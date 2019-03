El Cine en la SER: Kevin Costner se estrella contra el mito de 'Bonnie & Clyde' (30/03/2019)

No hay resultados

AVISO LEGAL: El presente texto es una transcripción automática de un contenido de radiodifusión sonora, por lo que no se garantiza la exactitud del mismo. Para citar este contenido, deben remitirse al audio original, respetando cualesquiera derechos de propiedad industrial y/o intelectual protejan dicho contenido.

Voz 1 00:00 el cine en la SER con Pepa Blanes

Voz 1463 00:21 el Disney reinventa la historia de de humo de la mano de un ablandado Tim Burton que firma un rímel de acción real luminoso y animalista

Voz 2 00:30 bienvenidos a mi familia

Voz 1463 00:34 aunque sea pequeña Kevin Costner Protágoras

Voz 1084 00:36 esta emboscada final película de Netflix que supone la cara B de la historia de Bonnie and Clyde esta vez desde el lado de los policías

Voz 3 00:43 la policía de Red Springs en Misuri informa de un tiroteo entre los gánsteres Bonnie Clyde varios agentes de la ley

Voz 1463 00:48 la comedia sigue dominando el cine español se estrena que te juegas opera prima de Inés de León una mirada algo diferente

Voz 4 00:54 a las comedias románticas Xavi ha estipulado un estándar comedia profesional de nivel como nueva ocho Dani Rovira está quiénes es Isabel Fuentes está muy bien considerado dentro te parezco condenado

Voz 1084 01:05 en este momento de reivindicar figuras de mujeres estrena conociendo a Astrit la historia personal de la escritora de Titín

Voz 5 01:12 como he dicho he visto a Bloomberg y me ha dicho que le gustaría conocerte Astrid discuta

Voz 1463 01:18 tener seguirá haciendo tus tareas de casa Finances y pasa rápido el tiempo que ya consideramos como cine clásico a Matrix estrenó hace veinte años y repasamos las claves de la película de las hermanas Wachowski apostilla azul

Voz 6 01:31 fin de la Historia despertará sin tu cama y las lo que quieras que usted síntomas La Roja tique de las en el país de las maravillas

Voz 7 01:39 en televisión también futurismo y animación para adultos con el último bombazo de Netflix love death and Robots

Voz 8 01:46 con su arrogancia la que puso fin a su reinado su creencia de que eran el culmen de la evolución los hizo envenenar el agua matarlas tierra si asfixiar el aire al final no hizo faltan con invierno nuclear pasto o con enlace otoño de su prepotente

Voz 1817 02:05 cerrajeros dígame hola buenas me he dejado las llaves dentro de casa tranquila siga Mis instrucciones hacer que sea la cerradura hay sople tres veces acaricia el bombín con las yemas de los dedos y ponga la mente en blanco

Voz 9 02:16 oiga si no te la juegas con esto lo harías con tu salud ante la duda con prueba Gobierno de España

Voz 1 02:24 cuando a la una de la tarde Berto Romero y Andreu Buenafuente en como se ha dado nadie sabe nada el programa en el que puede pasar de todo

Voz 10 02:37 hola buenos días hola voy a intentar hablar contigo

Voz 11 02:40 fingiendo absoluta normalidad pero veo un clima

Voz 10 02:43 el debajo de tu huevos

Voz 12 02:46 has virago nadie sabe nada que apenas ser planes desafíos por perderte

Voz 13 02:54 con unas el Robinson ha hecho dicho afuera hecho a conciencia las pilas te gusta calidad te hace feliz

Voz 1463 03:45 qué tal buenos días de arrancamos el cine en la SER con una noticia triste la muerte de la cineasta belga Agnès Varda sucedía ayer a los noventa años nos dejaba la exponente femenina de la Nouvelle Vague José Manuel Romero hola qué tal buenos días

