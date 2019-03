Graban un disco de coitos con insulencia

Voz 1 00:00 mira mira

Voz 2 00:04 Nôtre Dame de TNT vemos arraigado sabemos que usted habla muy mal

Voz 3 00:11 la presentación en Valencia del Premio de Novela Histórica Alfonso X el sabor Alfonso X El sabor

Voz 4 00:18 bueno me alegro muy bien me alegro muy bien ya que aquí en Villena habléis fenomenal

Voz 5 00:22 esto Duce que muchas veces hombres en su mayoría mejoren su nivel de renta cuando fallece su cónyuge mientras que las rentas de las mujeres empeoran al endurecer empeoran al endurecer fin hablamos de cientos de miles o cientos miles de millones en dos mil millones de teléfonos Android

Voz 6 00:39 otro ex militar del Ejército del Aire Manuel Mestre se presentará

Voz 0827 00:42 por Alicante y Fulgencio Coll ex jefe

Voz 6 00:45 el Estado Mayor del Ejército de la tierra del egipcio de la tía

Voz 7 00:47 así la cuestión es la Face New la face New York Post verdad Ésa es la fecha es claro que hace la persona que sufre la frío podemos cometer errores iban los horrores

Voz 8 01:00 rápido hay que emitir esta cinta esta grabado esto sin más dilatación son las cuatro de la madrugada las cinco en Canarias

Voz 9 01:08 con cenas Piers hubo de V unidad de vigilancia que llega al informe número quinientos ochenta y tres

Voz 0827 01:20 quinientos ochenta y tres ideas de Ibiza ni más ni menos y además contemplando que la fiebre vigilante Francino se va extendiendo como diría el Rey emérito

Voz 10 01:30 el Rey Don Juan Carlos II Juan Carlos II

Voz 0827 01:35 no no no no Juan Carlos II Juan Carlos I bueno como diría él Nos llena de orgullo y satisfacción esta semana ha sido el presidente de la Sala que juzga en el Tribunal Supremo a los líderes independentistas el que se erigió como vigilante para corregir a uno de los abogados

Voz 0995 01:50 a continuación vamos a escuchar al juez Marchena en funciones de gran Isaías un abogado pregunta a un testigo durante el juicio del pluses eran guardaespaldas o eran personas el juez Marchena toma la palabra para partirse de la risa que las dentro

Voz 0827 02:04 con cuatro guardaespaldas pero eran guardaespaldas suena

Voz 11 02:07 las personas como sabes la guardaespaldas

Voz 0827 02:10 hola soy soy

Voz 0995 02:13 bueno claro

Voz 0827 02:16 que viene el recurso no quedaría en el recurso que es a lo que todos llamamos palabra más o menos bueno tenemos a Marchena como vigila ante también tenemos a Tim gran Francino

Voz 0995 02:27 llega el momento como siempre lunes retomaron

Voz 12 02:30 Humbert Fito Humbert

Voz 0995 02:33 Fito verbo proveer multitud Isaías

Voz 0827 02:38 Isaías siempre acaban Isaías bueno vamos a ver Francino el sufijo hito tiene valor diminutivo esto ya lo sabemos afectivo así que ver mutó pues no le veo ningún problema eh pero el sufijo a veces adopta una forma que es cito así que tampoco hay ningún problema con ver musitó que además es la forma más extendida sobre todo porque la palabra ya se ha iniciado en vermú sencillamente así que determine ver Mucientes efectivamente eh pero bueno tampoco te vuelvas loco en caso de duda este tomar una cañita o Milito y asignaciones ningún problema con el diminutivo bueno constó palabras a veces es complicado construir oraciones pues ya ni te cuento cuando te despista pues puedes dar lugar a equívocos Nos dice Mario Suárez tras escuchar a Albert Rivera

Voz 0995 03:21 yo quiero un español con la tarjeta sanitaria única en los primeros tres meses de gobierno en los primeros tres meses de gobierno pueda desplazarse por todo el territorio

Voz 0827 03:28 así que podrá circular por España en los tres primeros meses de gobierno en el resto de la legislatura en dos por lo que de Dillon el pobre está bueno él se refería a cosas que iba a hacer en los tres primeros meses de gobierno pero al Consell firmar la frase parecía que solamente quería extender esa tarjeta sanitaria los tres primeros meses de gobierno pero bueno aquí cae todo el mundo hoy tenemos una unidad de vigilancia de altura porque por ejemplo en el Rey participando ni más ni menos en el Congreso de la Lengua que se celebra en Argentina cambió el nombre de Borges

