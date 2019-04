Entre Tiempos: Historias de mayores (31/03/2019)

Voz 0142 00:00 entre tiempos Mis abuelos decían siempre que con la edad duermes menos y se van acumulando las noches en vela quizá por eso muchos de los que se ponen en contacto con entretiempo son personas mayores que se han convertido en fieles oyentes de madrugada por eso hoy queremos hacerles un pequeño homenaje escuchando reflexiones sobre el paso del tiempo la vejez la alegría de cumplirá años junto a mí estarán como cada semana María Romero para poner buena música y llena Domínguez para escuchar a los oyentes nos ponemos en manos de nuestro técnico Marcos Granado sepan que sin él este programa no sería posible comenzamos con Ana Martín

Voz 1473 01:08 en para decidir nuestro tema de hoy lo primero que nos hemos plan

Voz 0142 01:11 creado es hablamos de Tercera Edad de personas mayores de vejez de personas de edad avanzada de ancianos la novelista y académica de la Lengua Ana María Matute optaba sin dudarlo por hablar con claridad de viejos sin eufemismos me encanta

Voz 3 01:45 gracias regionales de actos esto sería somos viejos por su presunta muchos cosas que muchos cursos pero usted pero usted ha dicho sí yo con una niña yo le he dicho que escribo para venta rueda lo dije con era niña pensé que escribiría para vengar no no lo digo ahora

Voz 0142 02:32 aunque lo suscribo apostillaba al autora de Olvidado Rey Gudú que murió cuando estaba a punto de cumplir ochenta y nueve años pero hasta entonces para ella lo más inspirador a la hora de escribir fue la vida

Voz 3 02:45 mí las mi hijo dice no cinco voy a cumplir setenta y seis años el día veinte se había pasado una enfermedad tengo pues alguna enfermedad muy grave vuelto como de la vida casi me han hecho muchas

Voz 0142 03:56 Ana María Matute decía que quién vive intensamente la vida el que no la vive a saltitos sabe lo que es el dolor pero también lo que es la felicidad en cualquier caso la escritora transmitía vitalidad una palabra que a priori no se asocia con la vejez sin embargo ha habido hay y habrá personas mayores cuyo optimismo y vitalidad son todo un ejemplo José Luis Sampedro tenía setenta y tres años en febrero de mil novecientos noventa y Carmen Pérez de Lama le preguntó qué había que hacer para llegar a esa edad tan en forma como eh

Voz 4 04:28 desde raperos Pedro cómo se que hay que hacer para llegar así a los setenta y perdón setenta y tres años tal como está usted con ese optimismo con esa vitalidad con esas ganas de hacer cosas bueno tener suerte un poco de ayuda a la Divina Providencia verdad eso es fundamental pero hay algunas cosas que se pueden hacer primero reírse mucho sí sí sí Reid se buenísimo para la salvo él ponerla caras serias eso eso es terrible esos fatal luego otra cosa muy muy de mucha eficacia es algo que además es cierto no considerarse muy importante el señor que se cree importante o la señora que se cree importante que se pone importante sea fastidiado pues hay que ponerse en posición de importante siempre con cara de importante y eso perturba ligado está clarísimo sea que nada nada de Pakistán tras ganar mucho claro nada de importancia ya que usted como dicen los musulmanes dicen en dicen ante una preocupación sí es algo que puedes arreglar porque te preocupas si es algo que no puedes arreglar pues por qué te preocupas también que ya está pero esa esa es la cuestión práctica de toda la vida o quizás aprende un poquito con los bueno primero se aprende mucho con los años segundo yo debo confesar que no la aplicó del todo hay veces en que en que me fastidia algo lo pueda o no lo puedo arreglar verdad y quizá lo que fastidia mucho no saber si va uno a poder arreglarlo o no eso es tremendo no pero pero en todo caso la practico lo lo más que puedo es más que fue también me imagino que a fuerza de practicarlo si hace mejor te hace mejor bueno y pasa una cosa que a medida que uno va teniendo años se da cuenta de que las cosas importantes importantes en la vida son poquísimas pero poquísimas multas alguna cosa hombre comer les importa antes sostener es importante tener un mínimo cobijo es importante es decir tener un mínimo de de de independencia económica por pequeña que sea pero con cierta seguridad eso es importante y luego claro algún cariño también es importante ser humano necesita necesitáis bueno pues ya tenemos cuatro empresas hay importantes sí sí parecen sencillas pero que también claro hay quién no las tiene y eso es una grande gracias