Voz 1084 03:57 qué tal Pepa buenos días lo anunciaban la familia en un comunicado Varda fallecía tras un tiempo sufriendo cáncer y después de haber logrado varios premios honoríficos comerse Óscar en dos mil diecisiete y el Premio Donostia

Voz 15 04:09 cogía el mismo año Melandri hecho pero un placer es muy fuerte me gusta mucho soy muy contenta y que decir Mercy muchas clases

Voz 1463 04:26 directora de títulos como Clio de cinco a siete sin techo ni ley con la que ganó el León de Oro en Venecia o los exploradores uno de sus últimos éxitos siempre tuvo una mirada humanista y feminista y realizó un cine cercano a la realidad como muestra uno de sus últimos documentales caras y lugares con el artista JR no hay olvida todos las imágenes de tus películas

Voz 16 04:47 lo raro es que no nos hayamos conocido antes lo graciosos querer

Voz 1 04:55 sé una película puntos sigue desde el punto de partida pero que íbamos hace vamos a crear imágenes juntos pero de forma diferente

Voz 1084 05:01 Nos deja Agnès Varda y también sea pagada alguna manera un tipo de cine pequeño que apenas hace dinero algo que contrasta con estos nuevos conglomerados empresariales que empiezan a adentrarse en el audiovisual hablamos del anuncio de Apple de pasarse a la producción de contenido con un montón de series y documentales con un padrino sorpresa Steven Spielberg

Voz 17 05:19 el desde dentro si hay algo como individuo se suicidó

Voz 1463 05:29 le habrán Sofia Coppola Jenifer Aniston sea Magano Oprah Winfrey estarán en esa división de la que conocemos pocos detalles la misma intriga que tenemos ante esa nueva plataforma en streaming que ha anunciado Disney que ya tiene en su poder Marvel Pixar Star Wars y ahora también Foc

Voz 1084 05:43 mientras el Lidia esa batalla empresarial disnea puesto en marcha una de sus estrategias artísticas la de transformar sus clásicos de animación en películas de carne y hueso la primera que ha llegado a los cines estuvo de timbas

Voz 11 05:55 no

Voz 1463 06:13 a pocos directores hubieran captado mejor la esencia de tumbó que Tim Burton

Voz 1084 06:19 ve de las no ha servido eh

Voz 18 06:21 Beitia que el director

Voz 1463 06:24 Eduardo Manostijeras de Batman OED Wood siempre ha sido un defensor de los raros los monstruos y todos aquellos marginados por una sociedad obsesionada con la mal entendida anormalidad

Voz 19 06:48 sino siquiera API

Voz 1463 06:51 iniciativa por eso pocas objeciones a que Disney le dejara al director la adaptación acción real de o película que se estrenó en mil novecientos cuarenta y uno poco antes de la Segunda Guerra Mundial un tiempo con muchas similitudes con el que vivimos

Voz 1 07:05 ex tuvo Wall Street

Voz 0866 07:09 la historia es escribió antes de la Segunda Guerra Mundial los tiempos eran difíciles para la gente el circo estaba en apuros fue en ese momento es cuando llega tumbó a las vidas de esta gente de circo que sufren historias paralelas

Voz 1463 07:31 la historia de este elefante con unas orejas gigantes llegó justo cuando EEUU se preparaba a entrar en la guerra algo que está presente en esta adaptación que arranca con el reencuentro de un padre jinete de circo con Farrell que vuelve después de la guerra a reencontrarse con sus hijos

Voz 2 07:46 bienvenidos a una vez cada somos familia

Voz 1463 07:51 aunque sea pequeño corren malos tiempos para todos y hay que reinventarse como dirían los emprendedores así que el dueño del circo un cómico Danny De Vito confía su suerte a este elefante que promete volar con sus orejas

Voz 21 08:08 tiene tres

Voz 22 08:10 Miami a sus rivales

Voz 1084 08:15 sí

Voz 1463 08:18 y ahí entra el villano de esta historia a Michael Caine un rico empresario que compra el circo los trabajadores y a todos los animales y los lleva un lujoso parque temático en Nueva York una especie de pre Disney Wall donde van todos a hacer volar al elefante tristemente separado de su madre