Voz 13 03:59 vuestro José Luis Borges hoy José Luis Borges

Voz 0827 04:02 nuestro José Luis Borges mira que este hombre Borge se llamaba Jorge Francisco Isidoro Luis eh bueno pues le tuvo que llamar José Luis Ike diremos de Suárez no nos meteremos en materia con lo del aborto pero hay una discusión lingüística sobre la barbaridad que dijo ayer en Nueva York ahora

Voz 13 04:20 se acaba de aprobar una ley por la cual se

Voz 0995 04:22 el mito el aborto después del nacimiento

Voz 0827 04:25 se permite el aborto después del nacimiento vamos a ver señor Suárez el aborto es la interrupción de la gestación en la gestación es decir desde la fecundación al parto así que si se interrumpe algo después del parto eso se llama anormalmente o asesinato homicidio pero ya no se llamaría en todo caso aborto y para eso tampoco hay que llamar a los abogados de Nueva York después tenemos la semana pasada de acuerdas un caso de de su ubicación de Pablo Casado resulta que sitúa Guecho que se ve que está en Vizcaya pues lo sitúa en Guipúzcoa

Voz 14 04:57 hoy precisamente después de de Bilbao vamos a ir a a Guipúzcoa vamos a visitar Guecho

Voz 0995 05:04 vamos a ir a a Guipúzcoa hay vamos

Voz 14 05:07 esa visitar bueno bueno bueno

Voz 0827 05:09 tocó se equivocó bueno pues esta semana resulta que ha estado en Melilla se ha pasado en el elogio no sé lo que pensarán los ceutíes Euskadi diez después de escuchar esto

Voz 15 05:21 bueno Juanjo pues como otra vez más se complace estar en Melilla el orgullo de de la toda ciudad la bonito ha sido una española y europea en este continente

Voz 0827 05:34 la única ciudad española y europea en este continente en África para empezar los de Ceuta parece claro en Canarias no me iba a meter pues ya que hay hay discusiones pero no Ceuta está claro lo bueno es que además había estado la víspera en Ceuta hice vemos también a Aznar en la UVI hacía mucho tiempo que no lo recibíamos esta vez por un neologismo que es la insolencia

Voz 16 05:57 te pongas que al desafío que le ha llevado a la mayoría de esta pandilla de competente estola este gobierna Rajoy bueno bueno

Voz 0827 06:10 la insolencia que abocaría a insulina así que a lo mejor podía ser un insolente diabético que quizás necesiten insulina no lo sabemos insolencia lo dejamos ahí

Voz 17 06:20 pero bueno

Voz 0827 06:22 hagamos sangre que no siempre atina hay vallas y lo sabemos en esta unidad a veces por ejemplo no encontramos el tiempo verbal correcto que debemos conjugar entre haremos lo que podamos hacemos lo que podemos veremos a ver si podremos acabamos común haremos lo que podremos es todos lo envía Alfonso Sanz

Voz 18 06:41 en el sur todavía algo de calor en el Guadalquivir máximas de más de veinticinco grados hoy sin los titulares pero empieza hora25 Sastre haremos lo que podremos haremos lo que podremos

Voz 0827 06:50 haremos lo que podremos queda muy bonito la verdad es que se hizo lo que se pudo ver escasos constancia de ello también comienza a ser frecuente lo de la extensión verbal e el hemos escuchado lo de envío de hacer por ejemplo en vez de enviudar bueno pues esta semana tenemos el verbo explosionar lo escucharon Antonio Carvajal Carmen Espinosa Fernando Martínez Nieves Pozo Javier Espinar ir

Voz 0995 07:13 eventualmente ha estado cobrando también un dinero privado por espionaje por espionaje

Voz 0827 07:18 personas como Miguel hacer espionaje de personas hacer espionaje intenta corregir pero bueno todo caso tenemos el verbo espiar hacer espionaje se conoce como espía es espiar Hinault espionaje no lo necesitamos de momento

