Punto de Fuga: "Bahijjahtu Abubakar, la 'abuela' de Friday for Future"

Voz 1880 00:18 pienso que todos ellos son mis hijos porque antes todas las personas que luchaban contra el cambio climático o que hablaban de él eran vistas como si fueran locos y ahora estoy tan feliz de que los jóvenes

Voz 2 00:28 es estén saliendo para decir que este es nuestro futuro

Voz 1880 00:31 que este es nuestro planeta y que ya está bien de jugar con la política porque es el momento de pasar a la acción

Voz 1667 00:38 esta mujer lleva décadas de acción contra el cambio climático y aura admira con orgullo esa movilización juvenil para salvar el plan ETA esta mujeres nigerianas se llama vajilla tú Abubakar ha conseguido algo importantísimo como sacar de la pobreza energética a familias de su país y lo ha hecho además con energía ecológica energía limpia hemos hablado con ella en el encuentro Mujeres que transforman el mundo en Segovia le ha enviado un sonoro corte de mangas radiofónico a los negacionistas del cambio climático empezando por Donald Trump

Voz 1880 01:13 Hirsi o ignora son todos unos ignorantes en You Gov Jeeves Winston si todos rezamos para que Dios les dé sabiduría

Voz 1880 01:38 pero Moran

Voz 1667 01:58 ahora escuchamos la charla entera con esta mujer que viene muy a cuento con esta jornada de sábado porque hoy es el día de la hora del planeta en el programa de Juan Carlos del Olmo nos va a contar los retos que nos lanza WWF para este día no se trata sólo de apagar la luz esta noche hay más por ejemplo no comer carne

Voz 0695 02:19 nuestra dieta está muy muy relacionada con el cambio climático con la de la de la biodiversidad muy relacionada y seguramente lo que más afecta es el incremento continuo de del consumo de carne de la producción de carne a nivel industrial sobre todo no hablamos tanto de la carne que se produce P de forma extensiva de formato tradicional de la ganadería tradicional de la Carles que está produciendo de una forma absolutamente intensidad macro granja

Voz 1667 02:47 enseguida escuchamos a Juan Carlos para entender de qué forma afectan esas macro granjas al deterioro de nuestro ecosistema os hablaremos también de Rins su toda la abogada iraní condenada a treinta y ocho años de cárcel ciento cuarenta y ocho latigazos por defender a la mujer en Irán con proclamas como esta

Voz 1880 03:11 durante años las mujeres hemos sido sometidas a arrestos represión y hemos sido encarceladas bajo un estricto control de la policía alguna vez han dicho que no se esperaban que las mujeres fueran capaces de defender su movimiento en lo que cree nosotras decimos que entre los jueces y los que nos apoyan también hay miembros de sus familias pero no pueden permitir que ellas expresen la más mínima queja

Voz 1667 03:36 Amnistía Internacional ha emprendido una campaña para pedir su liberación himnos contarán exactamente en la historia de Nasri y porque está en la cárcel desde hace casi un año estaremos también en Mozambique pendientes del rastro de ahí

Voz 5 03:50 esta zona es muy una gran tendencia a sufrir periodos de inseguridad alimentaria y que ahora justamente se acercaba la época en la que la gente puede recoger la cosecha entonces las inundaciones y el ciclón han supuesto que han perdido todos los cultivos no podemos esperar que notan a corto plazo es como como los problemas de salud que descrito antes sino quizá a medio plazo pues empecemos a ver un mayor número de casos de malnutrición

Voz 1667 04:21 el rastro del ciclón IDAE recibiremos el testimonio desde la zona de Médicos Sin Fronteras todo estoy más desde ya por qué este mundo también importa bienvenidos

Voz 6 04:30 es la paz Navas e venido a las

Voz 4 04:59 no nada

Voz 6 05:48 y vamos a ir en Denia Chuck no a las tuyas

Voz 1667 06:14 va a pillar vais ya tuvo Abubakar buenos días hola estamos asistiendo a la expansión de un fenómeno muy muy interesante a nivel internacional como es el Friday forfait luchar a usted que le parece una persona como usted que lleva tantos años peleando por políticas contra el cambio climático qué le parece esta expresión juvenil en las calles por a favor de políticas contra el cambio climático

Voz 7 06:41 hay Cynthia o he visto Before Faith y Change

Voz 1880 06:52 yo pienso que todos ellos son mis hijos porque antes todas las personas que luchaban contra el cambio climático o que hablaban de él eran vistas como si fueran locos y ahora estoy tan feliz de que los jóvenes estén saliendo para decir que este es nuestro futuro y que este es nuestro planeta y que ya está bien de jugar con la política porque es el momento de pasar a la acción cada una de las personas es importante cada minuto es importante y queremos seguir vivos ya no se trata de que deben cuando suframos una catástrofe medioambiental esto nos está afectando ya a viario hablamos sobre contaminación sobre nuestra salud sobre nuestro modo de vida sobre lo que nos afecta no hay excusas para desvincularse de esa realidad los niños son tan inteligentes comprenden lo que está pasando su forma de ser no se autocensura no se preocupan por ser políticamente correctos ellos saben que hemos estado hablando sobre diálogo y políticas durante mucho tiempo Nos están diciendo cuál es el camino a los políticos tendrán que escucharles eso

Voz 1667 07:53 eh chicos crecerán a usted qué les diría de cara al futuro cuál es el mensaje suyo para ellos de cara al futuro