Voz 23 08:46 mira FERE vuelvo

Voz 1463 08:51 ahora

Voz 25 08:57 ya no

Voz 1463 09:00 lo interesante de esta adaptaciones la actualización política de tono por un lado en este momento de sobreprotección que vivimos Burton cima una de sus películas más luminosas de un director que ya adaptó Alicia en el país de las maravillas

Voz 23 09:12 son Miguel

Voz 1 09:16 si no los seis me gustaría serlo

Voz 26 09:23 bueno no la verdad aún no siento que debería conocer Nos conocimos a la vez cuando yo era más joven me temo que no lo recuerdo que todavía no ha pasado

Voz 1463 09:33 pero además Burton Se acerca aquí al animal o no son tiempos para defender la explotación animal y la corrección política de Disney no tiene reparos en cambiar el final aún clásico que les dio mucho dinero en su momento ahora esperan recaudar otro pellizco pero ojo porque tumbó es sólo uno de los muchos Lime ex acción real que Disney tiene preparados después de este vendrán a la Din el mes que viene o el Rey León

Voz 27 10:00 K

Voz 1084 10:16 y al hilo de ese debate que vive la industria volvemos a tener esta semana un estreno que va directamente al streaming

Voz 1463 10:23 es la película de Netflix emboscada final que protagoniza Kevin Costner es uno de los policías encargados de dar caza a Bonnie and Clyde una reflexión sobre el temor a los bancos y el uso de las armas temas que siguen de actualidad

Voz 1084 10:42 uno de los poderes del cine es crear imágenes imborrables en el imaginario colectivo muchas de ellas perviven inalterables más allá del relato a sus sesenta y cuatro años a Kevin Costner le toca lidiar con la historia del cine

Voz 1463 10:56 botella Clyde Barrow Bonnie Parker encantada de conocerte

Voz 1084 11:02 luchar contra dos personajes inolvidables que la ficción elevó a mito el Bonnie and Clyde de Faye Dunaway Warren Beatty que Arthur Penn transformó en una de las cintas más rupturistas de los sesenta por su enfoque por la violencia y la sangre por el pudor de la época y por la fascinación que despertó entre el público especialmente joven

Voz 1 11:19 son héroes que son como Robin Hood son Robin Hood más Robin Hood le disparó a quemarropa en la cabeza a un empleado de gasolinera por cuatro dólares y un depósito capturar hemos Acaip marroquí a su amante escribe sus raya los dos veces

Voz 1084 11:34 ahora el protagonista director de Bailando con lobos propone cambiar el punto de vista en emboscada final mirar desde los policías que persiguieron durante meses a aparejada atracadores para dice acercarse de forma real a la historia

Voz 7 11:46 en sus soy yo creo que cuando esto sucedió había cierta mitología de que no los podían cazar no teníamos la tecnología que tenemos hoy en día las les hubieran detenido formalmente pero en esa época parecía que era muy difíciles de atrapar los periodistas empezaron a subrayar sus hazañas crearon unas auténticas celebridades entonces tú uno luchas contra eso te conviertes en el enemigo eres la ley eres la persona que se supone cuida de la gente de alguna forma se tornan los papeles sonado el actor da vida Fringe

Voz 1084 12:21 y el agente que junto a B Main interpretado por Woody Harrison capturó a estos dos criminales que en los años treinta tuvieron en vilo a media América

Voz 3 12:29 la policía de Red Springs de Misuri informa de un tiroteo entre los gánsteres Bonnie Clyde y varios agentes de las

Voz 1084 12:35 de fondo en esos años estaba la Gran Depresión y el odio a los bancos que castigaron a las clases más bajas

