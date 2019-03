Del feminismo inconsciente de la autora de Pippi Calzaslargas a Inés de León, nueva voz de la comedia española

Voz 1 00:00 está

Voz 2 00:07 el Cid

Voz 1463 00:08 en la SER

Voz 2 00:11 con Pepa Blanes

Voz 1463 00:23 en época de fusiones conglomerados y plataformas televisivas el estreno de la semana es un rímel de una película del año cuarenta y uno de rumbo ahora Disney realiza el clásico de la mano de Tim Burton esta vez sin animación y con un mensaje animalista hablaremos de un voy también de un estreno de Netflix es el reverso de la historia de Bonnie and Clyde contada desde el punto de vista de los agentes que perseguían a esta pareja de delincuentes Kevin Costner que ha estado en Madrid es uno de ellos también se estrenan conociendo a Astrid ya clásica que cuenta la vida de la escritora Astrid Lindgren la creadora de Pippi Calzaslargas in la comedia que te juegas la opera prima de Inés de León

Voz 1 00:59 ah

Voz 3 01:00 cómo cómo

Voz 4 01:19 bueno y ahora no sea más que se quiera Ari

Voz 5 01:46 su guía abrimos el cine la hacer José Manuel Romero vela están echando la bronca esta canción pues de veinte en veinte segundos una canción muy parado nunca nadie pudo volar o algo así se titula ya está relacionada Elio Castro hola qué tal hola qué tal cómo estás bien la música de inicio este programa siempre discutida siempre hay polémica por lo bueno no sé si ya tenéis el Apple Tibi o la lo habéis encargado yo estoy esperando no yo tengo hace tiempo pero que qué va a pasar a saque se Larrea actualizar o que no se van a arrimar más bueno pues ya veremos esperaremos la oferta esto si Spielberg hace algo claro es estable

Voz 1463 02:33 expectantes bueno vamos a hablar de otro o gran empresa que creará su propia plataforma digital ya lo anunciado pero de momento tampoco sabemos muchos más detalles es Disney que aparte bueno ha centrado una de sus estrategias en adaptar sus clásicos de la animación a la acción real veremos paladín próximamente está por ahí pululando El Rey León Hidum es eh primera de esta tanda que nos llega este viernes la dirige Tim Burton director especializado en personajes raros de bichos raros hice acerca esta historia pues de un elefante discriminado por tener las orejas gigantes esta vez con un punto de vista muy animalista hay más luminoso al que nos tiene acostumbrado tanto bueno tanto así como este director de Alicia en el País de las Maravillas Colin Farrell Eva Green Danny De Vito y Michael Caine Michael Keaton perdón protagonizan esta historia ni en Beni cincuenta

Voz 6 03:23 cada familia aunque sea pequeña

Voz 7 03:39 me salgo

Voz 8 03:45 sí

Voz 9 03:49 sí sí

Voz 5 03:53 esta música quizás es más manías estamos ya que la Casa Azul Si bueno

Voz 0544 03:59 hemos saber

Voz 5 04:00 sale está muy enfadado del pase

Voz 0544 04:03 es que tumbos fue probablemente la primera película que bien Mi vida en cine en pantalla grande is espera a Tim Burton una nueva versión de humo con todos los medios y la verdad es que la decepción fue enorme gente casi te voy a decir Carod el fui un par de días después al dentista y me lo pasé mejor el dentista

Voz 1463 04:23 título es aburrido

Voz 0544 04:26 corrí siempre es la película aburrirse y más sin emoción sin captar el tono es verdad que hay una critica a los mega parques de atracciones que es un poco pues criticase a así mismo mundo Disney es verdad que tiene un mensaje animalista pero a mí me decepciona sobre todo la visión de Tim Burton es decir que es un directo

Voz 10 04:42 por qué has regalado personajes

Voz 0544 04:45 como Eduardo Manostijeras

Voz 10 04:48 en fin Ed Wood tan

Voz 0544 04:50 casi tantas películas que nos han emocionado está por lo menos para mí no me emociona nada sospechó que probablemente al los niños pequeños tampoco les emocione

Voz 1463 04:59 no a mí de de hecho yo me preguntas y dos horas sentados en una sala de cine con una historia que tambalea o que a un adulto le hace también pues aburrirse

Voz 0544 05:09 hay es o sea no no tiene esa emoción que tenía de ver a un elefante que era discriminado por sus propias tías las de fantasmas por todo el mundo del circo que se reían de que aprovechaban y que sin embargo pues bueno pues Se tenía esa esa ese punto de de de de moción de deliberación que tenía el personaje también de Dunn voy luego los personajes secundarios el ratones de que maestro de ceremonias el los cuervos con acento cordobés que veíamos nosotros en Tablada no sé es que eran bueno quizá idealizado mucho la la película de pero yo creo que es sigue vigente y que está es