Voz 4 07:36 bonito hemos hablado

Voz 0827 07:37 tanto de aborto y también de eutanasia Expediente X de esta semana se refiere a esa porque hay unas dudas que nos plantean Alfonso Martínez hijos José o la escuadra es una persona se puede despertar

Voz 19 07:51 de una eutanasia tres mujeres han denunciado haber sufrido abusos en la clínica Virgen Blanca de Bilbao cuando se recuperaban de la eutanasia la eutanasia de la anestesia

Voz 0827 08:01 en la eutanasia es difícil recuperarse bueno es difícil llegar a la eutanasia pero ya recuperarse es bastante complicado Salvador Díaz se pregunta si un partido homenaje a un club pueden jugar las leyendas muertas de ese equipo él apostaría que no pero claro después de escuchar esto

Voz 1 08:19 vamos a Valencia porque ayer se jugó un partidazo celebrando el centenario del club

Voz 20 08:23 las leyendas vivas las leyendas

Voz 0827 08:26 vivas del Valencia las leyendas vivas no podía ser de otra manera porque un partido de homenaje con las leyendas muertas es contra muerto no es bueno habría sido un poco raro habrían matado los pues ambiente leyenda muerta así que es el faraón Tutankamón su misterio permaneció enterrado durante siglos bajo tierra pero cuántos siglos bueno Juan Carlos Orozco cree que en este momento de radio tiramos un poquito a la baja el telón

Voz 21 08:50 oro de Tutankamon Tutankamon desde hoy la capital francesa acoge una muestra de la pieza funerarias que permanecieron en aquella cámara sellada durante más de tres siglos más de tres siglos

Voz 0827 09:01 durante más de tres siglos bueno fueron más de tres siglos efectivamente concretamente más de tres milenios eh lo que estuvieron enterrados los tesoros de este faraón y otra pregunta se puede lanzar una lanza bueno es evidente que se puede lanzar pero cuando queremos decir que hombre apoyamos a alguien Se lanza ose parte se lo preguntan Teresa Colomer y Mario Suárez si una primera cosa Pepa que quería

Voz 4 09:24 al lanzar una una lanzar una

Voz 0827 09:27 una lanza en favor de de María Eugenia Rodríguez Palop bueno lanzar una lanza sería más bien romper una lanza yo no querría que me lanzando desde luego que no no no no vaya a ser que den buenos son estas frases hechas que hay que tener cuidado con ellas porque a veces una mina preposición por ejemplo puede cambiar el sentido de la frase

Voz 22 09:44 venga que yo sé que tenía unas ganas de llegar a casa no va lo que para para tirarlos en el sofá impera una serie

Voz 0995 09:52 no no para tirados al suelo para tirados al suelo Pacino cada cual no descarta nada

Voz 0827 09:58 cartel nada es Hessel se mete en Israel metiéndose ha admitido no hay que tener cuidado con esos juegos de palabras que a veces claro no es frotan Nos brotan sin querer pasa lo que pasa

Voz 23 10:11 hoy por hoy Cadena Ser

Voz 0827 10:15 hay que ver cómo se pasa la maman cómo se pasa la mamá

Voz 0995 10:17 la la mañana diez y treinta y nueve minutos es el momento

Voz 0827 10:21 te diré pasas la mañana claro en el momento diré más directos no podía no podía haber estamos aquí en el estudio no ocurría nada armada vale no ocurría absolutamente nada bueno hablemos del tiempo fascinan

Voz 4 10:36 ante la M

Voz 0827 10:38 está ha a conocer un estudio preocupante esta semana que nos habla de los efectos del cambio climático la verdad es que este cambio lo hemos ido viviendo y contando aquí en la radio en los últimos tiempos con fenómenos muy preocupantes como el que se produjo en Madrid en donde precipitaron fuertes rubias

Voz 0268 10:53 buenos días ha refrescado un poco menos que en Toledo diecinueve grados en el centro de la capital y alerta amarilla por fuertes rubias por rubias lluvias

Voz 0827 11:01 la alerta amarilla es lógico pero recoge James claro si caen rubias alerta amarilla y no sabemos lo que lloverá en Castellón o los F estos del calor sobre sus ciudadanos como para medir en gramos el tiempo grados las temperaturas

Voz 24 11:15 sigue en ligero descenso con vientos flojos variables de componente este en el litoral once gramos once gramos tenemos a esta hora en el centro de Castelló