Voz 0142 06:23 el autor de La sonrisa etrusca en una entrevista concedida al diario El País en mil novecientos noventa y cinco definió la vejez como un momento de simplificación y es que en aquel textos explicaba que Sampedro no tenía televisión porque había regalado la viajan que también había ha regalado su ordenador Illano lo tenía tampoco y además que escribía sentado en un sillón oreja pero apoyada en los brazos de ese sillón una tabla

Voz 3 06:48 modo de espartana

Voz 0142 07:01 pero si hablamos de vitalidad boquiabiertos nos dejó Montse hecho una mujer paracaidista de ochenta y tres años sí sí han oído bien paracaidista Gemma Nierga charló con ella en noviembre de dos mil dieciséis y merece la pena recuperar un fragmento de aquella conversación

Voz 5 07:19 algún médico le dice oiga con ochenta y tres años Montse no se puede tirar en paracaídas las no conoce las dos dedicó no no al contrario que Meredith me ponen porque hay que presentaron certifica cada tanto para de salud no tanto para saltar como por ejemplo nadar los veteranos los Masters hacían también te te hacen presentar Irving me pone eh no presentan ningún problema para la práctica del deporte vivido pero ahora es estupenda pero si yo yo con cincuenta años me duele todo el cuerpo y cada día que me levanto digo la era era el brazo ahora la cervicales bueno esto no me duele nada no no a mí me duele todos y también pero sobre todo pienso estoy en casa y mira vete vete para el club con la autobús me voy ando por la arena es lo que me recomendaron mucho innato en el mar el mar la arena yo soy de Barcelona en Barcelona que es mi segunda casa pero pero cualquiera que quiera ir al mismo sitio que voy yo va sin ser de nada osea que todo el mundo puede irse baña incluso en invierno si si me llama la atención que el agua fría

Voz 6 08:35 no es que me vea por la calle inflando ayudara a Montse a lo mejor a llevarle una bolsa de la compra que me digan no no majo que yo medidas eh yo pues

Voz 5 08:44 bueno me ayudó a subir el carrito dos escalones de mi casa pero no pero es verdad que no es no es una abuela al uso otoño cómo podríamos imaginar una mujer a la que hay que ayudar es es desde luego una mujer muy valiente lo has sido siempre porque incluso cuando dio el primer salto se pidió saltar la primera a si el avión sí sí señor

Voz 1473 09:07 la vemos así pero es que el día que usted

Voz 0142 09:10 Eto'o por primera vez tampoco tenían viñedo

Voz 5 09:12 no hay es que realizara que aquel sueño de mi vida que fue por casualidad que que estuve allí dice mira estoy haciendo cursillo de de autos y huyó también dice mira a mi madre era Joaquín densos that quedó director de Empuriabrava entonces desde el centro y dice mi madre que quiere saltar bueno pensaron como yo era monitor de natación todo esto ya pensaban bueno será si lo hará ir de claro dice ahora te vamos a matar una cinta porque no es como ahora que te que saltas con un instructor que que base pasajero el que llega ir al que hace las cosas es que el instructor no de pasea pues entonces no era sorda ataban la cinta dice y abres los brazos villas para al avión sí sí me dijeron oye fantástico has hecho un ángel claro un ángel de salida se abre muy bien la cinta dice y además hemos visto sonreír y al llegar a Baco pues hacer La Rulet para no caer muy fuerte que son redondos Redondo íbamos después vinieron todos mis amigos la atracción Barcelona de la sección de vela qué les invité digo estoy saltando en paracaídas vinieron todos y tenía un amigo que uno de ellos que dice no si es muy fácil te dan una patada sales se te abre abre llevamos unos no aquí en el en el vientre que sacas la niña y haces soy la reina del los mares te te vas mirando de se reserva el reserva claro si falla el otro

Voz 8 10:58 una

Voz 0142 11:00 tiempos con Ana Martínez

Voz 8 11:02 el otro nombre de mujer de literatura

Voz 0142 11:07 escritora Rosa Chacel cuando en octubre de mil novecientos noventa y tres le pedíamos un mensaje para que los jóvenes entendiera mejor a las personas mayores nos dejó estas bonitas palabras

