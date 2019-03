¿Qué será de los turistas ingleses tras el Brexit?

Voz 1 00:00 optimista a la vista gran título de canción y letra Matías Vallés Isaías Lafuente buenas tardes hola buenas tardes desde la ventana acompañadas de tal Matías es responsable en parte de que hayamos abierto la ventana

Voz 2 00:12 hoy con esta reflexión es que lo que yo quería pero Jamaica está muy lejos no pero hay el hermanamiento con un ser humano que es Bob Marley Bob Marley por motivos porque Bob Marley llega a toda Europa ya todo el mundo el gran éxito es a través de Ibiza cuando su música si cuando se convierte en el ritmo mundial cada año la música que se escucha en invierno en Inglaterra es la que los ICANN pinchan los Dj's ibicenco es durante el verano es decir es un influjo estaban estamos en la isla más famosa del mundo esto es lo que yo quería resaltar que en Ibiza con perdón de los presentes todos somos extranjeros porque por eso porque Laila más famosa del mundo tenemos los datos SIVE suponemos simplemente el San Google la palabra Ibiza Nos encontramos con trescientos millones de menciones Andalucía o Cataluña sin establecer ninguna competencia regional cien millones trescientos millones de emisiones de la isla Marqués que es también la mayor concentración de Liga claro

Voz 3 01:06 hacías alusión a la música de Bob Marley pero esta música que suena de fondo

Voz 4 01:10 es de de un grupo

Voz 3 01:12 que se llama de aquí que se llama joven dolores y que cuenta Levy cogió el el nombre de un ferry que fue el primer ferry que durante treinta años desde mil novecientos sesenta y cinco barco por cierto

Voz 0313 01:22 pero en Tarragona Dios cervical

Voz 3 01:25 al fin se sido barriendo para los no es opiniones eh

Voz 0313 01:28 la crispación no dio servicio de de comunicación entre dice Formentera que en una barca además estamos revisando imágenes una barca de madera en el primer viaje podían subir tres coches unos entre las Formentera que no está mal que esto de los coches Vicente Torres director insular de Turismo del Consell divisas buenas

Voz 1 01:45 tardes bona tarda hola bona tarda buenas tardes moda eso un placer

Voz 0313 01:48 para qué tal está de los coches que en Formentera ya está muy recientemente regulado han puesto hay un tope para el número de ricos en Ibiza estaría planteando algún día ya sé que es una isla cuarenta kilómetros que es distinto el tamaño pero sería planteaba de algo así o se puede estudiar

Voz 1174 02:04 existe el debate ahora mismo la verdad es que Formentera ha sido un poco el quién ha empezado con con el tema de de controlar lo que es la llegada de vehículos evidentemente es un debate que está abierto y es un debate que supongo que será motivo de de estudio en los próximos meses por decirlo así

Voz 3 02:21 de bronca en la campaña de la campaña evidentemente ese forma parte del

Voz 1174 02:24 Isaac pero estas cifras quedado a Matías a mí me lleva está

Voz 0313 02:27 el y otros elementos que vamos a poner en la conversación hacerla pregunta que siempre cuando abordamos el tema de de un enclave turístico tan potente hay que hay que formular no se puede morir de éxito que se al final es el es el peligro cuando una triunfado tanto ya no

Voz 1174 02:42 no debemos olvidar que Ibiza es un territorio pequeños un territorio limitado pero también es cierto que Ibiza siempre ha sabido reinventarse hemos pasado por épocas de de mucho esplendor pero también hemos tenido épocas en las cuales hemos tenido problemas serios errores Ibiza ha salido a salir adelante antes cuando hablabais de Bob Marley pues yo creo que siempre Ibiza ha marcado tendencias ha roto moldes y eso quizás es lo que nos caracteriza la posibilidad de saber unos reinventar la posibilidad de saber siempre tirar adelante

Voz 0313 03:11 por dónde pasa hoy la reinvención de Ibiza de un lugar como Ibiza adonde llegaron cuatro millones de turistas el año pasado donde hay dos ofertas muy claramente diferenciadas más a la de la costa finca todo el mundo conoce yo otra parte del interior donde se apuesta por otra filosofía absolutamente distinta cuál es el camino para reinar

Voz 1174 03:27 darse para sobrevivir yo supongo que Ibiza hoy por hoy cuando tenemos un perfil de turista que está cambiando mucho y un turista que busca más un modelo de experiencias más su modelo de actividades Ibiza se tiene que decantar hacia hacia ese camino ya está empezando mí no

Voz 0313 03:43 anterior de ofrecer de franceses efectivamente ofrece

Voz 1174 03:46 eh y sobre todo lo que es una experiencias al visitante

Voz 2 03:51 estamos en un proceso electoral proceso electoral continua en vísperas de unas elecciones primero general desde luego autonómicas hay dos tendencias en Ibiza en toda España turística PSOE todo en Ibiza una tendencia cuanto más mejor cuanto más vigilante mejor son cuatro millones ahora pues si son cinco mejor y otra es la saturación hay saturación no podemos sentirnos ibicenco es hemos estamos perdiendo la identidad cuál de estas dos tendencias se va a imponer las elecciones el cuanto más mejor o el de que hay una saturación

Voz 1174 04:17 eh yo pienso que se tiene que imponer la tendencia de de saber que el modelo turístico nuestro es el modelo que da de comer a los residentes de la isla y eso es muy importante tenerlo en cuenta porque nos guste o no todos vivimos del turismo hablar de saturación sí que es cierto que cuando nosotros llegamos hace cuatro años hablábamos de saturación ahora hemos conseguido a prolongar la la la temporada turística ya es una realidad ahora empezamos a primeros de abril cuanto antes a lo mejor es siempre

Voz 5 04:43 a mitad de mayo Julia en agosto lleno lleno

Voz 1174 04:46 el están aún son meses están saturados yo pienso que es el debate que tenemos que tener con seguir trabajando para que se consiga prolongar esta temporada turística