Voz 28 12:40 dos hombres y una mujer en dirección norte

Voz 7 12:43 están buscando a Bonnie Clyde no no sé

Voz 28 12:46 esto si así fuera les deseo suerte

Voz 21 12:49 lo roban a los bancos romana la pobre gente

Voz 1084 12:52 como la propia familia de Costner conoce bien esa época sus abuelos sufrieron el engaño de un sistema que los dejó arruinados

Voz 7 12:59 va de mi familia fue víctima mi abuelo me contó la historia de que mil novecientos veintitrés el era un granjero llevó doce mil dólares al banco a las once conocía el banquero nunca le avisó y cerraron el banco a mediodía cogieron los doce mil dólares que pertenecían a mi abuelo y mi abuela no sólo perdieron todo

Voz 1084 13:20 no todo lo que tenían en efectivo

Voz 7 13:22 ahí lo conocían el banquero le podía haber dicho Walter no metas el dinero entonces la gente tenía un resentimiento contra los blancos se supone que era un sitio para guardar de forma segura el dinero lo llevaron sin ninguna explicación

Voz 1084 13:35 sobre el uso de las armas admite que Hollywood Lassad glorifica ADO pero defiende que son algo estructural de la historia americana

Voz 7 13:42 amenaza América está llena de armas somos un país muy joven e hicieron falta armas para que la gente se moviera por Estados Unidos todo se tomó por la fuerza mucho más que en Europa y todo el mundo estaba en primera fila en los últimos doscientos años para ver cómo lo hacíamos somos un país muy joven y las armas son una parte del paisaje en Cannes con falda

Voz 1084 14:05 John Lee Hancock autor de cintas como al encuentro de Mister Bean o The Blind Side dirijo una película convencional sobre un guión que lleva más de diez años dando tumbos las malas lenguas dicen que estaba escrito para Robert Redford y Paul Newman emboscada final se estrenará sólo en Netflix

Voz 7 14:21 Costner alejado de la gran pantalla

Voz 1084 14:24 unos años no se moja en el debate lo importante es ver películas sea como sea eso sí la cinta no resuelve otro de los grandes interrogantes si hubo abuso policial Bonnie and Clyde recibieron ciento sesenta y siete balazos

Voz 1463 14:48 el cine español parece consciente del éxito en taquilla de la comedia esta semana volvemos a tener una nueva pero con una mirada diferente Inés de León debuta en la dirección con qué te juegas pelicula de encargo que protagonizan Amaia Salamanca Leticia Dolera y Javier Rey comedia romántica ídem enredo

Voz 20 15:03 es avispado con el ajedrez este que tienes aquí que es precioso pero yo nunca he sabido cómo de enroque cómo funciona exactamente búscalo en Internet me así que quitase deudas

Voz 29 15:17 mira te sabe que cuando se canse de llamar Marisa Marte te vas que a está saliendo me estás echando no ya lo había hecho pero parece que no lo Piris

Voz 1463 15:30 este domingo en veinte años del estreno de Matrix la película de culto de las hermanas Wachowski que revolucionó la ciencia ficción casi las clases de Filosofía Antonio Martínez director del programa Sucedió una noche de TCM de la Cadena SER repasa una docena de curiosidades de la película protagonizada por qué no Ribes

Voz 11 15:51 el personaje de Neo Brad Pitt Leonardo Di Caprio eran los primeros candidatos para el papel pero ambos rechazaron la fe esta porque no estaban dispuestos a entregar un año de su vida a una sola película Smith por su parte renunció para irse a rodar Wild Wild West que a la postre sería la película peor valorada de toda su carrera tampoco aceptaron Tom Cruise ni Val Kilmer por lo que al final el papel fue a parar a quién Reeves que no contaba para nadie en los planes iniciales

Voz 31 16:19 la fiebre a Espasa con los últimos años buscándole pero

Voz 1 16:23 lo mismo espera por cierto una curiosidad respecto no tienes me llama