Voz 9 11:17 pues no no sé cómo decir un mensaje que pueda que pueda servir para eso yo creo que va a servir para eso es sencillamente todo género de atención consideración humana basta porque no tiene que haber nada especial para los viejos no no tener X años pues es decir por encima de como si de los sesenta y eso no tiene importancia ninguna es igual a y la vida del cambiar no cambia porque que puedo decir yo que le puedo decir lo que ha significado para mí la verdad la vejez lo puedo decir si eso sirve de ejemplo no sé si será probablemente será un poco infrecuente porque en mí me no tiene ningún mérito es simplemente mi buena salud yo no me he enterado de la vejez no me he enterado porque como no he perdido ninguna de mis ilusiones mi vida se funda principalmente en mi trabajo y mi trabajo una cultura no ha padecido momento yo he trabajado igual después de los sesenta años yo hoy después de los noventa y cinco sigo trabajando completamente igual sin la menor pérdida de ilusión de modo que yo soy muy mal ejemplo porque no tengo ningún mérito no tengo más que una salud extraordinario

Voz 0142 12:44 la edad no es siempre sinónimo de inteligencia aunque no hay duda de que la experiencia es un grado y lo vivido si puede proporcionar un bagaje que nos aporte cierta sabiduría la cantante María Dolores Pradera en abril de mil novecientos setenta y cinco pasó por los micrófonos del programa gente importante ir respondiendo a una pregunta de José Luis P que llegaba a una conclusión parecida

Voz 1473 13:07 es decir eso hoy a los jóvenes para los mayores

Voz 10 13:10 ha sido iba a toda la gente que tenga algo que decir me de la edad que sean hay gentes muy jóvenes muy inteligentes ingentes maduras completamente tantas osea que el talento no significa

Voz 0142 13:19 el joven Maduro o más viejos y no

Voz 10 13:22 que hay gente que nace inteligente lo cierto es que cuando en los

Voz 0142 13:24 adiós hablamos con personas de edad avanzada irremediablemente les preguntamos por la muerte apuntó de cumplir noventa y un años en enero de dos mil cinco el teólogo Enrique Miret Magdalena en una entrevista en Hoy por hoy hablaba de lo que nos esperaría al final de la vida aunque antes pudo presumir de estar Estupa todo con su edad mucha gente me pregunta alguien cuántos años tengo

Voz 11 13:46 yo digo pues voy a decir la verdad dice porque amo yo mismo no me lo creo pues digo la verdad yo digo la verdad ahí dice de bueno pues me parece a mí tampoco me lo parece pero yo creo que es que he tenido yo una cosa muy importante que ha he aprendido a ser activo y entonces tener una actividad en todos los sentidos oponerse antes estar contando qué hacía yo la meditación zen pero también no he contado que yo el Hatay yoga sea físico e yo creo que esto es muy importante y al mismo tiempo yo diría que yo tengo actividad mental pues he leído mucho vuelve a recordar a todo lo que he leído escribo eh pues yo he dicho yo libros e hace dos años escribí un libro que se llama que nos falta para ser feliz pues ya ha editado una edición de bolsillo muy interesante para que se difunda bien al año siguiente osea el año pasado exhibió otro que se llama Cómo ser mayor sin hacerse viejo este ha tenido en un año siete ediciones nada menos ir este año salió estén otro eh que ha tenido ya tres ediciones se ir ahora estoy escribiendo otro Un cuarto eh vamos a ver cómo sale la cosa y eso de la parte este sobre la paz tema eh bien importante en este momento soy yo diría que nos envuelve a todos eh

Voz 5 15:18 cómo se enfrenta usted a la muerte de Enrique

Voz 11 15:22 bueno yo la verdad es que voy a decirte una cosa yo creo y lo digo esto tanto científicamente como desde el punto de vista religioso yo creo que hay algo más allá de la vida de la vida mortal la vida está que tenemos pero lo que no te sé decir es que es eso por qué nadie ha venido del otro mundo para decirme a mí lo que se saber tampoco Jesús lo ganó sea yo qué sé Cristiano tampoco Jesús claro él habló de la resurrección entendida como que que no móvil digamos del todo sin nada que viviríamos seguiríamos viviendo de alguna manera ahora está por saber de qué manera será eso eh yo lo que creo es que eh a mi me parece que la evolución va en un sentido positivo a pesar de todos los desastres que ocurren pero si vas mirando los siglos atrás viendo que va mejorando ir desarrollándose los elementos humanos también yo creo que esto eh revela que también en otro mundo en alguna manera será un desarrollo de lo que nosotros hayamos vivido aquí eh que hemos servido mejor pues tenemos mejor desarrollo que no hemos vivido ta también pues tendremos menos desarrollo estoy hablando desde el punto de vista ético e desde el punto de vista puramente material sino ético entonces yo creo que esto es lo que va a pasar si lo pienso hiló creo lo creo porque lo veo en el fondo en todas las religiones de una manera o de otra lo veo en el cristianismo también hará lo que no veo es estas historias que nos cuentan del purgatorio el infierno el hielo bueno yo creo que todo esto es una manera de hablar oriental y por lo tanto fantástica