Voz 1880 07:59 ahora yo soy yo

Voz 7 08:02 no ha echado IU tú no sabes

Voz 1880 08:06 no creo que ningún niño quiera hacer lo que yo hice cuando era niña yo Rove mangos patatas de las granjas familiares obviamente nunca más lo hice pero eso me sirvió de base para saber cómo se planta las cosas y ahora cuando ve una granja Se lo que están cultivando allí si ahora tenemos que ser capaces de dejar a los niños que sean niños que se ha dado cuenta de cuál es su pasión muchos seguirán adelante seguirán estudiando sobre el cambio climático se convertirán en profesores y encontrarán soluciones otro será músicos otros eran poetas pero compondrán escribirán recitar han sobre el cambio climático

Voz 7 08:41 Downing

Voz 1880 08:44 algunos serán actores y harán película sobre el cambio climático tenemos que en podernos yo sé que esta joven generación con Nova despreciar esto porque están viendo las consecuencias delante todos los días todos los días hay análisis científico sobre esto no hablamos de nuestra generación en la que todo estaba impreso ahora llegan a las tablets que tienen en las manos ellos pueden escucharlo el lugar de leerlo porque hay audio libros pueden escucharlo y entender lo que están diciendo los científicos y estoy segura de que esta generación no lo dejara escapar no pensemos que se casarán y seguirán a casa si quieren hacerlo dejemos que lo hagan a pesar de todo

Voz 1667 09:21 eso aquí en Occidente hay

Voz 1880 09:24 T que culpa

Voz 1667 09:26 las políticas contra el cambio climático de la pérdida de empleos de la industria que mantiene a muchas familias cómo podemos convencer a esa gente de la importancia de esas políticas contra el cambio climático de que es algo que hay que hacer

Voz 7 09:40 Hirsi o ignorancia ignorantes money Many Inclán chiquilla da a dar son todos unos ignorantes

Voz 1880 09:54 desde el dinero se dedica ahora a mitigar el cambio climático hay cosas tan maravillosas en eso nuevas habilidades y trabajos nuevos negocios esto está pasando ya en Nigeria las mujeres allí cocinan con leña y la gente vende leña

Voz 7 10:08 sí

Voz 1880 10:08 van a los bosques la cortan la llevan a sus familias y hay gente que hace negocio vendiendo leña Boys fin y ahora que nosotros estamos haciendo cosas para cambiar dicen que estamos arruinando su modo de vida pero que les hemos enseñado nosotras les hemos enseñado a ir a los bosques a las granjas recoger los desechos de los agricultores y hacer Brickell esto es imparable nadie va a poder frenarlo nuestro planeta será más limpio y la gente que es más conservadora temen todo esto deberían salir de su confort y aprender nuevas habilidades porque son ignorantes sabes tener miedo no va a impedir que el sol salga cada mañana así que lo que hay que hacer con esa gente de mentalidad anticuada y conservadora es decirles que el cambio climático es un acto de Dios dejarles respirar

Voz 1667 10:56 pero hay políticos que están alimentando esos prejuicios como trampas como Donald Trump gol Giggs dan whisky

Voz 1880 11:07 sí todos rezamos para que Dios les dé sabiduría ahora Trump dice que quiere promover el carbón pero el mundo se está moviendo y cuando llega un huracán y se lo lleva todo se quedan en shock se preguntan qué está pasando pues te están golpeando delante de tus narices y tienes que hacer algo es como cuando estás enfermo y necesitas unas inyecciones Llodio las inyecciones pero las necesito para estar bien no hay tiempo que perder cuando me encuentra gente así intento que entrenen razón porque es una cuestión de tiempo yo no sé qué ataduras tienen los políticos yo nunca me meter en política pero hay un lenguaje universal en esto como esta

Voz 1667 11:44 están notando el cambio climático en Nigeria

Voz 7 11:51 lavan evidencias

Voz 1880 11:53 yo estuve en Nigeria el pasado día once de marzo y me vine para acá el día trece pase bien medio en mi caso y el termómetro marcaba cuarenta y dos grados te puedes imaginar el contraste para mí al pasar de cinco o diez grados A42 me entró dolor de cabeza al momento entonces hace más frío y hace más calor las lluvias son más fuertes hay desplazamientos de tierra hay zonas que se antes certificado de hecho el desierto está avanzando sobre Nigeria a un ritmo de cero coma seis kilómetros al año

Voz 7 12:23 nada eh su fue mi no acepta en forma

Voz 1880 12:30 buen pero ante eso yo no soy una persona que vaya a casa se cruza de brazos al que pasar a la acción es necesario que lo hagamos porque esto no es una desgracia yo veo oportunidades veo hermosas oportunidades con las que todos hagamos frente al cambio climático

Voz 7 12:46 al Madrid que creamos empleo y reducimos la pobre es es

Voz 1880 12:51 exactamente lo que estamos haciendo en nuestra asociación yo veo esto como una oportunidad más que como una desgracia

Voz 1667 12:57 usted está consiguiendo algo importantísimo con su organización Women Energy Security que resolver la pobreza energética que afecta a mujeres del África subsahariana como lo están consiguiendo

Voz 7 13:15 su editorial

Voz 1880 13:17 va yo primero que deben saber es que Nigeria es el segundo país mundial con mayor tasa de muertes por contaminación ambiental por las cocinas en las que están las mujeres cada año más de cien mil mujeres mueren por enfermedades relacionadas con el humo de sus cocinas a la vez comprobamos que las mujeres tenían que ir cada vez más lejos a buscar leña por la desertificación de los bosques algunas mujeres eran violadas cuando iban al bosque a por leña para sus familias sabes Isabel es una mujer que cocina todo desayuno comida y cena inhala una cantidad de humo equivalente a veinte paquetes de cigarrillos cada día cuando les contamos esto se volvieron locas porque todas querían seguir con vida para cuidar de sus hijos se dieron cuenta de que sin ellas el cambio nadie iba a de ellas y buscamos una solución Weekly Women Information Enrique Blasi amos y les proporcionamos cocinas basadas en energía solar para que pudieran dejar de usar leña para cocinar les enseñamos a montar las cocinas sin ayuda ya que cocinaron sin ayuda y una vez que aprendieran eso podrían vender Isère emprendedoras ahora tenemos acuerdos internacionales y con el Gobierno de Nigeria para desarrollar en un programa de intercambio con India y aprenderlo a las mujeres del entorno rural en India sobre cómo se organizan y cómo lo hacen ellas después de eso volvía a Nigeria y ahora tenemos mujeres emprendedoras alrededor de trescientas cincuenta mil mujeres emprendedoras pero la organización tiene dos millones de mujeres registrada la clave de todo esto ha sido aplicar la tecnología existente contra el cambio climático en resolver la pobreza energética y también conseguir el empoderamiento económico de las mujeres