Voz 11 16:34 veo Trinity Morfeo todos esos nombres tan balones que tienen los personajes están sacados de diferentes modelos de sintetizadores musicales Neo el confuso durante la primera parte de la película Keanu Reeves tiene cara de no entender nada más aún en los primeros cuarenta y cinco minutos de metraje solo pronuncia ochenta frases de las cuales más de la mitad son preguntas según detalla que sin público

Voz 1 16:59 es la pregunta no ha traído aquí tres el personaje de Morfeo como abres imagínate yo soy Morfeo es un honor conocerse no Dolores Laurence Fishburne tampoco fue la primera opción

Voz 11 17:14 Swarovski le ofrecieron el papel a Sean Connery primero pero éste devolvió el guión diciendo que no había entendido ni una palabra cuatro el tobillo de Carrie Ann Moss durante el casting de la película Carrie Ann Moss en su papel de Trinity sufrió una caída hay se torció el tobillo otros Belmondo cae la primera la Trinity la actriz tenía que por ello no le dieran el papel no dijo nada a nadie de esta forma acabó rodando toda la película con sus muchas escenas de acción lesionada y con fuertes dolores tienes

Voz 1 17:46 en cambio

Voz 11 17:47 quizás sea un ejemplo de discriminación machista hubo Wedding se lesionó en una pierna el primer día de rodaje en el examen médico descubrieron que tenía un pólipo y quedarían operarle así que en vez de sustituirle por otro actor dejaron sus escenas de acción para el final de rodaje cuando ya estuviera recuperado nunca vida

Voz 1 18:05 es aún no en vano el el trabajo de la máquina

Voz 32 18:11 cinco

Voz 11 18:12 dan el presupuesto la Warner no estaba muy entusiasmada con el guión de Matrix sólo aprobaron un presupuesto de diez millones de dólares lejos de los ochenta que pedía las Wachowski lo que hicieron entonces las directoras puede gastarse casi todo ese dinero en el rodaje de la primera escena de la pena

Voz 33 18:28 no hay quién puede casi que buscando transalpina palmas agentes se citas dentro atiende puedes conseguirlo de a puerta

Voz 34 18:41 una espectacular persecución por los tejados que dejó boquiabiertos a los ejecutivos de la Warner

Voz 11 18:46 este acto seguido firmaron un cheque en blanco a las directoras

Voz 1 18:49 por ese motivo Matrix fue rediseñada

Voz 22 18:53 seis el tiempo bala

Voz 11 18:55 otros efectos especiales con Matrix los efectos especiales creados por ordenador subieron un peldaño más en su imparable evolución eso que sí

Voz 35 19:03 finca significa ante el cinturón Dorothy porque vamos

Voz 36 19:07 hacia el mundo de hoy

Voz 11 19:10 a los más espectaculares será el llamado bulé Time tiempo bala consistente en aparentar que se congela a la acción mientras una cámara sigue moviéndose alrededor de la escena

Voz 1084 19:19 que intenta

Voz 11 19:22 puedo esquivar las balas sortear las balas quedar suspendido en el aire y otras florituras que las Wachowski ya habían visto los vídeos de Michel Gondry para Björk unos Rolling

Voz 34 19:31 si bien las peleas resultaban muy vistosas lucha con Leo una mezcla de diferentes artes marciales con saltos espectaculares los actores se pasaban el día colgados como marionetas Keanu Reeves

Voz 1 19:54 voy a Fatah fue realmente divertido la mayor parte del tiempo tenía un cable sujeto a la espalda y luego estaba una máquina hidráulica que me impulsaba ocho o diez metros en el aire la parte más divertida era caer porque una vez que las

Voz 11 20:09 máquinas y lanza el cuerpo sigue subiendo

Voz 1 20:11 el cable que da de este visado cae sin sujeción unos tres metros y tú sólo esperas que los cables se vuelvan a tensar

Voz 37 20:18 que Nacho

Voz 11 20:24 siete La filosofía de Matrix la película está plagada de referencias filosóficas y