Voz 3 04:55 consenso suelo preguntar de otra manera a usted como

Voz 0313 04:57 el responsable que preferiría para entendernos es muy así pocos turistas que gasten mucho o muchos turistas que gasten poco

Voz 1174 05:05 bueno tenemos que apostar por la calidad no la cantidad esa es la diferencia

Voz 0313 05:10 lo primero

Voz 6 05:14 Pérez

Voz 0827 05:14 ha gustado la propuesta el turismo el turismo es un gran yacimiento pero es el único yacimiento es decir aparte del turismo de que vive Ibiza

Voz 1174 05:23 a ver Ibiza vive principalmente en el turismo pero hay P

Voz 0827 05:26 en las iniciativas que va a tener en cuenta ya valorar iniciativas sobre todo en el mundo de artes

Voz 0313 05:32 tenía en el mundo de la moda la moda de Ibiza es una moda conocida

Voz 1174 05:35 mente de una moda que también está creciendo mucho y esto parece que no pero aunque sea pequeña actividad es una actividad que complementa principalmente a esta actividad turística y hay personas que se dedican a pues precisamente a estas pequeñas actividades y esto es importante el hecho de que crezca sobre todo el hecho de que también nuestro producto local sobre todo este cada vez más más de moda se conozca más todo esto es positivo

Voz 2 05:58 hay hay una moda tan famosa la moda Live que Jesse Ibiza tan tolerante que no mucha gente muchos de los presentes recordarán que el pregonero de la moda Live el año mil novecientos noventa fue don José María Aznar el fue el que hizo la presentación del desfile a pesar de que conocer yo no le veo vestido de no es que eso es reconociendo que sus ropas en la compraba su mujer en unos grandes almacenes y sin que grandes almacenes ser pues apenas presenta para la modalidad yo en el caso turístico sino hacer también una pregunta Juncker ahora cada ciudadano es un hotelero cada ciudadano alquila su piso aquí la su casa tiene una casa el alquila existe un peligro de que este alquiler turístico de haga daño los hoteleros por tanto a los trabajadores de la hostelería decir puede haber un momento en que el conflicto sea dañino para la industria turística

Voz 1174 06:42 es un problema que tenemos aquí es una realidad es una realidad contra la cual estamos luchando muchísimo ir de hecho creo que lo que se ha ido haciendo durante estos últimos años pues empieza a dar su fruto por un lado sea sean normalizado he regularizado el hecho de que no exista alquiler turístico en pisos turísticos y esto la gente lo tiene que tener muy claros del propietario un piso turístico sabe que si alquilas enfrenta una sanción de cuarenta mil euros esto lo tiene que tener claro innovar en la excusa de que yo no lo sabía ahora tenemos la modificación del de normativa turística que permite que imponga estas sanciones y en esto vamos a ser muy muy muy claros por otro lado el hecho de que exista una demanda turística diferente hace que la realidad de la vivienda turística vacacional tenga que existir por eso el el hecho de que se ha llegado a una regularidad regularización con la modificación de la ley turística en el año dos mil diecisiete ha provocado de que pienso que puedan con las dos cosas es decir que el piso turístico no exista y que la vivienda turística siga existiendo siempre cuando cumpla las condiciones que marca la ley

Voz 0313 07:43 cuáles son esas condiciones porque ahora mismo tenemos en Madrid desde hace cuarenta y ocho horas por ejemplo en fin cuando ocurre algo en Madrid tienes una caja de resonancia para todo para todo el país una normativa bastante restrictiva bastante dura en el sentido de imponer condiciones de en fin de acceso diferenciado ascensor particular que más del noventa por ciento de los que ahora están alquilando no podrán asumir cuáles son las cuales son las condiciones

Voz 1174 08:05 en si así es en Niza en particular sabemos que partimos trabas a de que pisos turísticos y familiares no pueden darse porque no está prohibido por tanto en el momento que haya un anuncio de un piso turístico ya se tiene que cuestionar su legalidad la condena son para que una actividad sea sea en este caso esté permitida es que sea en una una unidad unifamiliar merece la única ir que no puede compaginar en otro es decir una vivienda vacacional es una residencia particular que durante un tiempo determinado está permitido que se alquile por tanto allí no se pueden celebrar fiestas ilegales no puede haber otro tipo de actividad que no sea la de alojamiento turístico propia remiten

Voz 0313 08:45 a mí me me sigue preocupando mucho cuando hablamos desde hoy estamos en Ibiza en cualquier lugar parecido haríamos lo mismo el tema de la convivencia eso que decía Matías de no ya no podemos sentirnos ibicenco es porque hay un momento donde en Madrid sería la gente edificación me preocupa la convivencia se acaba de celebrar en Tenerife un un congreso sobre ocio nocturno donde se ha debatido sobre una figura que existe en otras ciudades tipo Londres Nueva York Tokio Berlín Zúrich Amsterdam que es la del alcalde de noche a un alcalde de noche no es exactamente un concejal que forme parte del Ayuntamiento pero si es una persona no sé si como mediador iba a decir relator no relator no digamos no sé si como mediador o algo parecido puede e interceder entre los intereses de los vecinos de los autóctonos de los visitantes el ruido e las fiestas todo esto vamos a conectar con Amsterdam Alex Nos cuenta Isabel Ferrer porque yo creo que es la primera ciudad que puso en marcha esa esa figura a ver qué tal a ver qué tal les les chuta Isabel Ferrer buenas tardes

Voz 5 09:45 hola cómo estás oye desde dos mil dos dos mil tres no empezó a funcionar esto del alcalde

Voz 7 09:50 la idea surge en el dos mil dos la primera de elecciones en el dos mil tres es un un yo no sé si es encontrar la palabra es difícil pero quizá es se le podría llamar embajador de la noche y asesor de

Voz 8 10:01 porque por la mañana

Voz 7 10:04 concejal de alcaldesa en este caso de Amsterdam que es una antigua líder de Los Verdes por la noche lo que hace es dinamizar la la vida nocturna y ocuparse de que de que haya arte de que haya espectáculo de que ella cine de que haya teatro de que haya toda clase de actividades para que la ciudad esté viva