Voz 5 05:49 algo fallido que algo así sí la verdad es que sí y luego

Voz 1084 05:54 convencional no es que es no hay visión del director es que parece que no no no lo es lo que está muy siendo un director que precisamente trabajó para Disney is apartó un tiempo porque no lo entendía muy bien del oscuro que hay aquí sin embargo es como todo luminoso no que que yo creo que ha perdido Dumas también toda esa amargura esa inocencia que que traumatizó a muchas generaciones con una película sólo de un ahora que fue una cosa muy pequeñita y sin embargo fue uno de los clásicos de Disney más rentables quedado y aquí se queda en tierra de nadie con algo tan convencional y tan pobre

Voz 11 06:29 que no tienen nada de de de como tú decías no ni de épica ni de emoción

Voz 1463 06:34 a mí hay hay una cosa que me interesa que es que es algo que veíamos creo que era el gran showman la película de hiyab

Voz 5 06:40 sí también un poco fallida pero sí me interesa

Voz 1463 06:42 de momento en el que los espectáculos como el circo cambian a un espectáculo Mallorca que es el parque de atracciones eso me parece curioso me parece interesante que es un villano excesivo no muy a lo Donald Trump con ese flequillo eran pero sí que es verdad que la película le falta alma Charo el falta emoción Le falta sentimiento y luego me me hace pregunta me hace no sé preocuparme por todos los biopic que van a ir llegando porque claro parece como que aquí sí que es cierto que tu adaptadas la película de los años cuarenta y a lo mejor hay cierto mensaje que ya no pues como hablábamos de cuando del programa de Málaga de Buñuel no hay cosas que no se pueden o quedarnos entienden como como normales y que se hacían como normales con como el el trato a los animales y tal pero claro si esa corrección política va va a venir en cada la acción de Disney pues no sé qué qué nos queda por ver en estas nuevas adaptaciones no es como si esa corrección políticas estuviera cargando muchas historias

Voz 0544 07:39 sí bueno hay que ver ahí hay algunas que les han salido bueno el libro de la selva pues de salió yo creo que que bien pero sí es verdad que es una movimiento pero por ejemplo también el retorno de Mary Poppins pues tampoco ha sido muy bien criticado no no ha sido que ensalzó si no entonces bueno vamos a ver en la siguiente saber lo que nos ofrecen a ver la la visión y a ver si aciertan en este traspaso porque sí que es verdad que es que claro Disney siempre apostaba por volver a poner en los cines o en los DVD's o en los en los vídeos VHS los clásicos cada cierto tiempo y ahora pues claro tiene que adaptarse a los tiempos de hacer estas nuevas versiones pero

Voz 1084 08:22 verde no el filtro pasarlo por el filtro de la actualidad yo creo que le sienta mal le sienta mal porque depende con qué ojos lo mires pero te queda una cosa como muy impostada de pretenciosa de decir si te estoy colando el discurso de estos tiempos pero de una forma que que no es natural

Voz 1463 08:40 claro es que sería más fácil hacer una nueva historia que puede tener una base en bueno pues en un animal marginado

Voz 5 08:48 te dio no romper completamente estamos esquema no

Voz 1084 08:51 bueno en fin de hecho ésta podría ser más secuela que posiblemente captación nueva de animación real porque no tiene ya poco que ver con la nueva salvo en el animal

Voz 1463 09:01 pues veremos cómo le va la taquilla pero curiosamente Tim Burton que decía que que tumbó era un personaje que siempre le había interesado explicaba en el preestreno pues que las vidas de los trabajadores del circo estaban curiosamente relacionadas

Voz 5 09:17 es abstuvo Wall historias escribió antes de la Segunda Guerra Mundial los tiempos eran difíciles para la gente el circo estaba en apuros en ese momento es cuando llega rumbo a las vidas de esta gente del circo que sufren historias paralelas a de la gente

Voz 1463 09:34 la verdad es que no mucho decirle pero que en realidad no está ni siquiera

Voz 0544 09:39 sí yo creo que también es verdad lo que decías tú que la película refleja ese cambio de modelo de negocio del entretenimiento no de pequeños espectáculos que van pasando por por ciudades y pueblos a unos grandes parques de atracciones que son los que atraen a la gente a a ir allí no no ese ese esa visión sí que es es curiosa pero

