se convierte en un hombre respetable digamos compra entrecomillas también una posición social tiempo después regresa a Madrid El cuando regresa a Madrid claro cree que el crimen ya está olvidado ya no tiene derechos ha olvidado nadie está buscando a ningún asesino no pero un día va con una capa por la calle precisamente en la cabeza iba dejando un reguero de sangre el reguero de sangre bueno un policía lo para y le dice que demuestre que lleva debajo de la capa el hombre claro piensa que es una cabeza de carnero que ha comprado para comer no no no no no oculta nada pero al abrir la capa lo que aparece no es la cabeza de carnero sino la cabeza de su antiguo señor que además estaba fresca totalmente como si estuviese recién cortada con lo cual al hombre lo atrapan lo cogen lo lo condenan al final acaba confesando además se crimen y acabado pues en aquellos tiempos te puedes imaginar acaba ajusticiado oí ha pagado por su crimen

Voz 1515 02:37 me encantan los viernes terminar siempre el programa así con la ficción de lo luego lunes la empezamos con Nacho Ares que ya nos pone un poco más históricos no en la calle Fuencarral también cuenta con un episodio muy oscuro que es el del crimen de la plancha

Voz 3 02:51 el crimen de la plancha bueno la calle Fuencarral tiene bastantes crímenes no porque el más famoso de hecho se llama crimen de la calle Fuencarral que ya hablamos aquí hace unas semanas pero esta calle tiene más crímenes el de la plancha ocurre a principios de siglo XX mil novecientos dos lo que ocurre es que hay una una un señor que vive allí un nombre se llama Pastor y que tiene unas particularidades personales muy extrañas Él duerme completamente vestido sólo come durante el día pan y chocolate por la noche si pues la verdad es una comida pero podía ser peor no pero por la noche sale sale con con su criada la ciudad a la que tiene muy joven en ese momento entonces ya si va a un restaurante come tampoco es un menú muy variado porque solamente que me fiambre fiambre con pan es un hombre que tiene un digamos un una ella una forma de ser muy rara en duerme ya digo en la cama completamente vestido su calidad Cecilia Aznar una mujer muy joven en aquel momento tenía veintidós años hay una noche que la llama por con la campanilla que lo utiliza

Voz 1515 03:47 era viuda esta mujer no si era una vida muy joven

Voz 3 03:50 porque tenía veintidós años pero se había quedado viuda era una mujer robusta fuerte osea tenía no era una persona digamos flojas sino una mujer alta fuerte su señor la llamada de repente durante una noche a las seis de la madrugada ella va a la habitación y le pide que lleve agua hirviendo agua hervida no sabe muy bien para qué pero bueno lo que hace es que va a salir desde la habitación para buscarle ese encargo cumplir el encargo el hombre se abalanza sobre ella intenta huir parece que por lo visto pues lo que cuenta después ellas que lo iba a violar ella huye a un camarín contiguo ahí hay una plancha coger la plancha golpea al hombre Bono con mala fortuna porque legal así que va a partir de ahí que todos bueno los los hechos digan llegan a oídos de la policía la policía detiene ella cuenta esta versión pero luego en la investigación real

Voz 1515 04:38 aparece otra versión se ve que a lo que no que no que lo cual

Voz 3 04:41 ha dado muy bien no porque el hombre había recibido once mil pesetas de aquellas de aquellas que son muchas más incluso de las que recordaron nosotros se imaginan once mil pesetas de mil novecientos dos

Voz 4 04:51 bueno pues ella lo que hace es que el

Voz 3 04:54 le golpea con la plancha se encuentra que esa plancha está llena de cabellos del hombre parece que ha recibido más de un golpe incluso el mango está deformado parece que que ha sido un crimen más en sano tan casual vamos a llamar además ella huye va

Voz 1515 05:07 tres Barcelona que en el juicio se dictaminó que que que los golpes y se produjeron mientras él dormía es decir el no la llama a la habitación para pedirle agua caliente intenta violarla ellas encierra una habitación y para defenderse la edad con la con la plancha sino que hubo otras cosas no

Voz 3 05:24 todo esto parece que bueno pues el hombre no se defienden lo tiene heridas en ninguna otra parte del cuerpo se ve que no ha forcejeando la casa está ordenada osea que tiene pinta de que efectivamente ya luego asesinado de noche huye además eso a Barcelona ahí es donde es curioso porque tiene la mala fortuna de topar con unos estafadores que con el pretexto de ayudarla lo canciones que le quitan las once mil pesetas y se las quedan ellos y además la denuncia con lo cual la atrapan acogen la encarcelan la vuelven a traer a Madrid hay a su juicio Yi Le Pen bueno claro en aquella época también todavía principio de siglo era habitual que en este tipo de crímenes pues la pena de muerte pero se va con mutan y cambia la pena por cadena perpetua