Voz 5 10:22 Irán que ha conseguido está alcaldía nocturna con con resultados en la mano a nivel de poseso convivencia convivencias hay más denuncias menos denuncias hay proyectos nuevos seiscientos que ha conseguido Si está conseguido algo

Voz 7 10:34 pues como suele suceder depende a veces la del personaje que que es el alcalde y en este caso el que ha estado dos años que se llama Midi Milan que es un productor de actividades también nocturnas y festivas en este caballero es lo que consiguió es convencer al al anterior alcalde no alcaldías actual de que que no habrían algunos locales algunos clubes algunas salas durante veinticuatro horas decía de manera que como pasa con las vacaciones escalonadas que no todo el mundo se marche al mismo tiempo bien porque no todo el mundo salga a la misma hora pero lo que consiguió con eso es que hubiera menos ruido menos menos problemas por la noche y que hubiera mucha más oferta y que variar ahora también la edad de la gente que sale por qué hay tantas horas que puede haber mayores de edad muy mayores de edad casi mayores de edad toda clase de gente entonces gracias a su de veinticuatro horas en silla conseguir que la ciudad se moviera más en ese el que propuso además que otras ciudades tuvieran la figura digo alcaldes nocturno y eso que ha conseguido practicamente que haya otros lugares donde también lo hayan puesto en práctica

Voz 3 11:34 Dick y quién quién elige a esta figura se vota algo es a dedo cómo va eso

Voz 7 11:38 bueno ahora está un poquito más institucionalizado porque a pesar de que no tiene ningún cargo tienen cargo público porque sí sabe quién es pero no es un funcionario entonces ahí un jurado pues con gente del espectáculo con gente miento con actores por ejemplo el alcalde de una noche de La Haya es un disc jockey pero también es actor de modo que son figuras conocidas y que tuvieron durante unos años un mandato por así llamarlo muy largo por ejemplo Milan estuvo varios años pero ahora es cada dos años

Voz 8 12:06 no hacerlo así

Voz 3 12:08 una idea es quería hacer primarias en las discotecas por ejemplo

Voz 7 12:12 la verdad es que las elecciones son en este tipo de locales que habéis estado en Ámsterdam hay uno que se llama La Vía Láctea le él pues es ahí donde se eligió a Amiri es ahí donde ese día siguiente lo dejó en el dos mil dieciocho porque prometió que no estaría más que unos años y el siguiente estará hasta el dos el veinte entonces esa allí es ese tipo de locales donde donde la gente decide quién quiere que le represente

Voz 8 12:35 de noche

Voz 2 12:36 es que te iba a preguntar Isabel sí desde luego que se convocarán elecciones alcalde de noche de Eivissa habría damos centenares de candidatos en toda Europa que que se presentarían voluntarios pero que creía desde desde desde España digamos que el problema de Ascen así que era también la saturación no poco calmar calmar la noche que hubiera menos ambiente no más ambiente

Voz 5 12:54 sí

Voz 7 12:55 lo que pasa es que precisamente por eso él quería que abrigan los locales Veinticuatro horas que trasladado a otro contexto a lo mejor en el Reino Unido los los pubs veinticuatro horas pueden dar otro tipo de problemas gente viendo demasiadas horas aquí lo que han conseguido es muy locales

Voz 5 13:09 no

Voz 7 13:10 sí que ampliaran la oferta que hubiera más teatro más firme más más música más jazz más usted más café lo que fuese entonces a base de eso y de que pudieran ampliar el horario han conseguido más oferta la ciudad es pequeña pero está muy viva

Voz 5 13:24 realmente La noche se mueve de Santo el sería el tensa hable una figura de este tipo en en nuestro país en Ibiza concretamente on cual que el plazo porque bueno no se lo pregunto muy en serio no no tiene mala pinta ya sea dos años participe precisamente de ocio precisó también ya había iniciado la interpela la Asociación Internacional de Congreso de ocio tuve el placer de conocer a alcalde de de la noche de de Amsterdam también al de Berlín y creo que es una iniciativa muy buena suele decir te va porque esta figura de alguna manera consensuada entre lo que son las instituciones y lo que es la actividad y a veces pues ese consenso ese diálogo es bueno es bueno y en un sitio como ese Ibiza que somos una de ocio un destino con una marca de ocio muy muy potente pero también que a la vez pues hay un cierto reacio digamos a este horario normal efectivamente

Voz 3 14:18 sí yo pienso que

Voz 5 14:20 esta figura puede encajar muy bien porque tengo la campaña

Voz 3 14:23 la tiene una cerca es una es una pues tomamos nota es una posibilidad

Voz 0827 14:27 es muy difícil de compaginar que la ciudad no duerma teniendo que dormir los habitantes de aclarar los que no están haciendo turismo no estar la gran dificultad pero no tengo

Voz 5 14:35 muestra racionar ocio directamente con con la noche porque también puede ser un ocio debía en otros aspectos ahora por ejemplo están poniendo de moda los tardíos esto es una nueva moda que que va a suponer un tarde para a lo mejor Ibiza que es un destino de debuta a ella

Voz 3 14:51 esta palabra adiós adiós rodeo e apunta apunta

Voz 5 14:54 y lo mismo que esto pues también es socio el que vayas al cine al teatro que participes a lo mejor en un festival de ópera

Voz 3 15:00 a a hacer es importante

Voz 5 15:02 es un una palabra muy muy amplia IET la lo que Ibiza ofrece en cuanto a ocio de música en este en este aspecto no nos tenemos que limitar solamente a a las discotecas tenemos una gran oferta también de ocio el Jazz Festival de Ibiza ya lleva no sé cuántas direcciones ayer recibió a un precio de un premio de una cadena también de comunicación y quiere decir son son eventos musicales tenemos en Ibiza que de mucho renombre no olvidemos

Voz 3 15:27 dónde hacerlo anoche estuvimos con los compañeros tiene ante sí

Voz 5 15:30 dice Isabel alguna cosa más desde Amsterdam

Voz 7 15:33 no que es una figura realmente conocida y además respetar es decir empezó casi como una broma un alcalde de noche esto que es tenemos uno