Voz 1667 14:57 claro estamos hablando de mujeres pero en realidad estamos hablando de familias porque las mujeres siguen siguen siendo el pilar de las familias

Voz 7 15:05 y uno en África Women Cuba Irak

Voz 1880 15:11 sabes en África la mujer es la que proporciona la energía la casa es la que proporciona la alimentación a las familias y mientras ella cocina los niños se sientan alrededor de ella Easy el ambiente en el que cocina es tóxicos la familia entera estaba enferma hay niños que caen enfermos cuando una embarazada cocina el niño se desarrolla en un ambiente que no sano las mujeres se atan a sus hijos a la espalda y cocinan y eso no es sano así que no podemos trasmitir de una generación a otra prácticas que no sean sanas eso es muy peligroso para nuestra salud además para nuestro ecosistema el humo tóxico se queda ahí y cualquier mujer que cocine con leña seguirá siendo un riesgo para su vecindario así que es importante que utilicemos la mejor tecnología

Voz 1667 15:55 ya para acabar ya tuvo usted que acude a los foros internacionales me imagino escucha a muchos líderes internacionales poner reparos a las políticas contra el cambio climático cuando les escucha decir eso cuando les escucha negar lo que está pasando usted que

Voz 1880 16:13 piensa Now es justo por eso por lo que te dije que nunca sería política yo los ignoro les deseo que se recuperen pronto porque yo sé que eso yo sé que eso mira si abre la boca me meto en problemas pero lo mejor que podemos hacer es cuando un político habla sabes que tiene un discurso político hay que saber separar eso en cambio tenemos organizaciones que están ayudando a nuestras mujeres en Nigeria vienen desde San Francisco vienen desde allí a ayudar a nuestras mujeres a usar tecnología y cómo puede ayudar a mitigar los efectos del cambio climático estas mujeres sigan cocinando pero no emiten humos tóxicos a la atmósfera gracias a las cocinas solares se podría calcular la cantidad de uno que dejan de emitir a la atmósfera y pagarles por lo que contribuyen a la lucha contra el cambio climático así que cuando ven a un político americano hablando no me lo tomo como algo personal he conseguido entender que los políticos hablan de forma distinta de lo que la gente hace de cómo actúa en el frente dándose la mano y colaborando en un trabajo real

Voz 7 17:20 aunque so much

Voz 1880 17:23 gracias de desea lo mejor y que sean unos guerreros contra el cambio climático

Voz 1667 17:52 la verdad es que después de escuchar Abubakar quedan pocos argumentos para no pasar a la acción podemos empezar esta misma tarde con un gesto con apagar la luz Juan Carlos del Olmo ex secretario general de WWF buenos días Juan Carlos

Voz 1979 18:08 hola buenos días bueno ha invitado a los oyentes a pagarla

Voz 1667 18:10 durante las ocho y media y las nueve y media de esta noche de este sábado pero el reto de La hora del Planeta de este año es mucho más ambicioso no

Voz 1979 18:20 sí es mucho más ambicioso a la hora del planeta nacido digamos para de alguna la voz de alarma ante el problema de de la del cambio climático para exigir a los gobiernos que que no paran tomaran las medidas tomaran acción hizo que se llegara a un acuerdo global para frenar las las emisiones de gases contaminantes y el problema del cambio climático sigue siendo muy grave pero también este año queremos a recordar que el problema de la diversidad es algo que tenemos que afrontar urgentemente y por eso no solamente planteamos el reto de apagar la luz del símbolo de apagar la luz durante una hora sino que este año hemos invitado a todas las personas que quieran acompañarnos hasta nuestros retos a digamos durante no solamente de una hora durante todo el día y a profundizar digamos es tu en su comportamiento medioambiental

Voz 1667 19:15 ejemplo no utilizar plásticos no plásticos de un solo uso no Juan Carlos qué entendemos por plásticos de un solo uso vamos a recordar a los oyentes

Voz 1979 19:23 pues sí a uno de los retos que planteamos es intentar pasar todo el día de de de del sábado pues ha sido utilizar plásticos de un solo uso te recomendamos que a que todo el mundo mira a su alrededor ve a cuántos plásticos de un solo uso es decir todos aquellos objetos que son totalmente prescindibles que utilizamos una vez Iker después desperdiciamos descartamos y que pasó en el medio ambiente pues muchísimos años muchos de los que tenemos alrededor pueden llegar a pasar hasta casi un siglo en el mar por ejemplo no creando problemas ambientales sea la biodiversidad es muy muy muy muy grandes se calcula que todos los años cien millones de toneladas de plástico de un solo uso van van a parar al mar entonces lo que lo que pedimos a todo el mundo es que los que quieran aceptar este reto días sin plástico en este con este has ta reto días en plástico pues e intenten durante todo el día de Marsé tratar de buscar alternativas a esas pajita es vasos de plástico de esas botellas de plástico que todos tenemos alrededor que no valoramos pero que tienen un impacto muy muy grande que busquen otras alternativas de forma no solamente queremos reducir el consumo sino que también tomemos conciencia de hasta qué punto somos dependientes de esta economía de esta forma de vida del usar y tirar