Voz 1084 09:59 no yo poco más poco más nos deja en el entretenimiento del futuro del circo sin animales que ahora por ejemplo lo han prohibido ya en Madrid capital creo me deja ahí ya a las puertas de donde estamos

Voz 1463 10:10 lo es interesante y bueno el el reflejo que tumbó hablaba de pues del acoso no habla más de pues de la avaricia sea que quiere decir que está cambia a los temas bueno vamos a seguir con otro estreno que no pasará por los cines sino que llega directamente a Netflix es emboscada final una película que trata de desmontar o de contar de otra manera el mito de Bonnie and Clyde coge el punto de vista de los dos Rangers de Texas que fueron asignados como investigadores especiales para capturar en el año treinta y cuatro a la famosa pareja de delincuentes dirige John Lee Hancock un responsable de al encuentro con Mister va Anxo The Blind Side la protagonizan Woody Harrelson y Kevin Costner

Voz 12 10:49 son héroes que son como Robin Hood son Robin Hood más Robin Hood le disparó a quemarropa en la cabeza a un empleado de gasolinera por cuatro dólares y un depósito capturar hemos sacáis marroquí a su bella amante escribe es hoy subraya los dos veces gobernador

Voz 5 11:06 dos hombres y una mujer en dirección norte si están buscando a Bonnie Clyde no los he visto si así fuera les deseo suerte

Voz 7 11:15 lo roban a los bancos roban a la pobre gente como yo

Voz 5 11:21 bueno José que aporta está no veo nada lo que pasa

Voz 1084 11:28 es que yo creo que el cine uno de los poderes del cine no es crear pues es imaginario ese mito alrededor de películas y es verdad que es muy difícil luchar contra la imagen que tenemos de Bonnie and Clyde llega película del del sesenta y siete y luchar contra Warren Beatty Faye Dunaway a estas asalto

Voz 5 11:44 a pesar de sí sí a expresar de Oscar

Voz 13 11:49 muy difícil porque fue una película que indudablemente cuando

Voz 1084 11:52 la vez te marca y te deja unos personajes que fueron muy carismáticos Hypo empatizar con con eso entonces esta película viene a decirte que que esa historia no está completa que faltaba la visión de de los policías que es verdad que la familia de de los detectives estaban muy disgustados porque decían que que sólo los deja como tontos no Iker realmente al final habían dado caza y vienen a contarnos esta ahora pero en una película muy convencional dos horas hace un poco larga y al final es una historia de detectives detrás de B2 que dos una pareja de criminales que no los pillan ni a la de tres la única parte interesantes como refleja bien el odio ese de él la Gran Depresión de mil novecientos treinta y cuatro contra contra los bancos no mucha de las clases bajas que se habían quedado arruinadas con con con los bancos y eso es lo lo único que que puede salvar las fascinación fascinación popular perdón de de la gente por esos dos criminales porque los veían como unos Robin Hood que no lo eran que realmente eran criminales pero es verdad que a nuestros días ha llegado también esa imagen un poco de de Robin Hood

Voz 5 12:54 luego a mi me parece tremendamente aburrida un thriller de persecución

Voz 1463 13:00 León eh claro a os a hacer ahora una cada vez de una película que bueno pues que están potente y hacerla tan aburrida que es que te da igual si los capturas que acabe entonces ese bueno pues eso es tremendo

Voz 0544 13:15 sí de hecho tampoco resuelve el el final no de los balazos que le pegaron que fuera

Voz 1084 13:20 con ciento más de ciento cincuenta a los sesenta ahí porque en

Voz 0544 13:24 ah claro que lo que decías tú Juanma es que es verdad que ponían Clay pues la película conectó con el público de su época que vio pues en los personajes un síntoma de rebeldía contra contra esos años se vivía en Norteamérica esa juventud que se reían poco del poder en fin no sé claro Si lo peor que puede tener una películas que no conecte con el público de sopor de su propia porque al que tiene que verlo no llegan un poco ahí en tierra de nadie pues es lo peor que puede pasar

Voz 1463 13:52 quizá lo único interesante pues es ver a Kevin Costner haciendo pareja con con Woody Harrelson como si fueran de la misma generación que exámenes estudios aunque Woody Harrelson está muy cascada en esta película has estado con Kevin en Madrid que en un bueno Kevin Costner que es siempre poníamos a a Elio Castro la canción de lolitas

Voz 0544 14:12 hace bien a Kevin

Voz 1463 14:14 estado en Madrid no sabemos y con Lolita pero sí contigo

Voz 1084 14:17 sí nos decía que que un poco el el cine puede crear también Fake News venía con esa idea sobre sobre esta historia que que es un poco espeluznante no bueno decía que hablando de las armas decía que es verdad que Hollywood Lasa glorifica