Voz 3 15:41 que el día además que trabaja muchas horas

Voz 7 15:43 en realidad visto que funciona es realmente sí que que se ve por las mañanas entrando y saliendo del Ayuntamiento y teniendo sus reuniones oficiales pero con ese toque bueno yo trabajo por la noche porque lo que me interesa en plural mayestático este señor es que la noche funcione y que esté bien regulada

Voz 5 16:00 muy bien Isabel un abrazo compañero hasta luego

Voz 0313 16:03 cerradas vamos a saltar a Londres porque hoy Londres el Brexit Ibiza todo está absolutamente conectado preocupantemente conectado diría yo creo que es una magnífica oportunidad para escuchar la voz eso que decimos en el rostro a los datos ya las estadísticas para poner voz a algunas de las personas británicos británicas que elevan un montón de tiempo viviendo aquí cómo están viviendo y cómo están sufriendo todo este culebrón este proceso del Brexit sin saber como cualquiera de nosotros cuál va a ser el final vamos a hacer ese repaso con la ayuda de Lola Bea la pum

Voz 9 16:32 tú Alida el Tey el acento sobre todo el acento que no lo pierden y estando aquí décadas y décadas los británicos su orgullo de serlo aunque en estos tiempos lo cuestionan incluso ellos mismos pero para empezar como buen británico lo primero la buena educación así que lo primero es lo primero las presentaciones

Voz 10 16:50 llama a usted lo llevo en la isla más de cuarenta años

Voz 0313 16:56 no llegue aquí en la Isla con misas bueno

Voz 10 16:58 los un cuarenta y cinco o más

Voz 9 17:01 quizás un poco más años en Ibiza

Voz 11 17:03 todo aquí casi treinta años ahora yo venido de hecho baja de guía de un chulo pero yo he tenido cuatro cinco años con iTunes después empezado mi negocio mío

Voz 12 17:13 no yo llegue a Ibiza Menard años sesenta y seis Mis padres emigra

Voz 2 17:19 Aaron

Voz 12 17:19 yo tenía siete años Binaros

Voz 13 17:22 no hay veces que me enamoré con un empiezan

Voz 5 17:26 los hijos ya ibicenco ellos piensan que son e Ibiza incluso antes sí

Voz 14 17:32 yo llegué a Ibiza en abril de mil novecientos ochenta y siete para trabajar de guía de

Voz 2 17:37 cofia llego aquí residentes

Voz 14 17:39 gente desde mil novecientos noventa y siete

Voz 9 17:42 Jane Martin Ángela Leslie Heysel Walter son sólo algunos de los casi dos mil quinientos británicos que viven en Ibiza algunos más integrados otros en zonas donde apenas habla castellano pero si algo les une o al menos a este grupo es que no les gusta lo que está pasando en su país de hecho algunos se plantean pedir pasaporte español otros ya están pidiendo la nacionalidad y la gota que ha colmado el vaso no es otra que el Brexit

Voz 15 18:07 voy a hacerme española yo comencé todo el papeleo y trámites para hacerlo porque me he descrito tanto tenía tanta vergüenza por el resultado del Brexit lo son ignorantes

Voz 9 18:21 el por sus hijos si llega el caso se hace el nuevo pasaporte Martin más de lo mismo

Voz 11 18:26 soy británica yo yo quiero que concedió a lo que pasa hizo un posibilidad que podemos pedir nacional española en en el futuro si porque poquillo es seguir bebiendo

Voz 16 18:40 en Ibiza España Ángela Jayne ya tienen

Voz 9 18:42 nacionalidad española pero también les preocupa por sus amigos por sus familias

Voz 3 18:46 los que no no no no quieren ser

Voz 17 18:49 yo tengo una inmobiliaria y hemos notado que la clientela británica ha bajado mucho en el último seis meses nueve meses

Voz 9 18:59 les queda esperanza de que todo vuelva a ser como antes por sus compatriotas por ellos también por sus hijos

Voz 11 19:04 yo pienso va ofensivo vamos a su selección a todos porque España hay ganemos mucho en cómo muchísimo

Voz 9 19:11 los hay como Walter Agustín que dicen que aunque pase lo que pase seguirá siendo británico ICOM pasaporte de su país nunca pensó no hilo de ibicenco Inglaterra también los hay como Jose se fue hace veintidós años es economista trabaja en una potente multinacional el lo tiene fácil otra cosa es lo que llevan menos de cinco años en Londres

Voz 18 19:32 a nivel personal después de veintidós años residencia viviera aquí y permiso de trabajo no me preocupan porque creo que será bastante fácil tener esa esa permisos gente quien menos tiempo menos de cinco años puede que tengan problemas pero aún así este país necesita inmigración colaborar y trabajar con Europa queramos o no estamos condenados a entendernos

Voz 9 19:52 dicen que el Reino Unido como escuchan también los hay y sus problemas con otros pero eso ya es otra historia para otra ventana corresponsal Begoña Arce buenas tardes buenas noches buenas

Voz 3 20:02 no he vuelto ya a tu eres ya no puede ser respuesta a ninguno de los protagonistas del reportaje verdad todavía

Voz 0273 20:10 bueno yo debo decir que aquí también hay muchos españoles por un lado tratando de buscar pasaportes británicos y por otro lado muchísimos británicos tratando de buscar una abuela en Irlanda o en Alemania para sacar un pasaporte europeo porque para muchos es vital por trabajo por negocios Emilia el tener un pasaporte de la Unión Europea en fin esta locura como veis no tiene fronteras

Voz 0313 20:33 oye después de lo de hoy eh yo me he tomado la la la molestia de recordar un poco los resultados de las otras votaciones donde se rechazó la la propuesta que defiende Theresa May para para la salida para el Brexit claro la primera derrota fue eh por goleada espectacular perdió por doscientos treinta votos en la segunda perdió por ciento cuarenta y nueve en la de hoy por cincuenta y ocho bueno tres votaciones más yo no apoyamos no sea este este es el proceso