Voz 1667 20:47 la comida no sin sin plastificado no es prescindible completamente esa esa ese tipo de comida en los supermercados

Voz 1979 20:58 también nos hemos acostumbrado a que la comida la fruta que viene ya con su propio digamos envoltorio su propia protección natural este sobra envasada estamos continuamente rodeados de plástico envasados el plástico hoy en día no solamente ya está en los estómagos de la sabes los tomamos de la de de los te los cetáceos sino que ella también está a través de de de las cadenas alimenticias está en nuestro propio nuestro organismo destino está en todos los lados ejemplo proponemos que si vas a comprar al supermercado pues hoy rechaces el plástico de un solo uso iré ejes claro en en tu tienda de otros productos que no que no tengan no estén sobrepasados

Voz 1667 21:48 oye proponía también no comer carne en qué medida ojo esto en qué medida contamina la producción de carne Juan Carlos

Voz 1979 21:56 sí es menos sabido pero es otro de los retos que planteamos con es el reto días sin carné con ese día sin carne poca gente sabe que nuestra dieta está muy muy relacionada con el cambio climático con las del de la de la biodiversidad muy relacionada y seguramente lo que más afecta es el incremento continuo de de el consumo de carne ir a la producción de carne a nivel industrial sobre todo no hablamos tanto de la carne que se produce de forma extensiva de forma tradicional de la ganadería tradicional sino de la Carles está produciendo de una forma absolutamente intensiva macro granjas esa carne y que que consumimos eh en para producir un solamente un kilo un kilo de de carne hacen falta más de quince mil litros de de agua y además se produce una cantidad enorme de de desechos de purines contaminantes como el medio ambiente y sobre todo para alimentar a esos cerdos las vacas que estamos creando unas condiciones terribles ademas estamos utilizando generalmente piensos que ha habido que reforestar las selvas tropicales que a la vez son las que guardan la mayor biodiversidad y a la vez son los mejores aliados para lucha contra el cambio climático entonces recomendamos a al menos un día sin carné hacer ese ese llevar adelante ese reto una dieta variada de vegetales de proteínas vegetales qué va a ser muy bueno para nuestra salud de muy bueno para el planeta allí veremos que es muy bueno y esperamos que aparte a partir de de de este momento pues esa dietas extienda muchos de la semana de cambiemos un poco nuestra nuestra dieta el resto del año

Voz 1667 23:44 tener también que todo esto es un disparate es porque en fin lo que dices tú para producir un kilo de carne que haya que haga que haga falta destruir tanto en fin es un disparate es la décimo tercera edición de esta iniciativa Juan Carlos la última antes de la Revisión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas en fin se están tomando las políticas adecuadas encaminadas alcanzarlos a conseguir esos objetivos

Voz 1979 24:10 bueno hay hay un estamos en el momento en un momento de una de una tras transición en ahora mismo por un lado como vimos esta semana en el último informe por ejemplo que ha hecho pública de la Aemet el cambio climático está aquí está impactando a España va a estar en el epicentro del cambio climático los veranos duran más las olas de calor esto afecta a nuestra salud nuestra economía la pérdida de diversidad ska el mayor más acelerada is símbolo miramos por este lado realmente los datos son muy preocupantes y muy alarmantes es verdad que estamos un momento de transición y de cambio donde en todo el mundo están ocurriendo cosas muy muy interesante es precisamente gracias a disponer de unos objetivos sostenible ya disponer de un acuerdo de París a todos les gustaría que fuera más ambicioso pero de esos primeras herramientas por ejemplo las inversiones en combustibles fósiles en todo el mundo se inversiones públicas y privadas se están reduciendo hay un flujo donde está dirigiendo hacia el crecimiento de las energías limpias ser no habla que están creciendo a gran velocidad hay un despegue de la utilización de la venta de los de los vehículos eléctricos hay un momento por ejemplo en Europa se ha duplicado la superficie de agricultura ecológica hay muchas señales de que muchas cosas están cambiando también en la sociedad está mucho más movilizada y exigiendo mucho más esos esos cambios por tanto podemos ver la botella medio llena o medio vacía el riesgo es muy grande en el tamos acelerar mucho los cambios por eso la hora del planeta como otras muchas iniciativas que se realizan desensibilización de concienciación de movilización pública es tan importante porque tenemos que recordar a nuestros políticos y más ahora que empiezan las campañas electorales que queremos que se hable del clima que se hable de la naturaleza con el cambio climático no se puede negociar está aquí hay que actuar y eso por eso esta campaña también están importante pedimos a todo el mundo que se involucre traslade este mensaje a las fuerzas políticas a las que también votantes

Voz 1667 26:12 y hablar Juan Carlos con una mínima base científica no que avala la realidad del cambio climático porque muchos de los discursos políticos son precisamente para negar esa realidad

Voz 1979 26:22 bueno es tremendo que a día de hoy nosotros los WC llevamos treinta años luchando avisando de los efectos del cambio climático como muchas otras organizaciones de defensa del medio ambiente en una primera etapa los primeros años tuvimos que trabajar mucho para que sobre todo contra el negacionismo más organizado que trataba de negar la ciencia creíamos que esa etapa ya había terminado de todo el mundo los proyectos de la mayor parte de los grupos políticos habían asumido de que esto era así que era incontestable las evidencias científicas nos alarma mucho que últimamente estemos volviendo escuchan determinadas formaciones políticas en los partidos políticos y es que esto poniendo en duda estas este tipo de de evidencias porque esto no hace más de confundir a la opinión pública y retrasar no son más con el tiempo que hemos perdido y que es vital para para poder llegar a tiempo a intentar frenar objetar los peores impactos de de el cambio climático por tanto hay que ser muy tajantes con aquellos partidos aquellos líderes políticos que que niegan el cambio climático que simplemente tratan de poner dudas para retrasar la acción en favor de de las energías limpias desarrollo