Voz 0142 17:13 ser el alma entramos ya en un terreno muy filosófico en el que quizá podríamos sumergirnos otro día de momento si podemos decirles que nuestro entre tiempos de hoy iba a ese trocito del alma que tenemos reservado para los mayores de la casa la que a veces esta sociedad tiene tan olvidados sirva pues de homenaje para ellos este ratito de radio

Voz 11 17:36 no estuve viviese Tanos con

Voz 3 17:39 yo

Voz 12 17:43 de de todo

Voz 13 17:53 es todo

Voz 14 17:58 un diez

Voz 5 18:00 bueno

Voz 14 18:04 sí que no se siempre

Voz 12 18:30 sí

Voz 15 18:41 María Romero vaya canción más apropiada para arrancar este lunes la sección

Voz 1473 18:45 fíjate que no estaba planeado por lo menos no para que coincidiera el día de la semana con el título de la canción así un poquillo carambola pero si esto que suena Mandy Mandy de de mamas

Voz 0142 18:55 la y entonces porque has elegido la acacia verás es que

Voz 1473 18:59 porque has dedicado programa programas historias de personas mayores yo he decidido bucear en los archivos de la discoteca rescatar los números uno de la lista de cuarenta Principales más alto de las listas rescatar los números uno de las listas de cuarenta Principales más antiguas las de mil novecientos sesenta y seis que fue el año del nacimiento de la radio musical por excelencia aquella que os recordamos el otro día y además este tema fue el primer número uno que tuvieron los cuarenta así que tampoco es que sea un dato muy sorprende te porque es de esas cosas que aquí rescatamos en cada aniversario un cadáver AG cada vez que echamos la vista atrás quién queda a que que no lo sepa hombre pues sede de la verdad es que tenemos la canción bastante triste sin embargo las que no conocemos tanto son los los números uno que tuvimos ese primer año de vida de los cuarenta por ejemplo quién fue la primera banda española que consiguió el podio

Voz 3 19:50 yo

Voz 12 19:58 ah

Voz 3 20:07 vamos a Mursi no vamos ya te digo

Voz 0142 20:09 por un momento he pensado que estábamos escuchando esta

Voz 1473 20:13 publicidad de la viví aquí de los fines de semana de los discos de grandes clásicos que se promocionan y que tienen una canción de fondo de verdad de tanto escuchar a Radio yo también he pensado en eso pero lo importante de este champán es que es la canción con la que los brincos se convirtieron en la primera banda nacional que copaba la lista cuarenta y fíjate lo que es documentarse bien ser concienzuda una en su trabajo que cada quisque descubierto que dos miembros de Los Brincos fueron los mismísimos Juan y Junior vamos Antonio Morales y Juan Pardo

Voz 0142 20:41 a quitarte la ilusión pero es que esto no es cosa de que seas documentalista no esto es cosa de que eres una milenio alguna jovenzuelo

Voz 1473 20:50 no lo sabías pero todos los demás aquí sí verdad Martos ni ni ya estará

Voz 16 20:56 ya está listo abriendo la boca sea tenía que dar el dato

Voz 1473 21:00 pues sí yo espero faltó no conocía porque mi rabiosa juventud dos me has de estar bastante alejada de aquella época venía fenomenal para enlazar con la siguiente canción y es que Juan y Junior también formaron parte de los peniques aunque por la fecha de lanzamiento de este tema instrumental Lady Pepa se llama pues todavía no estaban en sus filas ellos entraron

Voz 0142 21:31 oye pues a pesar de ser una millennials perdida entre la música de los sesenta he de decir que

Voz 1473 21:39 de una lista a la altura no lo ve si es que por la lista de cuarenta ha pasado lo mejorcito de lo mejorcito y claro Si hablamos de estrellas pues en esos años no podía faltar la presencia de los Beatles lo tenemos que PETA