Voz 2 20:59 de cómo se arregla esto no lo digas siempre

Voz 19 21:01 mamá aportó no no no no

Voz 0273 21:04 porque me hoy después de decir que las consecuencias de ese resultado son muy graves ha sugerido que el Gobierno va intentar seguir insistiendo y descendiendo la opción de una salida ordenada como reclamaba el referéndum en fin lo tiene bastante complicado de momento lo que hay es una cumbre extraordinaria que inmediatamente ha convocado la Unión Europea el presidente del Consejo Donald Tusk el diez de abril porque las un es realmente de emergencia así las cosas siguen así si no hay ningún acuerdo la ley indica que el Reino Unido deja la Unión Europea el doce de abril y sólo faltan catorce días y si alguien no presenta un plan ha aprobado por una mayoría en el Parlamento algo que se va a volver a intentar el próximo lunes esa opción sigue hay que puede ocurrir posiblemente que que se pida una ampliación mucho más amplia mucho más grande pues es de un año puede ser de dos en medio de todo eso puede haber elecciones generales puede haber un nuevo referéndum pero lo cierto es que este sufrimiento va a seguir de momento nos NB tampoco el final puede ser muy largo

Voz 0313 22:12 déjame que te pregunte una cosa a nivel de atraco directamente mentiras no sé no sé si tú tuvieras que hacer un pronóstico ahora doce de abril el Brexit labrada o prorroga larga

Voz 0273 22:22 yo espero que el Brexit a la brava no salga en ningún caso porque sería caótico para todo el mundo pero el peligro está ahí el peligro casi de que ocurra por accidente es decir aquí todo el mundo va dejando pasar los días y dejando pasar los días y no da ninguna solución vamos a ver lo que decide esa cumbre del diez de abril el comportamiento del Gobierno del Parlamento de todos aquí ha sido tan dubitativo tan oscuro tan contradictorio incluso hoy hemos visto peleas enormes incluso hemos visto un resultado que no va a ninguna parte también lo vimos el jueves que no quiero presagiar un una salida de ese tipo ya digo que posiblemente al final lo que va a haber es una un un largo periodo una ampliación larga vale

Voz 1174 23:06 pero lo que todo el mundo

Voz 0273 23:09 en fin replantear replantear este asunto que está realmente endemoniado eh

Voz 0827 23:14 pero visto lo visto si los parlamentarios están virando de esta manera su opinión a lo mejor los ciudadanos están virando también suprimió ni en sentido contrario yo creo que desde luego llamarlos al a unas nuevas elecciones bien para elegir

Voz 1174 23:25 un nuevo Gobierno o bien incluso para volver a

Voz 0827 23:28 defender lo que es el refrendó en su día a lo mejor sería una puerta interés

Voz 3 23:32 hay que volver a tirar las cartas un abrazo Begoña

Voz 19 23:34 no vamos a esto ojalá la música Manchón poquito a la fiera

Voz 20 24:17 nueva

Voz 21 24:22 sí

Voz 20 24:30 no

Voz 1 24:51 la música siempre fantástica yo decía que sirve entre otras cosas para marchar a las fieras veremos en el caso del resultado no

Voz 0313 24:58 además a menudo tiene siempre una historia alguna explicación detrás esto que estamos escuchando es una de las muchas actuaciones en directo que cada noche Andreu Buenafuente en su leitmotiv extrae al escenario con con la compañía de una banda que tiene que es que es buenísima ha desfilado un montón de gente votantes de la música en lo seguirá haciendo en las próximas semanas pero yo he puesto esta canción y menciono el nombre de De Buena Fuente porque alguien se imagina que no se un Andreu

Voz 4 25:24 con Raúl Pérez una Eva Hache

Voz 0313 25:27 Javier Coronas eh se presentara a las elecciones eh les vota haríamos les votaría la gente tendrían éxito bueno pues relativamente cerca de aquí está a punto de ocurrir es con eso con lo que planteamos nuestra polémica

Voz 22 25:42 la

Voz 5 25:45 la

Voz 23 25:45 polémica

Voz 0827 25:48 viajamos hasta Ucrania que celebra elecciones presidenciales el próximo domingo y resulta que los sondeos apuntan un claro favorito se llama voló de Mir Celestin su mérito más destacable es ser imitador haber interpretado al actual presidente en una serie de gran éxito en la televisión los escándalos de corrupción que en aquel país y el hartazgo de la clase política en la que no confía más del nueve por ciento de los ucranianos está en la raíz de esta inédita posibilidad y la verdad es que si no fuera por otros president precedentes estrambóticos que hemos encontrado en el mundo no dejaría de ser una mera ellos y dad excepcional en el panorama político internacional y nos preguntamos eso podría pasar algo así en España pues vaya usted a saber porque la decepción política si uno analiza los barómetros del CIS es clara la política los políticos y los partidos son desde hace tiempo en nuestro país el segundo problema para los españoles por delante de la corrupción que es el sí siente algo que haría sonar todas las alarmas de cualquier democracia y además porque los representantes de la nueva política que tantas esperanzas despertaron están dando síntomas de envejecimiento prematuro a una velocidad inaudita porque además cuando nos llaman a las urnas como en estos momentos estamos convocados algunos plantean debates que sólo tienen en su interior saben ustedes cuántos españoles respondieron al CIS que el aborto fuera uno de los tres principales problemas de España bueno pues exactamente cero nadie así que no digo yo que algo como lo de Ucrania pueda pasar en España pero si yo fuese Raúl Pérez o Manu Sánchez quizás me plantearía hacer un máster que facilita que tampoco hace falta pasarse

Voz 0313 27:35 clima os imagináis diseño Matías Isaías Thomas Grace una vez a Consejo Ministros con con Silvia Abril Juan Carlos Ortega Javier Coronas Luis Piedrahita Raúl Pérez no se enseña al portavoz es hay tendríamos un pro