Voz 1515 06:04 vamos a abrir el teléfono a los oyentes vale porque escuchándote estaba pensando seguro que hay mucho apasionado entorno a la historia de de Madrid que bueno tal vez tenga esta cosa un poco fetichista pero de alguna de los crímenes cuál es su crimen favorito de Madrid el que más le espeluznante estaba pensando en el caso Vallecas te acuerdas hablamos también del caballero

Voz 3 06:23 pero hago también es muy famoso Si bueno que norteamericana

Voz 1515 06:26 os cuenten cuál es el crimen o el que más miedo les que es decir el crimen favoritos frenó un poco pero el que más miedo les ha dado el que más y y bueno el que más morbo tampoco pero bueno el que más les inquieta impacto

Voz 3 06:42 también un poco a veces más a ser una cuál es el crimen de mal

Voz 1515 06:44 Driss que más les impacta en qué está trabajando ahora estás trabajando en algún libro

Voz 3 06:49 pues acabo de terminar un libro he terminado una biografía de Leonardo da Vinci en este quinto centenario de

Voz 5 06:54 bueno bueno podemos regalará un ejemplar toda una quitarlo puede entregarlo sea cuando éste en cuanto esté en mayo pues la Feria del Libro lo tienes si estaba estará para la Feria de Abril no esté prisa ha sido me he tenido que estar día y noche casi pero sí pues acaba de meter en un lío en directo pero lo que importa no lo contrario porque en cuanto esté libre bueno ya me he levantado y David le regala un ejemplar en cuanto lo tenga acá

Voz 1515 07:16 va de entregarlo además firmado diga dedicado podemos ir contigo a la Feria del Libro que te vayas afirmarse vale

Voz 3 07:23 puesto además con dos libros pero esa es otra historia de Leonardo

Voz 1515 07:25 de da Vinci igual es el otro el otro es una reedición

Voz 3 07:28 on de un libro que tiene que ver con la una película que también fue guionista hace un par de años que se llama anómalo anómalos en en inglés que se reedita también habrá precisamente para la Feria del Libro

Voz 1515 07:39 qué voy no bueno nueve cero dos catorce sesenta sesenta cuál es el crimen que la historia de Madrid más les ha impactado nueve cero dos catorce sesenta sesenta y al que no es ya menos lo cuente le invitamos a la Feria del Libro ir David Zurdo les regala este libro que está todavía calentito que acaba de estrenar en torno a la biografía cinco siglos has dicho

Voz 3 07:59 Justo cinco siglos de Leonardo en Francia en mil quinientos diecinueve con lo cual justo cinco siglos

Voz 1515 08:04 nos vamos a retomar decíamos lo de esta mujer la asesina Cecilia Aznar de este hombre ella huye a Barcelona la policía se da cuenta de que el móvil realmente era económico qué pasa cuando llega a Barcelona

Voz 3 08:15 claro la lo que comentaba dos estafadores pues con el pretexto de eso ayudó a huir de separarse de la justicia no intentar ocultarse pues lo que hacen es que claro son estafadores Le Staffan de quitan el dinero que tenía de de este hombre entonces la denuncian ella acaba juzgada y cuando lo que hacen es que vamos determina no que que realmente el crimen no ha sido como ya cuenta que si hubiera sido así tendría que haber sido pues hecho anegada de cualquier tipo de responsabilidad no es el caso entonces la contarán la muerte pero al final hay Clemencia INI bueno quizá por la pequeña duda podría haber sido algo de este tipo lo que hacen es que le conmutaran la pena ya digo la cambian por pena de reclusión perpetua para siempre claro que pasa es que ella esto es muy curioso porque se escapa de la cárcel se escapa de la creo que la el Milán

Voz 1515 09:04 cárcel Le conmutaran la pena que el principio era a muerte a garrote vil la mete en la cárcel de Alcalá de Henares

Voz 3 09:10 eso es que pasa claro escapa ella ella consigue huir aprovechó un descuido y huye pero sólo está un día en libertad acogen de nuevo la meter en la cárcel

Voz 1515 09:19 no no era muy lista

Voz 3 09:21 esta no pero pero bueno el caso es que consiguió huir volvió eludió al final incluso cumplir la cadena perpetua porque cuando durante la Guerra Civil en la zona republicana hubo un momento que hubo una amnistía a los presos y entonces ella se benefició de esa amnistía salió de la cárcel y además había sido una una empresa modelo durante todos esos años saque estuvo muchos años en la cárcel pero ni fue ejecutada poco fue cadena perpetua no no murió en la cárcel

Voz 1515 09:46 vamos a ir saludando a los oyentes vale nueve cero dos catorce sesenta sesenta el crimen en la historia de Madrid que más les ha impactado el primero en llamar