Voz 1667 27:43 pues ya saben esta tarde noche tenemos una cita con el planeta en la hora del planeta ha paguen la luz en sus casas de ocho y media a nueve y media o también su mensaje al resto de retos que propone WWF para esta jornada del sábado Juan Carlos del Olmo secretario general de la organización muchísimas gracias por acompañarnos este sábado en Punto de fuga

Voz 1979 28:03 muchas gracias por apoyar la campaña

Voz 1667 28:05 bueno pues ahí va un reto para este sábado también datos datos científicos como los que nos comentaba Juan Carlos de ese informe de la Imet que nos confirma que el cambio climático está aquí datos que ha contado esta semana Javier Gregori

Voz 0882 28:19 el verano en España puede ya comenzar en el mes de mayo porque según Aemet con el cambio climático estas estaciones ya cinco semanas más larga que hace sólo cuarenta años estas la consecuencia las zonas semi áridas también han aumentado en más de treinta mil kilómetros cuadrados en la península Ibérica desde hace medio siglo este proceso de desertificación afectado sobre todo a tres regiones Castilla-La Mancha el Valle del Ebro y el sureste Éstos son sólo algunos de los datos que contiene el nuevo informe sobre el impacto climático en España que ha presentado Aemet la Agencia Estatal de Meteorología Beatriz el Bella es meteorólogo de Aemet

Voz 8 28:55 de las olas de calor lo que podemos decir es que si no se están agolpan dos están acumulando sobre todo en la última década y quizás el valor más relevante es que cada vez son más largas

Voz 0882 29:05 por ejemplo según este informe en la ciudad de Madrid las noches tropicales se han duplicado desde el año mil novecientos setenta y uno y las muertes por golpes de calor en toda España se han multiplicado también por cinco alcanzando las cuatrocientas cuarenta y seis en los últimos doce

Voz 9 29:23 de

Voz 0861 29:29 quiero que ahora presten atención a esta voz

Voz 1880 29:34 durante años las mujeres hemos sido sometidas arrestos represión hemos sido encarceladas bajo un estricto control de la policía alguna vez han dicho que no se esperaban que las mujeres fueran capaces de defender su movimiento en lo que cree nosotras decimos que entre los jueces los que hemos apoyar también hay miembros de sus familias pero no pueden permitir que ellas expresen la más mínima

Voz 1667 30:00 hablan las Rins hutu una activista ahí abogada iraní que ha recibido dos condenas de treinta y ocho años de cárcel ciento cuarenta y ocho latigazos por defender los derechos y las libertades de la mujer Amnistía Internacional está denunciando este caso a nivel mundial nos acompañan su portavoz en España es Yolanda Vega buenos días Yolanda

Voz 10 30:18 buenos días Reen se ha opuesto por ejemplo

Voz 1667 30:21 la legislación que establece el el uso forzoso del del ya

Voz 10 30:25 sí sí Nasri lleva trabajando muchísimos años como activista y también como profesional de la abogacía en contra de de esta de esta ley totalmente discriminatoria degradante para las mujeres que lo que les obliga obligatoriamente a llevar el velo también otro otras formas de de vestimenta no también eh lucha contra la pena de muerte

Voz 1880 30:47 su condena es su mensaje a las mujeres

Voz 1667 30:48 a mí es claramente no Yolanda sí sí eso es

Voz 10 30:51 Sage a las mujeres iraníes e ya ya ya todo el mundo es decir es un mensaje a toda la disidencia dentro de Irán de no se puede ir en contra de lo establecido porque sino esto es lo que puede pasar esta es la represión

Voz 7 31:05 por entonces hay un movimiento muy

Voz 10 31:07 este dentro de Irán de defensa de los derechos humanos en general y en concreto de los derechos de las mujeres pero cada vez que hay campañas eh pues esto es lo que pasa que que que la forma que tienen las las autoridades iraníes es

Voz 1880 31:22 responder con mano dura y firmeza

Voz 10 31:24 a este este caso estaba condena que le han impuesto una swing es como un castigo ejemplar hacía mucho tiempo que no se veía una condena de tal de tales dimensiones

Voz 1667 31:35 sí es disparatado los cargos que se le imputan porque vosotros según contáis vosotros les acusan de incitar a la corrupción a la prostitución de cometer abiertamente un acto pecaminoso todo esto puede parecer en público ella misma para defender estas ideas que no estás contando Yolanda puede parecer sencilla

Voz 10 31:51 sí claro es la cursan en este en la en la en el caso de los treinta y tres años pues Le le acusan de siete cargos son todos de este tipo son todos de este tipo de hecho a la condena a los ciento cuarenta y ocho latigazos Se deben en concreto al cargo de cometer abiertamente un acto pecaminoso apareciendo en público sin sin el pañuelo también por perturbar el orden público otros setenta y cuatro por perturbar el orden público entonces bueno sí son son además cargos que no

Voz 1667 32:24 no entienden por perturbar el orden público claro

Voz 10 32:28 es sencillamente manifestar abiertamente su posición a llevar el velo o su oposición a la a la pena de muerte

Voz 1667 32:38 no por colocar flores en un lugar donde fue violentamente arrestado a una mujer que protestaba estoy leyendo