Voz 2 27:49 pero no está claro que la política es un género de ficción a coger una cosa totalmente ficticia pero lo que lo que dice Isaías es totalmente es un caso extraordinario sería como imaginar que el presidente de Estados Unidos viniera de presentar uso de telebasura nuestro es imposible no puede no puede ocurrir no ocurrido jamás aparece sí fue subieron candidato de este tipo se pondría hablar de los hombres en las tertulias vocal también está At el caso es que puedo imaginar de no pero lo que plantea sé sé que es muy curioso que es lo que no lo único que no ha llegado a España porque decíamos no sea Fuerza Nueva y la extrema derecha no llegará ya la tenemos es el lobo solitario el candidato televisivo estrictamente sin el apoyo sin el apoyo ningún partido el Macron totalmente inventado el Salvini absolutamente a fue la apuesta de tweet el Bolsonaro o el tramo yo por eso sí que hago en este ejercicio y habéis dicho un cómico muy muy reputado y que lo haría perfectamente pero yo siempre que voy a Revilla por ejemplo es un un gran un gran tertuliano televisivo aún Bertín Osborne es que va a ser va a ser cualquiera

Voz 3 28:46 tampoco te vas a que decidía

Voz 2 28:49 no estafas gran pero no lo cuidado que confunden cuidado que es donde donde sale un Bolsonaro o quién o quiénes Donald Trump Donald Trump podría ser Bertín Osborne de de de Estados Unidos en su momento y mira mira donde ha acabado cuidado cuidado a cuestas

Voz 0827 29:01 lo hemos tenido lobos solitarios a nivel nacional pero sí

Voz 2 29:03 el local a esos que Jesús Gil solitarios que es

Voz 0827 29:07 leo llegó al Europarlamento no porque sacar votos suficientes para tener uno dos o tres europarlamentarios tampoco

Voz 2 29:13 sí pero está señalando una coincidencia muy peligrosa en los tiempos del bipartidismo fuente de bipartidismo fuerte del bipartidismo que hegemónico con ochenta o noventa por ciento de los votos que pasó con Ruiz Mateos carcel qué pasó con Gil y Gil carcel qué pasó con Mario Conde cárcel es decir bueno estas

Voz 3 29:29 ya un poco trabajar esta escasa lesiona cuidado

Voz 2 29:32 todos los casos con los motivos perfectos pero lo que hay ahora es esta irrupción masiva que el que entra se lleva disputados porque lo que es al margen de la tendencia política de Vox lo que es lo que es impresionante es que se puedan publicar encuestas sean ciertas uno en que se asignan cincuenta diputados así de entrada estos estuviese una barbaridad hace hace diez años hace seis siete años es que estemos es decir hoy juegan todos y cualquiera que se presenta puede salir alcalde de noche das Celda Moha portavoz del Gobierno de Francisco decías

Voz 0313 29:59 de todas formas yo siempre hablamos de esos asuntos en fin y tenemos un político a quien que por alusiones puede intervenir cuando quiera un político en ejercicio siempre que hablamos de esto yo recuerdo hace muy poquito estuvo en La Ventana al poeta Joan Margarit que su nombre ya con mucha mili a cuestas ir voy siempre hace una reflexión que a mí me parece oportunísimo cien los políticos no son unos seres extraterrestres que nos caen del cielo los políticos somos nosotros son todos todos desde un extremo a otro los políticos somos nosotros somos los sociedad somos las personas son las personas que no representan este también es un viaje de ida y vuelta es decir lo de bebé de enarbolar un discurso político Atenas bueno monótono el político eres tú todos somos un poco esto no no es no es un fenómeno ajeno a a nuestras costó hombres a nuestras ideas a nuestras filias a nuestras fobias

Voz 1174 30:43 lo que parece parte de lo mismo efectivamente somos personas normales del día a día que un día decidimos no sabemos por qué pues meternos en política ya a partir de ahí pues cambia tu vida no pero sí que es cierto que somos personas de la calle que estamos haciendo un trabajo lo mejor que sabemos con las mejores intenciones que nos equivocamos seguro porque a todos nos equivocamos algo algún día no pero que en ningún momento yo pienso que hay mala fe animada de debían ni debería haberla no porque estás haciendo un trabajo para la Comunidad que para las personas

Voz 0313 31:12 está mal decirlo ya a lo mejor muy popular en estos momentos pero la política tiene un gran componente vocacional en fin y lo digo porque todos conocemos un montón de gente que han tras esa vía por esa puerta por esa ventana sería la palabra no es la política tiene un gran componente vocacional tenemos otro ejemplo clarísimo a esta hora en La Ventana la semana yo creo que era el lunes eh hablábamos con un alcalde de un municipio pequeñito de eso que se va a haber ido en llamar la España vacía o la España vacía de un gran contraste por cierto con este lugar con Ibiza en el que estamos hablando de de problemas de de de morir de éxito esto del turismo de la saturación etcétera etcétera hay otros lugares en este país tan desequilibrado que tenemos donde los problemas van en la otra dirección en no tener nada o casi nada este alcalde además bueno pues podía hacer gracia la iniciativa tal lleva un par de días andando por caminos y con una burra al lado para llegar mañana a Calatayud coger un AVE poder estar en una manifestación convocada este fin de semana por las plataformas de Teruel de Soria de todas esas partes del territorio que hace tanto tiempo que piden que se les preste atención no acaban de de conseguirlo está terminando la semana no hemos preguntado Isaías donde estará donde estará Raimundo donde estará el alcalde de de Torrubia

Voz 1174 32:23 eh bueno a ver si podemos contactar con él porque

Voz 0313 32:25 desde las seis de la tarde de ayer hasta esta mañana no tenía cobertura por donde pasaba que ese es un pequeño detalle también a a consignar

Voz 3 32:33 Raimundo Martínez buenas tardes buenas tardes

Voz 5 32:35 sí bueno tenemos cobertura eso es lo primero felicidades dónde está exactamente ahora Raimundo

Voz 8 32:40 pues yo estoy imponía Carlos de Calatayud Soria llegando al la segunda meta de El día de la Cañada