Voz 1 20:29 deliciosas Hallelujah Jesucristo parte el elegido el Mesías que va a salvar al mundo Morfeo el dios de los suena

Voz 11 20:40 los encargado de despertar a los hombres de su letargo virtual

Voz 1 20:43 Cinca estrene es decir Trinidad

Voz 11 20:46 la nave se llama Nabucco Don Sor con Rey Babilonia la ciudad lesión es el nombre místico de Jerusalén sí

Voz 1 20:52 bueno sí la guerra acabara mañana sería tensión donde se celebraría es una ciudad

Voz 11 20:57 la última ciudad humano además hay referencias al mito de la caverna de Platón Alicia en el País de las Maravillas a las distopía selva anticrisis

Voz 38 21:06 no

Voz 34 21:09 no por supuesto numerosos planteamientos filosóficos relativos a la certeza de la realidad entonces

Voz 6 21:17 no sé qué real de que moto definirías real

Voz 11 21:21 una de las frases más famosas de la película pertenece al filósofo francés Jean Baudrillard

Voz 7 21:26 bienvenido

Voz 37 21:28 esto real

Voz 11 21:32 pertenece a su obra simulacro y simulación de la que un ejemplar del mismo les sirve a Neo para guardar los disquetes con los que trafica al comienzo de la película

Voz 1 21:42 sin unos extraños sin plena descodificador

Voz 35 21:45 no hay más remedio los traductores la imagen trabajan para el programa de constructor llegas acostumbrar yo Gianni del código sólo una rubia una morena a una pelirroja

Voz 11 21:55 la pantalla desde la que los rebeldes controlan a los infiltrados en Matrix tiene una serie de signos extraños que son simplemente letras y números puestos del revés mezclados con caracteres japoneses nieve las gafas de la marca blinde consiguió colocar sus modelos de gafas en la película en eso que se llama product Pleiss ment o introducir en una película un determinado producto haciendo publicidad encubierta las gafas de los buenos son siempre redondas baladas mientras que en las de los malos son de forma rectangular por eso el traidor cifra es el único del grupo de los rebeldes que la lleva rectangulares

Voz 35 22:31 dejará pudiera estar aquí cuanto terraplén ojalá pudiera entrar justo cuando lo hagan así en ese instante sabría que yo diez

Voz 11 22:41 la chica de rojo sus extraños acompañantes recordáis la escena en la que aparece la mujer de rojo

Voz 1 22:47 no me veo

Voz 34 22:49 obviamos sale mujer estaba mil

Voz 11 22:54 Zelaya al congelarse la escena vemos que entre las personas que hay en la calle algunas caras parecen repetidas un truco digital para suplir la falta de extras

Voz 37 23:03 nada de eso para esta escena usaron

Voz 11 23:06 los figurantes a varias parejas de hermanos gemelos

Voz 37 23:08 un

Voz 1 23:14 once la influencia de Matrix la película tuvo una gran influencia en campos como la publicidad la moda o los videoclips con zapatos por ejemplo de Rafael vestido con Moneo en el vídeo de Maldito duende o de los Estopa homenajeando la película en el de Cacho a cacho colas tibia ordenador también por supuesto tuvo una enorme influencia en los videojuegos porno

Voz 11 23:37 hablar sobre cómo afectó a algunas personas en particular algunas piezas tenido esa sensación

Voz 12 23:42 de no saber con seguridad así suena a su estás dispuesto si alguna vez

Voz 11 23:46 dos mil dos una mujer fue hallada no culpable por motivos de salud mental tras haber asesinado a su casero en Ohio un año más tarde otro chico que había matado a sus padres recibió un veredicto similar en ambos casos los abogados defendieron las tesis de que los acusados habían cometido sus crímenes tras haber visto repetidas veces la película estar convencidos de que faltaban en una simulación virtual

Voz 6 24:10 su función en el mundo no sabes lo que es pero hoy estoy como una pastilla trabada en tu mente está ido creciendo