Voz 0827 11:25 bueno esto ganamos da e gramos pero hasta ahora en el centro de Castilla además hasta ahora yo era una información de la mañana no está claro es que pasará por la noche se pueden estas distorsiones son frecuentes en alguna emisora por ejemplo llegan a dar la hora en grados

Voz 25 11:37 en el centro de Logroño cuando pasan diez grados tenemos cuando pasan diez minutos

Voz 0827 11:41 es tenemos cinco grados mucho en algunas ciudades es la edad a la que se mide en grados

Voz 26 11:47 es un hombre de cuarenta y cinco grados fallecido nombre de

Voz 0827 11:50 cuarenta y cinco grados uno tiene cuarenta y cinco años en un accidente de tráfico la verdad es que en Valladolid con una información de Valladolid con el frío que hace en invierno a cuarenta y cinco grados y que te puede estar un síncope como para morir yo es que claro con el cambio climático pasamos del calor intenso al frío extremo ese que congela hasta los huevos en el País Vasco lo sabe muy bien

Voz 27 12:10 hay frío cielo azul hizo all esto me imagino que también

Voz 4 12:13 sucede en Gernika y Bermeo nervioso

Voz 27 12:16 es decir que era que las las aves de la reserva de abordo

Voz 28 12:18 pues ahí tienen los noruegos congelados las aves digo bueno prevén donde vuelos en Bilbao Verónica

Voz 4 12:25 es todo por la cosa pues el ala también mucho frío cinco grados de temperatura que los despeja

Voz 0827 12:33 como para dar bien la información después de decir algunas cosas bueno menos mal en otros sitios las cosas son normales por ejemplo en Cantabria ACI el cielo luce en el cielo como tiene que ser

Voz 29 12:43 hace un día realmente precioso el cielo luce en el cielo en el cielo luce en el cielo tenemos eh pues es un cielo totalmente azul decíamos que el sol luce en el cielo

Voz 0827 12:54 lo habíamos dicho otra cosa pero es verdad el sol era el que lucía en el cielo la verdad es el cambio climático está afectando al medio ambiente a la naturaleza pero también está provocando Francino qué inquietantes mutaciones en los humanos en Valencia por ejemplo los políticos se nublan especialmente de los políticos socialistas

Voz 1248 13:14 dónde puede superar los setenta kilómetros por hora en el litoral por la tarde los socialistas los socialistas van a estar nublado los cielos perdón van a estar nominada no

Voz 0827 13:24 los especialistas van a estar nublados pero bueno siempre es mejor amanecer nublado que amanecer poseído o poseída y encima que te toque informal en la radio sobre el tiempo

Voz 1248 13:34 saludos muy buenos días atrás quedó el temporal mejora por lo tanto el tiempo previsión meteorológica Ana García Llorenç muy buenos días

Voz 0268 13:40 muy buenos días muy buenos días para hoy los cielos estarán poco nubosos o despejados y las temperaturas seguirán sin cambios en el litoral subirán de forma ligera

Voz 0827 13:49 mira en en la ayuda la a la pobre ayuda ayuda que no pues con su vida y algo parecido le pasó que a este compañero de Jaén en la Ronda del tiempo ronda de temperaturas hicimos en Málaga

Voz 0995 14:00 este Estados catorce grados también despejado en Almería trece grados algunas nubes y once grados en Linares y cielos despejados también en Granada nueve grados cielos

Voz 30 14:08 sí despeja y once grados en cielos fijos despeja yo encerrados hasta ahora en Jaén

Voz 0827 14:16 hay el retorno El retorno en la radio es peor que un viento de levante desde luego pobrecillo bueno en fin oye que a veces nos despistemos no sentir Akin informa del tiempo

Voz 31 14:25 los vientos flojos de dirección variable se prevé un método significativos

Voz 0827 14:31 vale se prevén métodos significativo ya veremos lo que pasa es que ese informa correctamente pero la que está escuchando no se entera

Voz 1153 14:39 y cuál es el pronóstico para hoy Josu Segovia en el paso de un nuevo sistema frontal ocasionará un empeoramiento del tiempo la nubosidad será abundante durante toda la jornada pero será especialmente compacta en las horas centrales del día cuando lloverá y localmente lo hará con algo más de fuerza en las temperaturas máximas más bajas que las de ayer rondarán