Voz 10 32:42 claro claro porque hay que no hay que olvidar que en el durante todo dos mil dieciocho hubo muchas protestas de mujeres hubo campañas en contra de el uso obligatorio del velo y entonces una de las campañas pues consistía en salir a las calles en subirse en un en un lugar un poquito elevado hizo ondear el pañuelo quitárselo y ondeará el pañuelo entonces ahí muchísimas mujeres fueron detenidas ya asumió la defensa de estas mujeres entonces cuando iba por ejemplo a las cárceles a verlas porque eran sus clientas a su abogada pues a veces en protesta pues se quitaba ella misma el velo ya en otras ocasiones por ejemplo pues llevó eso flores a un lugar donde esta una de estas mujeres fue fue detenida IU y bueno yo sí que me gustaría resaltar esto no es que son muchas las mujeres es decir hay algunas que son más conocidas como por ejemplo Nasri u otras que están en ahora mismo la cárcel pero que son muchas las que todos los días se enfrentan a un bueno pues ha por ejemplo a que o agentes de la Policía de la moral se les acerquen ir a las sin cree Penn o les obliguen con a gritos en público a ponerse mejor el velo porque a lo mejor se les ha salido un poquito Un mechón de pelo o o esas por el estilo no hay algunas directamente son detenidas si es que no lo llevan entonces que constantemente hay como una campaña de mujeres que que que están siendo muy valientes sí que están haciendo este tipo de cosas no había una iniciativa de los miércoles blancos que era llevar los miércoles después un pañuelo blanco eso con eso ya mostraban su protesta frente a esta imposición

Voz 1667 34:25 no está ahora en una prisión en Teherán desde desde hace diez meses aproximadamente sabemos algo de ella como esta

Voz 10 34:31 de esta desde junio la detuvieron en junio porque no hay que olvidar que ya tiene una condena anterior también entonces está cumpliendo esa condena a cinco años eh bueno pues ha durante estos meses en algún momento ha estado en huelga de hambre entonces bueno pues es su situación es pues eh delicada pero bueno mantiene alta la moral hizo una prueba clara de que la manguera muy alta y que sigue siendo igual de valiente es que por ejemplo ha decidido no apelar la sentencia la condena a los treinta y ocho años a los treinta y tres años de cárcel

Voz 1667 35:04 porque está basado en algo que en fin claro porque sí

Voz 10 35:07 espera que es injusto entonces considera que ese proceso si es justo que apelar esta sentencia ya esa condena supondría legitimar legitimar los y entonces bueno hacer eso también es muy valiente porque supone que bueno pues cuando termine cuando termine el plazo de apelación puede ser confirmada

Voz 1667 35:26 que que ocurren en el juicio Yolanda porque creo que también fue polémica la aplicación del Código Penal por parte de de los jueces aplicando en fin dentro de de lo que era el arco de de penas que podrían imponer Ana RIM eligieron las más duras también se en ese sentido también de una sentencia ejemplar que buscaba

Voz 10 35:44 bueno en primer lugar ella no estuvo presente porque bueno pues porque no consideraba que fuese un juicio justo pero eso no estuvo hay que recordar que en el anterior juicio no pudo estar tampoco porque consideraron en ese momento las autoridades que no iba correctamente vestida en este caso por no llevar el dijeron la indumentaria no sé exactamente a qué se referían en este caso fue ella la que con al considerar que era injusto no no estuvo y tampoco estuvo un abogado de su elección es decir fue una sentencia estando ausentes tanto ella como su abogado y después pues por cada uno de los cargos que se han presentado se le impusieron las penas más altas a esto hay incluso después sumaron otras cuatro años el juez ahí quiso ser eso ejemplar no entonces superó el número máximo de años que que la legislación iraní establece que son veintinueve años pues aquí al final se sumaron XXXIII más seis meses

Voz 1667 36:45 quiero que escuchen lo que la premio Nobel Shirin Ebadi cuenta sobre Nahr RIM

Voz 11 36:52 sí estamos mío

Voz 10 36:54 jo

Voz 7 36:56 ocho Nothing se ha pasado la vida defendiendo a otras personas creo que ahora es es mi deber ahora que ya está en prisión y no podemos escuchar su propia voz podría hablarte de su coraje su dedicación de su sacrificio

Voz 1667 37:12 una Rin reconocida también Yolanda por grandes defensores de los derechos humanos dentro y fuera de Irán no

Voz 10 37:17 sí claro en Alemania está reconocida a nivel internacional ha ganado varios premios de Derechos Humanos como uno de los más conocidos ese premio Sajarov del Parlamento Europeo y otros y ahora mismo el hecho de que este caso esté consiguiendo tantísimo apoyo a nivel social pues es una muestra de que de que es muy reconocida no de que su caso es bueno pues es tremendo y a Amnistía Internacional por ejemplo ha recogido en poco tiempo realmente a más de seiscientas mil firmas no aquí en España llevamos ahora mismo ciento cuarenta y cuatro mil vamos a seguir vamos a seguir recogiendo porque bueno si éste Si este caso queda así pues esto va a ser muy duro para todas las defensor para todo el movimiento de defensa de los derechos humanos en Irán y sobre todo pues para el tema de los derechos de las mujeres

Voz 1667 38:10 es importante Yolanda explicar a nuestros oyentes para qué sirven esas firmas que opciones hay de de esa caras unas rinde de la que podemos hacernos

Voz 10 38:17 bueno con esas firmas lo que estamos pidiendo a las autoridades iraníes que se las vamos a hacer llegar por supuesto es libertad inmediata e incondicional paran las Florin porque consideramos que expresa de conciencia únicamente encarcelada por defender pacíficamente son los derechos humanos y luego que tenga derecho a mientras esté en la cárcel a visitas regulares de su familia de los abogados de abogados de su elección también que las autoridades iraníes empiecen a a defender a respetar a los defensores de derechos humanos en vez de atacarlos que empiecen a valorar lo que lo que son ya ya integrarlos en todo el cambio que se necesita en la situación de derechos humanos en Irán entonces vamos a hacerles llegar esas firmas ir hay que tener en cuenta que sí que las autoridades iraníes claro que son sensibles a esa presión a la presión internacional que por ejemplo están muy presentes en redes sociales que bueno pues que también a través de sabía estamos ahí haciendo haciendo nuestro trabajo de sensibilización de de de hacerles llegar cada vez más nuestras nuestras peticiones