Voz 11 24:17 ha habido otros casos de hecho en términos jurídicos ya se conoce como la defensa Matrix ida legal

Voz 1463 24:23 pese de Matrix

Voz 11 24:26 está empezando a creer como hace unas semanas os contábamos acerca del gran bosque Matrix es otra de las películas que cuentan con una religión a su medida el culto se llama patriotismo y su símbolo sagrado es el programa japonés para el color rojo de un homenaje a la pastilla de ese color sus seguidores celebran su festividad el diecinueve de abril aniversario del descubrimiento del LSD y es que la iglesia de matriz considera el uso de sustancias alucinógenas y psicotrópicas como un sacramento bueno como veis matriz ha acabado siendo mucho más que una película por discreción no se puede explicar

Voz 37 25:04 sí

Voz 1 25:06 baste verlo con tus propios ojos

Voz 39 25:28 buen eslogan seis

Voz 1084 25:29 sí

Voz 40 25:41 ya es hora de series de televisión con Dani Garrán hola buenos días Pepa esta semana nos desviamos un poco de lo habitual porque vamos a hablar de series de animación pues si vamos a hablar de los robots las tanto los

Voz 0457 25:53 día de cortometrajes que Tin Hilari David Fincher han creado para Netflix son dieciocho piezas independientes entre sí de animación de alta calidad destinadas a un público adulto cada una de ellas de entre cinco y quince minutos hasta realizada por un equipo de animación diferente se les dio absoluta libertad creativa mientras que en las historias ese incluyeran los elementos del título amor muerte robots como esto

Voz 11 26:16 se llama pelota

Voz 22 26:18 llama pelota pero intento hutus llamarme porque vamos a experimentar estas cosas humanas por primera vez que decían los humanos con esto como aquel no hacían las las hacían votar ya está pues básicamente se esperan humanos conocer votar cosa es que si llegan al límite de su rango cognitivo

Voz 40 26:37 una propuesta interesante además de todos estos equipos de artistas de animación algunos están dirigidos por españoles cinco de estos cortos están dirigidos por españoles y hemos hablado con ellos para que nos cuenten cómo se sumaron a este proyecto

Voz 0457 26:50 les eran los retos a los que tuvieron que enfrentarse también hablar sobre la animación en general que a veces demasiado eclipsada por el universo Disney esto es lo que nos cuenta uno de ellos Alberto Mielgo sobre la revolución que supone este nuevas eh

Voz 0429 27:02 de los artistas de animación que estamos normalmente limitados a hacer trabajos que no son tan abiertos de mente pues para nosotros es cuatro esto es increíble no ojalá que que haya más proyectos como éste

Voz 1463 27:18 pues en el programa y en el podcast entrevistáramos a a los otros dos directores españoles para saber más sobre love death and robots y sobre la animación para adultos gracias Dani hasta luego

Voz 41 27:42 a ver si es que me vi a mí me fui sí sí

Voz 42 28:31 yo orensana y a la espera de la próxima película de Quentin Tarantino Érase una vez en Hollywood que según los rumores se presentará en el Festival de Cannes el director ha cumplido cincuenta y seis años esta semana así que hemos decidido felicitarle recuperando el inicio de Reservoir Dogs

Voz 1 28:46 sabes de qué va Laika Vercher de una chica que se cuela por último que tiene una polla enorme toda la canción es una metáfora sobre las pollas que antes no señor de una chica muy vulnerable a la que han planteado varias veces el cortal rollo cuenta será otro cojones la ICCAT Merche no trata solamente de una chica sensible y un tipo simpático esa Straw blues sin duda eso está muy claro cuáles

Voz 43 29:16 bueno no es seguido otro fue un exitazo de Madonna Quico cojones te pasa no oyes la radio

Voz 41 29:28 y ensaya sueño

Voz 44 29:34 me ha

Voz 41 29:39 uno

Voz 45 29:41 no