Voz 0995 14:55 los dieciocho grados y cuál es el pronóstico para hoy

Voz 0827 14:59 el que te acabo de contar el que te acabo de contar ni más ni menos pero bueno son excepciones porque en general nuestros hombres y mujeres del tiempo son muy profesionales cuentan muy bien las cosas para que queden bien claras en Badajoz por ejemplo

Voz 32 15:11 tardes hoy en Badajoz intervalos de nubes nubes altas o bajas han bueno

Voz 9 15:15 muy bien lo que ustedes quieran ponga las Yllera no vale Marta adiós adiós adiós

Voz 0827 15:25 esto en Badajoz y en Logroño bueno lo de Logroño es para en kart

Voz 17 15:29 buenas tardes hoy tenemos algunos intervalos de nubes que pueden hacer que el sol se ve un poco menos porque es lo que tiene la nubes que cuando se ponen delante clásica nubes luego ya se quitan y dice pero siempre está la nube hice donde que es una información del Instituto Nacional de Meteorología mímica

Voz 4 15:45 dígame qué

Voz 0827 15:46 lo mejor para las filas afirma es actor aunque aquí también Francino cuando llueve también tienen

Voz 0995 15:53 lo suyo eh y de precipitaciones es de cuarenta litros por hora es de cuarenta litros por hora cuarenta litros por hora por metro cuadrado pero buenas dime entre los cuarenta litros más que a lo mejor que

Voz 0827 16:07 el asunto oportuno hay por metro cuadrado cuando llueve mucho aquí en Ibiza están preocupados de lo que dicen los meteorólogos bueno o como se diga

Voz 33 16:15 hemos que dicen en los próximos días los mete o lo logos promete o lo logos

Voz 0827 16:21 mete o yo siempre tengo problemas con estas conclusiones en un dislexia no sabemos lo que pasará en pocos días y así

Voz 4 16:34 es una línea queremos poner fin a la película todavía

Voz 0827 16:46 ni poner fin a la palabra sin hablar de esta tierra que Vinos acoge siempre nos acoge muy bien es un lugar carismático caro a la vez si es decir es carismático

Voz 35 16:56 que se contemplaba especialmente lo que es un aparcamiento en una zona tan bella tan Karim masticar tan Karim masticar como es como es el el la Marina

Voz 0827 17:05 Tahri masticar una palabra muy bonita y es una emisora que tiene magníficos profesionales es verdad que son un poco testarudo sí sí aunque no lo sepan decir es el encargado del caso hiló la gracias a su estatus que es muy testaruda acceso muy pero siempre se puede encontrar eh un vericuetos y quizás sea ante está nudos porque es que aquí Francino tiene uno huevos como macetas

Voz 0995 17:32 eso es tener unos huevos como macetas eso es tener unos huevos cómo va jetas y es que es la verdad joder es la verdad y eso es comprobable no lo dudamos es un poco

Voz 0827 17:41 Aznar es que vengan y me miran a la cara a ver si los tenemos a unos debemos pero bueno es gente muy formada es gente con grandes trayectorias currículos

Voz 36 17:50 te tienen en cuenta son las trayectorias los currículos la estrella historias los currículos e Iván

Voz 0827 17:58 Hinault sabemos nada más tienen un gran sentido del humor bueno en los programas por ejemplo de radio aquí en Ibiza dicen muchas paridas tantas paridas que hasta las van numerados si si si con todo ello desde ahora ya

Voz 37 18:10 a las cuatro menos veinte en tiempo de SER Deportivos primera

Voz 0827 18:13 Dida primera parida primera para para la primera parida del día habla un idioma eso sí hay gente aquí de muchos países viviendo y nuestros compañeros hablan perfectamente idiomas

Voz 38 18:25 nadie Filmoteca de tarde de filmoteca en la casa de Poble de de la moda en Formentera Night is war un vial una película a nado dos son cinco Pretty diferente

Voz 0827 18:42 vamos a ir al cine pero bueno a pesar de sus grandes conocimientos oye yerran resbalan como nos pasa a todos lo que viene siendo que cometen eh Errores grasos o un Grasso error