Voz 1667 39:27 que todo eso pase cuanto antes Yolanda Vega portavoz de Amnistía Internacional en España gracias por acompañarnos este sábado en Punto de Fuga muchas gracias a vosotros

Voz 0861 39:38 a veinticinco minutos muere una persona en la guerra de Yemen

Voz 1880 39:42 no

Voz 12 39:51 cada segundo España ingresa veinte euros

Voz 0861 39:55 gracias a la venta de armas a la coalición

Voz 12 39:57 saudí que sea a la población yemení

Voz 0861 40:01 bueno es el cálculo que han hecho las organizaciones englobadas en la campaña Armas bajo control ONGs como Amnistía Internacional Greenpeace Oxfam Fundi Pau Save the Children todas ellas han puesto en marcha la campaña el contador de la vergüenza qué pide al Gobierno y a los partidos políticos que se presentan a estas próximas elecciones que se comprometan a suspender las exportaciones de armas a Arabia Saudí Emiratos Árabes Unidos motivos hay más que de sobra zen por ejemplo hay un bombardeo cada dos horas en Yemen y un tercio de ellos sobre objetivos no militares como mercados hospitales o escuelas Jordi Armadas director de Fundi Pau responsabilizaba al Gobierno español de ser un cómplice más de la apuesta por la militarización global

Voz 13 40:51 no el contexto desde Oriente Medio a Arabia Saudí está siendo el líder de la militarización Suárez insurrección en ese sentido pues obviamente también se refleja en lo que sería pues la la la lista de los principales países en gasto militar no ibas va subiendo posiciones vemos como ha al frente a los situación de conflictos armados la situación de problemas de seguridad la respuesta tradicional continúa siendo la misma de incrementar el gasto militar confiando en que esto va ser pues una manera de promover de protegerla la defensa de cada país pero tenemos que ser dinámicas como como ya hemos advertido íbamos analizando siempre lo que producen es a mi sensación global más más acuciante definitiva más riesgos de que los conflictos existentes en clave militar y no en clave de diálogo

Voz 0861 41:55 pues hablando de armas esta semana en Estados Unidos ha entrado en vigor la prohibición de los aceleradores de disparos un simple dispositivo que convierte un rifle común en una auténtica máquina de matar aunque el gesto puede parecer importante lo cierto es que las asociaciones de víctimas de tiroteos masivos están defraudadas porque creen que esta medida se queda muy corta vamos a ampliar algo más de esta información con nuestro corresponsal en Washington Marta

Voz 1510 42:25 es una gran pancarta a las puertas del Congreso dejaba un mensaje a los legisladores vuestra complacencia en los están matando las asociaciones de víctimas de tiroteos masivos piden una mayor regulación del uso de armas en una semana trágica en la que se han suicidado dos estudiantes supervivientes de la masacre del Instituto de Park Lane y el padre de otra víctima de una niña de seis años asesinada en la escuela Sandy Hook en dos mil doce

Voz 14 42:49 The New Raemon coronas los padres

Voz 1510 42:51 víctimas piden a la Administración que ponga en marcha programas de prevención que destine el dinero por ejemplo con el que Trump pretendía armar y entrenar a los profesores a dar apoyo psicológico a las víctimas y a sus familias como decía Ryan Piti cuya hija fue asesinada en Park Lane el año pasado de momento la única medida que ha tomado la administración Trump ha sido la de pronto dir los aceleradores de disparos unos dispositivos que se colocan en el arma permiten un ciclo continua de disparos apretando el gatillo una sola vez emulando a un arma automática quién tenga uno de estos dispositivos a partir de hoy enfrenta ahora una pena de diez años las asociaciones pro armas han recurrido esta decisión a la Corte Suprema para las víctimas es una medida insuficiente

Voz 0861 43:36 de Marruecos no llega un caso terrible una menor de sólo diecisiete años se suicidó esta semana tras rechazar un matrimonio forzoso con un hombre con el que sus padres habían concertado su relación bueno este caso no es aislado lamentablemente los datos oficiales hablan de entre veinticinco mil

Voz 1880 43:56 cuarenta mil matrimonios

Voz 0861 43:58 de menores en Marruecos representan casi el doce por ciento del total corresponsal en Rabat Sonia Moreno

Voz 14 44:06 el ministro de Justicia Mohamed Jara acepta que el número de matrimonios de menores en Marruecos especialmente en ciertas regiones sigue siendo bastante alto en dos mil dieciocho se registraron más de veinticinco mil quinientos matrimonios de menores en el país algo más del nueve por ciento del total de matrimonios en ese año Nadia Nair de unión de Acción Feminista puntualiza estos datos

Voz 15 44:26 las estadísticas sólo recogen no los matrimonios registrados sabiendo que existe muchos forma otras formas tradicionales de los matrimonios y claro que no están registrados que afectan esencialmente a las niñas

Voz 14 44:46 el artículo diecinueve de la moda o han al código de la familia marroquí estipula que la edad de matrimonio para hombres y mujeres es de dieciocho años sin embargo el artículo veinte de la misma ley enuncia que el juez pueda autorizar matrimonios de menores

Voz 15 44:59 esta autorización concierne están socialmente a las niñas más del noventa por ciento de las autorizaciones son destinadas a niñas muy pocas a los o a los chicos

Voz 14 45:13 varias instituciones encabezadas por el Consejo Nacional de Derechos Humanos han emprendido una campaña para abolir esta excepción esa convertido en regla