Voz 14 14:31 Homero que América está llena de armas somos un país muy joven e hicieron falta armas para que la gente se moviera por Estados Unidos todo se tomó por la fuerza mucho más que en Europa y todo el mundo estaba en primera fila en los últimos doscientos años para ver cómo lo hacíamos somos un país muy joven y las armas son una parte del paisaje Guns

Voz 5 14:54 que es que él tiene armas también claro no venía a decir sí sí que lo hemos glorificar

Voz 1084 15:00 n pero que no pasa son nuestras y luego también estuvimos hablando de del debate Netflix plataformas de locos contaban poco de el odio visceral que hay entre las clases bajas a los bancos nos contó la historia de que su abuelo también sufrió las locuras bancarias era de aquellos años

Voz 14 15:18 de mi familia fue víctima Mi abuelo me contó la historia de que en mil novecientos veintitrés el era un granjero llevó doce mil dólares a Blanco a las once conocía el banquero nunca le avisó y cerraron el banco a medio día cogieron los doce mil dólares que pertenecían abuelo y mi abuela no sólo perdieron todo sino todo lo que tenían en efectivo a May lo conocían el banquero le podía haber dicho Walter la metas el dinero entonces la gente tenía un resentimiento contra los blancos se supone que era un sitio para guardar de forma segura el dinero lo llevaron sin ninguna explicación la gente pedía sus vidas Islamiya tuvo que mudarse en lo que se llamó la diáspora entiendo ese mundo al muy bien

Voz 6 16:04 bueno

Voz 1463 16:07 bueno el cine reflejado muy bien es de presión no sea que

Voz 0544 16:11 quizá por ejemplo es mucho mejor que el de la

Voz 1463 16:13 lo de Kevin bueno pues dejamos a Kevin Costner a Lolita por vamos a si

Voz 1084 16:18 verdad en Tele buen plataformas es verdad que lleva tiempo vale

Voz 0544 16:21 en el cine no de la gran pantalla

Voz 1463 16:24 bueno pues vamos a ir al cine español que insisten la comedia esta vez tenemos una película que visteis en Málaga es bueno de una nueva voz la de Inés de León que debuta en la comedia con qué te juegas es un encargo una Historia de Astrid Gil Casares que produce Santiago Segura Movistar Plus es una comedia romántica aunque dice la directora que Santi romántica de aire clásico y que protagoniza Leticia Dolera Javier Rey y Amaya Salamanca un trío amoroso en el que Dolera es una monologuista en apuros que trabaja aquí en el picnic de Malasaña y que conquista a los dos hermanos dos ricos herederos con varios traumas

Voz 6 16:59 con el ajedrez desde que tienes aquí que es precioso pero yo nunca he sabido cómo va lo de enroque cómo funciona exactamente buscar en internet

Voz 15 17:13 mira no te hemos te sabe que cuando se canse ya Marisa Marte te vas que si lo haces ahora da pensé que le está saliendo me estás echando ya lo había hecho me parece que no lo pillas

Voz 16 17:25 Bruno

Voz 5 17:27 bueno de León pues pasa la verdad

Voz 13 17:30 es que me gusta el planteamiento el intento pero me parece que le falta que no adecuar el ritmo al

Voz 0544 17:36 qué es lo que pretende parece que hay algún golpe que está bien que te hace reír sonreír la situación puede dar de sí mucho de lo más de lo que da pero me parece que es un problema eso de tempo lo que muchas veces pasa en en el cine que ellos parece que está muy acelerados pero a lo mejor no les conviene tanta aceleración sino otro ritmo no sillas una Scream bolas así muy alocada con muchas referencias al cine americano de hecho pues hay muchas comentarios sobre el comedias románticas tánica están bien no como no en Gil pero yo creo que no acaban de redondear la idea ni las actuaciones de los de los tres protagonistas Letizia ni ni Javier Rey

Voz 1463 18:21 no yo creo que la película que está bien el intento que me gusta que se haga una comedia romántica que bueno cambien algunas cosas algunos planteamientos me parece que tenía mimbres para ser algo un poquito más amplio que al final se ha quedado ahí hay que no no ha funcionado del todo pero ojalá le vaya

Voz 1084 18:39 muy bien y ojalá hay ojalá tenga una buena taquilla José yo es opinó lo mismo se queda en la intención no era tanto en ejecución como en guión yo creo que tiene serios problemas y es verdad que esperamos bastante porque el planteamiento está bien ni que sea esta comedia también tan rápida tan deslenguado a pero claro para hacer esos diálogos tienen que ser muy afilados que que quede mucho ritmo a la película y al final se queda en nada y yo creo que es una comedia bastante fallida para lo las las intenciones que tenía yo creo Keynes de León el mundo que tiene referencial sobre todo de la comedia americana de monólogos y demás yo esperaba algo mucho más cañero o menos comercial pero más afilado