Voz 5 32:51 con el horario previsto para poder mañana embarcarse en él

Voz 8 32:54 hemos tenido hemos tenido que el tiempo al pueblo

Voz 5 32:59 qué tal vez porque vamos a ver qué tal la burradas como se comporta

Voz 8 33:05 me muy bien como los compañeros que para todo lo que es destaco importante lo mejor que mejor que nosotros vamos a llegar a a los a nuestro destino sin embargo el tren que vine de matriz a Soria en el año que en lo que llevamos de año me parece que veinte veces tirado antes llegar a más

Voz 5 33:28 sí

Voz 8 33:30 ganar a Soria ahí un tren que viene de madre no suele a que vienen todos los días veinte días año que ha quedado fijado que nuestro hombre llegar a tiempo nuestro la digo

Voz 5 33:42 qué barbaridad al final va solo Raimundo Le acompaña algún amigo

Voz 8 33:46 no me acompañan dos amigos hemos vertieron grato desde el día que salió la historia pero aún no conocía me dijo que se ve ni gracias al apoyo de ellos nuestras haciendo todo el apoyo de la gente de de de hoy bueno pues un caso preciso precioso no somos gente en la comarca pero hay aún nos vemos que se llama Villarroya de la Sierra han venido a la gente y en Benidorm amiga y ahí nos han invitado a comer con gritos ahí querían verme que algunos veían de la burra precioso es el viaje que estás haciendo precioso como se llama como se llama la burra Margarita Margarita

Voz 1 34:32 cobren no paramos de hablar de ella Carles nombre Margarita

Voz 3 34:36 te lo de margaritas de a era me parece un poco preocupante es quizás lo mejor desde Madrid le van a enviar cincuenta burlas como Margarita no des ideas tampoco en vez de resolver los problemas que realmente tienen no Le Monde quería quería preguntar le quería preguntar una cosa el Consejo de Ministros de hoy tenía o tiene sobre sobre la mesa un plan de Cynthia actuación que creo que era en setenta medidas para combatir este fenómeno de la de la despoblación tan acelerada de los últimos años y una de las ideas que que estaba sobre la mesa que no sé si es aprobado me imagino

Voz 5 35:04 sí consiste en reactivar instalaciones militares que puedan estar en esas en esas comarcas para dinamizar las eh bueno no sé

Voz 3 35:15 qué le parece a usted

Voz 8 35:18 a mi me parece que lo que hay que hace porque estas comarcas hay mucho terreno hay mucha vida hay caída de viva nadie hay que empezar eso pienso que los políticos del central me dice ven cuenta que allí que tengo una al que tres empresas desde vienés estos lecturas tanto de carretera Ferrol a mí me voy voy Telefónica en se tienen que dar cuenta desde arriba desde desde Madrid desde el Gobierno central tanto los políticos los que hace lo que yo creo que también tiene que empezar a a cuentan los asesores porque yo creo que hay políticos siempre se dice pues tienen treinta asesores veinticinco por sus asesores yo me pregunto qué hacen los asesores a asesoran bien iba

Voz 2 36:03 otro había preguntado a mí me pregunta Raimundo como sabe estamos aquí

Voz 3 36:07 contestar lo de si le parece bien lo de las instalaciones militares y le parece que es una vía al menos paz tiene Internet que esos

Voz 8 36:13 es que en el tema de Amelie militares aquí no no no no no hay nada de temas militares prorrumpieron la pregunta dormí decidieron

Voz 3 36:22 ay si le parece una buena alternativa poner instalaciones militares en la España despoblada

Voz 8 36:27 ha puesto el próximo van hay que poner lo que haga falta potentes bien la pregunta hay que hacer que es que te quería ganar yo yo quise pone fin Lucrecia la verdad se hace diez años en la comarca social si me echó una parte encima también porque él no quería pues si se ponen lo que haga falta en esa zona

Voz 2 36:46 yo estamos en Ibiza Don Raimundo yo lo digo yo le voy a hacer una recomendación póngase en contacto con los hoteleros de Ibiza y Mallorca ídem Levante el resto de España que le llenará Soria en un par en un par de años de turistas de todas nacionalidades que te quizás acabe usted quejándose el exceso previsto Trallero

Voz 8 37:03 lo que hoy y mañana me llama gracias a vosotros que sumida que me escuchasen y que eso sería fíjate y sería eso pues unos yo siempre me lo también

Voz 2 37:14 hay una cosa cómo se mide el éxito de una manifestación de la España vacía porque claro Si vemos el titular el domingo la España vacía llena Madrid parecerá un contrasentido no sé ustedes tantos que lleva en Madrid

Voz 8 37:25 yo estoy muy que

Voz 2 37:28 cuál sea cual sea el éxito de la de la manifestación cuánta gente creen que será el éxito para llenar Madrid con España vacía el ERE

Voz 8 37:35 es cierto como somos tan pocos que lo que nosotros va anotar no somos poco a poco no me acuerdo Un partido que jugó el Numancia El Numancia de Soria que hicimos historia con el fútbol en Barcelona

Voz 5 37:48 sí sí sí yo salí salimos bien

Voz 8 37:50 lo veinte en autocares ciento veinte de Suria llegábamos a mí no me tienen Henri con pico que los mil quinientos seis Se fue medios de Soria suele se quedó vacía va más allá en Barcelona no notó pues yo creo que mañana va a ser mañana en Madrid va ser una cosa parecida bueno se notó mucho cuando no

Voz 3 38:13 Amancio metió el primer gol eh porque es verdad que el Barça remontó un momento hay de duda que estuvo muy bien

Voz 8 38:19 de barbarie el jugador primero cosa buena como en Humanes que no historia hemos tenido alentar buenísimos como un cacho

Voz 5 38:30 sí tuvimos abonando de ojos disparo más

Voz 8 38:32 qué suerte tenemos cosas buenas tenemos mueven Torres no tenemos buen clima y lo hace falta inversores por hoy

Voz 3 38:42 muy bien Raimundo Martínez alcalde de Torrubia muchísimas gracias ganamos un abrazo muy grande desde dice al

