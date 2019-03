Los 148 latigazos a Nasrin

el durante todo el dos mil dieciocho hubo muchas protestas de mujeres hubo campañas en contra de el uso obligatorio del velo y entonces una de las campañas pues consistía en salir a las calles subirse en un en un lugar un poquito elevado hizo ondear el el pañuelo quitárselo y ondeará el pañuelo entonces ahí muchísimas mujeres fueron detenidas ya asumió la defensa de estas mujeres entonces cuando iba por ejemplo a las cárceles haberlas porque eran sus clientas a su abogada pues a veces en protesta pues se quitaba ella misma Albelo ella en otras ocasiones por ejemplo pues llevó flores a un lugar donde esta una de estas mujeres fue fue detenida IU y bueno yo sí que me gustaría resaltar esto no es que son muchas las mujeres es decir hay algunas que son más conocidas como por ejemplo Nasri u otras que están en ahora mismo la cárcel pero que son muchas las que todos los días se enfrentan a un bueno pues ha por ejemplo a que o agentes de la Policía de la moral se les acerquen ir a las sin crepes no les obliguen con a gritos en público a ponerse mejor el velo porque a lo mejor se les ha salido un poquito Un mechón de pelo o o cosas por el estilo no y algunas directamente son detenidas Si es que no lo llevan entonces que constantemente hay como una campaña de mujeres que que que están siendo muy valientes sí que están haciendo este tipo de cosas no había una iniciativa de los miércoles blancos que era llevar los miércoles pues un pañuelo blanco y eso con eso ya mostraban su protesta frente a esta imposición

Voz 4

06:41

bueno en primer lugar ella no estuvo presente porque bueno pues por qué no consideraba que fuese un juicio justo por eso no estuvo hay que recordar que en el anterior juicio no pudo estar tampoco porque consideraron en ese momento las autoridades que no iba correctamente vestida en este caso por no llevar el dijeron la indumentaria no sé exactamente a qué se referían en este caso fue ella la que con al considerar que era injusto no no estuvo y tampoco estuvo un abogado de su elección es decir fue una sentencia que estando ausentes tanto ella como su abogado después pues por cada uno de los cargos que se han presentado se le impusieron las penas más altas y esto hay incluso después sumaron otras cuatro años el juez ahí quiso ser eso ejemplar no entonces superó el número máximo de años que que la legislación iraní establece que son veintinueve años pues aquí al final se sumaron XXXIII más seis meses