Voz 1463 19:24 sí bueno también es una historia de encargo

Voz 5 19:27 sí sí sí que es verdad que que yo creo que sí que hay

Voz 1463 19:30 eh que esperemos que su segunda su segunda película pues vaya más por algo Book Tomás personal de todas maneras la directora decía en Málaga que sus intenciones eran hacer otra especie de comedia romántica

Voz 17 19:41 es que te juegas es una comedia romántica que se burla de las comedias románticas no sea que hay más comedia que Romance in tendremos un triángulo amoroso entre Leticia Dolera Amaia Salamanca Javier Rey parecería que serían ellas dos enamoradas de él pues no son Amaia Salamanca Javierre enamorados de Leticia Dolera

Voz 1463 19:57 bueno es ese punto de vista sí que me parece interesante me parece que se ha hecho poco quizá en la comedia romántica e IU uno de los personajes más diferentes de Javier Rey que bueno pues el actor que hemos visto con la intensidad de Fariña o la película sin fin aquí se vuelve a la comedia haciendo de un pijo que quiere ser hippy

Voz 1132 20:15 la verdad que tiene buenas intenciones para con para con su empresa para con e incluso el planeta de una manera bastante ecológica pero luego le pierdes un solito es siempre cree que tiene la razón y la entrada del personaje de de de Letizia transforma un poco todo su mundo

Voz 1463 20:33 bueno pues es estrena vamos a cambiar de de películas sesenta también el biopic de la escritora sueca Astrid Lindgren la creadora de Pippi Calzaslargas que es todo un fenómeno literario mundial que ha conquistado a varias generaciones con el personaje con este personaje sin embargo en conociendo a Astrit apenas aparece esta niña irreverente libre que para mí era un poco cursi pero bueno no pero sí que cuenta el período en el que ella se convierte en escritura es una época sombría porque fue madre soltera hay periodista en una época muy conservadora como

Voz 6 21:03 de hecho he visto y me ha dicho que le gustaría conocerte Astrid pero seguirás haciendo tus tareas de casa Bloomberg chilla conocerme

Voz 18 21:20 parda parda daba él

Voz 19 21:23 a mí no me ha gustado la película Hay que eso que nadie se espere que va a hablar mucho de Pippi Calzaslargas sino que es la adolescencia y juventud no de

Voz 0544 21:34 esta mujer me parece que está muy bien interpretada por Ana es la hija del director Woody Agus pernil Agus la actriz y Billy Agus un pequeño paréntesis

Voz 1463 21:43 Despres parece no te recuerda tía Ingrid García Johnson

Voz 0544 21:47 bueno de hecho a mí me ha dicho me dijo Indy ya Johnson que para ella estas libros de esta escritora fueron fundamentales en su

Voz 1463 21:55 fíjate qué quiere decir

Voz 0544 21:57 no que iba a decir que Villalobos fue el director de al conquistador que le ganó el Oscar a Almodóvar en Mujeres al borde nota que de nervios pero la película es muy interesante es verdad que tiene un ritmo lento clásico en reposado pero que es es una mujer enfrentándose en poco a este a ese mundo de sus padres ir el mundo machista de la Suecia entonces desea que yo creo que es una película que a tener mucho en cuenta

Voz 1463 22:21 la verdad es que es es muy bonitas muy clásicas muy interesante pero se ve muy bien nada aburrida como el resto de cosas que hemos ido comentando anteriormente y luego me encanta la actriz me encanta la hija de Billy Agus

Voz 1084 22:33 hace un papel impresionantes está impresionante y la verdad lo que decía es que es que es clásico pero también es una película muy dominguero no de disgusto del domingo por la tarde y tiene todo ese encanto que a mí me interesa bastante el punto de vista que que lo Centre sobretodo en sus años de juventud en esa infancia como ya era una niña diferente himnos traslade a esa rebeldía y ese feminismo inconsciente casi de de ella no de de su juventud que luego ha inspirado a tantas generaciones después cómo se construye un poco esa esa autora y me parece el punto de vista que lo enfoca ahí muy interesantes

Voz 1463 23:03 pues esta es la película que recomendamos para este fin de semana conociendo has ahora si os tengo que despedir

Voz 0544 23:08 bueno pues nada es para siempre me bien viene Castro

Voz 1463 23:11 la hacías tú te quedas que tenemos mucha seres que ver