Voz 17 21:50 ya

Voz 1473 21:56 un ritmo

Voz 18 21:59 ah

Voz 0142 22:04 pues esta canción a mi me gusta mucho pero es cierto que no me hubiera imaginado que fuera número uno de los cuarenta no sé no no me parece de las de las más conocidas

Voz 1473 22:14 a lo mejor es que esté girl a nosotras nos escapó un poco porque bueno Nos gustan los Beatles pero somos muy de su música más mainstream más conocida hay pues hombre

Voz 15 22:24 es verdad que no somos unas fans fervientes no como pasamos nombres

Voz 1473 22:31 ahora no voy a volver otra vez al te mitad porque no está pagado lo que sufrido con ello que no apoyó que me habéis hecho bullying

Voz 19 22:37 con la presión Icon David Summers que le voy a llamar así ya toda la vida porque me da la gana ya está

Voz 1473 22:45 vamos diciendo que nosotras no considerábamos Gert de los Beatles como uno de sus temas más famosos porque no somos super fan pero de los Rolling Stones tampoco lo somos así que no suena

Voz 15 23:18 bueno no te diría yo que conozca mucho más de lo que dice

Voz 1473 23:24 que lo cierto fatale si yo yo sí soy bueno Jon pues tengo que reconocerlo que tampoco conozco más de dos o tres canciones de los Rolling pero esta es

Voz 15 23:36 tú tira pero esta es

Voz 16 23:39 no

Voz 1473 23:50 pero éste es efectivamente para mí esa canción que no tenía ni idea de cuál era hasta que la la he puesto nuestra discoteca y entonces ya he caído en que no me sabía el título mentales aparte que te has hecho me estoy dando cuenta de crédito está quedando la lista un poco llena de señores

Voz 0142 24:08 no ha sonado ni una voz femenina en todo el rato y eso es algo raro

Voz 1473 24:13 la te ni vergüenza ya es que nos ahoga que elegido no te creas de que es que entre los números uno de cuarenta durante mil novecientos sesenta y seis no hay ni una sola solista a la única de verdad a la única mujer que podemos escuchar esa Tina Turner acompañada de Mike Turner no tenemos

Voz 15 24:36 pues a mí me sienta como una patada que no haya más mujeres en esta lista

Voz 1473 24:39 mujer comprensible a mí me da rabia también pero es que ese de que fue un año muy machote o bueno medio año más bien que la primera lista de cuarenta tiene fechada el dieciséis de julio pero lo dicho que los números uno fueron terreno masculino

Voz 15 24:51 aunque bueno una de los que más semanas mantuvo a lo más alto es un clásico entre clásicos

Voz 22 24:58 ex Chain dicen muy bien sabéis a Montmeló

Voz 15 25:13 y es que contra Frank Sinatra

Voz 1473 25:16 quién es el guapo que compite en popularidad no vaya pues hay alguien concretamente una banda española unos auténticos triunfadores que estuvieron seis semanas consecutivas entre octubre y noviembre como números uno de cuarenta principales de mil novecientos sesenta y seis poca presentación necesitan a día de hoy tanto la banda como la canción pero por si alguien queda la que los hubiera dudando hoy cerramos con los Bravos Swatch y conocidísima Black is black

Voz 12 25:48 sí

Voz 15 26:02 traigo un regalo para ti y para los oyentes o que es que es que es que es

Voz 1473 26:08 que que pleno medalla Polly Jean no te lo digo

Voz 19 26:14 pues algo que te va a hacer mucha ilusión y a mí me va a hacer ganar puntos mira que ya sabes que el otro no me gana nadie no te traigo a David Summers en persona David Summers para los amigos más bien para María Kimi pero si os traigo a los hombres crear completo con un saludo para el programa a Mariano es así Unió de vivido aquí Cruz otra vez no hay que que no puedo más por Dios basta ya y y seguro que si tenemos preparada la ambulancia por si acaso de mira lo que pasó con Santi Balmes

Voz 23 26:54 hola amigos Losada David sumas de hombres que en mi nombre y en de todos mis compañeros que día a saludar con muchísimo cariño a los oyentes de entretiempo

Voz 15 27:05 después de esto queréis que despida al programa como cualquier semana pues mira lo voy a hacer para que ves que soy una profesión gracias a tiene oyentes gracias María hasta la próxima canción gracias Marcos gracias David Summers un beso fuerte tú tira

Voz 24 27:28 va