Voz 24 38:54 la Ventana de

Voz 1174 38:56 el sur y el están no

Voz 13 38:59 una visión realista de la actualidad con Manu Sánchez

Voz 3 39:08 esta Ventana en el sur que abrimos cada viernes estemos donde estemos a mí me trae un aire tan fresco tan fresco siempre Manu Sánchez buenas tardes compañero bona tarda querido mío ahora tarda donde está había ver hoy estoy en Sevilla estás en sí

Voz 1982 39:20 no estamos desde aquí pero te mandamos desde Sevilla Ibiza olor a marisco fresco para que Villa porque Lloyd vengo a defender el marisco por favor

Voz 3 39:30 porque hay que quién atacado el marisco porque no sé porqué

Voz 1982 39:32 tiene tan mala prensa que tiene tan buena prensa lío de Adolfo Suárez es que no lo entiendo

Voz 26 39:40 este martes no lo entiendo en ninguna de las dos cosas el el martes pasado

Voz 1982 39:46 el martes pasado había Consejo de Gobierno de la Junta Andalucía en Sanlúcar de Barrameda el lunes se fueron a cenar a un restaurante maravilloso en Sanlúcar casa bigote

Voz 3 39:55 bigote lo conozco sí señor is enfado todos

Voz 1982 39:58 el mundo porque por lo visto lo peor que te puede pasar siete político es que sospechen que has comido marisco en ir tuvieron que salir a desmentir que no habían pedido langostinos en Sanlúcar y que habían pedido Papa aliñar el centro lo digo desde ya no quiero que me gestione nadie que vaya casa bigote Hinault Pilar langostino por favor

Voz 3 40:18 pero pero porque tuvieron que disculparse es que no entiendo el motivo de la crítica no

Voz 1982 40:21 sólo sé que parece que en España otro tramo más preocupado de la sido único de los político que de la corrupción no entonces desde hace mucho tiempo que te hagan una foto comiendo marisco es como lo peor cuenta en Panamá bueno pues son cosa de echar

Voz 27 40:35 vale es que salen una lancha era

Voz 1982 40:38 dame un paseíto con Un

Voz 27 40:40 en un uno de los de la cocaína

Voz 1982 40:43 no pasa nada son cosas cosa juego de niño tonterías en la financiación de tu partido un máster falso un Jaguar en él un Jaguar en el garaje eso da igual pero que no te cojan con un plato de gamba porque entonces se te acaba la carrera no

Voz 26 40:57 entonces yo vengo a defender a defender

Voz 1982 41:00 marisco por favor y sobre todo también hay marisco malo que lo sepa la gente que igual que estas calzado un chuletón de cuarenta cincuenta Abbado pasa desapercibido igual el plato de gambas salió a ocho con cincuenta entonces por favor vengo a defender el prestigio del marisco

Voz 3 41:17 pues ponlo en tu en tu programa electoral porque ya has visto que un cómico puede llegar a lo más alto en unas elecciones no

Voz 1982 41:23 oye me llama mucho la atención que no parece como que no fuéramos Ciudadanos primera no no tenemos la intención es Messi pero no lo sé lo sé pero en el fondo en el fondo estamos tan acostumbrados al político profesional que hay como profesiones dignas para la política no pues eres abogado si quieres registrador de la propiedad eso como que te diste

Voz 1174 41:46 más yo te viste pero sí señores

Voz 1982 41:48 Cómico bueno pues no ha pasado él Toni Cantó se toma un poquito a coña Félix se toma un poquito a coña el propio Pepu no entrenador de baloncesto bueno pues también como si fuera un advenedizo como como sí sí Morán bueno pues igual el registrador de la propiedad sabrá mucho más que buena fuente de la ley vertical horizontal no sé muy bien cómo en la ley Pedro probablemente Buenafuente sepa más que Mariano Rajoy de cultura de teatro de gestión cultural de propiedad intelectual

Voz 0827 42:18 de reír de cine sobre todo y sobre todo una cosa muy importante que yo creo que lo tenemos todos vosotros que es de reunir talento alrededor de a veces es más importante el talento no sé que otra tres valores

Voz 1982 42:29 mira ahí no pero hay una

Voz 2 42:31 lo que creo que es saber si sabidos y los Neandertal se extinguieron por comer marisco yo no a lo mejor es esto

Voz 1982 42:36 es la pregunta se diga pero confía en el marco antes te pueden hacer caer dónde está

Voz 26 42:40 en la hay que estar loco

Voz 1982 42:43 acción que barbaridad es que te lo digo

Voz 26 42:45 de verdad en mira yo no entiendo aquí

Voz 1982 42:48 Andalucía han quitado ya el impuesto de sucesiones por favor el prestigio no debería ser estable

Voz 2 42:53 y qué más peligroso para un político comer marisco o veranear en Ibiza porque a lo mejor tampoco le conviene veranear el Ibiza con los yates y Marina Botafogo que en las zonas de lujo

Voz 26 43:01 bueno el de el de vista no es traidor que era un refrán así que en el vistas

Voz 1982 43:07 la cabe todo el mundo pero es verdad me ha gustado como este que había propuesto de trasladar turistas de Ibiza a la España vacía

Voz 2 43:14 bueno alguna tontería oye yo no pensar

Voz 1982 43:17 ante yo recuerdo unas palabras de una ministra que no era cómica para porque les daba la gana Tejerina que dijo hace unos meses que el que digo hace unos meses que un niño en Andalucía con diez años eh

Voz 1174 43:27 verdad sabía lo que un niño de Castilla y León con

Voz 1982 43:30 su que digo hay que ve no que que que torpe los niños por aquí por el sur que se han enterado ahora que estamos en el cara a J y por lo visto los sabían en Castilla y León desde hace dos años ya no pero pero claro escuchando esta alcalde de Soria digo hay que ver la habilidad de Tejerina fue encontrar al niño de Castilla y León no

Voz 1 43:49 muy bien bueno oye un abrazo muy grande amigo hasta el próximo mes

Voz 28 43:54 hola propuesta con todo por medio millón y Camarón Javier Ruibal