Voz 0861 45:25 Nos vamos oro hasta Egipto donde el régimen de Al Sisi sigue condenando la libertad de expresión con penas de cárcel de esa persecución no se escapan ni los políticos ni los periodistas nidos cómicos ni siquiera los cantantes vamos a ampliar algo más de esta información con nuestra compañera Nuria Tesón desde El Cairo

Voz 16 45:49 el último ejemplo de cómo la libertad de expresión languidece en Egipto llega tras unas declaraciones de la cantante Wahab durante una presentación en Bahrein la artista señaló que allí podía decir lo que quisiera pero que en Egipto cualquiera que habla es encarcelado el año pasado la misma cantante fue condenada a seis meses de cárcel por decir que el agua del Nilo está contaminada así que para darle la razón la unión de músicos Egipto ha respondido impidiendo que la cantante actúe Il ha convocado para interrogarla el escritor Alaa al Asuán y ha denunciado a través de su cuenta de Twitter que se le está juzgando en un tribunal militar por insultos contra el presidente las Fuerzas Armadas y las instituciones judiciales egipcias según el autor las acusaciones por las que se les juzga se apoyan en sus crónicas en la emisora alemana Deutsche Welle en su última novela que está inspirada en las protestas de la plaza de Tahrir Dick que culminaron en dos mil once con la renuncia de Hosni Mubarak y cuya publicación se ha prohibido en Egipto la denuncia de Asuán y llega semanas después de que el actor Amezúa que reside en España revelara que ha sido juzgado y condenado a ocho años de cárcel también en un tribunal militar las razones tras su condena son similares sus críticas al régimen del presidente Abdelfatah al Sisi en Egipto hay más de sesenta y cinco mil prisioneros políticos cómicos periodistas defensores de derechos humanos son juzgados y condenados o mantenidos en prisión preventiva con cargos que van desde terrorismo amenace de la seguridad o la buena imagen de Egipto

Voz 0861 47:06 en la semana que hemos conocido que la tragedia del terremoto de Haití sirvió para que algunos siguen a ser los bolsillos como el embajador de entonces con la complicidad de algunos de los acusados del caso Lezo nuestro compañero Nicolás Castellano nos ha refrescado la memoria sobre el impacto que tuvo aquel terremoto tan bruto

Voz 1620 47:27 antes del terremoto Haití ya era el país del mundo con más ONG por habitante pero aquel temblor de poco más de un minuto de siete punto tres en la escala de Richter dejó doscientos treinta mil muertos según Naciones Unidas una cifra que elevó el gobierno haitiano en el primer aniversario tan mediático de esta catástrofe Amate trescientos quince mil muertos entre ellos algunos ciudadanos españoles hay tifo en un laboratorio de solidaridad la sociedad española la canadiense los estadounidenses fueron las que más dinero aportaron sobre todo a través de ONG fue Cruz Roja está unido en la que destapó uno de los mayores casos de corrupción tenían más de quinientos millones de dólares recaudados a través de la sociedad y cinco años después una investigación periodística demostró que sólo se había levantado seis viviendas también los Estados prometieron cinco mil trescientos millones de dólares ya desde hoy tampoco esa cantidad ha llegado a Haití nueve años después sigue teniendo el reto de la reconstrucción todavía hoy en las

Voz 0861 48:17 el tema semanas manifestaciones públicas y la inestabilidad han dejado decenas de muertos en sus calles

Voz 17 48:27 con el ciclón IDAE que nos quedaba pendiente como se anunciábamos en la portada ha golpeado como sabéis la región sureste

Voz 1667 48:38 desde de África especialmente Mozambique un país agrícola fundamentalmente que ahora se arriesga a sufrir hambrunas por la pérdida de los cultivos hasta allí se han desplazado este viernes un equipo de chalecos rojos cooperantes españoles y ahí está también Llanos Ortiz responsable adjunta de la Unidad de Emergencias de Médicos Sin Fronteras que no sea enviado esta información

Voz 5 49:00 situaciones como la que estamos viendo ahora en esta zona de Mozambique que ha sido afectada primero por las grandes inundaciones después con la llegada del ciclón y dais el pues conlleva grandes problemas para la salud de la población afectada por ejemplo pues un mayor riesgo a enfermedades transmisibles por agua contaminada como bien puedan ser diarreas incluida cólera que es una de las grandes preocupaciones que tenemos ya empezar ya hemos empezado a notar en en las zonas que estamos apoyando un aumento muy importa antes en en en diarreas agudas e estamos pendientes de confirmación de resultados pero nos hace pensar que ya podemos tener delante un posible una posible epidemia de cólera también otras enfermedades como como hepatitis E también las inundaciones pues pueden suponer una mayor presencia de vectores como mosquitos que son los transmisores de enfermedades como malaria en un país que es una prevalencia tan alta hay muy endémico para malaria pues también puede suponer una actuación muy por encima de los casos que venimos viendo pues todos los años en luego también cuando el nivel del agua ya empieza bajar como es el caso en muchas de las zonas pues puede verse también otros vectores como pueda ser roedores que son transmisores de otras enfermedades como por ejemplo es el caso de las leptospirosis también desastres naturales de estas características pueden tener un enorme impacto en la salud mental de la población afectada en fin son son tantas las consecuencias que puede tener además no nos olvidemos de que esta zona es muy tiene una gran tendencia a sufrir períodos de inseguridad alimentaria y que ahora justamente se acercaba la época en la que la gente puede recoger la cosecha entonces las inundaciones y el ciclón han supuesto que han perdido todos los culto vivos y podemos esperar que notan a corto plazo es como como los problemas de salud que descrito antes sino quizá a medio plazo pues empecemos a ver un mayor número de casos de malnutrición

Voz 18 51:11 eh