Voz 6 09:54 creo hola hola qué tal y ver qué crimen de Estado más boquiabierto

Voz 7 09:59 pues mira a mi padre siempre tenía vamos tenían casa o libro de volúmenes que venían historias de las calles de Madrid uno de los que me dejó impresionado que me hecho con mucho fue el de que habéis contado hoy de de la calle de la cabeza

Voz 6 10:15 fue uno de los que más me chocó porque hay que te impresionaba

Voz 7 10:18 no por el hecho de de pues se ha creado que mató a su señor si al cabo de los años acaba un tiempo iba pasando que cumple una cabeza de cordero para para para comer al dejar sangre si descubriera policía que el que lo descubrió que lo que tenía en la cabeza de el de su amo y señor

Voz 6 10:40 lo lo que pasa es que Silvestre este crimen al final por lo que explica a David transita un poco entre la historia en sí la ficción no

Voz 7 10:48 exactamente sí que tener el nombre de la calle en nombre de calle de la cabeza entonces chocaba me chocó bastante cuando lo leí de adolescente es la historia de las calles

Voz 4 11:00 estás si es que eso es cumplimentado el quizás el más famoso de la historia así un poco antigua de Madrid es el más famoso probablemente

Voz 6 11:08 sí quiero tal vez por eso lo de la cabeza de cordero

Voz 7 11:14 pero no cuando lo leí no tenían a hacernos no tenía nada

Voz 6 11:18 pero a raíz de leerlo y que estás leyendo ahora

Voz 7 11:23 pues ahora estoy leyendo un historias de las sobre la vuelta ciclista se llama historias de la vuelta a la Vuelta Ciclista a España

Voz 6 11:31 bueno eres muy polifacético eh yo hacía algo de Historia

Voz 7 11:35 me gustan Historia moderno deporte me gusta de todo la verdad

Voz 6 11:39 sí era de Leonardo da Vinci como ondas

Voz 7 11:43 que me gusta la historia me gusta y a antigua

Voz 8 11:47 las

Voz 6 11:49 pues te vamos a regalarte Barragán David crudo un ejemplar que estrena prácticamente para la Feria del Libro de este libro que publica con motivo de este aniversario de Leonardo da Vinci Silvestre un beso vamos a terminar con otro

Voz 1515 12:02 crimen este familiar si pasional David

Voz 3 12:06 bueno este tipo de crímenes es tremendo y además éste no tiene parte de leyenda esto es completamente real es el crimen conocido todos los crímenes de esta época no tienen un nombre por el que los conocemos porque así es digamos como más fácil recordar de cual estamos hablando y este es el crimen del capitán Sanchez aunque lo comete en dos personas no solamente el capitán Sanchez no porque bueno este hombre era Gallego tenía una hija él era un maltratador de hecho su mujer lo echó de casa tanto por pegar la como también por por estaba esto es tremendo pero estaba liado con su propia hija que el adolescente su hija Marisa entonces bueno tienen que huir Se van de de más que huir tienen que irse de casa y al final deciden venir a Madrid y en Madrid es donde urde un plan claro que a priori parece muy sencillo y quizá efectivo Marissa es una chica muy atractiva entonces pretenden que se deduzca algún nombre rico lo lleve a su casa

Voz 1515 12:57 ha sido todo ha sido totalmente claro

Voz 3 12:59 lo llevas fíjate todavía falta el final que es mucho más sórdidos pero no adelantamos el caso es que la idea es esa llevarla a su casa él no tiene que saber que la chica tiene allí a su padre bueno entonces lo consigue al final seduce a un nombre pudiente nombre con posibles lo lleva a casa planes que de repente cuando están acaramelados allí en en la casa aparece el padres de haciéndose ver muy ultrajado y exige una reparación inmediata que puede ser hasta un duelo aunque fuesen ilegales ya desde hacía mucho tiempo el caso es que la forma de apaciguar lo cual es muy lógico era pedirle no bueno pues a cambio de una cantidad de dinero pues igual me olvido de todo esto que ocurre que el plan bueno hasta ahí sale muy bien pero cuando el capitán Sanchez que seguramente padecía algún trastorno mental severo aparece en la casa al ver a ese hombre rico con su con su hija a mano te le mata moros que claro el de un ataque de celos terribles nueve Danny opción coge un martillo lo mata como sedes

Voz 1515 13:51 hacen del cuerpo claro es me temo que Jean

Voz 3 13:54 Henin nouvelle cuisine llevada al extremo esto pues lo hacen al ajillo lo hacen al ajillo y luego como no se lo comen lo que hacen es echarlo por las tuberías se quedan atascadas y así les pilla la Policía

Voz 1515 14:06 vaya forma de programa