Voz 0739 18:55 eh ustedes pensarán que yo soy el que dirigirte programa yo presentó este programa que aquí se diecisiete lo vio digo pues es un Grosso error grupos un Grasso error aún Grasso error no Grosso Grasso las dos caras Grasso porque tiene grasas Grosso porque el bordo eh

Voz 0827 19:10 pero es que no es craso craso eh salvo aquí en Ibiza aconseja es otra cosa lo que sucede es que en una tierra así es muy fácil despistarse tal por ejemplo cómo tiene una isla tan bonita pues son más de recibir que de viajar fuera de la isla y cuando viajan pues no sé cuándo van a ver un partido de fútbol por ejemplo pueden confundirse de destino Rosell con cambios juega el Madrid en Ajax en Ajax Amsterdam mejor dicho con una corriente coincide con el Madrid ya es buena Ibiza es una isla perfecta para usar la bici su uso está tan extendido lo disfrutan tanto que aquí en vez de pedalear la paladea yo yo bajo a trabajar en bicicleta

Voz 4 19:49 que digo yo que puntitos también eléctrica

Voz 39 19:52 a ver sí pero cuidado hay que hay que hay que paladear hay que pagar para que esto te ayudo

Voz 0827 19:57 a ello hay que palear hay que para darle al buen y después está el sexo Francino eh que aquí ya ni te cuento y claro hasta recomendando un disco de duetos por ejemplo como siempre están pensando lo mismo resulta que nos venden un disco de COI todos que no te digo yo que no se interesante un disco de mitos bueno la verdad que es uno de los compositores

Voz 40 20:17 eh que hacen temas más para mí muy

Voz 0995 20:19 bonitos que tenemos ahora ahí está mucho estos créditos está mucho nuestro escondite

Voz 0827 20:26 entonces duetos está muy clarito es no especies que envía del disco no tengáis bueno en fin colles que con este planchazo con esta isla los compañeros aquí aguantan trabajando hasta la vejez no se quieren ni prejubilar es vamos es que ni les sale la palabra

Voz 41 20:42 segundo mayor banco español ha pero prejubiló estado prejubiló hoy perdón prejubilar no

Voz 0827 20:49 es que no sale prejubilado prejubilado bueno bueno bueno bueno

Voz 4 20:59 hemos hablado mucho en Ibiza y a lo largo de la ventana de

Voz 0827 21:02 es el turismo que a partir de los años sesenta sobre todo en los trajo Vigil visitantes iba a decir vigilante también bien uno habitantes llegaron los turistas y con ellos llegaron también nuevas palabras y en esas nuevas palabras en las que tiene bucear esta semana Ignacio Parro

Voz 42 21:19 los años sesenta fueron una época de progreso y aperturismo para España ayudamos a que aquel hombre llegas a la luna Nos visitaron los Beatles y abrimos nuestras puertas a los tories las playas se llenaron de ingleses alemanes nórdicos aunque para nosotros todos eran guiris según la RAE esta palabra es una poco P del euskera distintos que es como llamaban los carlistas a los partidarios de la reina Cristina últimamente no llegan tantos que ha aparecido una nueva corriente la turismo

Voz 43 21:48 seis turista un millón novecientos noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve cuando ya

Voz 42 21:55 los extranjeros también llegaron nuevas palabras la mayoría provienen del inglés aunque en realidad su origen está en otros idiomas turismo mismamente nace el francés Griezmann también aparecieron nuevos alojamientos como los resorts solos bungalows que tiene su origen en el indie denomina un estilo arquitectónico de venga

Voz 44 22:15 pero no solo

Voz 42 22:15 trajeron palabras también influyeron en otras cosas como la manera de vestir y ahí destaca una prenda el biquini aunque su nombre proviene del atolón de Bikini como su prefijo prefijos vi ha dado pie a la creación de nuevos nombres de bañadores como el mono Quini o Quini eso sirvió de inspiración para una de las canciones mexicanas más famosa os imagináis cuál antes de irme quieren hacer una observación la palabra Tele la palabra hospital tienen el mismo origen etimológico esto debe despistar mucho a los ingleses en Baleares porque vienen alojarse en uno y acaban ingresados en el

Voz 0995 22:54 pero muy buena observación afortunadamente pues nada

aquí la Unidad de Vigilancia desde Ibiza recordemos la dirección de correo que es ud de V arroba Cadena Ser punto com